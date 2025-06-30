Les 10 meilleurs outils de création de contenu basés sur l'IA en 2026

Soyons honnêtes : les outils de création de contenu basés sur l'IA ont le vent en poupe partout.

Des sondages récentes indiquent qu'environ 76 % des professionnels du marketing utilisent désormais ces outils dans leur travail, 85 % d'entre eux les employant spécifiquement pour la rédaction d'articles.

Cependant, malgré cette adoption généralisée, il est normal d'être sceptique quant aux capacités de l'IA. Personne ne veut prendre le risque que du contenu sans intérêt généré par l'IA ruine l'image de marque de son entreprise.

Cependant, le bon outil d'IA peut rendre votre équipe plus rapide, plus productive et plus évolutive, sans augmenter vos effectifs.

Les outils d'IA de qualité peuvent produire non seulement du contenu écrit de haute qualité, mais aussi des images et des vidéos générées par l'IA pour vos activités de marketing de contenu.

Alors, comment choisir le bon outil de création de contenu basé sur l'IA ? Après avoir testé 11 options de manière approfondie, je partage mes conclusions dans cet article de blog. Vous y trouverez un aperçu des fonctionnalités, des limites et des avis sur chaque outil — en somme, une vue d'ensemble complète pour vous aider à prendre votre décision.

C'est parti.

Bien que le choix de l'outil dépende en grande partie des objectifs et des priorités de votre équipe, certaines caractéristiques méritent d'être prises en compte, en particulier lorsque vous évaluez différentes plateformes de production de texte, d'images et de vidéos. Voici les éléments à prendre en considération dans les outils d'IA :

Cas d'utilisation : Si vous investissez dans un outil d'IA, vous devriez en sélectionner un aussi polyvalent que possible. Par exemple, les logiciels de rédaction de texte et Si vous investissez dans un outil d'IA, vous devriez en sélectionner un aussi polyvalent que possible. Par exemple, les logiciels de rédaction de texte et les générateurs de plans basés sur l'IA devraient vous aider dans tous vos projets, qu'il s'agisse d'articles de blog, d'e-books, de publications sur LinkedIn, etc. Plus l'outil est adaptable, plus il apportera de valeur à votre flux de travail.

Tarifs : Vous devez vous assurer que l'outil de création de contenu basé sur l'IA correspond à votre budget tout en offrant une valeur ajoutée mesurable à long terme. Il est essentiel d'évaluer dans quelle mesure l'outil vous aide à réduire vos coûts grâce à ses fonctionnalités d'automatisation. Apprendre Vous devez vous assurer que l'outil de création de contenu basé sur l'IA correspond à votre budget tout en offrant une valeur ajoutée mesurable à long terme. Il est essentiel d'évaluer dans quelle mesure l'outil vous aide à réduire vos coûts grâce à ses fonctionnalités d'automatisation. Apprendre à automatiser efficacement les processus de création de contenu peut vous permettre de maximiser davantage votre retour sur investissement.

Courbe d'apprentissage : Votre équipe doit pouvoir maîtriser rapidement l'outil d'IA choisi afin de commencer à créer du contenu captivant — qu'il soit écrit, visuel ou vidéo — dès que possible. Optez donc pour un outil intuitif et convivial.

Qualité du contenu : Ce point est bien sûr non négociable. Même si tout outil de création de contenu basé sur l'IA nécessite un certain apprentissage et quelques ajustements, il doit être capable de fournir des résultats de haute qualité et sans erreur, quel que soit le format ou la plateforme. Vous ne voulez pas passer votre temps à retravailler des plans de blog, des textes publicitaires PPC ou des scripts vidéo générés par l'IA

Personnalisation : Recherchez une plateforme qui permet une personnalisation poussée du style, du format et des préférences du public. Par exemple, vous devriez pouvoir ajuster les paramètres de l'outil pour créer des présentations professionnelles destinées à un public d'entreprise et des légendes décontractées et captivantes pour les réseaux sociaux

Outil Cas d'utilisation Idéal pour ClickUp Génération de contenu par IA et gestion de projet Les spécialistes du marketing, les managers d'équipe chargés de la gestion des campagnes, les créateurs de contenu ChatGPT Production de texte par IA et assistance de discussion Rédacteurs, chercheurs et professionnels du service client Copy.ai Rédaction marketing et génération d'idées de contenu Équipes marketing, agences et équipes commerciales Jasper Création de contenu ciblé et optimisé pour le référencement Les spécialistes du marketing, les experts en référencement et les créateurs de contenu Descript Modification en cours audio et vidéo avec une interface à texte Podcasteurs, créateurs de vidéos et éditeurs de contenu audio et vidéo DALL•E Génération d'images basée sur l'IA Designers, spécialistes du marketing et créateurs de contenu visuel Midjourney Génération d'images stylisées par IA Artistes, professionnels de la création et graphistes Synthesia Contenu professionnel généré par l'IA et production de vidéos localisée Formation des équipes, des enseignants et des spécialistes du marketing multilingues Invideo Création de vidéos conviviale grâce à des modèles Responsables des réseaux sociaux, petites entreprises et équipes de contenu Murf Production de synthèse vocale Comédiens voix off, éditeurs de vidéos et créateurs multimédia Canva Solutions de conception avec des outils graphiques et vidéo basés sur l'IA Entreprises, enseignants et non-designers

1. ClickUp (Idéal pour la génération de contenu par IA et la gestion de projet intégrée)

ClickUp est un logiciel de gestion de projet tout-en-un. Entièrement personnalisable et évolutif, il permet à tout utilisateur, équipe ou organisation de le configurer en fonction de ses besoins spécifiques.

