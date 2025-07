Modèles gratuits de gamification pour stimuler l'engagement et la motivation

Avez-vous déjà ressenti une baisse de productivité lorsque les tâches commencent à ressembler à des corvées ? Vous n'êtes pas le seul.

Que sont les modèles de gamification ?

Les modèles de gamification sont des cadres préconçus qui vous aident à appliquer des éléments ludiques à des contextes non ludiques, tels que l'apprentissage, la formation ou l'intégration des utilisateurs, afin d'améliorer la concentration et l'engagement.

La gamification peut réellement aider les utilisateurs à travailler plus rapidement sans se sentir dépassés, en rendant les processus quotidiens plus agréables.

📌 Par exemple, grâce à la gamification, les utilisateurs peuvent gagner des XP pour terminer leurs tâches quotidiennes, débloquer des récompenses de jalons ou rivaliser avec d'autres dans le cadre d'une compétition amicale. Certains modèles de gamification ajoutent même des thèmes de jeux RPG ou les personnages préférés des utilisateurs pour rendre l'expérience plus immersive et passionnante.

🧠 Anecdote : Nick Pelling a inventé le terme « gamification » en 2002, mais le concept existe depuis 1896, avec les timbres S&H Green Stamps qui récompensaient les clients pour leur fidélité.

Composants des modèles de gamification

Ces modèles comprennent généralement des éléments tels que :

Systèmes de points et de notation

Badges ou marqueurs de réussite

Barres de progression ou niveaux

Classements

Défis ou missions

Récompenses et incitations

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de gamification ?

Les modèles de gamification sont parfaits pour transformer les tâches liées à la croissance personnelle, à la carrière, à la santé, aux relations et aux objectifs financiers en défis motivants qui stimulent la motivation et la persévérance.

Cependant, un modèle de gamification efficace va au-delà du simple divertissement. Il est structuré de manière à susciter l'enthousiasme et à rendre la progression tangible. Les meilleurs allient stratégie et simplicité pour maintenir l'engagement des utilisateurs.

Voici les éléments à prendre en compte lors du choix de modèles de gamification pour le lieu de travail:

Cartographie claire des objectifs : choisissez des modèles qui définissent des objectifs spécifiques, afin que les utilisateurs sachent toujours sur quoi ils travaillent et pourquoi c'est important

Invites, instructions et récompenses : optez pour des modèles qui vous permettent d'attribuer des récompenses significatives en fonction des niveaux d'effort et qui motivent une participation soutenue

Outils de suivi de la progression visibles : recherchez des fonctionnalités clés telles que les points d'expérience, les indicateurs de niveau ou les jalons pour aider les utilisateurs à voir où ils en sont et encourager une compétition amicale

Options de personnalisation : les meilleurs modèles vous permettent d'adapter les thèmes, les caractères ou les défis pour rendre l'expérience plus personnelle

Facilité d'utilisation : utilisez des modèles intuitifs et adaptés aux débutants, qui aident les utilisateurs à se lancer rapidement et à apprécier le processus sans confusion

💡 Conseil de pro : Gamifiez votre flux de travail de manière intelligente. Créez des objectifs et des tâches ClickUp pour lancer des défis et utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre vos XP collectés et les récompenses gagnées. Avec l'application Tout pour le travail de ClickUp, vous resterez motivé tout en atteignant vos objectifs ambitieux !

13 modèles de gamification que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui

🔍 Le saviez-vous ? Près de 90 % des employés affirment que la gamification stimule leur productivité au travail

Dans cette optique, nous avons rassemblé les modèles de gamification les plus puissants conçus pour vous aider à impliquer plus efficacement vos équipes, vos étudiants et vos utilisateurs.

1. Modèle de plan d'action pour l'engagement des employés ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez une culture d'équipe florissante grâce au modèle de plan d'action pour l'engagement des employés de ClickUp

Le modèle de plan d'action pour l'engagement des employés de ClickUp est un excellent point de départ pour créer un lieu de travail où les employés se sentent plus connectés et motivés. Il permet de transformer les vérifications et les commentaires routiniers des employés en quêtes significatives et engageantes qui stimulent l'engagement. Associé à un logiciel d'engagement des employés, il aide également à organiser le recrutement, l'intégration et le développement grâce à des tâches automatisées et un suivi clair de la progression.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression en temps réel grâce à des statuts de tâches personnalisables qui mettent en évidence ce qui est en bonne voie et ce qui nécessite une attention particulière

