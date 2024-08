10 meilleurs outils de relecture par IA pour mieux réviser en 2024

Aujourd'hui, la clé pour rédiger un excellent contenu est de le faire rapidement. Si vous passez trop de temps à réviser, vous finirez par publier un contenu qui n'est plus pertinent pour votre public. Alors, comment relire votre contenu sans passer des heures à relire chaque phrase ? Vous laissez l'intelligence artificielle (IA) le faire à votre place.

Aujourd'hui, l Outils de relecture par l'IA analysent rapidement votre contenu et proposent des suggestions qui vont bien au-delà d'un simple correcteur orthographique. Les outils de relecture par IA vérifient votre grammaire, vous donnent des indications pour simplifier les phrases complexes et vous aident même à adapter votre ton à la voix de votre marque ou à votre public cible. La relecture par l'IA s'effectue en quelques secondes, ce qui vous permet de produire rapidement un contenu de qualité.

Explorez les possibilités des logiciels de relecture par IA avec ces 10 outils disponibles en 2024 !

La relecture par IA, ou relecture automatisée, utilise le traitement du langage naturel et l'IA pour réviser et corriger le contenu écrit. Elle vérifie les erreurs de style, de ponctuation, de grammaire et d'orthographe.

La relecture automatique analyse votre texte et le décompose en phrases et en mots. Elle compare votre texte à sa vaste base de données de règles linguistiques et de modèles appris afin de détecter les erreurs potentielles et de proposer des suggestions pour améliorer la lisibilité. Vous pouvez ensuite examiner les recommandations et choisir de les accepter ou de les rejeter.

Les logiciels de relecture par IA peuvent accélérer considérablement le processus de relecture et d'édition, réduire le taux d'erreurs humaines et améliorer la qualité globale de votre contenu. Ces outils deviennent de plus en plus intelligents et utiles et font désormais partie intégrante de la boîte à outils de l'écrivain moderne.

Pour choisir le meilleur outil de relecture en ligne, il faut d'abord définir ce que vous attendez de lui. Souhaitez-vous une relecture générale ? Ou voulez-vous un outil qui vous aide à ajuster le ton ? Tenez compte du type d'écrit professionnel que vous rédigez. Certains outils de relecture en ligne sont plus adaptés à la révision d'écrits académiques, tandis que d'autres sont parfaits pour les textes de marketing.

Une fois que vous avez déterminé vos objectifs, recherchez des outils d'IA faciles à utiliser. Ils doivent être dotés d'une interface intuitive et faciliter le processus d'édition. Ils peuvent même se connecter à vos programmes d'écriture préférés, comme Microsoft Word ou Google Docs, ou fonctionner dans votre navigateur pour vérifier votre contenu sur diverses plateformes de médias sociaux.

Tenez également compte du prix des Outils de rédaction d'IA . Si nombre d'entre eux sont gratuits ou proposent des versions gratuites, certaines des meilleures fonctionnalités peuvent se trouver derrière un mur payant. Vous pourriez vouloir payer pour des versions premium si vous avez besoin de toutes leurs prouesses d'édition.

N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'un seul outil d'édition de l'IA. Plusieurs de ces outils peuvent fonctionner ensemble pour fournir un support d'édition multicouche. Essayez quelques options de cette liste et trouvez ce qui correspond à vos besoins et à votre flux de travail.

10 meilleurs outils de rédaction assistée par ordinateur 2024

utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées, rédiger et éditer du contenu en quelques secondes

ClickUp est depuis longtemps un outil favori de gestion de projet et de collaboration. Les fonctionnalités de ClickUp Outils de copywriting AI a propulsé la plateforme à un niveau supérieur, faisant d'elle un puissant logiciel de relecture. De votre ClickUp Docs l'interface IA peut vous aider à créer rapidement du contenu à l'aide d'invites en langage naturel.

Vous avez besoin d'un plan marketing pour un produit que vous allez sortir la semaine prochaine ? Dites à ClickUp Brain ce que vous devez faire ; il vous aidera à créer un plan de lancement en quelques secondes. ClickUp Brain peut vous aider à rédiger des e-mails, à concevoir une étude de test utilisateur, à résumer des notes de réunion et à créer un plan d'action.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Génère des résumés de longs documents, de notes de réunion ou même de fils de commentaires afin que vous puissiez obtenir les points essentiels sans perdre de temps

Propose des suggestions pour rendre votre contenu plus concis et plus attrayant et adapte le texte à votre public cible

Agit comme unAssistant de rédaction AI pour vous aider à trouver des idées pour votre prochain roman, votre campagne de marketing ou le libellé d'un courriel

Limites de ClickUp

ClickUp Brain ne fait pas partie de l'offre gratuite de la plateforme, vous devrez donc souscrire à un abonnement mensuel pour accéder à ses outils robustes

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

G2 : 4.7/5 (8,700+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Grammarly

Via Grammarly Grammarly est l'un des outils de relecture en ligne les plus connus de cette liste, avec plus de 30 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Sa popularité n'est pas sans raison. La plateforme est très conviviale et s'intègre parfaitement partout où vous créez du contenu. Vous pouvez l'utiliser dans Microsoft Word, Google Docs, votre navigateur web et même votre téléphone. Elle détecte et corrige les fautes d'orthographe et de grammaire en temps réel et offre des conseils pour améliorer vos compétences rédactionnelles.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Suggère des changements de mots pour rendre votre texte plus varié et éliminer les répétitions

Inclut un vérificateur de plagiat qui analyse votre texte et s'assure qu'il n'est pas trop proche d'autres contenus en ligne

Propose des suggestions sur le ton et les moyens d'atteindre vos objectifs d'écriture

Limites de Grammarly

Les suggestions peuvent être trop zélées, les utilisateurs doivent donc être prudents et ne pas les accepter sans avoir examiné les modifications

La plupart des meilleures fonctionnalités du logiciel de relecture se trouvent derrière un mur payant

Prix de Grammarly

Gratuit

Premium : 10 $/mois

Business : 15$/mois par membre

G2 : 4.7/5 (4,300+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (6 900+ commentaires)

3. Slick Write

Via Slick Write Slick Write est un logiciel de relecture gratuit basé sur un navigateur qui vérifie votre contenu et vous propose des suggestions sur le style et le ton. Vous pouvez personnaliser les suggestions en fonction de votre style et consulter les statistiques de votre document pour voir où vous en êtes. La plateforme gratuite propose des fonctionnalités robustes, notamment pour vérifier le flux de vos phrases, supprimer la voix passive et contrôler l'utilisation des adverbes.

Meilleures caractéristiques de Slick Write

Les paramètres personnalisables vous permettent d'adapter les modifications à votre style et à vos besoins

La plateforme Web ne nécessite aucun téléchargement de logiciel

L'écran d'association de mots peut vous aider à vous libérer du syndrome de la page blanche

Limites de Slick Write

Bien qu'il s'agisse d'un excellent éditeur de base, certains utilisateurs pourraient ne pas bénéficier des outils d'IA plus avancés offerts par d'autres logiciels de relecture

Prix de Slick Write

Gratuit

Capterra : 4.4/5 (5+ commentaires)

4. Fumée blanche

Via Fumée blanche Le traitement du langage naturel de WhiteSmoke aide les utilisateurs à éditer et à affiner leur contenu. Bien qu'il convienne à toute personne souhaitant obtenir de l'aide pour rédiger en anglais, ses utilisateurs cibles sont les locuteurs non natifs et les rédacteurs universitaires. La plateforme ne se contente pas d'offrir des suggestions, mais explique pourquoi une suggestion peut être une meilleure option, apprenant ainsi aux rédacteurs à créer un meilleur contenu pendant qu'ils éditent.

Les meilleures caractéristiques de WhiteSmoke

Détecte les erreurs potentielles que les plateformes moins robustes ne détectent pas

Fonctionne dans n'importe quelle application texte ou navigateur et propose même une version mobile

Utilise le traitement du langage naturel et des algorithmes pour développer en permanence ses capacités de suggestion

Limites de WhiteSmoke

L'interface utilisateur n'est pas aussi fluide que celle d'autres plateformes d'édition d'IA

Prix de WhiteSmoke

59,95 $/an (pour les navigateurs)

79,95 $/an (pour les navigateurs, MS Office, Gmail et Windows)

137,95 $/an (version complète avec garantie et assistance téléphonique)

G2 : 4.6/5 (plus de 10 commentaires)

Capterra : 3.8/5 (20+ avis)

5. LanguageTool

Via Outil linguistique LanguageTool est un logiciel de relecture open-source qui vous aide à améliorer la qualité de votre contenu écrit. Comme d'autres plateformes, il détecte les erreurs potentielles dans le texte, notamment les erreurs de ponctuation, l'accord des verbes et la structure des phrases. LanguageTool se distingue par sa prise en charge multilingue. Il est donc idéal pour les personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle ou pour celles qui doivent rédiger un contenu de qualité pour un public situé à l'autre bout du monde.

Les meilleures caractéristiques de LanguageTool

Offre une vérification orthographique et des suggestions d'édition dans plus de 30 langues et dialectes

Propose un éditeur en ligne gratuit ou une version premium qui s'intègre aux applications de rédaction les plus courantes

Vous aide àà reformuler vos phrases à adopter le ton souhaité

Limites de LanguageTool

La version gratuite est limitée à 20 000 caractères, ce qui signifie que si vous vérifiez des documents plus longs, vous devrez les découper

Prix de LanguageTool

Gratuit

Premium : 69,90 $/an

Pour les équipes : 132,80 $/an

G2 : 4.4/5 (plus de 30 commentaires)

Capterra : 4.3/5 (30+ commentaires)

6. Ginger

Via Ginger Ginger utilise le traitement du langage naturel et l'intelligence artificielle pour améliorer le contenu écrit. Mettez le correcteur de grammaire, de ponctuation et d'orthographe à contribution. Affinez votre texte à l'aide des outils de reformulation de la plateforme, qui reformulent les phrases pour les rendre plus formelles, plus décontractées, plus ludiques ou plus professionnelles. L'assistant de rédaction offre des conseils clairs pour améliorer votre écriture, ce qui fait de vous un meilleur rédacteur à long terme.

Les meilleures fonctionnalités de Ginger

De puissantes suggestions grammaticales et stylistiques vous aident à éviter les erreurs de base et à rédiger des textes plus convaincants

L'outil de reformulation des phrases vous aide à changer de ton en un seul clic, ce qui facilite l'expression des idées

La banque de phrases peut vous aider à trouver différentes façons d'exprimer vos idées

Limites de Ginger

Le chargement peut être lent, surtout si vous travaillez avec une connexion internet lente

Prix de Ginger

Gratuit

Premium : 13,99 $/mois ou 84 $/an

Équipes : 4,99 $/mois par membre

G2 : 4.3/5 (30+ commentaires)

Capterra : 4.0/5 (80+ avis)

7. PaperRater

Via PaperRater Vous voulez savoir si vos essais et vos travaux universitaires sont à la hauteur ? PaperRater est un correcteur de grammaire et de plagiat en ligne qui aide les étudiants et les professionnels à améliorer leurs écrits. Les algorithmes de la plateforme identifient le plagiat, les erreurs grammaticales et les problèmes de style et proposent des suggestions pour améliorer la lisibilité. L'IA analyse également le texte et lui attribue une note automatique, ce qui vous donne une idée de la qualité de votre texte lorsqu'il sera lu par votre public.

Meilleures caractéristiques de PaperRater

Fournit des commentaires sur les essais ou les documents avant que vous ne les soumettiez

La version gratuite ne nécessite aucune inscription, vous pouvez donc commencer à l'utiliser immédiatement

Vérifie que vous avez cité tous vos documents correctement à l'aide d'un vérificateur de plagiat

Limites de PaperRater

Bien que les algorithmes soient généralement bons, les suggestions ne sont pas toujours exactes

Prix de PaperRater

Gratuit

Premium : 3,48 $/mois (facturé annuellement)

G2 : 4.5/5 (20+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (10+ avis)

8. ProWritingAid

Via ProWritingAid ProWritingAid est un assistant d'écriture IA complet destiné à ceux qui souhaitent une révision approfondie. Il comprend près de deux douzaines de mesures pour aider les rédacteurs à évaluer et à affiner leur texte. Au-delà des principes de base, cet outil d'IA robuste peut vous aider à identifier les clichés, à affiner les transitions et à éliminer la voix passive. La plateforme basée sur le cloud fonctionne avec pratiquement n'importe quelle zone de texte, y compris Facebook, les e-mails et votre application de traitement de texte préférée.

Les meilleures caractéristiques de ProWritingAid

Comprend des cours de maître sur l'écriture donnés par des experts du secteur pour vous aider à améliorer votre jeu d'écriture

Évalue la lisibilité du texte de plusieurs façons pour que vous sachiez que vous êtes sur la bonne voie, quel que soit le public

Fournit un retour d'information instantané au fur et à mesure que vous écrivez, pour une révision plus rapide en déplacement

Limites de ProWritingAid

La possibilité de personnaliser les règles et les suggestions est limitée, de sorte que vous pouvez recevoir plus de suggestions que vous n'en avez réellement besoin

Prix de ProWritingAid

Gratuit

Premium : 10 $/mois facturés annuellement

G2 : 4.5/5 (40+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (430+ commentaires)

9. QuillBot

Via QuillBot QuillBot est un autre outil de relecture par IA populaire, mais celui-ci brille en tant que véritable partenaire de rédaction par IA. La plateforme vous aide à générer de nouveaux contenus ou à améliorer ceux que vous avez déjà. Elle est pratique pour paraphraser des textes afin de résumer rapidement des documents plus longs.

Elle est également très efficace pour générer des citations, l'une des tâches les plus fastidieuses de la rédaction académique. De plus, il effectue toutes les vérifications grammaticales et orthographiques de base et propose des explications pour les suggestions spécifiques.

Les meilleures caractéristiques de QuillBot

Il vous aide à générer du contenu à l'aide de votre message-guide, ce qui facilite la création d'un texte même lorsque vous ne savez pas trop quoi écrire

Offre des résultats de recherche à l'intérieur de votre fenêtre de rédaction afin que vous puissiez effectuer des recherches sans ouvrir plusieurs onglets

Vous aide à changer le ton pour qu'il soit plus formel, plus simple, plus créatif ou conforme à vos règles personnalisées

Limitations de QuillBot

Fonctionne avec Chrome, Word et Google Docs, mais ses options d'intégration sont limitées en dehors de ces plateformes

Prix de QuillBot

Gratuit

Premium : 99,95 $/an

Capterra : 4.6/5 (120+ commentaires)

10. Hemingway App

Via Application Hemingway L'application Hemingway est un outil d'écriture IA qui vise à rendre vos écrits plus clairs et plus concis. Nommée d'après Ernest Hemingway, un écrivain connu pour son style clair et concis, elle utilise le processus d'édition de l'auteur pour inspirer son interface utilisateur. À l'aide de points saillants, il analyse votre texte pour y déceler les phrases longues et difficiles à comprendre, ainsi que la voix passive.

La plateforme basée sur un navigateur offre également des scores de lisibilité pour évaluer la réaction de votre public.

Les meilleures caractéristiques de l'application Hemingway

La plupart des fonctionnalités sont disponibles dans la version gratuite

Un code couleur permet de repérer facilement les passages trop compliqués ou trop verbeux

Suggère des moyens d'améliorer votre écriture et d'éliminer les mauvaises habitudes d'écriture, comme la voix passive

Limites de l'application Hemingway

Ses fonctions limitées sont axées sur un style d'écriture concis et ne conviennent donc pas à tous les contextes

Prix de l'application Hemingway

Gratuit (sur navigateur)

Application : 19,99

G2 : 4.4/5 (40+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (10+ avis)

Rédiger une prose parfaitement polie avec ClickUp

Les outils de relecture en ligne peuvent vous aider à modifier votre plus rapidement et améliorer votre style d'écriture. Grâce à ces outils, vous pouvez repérer des erreurs qui vous auraient échappé et rendre vos écrits plus convaincants, plus attrayants et plus dynamiques.

Si vous êtes à la recherche d'un puissant outil de relecture par IA pour vous aider dans tous les aspects de votre écriture, jetez un coup d'œil aux outils d'IA de ClickUp. En plus des outils standard de grammaire et d'orthographe, l'IA de ClickUp vous aide à générer des textes à partir de zéro. Rédigez des courriels, des articles de blog et même des campagnes de médias sociaux en quelques clics. Vous pouvez même utiliser les outils d'IA de ClickUp pour résumer de longs documents ou générer des textes de référence éléments d'action des notes de réunion.