Que vous souhaitiez créer des calendriers de contenu, des tableaux de bord marketing ou des modèles de charte graphique, croyez-moi quand je vous dis que ClickUp a tout ce qu'il vous faut, et bien plus encore.

J'adore utiliser cet outil car son intelligence artificielle intégrée, ClickUp Brain, apprend à écrire comme vous le faites. De plus, elle est intégrée à l'ensemble de la plateforme, ce qui me permet d'effectuer un nombre de tâches, notamment :

Créer du contenu de haute qualité dans ClickUp Documents pour les blogs, les e-mails, les textes publicitaires, les sites web et bien plus encore

Résumé des points essentiels tirés des documents, des tâches et des commentaires

Obtenir des suggestions pour simplifier et améliorer la rédaction

Créer des tableaux riches en données et en informations pour tous les domaines, des restaurants à l'immobilier

Transcription de notes vocales et de Clips en texte et réutilisation du contenu

Commencez avec ClickUp Brain Perfectionnez votre écriture avec ClickUp Brain, un assistant de rédaction intégré formé sur votre travail

ClickUp Brain est un outil puissant pour la rédaction et la résumation, mais ClickUp Brain MAX va encore plus loin grâce à un compagnon de bureau IA axé sur la voix. Au lieu de taper, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de reconnaissance vocale pour dicter des plans de blog, des idées de campagne ou des modifications en cours, et obtenir instantanément un texte peaufiné, structuré et prêt à être inséré dans Docs, Tasks ou des commentaires.

Rédaction mains libres : dictez des brouillons, des notes ou des révisions sans interrompre votre flux de travail

Connexions intelligentes : utilisez les mentions et les instructions naturelles pour relier des idées à des documents, des tâches ou des collègues

IA contextuelle : effectuez des recherches sur ClickUp, Google Drive et bien d'autres plateformes, en récupérant la bonne référence sans avoir à changer d'onglet

Sortie multilingue : parlez dans une langue, générez du contenu dans une autre, tout en ajustant le ton à la volée

👉 Exemple : « Max, crée une tâche de brouillon de blog pour notre campagne marketing IA, à rendre vendredi. »

ClickUp Docs est un excellent outil de documentation collaborative permettant de noter des idées, de rédiger des textes (à l'aide de l'IA) et d'organiser son travail. Je peux enrichir mes documents avec des signets, des tableaux, des liens et diverses options de mise en forme.

Créez du contenu et développez la base de connaissances de votre entreprise de manière collaborative avec ClickUp Docs

Grâce à la recherche connectée de ClickUp, trouver n'importe quel fichier dans des applications connectées telles que Google Drive, Slack et Figma est plus facile que jamais, le tout à partir d'un hub centralisé.

Trouvez l'aiguille dans votre pile de contenu grâce à la recherche connectée de ClickUp

De plus, ClickUp propose de nombreux modèles pour les stratégies marketing, la gestion de campagnes et la planification d'évènements.

Que vous cherchiez à découvrir comment utiliser l'IA dans le marketing du contenu ou que vous ayez besoin d'un point de départ pour votre production créative, ces modèles vous permettent de vous lancer sans partir de zéro.

ClickUp se concentre sur la création, l'élaboration de stratégies et l'organisation du contenu. C'est l'un des meilleurs outils de productivité qui existent, et je ne saurais trop le recommander.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Choisissez parmi plus de 15 vues ClickUp personnalisables pour visualiser votre calendrier de contenu, vos flux de travail de production ou vos pipelines éditoriaux comme vous le souhaitez : liste, Kanban, diagramme de Gantt, etc.

Passez de l'idéation à l'exécution en créant des tâches directement à partir de vos documents Google Docs et de vos Tableaux blancs ClickUp ; intégrez les fichiers, documents et autres ressources pertinents pour avoir une vue d'ensemble

Alignez les tâches de production de contenu sur les objectifs généraux de l'équipe à l'aide de ClickUp Objectifs , afin de vous assurer que chaque élément de contenu contribue à votre stratégie globale

Créez et transcrivez des enregistrements d'écran pour former les membres de votre équipe ou présenter les fonctionnalités de vos produits à l'aide de ClickUp Clips

Simplifiez votre processus de validation de contenu en automatisant les transferts de tâches : une fois le contenu validé, il passe automatiquement à l'étape suivante

Accédez à plus de 100 outils validés par la recherche pour rationaliser la création de contenu grâce à des invitations adaptées à des rôles et des tâches spécifiques

Surveillez le temps nécessaire à la rédaction, à la modification en cours et à la finalisation du contenu afin d'identifier les goulots d'étranglement et d'optimiser l'efficacité de votre équipe

Limites de ClickUp

Il faut du temps pour maîtriser toutes ses puissantes fonctionnalités — heureusement, il existe des documents d'aide, des démos et des formations pour faciliter la prise en main

Le tableau de bord affiche de nombreuses informations, mais les utilisateurs peuvent simplifier l'apparence et les informations affichées dans leurs paramètres

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp : d'après un avis sur G2

ClickUp est un outil complet de gestion de projet qui regroupe toutes les fonctionnalités essentielles au développement de produits sur une seule et même plateforme. Son service client de premier ordre garantit une résolution rapide de tout problème. Son intégration transparente avec diverses plateformes simplifie les processus de migration. De plus, les capacités d'IA de ClickUp permettent de résumer et de générer des descriptions de tâches, aidant ainsi les développeurs à mieux comprendre leurs missions.