Alignez vos initiatives sur vos objectifs d'engagement (cohésion, reconnaissance ou bien-être de l'équipe) à l'aide de champs personnalisés pour organiser les activités par domaines d'intérêt, équipes ou indicateurs clés de performance

Planifiez et hiérarchisez des activités engageantes qui améliorent le moral et stimulent la motivation, telles que des programmes de reconnaissance et des boucles de feedback individuelles

🔑 Idéal pour : les managers qui souhaitent renforcer le moral de leurs employés grâce à des stratégies d'engagement structurées et ciblées

2. Modèle de sondage sur l'engagement des employés ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Évaluez facilement la satisfaction de votre équipe grâce au modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp

Le modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp permet de transformer facilement les commentaires en actions. Il s'agit d'un modèle convivial qui simplifie la collecte d'avis honnêtes et le suivi de la progression. Comment ? En rendant les formulaires de commentaires courts et amusants.

Vous pouvez même les utiliser pendant ou après des activités planifiées ou des jeux de team building pour recueillir des informations fraîches et instantanées qui mèneront à de réelles améliorations.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Concevez des questions de sondage personnalisées qui reflètent votre culture et vos objectifs à l'aide des formulaires ClickUp personnalisables

Capturez les commentaires détaillés de vos employés en temps réel grâce à plus de 30 champs personnalisés

Visualisez le flux des questions et le mappage des réponses à l'aide des tableaux blancs ClickUp

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe et les professionnels des ressources humaines qui souhaitent gamifier les commentaires des employés et s'assurer que chaque voix est entendue

3. Modèle de tableaux de bord équilibrés ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez et visualisez vos objectifs et vos indicateurs clés de performance (KPI) en un seul endroit grâce au modèle de tableau de bord équilibré ClickUp

Lorsque les données de performance commencent à ressembler à un labyrinthe, le modèle de tableaux de bord équilibrés de ClickUp apporte de la clarté grâce à sa structure bien définie. Conçu comme un tableau blanc prêt à l'emploi, il est idéal pour mapper les objectifs, les KPI et les initiatives de tous les services dans un espace visuel collaboratif.

Ce modèle adapté à la gamification permet aux équipes de suivre leur progression comme dans un jeu amusant. De plus, il rend la réflexion globale concrète, ce qui le rend idéal pour la planification trimestrielle ou le déploiement de stratégies.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez visuellement les indicateurs clés de performance, les objectifs et les stratégies grâce à l'interface glisser-déposer des tableaux blancs ClickUp

Suivez les performances en temps réel à l'aide de graphiques et d'indicateurs de score interactifs

Alignez les équipes interfonctionnelles grâce à une visibilité partagée et à des mises à jour collaboratives

🔑 Idéal pour : Les dirigeants stratégiques et les chefs de projet qui alignent leurs équipes sur les objectifs à long terme de l'entreprise grâce à des visuels ludiques

4. Modèle Kanban ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Faites passer les tâches du statut « planifié » à « terminé » en toute simplicité grâce au modèle Kanban de ClickUp

Le modèle Kanban ClickUp est un système visuel de gestion de projet permettant de suivre la progression de diverses tâches et projets.

Le modèle vous permet de personnaliser les statuts des tâches, tels que Ouvert, En cours, En révision, Bloqué et Fermé, reflétant ainsi la progression du développement d'un jeu : de l'idéation (concept) au développement et aux tests (en cours et en révision), jusqu'à la sortie (fermé).

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés tels que « temps estimé », « priorité » ou « niveau » aux tâches, ce qui imite le suivi des « XP » ou de la progression dans les jeux. Chaque carte peut donner l'impression de gagner des points ou de passer au niveau supérieur dans un jeu.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Faites passer les tâches d'un statut à l'autre pour obtenir des récompenses visuelles immédiates, comme si vous regardiez des personnages ou des quêtes passer d'une étape à l'autre

Considérez les obstacles comme des mini-défis que l'équipe doit résoudre de manière collaborative pour faire avancer les tâches dans le pipeline

Rationalisez le suivi des tâches entre les équipes en améliorant la transparence et la durée du cycle

🔑 Idéal pour : les équipes agiles et les chefs de projet qui recherchent un système flexible pour visualiser et gérer la progression des tâches

5. Modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez vos projets plus intelligemment avec le modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp

Le modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp vous permet de mapper les tâches quotidiennes, d'identifier rapidement les obstacles et d'améliorer la productivité sur le lieu de travail.

