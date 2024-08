10 Alternatives à Synthesia IA pour les vidéos générées par l'IA en 2024

L'IA est en passe de maîtriser la création de contenu, la génération d'images et le code.

Mais peut-elle véritablement conquérir la productivité vidéo ?

Absolument !

Grâce aux générateurs de vidéos IA, vous pouvez désormais créer facilement des vidéos étonnantes en quelques minutes, sans avoir à acheter du matériel et des logiciels coûteux.

Tout ce dont vous avez besoin est le bon outil de création de vidéo IA, et vous pouvez générer une vidéo hautement professionnelle avec seulement quelques invites, en quelques minutes.

À l'heure actuelle, Synthesia est un outil de création de vidéos IA très populaire, mais il fait face à certains inconvénients. C'est pourquoi nous avons compilé une liste d'alternatives à Synthesia IA pour vous aider à créer des vidéos professionnelles.

Mais tout d'abord, passons en revue et comprenons ce que vous devriez rechercher lors de l'évaluation des alternatives à Synthesia IA.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans une alternative à Synthesia IA?

Lorsque vous recherchez un outil de génération de vidéos IA, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs clés pour garantir des résultats optimaux :

Facilité d'utilisation: Recherchez une plateforme dotée d'une interface intuitive et de fonctionnalités conviviales. L'outil devrait simplifier la création de vidéos, nécessitant un minimum d'expertise technique

Recherchez une plateforme dotée d'une interface intuitive et de fonctionnalités conviviales. L'outil devrait simplifier la création de vidéos, nécessitant un minimum d'expertise technique Personnalisation: Un bon générateur de vidéos IA devrait offrir diverses options de personnalisation, vous permettant d'adapter les vidéos à vos besoins. Cela inclut des options de modification en cours des visuels, l'ajout de texte, la sélection de la musique et l'incorporation d'éléments de marque

Un bon générateur de vidéos IA devrait offrir diverses options de personnalisation, vous permettant d'adapter les vidéos à vos besoins. Cela inclut des options de modification en cours des visuels, l'ajout de texte, la sélection de la musique et l'incorporation d'éléments de marque Qualité de la production : Évaluez la qualité des vidéos produites par l'outil. Recherchez des visuels nets, des transitions fluides et des sorties en haute résolution pour garantir des résultats de qualité professionnelle

: Évaluez la qualité des vidéos produites par l'outil. Recherchez des visuels nets, des transitions fluides et des sorties en haute résolution pour garantir des résultats de qualité professionnelle Capacités IA : évaluez la technologie IA qui équipe l'outil. Un moteur IA puissant peut améliorer la création vidéo en automatisant les tâches, en générant du contenu dynamique et en optimisant les flux de travail de production

: évaluez la technologie IA qui équipe l'outil. Un moteur IA puissant peut améliorer la création vidéo en automatisant les tâches, en générant du contenu dynamique et en optimisant les flux de travail de production Intégration: Examinez si l'outil s'intègre de manière transparente aux autres logiciels et plateformes que vous utilisez, tels que les logiciels de modification en cours de vidéo, les systèmes de gestion de contenu ou les canaux de médias sociaux. Les capacités d'intégration améliorent l'efficacité des flux de travail et facilitent la distribution du contenu

Examinez si l'outil s'intègre de manière transparente aux autres logiciels et plateformes que vous utilisez, tels que les logiciels de modification en cours de vidéo, les systèmes de gestion de contenu ou les canaux de médias sociaux. Les capacités d'intégration améliorent l'efficacité des flux de travail et facilitent la distribution du contenu Coût: Comparez les forfaits et les modèles d'abonnement pour vous assurer que l'outil est adapté à votre budget et qu'il offre une bonne valeur ajoutée. Recherchez des structures de prix transparentes et tenez compte de facteurs tels que les fonctionnalités, les limites de stockage et les offres d'assistance client

Les 10 meilleures alternatives à l'IA de Synthesia à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Synthesia IA, vérifions quelques options.