ClickUp est un outil complet de gestion de projet qui regroupe toutes les fonctionnalités essentielles au développement de produits sur une seule et même plateforme. Son service client de premier ordre garantit une résolution rapide de tout problème. Son intégration transparente avec diverses plateformes simplifie les processus de migration. De plus, les capacités d'IA de ClickUp permettent de résumer et de générer des descriptions de tâches, aidant ainsi les développeurs à mieux comprendre leurs missions.

2. ChatGPT (Idéal pour la production de texte par IA et l'assistance conversationnelle)

via ChatGPT

Nous savons tous ce qu'est ChatGPT et ce qu'il fait. Vous l'utilisez, je l'utilise, nous l'utilisons tous. Développé par OpenAI, cet agent conversationnel alimenté par l'IA génère des textes semblables à ceux rédigés par des humains à partir des invites qu'il reçoit via le traitement du langage naturel (NLP).

Ce qui m'a le plus impressionné chez ChatGPT, c'est sa capacité à m'aider dans diverses tâches liées au contenu, de la préparation de plans de blog et de la rédaction de textes pour les pages d'accueil à la rédaction de newsletters d'entreprise et à la mise au point d'e-mails destinés aux clients.

Cela m'a vraiment aidé à gagner beaucoup de temps et d'énergie que j'aurais autrement consacrés à la recherche et à la rédaction.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Téléchargez un fichier et demandez-lui de vous aider à analyser des données, à résumer des informations ou à créer un diagramme

Inspirez-vous du style de vos blogs et modèles de réseaux sociaux existants pour rédiger des textes en accord avec votre image de marque

Profitez d'outils d'IA complémentaires tels que DALL•E et Sora AI pour créer des images et produire des vidéos, respectivement

Limites de ChatGPT

Certaines préoccupations en matière de confidentialité ont été notées lors de l'utilisation de ces outils avec des données sensibles ou confidentielles, car OpenAI traite les données saisies

Il a tendance à perdre le fil dans les discussions plus longues, ce qui entraîne des répétitions ou de la confusion

Tarifs de ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 630 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs de ChatGPT dans la vie réelle : d'après un avis sur G2

Je suis responsable dans une grande entreprise spécialisée dans les points de vente. Bien que je ne sois pas très doué pour la programmation — je n'en ai qu'une connaissance fragmentaire —, le fait d'avoir mon propre « codeur » pour m'aider a changé la donne. J'adore pouvoir créer un message personnalisé et le voir évoluer dans la direction que je souhaite. Cela m'a été d'une aide précieuse pour automatiser des tâches dans mon compte Google Workspace for Business. Par exemple, j'ai mis en place un système de notification par chat en dehors des heures de bureau qui gère beaucoup de choses. C'est tout simplement génial de voir tout ce qu'on peut accomplir avec l'aide de ChatGPT !

Je suis responsable dans une grande entreprise spécialisée dans les points de vente. Bien que je ne sois pas très doué pour la programmation — je n'en ai qu'une connaissance fragmentaire —, le fait d'avoir mon propre « codeur » pour m'aider a changé la donne. J'adore pouvoir créer un message personnalisé et le voir évoluer dans la direction que je souhaite. Cela m'a été d'une aide précieuse pour automatiser des tâches dans mon compte Google Workspace for Business. Par exemple, j'ai mis en place un système de notification par chat en dehors des heures de bureau qui gère beaucoup de choses. C'est tout simplement génial de voir tout ce qu'on peut accomplir avec l'aide de ChatGPT !

3. Copy.ai (Idéal pour la génération rapide de textes marketing et d'idées de contenu)

Copy.ai est une plateforme d'IA GTM qui vous aide à rechercher des données, à trouver des idées et à rédiger du contenu pour divers types de supports, notamment des articles de leadership éclairé, des articles de blog longs, des publications sur les réseaux sociaux, et bien plus encore.

J'ai beaucoup apprécié le fait que Copy.ai propose un modèle tarifaire illimité en termes de mots, ce qui en fait une option pratique pour les équipes ayant des besoins importants en matière d'utilisation.

