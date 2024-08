10 générateurs de paragraphes gratuits pour écrire en 2024

Le blocus de l'écrivain peut toucher n'importe qui, et vous avez parfois besoin d'un petit coup de pouce pour mettre des mots sur la page. Quelles que soient vos compétences en matière d'écriture, l'utilisation d'un générateur de paragraphes peut vous aider à travailler plus vite et de faire plus de choses. De générer des descriptions de produits à messages sur les médias sociaux les outils d'IA peuvent constituer un excellent point de départ pour vous aider à surmonter le blocus de la rédaction.

Bien sûr, vous voudrez choisir le bon outil de générateur de paragraphe pour vous retrouver avec un contenu de haute qualité. Voici 10 générateurs de paragraphes à utiliser en 2024, avec leurs avantages, leurs inconvénients et le type de texte à écrire création de contenu ils sont les meilleurs.

Que faut-il rechercher dans un générateur de paragraphes ?

Les générateurs de paragraphes IA utilisent l'IA, ou intelligence artificielle , pour créer du contenu sur un sujet donné à partir d'une invite, ou de puces. Outils d'écriture IA peuvent être utilisés pour le brainstorming, la rédaction de lettres de motivation, le copywriting, le marketing de contenu et des dizaines d'autres cas d'utilisation pour accélérer le processus d'écriture.

Mais comment s'assurer que votre générateur de texte produira des paragraphes de contenu uniques et de haute qualité ? Voici trois éléments à rechercher dans un générateur de paragraphes :

Lisibilité : Le générateur de paragraphes fait-il des paragraphes attrayants qui sont faciles à lire ? Si vous utilisez le contenu généré pour un blog ou un message sur les médias sociaux, alors vous voudrez un texte qui correspond à votre propre style d'écriture

Le générateur de paragraphes fait-il des paragraphes attrayants qui sont faciles à lire ? Si vous utilisez le contenu généré pour un blog ou un message sur les médias sociaux, alors vous voudrez un texte qui correspond à votre propre style d'écriture Fiabilité : Le rédacteur de paragraphes fait-il du contenu précis et original ? ÉviterOutils d'IA qui inventent des faits ou paraphrasent trop fidèlement un texte existant afin d'éviter tout problème de désinformation ou de plagiat

: Le rédacteur de paragraphes fait-il du contenu précis et original ? ÉviterOutils d'IA qui inventent des faits ou paraphrasent trop fidèlement un texte existant afin d'éviter tout problème de désinformation ou de plagiat Prix: À combien s'élève le coût d'utilisation ? Bien qu'il existe des générateurs de paragraphes gratuits, certains des générateurs de paragraphes de typemeilleurs outils d'écriture font l'objet d'un abonnement. Il peut être intéressant d'investir dans un outil plus puissant pour les cas d'utilisation professionnelle

Les 10 meilleurs générateurs de paragraphes à utiliser en 2024

Des outils gratuits qui créent des textes adaptés au référencement aux outils premium avec un formatage avancé et.. modèles si vous n'avez pas de modèle de paragraphe, essayez l'un de ces 10 générateurs de paragraphe pour développer un contenu unique et attirer votre cible.

Améliorez vos compétences en rédaction et donnez rapidement vie à vos idées de manière claire, concise et convaincante avec ClickUp AI

ClickUp est plus qu'un simple générateur de paragraphes : Il s'agit d'un outil à part entière un outil de gestion de projet à part entière qui apporte une assistance à la collaboration par le biais de Tableaux blancs et bien d'autres choses encore. En ce qui concerne les fonctionnalités IA, vous pouvez utiliser ClickUp pour créer des e-mails promotionnels, résumer des des notes de réunion , générer éléments d'action et bien d'autres choses encore en quelques clics !

Vous économiserez beaucoup de temps et d'efforts grâce aux outils de mise en forme de ClickUp, qui peuvent créer des tableaux, des en-têtes et d'autres éléments pour briser les longs paragraphes de texte. Utilisez ClickUp pour améliorer votre productivité en matière d'écriture tout en stimulant votre créativité !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Texte de haute qualité : L'outil de ClickUp, lesont élaborées à la main et appuyées par des recherchesvous obtiendrez ainsi un contenu intelligent, adapté à chaque cas d'utilisation

: L'outil de ClickUp, lesont élaborées à la main et appuyées par des recherchesvous obtiendrez ainsi un contenu intelligent, adapté à chaque cas d'utilisation Un contenu actionnable : ClickUp peut vous faire gagner du temps en résumant les notes de réunion et en générant des éléments d'action afin que vous n'ayez pas à le faire vous-même

: ClickUp peut vous faire gagner du temps en résumant les notes de réunion et en générant des éléments d'action afin que vous n'ayez pas à le faire vous-même Template bibliothèque : Pour les cas où les outils d'IA ne suffisent pas, visitez la bibliothèque de modèles de ClickUp Centre de modèles et choisissez parmi des milliers de modèles personnalisables

Limites de ClickUp :

Les invités et les utilisateurs des forfaits Free Forever n'ont pas accès aux outils IA

Prix ClickUp :

Free Forever pour toujours

Unlimited : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (6 000+ commentaires)

: 4.7/5 (6 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Simplifié

Via Simplifié Le rédacteur IA Simplifié est un outil de génération de texte complet qui peut créer des légendes de médias sociaux, des paragraphes entiers et même du contenu long format comme des articles de blog. Vous aurez accès à plus de 50 modèles qui couvrent plusieurs tons et langues.

Vous pouvez utiliser l'outil outil de réécriture pour rafraîchir d'anciens contenus, tandis que le vérificateur de plagiat intégré garantit que votre contenu écrit est suffisamment unique. Une fois que vous avez un nouveau contenu en préparation, publiez-le sur les médias sociaux ou planifiez-le depuis l'application.

Les meilleures fonctionnalités de Simplified :

Multiples tons et langues : Simplified peut vous aider à créer une grande variété de contenus, avec plus de 50+ modèles, 10+ tons et 30+ langues

: Simplified peut vous aider à créer une grande variété de contenus, avec plus de 50+ modèles, 10+ tons et 30+ langues Des outils flexibles : Simplified peut générer des hashtags, créer des légendes de photos, trouver des idées de blog, et bien plus encore. Il dispose également d'outils pour la conception graphique, la modification en cours des vidéos et l'animation pour répondre à tous vos besoins de création de contenu

: Simplified peut générer des hashtags, créer des légendes de photos, trouver des idées de blog, et bien plus encore. Il dispose également d'outils pour la conception graphique, la modification en cours des vidéos et l'animation pour répondre à tous vos besoins de création de contenu Programmateur de médias sociaux : Vous n'avez pas besoin de quitter l'application pour publier votre contenu sur les médias sociaux ou l'ajouter à votre site Webcalendrier marketing Limites simplifiées :

Nécessite un compte pour démarrer

Limite de 5 membres par équipe

Tarification simplifiée :

Free Forever pour toujours

Petite équipe : 20$/mois, 5 membres

: 20$/mois, 5 membres Business : 33$/mois, 5 membres

: 33$/mois, 5 membres Croissance : 81$/mois, 5 membres

: 81$/mois, 5 membres Entreprise ou agence : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.7/5 (800+ commentaires)

: 4.7/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (80+ commentaires)

3. Copie.IA

Via Copie.IA Copy.ai est un outil de génération de paragraphes axé sur la rédaction de blogs, d'e-mails et de médias sociaux. Il peut faire des choses que ChatGPT ne peut pas faire, comme transformer des profils LinkedIn en bullet points et résumer des vidéos YouTube.

À quoi ressemble le générateur de paragraphes de Copy.IA ? Il vous suffit de discuter et de dire à Copy.IA ce que vous voulez qu'il fasse. Vous pouvez modifier le document au fur et à mesure pour vous assurer qu'il semble naturel et qu'il s'aligne sur la voix de votre personne ou de votre marque.

Bien qu'il puisse générer du nouveau contenu, il n'incorpore pas facilement le matériel existant, il peut donc être intéressant d'essayer l'un des éléments suivants Alternatives à Copy.IA pour certains cas d'utilisation.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai :

Interface intuitive : L'interface de Copy.IA, basée sur la discussion, est construite comme une interface de type "chat"alternative à ChatGPT et dispose d'un éditeur de documents en ligne pour une modification en cours

: L'interface de Copy.IA, basée sur la discussion, est construite comme une interface de type "chat"alternative à ChatGPT et dispose d'un éditeur de documents en ligne pour une modification en cours Assistance en plusieurs langues : Si vous souscrivez à un forfait payant, vous pourrez générer des paragraphes dans plus de 29 langues

Limites de Copy.IA :

Nombre limité de mots par mois pour les utilisateurs gratuits

Ne prend pas en charge une assistance substantielle de l'utilisateur par rapport à d'autres générateurs de paragraphes

Prix de Copy.ai :

Free : Jusqu'à 2 000 mots par mois

: Jusqu'à 2 000 mots par mois Pro : 36$/mois, mots illimités, et jusqu'à 5 utilisateurs

: 36$/mois, mots illimités, et jusqu'à 5 utilisateurs Enterprise : Forfaits personnalisés disponibles

G2 : 4.8/5 (168 commentaires)

: 4.8/5 (168 commentaires) Capterra : 4.5/5 (54 commentaires)

4. Rytr

Via Rytr Rytr est un générateur de paragraphes qui peut vous aider avec des publicités sur les médias sociaux, des articles de blog, et même de la fiction. Vous pouvez choisir parmi plus de 30+ langues, 20+ tons, et 40+ cas d'utilisation pour obtenir le contenu dont vous avez besoin pour un large intervalle de scénarios.

Rytr dispose d'un vérificateur de plagiat pour s'assurer que vous générez du contenu sans plagiat et peut même optimiser vos articles de blog pour les moteurs de recherche avec des méta-descriptions SEO.

Les meilleures fonctionnalités de Rytr :

Intégrations : Rytr propose des plugins Shopify et WordPress, et dispose d'une API pour que vous puissiez l'intégrer à d'autres outils que vous utilisez déjà

: Rytr propose des plugins Shopify et WordPress, et dispose d'une API pour que vous puissiez l'intégrer à d'autres outils que vous utilisez déjà Images IA : Selon votre forfait, vous pouvez également utiliser Rytr pour générer des images : jusqu'à 5 par mois sur le forfait gratuit et 100 par mois sur le forfait Illimité

Limites de Rytr :

Limites de caractères sur certains forfaits

Prix Rytr :

Forfait Free : Jusqu'à 10 000 caractères

: Jusqu'à 10 000 caractères Formule économique : 9 $/mois, 100 000 caractères

: 9 $/mois, 100 000 caractères Forfait Unlimited : 29 $/mois, caractères illimités

G2 : 4.7/5 (756 commentaires)

: 4.7/5 (756 commentaires) Capterra : 4.5/5 (12 commentaires)

5. Mot quelconque

Via Tout mot Anyword est un générateur de contenu axé sur le marketing, avec des outils de "Copy Intelligence" pour vous aider à créer un contenu de qualité qui convertit. Paramétrez deux cibles et deux règles de marque avec le forfait Starter ou des règles de marque et des cibles illimitées avec le forfait Business.

Tous les forfaits comprennent un vérificateur de plagiat et l'intégration de Grammarly pour s'assurer que vous finissez avec un contenu de haute qualité. Le plan Starter est idéal pour les professionnels du marketing indépendants qui souhaitent explorer les paragraphes générés, tandis que le plan Teams comprend 3 places, avec la possibilité d'en ajouter pour 49 $/mois.

Les meilleures fonctionnalités d'Anyword :

Intégration de Grammarly : Anyword dispose d'une intégration Grammarly pour vous aider à trouver et à corriger toutes les fautes d'orthographe et de grammaire

: Anyword dispose d'une intégration Grammarly pour vous aider à trouver et à corriger toutes les fautes d'orthographe et de grammaire Score de performance prédictif : Le score de performance note votre contenu marketing afin que vous sachiez quel texte publicitaire est le plus susceptible de convertir

Limites d'Anyword :

Pas de version gratuite

Prix d'Any Word :

Débutant : 49 $/mois

: 49 $/mois Data-Driven Teams : 99 $/mois

: 99 $/mois Business : Tarification personnalisée

G2 : 4.8/5 (1 000+ commentaires)

: 4.8/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (384 commentaires)

6. Jasper.IA

Via Jasper.IA Jasper est un outil de création de contenu IA qui vous aide à trouver un paragraphe unique et informatif tout en s'alignant sur la voix authentique de votre marque. Vous pouvez choisir parmi des tons tels que Bold, Cheeky, Formal et Pirate, et même l'entraîner sur votre contenu existant, comme votre site Web, vos guides de style et vos catalogues.