L'installation du diagramme de Gantt permet de visualiser les phases du projet grâce à des dépendances glisser-déposer, des indicateurs de progression et des vues intégrées. Le meilleur dans tout ça ? Cela simplifie la gestion de l'échéancier pour les petites équipes et les projets interfonctionnels.

Le fait de voir les tâches avancer sur l'échéancier de Gantt, en particulier lorsqu'elles sont interdépendantes, donne une idée claire de la progression, comme si l'on passait d'un niveau à l'autre dans un jeu.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez les échéanciers et les dépendances des tâches à l'aide des vues Gantt, Liste et Document

Marquez les livrables importants comme jalons dans ClickUp : des objectifs visibles et ambitieux qui ressemblent à des étapes à franchir

Suivez facilement la progression grâce aux libellés de statut intégrés et aux champs personnalisés tels que « Phase du projet » et « Progression »

Joignez des fichiers ou des notes directement aux tâches pour centraliser la documentation du projet

Utilisez les automatisations ClickUp pour déclencher des messages de célébration (par exemple « 🎉 Jalon débloqué ! ») lorsque vous achevez des tâches

🔑 Idéal pour : les équipes qui ont besoin d'un diagramme de Gantt simple pour rationaliser la planification, surveiller les dépendances entre les tâches et réduire les retards

6. Modèle Tableau blanc ClickUp Ideation

Obtenez un modèle gratuit Transformez les idées exprimées à voix haute en actions concrètes grâce au modèle Tableau blanc Idées de ClickUp

Les bonnes idées sont faciles à perdre, mais pas lorsque vous disposez d'un système visuel pour les saisir et les développer. Le modèle Tableau blanc d'idéation ClickUp est conçu pour le brainstorming libre qui transforme les étincelles créatives en projets fonctionnels.

Ce tableau blanc vous permet de déposer des notes autocollantes, d'ajouter des connecteurs et de réorganiser facilement vos idées. Il prend en charge la collaboration en temps réel avec des éléments ludiques tels que des priorités codées par couleur, le vote d'idées et des outils de suivi de la progression qui rendent le brainstorming plus interactif.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez les idées sur une matrice pour aider à décider quelles « quêtes » aborder en premier, en imitant la stratégie risque-récompense d'un jeu (effort important = XP plus important)

Ajoutez des champs tels que « Difficulté », « Impact » ou « XP » et regardez les idées se transformer en défis de jeu à part entière

Libellez les priorités à l'aide de réactions aux commentaires, de sous-tâches et d'étiquettes de priorité pour le suivi des objectifs

Visualisez la progression grâce aux diagrammes de Gantt et à la conversion tableau blanc-tâche pour une gestion de projet agile

Créez une vue tableau de bord pour suivre les membres de l'équipe qui proposent et achèvent le plus de tâches, et récompensez-les

🔑 Idéal pour : les équipes créatives qui recherchent un espace de brainstorming flexible avec une structure intégrée pour une exécution rapide

7. Modèle de tableau blanc « Carte mentale vierge » ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Transformez des pensées éparses en un récit visuel cohérent grâce au modèle de tableau blanc « Carte mentale vierge » de ClickUp

Le modèle de tableau blanc « Carte mentale vierge » de ClickUp offre un environnement de travail visuel pour organiser vos idées et explorer leurs connexions.

Le mode vierge est une exploration libre : chassez et collectez des idées comme dans un jeu en monde ouvert. Vous pouvez convertir chaque nœud en une tâche structurée, similaire à des missions de campagne avec des objectifs clairs.

Ce modèle de tableau blanc va au-delà du mappage d'idées pour favoriser la réflexion critique et la prise de décision rapide en montrant comment tout s'articule. Utilisez-le pour faire un brainstorming, esquisser du contenu, structurer des sessions d'apprentissage ou préparer des réunions stratégiques.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Faites glisser et connectez des sujets à l'aide de nœuds interactifs pour clarifier instantanément vos brainstormings

Personnalisez la direction des flux pour visualiser les flux de travail, les stratégies ou les hiérarchies d'apprentissage

Attribuez des étapes à chaque branche pour transformer des idées abstraites en tâches faciles à suivre

Ajoutez, déplacez ou achevez des nœuds pour mettre en évidence la progression, en tirant parti de cette mécanique de jeu satisfaisante

🔑 Idéal pour : les équipes ou les personnes qui ont besoin d'un espace dynamique pour visualiser des idées et des flux de travail complexes

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte pendant que l'IA s'occupe du reste.

8. Modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez et gérez vos projets en un seul endroit grâce au modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp

Le modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp fournit un aperçu en temps réel des performances de votre équipe, des échéanciers des projets et des budgets. Vous n'avez donc plus besoin de passer d'une feuille de calcul à l'autre ou d'une application à l'autre pour suivre l'activité des tâches.

Associez ce modèle de tableau de bord de gestion de projet à la vue Charge de travail de ClickUp pour obtenir des informations plus détaillées sur la capacité et la distribution des tâches de votre équipe.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez et visualisez les détails des projets tels que le coût prévu, le coût réel, le niveau des problèmes et le budget restant

Partagez les objectifs et les plans d'action de votre projet dans un document lié afin d'harmoniser les orientations entre les équipes

Mettez en évidence l'achèvement des tâches, l'équilibre de la charge de travail et la vitesse grâce aux vues Performance de l'équipe et Planification des capacités, idéales pour le suivi compétitif ou collaboratif, comme les classements

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet, les responsables d'équipe et les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'un hub centralisé pour suivre la santé des projets et surveiller les KPI en temps réel

Voici ce qu'Alfred Titus, responsable de l'assistance administrative chez Brighten A Soul Foundation, a à dire à propos de ClickUp :

Pour toute organisation qui peine à gérer ses projets, ClickUp facilitera la collaboration sur les tâches. Grâce à ce logiciel, les utilisateurs peuvent suivre les éléments de leur liste de tâches et travailler sur ces tâches dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre la progression globale des projets afin de garantir le respect des délais.

9. Modèle d'objectifs SMART ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Fixez des objectifs ambitieux et rendez-les réalisables grâce au modèle Objectifs SMART de ClickUp

Fixer des objectifs, c'est facile. Mais les atteindre ? C'est là que la plupart des équipes ont des difficultés.

Le modèle d'objectifs SMART de ClickUp vous aide à définir et à mieux structurer des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps.

Ce modèle de niveau intermédiaire est idéal pour les équipes qui ont une certaine expérience en gestion de projet et qui souhaitent aligner leurs objectifs sur les résultats. C'est également un excellent moyen de maintenir l'engagement de votre équipe à distance et de l'aligner sur les priorités communes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Divisez les objectifs en tâches et sous-tâches plus petites ; l'achèvement des premières tâches peut « débloquer » des suivis, tout comme le déblocage de nouveaux niveaux ou de nouvelles quêtes

Suivez visuellement les objectifs grâce aux pourcentages d'achèvement et aux dispositions personnalisées telles que la feuille de travail SMART Goal et Goal Effort

Attribuez des objectifs, fixez des dates d'échéance et mesurez les résultats clés en un seul endroit

Utilisez la vue Tableau ClickUp pour décomposer chaque objectif SMART en tâches gérables avec des mises à jour de statut, et maintenez la dynamique

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe, les responsables de service, les équipes RH et les professionnels axés sur la croissance qui souhaitent créer des objectifs structurés et mesurer leur impact avec précision

10. Modèle de carte de félicitations imprimable gratuit ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Appréciez les efforts et les victoires de votre équipe à l'aide du modèle de carte de félicitations imprimable ClickUp

Le modèle de carte de félicitations imprimable et gratuit de ClickUp rend les marques d'appréciation au travail plus intentionnelles et mémorables. Ce modèle offre un moyen significatif de célébrer les victoires, petites ou grandes, avec des notes personnelles, des noms, des visuels et des messages qui vont au-delà des éloges génériques.

Vous pouvez concevoir la carte, ajouter des images ou des citations, puis l'imprimer pour la remettre en main propre ou l'envoyer par voie numérique si votre équipe travaille à distance. Ce petit geste peut avoir un grand impact et renforcera également une culture de la gratitude.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour ajouter des touches personnelles telles que des citations préférées ou des emojis

Planifiez des moments de reconnaissance récurrents à l'aide de la vue Calendrier de ClickUp

Suivez les mentions au fil du temps grâce à des étiquettes, des sous-tâches imbriquées et des libellés de priorité

🔑 Idéal pour : les équipes RH, les responsables RH et toute personne souhaitant renforcer une culture de reconnaissance et d'engagement des employés avec un minimum d'efforts, mais une intention sincère

📮 Insight ClickUp : Des évaluations mensuelles des performances ? Seuls 34 % des employés reçoivent des commentaires aussi souvent, tandis que les autres attendent des mois, voire plus, pour savoir où ils en sont. Et si les cycles de feedback étaient plus intelligents et plus proactifs ? Avec ClickUp Brain, vous pouvez générer des rappels pour des vérifications régulières et utiliser la planification basée sur l'IA pour suggérer des moments optimaux pour les révisions en fonction de la charge de travail et de la disponibilité de l'équipe. L'IA peut même rédiger des modèles d'évaluation personnalisés et des questions de suivi, garantissant ainsi que chaque discussion est opportune et pertinente.

