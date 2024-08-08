Meilleures invitations à écrire de l'IA pour les spécialistes du marketing et les rédacteurs

Nous sommes en 2024, et les outils d'écriture en IA générative ne sont plus des fantasmes futuristes. Ce sont des outils pratiques avec un certain nombre d'applications en milieu de travail qui nous facilitent la vie.

Les spécialistes du marketing et les professionnels du contenu utilisent peut-être les outils d'écriture IA plus que d'autres - leur adoption a plus que doublé parmi les spécialistes du marketing, selon une étude de l'Institut de recherche de l'Université d'Ottawa Rapport McKinsey .

Si vous utilisez des outils de GenAI pour concevoir des idées, élaborer des stratégies, rédiger ou modifier du contenu marketing, vous avez probablement beaucoup entendu parler des "transformateurs préentraînés génératifs", les "GPT" dans ChatGPT. Les GPT sont des modèles de langage avancés formés sur de vastes quantités de données textuelles, ce qui leur permet de comprendre et de générer des textes de type humain sur un large intervalle de sujets et de styles.

Bien que les subtilités techniques des GPT soient complexes, la clé de l'exploitation de leur puissance réside dans un concept plus simple : les invites. Les invites sont les instructions que vous donnez aux outils d'écriture de l'IA, faisant le lien entre votre intention créative et la production de l'IA.

Et la règle de base pour générer du contenu de qualité est simple : Meilleure est l'invite, meilleurs sont les résultats.

Des invites bien conçues guident les outils d'écriture de l'IA pour générer un contenu pertinent et efficace en fournissant un contexte, en spécifiant les résultats souhaités et en définissant des paramètres dans le cadre desquels l'IA doit travailler.

En maîtrisant l'art de la rédaction d'invitations, vous pouvez exploiter tout le potentiel des outils de rédaction de l'IA, en veillant à ce que le résultat s'aligne sur vos objectifs et trouve un écho auprès de votre public.

Dans ce billet de blog, nous allons explorer quelques-unes des meilleures invitations, instructions de rédaction de l'IA adaptées aux spécialistes du marketing et aux rédacteurs.

Comprendre les invitations à la rédaction de l'IA

Les invites de rédaction de l'IA sont les entrées de l'utilisateur qui guident les outils d'intelligence artificielle générative dans la génération d'un contenu spécifique. Une invite de l'IA est un ensemble d'instructions, orientant l'IA sur ce dont vous avez besoin - qu'il s'agisse de rédiger du contenu, d'analyser des données ou de simuler une discussion.

Imaginez la création d'une invite IA comme une commande au restaurant : vous ne vous contenteriez pas de dire que vous avez faim ; vous spécifieriez ce que vous voulez manger et comment vous aimeriez que le plat soit. Vous préciserez probablement les ingrédients auxquels vous êtes allergique et accompagnerez le plat d'une boisson ou d'un dessert. De même, lorsque vous interagissez avec une IA, vous devez lui donner des instructions claires et précises.

Par exemple, vous pouvez saisir l'invite suivante : "Rédigez un e-mail de rappel amical pour une réunion d'équipe mardi prochain à 10 heures."_ L'outil utilise alors votre invite pour créer une réponse sur mesure qui répond à vos exigences.

Types d'invitations, instructions de l'IA

Les outils d'IA peuvent être incroyablement polyvalents, mais il est crucial de comprendre les différents types d'invites pour les utiliser efficacement. Chaque type d'invite sert une cible et un objectif spécifiques, de la recherche d'informations factuelles à l'inspiration de la créativité :

1. Invitations, instructions

Les invitations informationnelles sont utilisées pour rechercher des informations spécifiques ou des détails factuels. Elles s'apparentent à une requête auprès d'un moteur de recherche, où l'on demande au modèle des données ou des explications spécifiques.

Exemple: "Quelles sont les fonctionnalités clés d'une application de commerce électronique réussie ?

2. Invitations créatives

Les invitations créatives inspirent la créativité et génèrent de nouvelles idées. Ils peuvent être utilisés pour écrire des histoires, créer du contenu marketing ou réfléchir à des concepts innovants.

Exemple: "Rédigez une nouvelle sur une ville futuriste"

3. Invitations, instructions

Les invites pédagogiques fournissent des instructions ou des processus étape par étape. Ils sont idéaux pour expliquer comment accomplir une tâche ou utiliser un outil.