**1. HeyGen

via HeyGen Le premier sur notre liste d'alternatives à l'IA de Synthesia est HeyGen, la plateforme de référence pour la création de contenu utilisant des capacités d'IA avancées pour la génération de vidéos. Évoluant en permanence, HeyGen introduit constamment de nouvelles fonctionnalités et améliore la qualité au fil du temps.

Elle se distingue par sa suite complète de capacités de génération vidéo, s'imposant comme un précurseur de l'IA générative pour la production vidéo. Ses fonctionnalités les plus remarquables sont le générateur d'avatars IA, la synthèse vocale alimentée par l'IA et le cloneur de voix IA.

Ces outils sont facilement intégrés dans une interface utilisateur intuitive, ce qui permet aux créateurs d'accomplir plus facilement.

Les meilleures fonctionnalités d'HeyGen

Créez des vidéos captivantes à partir de descriptions textuelles grâce à la fonctionnalité Text-to-Video de HeyGen. Cette fonctionnalité est idéale pour générer du contenu vidéo sur des sujets pour lesquels il n'existe pas de métrage existant

de HeyGen. Cette fonctionnalité est idéale pour générer du contenu vidéo sur des sujets pour lesquels il n'existe pas de métrage existant Réalisez des économies et optimisez l'efficacité de la productivité vidéo en laissant HeyGen générer des voix off pour vos vidéos grâce à l'IA

pour vos vidéos grâce à l'IA Regardez les avatars générés par l'IA prendre vie avec HeyGen, parler et synchroniser leurs mouvements avec l'audio. Cette fonctionnalité innovante vous offre une alternative convaincante au fait d'apparaître vous-même devant la caméra, améliorant ainsi l'engagement et la polyvalence

prendre vie avec HeyGen, parler et synchroniser leurs mouvements avec l'audio. Cette fonctionnalité innovante vous offre une alternative convaincante au fait d'apparaître vous-même devant la caméra, améliorant ainsi l'engagement et la polyvalence Simplifiez le processus de création de vidéos avec le logiciel prêt à l'emploi HeyGensmodèles de tableaux de bord. Que vous ayez besoin d'une solution rapide ou d'un peu d'inspiration, ces modèles vous aident à produire des vidéos rapidement et sans effort

Personnalisez chaque élément de vos vidéos - du texte aux images en passant par les polices et les couleurs - en fonction de votre vision et de votre identité de marque

Les limites d'HeyGen

Le forfait Free a des fonctionnalités limitées

Le forfait payant est plus cher que les autres solutions

Tarification de HeyGen

Free

Créateur: 29$/mois

29$/mois Business: 89$/mois

89$/mois Entreprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de HeyGen

G2: 4.8/5 (500+ commentaires)

4.8/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (120+ avis)

2. Hour One

via Première heure Hour One est un outil de création vidéo qui utilise une technologie pilotée par l'IA, donnant aux entreprises les moyens de produire sans effort des vidéos professionnelles animées par un présentateur. Grâce à des avatars humains virtuels, vous pouvez facilement créer des vidéos en plusieurs langues.

Vous pouvez personnaliser les caractères, les voix et les modèles de vidéo, afin de garantir la diffusion d'un contenu propre à votre marque. Avec une vaste bibliothèque de langues, de caractères, de voix, de modèles, de légendes et d'outils de collaboration, Hour One s'adresse à divers secteurs, notamment l'apprentissage et le développement, les ressources humaines, les actualités, l'apprentissage en ligne, l'immobilier et le commerce électronique.

Grâce à la technologie Reals, Hour One garantit une production vidéo de qualité studio et est équipé d'une suite complète d'outils pour une création de contenu sans faille.