11. Modèle ClickUp pour le suivi des habitudes personnelles

Obtenez un modèle gratuit Créez de meilleures routines et restez cohérent grâce au modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp

Les habitudes donnent forme aux résultats, et la cohérence mène à la réussite, mais rester cohérent est plus facile à dire qu'à faire. Le modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp vous aide à transformer vos routines quotidiennes en réalisations significatives. Il fournit un cadre organisé pour créer, maintenir et revoir régulièrement vos habitudes personnelles.

Gérez facilement vos objectifs quotidiens, comme lire 15 pages, marcher 10 000 pas ou boire 2 litres d'eau, grâce à des attributs personnalisés qui suivent et motivent la progression. Vous pouvez également ajouter des habitudes ou des routines professionnelles. Ce modèle convient particulièrement aux équipes qui souhaitent améliorer le bien-être et la productivité.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez le statut d'achèvement des habitudes grâce aux statuts de tâche personnalisés de ClickUp , tels que « Ouvert » et « Achevé »

Créez des jalons pour rester motivé et récompensez les habitudes régulières

Utilisez des vues visuelles telles que le Calendrier ou le Tableau pour suivre l'évolution de vos routines au fil du temps

🔑 Idéal pour : Les professionnels très occupés, les adeptes de la création d'habitudes, les coachs en développement personnel et tous ceux qui souhaitent disposer d'un système quotidien pour transformer leurs intentions en succès à long terme

💡 Conseil de pro : Développez de meilleures habitudes grâce à la puissance de la communauté. Transformez le suivi en jeu en partageant vos progrès avec vos amis et votre famille pour rendre votre développement personnel plus amusant et plus responsable.

12. Modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Transformez les avis de vos clients en décisions commerciales plus intelligentes grâce au modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Si vous êtes une entreprise de services ou de produits, recueillir les commentaires de vos clients est essentiel pour améliorer votre offre. Le modèle de formulaire de commentaires de ClickUp vous permet de recueillir facilement des avis honnêtes qui vous aideront à comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré.

Ce modèle vous permet de transformer les commentaires bruts en actions stratégiques. De plus, grâce à son interface intuitive, vous pouvez adapter les questions à votre public et recueillir des réponses détaillées.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez sept attributs personnalisés tels que « Fournisseur, prestataire », « Date d'achat » et « Niveau client » pour organiser les données de feedback

Accédez à six vues polyvalentes, notamment la liste des recommandations générales, le tableau des commentaires et la vue Tableau, pour faciliter le suivi et la collaboration

Automatisez la distribution des commentaires par e-mail, sur les réseaux sociaux et via d'autres canaux pour atteindre efficacement vos clients

🔑 Idéal pour : les équipes chargées de la réussite client, les professionnels du marketing et tous ceux qui ont besoin de recueillir, d'analyser et d'agir sur les commentaires des clients afin d'améliorer l'expérience utilisateur

13. Modèle d'échelle de Likert ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Capturez clairement et précisément l'opinion de votre public grâce au modèle d'échelle de Likert de ClickUp

Un sondage sur une échelle de Likert est l'un des outils les plus fiables pour comprendre véritablement les sentiments de vos employés. Mais en créer un à partir de zéro n'est pas vraiment une partie de plaisir.

Le modèle d'échelle de Likert de ClickUp vous aide à éviter les tracas liés à l'installation et à passer directement à la collecte de commentaires significatifs et structurés. Il est conçu pour vous aider à obtenir des informations claires sans perdre de temps. Grâce à ce modèle, vous pouvez concevoir des sondages, gérer les réponses et transformer les opinions en informations pratiques simultanément.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des formulaires de sondage personnalisés avec des questions à échelle et des menus déroulants

Utilisez des attributs personnalisés tels que l'équité de la charge de travail et la perception de l'environnement de travail pour classer les résultats

Organisez et suivez les réponses aux sondages avec la vue Tableau de ClickUp, puis analysez les tendances avec ClickUp Brain

🔑 Idéal pour : les communications internes, les responsables du service client, l'administration scolaire et toute personne souhaitant recueillir des commentaires quantifiables pour améliorer la prise de décision