Exemple: "Expliquez comment créer une application mobile conviviale"

4. Invitations à la clarification

Les invitations à la clarification encouragent à donner plus d'explications ou de détails. Elles sont utiles lorsque vous avez besoin de plus d'informations ou d'une compréhension plus approfondie d'un sujet particulier.

Exemple: "Pouvez-vous préciser les avantages de l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé ?

5. Invitations, instructions comparatives

Les invites comparatives demandent au modèle de comparer deux ou plusieurs éléments ou concepts. Ce type d'invite est idéal pour peser les options et prendre des décisions en connaissance de cause.

**Exemple : "Comparez les avantages et les inconvénients des voitures électriques et des voitures hybrides"

6. Invitations, instructions hypothétiques

Les invitations hypothétiques explorent des scénarios ou des résultats potentiels. Elles permettent d'imaginer des possibilités futures ou d'analyser des situations hypothétiques.

**Exemple : "Que se passerait-il si les humains pouvaient vivre sur Mars ?

7. Invitations, instructions analytiques

Les invitations analytiques impliquent l'analyse ou l'interprétation de données et de situations. Elles sont utilisées pour donner un aperçu, tirer des conclusions ou résoudre des problèmes sur la base des informations données.

**Exemple : "Analysez l'impact du travail télétravail sur la productivité des employés"

8. Invitations, instructions basées sur l'opinion

Les invitations basées sur l'opinion recherchent des opinions ou des points de vue subjectifs. Elles sont idéales pour recueillir différents points de vue ou des réflexions personnelles sur divers sujets.

**Exemple : "Quelles sont les bonnes pratiques pour maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ?

Comprendre ces types d'invitations peut vous aider à utiliser efficacement les outils d'IA et à fournir les réponses les plus précises, les plus créatives et les plus perspicaces pour vos besoins spécifiques.

Lire aussi: 7 modèles gratuits d'invitations IA pour ChatGPT

De la recherche d'idées créatives à la mise au point de stratégies de référencement, Outils d'écriture IA sont en train de remodeler le marketing numérique.

Voici comment les outils d'IA peuvent élever votre processus de création de contenu et élaborer une stratégie de référencement efficace :

1. Générer des idées de contenu

La publication d'un contenu cohérent et de haute qualité est cruciale pour toute stratégie de référencement. Mais trouver de nouvelles idées peut s'avérer difficile. Les invitations, instructions de rédaction de l'IA peuvent vous aider à réfléchir à des sujets de contenu sans fin, en veillant à ce que votre contenu reste attrayant et pertinent pour votre public.

Exemple d'invite, instructions: 'Rédigez un article de blog sur le mode de vie durable, en ciblant le mot-clé principal 'mode de vie écologique'.' Veuillez fournir une liste d'angles uniques et créatifs pour aborder ce sujet tout en répondant à l'intention de recherche principale du lecteur

2. Rédiger des ébauches intelligentes

L'IA peut aider à créer des plans détaillés qui intègrent les éléments essentiels tout en laissant de la place à votre perspective unique. Cet équilibre permet à votre contenu de se démarquer de la concurrence et de s'aligner sur les bonnes pratiques en matière de référencement.

Exemple d'invite, instructions: sur la base du titre "Les avantages d'un régime à base de plantes" et du mot-clé cible principal "nutrition à base de plantes", générez un plan complet pour un article de blog de 1 500 mots. Incluez les aspects communs du sujet et des suggestions pour l'améliorer avec des idées uniques

3. Créer des titres et des méta-descriptions convaincants

Les titres et les méta descriptions sont essentiels pour attirer les lecteurs vers votre contenu. Les invites, instructions de rédaction de l'IA peuvent générer diverses options, ce qui facilite la recherche de la combinaison parfaite qui capte l'attention et améliore les taux de clics.

Exemple d'invite, instructions: 'Je souhaite cibler le mot-clé "digital detox" Veuillez fournir une liste d'idées de titres d'articles de blog convaincants qui incluent ce mot-clé et reflètent fidèlement le sujet.''

4. Développer des introductions attrayantes

L'IA peut rédiger des accroches concises et percutantes en utilisant des cadres de copywriting éprouvés, tels que le modèle problème-agitation-solution (PAS).