Outre la création de contenu classique, Copy.ai facilite également la génération de pipelines, la prospection sortante, l'intégration de systèmes et les programmes de formation et de développement.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Optimisez toutes vos campagnes payantes grâce à des tests A/B ciblés

Convertissez la parole (provenant d'entretiens, d'évènements et d'enregistrements d'appels commerciaux) en texte en quelques secondes

Automatisez les tâches fastidieuses liées à la réutilisation de contenu ; transcrivez ou extrayez des informations en quelques secondes

Limites de Copy.ai

Il convient de les utiliser avec prudence, car certains contenus peuvent provenir de pages web publiées, ce qui soulève des questions de plagiat

Ils connaissent une croissance rapide et, parfois, le produit livré ne correspond pas à ce qui avait été promis

Tarifs de Copy.ai / IA

Free Forever

Formule Starter : 49 $/mois par utilisateur

Formule Avancée : 249 $/mois (jusqu'à 5 utilisateurs)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Copy.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs de Copy.ai : Extrait d'un avis sur G2

Ce que je préfère chez Copy.ai, c'est son extensibilité et ses intégrations transparentes. Du point de vue de l'équipe commerciale, cela me permet d'orchestrer des flux de travail pour enrichir les données sur les prospects, les comptes et bien plus encore. Cela nous permet de personnaliser efficacement les e-mails entrants automatisés. De plus, nos SDR disposent de recherches très spécifiques et pertinentes pour le marché, ce qui leur évite de partir de zéro lorsqu’ils explorent de nouveaux comptes. Du point de vue marketing, Copy.ai offre la possibilité de créer un moteur de contenu reproductible basé sur les informations issues des appels de l’équipe commerciale et des appels de solutions — une fonctionnalité que j’ai hâte d’explorer plus en détail.

Ce que je préfère chez Copy.ai, c'est son extensibilité et ses intégrations transparentes. Du point de vue de l'équipe commerciale, cela me permet d'orchestrer des flux de travail pour enrichir les données sur les prospects, les comptes et bien plus encore. Cela nous permet de personnaliser efficacement les e-mails entrants automatisés. De plus, nos SDR disposent de recherches très spécifiques et pertinentes pour le marché, ce qui leur évite de partir de zéro lorsqu’ils explorent de nouveaux comptes. Du point de vue marketing, Copy.ai offre la possibilité de créer un moteur de contenu reproductible basé sur les informations issues des appels de l’équipe commerciale et des appels de solutions — une fonctionnalité que j’ai hâte d’explorer plus en détail.

4. Jasper (Idéal pour la création de contenu ciblé et optimisé pour le référencement)

via Jasper

Lorsque vous pensez aux alternatives à Copy.ai, vous pensez inévitablement à Jasper. Il s'agit d'une plateforme d'IA générative spécialement conçue pour le marketing, qui offre un contrôle avancé de la marque et une boîte à outils IA dynamique.

Ce que j'ai trouvé particulièrement utile chez Jasper, c'est qu'il pouvait suggérer des mots-clés, des titres et d'autres éléments nécessaires pour améliorer les performances SEO du contenu généré.

Il propose plus de 50 modèles de plans marketing et des options de personnalisation adaptées à différents besoins en matière de contenu. De plus, Jasper dispose de quelques autres fonctionnalités, telles que Jasper Chat et AI Art, et fournit l’assistance dans plus de 29 langues.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Élaborez un plan complet comprenant les objectifs et les livrables d'une campagne marketing

Créez du contenu en accord avec votre image de marque où que vous écriviez grâce à son extension Chrome

Élaborez une stratégie de contenu solide basée sur l'IA en réutilisant, en optimisant et en convertissant le contenu existant dans différents formats

Limites de Jasper

L'inscription à la période d'essai est très incitative et s'accompagne par défaut d'un forfait annuel, sans possibilité de remboursement si vous oubliez de résilier

Pas de forfait Free

Manque de traitement linguistique avancé, ce qui se traduit par des résultats de qualité inférieure et une expérience moins intuitive

Tarifs de Jasper

Créateur : 49 $/mois par place

Avantage : 69 $/mois par place

Entreprises : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs de Jasper : Extrait d'un avis sur G2

Il existe d'innombrables outils d'IA disponibles en ligne, et après avoir essayé plusieurs options payantes, j'ai finalement opté pour Jasper. Les principales raisons qui m'ont poussé à choisir cette plateforme sont l'excellente qualité de la génération de contenu et sa capacité à fournir du contenu hautement personnalisé.

Il existe d'innombrables outils d'IA disponibles en ligne, et après avoir essayé plusieurs options payantes, j'ai finalement opté pour Jasper. Les principales raisons qui m'ont poussé à choisir cette plateforme sont l'excellente qualité de la génération de contenu et sa capacité à fournir du contenu hautement personnalisé.

À lire également : Alternatives à Jasper IA

5. Descript (Idéal pour la modification en cours audio et vidéo avec une interface basée sur le texte)

via Descript

Descript est un éditeur audiovisuel complet basé sur l'IA. Son argument clé de vente est sa simplicité d'utilisation, et c'est vrai. Je n'ai pas de compétences techniques, mais j'ai pu éditer du contenu audio et vidéo simplement en effectuant des modifications en cours sur la transcription.

Je pouvais organiser les éléments visuels de ma vidéo comme un diaporama et utiliser des modèles et des dispositions pour obtenir rapidement un résultat esthétique et agréable à écouter.

Ce que j'ai vraiment adoré, c'est que je pouvais lire mon script placé à côté de la caméra, et Descript donnait l'impression que je regardais directement l'objectif tout le temps.