Les meilleures fonctionnalités de Hour One

Transformez instantanément une simple ligne de texte en un chef-d'œuvre vidéo grâce à l' Assistant vidéo

Accédez à plus de 200 accents vocaux dans plus de 60 langues pour répondre aux besoins d'un public varié

dans plus de 60 langues pour répondre aux besoins d'un public varié Invitez des coéquipiers à collaborer sur des projets vidéo

Racontez vos vidéos ou utilisez la technologie IA pour cloner votre voix, garantissant ainsi cohérence et professionnalisme

ou utilisez la technologie IA pour cloner votre voix, garantissant ainsi cohérence et professionnalisme Explorez de nombreux modèles gratuits et préfabriqués pour accélérer le processus de création de vidéos

gratuits et préfabriqués pour accélérer le processus de création de vidéos Incorporez des capacités de génération de vidéos dans vos produits et flux de travail grâce à l'intégration API pour une fonctionnalité et une polyvalence accrues

Limites de l'heure 1

Les modèles et les caractères prédéfinis limitent les styles de vidéo uniques

Les forfaits gratuits et même les paliers payants limitent la durée des vidéos, ce qui entrave la narration d'histoires complexes

Tarification de l'heure unique

Free

Lite : 30 $/mois

: 30 $/mois Business : 112 $/mois

: 112 $/mois Entreprise : Tarification personnalisée

Hour One avis et évaluations

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

: 4.5/5 (100+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

3. Renderforest

via Renderforest Renderforest, une puissante plateforme de création vidéo basée sur le cloud, permet d'alimenter les efforts de marketing numérique des petites entreprises avec des contenus vidéo attrayants. Elle élimine le besoin d'installation de logiciels ou de systèmes de rendu puissants.

L'infrastructure de Renderforest, basée sur le cloud, gère de manière transparente les exigences de mémoire et de calcul inhérentes à la création vidéo.

Il vous suffit de vous connecter à leur site et de laisser RenderForest s'occuper des tâches les plus lourdes, ce qui vous permet de vous concentrer sur la mise en œuvre de vos campagnes de marketing.

Les meilleures fonctionnalités de RenderForest

Personnalisez les couleurs, les polices et les caractères sans effort grâce aux outils d'animation

Découpez vos voix-off avec précision grâce à un outil avancé de découpe des voix-off, disponible pour les utilisateurs abonnés

avec précision grâce à un outil avancé de découpe des voix-off, disponible pour les utilisateurs abonnés Partagez facilement vos vidéos sur les médias sociaux ou publiez-les directement sur Facebook ou YouTube

Modifiez vos vidéos en douceur avec des modèles personnalisables à des fins diverses, notamment des intros et outros captivantes sur YouTube

à des fins diverses, notamment des intros et outros captivantes sur YouTube Incrustez des textes sophistiqués sur vos vidéos avec Kinetic Typography Template Packs

Ajustez les couleurs et les effets d'animation avec des capacités de modification en cours intuitives. Donnez à vos vidéos l'aspect que vous souhaitez

Créez du contenu captivant pour n'importe quel usage avec une suite complète d'outils

Limites de Renderforest

La version gratuite ne permet de créer que des vidéos de 3 minutes

Certains modèles peuvent présenter des limites en termes de mots, d'images et de taille en raison de contraintes de conception

Tarification de Renderforest

Free

Lite : 14,99 $/mois

: 14,99 $/mois Pro : 29,99 $/mois

: 29,99 $/mois Business : 49$/mois

Renderforest avis et évaluations

G2 : 4.7/5 (420+ avis)

: 4.7/5 (420+ avis) Capterra : 4.8/5 (400+ commentaires)

4. Colossyan

via Colosses Colossyan est un outil IA simple mais puissant qui vous permet de créer des vidéos à des fins diverses. Du marketing au produit en passant par la présentation de produits vidéos de formation il peut couvrir un intervalle de types de vidéos.

Tout ce que vous avez à faire est de choisir parmi différents modèles, d'ajouter votre texte, et vous êtes prêt avec votre vidéo.

L'utilisation de Colossyan élimine le besoin d'un équipement sophistiqué, d'une modification vidéo professionnelle et de compétences avancées. De plus, il assiste plus de 70 langues, ce qui en fait un outil de génération de vidéos unique en son genre.

Les meilleures fonctionnalités de Colossyan

Créez des vidéos de haute qualité à des fins diverses, telles que des vidéos d'instruction, de marketing ou de formation, en économisant du temps et de l'argent par rapport aux méthodes traditionnelles

Choisissez parmi un intervalle varié de présentateurs IA , hautement personnalisables pour correspondre au style et au ton souhaités pour votre vidéo, y compris des options pour différents accents et ajustements visuels

, hautement personnalisables pour correspondre au style et au ton souhaités pour votre vidéo, y compris des options pour différents accents et ajustements visuels Localisez vos vidéos facilement grâce à la fonctionnalité de traduction automatique

Limites de colosses

Manque de fonctionnalités que d'autres alternatives de Synthesia IA possèdent

Manque d'interactivité, en particulier pour les projets de formation

Tarification de Colossyan

Débutant: 27$/mois

27$/mois Pro: 87$/mois

87$/mois Enterprise:Tarification personnalisée

Revues et évaluations de Colossyan

G2: 4.7/5 (350+ commentaires)

4.7/5 (350+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

5. Wondershare

Wondershare propose deux outils de création vidéo populaires : Filmora et Virbo.

Filmora

via Filmora Filmora est un outil de modification vidéo en cours qui peut répondre à tout le monde indépendamment de l'expérience. Plus de 100 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays et régions ont déjà utilisé cet outil comme l'une des alternatives préférées de Synthesia IA.

Les meilleures fonctionnalités de Filmora

Contrôlez l'aspect de votre vidéo avec des outils avancés de correction des couleurs. Explorez les aspects de la couleur, de l'ombre et de la lumière pour donner à votre vidéo un style unique

des couleurs. Explorez les aspects de la couleur, de l'ombre et de la lumière pour donner à votre vidéo un style unique Améliorez vos vidéos avec la fonctionnalité suivi des mouvements . Intégrez du texte, des graphiques ou d'autres éléments dans le mouvement d'origine, afin de garantir une expérience visuelle unifiée

. Intégrez du texte, des graphiques ou d'autres éléments dans le mouvement d'origine, afin de garantir une expérience visuelle unifiée Enregistrez votre écran avec la puissante fonctionenregistrement d'écran et supprimez les couleurs, généralement le vert, avec la fonctionnalité Chroma Key

Gérez l'exigeant format 4K avec Filmora. Garantissez une lecture, un montage et un traitement ininterrompus, et veillez à ce que chaque pixel et chaque détail restent intacts tout au long de votre modification en cours

Limites de Filmora

Le traitement des vidéos de grande taille ou en haute résolution peut être lent

La version d'essai comporte un filigrane et ne permet pas l'activation hors ligne

Tarifs de Filmora

Free

Forfait mensuel: 29,99

29,99 Forfait perpétuel: $109.99 (paiement unique)

$109.99 (paiement unique) Forfait annuel: 69,99

Revues et évaluations de Filmora

G2 : 4.4 /5 (290+ commentaires)

: 4.4 /5 (290+ commentaires) Capterra : 4.5 /5 (660+ critiques)

Virbo

via Virbo Imaginez créer une vidéo promotionnelle professionnelle en moins de 2 minutes sans avoir besoin de caméra, d'acteurs ou de compétences en modification en cours, le tout depuis votre bureau.

Wondershare Virbo utilise des avatars IA pour fournir un contenu scénarisé de haute qualité et personnalisable, ce qui le rend parfait pour divers objectifs, tels que les promotions, les introductions de produits et les vidéos explicatives.

Les meilleures fonctionnalités de Virbo

Choisissez un modèle dans la bibliothèque de "modèles vidéo", qui propose des dizaines de vidéos préconçues . Glissez-déposez les éléments, modifiez la vidéo et c'est terminé

. Glissez-déposez les éléments, modifiez la vidéo et c'est terminé Choisissez parmi différents caractères d'avatars en fonction du ton et de l'objectif de votre vidéo. Prévisualisez et modifiez votre personnage principal/avatar en un seul clic

en fonction du ton et de l'objectif de votre vidéo. Prévisualisez et modifiez votre personnage principal/avatar en un seul clic Sélectionnez la voix de votre avatar parmi des dizaines de voix et d'accents disponibles

disponibles Convertissez votre texte de votre langue maternelle à la langue de votre choix grâce à la fonctionnalité intégrée de traduction IA

Limites de Virbo

Certaines fonctionnalités peuvent être trop complexes pour les débutants

Tarifs de Virbo

Forfait de 1000 crédits : 499 $/an

: 499 $/an Forfait de 1500 crédits : 649 $/an

: 649 $/an forfait 3000 crédits : 998 $/an

Revues et évaluations de Virbo

G2 : 4.8/5 (130+ commentaires)

: 4.8/5 (130+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (50+ commentaires)

6. D-ID

via IDENTIFIANT D D-ID est une plateforme de génération de vidéos qui utilise des technologies avancées telles que GPT-3 et ChatGPT pour créer des vidéos générées par l'IA avec des visages, des voix et des expressions naturels.

Elle offre un intervalle de fonctionnalités et d'outils pour simplifier la création de vidéos de haute qualité à des fins diverses, telles que les médias sociaux, le marketing, l'éducation et les soins de santé.

D-ID est spécialisée dans les avatars numériques et donne la priorité à la confidentialité et à la sécurité, en offrant des fonctionnalités telles que la détection de deepfake et l'anonymisation des données pour protéger le contenu vidéo sensible. L'accent mis sur la confidentialité en fait la meilleure solution pour les industries ayant des exigences strictes en matière de confidentialité, telles que les soins de santé et la finance.

Les meilleures fonctionnalités de D-ID

Transformez des images en avatars vidéo parlants de l'IA à l'aide de Creative Reality™ Studio

parlants de l'IA à l'aide de Creative Reality™ Studio Créez un agent conversational IA réaliste qui connaît tout de vous et de votre marque

réaliste qui connaît tout de vous et de votre marque Intégrez vos applications à l'interface utilisateur naturelle alimentée par l'IA avec API

Discutez avec un humain numérique qui s'engage dans des discussions dynamiques à l'aide de Chat D-ID

Faites évoluer vos flux de travail grâce aux intégrations vidéo IA avec Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides, etc

Limites de l'identification numérique

Les vidéos peuvent parfois sembler irréalistes

Tarification de l'identifiant

**API

Free

Construction : 18$/mois

: 18$/mois **Lancement : 50 $/mois

Échelle: 198 $/mois

198 $/mois Tarifs imbattables: Tarification personnalisée

Studio

free : Lite

Lite Lite : 5,9 $/mois

: 5,9 $/mois Pro : 29 $/mois

: 29 $/mois Avancé : 196 $/mois

: 196 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

Revues et évaluations identifiantes

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

7. DeepBrain IA

via DeepBrain IA DeepBrain IA est spécialisée dans les solutions de synthèse vidéo pilotées par l'IA.

Il s'agit d'une plateforme basée sur le cloud qui vous permet de générer rapidement et efficacement des vidéos d'avatars IA réalistes, notamment du contenu alimenté par ChatGPT.

Vous pouvez choisir parmi un pool d'avatars développés à partir de personnes réelles qui parlent plus de 80 langues, avec des intervalles de plusieurs ethnies et âges. Cela vous permet d'utiliser des avatars IA qui s'alignent sur l'image de votre marque.

Les meilleures fonctionnalités de DeepBrain IA

Explorez différents styles de voix pour narrer vos vidéos dans plus de 80 langues

pour narrer vos vidéos dans plus de 80 langues Choisissez parmi une gamme variée de plus de 100 personnages virtuels pour transmettre efficacement votre message, ou personnalisez un personnage en fonction de vos besoins spécifiques

pour transmettre efficacement votre message, ou personnalisez un personnage en fonction de vos besoins spécifiques Transformez du contenu écrit, tel que des articles de blog ou des présentations, en vidéos attrayantes, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à vos efforts de partage d'informations

Améliorez vos vidéos sans effort en y incorporant de la musique, des images ou du texte à l'aide des outils fournis

Bénéficier d'une assistance pour la rédaction, la correction de la grammaire ou la génération de nouvelles idées pour vos vidéos, directement à partir de l'outil

ou la génération de nouvelles idées pour vos vidéos, directement à partir de l'outil Accédez à une vaste bibliothèque de clips vidéo préfabriqués et de modèles pour accélérer le processus de création vidéo

Les limites de DeepBrain IA

Les avatars peuvent manquer d'options de personnalisation

La qualité du résultat dépend fortement du scénario écrit fourni par l'utilisateur

Tarifs de DeepBrain IA

Démarrage: À partir de 30 $/mois

À partir de 30 $/mois Pro: À partir de 225 $/mois

À partir de 225 $/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. Descript

via Description Avec Descript, l'une des alternatives populaires de Synthesia IA, vous disposez d'une plateforme intuitive pour la modification en cours des vidéos, rationalisée grâce à l'IA.

Grâce à ses outils et modèles faciles à utiliser, vous pouvez utiliser Descript pour créer des pistes audio multiples, des enregistrements d'écran, des clips et bien plus encore.

Sa fonctionnalité de transcription automatisée vous permet d'ajouter et de modifier facilement des sous-titres aux vidéos. L'outil donne accès à une vaste bibliothèque de médias pour une amélioration transparente du contenu grâce à l'édition par glisser-déposer.

Description des meilleures fonctionnalités

Améliorez la qualité sonore de n'importe quel fichier audio de manière significative

Supprimez les paroles non professionnelles grâce à la capacité de Descript à supprimer les mots de remplissage , ce qui est idéal pour ceux qui manquent d'expérience derrière le micro

, ce qui est idéal pour ceux qui manquent d'expérience derrière le micro Modifiez les séquences à l'aide de documents texte grâce à la modification vidéo basée sur le texte , ce qui permet de gagner du temps par rapport aux plates-formes traditionnelles

, ce qui permet de gagner du temps par rapport aux plates-formes traditionnelles Simplifiez l'édition avec la transcription automatisée pour faciliter l'ajout de sous-titres et la modification en cours avec la plateforme alimentée par l'IA de Descript.

pour faciliter l'ajout de sous-titres et la modification en cours avec la plateforme alimentée par l'IA de Descript. Accédez à une immense médiathèque et utilisez la modification en cours par glisser-déposer pour améliorer votre contenu facilement

Limites de Descript

La courbe d'apprentissage est un peu longue

L'IA pourrait être imprécise pour les transcriptions automatiques

Descripteur de prix

Free

Créateur : 15 $/utilisateur par mois

: 15 $/utilisateur par mois Pro : 30$/utilisateur par mois

: 30$/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Revues et évaluations descriptives

G2: 4.8/5 (390+ commentaires)

4.8/5 (390+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (160+ avis)

9. Elai.io

via Elai.io Elai utilise la technologie IA pour produire des vidéos directement dans un navigateur web. Vous n'avez donc pas besoin de caméras ou d'équipement sophistiqué supplémentaire.

Grâce à une bibliothèque étendue d'avatars humains, Elai vous permet de créer des vidéos avec des avatars dotés d'une qualité vocale impressionnante et d'une synchronisation labiale réaliste.

De plus, la fonctionnalité de la plateforme comprend un éditeur vidéo intégré, éliminant ainsi le besoin d'outils de modification en cours externes.

Les meilleures fonctionnalités d'Elai.io

Choisissez parmi plus de 35 avatars diversifiés pour jouer le rôle de présentateurs dans vos vidéos, éliminant ainsi le besoin d'embaucher des acteurs

diversifiés pour jouer le rôle de présentateurs dans vos vidéos, éliminant ainsi le besoin d'embaucher des acteurs Établissez une présence sur YouTube sans apparaître à l'écran

Créez du contenu multilingue facilement et sans frais supplémentaires grâce au clonage de voix, à la traduction automatique et aux sous-titres fermés

Les limites d'Elai.io

Rendu lent

Pourrait utiliser plus d'avatars IA

Tarifs d'Elai.io

Gratuit

Basic : 29 $/mois

: 29 $/mois Avancé : 125 $/mois

: 125 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

Elai.io critiques et évaluations

G2 : 4.7/5 (60+ avis)

: 4.7/5 (60+ avis) Capterra : Pas assez de commentaires

10. InVideo

via En vidéo InVideo est un générateur de vidéos IA de premier plan, simplifiant la création de vidéos de haute qualité pour les médias sociaux, le marketing d'entreprise, et plus encore.

Avec une simple invite descriptive, l'IA d'InVideo génère des vidéos explicatives et des courts métrages YouTube, qui peuvent être personnalisés à l'aide de ses robustes outils de modification en cours.

Choisissez parmi plus de 5 000 modèles et accédez à des fonctionnalités telles que le créateur de diaporamas IA, les avatars parlants, le générateur de script, le générateur de voix et une vaste bibliothèque de séquences stockées libres de droits.

Les meilleures fonctionnalités d'InVideo

Accédez à des images et des vidéos provenant de plateformes telles que Shutterstock et Storyblocks grâce à la bibliothèque de contenu

Utilisez de nombreuses ressources multimédias, notamment des clips vidéo, des photos, de la musique et des autocollants

Améliorez vos vidéos grâce aux fonctions d'animation

Enregistrez de l'audio directement dans InVideo

Découvrez des outils d'IA tels qu'un éditeur vidéo IA YouTube, un créateur de diaporamas, un avatar parlant, un générateur de scripts et un générateur de voix

Limites d'InVideo

Le forfait Free comprend des éléments de bibliothèque limités

Le rendu des vidéos peut parfois être lent

Tarification d'InVideo

Free

Plus : A partir de 25 $/mois

: A partir de 25 $/mois **Max : à partir de 60 $/mois

Revues et évaluations en vidéo

G2: 4.5/5 (150+ commentaires)

4.5/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (370+ commentaires)

Autres outils d'outils d'IA pour la gestion de vidéos

Si les outils d'IA créateurs de vidéos peuvent vous aider à générer des vidéos, vous avez besoin d'autres éléments dans votre stratégie marketing. Quelles que soient les alternatives de Synthesia IA que vous préférez, vous avez également besoin d'un bon outil de gestion de projet pour vous aider à exécuter et à surveiller votre stratégie afin d'obtenir des résultats ciblés.

C'est là qu'un outil de outil de gestion de projet comme ClickUp !

ClickUp

Dites adieu aux anciennes méthodes de création et de gestion de contenu. Avec ClickUp, vous pouvez facilement créer, collaborer, affiner et gérer votre production de contenu et vidéo marketing en un seul endroit. Il n'est donc plus nécessaire de jongler entre les applications pour stocker les sujets des vidéos, rédiger les scripts, partager et obtenir des commentaires, et gérer les activités de post-production vidéo.

La création d'une vidéo demande beaucoup d'efforts. Vous devez faire un brainstorming sur des sujets pertinents, développer des idées d'histoires, écrire des scripts, créer une calendrier du contenu et collaborer avec d'autres parties prenantes pour obtenir leurs commentaires et suggestions avant de passer à la production - ClickUp est pratique pour toutes ces préparations. La gestion de projet de ClickUp de ClickUp peut vous aider à forfaiter, organiser et gérer vos projets vidéo du début à la fin.

Collaborez sans effort avec votre équipe à la création de vos vidéos grâce à la fonctionnalité de gestion de projet de ClickUp

Utilisez les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp pour

Créer un environnement de travail pour stocker et gérer tous vos projets vidéo et toutes vos tâches

Créer une liste à faire pour votre projet vidéo avec une liste de tâches

pour votre projet vidéo avec une liste de tâches Assigner des tâches aux membres de votre équipe ainsi qu'à vous-même

Paramétrez des dates d'échéance et des priorités pour vous aider à suivre vos échéances et l'importance de vos tâches

et l'importance de vos tâches Mettez à jour le statut de vos tâches pour indiquer la progression de votre travail

Ajoutez des commentaires et des pièces jointes à vos tâches pour communiquer et collaborer avec les membres de votre équipe

avec les membres de votre équipe Utilisez différents affichages, filtres, tris et options de regroupement pour personnaliser votre liste et voir vos tâches de différentes manières