Jasper fournit plus de 50 modèles et assiste plus de 30 langues. Bien qu'il n'offre pas d'outils de référencement intégrés ni de vérificateur de plagiat, vous pouvez l'utiliser avec des outils tels que SurferSEO et Copyscape moyennant un supplément.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper.IA :

Lookback : Pour les documents à long formulaire, Jasper tiendra compte des 1 500 caractères précédents pour s'assurer que les paragraphes suivants sont lisibles et cohérents

: Pour les documents à long formulaire, Jasper tiendra compte des 1 500 caractères précédents pour s'assurer que les paragraphes suivants sont lisibles et cohérents L'art de l'IA : Jasper propose également des outils d'art IA afin que vous puissiez ajouter des images et des illustrations à votre contenu sans avoir à utiliser un outil en ligne distinct pour cela

Limites de Jasper.IA :

Pas de forfaits gratuits

Pas de vérificateur de plagiat intégré

Prix de Jasper.ai

Creator : 49$/mois

: 49$/mois Teams : 125$/mois

: 125$/mois Business : Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (1 211 commentaires)

: 4.7/5 (1 211 commentaires) Capterra : 4.8/5 (1 798 commentaires) Essayez ces alternatives à l'IA de Jasper !

7. Hypoténuse IA

Via Hypoténuse IA Hypotenuse IA est un outil de création de contenu qui se concentre sur quelques cas d'utilisation clés, tels que les plateformes de commerce électronique et le contenu de blog basé sur des faits. Vous pouvez utiliser l'outil Content Detective pour vous aider à trouver et à citer des sources et le générateur de contenu en vrac pour arriver à des dizaines de descriptions de produits, de légendes de médias sociaux et plus encore en une seule fois.

À l'heure actuelle, Hypotenuse IA dispose de nombreuses fonctionnalités efficaces, mais elle fait face à quelques limites. Le système de tarification basé sur les crédits signifie que vous obtiendrez environ 25 000 mots pour 100 crédits, et vous n'obtiendrez qu'un nombre limité de vérifications de plagiat, en fonction du forfait.

Les meilleures fonctionnalités d'Hypotenuse IA :

Content Detective : Cette fonctionnalité vous aide à trouver du contenu factuel sur Internet pour vous assurer que vos articles de blog sont à jour et citent des sources fiables

: Cette fonctionnalité vous aide à trouver du contenu factuel sur Internet pour vous assurer que vos articles de blog sont à jour et citent des sources fiables Intégration : Outils d'Hypotenuse IA s'intègre à Shopify et à d'autres outils de commerce électronique afin que vous puissiez créer des descriptions de produits et les publier facilement

: Outils d'Hypotenuse IA s'intègre à Shopify et à d'autres outils de commerce électronique afin que vous puissiez créer des descriptions de produits et les publier facilement Génération de lots : Créez de grandes quantités de contenu en une seule fois plutôt que de repartir de zéro à chaque contenu que vous générez

Limites d'Hypotenuse IA :

Système de tarification basé sur le crédit

Contrôles de plagiat limités

Tarification de l'IA d'Hypotenuse :

Débutant : 29$/mois

: 29$/mois Croissance : 59$/mois

Hypoténuse IA évaluations et critiques :

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

8. NeuralText

Via NeuralText NeuralText est un générateur de paragraphes qui peut écrire des paragraphes engageants à partir de zéro ou vous aider à créer un paragraphe aléatoire pour surmonter le bloc de l'écrivain. Cet outil IA dispose également de fonctionnalités SEO intégrées pour s'assurer que le contenu que vous créez est adapté au référencement.

NeuralText assiste également les plugins et les intégrations, bien que Google Docs soit le seul à être actuellement disponible.

Les meilleures fonctionnalités de NeuralText :

Analyse SERP : Analysez votre concurrence et optimisez vos articles de blog grâce à la fonctionnalité de construction de plans et d'analyse des moteurs de recherche

: Analysez votre concurrence et optimisez vos articles de blog grâce à la fonctionnalité de construction de plans et d'analyse des moteurs de recherche IA Copywriter : Cette fonctionnalité vous aide à créer des descriptions de produits et des textes marketing pour Facebook, LinkedIn et d'autres médias sociaux et sites de commerce électronique

Limites de NeuralText :

Les forfaits Starter et Basic sont limités à 20 000 mots de contenu IA

Prix de NeuralText :

Débutant : 19 $/mois

: 19 $/mois Basic : 49 $/mois

: 49 $/mois Pro : 119$/mois

G2 : 4.4/5 (22 commentaires)

: 4.4/5 (22 commentaires) Capterra : 4.5/5 (70 commentaires)

9. Wordkraft IA

Via Wordkraft IA Wordkraft IA propose 67 outils IA différents, allant d'un paragraphe généré à un contenu d'article de blog de longue durée. Vous pouvez commencer par l'une des 78 invites modèles, travailler dans 27 langues et publier directement sur WordPress pour mettre votre contenu en ligne plus rapidement.

Wordkraft IA est conçu pour les influenceurs des médias sociaux, les spécialistes du marketing numérique, les agences et plus encore, et offre un forfait gratuit limité et un essai gratuit de 7 jours.

Les meilleures fonctionnalités de Wordkraft IA :

Générateur de sections de blog : Générez des parties spécifiques d'un article ou d'un billet de blog, comme une introduction ou une conclusion, pour vous aider dans le processus de rédaction

: Générez des parties spécifiques d'un article ou d'un billet de blog, comme une introduction ou une conclusion, pour vous aider dans le processus de rédaction Générateur d'e-mail : Générer des e-mails de bienvenue, des e-mails de suivi, des e-mails froids, et plus encore pour améliorer votre image de marque et votre image de marquecampagnes de marketing et votre équipe commerciale

Limites de Wordkraft IA :

Seulement 1 500 mots sur le forfait gratuit

Prix de Wordkraft IA :

Gratuit (aucune carte de crédit requise)

(aucune carte de crédit requise) Pro Starter Plan : 9$/mois

: 9$/mois Forfait Unlimited : 29$/mois

Wordkraft IA évaluations et critiques :

G2 :N/A

:N/A Capterra:N/A

10. Frase.io

Via Frase.io Frase.io offre aux utilisateurs un outil de rédaction IA et de recherche SEO qu'ils peuvent utiliser pour rechercher, définir les grandes lignes, rédiger et optimiser des articles. Vous pouvez choisir parmi des modèles tels que le contenu de listicle, le contenu de page pilier, le contenu de poste de comparaison, et plus encore.

Une fois que vous avez commencé à rédiger votre article de blog, utilisez l'outil Outils d'IA Writer pour insérer des transitions, réécrire des paragraphes, vérifier les fautes de grammaire, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Frase.io :

Contrôleur de plagiat Vérificateur de plagiat : Frase.io dispose d'un vérificateur de plagiat intégré qui vous donne un "score d'originalité" basé sur le degré de similarité de votre post avec d'autres contenus

: Frase.io dispose d'un vérificateur de plagiat intégré qui vous donne un "score d'originalité" basé sur le degré de similarité de votre post avec d'autres contenus Raccourcis clavier : Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour démarrer et arrêter le générateur de texte et insérer des hashtags dans un document pour indiquer à Frase les parties du texte à prendre en compte

Limites de Frase.io :

Le forfait équipe ne comprend que 3 places utilisateurs (25$/mois par place supplémentaire)

Prix de Frase.io :

Solo : 14,99 $/mois

: 14,99 $/mois Basic : 44,99 $/mois

: 44,99 $/mois Teams : 113,99 $/mois

Frase.io évaluations et critiques :

G2 : 4.9/5 (286 commentaires)

: 4.9/5 (286 commentaires) Capterra : 4.8/5 (329 commentaires)

Créer un meilleur contenu avec ClickUp

Les générateurs de paragraphes peuvent constituer une aide précieuse au cours du processus de rédaction, mais la réussite de votre contenu dépend toujours de ce que vous y mettez. Commencer par de bons plans et avoir un calendrier de publication cohérent peut faire toute la différence.

ClickUp propose une solution IA assistant d'écriture et des dizaines d'autres outils pour vous aider à améliorer votre production personnelle ou la productivité de votre équipe. Jetez un coup d'œil à ces outils modèles gratuits de calendrier de contenu et modèles de forfaits de marketing pour commencer !