L'outil permet également de transcrire des fichiers audio dans plus de 20 langues et fournit un historique des versions basé sur le cloud pour suivre les modifications.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Créez votre propre clone vocal ou choisissez parmi une bibliothèque de voix générées par IA pour produire une intro de podcast et réaliser des voix off pour vos vidéos

Supprimez tout ce que vous ne voulez manifestement pas entendre dans l'enregistrement audio, comme les « euh » et les « hum », les longues pauses et autres interjections superflues

Créez facilement des vidéos en glissant-déposant des légendes, des formes et des images ; adaptez les dispositions, les polices de caractère et les styles pour qu'ils correspondent à votre identité visuelle

Limites de Descript

Il transcrit parfois de manière inexacte les dates, les ordinaux et les contractions, ce qui nécessite une correction manuelle

Pas de forfait Free

Au cours de l'année écoulée, des rapports ont été présentés sur des performances de plus en plus médiocres : navigation, téléchargement et fonctionnalités plus lents malgré l'utilisation d'une connexion Internet haut débit

Tarifs de Descript

Hobbyist : 19 $/mois par utilisateur

Créateur : 35 $/mois par utilisateur

Entreprise : 50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 550 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs de Descript : Extrait d'un avis sur G2

Au fil des ans, j’ai utilisé une douzaine de logiciels de modification en cours différents pour mon entreprise et je m’étais résigné à ne jamais être pleinement satisfait de la combinaison entre facilité d’utilisation, qualité du résultat et prix. Trois amis m’ont tous conseillé d’essayer Descript — des amis à qui je dois désormais une bonne bouteille de vin, car c’est le logiciel de modification en cours vidéo dont je n’avais osé rêver. Désormais, lorsque j’interviewe des personnes pour ma chaîne YouTube, je ne m’inquiète plus des « euh » ou des hésitations, car la modification en cours pour supprimer ces éléments et donner une image soignée de moi-même et de mon invité prend seulement quelques secondes. Les résumés que Descript rédige pour le contenu YouTube sont excellents. Grâce à Descript, je vais pouvoir au moins doubler ma production de contenu, car la modification en cours ne me prend plus qu’un quart du temps qu’auparavant.

Au fil des ans, j’ai utilisé une douzaine de logiciels de modification en cours différents pour mon entreprise et je m’étais résigné à ne jamais être pleinement satisfait de la combinaison entre facilité d’utilisation, qualité du résultat et prix. Trois amis m’ont tous conseillé d’essayer Descript — des amis à qui je dois désormais une bonne bouteille de vin, car c’est le logiciel de modification en cours vidéo dont je n’avais osé rêver qu’il puisse exister. Désormais, lorsque j’interviewe des personnes pour ma chaîne YouTube, je ne m’inquiète plus des « euh » ou des hésitations, car la modification en cours pour supprimer ces éléments et donner une image soignée de moi-même et de mon invité prend seulement quelques secondes. Les résumés que Descript rédige pour le contenu YouTube sont excellents. Grâce à Descript, je vais pouvoir au moins doubler ma production de contenu, car la modification en cours ne me prend plus qu’un quart du temps qu’auparavant.

🎯À lire également : Les différents types de créateurs de contenu et leurs outils d'automatisation favoris

6. DALL•E (Idéal pour la génération d'images par IA avec des détails fins)

Un autre outil d'OpenAI, DALL•E, crée des images à partir de légendes de texte en utilisant des concepts exprimables en langage naturel. C'est comme utiliser ChatGPT : entrez une invite, et vous obtiendrez une image.

Le seul hic, c'est que vous devez savoir clairement ce que vous voulez produire. Une méthode que j'utilisais souvent consistait à étudier quelques images que je voulais imiter, puis à rédiger des invitations basées sur celles-ci pour générer des visuels similaires.

DALL•E 3, la dernière version, peut parfois « combler les lacunes » lorsque l'invite implique que l'image doit contenir un détail spécifique non explicitement mentionné — ce qui est une aubaine pour les non-créatifs qui s'y essaient pour la première fois.

Les meilleures fonctionnalités de DALL•E

Appliquez différents types de distorsions optiques au contenu visuel, tels que la « vue fisheye » et le « panorama sphérique »

Générez des images dans plusieurs dimensions, notamment 1024 × 1024, 1024 × 1792 et 1792 × 1024 pixels

Contrôlez l'emplacement et l'angle à partir desquels une image est générée

Limites de DALL•E

Les erreurs peuvent épuiser les limites de session, ce qui peut empêcher les utilisateurs d'accéder au site sans qu'ils en soient responsables

Pas de forfait gratuit

Il peut ignorer certaines parties des instructions si celles-ci sont trop longues ou trop complexes

Tarifs de DALL•E

Tarif standard : À partir de 0,040 $ par image

HD : À partir de 0,080 $ par image

Évaluations et avis sur DALL•E

G2 : 3,9/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de DALL•E dans la vie réelle : d'après un avis sur G2

DALL-E est le modèle d'IA le plus rapide et le plus complet pour générer des images de haute qualité à partir d'invites. Il dispose d'un tableau de bord très simple et intuitif permettant de générer des images en toute fluidité. Il comprend même les invitations les plus complexes et génère des images avec une grande précision. Il est compatible avec tous les navigateurs et appareils.

DALL-E est le modèle d'IA le plus rapide et le plus complet pour générer des images de haute qualité à partir d'invites. Il dispose d'un tableau de bord très simple et intuitif permettant de générer des images en toute fluidité. Il comprend même les invitations les plus complexes et génère des images avec une grande précision. Il est compatible avec tous les navigateurs et appareils.

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7. Midjourney (Idéal pour créer des images IA stylisées et visuellement époustouflantes)

via Midjourney

Midjourney est un générateur de texte-image alimenté par l'IA qui crée des images hyperréalistes à partir de descriptions en langage naturel. Certes, DALL•E et Midjourney font des choses similaires, et j'ai apprécié les utiliser tous les deux, mais ce dernier offre davantage.

Je pouvais ajuster l'influence du style par défaut de Midjourney sur mes images, contrôler le niveau de créativité et d'originalité, et déterminer le degré de variation entre les résultats.

J'avais également la possibilité d'utiliser des images et des exemples de charte graphique comme base pour une invitation, des instructions ou une référence de caractère.

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Trouvez ou créez des espaces partagés pour collaborer avec d'autres utilisateurs

Interagissez avec le bot Midjourney sur Discord et bénéficiez d'une assistance technique et d'un service client

Rédigez des instructions avancées, comprenant une ou plusieurs URL d'images, plusieurs phrases de texte et des paramètres tels que les formats d'image, les modèles et la mise à l'échelle

Limites de Midjourney

La génération initiale des visages présente souvent des problèmes importants (yeux manquants, nez déformés, etc.)

Pas de forfait gratuit

Le contrôle limité des invitations rend difficile l'obtention de détails spécifiques et nécessite des essais et des erreurs

Tarifs de Midjourney

Forfait de base : 10 $/mois

Forfait Standard : 30 $/mois

Forfait Pro : 60 $/mois

Forfait Mega : 120 $/mois

Évaluations et avis sur Midjourney

G2 : 4,4/5 (plus de 80 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Midjourney dans la vie réelle : d'après un avis sur G2

Midjourney produit systématiquement des images haute résolution visuellement époustouflantes qui dépassent souvent les attentes en termes de détails et de qualité. Son interprétation créative des invites en fait un outil exceptionnel pour le concept art, les moodboards et les designs expérimentaux. Les résultats présentent une finition réaliste et professionnelle, ce qui en fait un outil précieux pour générer des visuels qui inspirent et rehaussent les projets créatifs.

Midjourney produit systématiquement des images haute résolution visuellement époustouflantes qui dépassent souvent les attentes en termes de détails et de qualité. Son interprétation créative des invites en fait un outil exceptionnel pour le concept art, les moodboards et les designs expérimentaux. Les résultats présentent une finition réaliste et professionnelle, ce qui en fait un outil précieux pour générer des visuels qui inspirent et rehaussent les projets créatifs.

8. Synthesia (Idéal pour la production de vidéos professionnelles et locales avec des avatars IA)

via Synthesia

Vous n'avez aucune connaissance en production vidéo mais souhaitez créer des vidéos dans différentes langues, telles que le français, l'allemand et l'espagnol ? Pas de problème : Synthesia est l'outil qu'il vous faut. Sérieusement, il prend en charge plus de 140 langues à travers le monde, ce que je trouve génial.

J'ai pu créer du contenu visuel professionnel et localisé à l'aide de divers avatars et voix off générés par l'IA. J'ai même cloné ma voix et l'ai utilisée pour l'audio de mes vidéos.

De plus, la collaboration en équipe était un jeu d'enfant sur Synthesia. Je pouvais partager la vidéo directement depuis la plateforme et inviter les gens à la commenter et à donner leur avis.

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

Personnalisez vos vidéos avec les couleurs de votre marque, vos logos et vos avatars préférés

Ajoutez automatiquement des sous-titres dans la langue de cible à votre fichier à l'aide du traducteur de vidéo

Parcourez, dupliquez et personnalisez facilement des modèles pour vos vidéos de marketing, d'éducation et de formation

Limites de Synthesia

La fonctionnalité d'avatar personnalisé a du mal à reproduire fidèlement les accents régionaux ; par exemple, elle peut produire un accent du sud de l'Angleterre au lieu d'un accent du nord

Le rendu de vidéos comportant de nombreuses diapositives, animations ou transitions peut prendre beaucoup de temps

Tarifs de Synthesia

Free

Forfait Starter : 24 $/mois

Créateur : 74 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Synthesia

G2 : 4,7/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs de Synthesia : Extrait d'un avis sur G2

Le principal atout de Synthesia est que si vous avez déjà utilisé un outil de conception ou de création simple (par exemple, PowerPoint), vous serez en mesure d’en maîtriser les bases bien plus rapidement que vous ne le pensez. Sa conception intuitive constitue un avantage considérable pour les grandes entreprises, où les employés possèdent des compétences et des niveaux d’expérience variés en matière de technologie. J'apprécie la confiance que me procure le fait de savoir que je peux présenter Synthesia à n'importe qui, et que cette personne pourra facilement prendre en main et comprendre le processus de création de vidéo. De plus, mes expériences avec leur équipe d'assistance au service client ont été excellentes : ils sont rapides, compétents et respectueux de mon temps.

Le principal atout de Synthesia est que si vous avez déjà utilisé un outil de conception ou de création simple (par exemple, PowerPoint), vous serez en mesure d’en maîtriser les bases bien plus rapidement que vous ne le pensez. Sa conception intuitive constitue un avantage considérable pour les grandes entreprises, où les employés possèdent des compétences et des niveaux d’expérience variés en matière de technologie. J'apprécie la confiance que me procure le fait de savoir que je peux présenter Synthesia à n'importe qui, et que cette personne pourra facilement prendre en main et comprendre le processus de création de vidéo. De plus, mes expériences avec leur équipe d'assistance au service client ont été excellentes : ils sont rapides, compétents et respectueux de mon temps.

À lire également : Alternatives à Synthesia IA pour les vidéos générées par l'IA

9. Invideo (idéal pour la création de vidéos conviviale grâce à une vaste bibliothèque de modèles)

via Invideo

Invideo est une plateforme de création vidéo DIY qui permet aux utilisateurs de transformer leurs idées en vidéos en temps réel. Elle propose plus de 4 000 modèles personnalisés pour les réseaux sociaux, l'immobilier, la publicité et les calendriers de contenu, vous évitant ainsi de réinventer la roue.

Ce que j'ai trouvé particulièrement utile chez Invideo, c'est sa fonctionnalité automatisée de synthèse vocale. Elle m'a permis de travailler simultanément sur plusieurs scripts et de les convertir en fichiers audio.

De plus, l'ajout fluide de narration et de musique de fond est un avantage pratique inclus dans la plupart des forfaits d'Invideo.

Les meilleures fonctionnalités d'Invideo

Parcourez une vaste bibliothèque de 16 millions d’éléments multimédias pour intégrer les visuels parfaits à chaque scène

Choisissez parmi des sous-titres audacieux avec des effets de mise en valeur dans le style classique Hormozi et une animation mot à mot de type karaoké

Utilisez la boîte magique d'Invideo IA pour effectuer des modifications à l'aide de commandes telles que « supprimer la scène », « narrer avec un accent masculin du Midwest », etc.

Limites d'Invideo

Le système de stockage cloud ne dispose pas des fonctions nécessaires pour modifier les vidéos enregistrées, ce qui oblige les utilisateurs à repartir de zéro après un plantage

Les sélecteurs de couleurs sont limités au format RVB

Tarifs d'Invideo

Free:

Plus : 35 $/mois

Max : 60 $/mois

Génératif : 120 $/mois

Évaluations et avis sur Invideo

G2 : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 350 avis)

Que disent les utilisateurs d'Invideo dans la vie réelle : d'après un avis sur G2

La fonctionnalité la plus utile d'Invideo réside dans ses modèles prêts à l'emploi qui répondent à coup sûr à tous les besoins. Que vous soyez débutant, professionnel du marketing, enseignant ou simplement quelqu'un qui souhaite capter l'attention de son public, Invideo est la solution idéale pour créer facilement des vidéos. Son tableau de bord convivial, sa riche bibliothèque de scènes et de sons d'ambiance, ses outils d'IA capables de vous suggérer exactement ce dont vous avez besoin, ses options de partage et, surtout, son assistance qui vous aide à atteindre vos objectifs en quelques clics, tout cela permet à Invideo de se démarquer de la concurrence.

La fonctionnalité la plus utile d'Invideo réside dans ses modèles prêts à l'emploi qui répondent à coup sûr à tous les besoins. Que vous soyez débutant, professionnel du marketing, enseignant ou simplement quelqu'un qui souhaite capter l'attention de son public, Invideo est la solution idéale pour créer facilement des vidéos. Son tableau de bord convivial, sa riche bibliothèque de scènes et de sons d'ambiance, ses outils d'IA capables de vous suggérer exactement ce dont vous avez besoin, ses options de partage et, surtout, son assistance qui vous aide à atteindre vos objectifs en quelques clics, tout cela permet à Invideo de se démarquer de la concurrence.

À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour les podcasteurs

10. Murf (Meilleur logiciel polyvalent de synthèse vocale)

via Murf

Imaginons que vous travailliez sur une vidéo de produit ou que vous prépariez un nouveau podcast, et que vous ayez besoin d'ajouter une narration. Inutile d'engager un comédien voix off : il vous suffit d'utiliser Murf pour générer des voix off par IA.

J'ai trouvé que c'était un excellent outil pour ajouter des voix IA au son incroyablement naturel à mes présentations, vidéos explicatives et publications sur les réseaux sociaux. Il pouvait même intégrer ma voix off à des vidéos existantes, créant ainsi une expérience multimédia cohérente.

Les meilleures fonctionnalités de Murf

Installez Murf une seule fois pour accéder à ses voix sur toutes les applications Windows compatibles avec l'API de Microsoft pour les voix et les narrations

Faites réviser votre contenu doublé par des locuteurs natifs issus du réseau d'experts de Murf, afin de vous assurer que chaque prononciation est parfaite

Modifiez votre script à tout moment pendant le processus de création et générez la voix off avec les nouvelles modifications

Limites de Murf

Les tentatives de conversion échouées sont comptabilisées comme des téléchargements, ce qui réduit injustement le nombre de projets disponibles

Convient peu à la création de contenu éducatif ou accessible, en particulier pour les apprenants ayant des besoins particuliers

Tarifs de Murf

Free

Créateur Lite : 29 $/mois

Créateur Plus+ : 49 $/mois

Business Lite : 99 $/mois

Business Plus+ : 199 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Murf

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : NA

Que disent les utilisateurs de Murf : Extrait d'un avis sur G2

Les voix générées par l'IA sont celles qui sonnent le plus naturellement parmi tous les systèmes de synthèse vocale en ligne que j'ai testés. Des fonctionnalités telles que les paramètres d'accent renforcent sa polyvalence. La flexibilité de la modification en cours du texte et de l'organisation du texte est également remarquable, permettant de manipuler facilement les blocs et les phrases individuelles au sein de ces blocs. Il est incroyablement convivial et offre des résultats exceptionnels !

Les voix générées par l'IA sont celles qui sonnent le plus naturellement parmi tous les systèmes de synthèse vocale en ligne que j'ai testés. Des fonctionnalités telles que le réglage des paramètres d'accent renforcent sa polyvalence. La flexibilité de la modification en cours du texte et de l'organisation du texte est également remarquable, permettant de manipuler facilement les blocs et les phrases individuelles au sein de ces blocs. Il est incroyablement convivial et offre des résultats exceptionnels !

via Canva

Aujourd'hui, tout le monde peut créer des visuels grâce à Canva. C'est aussi simple que ça. J'étais donc ravi de l'essayer pour l'un de mes projets de création de contenu visuel. Canva dispose d'une vaste bibliothèque de modèles pour les bannières de sites web, les pages d'accueil, les en-têtes d'articles de blog, les publications sur les réseaux sociaux, etc.

Avec une multitude d'idées de conception à portée de main, je pouvais créer des images, des diaporamas et des vidéos de mon choix et tester différentes polices de caractère, musiques et éléments.

On ne penserait pas spontanément à Canva parmi les outils de rédaction basés sur l'IA, mais vous serez agréablement surpris.

Il propose également des suggestions de rédaction basées sur l'IA grâce à sa fonctionnalité Magic Write. Ce générateur de texte IA aide à créer des plans de blog, des légendes de biographies et du contenu pour sites web — idéal pour lancer le processus créatif sans se soucier du syndrome de la page blanche.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Découpez, divisez, assemblez ou coupez vos vidéos en ligne grâce à son outil de découpe et de montage vidéo

Examinez et validez les designs instantanément grâce à la fonctionnalité intégrée de validation des designs

Préservez la cohérence de votre marque en intégrant vos directives de marque à votre compte Canva

Tirez parti de ses nombreux outils d'IA pour faire tout ce qui est à faire, de la traduction de texte à la génération d'images, en passant par l'animation et le redimensionnement de designs

Limites de Canva

Son application mobile peut être lente et difficile à utiliser

Une utilisation excessive des modèles peut avoir pour résultat des designs génériques s'ils ne sont pas personnalisés

Tarifs de Canva

Canva Free

Canva Pro : 5,98 $/mois par personne

Canva Teams : 4,55 $/mois par personne pour un minimum de trois personnes

Canva Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 4 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 100 avis)

Que disent les utilisateurs de Canva dans la vie réelle : d'après un avis sur G2

Canva est un outil incroyablement intuitif, et c'est, à mon avis, sa fonctionnalité principale. Même sans connaissances préalables en conception, je peux créer du contenu d'aspect professionnel grâce à sa vaste collection de modèles prêts à l'emploi. Ces avantages ont fait de Canva mon outil de conception préféré. De plus, les mises à jour constantes de la plateforme améliorent sans cesse l'expérience utilisateur, la rendant encore meilleure au fil du temps.

Canva est un outil incroyablement intuitif, et c'est, à mon avis, sa fonctionnalité principale. Même sans connaissances préalables en conception, je peux créer du contenu d'aspect professionnel grâce à sa vaste collection de modèles prêts à l'emploi. Ces avantages ont fait de Canva mon outil de conception préféré. De plus, les mises à jour constantes de la plateforme améliorent sans cesse l'expérience de l'utilisateur, la rendant encore meilleure au fil du temps.

À lire également : Gestion de projet SEO – Conseils pour optimiser votre flux de travail

Il existe un outil de création de contenu basé sur l'IA pour presque tous les secteurs, toutes les préférences et tous les budgets. Dans la mesure du possible, optez pour un outil sur mesure qui vous aidera à atteindre vos objectifs avec le meilleur résultat possible.

Et n'oubliez pas : même si la création de contenu par IA ne remplacera pas la créativité humaine, les outils basés sur l'IA peuvent booster la productivité de votre équipe, permettant ainsi à votre contenu d'atteindre le public cible avec moins d'efforts.

Grâce à ses fonctionnalités et capacités étendues, ClickUp fait sans aucun doute passer la création de contenu, complétée par la gestion de projet, à un niveau supérieur. Tout ce dont vous avez besoin — projets, tâches, modèles, IA et automatisation — se trouve au même endroit.

Mais ne vous contentez pas de me croire sur parole. Faites-en l'expérience par vous-même : inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui.