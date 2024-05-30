Comment utiliser l'IA pour le copywriting (avec des exemples d'invites)

Le processus d'élaboration du texte parfait pour vos campagnes de marketing n'est pas aussi simple que le résultat final.

De la recherche d'idées à la planification du contenu, en passant par la rédaction, la structuration et parfois même la restructuration jusqu'à l'obtention d'un texte parfait, la production d'une version finale et soignée demande du temps et des efforts.

Mais ce n'est pas grave, car il existe une solution pour rationaliser ce processus : Outils d'IA pour le copywriting .

Les outils de copywriting IA complètent vos compétences et votre expertise et augmentent votre productivité sans enlever l'élément de créativité et de compréhension humaine.

Ils vous font gagner un temps précieux, en particulier dans les moments difficiles où les délais sont courts, et deviennent votre sauveur lorsque le bloc de l'écrivain se manifeste.

Dans ce blog, nous avons compilé les meilleurs outils de copywriting IA qui vous mettront sur la voie de la réussite. Nous avons également ajouté des échantillons d'invitations IA avec des résultats et des exemples d'utilisation de ces outils.

Plongeons dans l'aventure !

Qu'est-ce que l'IA Copywriting?

Au cours des deux dernières années, le copywriting IA a émergé comme un changement de jeu dans la création de contenu et du marketing. À quoi sert exactement l'IA dans la rédaction publicitaire, et comment cela fait-il son travail ?

Le copywriting IA est l'utilisation de technologies d'intelligence artificielle pour créer des textes convaincants. Elle utilise des algorithmes d'apprentissage automatique (ML) et des techniques de traitement du langage naturel (NLP) pour générer du contenu.

Delve Deeper: Comment l'IA imite-t-elle les êtres humains pour générer des textes de type humain ?

L'IA s'appuie sur plusieurs techniques pour générer un texte qui imite le langage humain :

Analyse de vastes quantités de données sur le web

Identifie les modèles d'écriture

Apprend les nuances de la langue, du style et du ton

Un outil de rédaction IA peut s'adapter à différents styles et tons d'écriture car il est formé sur de vastes quantités de données de texte. Cela vous permet de rédiger des textes qui répondent aux préférences de votre marque et de ses cibles.

Que vous recherchiez un ton professionnel et confiant pour un site web d'entreprise ou une ambiance ludique et conviviale pour un post sur les médias sociaux, l'IA peut générer un texte qui s'aligne sur vos exigences.

Avantages et inconvénients de l'utilisation de l'IA pour le copywriting

Si le copywriting par l'IA offre de nombreux avantages, il comporte également son lot de défis. Jetons un coup d'œil à certains des avantages et des inconvénients de l'utilisation de l'IA pour la rédaction de textes :

Avantages de l'utilisation de l'IA pour le copywriting

Augmentation de l'efficacité: L'IA peut générer du contenu rapidement, ce qui vous fait gagner du temps, vous aide à respecter des délais serrés et à maintenir un calendrier de livraison cohérent

L'IA peut générer du contenu rapidement, ce qui vous fait gagner du temps, vous aide à respecter des délais serrés et à maintenir un calendrier de livraison cohérent Amélioration de la personnalisation: Les outils IA peuvent rapidement analyser les données des utilisateurs et adapter le contenu en fonction des préférences de votre cible. L'utilisation de l'IA pour la personnalisation du contenu peut vous aider non seulement à augmenter l'engagement des utilisateurs, mais aussi à gagner plus de prospects

Les outils IA peuvent rapidement analyser les données des utilisateurs et adapter le contenu en fonction des préférences de votre cible. L'utilisation de l'IA pour la personnalisation du contenu peut vous aider non seulement à augmenter l'engagement des utilisateurs, mais aussi à gagner plus de prospects Meilleure cohérence: En utilisant l'IA, vous pouvez assurer la cohérence du ton et du style sur plusieurs projets si nécessaire. Cela peut vous aider à construire une voix de marque et une identité solides et uniformes pour vos clients

En utilisant l'IA, vous pouvez assurer la cohérence du ton et du style sur plusieurs projets si nécessaire. Cela peut vous aider à construire une voix de marque et une identité solides et uniformes pour vos clients Capacités de traduction: Un outil IA fiable peut traduire du contenu en plusieurs langues en un rien de temps. C'est un grand avantage qui peut aider à construire un public mondial pour vos écrits en veillant à ce que votre contenu soit accessible aux non-anglophones

Conséquences de l'utilisation de l'IA pour le copywriting

Problèmes de qualité : Les outils IA ne peuvent pas comprendre les émotions ou les nuances plus fines de la nature humaine comme le font les rédacteurs humains. Cela peut entraîner des inexactitudes ou un manque de profondeur dans le contenu. Veillez donc à réviser et à personnaliser le contenu chaque fois que cela est nécessaire pour éviter d'affecter votre crédibilité

Les outils IA ne peuvent pas comprendre les émotions ou les nuances plus fines de la nature humaine comme le font les rédacteurs humains. Cela peut entraîner des inexactitudes ou un manque de profondeur dans le contenu. Veillez donc à réviser et à personnaliser le contenu chaque fois que cela est nécessaire pour éviter d'affecter votre crédibilité manque d'originalité et de créativité: L'IA a souvent du mal à créer des concepts originaux et créatifs, ce qui fait que le contenu semble répétitif car il s'appuie fortement sur les données utilisateur et les modèles d'écriture existants. Pour y remédier, n'oubliez pas de combiner vos propres idées et votre créativité avec l'IA afin de générer un contenu unique et engageant

L'IA a souvent du mal à créer des concepts originaux et créatifs, ce qui fait que le contenu semble répétitif car il s'appuie fortement sur les données utilisateur et les modèles d'écriture existants. Pour y remédier, n'oubliez pas de combiner vos propres idées et votre créativité avec l'IA afin de générer un contenu unique et engageant Mauvaise interprétation du contexte : Parfois, l'IA peut mal interpréter le contexte de votre invite, instructions et générer un contenu non pertinent. Par conséquent, examinez minutieusement le contenu généré par l'IA à chaque fois pour valider sa pertinence, en particulier pour les sujets complexes ou sensibles

Parfois, l'IA peut mal interpréter le contexte de votre invite, instructions et générer un contenu non pertinent. Par conséquent, examinez minutieusement le contenu généré par l'IA à chaque fois pour valider sa pertinence, en particulier pour les sujets complexes ou sensibles Préoccupations éthiques: La vérification de l'authentification du contenu généré par l'IA est essentielle, car le plagiat peut présenter des risques éthiques, tels que la violation des droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, il convient de toujours soumettre le contenu généré par l'IA à des outils robustes de vérification du plagiat afin de s'assurer de son originalité et de respecter les normes éthiques

Voici comment vous pouvez utiliser l'IA pour la rédaction publicitaire :

1. Choisissez le sujet et le type de texte que vous souhaitez

Tout d'abord, identifiez le type de texte dont vous avez besoin. S'agit-il d'un message accrocheur sur les médias sociaux, d'une description de produit persuasive ou d'un article de blog complet ? Connaître votre objectif guidera l'outil IA dans la génération du contenu le plus pertinent.

2. Saisir une invite, instructions

Donnez à l'outil de copywriting de l'IA une commande spécifique appelée " invite ". certains fournisseurs proposent des options qui vous aident à donner une invite spécifique et détaillée. Votre invite pourrait être aussi détaillée que nécessaire, mais veillez à ce que toutes les informations cruciales soient incluses de manière structurée dans le même message. Par exemple, mettez en évidence dans l'invite les mots-clés de référencement pertinents pour votre produit/service, votre marque ou votre secteur d'activité.

Conseil de pro: Faites en sorte que cette invite soit aussi détaillée que possible pour obtenir des résultats plus précis

3. Attendez et observez

En quelques secondes, l'outil génère des résultats que vous pouvez utiliser directement ou modifier selon vos préférences.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Brain-Copywriting.gif Une vidéo rapide vous montrant comment utiliser l'IA pour le copywriting /$$$img/

Utilisez l'IA pour générer n'importe quoi, du texte d'e-mail et des légendes de médias sociaux aux idées de blog et aux grandes lignes de rapports

4. Contrôler et finaliser

N'oubliez pas que ces outils s'appuient sur l'analyse du contenu web existant pour générer du nouveau contenu. Cela signifie que le contenu généré n'est pas entièrement original ; il est produit par l'outil d'IA sur la base d'informations disponibles en ligne. Vous devez donc surveiller les résultats et revérifier avant de finaliser.

pour en savoir plus: 10 meilleurs outils d'IA de détection et vérificateurs en 2024 Assurez-vous que vous êtes modifier le contenu généré par l'IA en vérifiant les faits, en peaufinant et en apportant des modifications pour ajouter une touche d'originalité. Veillez également à ce que le texte généré ne manque pas de sensibilité et d'inclusivité.

Pick ClickUp's Brain for IA Copywriting (Choisissez le cerveau de ClickUp pour la rédaction d'articles par l'IA)

ClickUp, une solution logicielle tout-en-un, est construite pour rationaliser votre processus de rédaction avec une collaboration accrue pour vous aider à gagner du temps. Il s'agit d'une plateforme riche en fonctionnalités, y compris la star du spectacle- ClickUp Brain -une suite d'outils d'IA.

Rédiger du contenu pour plusieurs clients avec ces " doux rappels " de délais planants peut être accablant, fastidieux et chronophage. Cependant, ClickUp Brain peut être votre assistant IA Writer fiable, en simplifiant vos tâches et en les rendant plus faciles à gérer.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Blog-Post.gif Utilisation de ClickUp AI Writer pour générer un article de blog dans ClickUp Docs /$$img/

rédiger un article de blog en quelques secondes en utilisant ClickUp Brain_

Avec ClickUp Brain, vous pouvez créer du contenu plus rapidement et mieux, moins le bloc de l'écrivain embêtant. Laissez derrière vous les processus manuels avec ClickUp Brain et faites les choses suivantes, et bien plus encore :

Résumer un contenu de longue durée

Mettre en forme des blogs

Générer des idées de contenu

Rédiger des pages d'atterrissage optimisées pour le référencement, des e-mails, des articles, des bios pour les médias sociaux, etc

Créer du contenu de haute qualité pour les équipes commerciales et marketing

Rédiger des méta titres et des méta descriptions

Générer des outlines

Exécuter des vérifications orthographiques automatiques

Réécrire le contenu pour éviter le plagiat involontaire

Restructurer le contenu et même le relire

Générer des descriptions de produits, des résumés de contenu, etc

Créer des modèles pour les documents que vous utilisez fréquemment

Bonus: 7 Modèles de rédaction de contenu gratuits pour une création de contenu plus rapide 📄

En outre, ClickUp vous permet de créer du contenu, avec ou sans IA, en utilisant directement son outil de document intégré- ClickUp Docs . Ceci est possible parce que ClickUp Brain est intégré dans ClickUp Docs, ce qui facilite la création et la modification de votre copie à ce moment précis.

De plus, vos documents sont sauvegardés dans votre environnement de travail dans ClickUp Docs, ce qui vous permet d'y accéder facilement chaque fois que vous en avez besoin.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif modification en cours collaborative dans ClickUp Docs /$$img/

collaborez avec des coéquipiers et des clients pour modifier et finaliser un document en temps réel dans ClickUp Docs_

Avec ClickUp Docs, vous pouvez même collaborer avec vos collègues ou vos clients en temps réel. Ensemble, vous pouvez effectuer des modifications en cours, surligner du texte et laisser des commentaires, échanger des avis et transformer votre copie en tâches exploitables.

Avec ClickUp Brain, vous pouvez rédiger votre contenu sur le ton et dans le style que vous souhaitez. En outre, il vous permet de transcrire des vidéos et de traduire vos notes dans différentes langues sans effort.

Ce qui est unique: _ClickUp Brain dispose d'un rédacteur IA dédié qui vous aide à donner le coup d'envoi de votre processus de rédaction en fournissant des points de discussion et en définissant le ton et le niveau de créativité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Brain-AI-Writer-prompt-screen-949x1400.png comment utiliser l'IA pour le copywriting : ClickUp Brain IA Writer invite, paramètres /$$img/

adapter votre texte à l'aide de l'IA Writer de ClickUp Brain

Cas d'utilisation et exemples de copywriting IA (avec invites)

Maintenant, explorons quelques cas d'utilisation et exemples de copywriting IA pour vous aider à mieux comprendre.

Descriptions de produits

Si vous avez une longue liste de produits, la création d'une description de produit convaincante pour chacun d'entre eux pourrait s'avérer chronophage. Cependant, un outil de copywriting IA peut contribuer à simplifier ce processus en générant des descriptions rapidement et de manière cohérente.

Alimentez l'outil d'IA avec des spécifications de produits spécifiques et les préférences des clients, et il fera son travail et vous fera gagner du temps.

Instructions:

Rédigez trois descriptions de produits pour un site de commerce électronique de mode. Les produits sont une robe noire à col licou, un trench-coat long vert et un sac en bandoulière coloré. Décrivez-les de manière créative, en vous concentrant sur les fonctionnalités clés, les matières et les options de style. Restez concis tout en étant détaillé afin d'aider les clients à prendre des décisions d'achat en connaissance de cause.

Résultat:

créez des descriptions de produits pertinentes à l'aide de ClickUp Brain

Postes sur les médias sociaux

Le besoin perpétuel d'un contenu frais et engageant sur les médias sociaux est exigeant et difficile pour les rédacteurs. Mais vous pouvez demander à un outil IA de faire le travail à votre place et de maintenir une présence active sur les médias sociaux sans effort.

Les outils d'IA peuvent analyser les tendances des médias sociaux et les messages de la marque pour proposer des idées de contenu pertinentes et même générer automatiquement des légendes de posts en quelques secondes.

Instructions:

Rédigez des légendes Instagram pour accroître la sensibilisation et l'adoption des outils d'IA pour la gestion du temps et la productivité. Rendez-les accrocheuses et veillez à ce qu'elles s'adressent aux professionnels occupés, aux entrepreneurs et aux propriétaires de petites entreprises.

Résultat:

Générer des légendes et des campagnes accrocheuses sur les médias sociaux à l'aide de ClickUp Brain

optimisation SEO

Il est indéniable qu'il est important d'optimiser votre contenu pour le classement dans les moteurs de recherche afin d'améliorer sa visibilité et de générer du trafic vers votre site Web. Cependant, il peut être difficile de se tenir au courant de l'évolution des bonnes pratiques en matière de référencement.

Ici, les outils de rédaction IA peuvent analyser votre cible, rechercher et suggérer des mots-clés SEO, évaluer la lisibilité du contenu et offrir des indications précieuses pour optimiser votre contenu existant.

Instructions:

Rédigez un méta titre (moins de 60 caractères) et une méta description (moins de 160 caractères) pour un sujet de blog : 10 façons de décorer votre salon.

Résultat:

Marketing e-mail

Les e-mails marketing personnalisés permettent d'attirer l'attention des abonnés, de susciter l'engagement et de générer des leads. Avec outils d'automatisation de l'e-mail marketing les outils d'automatisation de l'email marketing permettent de rationaliser votre processus : rédaction, modification en cours et envoi de campagnes ciblées, le tout en un seul endroit. Ces outils analysent les données des clients, les modèles de comportement et les interactions passées pour rédiger des e-mails destinés à des destinataires individuels.

Des lignes d'objet au corps du texte, le texte généré par l'IA peut améliorer les campagnes d'e-mail, conduisant à une augmentation des taux d'ouverture et de clics.

Instructions:

Rédigez un e-mail marketing pour [nom de l'entreprise], une société de cosmétiques qui lance une crème BB multitâche avec écran solaire en 2 paragraphes (moins de 150 mots) et utilisez un ton optimiste et informatif. Mettez en avant ses avantages et utilisez un CTA qui encourage les abonnés à essayer le produit avant qu'il ne soit en rupture de stock avec un lien.

Résultat:

générer des e-mails marketing engageants avec ClickUp Brain_

Copie publicitaire

Chaque rédacteur publicitaire souhaite que son texte publicitaire se démarque des autres et contribue à générer du trafic organique et des discussions. Mais ce qui semblait n'être qu'un souhait est désormais réalisable avec l'aide d'un logiciel de copywriting IA.

L'IA analyse les performances des annonces, les données démographiques de l'audience et les tendances spécifiques de votre secteur d'activité pour suggérer des variantes de textes publicitaires optimisés. L'utilisation d'un assistant de rédaction IA peut vous aider à tester différentes stratégies de messagerie et à affiner votre copie marketing pour maximiser le retour sur investissement.

Instructions:

Rédigez une publicité pour une application de livraison de nourriture en 100 mots et sur un ton persuasif. Faites la promotion de la commodité et de la qualité du service auprès des clients potentiels. Décrivez les éléments du menu et mettez en évidence les offres et les réductions dont vous pouvez bénéficier. Encouragez le CTA avec des instructions claires pour la commande et la livraison.

Résultat:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Ad-Copy-food.png

/$$$img/

rédiger des textes publicitaires convaincants pour Google, Facebook ou YouTube à l'aide de ClickUp Brain_

Génération d'idées

Si vous êtes en quête d'inspiration pour des idées fraîches et innovantes, envisagez de tirer parti de l'IA pour suralimenter votre processus de génération d'idées. Elle peut facilement identifier les sujets en vogue, les mots-clés pertinents et les intérêts du public cible.

Il n'est pas possible d'organiser des séances de brainstorming d'une heure à l'approche d'une échéance. Les outils alimentés par l'IA génèrent rapidement des idées pour alimenter votre stratégie de contenu.

Instructions:

Générez dix sujets de blog pour une entreprise de fitness pour le mot-clé "habitudes de vie"

Résultat:

obtenez des idées illimitées de sujets de blog en utilisant ClickUp Brain_

Contenu du site web

Un site Web apporte plus de prospects si la copie des pages de destination est engageante, régulièrement mise à jour pour refléter les tendances actuelles du secteur, et répond aux attentes du public. Utilisez les outils de rédaction de l'IA pour générer, peaufiner et affiner le texte de votre site Web. Ils peuvent également générer des articles de blog et des FAQ sur la base d'une recherche de mots clés et d'informations sectorielles.

Instructions:

Rédigez un CTA de contenu de site Web avec des arguments de vente uniques pour une bouteille d'eau écologique fabriquée par \N[nom de l'entreprise] qui encourage les visiteurs à visiter la page du produit avec un lien fourni. Utilisez un langage persuasif pour mettre en évidence les avantages du produit.

Résultat:

fournissez un contenu de site web instantané et efficace avec ClickUp Brain_

Structuration et affinage du contenu

Lorsque vous souhaitez organiser votre contenu de manière efficace, vous pouvez compter sur l'IA pour vous assurer que votre contenu est bien structuré et facile à digérer.

À la place de vous débattre avec le défi de structurer de grands volumes d'informations, laissez l'IA faire le travail à votre place. Elle peut organiser et catégoriser automatiquement votre contenu, qu'il s'agisse d'un article de blog ou d'une campagne marketing.

Vous pensez que certains articles ont besoin d'être améliorés, mais vous n'arrivez pas à identifier les problèmes ? Les meilleurs rédacteurs et éditeurs sont passés par là. À l'IA de faire le travail pour vous.

Instructions:

Améliorez ce texte : Prêt à ajouter une touche de fun et de personnalité à votre espace ? Parcourez notre collection d'enseignes lumineuses ludiques, ou libérez votre créativité avec un design personnalisé. Grâce à notre validation de la qualité, du prix et d'un service personnalisé exceptionnel, nos enseignes au néon sont votre point de vente unique pour illuminer votre vie avec une touche de magie néon.

Résultat:

affinez votre texte avec ClickUp Brain

De la même manière, vous pouvez vous aussi créer des invites pertinentes pour votre travail et demander à des outils de copywriting IA comme ClickUp Brain de générer des réponses à ces invites. De nombreux logiciels de copywriting IA peuvent aujourd'hui vous aider dans cette tâche ; outre ClickUp Brain, vous pourriez également travailler avec Google Gemini chatGPT, etc. Vous pouvez même demander à l'outil de réécrire jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.

Try this: 7 modèles IA gratuits avec des invitations, instructions ChatGPT à essayer en 2024 Les réponses pourraient être prêtes dès le premier essai, ou vous pourriez avoir à les peaufiner un peu pour une meilleure lisibilité. Quoi qu'il en soit, ClickUp Brain peut être votre assistant d'écriture IA pour toutes sortes de travaux d'écriture, tels que les posts de médias sociaux et le contenu de longue durée comme les articles de blog et les livres électroniques.

Faites votre copie correctement avec ClickUp

Que vous soyez un rédacteur indépendant ou que vous fassiez partie d'une équipe d'agence, tirer parti d'outils alimentés par l'IA peut vous rendre super productif et rationaliser votre processus de création de contenu.

Cependant, en tant que rédacteur publicitaire, vos tâches vont au-delà de la rédaction. Qu'en est-il de la modification en cours, de l'organisation des tâches quotidiennes, de la gestion des e-mails et de la collaboration avec les clients et les collègues ? ClickUp peut vous aider à faire tout cela et bien plus encore.

Grâce à son interface intuitive et à ses fonctionnalités puissantes, vous pouvez gérer en douceur tous les aspects de votre flux de travail en un seul endroit. Vous pouvez assigner des tâches, partager des documents pour révision et approbation, collaborer en temps réel et assurer une communication fluide avec votre équipe et vos clients. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et commencez votre voyage de productivité en copywriting !