Exemple d'invite, instructions: 'En vous basant sur le titre "Comment réduire le temps d'écran pour mieux dormir", fournissez une accroche d'ouverture accrocheuse et convaincante pour un post LinkedIn en utilisant le cadre problème-agitation-solution.'

5. Rédiger un texte long

Un autre défi consiste à produire du contenu long-form. Pour obtenir un résultat de qualité de la part d'un outil IA, incluez toutes les informations nécessaires, telles que les mots clés associés, les informations contextuelles et les données spécifiques dans votre invite, instructions. Le fait de paramétrer les invitations en fonction du style, du public visé et des mots clés permet à l'IA de générer un contenu pertinent.

Exemple d'invite, instructions: Sujet du blog : 'Conseils d'experts sur la façon de créer un contenu exceptionnel avec Ahrefs' Style : "Professionnel" Public visé : " Professionnels du référencement, spécialistes du marketing, propriétaires de sites Web "

6. Transformer les listes de mots clés en groupes de sujets

Pour améliorer le référencement, il est essentiel de créer des groupes de sujets autour de mots-clés apparentés. L'IA peut organiser vos mots-clés en groupes significatifs, ce qui vous aide à forfaiter et à structurer votre contenu de manière efficace.

Exemple d'invite, instructions: 'Je suis en train de forfaiter la structure d'un nouveau site web axé sur les finances personnelles. J'ai téléchargé un fichier de mots-clés liés à la "budgétisation" Veuillez organiser ces mots clés en groupes de sujets et les présenter sous forme de tableau

7. Renforcer l'autorité thématique

Atteindre l'autorité topique implique de publier régulièrement du contenu de haute qualité sur un sujet spécifique. L'IA peut évaluer votre contenu existant et suggérer des améliorations pour renforcer votre autorité dans votre niche.

Exemple d'invite, instructions: 'Je souhaite analyser l'autorité topique de mon site web sur le marketing numérique. La pièce jointe contient une copie du plan complet du site. Évaluez comment chaque article de blog s'aligne sur les thèmes principaux du référencement et du marketing numérique le marketing de contenu . Signalez tout message susceptible de diluer l'accent mis sur le sujet

8. Personnaliser son style d'écriture

En entraînant l'IA sur vos travaux antérieurs, vous pouvez vous assurer que le contenu généré correspond étroitement à votre voix et à votre ton personnels.

Exemple d'invite, instructions: 'Je suis en train de rédiger un article sur la "productivité du travail télétravail" J'ai déjà rédigé quelques sections, mais j'ai besoin d'aide pour les parties restantes. Veuillez décrire le style, la voix, le ton et la structure et générer une nouvelle section dans le même style

Bonus: 7 Modèles de rédaction de contenu gratuits pour une création de contenu plus rapide

Exemples d'invitations à la rédaction de l'IA

Que vous souhaitiez accroître votre présence sur les médias sociaux ou affiner vos efforts de marketing par e-mail, ces exemples d'invites de rédaction de l'IA peuvent vous aider à obtenir les résultats souhaités :

1. Remue-méninges et idéation

L'une des applications les plus intéressantes des outils d'écriture IA est leur capacité à vous aider à faire un brainstorming et à générer des idées.Par exemple, vous pouvez utiliser certaines des invites suivantes :

Idées créatives: 'Générer des concepts innovants pour un projet de vie urbaine durable, intégrant des technologies respectueuses de l'environnement et l'engagement de la communauté'

'Générer des concepts innovants pour un projet de vie urbaine durable, intégrant des technologies respectueuses de l'environnement et l'engagement de la communauté' Innovation de produit: "Réfléchissez à de nouvelles fonctionnalités pour un dispositif d'Accueil intelligent de nouvelle génération qui améliore la commodité et l'efficacité énergétique"

"Réfléchissez à de nouvelles fonctionnalités pour un dispositif d'Accueil intelligent de nouvelle génération qui améliore la commodité et l'efficacité énergétique" Idées de campagne de marketing: "Générer des idées créatives de campagne de marketing pour une nouvelle ligne d'accessoires de mode écologiques ciblant un public jeune et soucieux de l'environnement"

2. Adaptations du contenu localisé

Adaptez les invitations à l'adaptation du contenu afin qu'elles résonnent avec des marchés régionaux spécifiques ou des données démographiques de l'audience. Par exemple, vous pouvez demander à l'IA de générer des variantes localisées de contenu discutant des tendances de la banque mobile adaptées aux préférences culturelles ou aux considérations géographiques.

3. Articles de blog éducatifs

Générez des invitations, des instructions pour des sujets de blog informatifs qui éduquent votre public. Par exemple, demandez du contenu généré par l'IA ou des posts sur les médias sociaux sur l'impact de l'IA dans l'amélioration du service client au sein du secteur bancaire, en fournissant des perspectives exploitables et une analyse du secteur.

Invitation : 'Rédigez un billet de blog informatif intitulé "Le rôle de l'IA dans la transformation du service client dans le secteur bancaire." Incluez des études de cas et des points de vue d'experts sur les tendances en matière d'adoption de l'IA

4. Quiz et sondages interactifs

Créez des invitations attrayantes pour des quiz ou des sondages interactifs qui stimulent l'engagement du public. Par exemple, vous pouvez utiliser l'IA pour élaborer des questions de quiz sur des conseils de gestion des finances personnelles ou des sondages sur les préférences des clients en matière de services bancaires numériques.

5. Contenu des newsletters par e-mail

Développez des invitations, des instructions pour les newsletters par e-mail qui captent l'attention et encouragent l'interaction. Demandez des lignes d'objet, des en-têtes et du contenu qui promeuvent des conseils de littératie financière ou annoncent des webinaires à venir sur les stratégies d'investissement.

Invitation: "Créez une lettre d'information annonçant les prochains séminaires en ligne sur les stratégies d'investissement avancées" Incluez des lignes d'objet et des en-têtes attrayants, ainsi que les détails du webinaire

6. Campagnes sur les médias sociaux

Concevez des invitations, des instructions pour les posts sur les médias sociaux qui améliorent la visibilité et l'engagement de la marque. Par exemple, invitez l'IA à créer des légendes Instagram présentant des réussites de clients ou des posts LinkedIn discutant des innovations fintech et de leur impact sur les services financiers.

7. Idées de scripts vidéo

Utilisez l'IA pour esquisser des scripts vidéo pour des vidéos d'explication ou des démonstrations de produits. Générez un script qui communique efficacement les fonctionnalités et les avantages d'une application de gestion de budget pour gérer les finances personnelles.

Instructions: "Élaborez un script pour une vidéo d'explication démontrant comment notre chatbot alimenté par l'IA améliore le service à la clientèle dans les institutions financières

8. Aperçu d'un livre blanc ou d'un ebook

Générez des invitations à rédiger ou à tracer les grandes lignes de livres blancs ou d'ebooks complets sur des sujets spécifiques à l'industrie. Par exemple, on peut demander à l'IA de créer des ébauches qui approfondissent les tendances émergentes dans les technologies bancaires numériques ou les résultats de recherche sur le comportement des consommateurs dans les services financiers.

Prompt: "Générez les grandes lignes d'un livre blanc sur "l'avenir des paiements numériques" Inclure des sections sur la technologie blockchain, les portefeuilles mobiles et les impacts réglementaires

9. Contenu optimisé pour le référencement

Créez des invitations à développer du contenu optimisé pour le SEO qui améliore la visibilité sur les moteurs de recherche. Par exemple, demandez des titres et des plans d'articles générés par l'IA pour des articles de blog axés sur des conseils pratiques de planification financière ou des stratégies d'investissement optimisées pour des mots clés pertinents.

Invitation : 'Générez des titres et des plans d'articles propices au référencement pour le "top 10 des applications de finances personnelles pour 2024." Concentrez-vous sur la convivialité, les fonctionnalités et les avis des utilisateurs

10. Témoignages de clients et études de cas

Utilisez l'IA pour rédiger des témoignages clients et des études de cas authentiques. Invitez l'IA à créer du contenu qui présente des réussites réelles, illustrant la façon dont votre produit résout des défis spécifiques.

Invitation : 'Créez des témoignages de clients montrant comment nos solutions fintech ont aidé les entreprises à accroître leur efficacité opérationnelle et la satisfaction de leurs clients.'

11. Relecture et affinage du contenu Outils de relecture IA simplifient la révision du contenu en vérifiant rapidement la grammaire, la ponctuation et le style. Certains d'entre eux vont au-delà des correcteurs orthographiques de base pour améliorer la lisibilité et aligner le ton sur le style de votre marque.

Invitation : examinez le texte suivant pour y déceler les erreurs de grammaire, de ponctuation et de style. Assurez-vous que le ton est cohérent et approprié pour un blog d'entreprise professionnel. Mettez en évidence les phrases complexes et suggérez des alternatives plus simples pour améliorer la lisibilité. Vérifiez également la clarté et la cohérence de l'ensemble du texte.'

Lire aussi: 10 Générateurs de paragraphes IA gratuits pour écrire en 2024

Exploration d'exemples de contenus générés par l'IA ayant connu la réussite

Explorons quelques exemples notables de contenus générés par l'IA réussis, en soulignant comment différentes organisations ont utilisé l'IA pour obtenir des résultats remarquables :

1. Contenu de conseils financiers de Bankrate Bankrate, un site web de conseils financiers de premier plan, a utilisé l'IA pour générer des articles informatifs. En s'appuyant sur l'IA pour produire des ébauches initiales, qui sont ensuite examinées et affinées par des éditeurs humains, Bankrate garantit l'exactitude et la pertinence de son contenu.

Ce mélange d'efficacité de l'IA et d'expertise humaine a eu pour résultat des centaines de milliers de visites mensuelles provenant de recherches organiques. La crédibilité et l'autorité du domaine Bankrate, associées à une supervision éditoriale approfondie, ont joué un rôle central dans le maintien d'un classement élevé et de la confiance.

2. Amélioration du taux de clics (CTR) de TV 2 Fyn

Un média danois, TV 2 Fyn, a expérimenté des titres générés par l'IA pour stimuler l'engagement dans les articles. À l'aide de ChatGPT, ils ont créé plusieurs variations de titres et effectué des tests A/B pour comparer leurs performances à celles des titres générés par des humains.

via TV 2Fyn Les résultats ont été impressionnants, les titres générés par l'IA atteignant une augmentation de 59 % du CTR. Cette réussite souligne le potentiel de l'IA pour concevoir des titres convaincants et cliquables, entraînant des taux d'engagement plus élevés pour le contenu en ligne.

3. Résumés des appels à contribution de Bloomberg

Bloomberg exploite l'IA pour améliorer la création de contenu et les flux de travail de recherche. L'entreprise a introduit l'IA pour améliorer la création de contenu et les processus de recherche Des résumés d'appels aux bénéfices alimentés par l'IA et une recherche de documents améliorée sur leurs applications mobiles, notamment les applications Bloomberg Professional sur iOS et Android.

Les résumés d'appels aux bénéfices alimentés par l'IA permettent aux analystes d'extraire rapidement des informations clés à partir d'informations financières complexes. Associés à la fonction Document Search, qui utilise le traitement du langage naturel pour rechercher des millions de documents de confiance, ces outils réduisent considérablement le temps nécessaire pour trouver des informations essentielles, améliorant ainsi le flux de travail de recherche global.

4. L'assistant d'écriture alimenté par l'IA de Grammarly

Grammarly est devenu un outil essentiel pour des millions d'utilisateurs dans le monde, offrant une aide à la rédaction en temps réel pour améliorer la grammaire, l'orthographe et la clarté. Par intégrant des algorithmes IA , Grammarly aide les utilisateurs à produire un contenu poli et professionnel sur diverses plateformes, des e-mails et documents aux posts sur les médias sociaux. Cet outil permet non seulement d'améliorer les compétences individuelles en matière d'écriture, mais aussi de s'assurer que le contenu est exempt d'erreurs et facile à lire.

Lire aussi: Comment modifier le contenu IA : Un guide pour produire des pièces engageantes et de haut niveau

Conseils pour rédiger des invitations IA efficaces

La création d'invitations efficaces pour la rédaction d'articles sur l'IA implique plusieurs approches stratégiques afin de garantir la clarté, la spécificité et la pertinence du contenu généré. Lors de la création d'invites pour ChatGPT, plusieurs étapes permettent de s'assurer que les réponses reçues sont utiles et pertinentes.

Explorons ces étapes en détail :

1. Attribuer un rôle

Pour commencer, mettez à profit la technique " Agir comme si... " et attribuez un rôle à ChatGPT. Cela permet au modèle IA de comprendre le point de vue qu'il doit adopter. Par exemple, vous pouvez dire : " Vous allez prendre le rôle d'un [rôle] ", en précisant si vous voulez que ChatGPT agisse comme un expert en médias sociaux, un conférencier compatissant, un coach en développement personnel, ou autre chose.

2. Donner une tâche claire, descriptive et précise

Ensuite, soyez précis sur ce que vous voulez que ChatGPT fasse. Par exemple, au lieu de dire " Écrivez-moi un article de blog ", vous pouvez dire " Écrivez un article de blog de six paragraphes à la première personne, destiné à un public d'amoureux des chats, comprenant une histoire drôle, se terminant par une question, mentionnant mon chat roux Orlando, et faisant référence à [nom de la marque] de nourriture pour chats " Si nécessaire, décomposez les tâches importantes en tâches plus petites, par exemple en demandant d'abord des options de titres, puis des résumés, et enfin, le contenu principal.

3. Fournir le contexte

Incluez dans votre invite, tout ce qui peut aider ChatGPT à être plus performant. Donnez des détails sur ce dont vous avez besoin et incluez des informations sur votre style d'écriture préféré, l'objectif du texte et toute information contextuelle pour planter le décor.

4. Donnez des exemples

Les exemples aident l'IA à imiter le style souhaité et à répondre à vos attentes. Si vous demandez des tweets, partagez des tweets qui ont bien fonctionné auparavant. Pour une procédure opératoires normalisées, incluez-en une qui correspond au style souhaité. Les exemples peuvent provenir de plusieurs sources et n'ont pas besoin d'être les vôtres.

5. Créer des règles

Spécifiez clairement vos règles, par exemple en demandant une sortie dans un tableau à deux colonnes, en casse de phrases, ou en donnant des explications suffisamment simples pour un enfant de 5 ans. Plus vos règles sont précises, plus ChatGPT peut travailler de manière créative dans le cadre de ces règles.

6. Créer des contraintes

Séparez ce que vous voulez que l'IA fasse de ce que vous ne voulez pas qu'elle fasse. Dressez une liste des contraintes à respecter pour éviter les résultats indésirables. Celles-ci peuvent être aussi précises que "Ne pas utiliser deux mots lorsqu'un seul suffit" ou "Ne pas utiliser d'expressions idiomatiques". Les contraintes aident l'IA à rester dans les paramètres souhaités.

7. Évaluer et itérer

Préparez-vous à affiner vos invitations, vos instructions. La patience et l'itération sont clés. Évaluez chaque série de résultats, apportez des paramètres et voyez si le résultat s'améliore. Conservez vos invites pour les affiner au fil du temps jusqu'à ce que vous trouviez la recette parfaite.

8. Incorporer des mots et des phrases clés

Utilisez des termes qui se rapportent directement à votre sujet ou à votre secteur d'activité. Par exemple, dans une invite sur le marketing numérique, incluez des termes spécifiques tels que " SEO ", " stratégie de contenu " ou " engagement sur les médias sociaux " pour vous assurer que l'IA comprend le contexte et fournit des informations ciblées.

9. Combinaison de plusieurs invitations, instructions

La combinaison de plusieurs invites peut améliorer la profondeur et la portée du contenu généré par l'IA. Commencez par une invite générale pour établir le contexte, puis poursuivez avec une invite plus détaillée et des instructions spécifiques pour affiner le résultat.Par exemple, vous pouvez utiliser l'invite, "Expliquez les bases de la technologie blockchain. Donnez des exemples de ses applications dans les domaines de la finance et des soins de santé

10. Utiliser les " À faire " et les " À ne pas faire " avec les invitations de l'IA

Incorporez des instructions claires dans vos invites, afin d'orienter les réponses de l'IA dans le ton et la direction les plus souhaités. Par exemple, "Décrivez les avantages des sources d'énergie renouvelables". FAIRE ressortir les avantages pour l'environnement. NE PAS mentionner de marques spécifiques

Lire aussi: les 10 meilleurs outils d'IA de génération de texte et de contenu en 2024

L'utilisation d'outils d'IA pour améliorer le processus de création de contenu

Bien que se souvenir de ces conseils pour créer de bonnes invites aide, vous aurez besoin d'un outil IA puissant pour créer un contenu parfaitement adapté à vos besoins.

Par exemple , ClickUp l'assistant alimenté par l'IA de ClickUp, ClickUp Brain , est conçu pour simplifier et améliorer votre flux de travail de création de contenu.

Générer les grandes lignes d'un blog en quelques secondes avec ClickUp Brain

Voici les fonctionnalités spécifiques qui peuvent vous aider :

AI Writer for Work Assistant d'écriture : Fournit des suggestions en temps réel sur la grammaire, le style, le vocabulaire et la cohérence globale pour améliorer votre qualité d'écriture

Fournit des suggestions en temps réel sur la grammaire, le style, le vocabulaire et la cohérence globale pour améliorer votre qualité d'écriture Vérification orthographique intégrée: Vérifie automatiquement les fautes d'orthographe dans vos documents et tâches, garantissant que votre contenu est exempt d'erreurs

Vérifie automatiquement les fautes d'orthographe dans vos documents et tâches, garantissant que votre contenu est exempt d'erreurs Réponses rapides de l'IA: Génère des réponses rapides et appropriées au contexte des messages, vous aidant à maintenir un ton parfait

Génère des réponses rapides et appropriées au contexte des messages, vous aidant à maintenir un ton parfait Créez des tableaux: Permet de créer des tableaux avec des données et des informations riches, utiles pour organiser l'information

Permet de créer des tableaux avec des données et des informations riches, utiles pour organiser l'information Créer des modèles: Génère instantanément des modèles de tâches, de documents et de projets adaptés à vos besoins spécifiques

Génère instantanément des modèles de tâches, de documents et de projets adaptés à vos besoins spécifiques Créer des transcriptions : Convertit la voix en texte et utilise l'IA pour répondre aux questions de vos réunions et clips Gestion des connaissances par l'IA Réponses instantanées: Fournit des réponses instantanées et précises basées sur le contexte à partir de tout travail au sein de ClickUp et connecté à ClickUp

Fournit des réponses instantanées et précises basées sur le contexte à partir de tout travail au sein de ClickUp et connecté à ClickUp Workspace Q&A: Permet de créer et de trouver du contenu pertinent pour votre espace de travail, ce qui permet de gagner du temps sur les recherches manuelles

Vous pouvez également utiliser Documents ClickUp pour stocker tous vos documents en un seul endroit, ce qui facilite l'organisation et l'accès à votre contenu. Pour structurer efficacement vos documents, vous pouvez créer des pages imbriquées, utiliser des modèles et mettre en forme vos documents.

Stockez du contenu généré par l'IA et collaborez en temps réel avec votre équipe dans ClickUp Docs

Voici quelques-unes des autres fonctionnalités proposées par ClickUp Docs :

Hub Documents: Le Hub Documents offre un emplacement centralisé pour gérer tous vos documents. Vous pouvez rechercher, trier et filtrer vos documents, ce qui vous permet de trouver facilement les informations dont vous avez besoin

Le Hub Documents offre un emplacement centralisé pour gérer tous vos documents. Vous pouvez rechercher, trier et filtrer vos documents, ce qui vous permet de trouver facilement les informations dont vous avez besoin Contrôle de version: ClickUp Docs assiste l'historique des versions, ce qui vous permet de suivre les changements et de revenir aux versions précédentes si nécessaire

ClickUp Docs assiste l'historique des versions, ce qui vous permet de suivre les changements et de revenir aux versions précédentes si nécessaire Collaboration en temps réel: Modifiez les documents en temps réel avec votre équipe. Vous pouvez étiqueter les autres avec commentaires assigner des éléments d'action et convertir le texte en tâches à suivre pour que tout le monde soit sur la même page

Modifiez les documents en temps réel avec votre équipe. Vous pouvez étiqueter les autres avec commentaires assigner des éléments d'action et convertir le texte en tâches à suivre pour que tout le monde soit sur la même page Liens partageables: Créez des liens vers vos documents, ce qui vous permet de partager le contenu avec des personnes extérieures à votre espace de travail. Vous pouvez contrôler le niveau d'accès dont ils disposent, de l'affichage seul aux droits de modification en cours

Créez des liens vers vos documents, ce qui vous permet de partager le contenu avec des personnes extérieures à votre espace de travail. Vous pouvez contrôler le niveau d'accès dont ils disposent, de l'affichage seul aux droits de modification en cours intégration avec les tâches : Intégration avec les tâches :Liez vos documents aux tâches cette intégration garantit que votre contenu est toujours connecté à un travail pertinent, ce qui facilite l'exécution des idées

Plus encore ? Utiliser ClickUp's ChatGPT Prompts for Writing Template (Modèle d'invitation à écrire) pour créer un contenu engageant et captivant sans effort.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Générer des idées : Trouver rapidement des idées fraîches pour des articles, des blogs et divers types de contenu

Trouver rapidement des idées fraîches pour des articles, des blogs et divers types de contenu Créer des histoires captivantes: Développer des histoires uniques et attrayantes qui captent l'attention de vos lecteurs

Développer des histoires uniques et attrayantes qui captent l'attention de vos lecteurs **Explorer de nouveaux sujets et des approches innovantes pour améliorer vos écrits

Voici les fonctionnalités clés de ce modèle :

Invitations : Accédez à 200 invitations générales à la rédaction dans un document ClickUp imbriqué

: Accédez à 200 invitations générales à la rédaction dans un document ClickUp imbriqué Affichages personnalisés : Organisez et gérez vos histoires en utilisant différents types d'affichages personnalisés Vues ClickUp comme Tableau ou Calendrier, facilitant l'accès et le suivi de vos écrits

: Organisez et gérez vos histoires en utilisant différents types d'affichages personnalisés Vues ClickUp comme Tableau ou Calendrier, facilitant l'accès et le suivi de vos écrits Gestion de projet: Améliorez vos projets d'écriture grâce à des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les rappels, les relations et les estimations de durée

Lire aussi: Comment utiliser l'IA pour la documentation

L'application et le potentiel futurs de l'IA Invitations à la rédaction

Les invites d'IA de rédaction sont à l'aube d'une évolution transformatrice, comme en témoigne la croissance record du nombre d'utilisateurs de ChatGPT. L'adoption de l'IA générative par les entreprises a récemment fait un bond en avant, passant de.. 54 % à 72 % . Cette technologie n'est pas seulement répandue, elle est aussi très bien accueillie, avec un engagement significatif des Millennials et de la Génération Z.

Au-delà de leurs capacités actuelles, elles promettent de devenir des outils sophistiqués pour la création de contenu. Nous pouvons anticiper des avancées dans les domaines suivants

Invitations hyper-personnalisées : L'IA adaptera les invitations en fonction des préférences individuelles des utilisateurs, des styles d'écriture et des publics cibles

L'IA adaptera les invitations en fonction des préférences individuelles des utilisateurs, des styles d'écriture et des publics cibles L'adaptation multilingue et culturelle: Les invitations s'adapteront de manière transparente aux nuances linguistiques et culturelles, ce qui permettra la création de contenus à l'échelle mondiale

Les invitations s'adapteront de manière transparente aux nuances linguistiques et culturelles, ce qui permettra la création de contenus à l'échelle mondiale Exploration créative: L'IA génère des invites innovantes et non conventionnelles, repoussant ainsi les limites de la créativité

L'IA génère des invites innovantes et non conventionnelles, repoussant ainsi les limites de la créativité **L'IA proposera des invitations, des instructions étayées par des données en analysant de vastes ensembles de données et en optimisant la performance du contenu

Invitations, $$$a spécifiques à l'industrie: Des invites sur mesure pour des champs tels que le droit, la médecine et la finance amélioreront la précision et l'efficacité

Cette évolution permettra aux créateurs de contenu de produire un contenu de meilleure qualité et plus pertinent à un rythme accéléré.

Le rôle de l'IA dans la transformation de la création de contenu

L'IA est en train de modifier rapidement le paysage de la création de contenu. En automatisant les étapes initiales, en suggérant des idées et en améliorant la qualité de la rédaction, l'IA permet aux créateurs de se concentrer sur une stratégie et une créativité de plus haut niveau.

Des outils comme ClickUp Brain, avec leurs fonctionnalités basées sur l'IA, montrent comment vous pouvez intégrer ces avancées pour simplifier les flux de travail et stimuler la productivité. À mesure que l'IA évolue, nous pouvons anticiper un avenir où l'ingéniosité humaine et l'intelligence artificielle collaborent de manière transparente pour produire des contenus exceptionnels à grande échelle. S'inscrire à ClickUp pour passer plus rapidement de l'idée à la publication !