UtiliserL'automatisation de ClickUp,Intégrations ClickUpetClickUp Suivi du temps du projet des fonctionnalités pour améliorer votre productivité et l'efficacité de votre processus de production vidéo

Vous pouvez tirer parti de ClickUp Brain pour divers aspects du processus de création de vidéos.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-33.gif ClickUp Brain /$$img/

Rationalisez votre processus de création vidéo grâce à ClickUp Brain

Faites un brainstorming d'idées pour les sujets, les scripts et les visuels en utilisant l'IA Writer for Work dans ClickUp Docs, et créez une liste de sujets pour votre vidéo

pour les sujets, les scripts et les visuels en utilisant l'IA Writer for Work dans ClickUp Docs, et créez une liste de sujets pour votre vidéo Rédigez des scripts et des légendes pour vos vidéos avec AI Writer for Work à l'aide d'invites texte simples

et des légendes pour vos vidéos avec AI Writer for Work à l'aide d'invites texte simples Utilisez les intégrations vidéo IA avec Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides et bien d'autres pour améliorer vos conceptions et augmenter votre portée mondiale

avec Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides et bien d'autres pour améliorer vos conceptions et augmenter votre portée mondiale Gérez vos projets vidéo et vos tâches avec le gestionnaire de projet par IA. Vous pouvez automatiser les résumés de projet et les mises à jour de progression, les éléments d'action, la planification des sous-tâches et le remplissage automatique des données.

Ce n'est pas tout ; ClickUp vous fournit également les fonctionnalités suivantes Modèle de production vidéo ClickUp . Il s'agit d'un modèle de liste prêt à l'emploi qui comprend des tâches, des statuts, des champs personnalisés et des vues prédéfinis pour chaque étape du processus de production vidéo.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour

Forfaitiser et organiser vos tâches de préproduction, telles que la recherche d'idées, la rédaction de scénarios et la préparation du matériel

Planifier etgérer vos tâches de production vidéocomme le tournage, l'enregistrement et la réalisation

Suivre et optimiser vos tâches de post-production, telles que la modification en cours, la révision et la publication

CliquezUp sur les meilleures fonctionnalités

centralisez facilement toute la communication liée au projet pour que tout le monde soit sur la même page

pour que tout le monde soit sur la même page Générez des plans de vidéo, des idées de scénario, des légendes, etc., en utilisant l'IA avec ClickUp Brain

avec ClickUp Brain Éliminez les réunions inutiles et les mises à jour répétitives. Gagnez en clarté sur les projets en cours à l'échelle de l'organisation avec une plateforme centralisée, assurant la responsabilité et la transparence

Utilisez la fonctionnalité Révision de ClickUp pour obtenir des commentaires et des suggestions sur vos idées de vidéos de la part de toutes les parties prenantes

de ClickUp pour obtenir des commentaires et des suggestions sur vos idées de vidéos de la part de toutes les parties prenantes Utilisez un suivi du temps pour savoir combien de temps vous passez sur les projets

pour savoir combien de temps vous passez sur les projets Créez votre environnement de travail et gérez toutes vos tâches à temps et plus efficacement

Choisissez parmi une grande variété de modèles personnalisables pour toutes sortes de cas d'utilisation

Limites de ClickUp

Il y a une courbe d'apprentissage pour les débutants

Tarification ClickUp

Free

Unlimited : 7$/utilisateur par mois

: 7$/utilisateur par mois Business : 12$/utilisateur par mois

: 12$/utilisateur par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre par mois

Revues et évaluations de ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ avis)

4.7/5 (9000+ avis) Capterra: 4.7/5 (4000+ avis)

Démarrez votre voyage de création vidéo!

Vous disposez désormais de toutes les informations nécessaires pour passer à l'étape suivante et choisir l'outil de création vidéo adapté à votre entreprise. La meilleure idée est de présélectionner quelques bonnes alternatives à Synthesia IA, de les essayer et de continuer avec la bonne.

Quel que soit celui que vous choisissez, vous pouvez toujours utiliser ClickUp pour gérer vos marketing vidéo de la stratégie et des activités, de l'idéation à la publication, en un seul endroit. S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !