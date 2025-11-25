Les meilleurs modèles monday.com pour planifier et organiser le travail

Partout dans le monde, les entreprises cherchent des moyens de terminer plus de tâches sans se disperser.

Une récente étude de PwC a révélé que les secteurs qui utilisent l'IA sont près de cinq fois plus productifs que ceux qui ne l'ont pas encore adoptée. Cela constitue un rappel significatif que les individus ne souhaitent plus repartir de zéro.

Il est tout à fait naturel de vouloir gagner du temps et de vouloir que chaque effort compte un peu plus.

C'est pourquoi les modèles d'organisation et de planification sont importants. Ils offrent un point de départ simple, évitant ainsi aux utilisateurs de passer des heures à effectuer des installations inutiles au travail.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleurs modèles monday.com qui peuvent vous aider, vous et votre équipe, à trouver cette même clarté.

Aperçu des modèles de planification et d'organisation

Voici un tableau de résumé de tous les modèles de planification monday.com et ClickUp:

Que sont les modèles monday.com ?

Les modèles Monday.com sont des structures prédéfinies et personnalisables qui aident les équipes à mettre en place des projets, des campagnes ou des processus sans avoir à tout recommencer à chaque fois.

Chaque modèle est fourni avec des tableaux prêts à l'emploi, des colonnes par défaut et des vues intégrées, vous offrant ainsi un cadre clair pour gérer les tâches, les échéanciers et les responsabilités en un seul endroit. Imaginons, par exemple, que vous planifiez le lancement d'un produit. Au lieu de créer un forfait de projet à partir de zéro, vous pouvez choisir un « modèle de lancement de produit ».

Ils comprennent déjà des échéanciers, des propriétaires de tâches, des colonnes budgétaires et des outils de suivi de statut. Il vous suffit d'ajuster les détails en fonction de vos objectifs, et le modèle devient instantanément le hub central de votre projet.

Voici ce qu'ils proposent :

Fournissez un point de départ prêt à l'emploi pour différents types de projets.

Permettez aux équipes de personnaliser les colones, les groupes et les flux de travail en fonction de leurs besoins spécifiques.

Incluez des outils visuels tels que des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban et des vues chronologiques pour plus de clarté.

Offrez l'assistance à la collaboration en conservant les tâches, les mises à jour et les fichiers dans un espace de partage.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle monday.com ?

Dans une discussion sur Reddit, un utilisateur a expliqué :

Je souffre de TDAH et j'ai besoin de rappels pour faire des choses simples comme boire de l'eau. Donc, avoir une liste de tâches à faire, tant personnelles que professionnelles, qui ne me rappelle pas... me laisse avec une liste numérique et une autre manuscrite avec toutes les choses que j'ai oublié de faire.

Je souffre de TDAH et j'ai besoin de rappels pour faire des choses simples comme boire de l'eau. Donc, avoir une liste de choses à faire, tant personnelles que professionnelles, qui ne me rappelle pas... me laisse avec une liste numérique et une autre manuscrite avec toutes les choses que j'ai oublié de faire.

Cela met en évidence un problème courant : les modèles qui se contentent de saisir des informations sans vous guider dans leur utilisation. Un bon modèle monday.com comble cette lacune. ✨

Ces modèles ne se contentent pas de stocker des tâches, ils vous aident à vous en souvenir, à les hiérarchiser et à les traiter. Les meilleurs créent une structure tout en vous laissant la liberté de les adapter à votre propre façon de travailler.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un bon modèle monday. com :

✅ Incluez des colonnes de statut claires, des dates d'échéance et des échéanciers.

✅ En tant que fournisseur, offrez des vues flexibles telles que Kanban, diagramme de Gantt ou échéancier pour répondre à différents besoins.

✅ Facilitez la collaboration grâce à des notes, des fichiers et des mentions directement sur les tâches.

✅ Utilisez les automatisations pour envoyer des rappels, des notifications et réduire les suivis manuels.

✅ Connectez-vous à d'autres outils pour que tout votre travail reste au même endroit.

Les 15 meilleurs modèles Monday.com

Voici 15 modèles Monday qui vous feront gagner du temps et vous permettront de démarrer vos projets sur des bases solides.

1. Modèle de conception des tâches hebdomadaires par monday.com

Vous vous souvenez du film Le Diable s'habille en Prada, quand Andy était submergée par des tâches de dernière minute ? Elle devait gérer les demandes de modifications des designers, les nouvelles requêtes de Miranda et des piles de dossiers qu'elle n'arrivait pas à classer.

Le modèle Design Weekly Tasks de monday.com intervient à l'étape de mettre de l'ordre dans le chaos afin que chacun sache sur quoi il va travailler pendant la semaine à venir.

Vous pouvez vérifier les charges de travail afin de maintenir un bon équilibre et d'éviter le surmenage. Les fichiers sont stockés dans le tableau, ce qui évite à tout le monde de perdre du temps à fouiller dans les e-mails ou les dossiers. Grâce à des vues telles que les diagrammes de Gantt et les aperçus de progression, vous pouvez voir les échéances et les mises à jour en un coup d'œil.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez les tâches hebdomadaires et attribuez-les à des propriétaires afin que les responsabilités soient toujours claires.

Suivez la capacité de votre équipe et réattribuez le travail afin d'équilibrer la charge de travail.

Stockez et accédez à vos fichiers de conception dans un espace centralisé.

✨ Idéal pour : les équipes de conception qui doivent gérer des tâches créatives hebdomadaires et clarifier la propriété.

2. Modèle de calendrier de travail par monday.com

Vous souvenez-vous d'une fois à l'école où vous avez oublié la date d'échéance d'un projet jusqu'à la veille de la remise ? Cette panique est le même sentiment que ressentent les équipes lorsqu'elles perdent de vue les dates d'échéances.

Le modèle de calendrier de travail de monday.com vous aide à mettre fin à ce chaos en regroupant toutes les échéances dans un espace de partage afin que rien ne vous prenne au dépourvu. Il offre aux équipes une vue claire du calendrier, avec les échéances et les dates butoirs, et permet d'attribuer des tâches et de définir des délais. Vous pouvez voir la charge de travail globale, ce qui facilite le transfert des responsabilités avant que quelqu'un ne soit débordé. De plus, l'intégration de Google Agenda vous permet de toujours savoir ce qui vous attend, que vous consultiez votre téléphone, votre ordinateur portable ou le tableau lui-même.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez vos tâches par semaine ou par mois grâce à un calendrier partagé pour afficher.

Attribuez des dates d'échéance et des responsabilités afin que chacun sache quelles sont ses priorités.

Intégrez Google Agenda pour synchroniser automatiquement les échéances.

✨ Idéal pour : les équipes qui souhaitent afficher un calendrier de partage pour suivre les plannings et les échéances.

📖 À lire également : Avis sur monday.com avec ses avantages et ses inconvénients

3. Modèle d'intégration des clients personnalisés par monday.com

Le modèle d'intégration des clients de monday.com guide les clients à chaque étape de leur intégration, de l'appel de lancement à la formation finale, dans un flux structuré. Ce modèle aide les équipes à suivre le temps passé, à surveiller la progression et à synchroniser le personnel commercial et le personnel de service.

Toutes les personnes impliquées peuvent voir où en est un client, ce qui va se passer ensuite et qui est responsable de la livraison.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Gérez l'ensemble du processus d'intégration, de la réunion de lancement à la mise en œuvre et à la formation.

Suivez la progression et le temps investi pour garantir la responsabilité des projets.

Harmonisez les équipes commerciales et celles en contact avec la clientèle grâce à une plateforme de partage.

Fournissez vos clients d'une expérience d'intégration cohérente et professionnelle.

✨ Idéal pour : les équipes commerciales et CRM qui ont besoin d'un processus d'intégration structuré pour les nouveaux clients.

4. Modèle d'assistance de vente par monday.com

Les transactions peuvent être retardées lorsque les commerciaux se démènent pour trouver la dernière étude de cas ou, pire encore, envoient des présentations obsolètes qui sèment la confusion chez les prospects. Le modèle « Supporting Sales Materials » (Supports de vente) de monday. com résout ce problème en offrant à votre équipe un emplacement unique pour toutes les brochures, tous les guides et toutes les diapositives dont elle aura besoin.

Au lieu de rechercher des liens enfouis dans des e-mails ou de chercher qui détient la version « finale-finale » d'une présentation, votre équipe dispose d'une source d'information claire et fiable. Le modèle vous aide également à suivre le suivi de la création de nouveaux supports, afin que les commerciaux sachent exactement quand les nouveaux éléments sont prêts à être partagés.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Centralisez tous les actifs de l'équipe commerciale, études de cas, brochures, présentations et scripts, en un seul endroit.

Assurez la cohérence de tous grâce à une version unique et approuvée de chaque document.

Suivez la création et la validation des nouveaux supports afin de garantir un suivi régulier des commerciaux.

✨ Idéal pour : l'équipe commerciale qui souhaite disposer d'un emplacement unique pour stocker et mettre à jour leurs études de cas, leurs présentations et leurs supports marketing.

📖 À lire également : Stratégies pour gérer efficacement la gestion de projet

Imaginez : votre patron vous demande d'appeler un client potentiel, et vous vous rendez compte soudainement que vous n'avez pas son nombre sous la main. Vous parcourez d'anciens textes, vous fouillez même dans des fichiers aléatoires, juste pour trouver les bonnes informations.

Monday. com a conçu le modèle Contacts pour atténuer ce type de stress. Il regroupe toutes vos relations (des clients et prospects aux fournisseurs et partenaires) en un seul endroit organisé. Vous pouvez même utiliser des formulaires intégrés pour saisir directement de nouveaux prospects et personnaliser le tableau afin de suivre les détails qui vous importent, tels que les liens vers les réseaux sociaux, les dates de la dernière interaction ou les réunions à venir.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Conservez toutes vos relations dans un hub centralisé pour un accès facile.

Collectez automatiquement de nouveaux prospects grâce à des formulaires intégrés.

Personnalisez les colonnes pour le suivi de détails tels que les identifiants sociaux, les prochaines étapes ou les contacts Google.

Éliminez les entrées doublons et maintenez une base de données propre et fiable.

✨ Idéal pour : les utilisateurs CRM qui gèrent des prospects, des clients et des partenaires sans se soucier des doublons.

📮 ClickUp Insight : Notre sondage montre qu'une réunion sur quatre rassemble au moins 8 personnes et dure en moyenne 51 minutes. Cela finit par représenter un temps considérable : les équipes peuvent perdre entre 6 et 8 heures par semaine rien qu'en participant à des réunions. 💡Et si vous pouviez récupérer ce temps ? Avec ClickUp, les équipes remplacent les longs appels par une collaboration intégrée aux tâches. Partagez des commentaires, des fichiers, des notes vocales et même des clips vidéo, le tout au même endroit. 💫 Résultats concrets : les équipes internationales de STANLEY Security ont réduit de plus de 8 heures le temps consacré aux réunions chaque semaine en travaillant avec ClickUp.

6. Modèle CRM immobilier par monday.com

En 2021, le marché immobilier a connu une véritable frénésie. Les guerres d'enchères faisaient la une du New York Times et les maisons se vendaient en quelques jours au lieu de plusieurs mois.

Le modèle CRM immobilier de monday.com permet de faire le tri dans des moments comme ceux-ci. En offrant aux agents un hub unique pour gérer les clients, les annonces et les charges de travail, ce modèle centralise tous les processus et toutes les données.

Vous pouvez acquérir de nouveaux prospects grâce à des formulaires personnalisables, les associer instantanément à des listes spécifiques et suivre chaque étape du processus. Vous bénéficiez également d'une vue en direct des données du marché, telles que la durée de mise sur le marché et la disponibilité des agents, afin de ne jamais être pris au dépourvu lorsqu'un client vous appelle.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Gérez les détails des propriétés, notamment les prix, l'emplacement et la durée de mise sur le marché, dans un seul et même espace.

Capturez et établissez la connexion entre les prospects et les listes à l'aide de formulaires intégrés.

Suivez le suivi de chaque interaction avec les clients pour une meilleure gestion de la relation.

Visualisez la capacité des agents et attribuez les charges de travail de manière équitable.

✨ Idéal pour : les agents immobiliers qui effectuent le suivi des listes, gèrent les prospects et coordonnent les suivis.

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research , sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 %. Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

7. Modèle de demandes et d'approbations de projets par monday.com

Le modèle de demandes et d'approbations de projets permet de regrouper toutes les approbations et demandes en un seul endroit. Plutôt que d'utiliser des feuilles de calcul, des messages et des e-mails de statut, vous pouvez créer des formulaires partageables pour recueillir les demandes, les transmettre aux personnes appropriées et suivre leur progression jusqu'à leur approbation.

Toutes les parties prenantes peuvent consulter les mises à jour de statut en temps réel et les rappels automatisés. C'est la différence entre un projet qui stagne dans les limbes « en attente d'approbation » et un projet qui avance sans encombre jusqu'à sa livraison.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Centralisez toutes les demandes de projet à l'aide de formulaires intégrés partageables.

Personnalisez les champs de demande pour saisir exactement les informations dont vous avez besoin.

Suivez chaque demande dans un tableau unique avec des statuts d'approbation clairs.

Automatisez les rappels et les notifications pour ne plus manquer aucune échéance.

✨ Idéal pour : les gestionnaires de projet qui ont besoin d'un processus simplifié pour collecter et approuver les nouvelles demandes.

📖 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de monday.com

8. Modèle de gestion d'évènements par monday.com

Le modèle de gestion d'évènements de monday. com vous aide à organiser un évènement sans accroc et sans imprévus de dernière minute. Vous pouvez intégrer des formulaires de réponse afin de connaître le nombre de participants.

Les tâches telles que la réservation des fournisseurs, la préparation du lieu et les plans de sécurité sont visibles dans un seul tableau de bord. Vous pouvez fixer des délais, assigner des personnes pour s'occuper de différents aspects (sécurité, liste des invités, logistique) et suivre la progression. Après l'évènement, vous disposez de tableaux de bord pour évaluer le déroulement des opérations, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, afin d'améliorer la prochaine édition.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez toutes les étapes de planification grâce au suivi des statuts et à la visibilité des échéances.

Recueillez les réponses à l'invitation à l'aide de formulaires afin de connaître à l'avance le nombre d'invités.

Attribuez clairement les rôles (sécurité, gestion des fournisseurs, logistique des invités) afin que chacun connaisse son travail.

Utilisez des tableaux de bord pour mesurer la réussite des évènements et identifier les points faibles.

✨ Idéal pour : les organisateurs d'évènements qui souhaitent suivre les réponses, les délais et la logistique des fournisseurs dans un seul et même espace.

🧠 Le saviez-vous ? Kraft Heinz réorganise son empire en créant deux sociétés distinctes : l'une axée sur les marques « gustatives » mondiales telles que le ketchup Heinz et le fromage à tartiner Philadelphia, et l'autre gérant les produits alimentaires de base aux États-Unis tels que les tranches de fromage Kraft Singles. Cette décision vise à simplifier la prise de décision et à permettre à chaque division de rester concentrée sur son cœur de métier.

9. Modèle de planificateur de réseaux sociaux par monday.com

Vous vous souvenez quand Barbenheimer a envahi Internet en 2023 ? Du jour au lendemain, toutes les marques, des vendeurs de pop-corn aux compagnies aériennes, ont tenté de surfer sur la vague rose-apocalyptique.

C'est exactement là qu'intervient le modèle Social Media Planner de monday.com. Au lieu de compter sur l'inspiration de dernière minute, vous disposez d'un espace structuré pour organiser vos publications par plateforme, date de publication et ressources créatives.

Vos designers, rédacteurs et stratèges peuvent tous travailler à partir du même tableau, ce qui garantit la cohérence et le respect des délais des campagnes. Vous pouvez même consulter les indicateurs pour savoir quels posts ont eu du succès et lesquels doivent être modifiés la prochaine fois.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Centralisez les ressources créatives et les brouillons dans un environnement de travail partagé.

Organisez les publications par plateforme, date de publication et statut pour plus de clarté.

Importez les indicateurs des réseaux sociaux pour le suivi des performances des campagnes.

Intégrez des fichiers et des outils externes pour un flux de travail plus fluide.

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui organisent du contenu, planifient des publications et surveillent les performances sur différentes plateformes.

📖 À lire également : Exemple concret de gestion de projet pour votre équipe

10. Modèle « Campagnes clients pour agences » par monday.com

Lorsque Oreo a tweeté « Vous pouvez toujours tremper vos biscuits dans le noir » pendant la panne d'électricité du Super Bowl 2013, c'était le résultat d'une préparation et d'une coordination légendaires entre leur agence et leur équipe de marque.

Aujourd'hui, la vitesse à laquelle les campagnes sont lancées n'a fait que s'accélérer. C'est là qu'intervient le modèle « Client Campaigns for Agencies » (Campagnes clients pour les agences) de monday.com. Ce modèle offre aux agences un environnement de travail dédié pour gérer tout, de l'accueil des clients au lancement des campagnes.

De plus, vous pouvez centraliser les demandes des clients grâce à des formulaires personnalisables, intégrer des outils tels que HubSpot et Mailchimp pour un flux de données fluide, et suivre les campagnes sur des calendriers ou des tableaux de bord.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez vos relations clients grâce à des répertoires de contacts intégrés à des outils tels que HubSpot.

Suivi et gestion de vos campagnes dans un flux de travail standardisé qui réduit les boucles d'approbation.

Restez informé du statut des projets grâce à des vues de suivi détaillées et des tableaux de bord.

Équilibrez la charge de travail entre les membres de l'équipe afin que chaque campagne respecte le calendrier prévu.

✨ Idéal pour : les agences qui gèrent plusieurs campagnes de clients avec des intégrations et des flux de travail centralisés.

11. Modèle de stratégie marketing par monday.com

En Australie, le géant des télécommunications Telstra a surpris tout le monde avec une campagne de défi de danse appelée « Telstrut » qui est devenue virale sur TikTok. La vidéo affiche plus de 22 millions de vues et a aidé l'entreprise à établir une connexion avec un public plus jeune qui n'aurait peut-être jamais pensé à changer de fournisseur de téléphonie mobile.

C'est là que le modèle de stratégie marketing de monday. com peut faire la différence pour les équipes. Ce modèle vous offre un espace unique pour mapper vos objectifs, vos budgets et vos campagnes.

Vous pouvez ensuite l'utiliser pour aligner les plans trimestriels sur les activités quotidiennes, suivre les progrès à l'aide d'échéanciers visuels et maintenir toute l'équipe sur la même page. Le résultat est moins de conjectures et une plus grande concentration sur ce qui stimule réellement la croissance de votre entreprise.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez tous vos projets marketing à l'aide d'échéanciers et de diagrammes.

Faites un forfait des budgets de chaque initiative en un seul endroit.

Définissez des rappels et des notifications pour rester sur la bonne voie.

Alignez vos campagnes sur des objectifs ambitieux afin que chaque activité ait un impact.

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui planifient des stratégies trimestrielles ou annuelles tout en harmonisant les budgets et les indicateurs clés de performance.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA dans la gestion de projet

12. Modèle de feuille de route des fonctionnalités et des versions par monday.com

Le modèle « Features and Releases Roadmap » (Feuille de route des fonctionnalités et des versions) de monday.com vous offre un espace pour planifier ce que vous allez créer, quand et pourquoi. Vous pouvez mapper les versions par trimestre, voir quelles fonctionnalités dépendent des autres et établir des priorités en fonction de l'impact et de l'effort.

Si des changements surviennent (évolutions du marché, commentaires des utilisateurs ou contraintes en matière de ressources, par exemple), vous pouvez ajuster la feuille de route et publier des mises à jour. La visibilité permet à chacun de savoir ce qui va se passer et ce qui est attendu.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Élaborez votre feuille de route avec des échéanciers afin que chacun puisse voir ce qui est prévu et à quel moment.

Hiérarchisez les versions à l'aide de critères tels que l'impact, l'effort et les commentaires afin de vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Suivez la progression des versions grâce aux statuts afin de savoir ce qui est prêt, en cours de préparation ou encore en attente.

✨ Idéal pour : les chefs de produit qui hiérarchisent, planifient et assurent le suivi des lancements de fonctionnalités et des feuilles de route.

13. Modèle de projets personnalisés par monday.com

Le modèle « Projets clients » de monday.com vous offre un environnement de travail centralisé pour gérer chaque détail des projets de vos clients. Associez directement vos contacts à leurs projets, suivez les échéanciers et consultez les mises à jour budgétaires en temps réel à mesure que les heures sont enregistrées. Il facilite également la collaboration en regroupant les communications, les attributions de tâches et les données de projet en un seul endroit.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les projets des clients grâce à des aperçus détaillés qui indiquent les échéanciers, la progression et les échéances.

Générez des devis et facturez vos clients avec précision grâce au suivi en temps réel des heures et des budgets.

Collaborez avec les parties prenantes en attribuant des tâches et en partageant les mises à jour du projet dans un seul et même espace.

✨ Idéal pour : les équipes de service client qui gèrent les heures facturables, les livrables et la collaboration avec les parties prenantes.

📖 À lire également : Comment réussir la gestion de projet pour les projets informatiques

14. Modèle de gestion de production vidéo par monday.com

Imaginez que vous dirigez la réalisation d'une vidéo de marque pour un client. Le script est approuvé, mais l'équipe chargée de l'emplacement attend les plannings, les acteurs n'ont toujours pas reçu leurs feuilles de service et le client souhaite soudainement revoir le storyboard.

Le modèle de gestion de production vidéo de monday.com est celui sur lequel vous pouvez compter dans ces situations. Vous pouvez gérer les demandes dès leur réception, attribuer les tâches aux bons membres de l'équipe et suivre les progrès depuis la préproduction jusqu'à la postproduction.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez les demandes vidéo à l'aide de formulaires personnalisables et filtrez-les par catégorie ou par priorité.

Supervisez tous les projets clients dans une seule vue avec des mises à jour claires sur leur statut et le suivi de leur avancement.

Gérez les flux de travail, de la conception à la livraison, en veillant à ce que chaque étape respecte le calendrier prévu.

Suivez et comparez les dépenses forfaitaires et réelles à l'aide de tableaux de bord visuels pour respecter votre budget.

✨ Idéal pour : les équipes de production vidéo qui supervisent les demandes, les budgets et les projets du début à la fin.

🧠 Le saviez-vous ? Honeywell prévoit de se scinder en trois sociétés cotées en bourse d'ici 2026 : Aerospace, Automatisation et Advanced Materials. Les dirigeants affirment que cela permettra à chaque branche de « planifier selon ses propres conditions ». *C'est le même principe que de diviser un tableau désordonné en trois tableaux monday. com pour une meilleure gestion des flux de travail.

15. Modèle « Opportunités post-évènement » par monday.com

Le modèle « Opportunités post-évènement » de monday.com facilite considérablement le suivi après les évènements. Au lieu de fouiller dans des feuilles de calcul et des e-mails, vous disposez d'un hub centralisé pour recueillir les commentaires des participants, suivre les prospects et effectuer la prévision des opportunités.

De plus, le modèle vous aide à transformer le buzz autour d'un évènement en résultats commerciaux mesurables, permettant à votre équipe de rester concentrée longtemps après que l'étape soit effacée.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Recueillez les commentaires des participants à l'aide de formulaires personnalisables pour obtenir rapidement des informations utiles.

Organisez les nouveaux prospects par taille, statut et échéances pour un meilleur suivi.

Faites une prévision des opportunités de l'équipe commerciale grâce aux tableaux de bord intégrés.

Résumer les données relatives aux évènements pour repérer les tendances et mesurer la satisfaction.

✨ Idéal pour : les équipes marketing et commerciales qui transforment le suivi des évènements en opportunités commerciales concrètes pour l'entreprise.

monday. com Limites

Cet évaluateur G2 a partagé son avis :

Il nous a fallu environ vingt à trente heures pour créer notre premier modèle de projet... La duplication de grands groupes de tâches est lente, et les tâches se réorganisent parfois d'elles-mêmes, ce qui a rendu l'installation et la mise à l'échelle plus lourdes que prévu.

Il nous a fallu environ vingt à trente heures pour créer notre premier modèle de projet... La duplication de grands groupes de tâches est lente, et les tâches se réorganisent parfois d'elles-mêmes, ce qui a rendu l'installation et la mise à l'échelle plus lourdes que prévu.

Ce schéma se retrouve dans la plupart des avis. Ces éléments ne sont pas rédhibitoires pour toutes les équipes, mais ils mettent en évidence les lacunes auxquelles les utilisateurs sont régulièrement confrontés.

Le suivi du temps et les tâches récurrentes nécessitent des solutions de contournement qui ne sont pas intuitives.

Une forte dépendance aux applications tierces augmente les coûts et la complexité.

Processus d'installation plus complexe pour les projets de grande envergure, avec des problèmes de duplication et de réorganisation.

Les contrôles de permission et les options d'exportation des données semblent limite pour de nombreuses entreprises.

Les problèmes de performances et les ralentissements occasionnels du système frustrent les équipes qui ont besoin de rapidité.

📖 À lire également : Modèles gratuits de gestion de projet pour tous types de projets

Modèles monday.com alternatifs

De nombreuses équipes commencent par utiliser les modèles monday.com pour organiser leurs tâches et leurs échéanciers, mais à mesure que la collaboration s'étend à tous les services et outils, les informations peuvent facilement se disperser. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un espace de travail unique qui établit la connexion entre tout, et pas seulement d'une collection de modèles. C'est là que ClickUp redéfinit la manière dont les équipes planifient et organisent leur travail. ClickUp est le premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail en un seul endroit. Des modèles de projet aux objectifs et aux rapports, ClickUp aide les équipes à gérer chaque détail sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

ClickUp élimine toutes les formes de prolifération du travail, en offrant un contexte à 100 % et un lieu unique où les humains et les agents IA peuvent travailler ensemble. Que vous lanciez une nouvelle campagne ou coordonniez des opérations complexes, les modèles personnalisables de ClickUp transforment la planification en progression, plus rapide, plus intelligent et plus connecté. C'est parti ! 🏁

1. Modèle de pipeline commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez les données que vous collectez en une image claire de ce qui fonctionne le mieux grâce au modèle de pipeline de ventes de ClickUp.

Les équipes commerciales sont souvent confrontées à des problèmes liés au nombre trop important de prospects dispersés à trop d'endroits. Le modèle de pipeline commercial de ClickUp vous offre une structure définie dès le départ. Au lieu de rechercher des prospects dans des feuilles de calcul interminables, vous pouvez les voir tous au même endroit, les faire glisser d'une étape à l'autre et conserver des notes là où vous en avez besoin.

Il est plus facile de suivre la progression et votre équipe dispose d'une vue partagée de ce qui se passe. Vous pouvez également configurer différentes vues en fonction de votre façon de travailler, qu'il s'agisse d'un tableau, d'une liste ou d'un échéancier.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Présentez chaque étape du parcours commercial sur un tableau clair.

Mettez en avant les prospects les plus importants grâce aux champs personnalisés ClickUp

Suivez la progression des projets grâce à des tableaux de bord qui affichent les progrès réalisés.

ClickUp Automatisations se charge des petites tâches répétitives.

✨ Idéal pour : les équipes commerciales qui créent et suivent leur pipeline, de la prospection à la conclusion.

2. Modèle CRM simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez tous les points de contact mineurs mais importants à partir d'un seul endroit grâce au modèle Simple CRM de ClickUp.

Grâce au modèle CRM simple de ClickUp, vous pouvez stocker des informations de contact, suivre des prospects et marquer l'étape de chaque relation sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Ce modèle vous affiche une vue claire de la position de chaque client dans votre pipeline, que vous assuriez le suivi d'un nouveau prospect ou que vous preniez des nouvelles d'un client de longue date. Il est suffisamment léger pour les petites équipes, mais suffisamment flexible pour s'adapter à l'évolution de vos besoins, ce qui en fait un outil sur lequel vous pouvez compter au quotidien.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Stockez toutes les coordonnées de vos clients dans un tableau clair et ordonné.

Suivez la progression depuis la prospection jusqu'à la conclusion avec des statuts clairs.

Automatisez les rappels afin que les suivis soient toujours effectués à temps.

Examinez les modèles d'interactions avec les clients pour orienter vos décisions futures.

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui transforment leurs objectifs en campagnes structurées avec des résultats mesurables.

3. Modèle de plan marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez synchronisé grâce aux tableaux partagés et aux mises à jour transparentes sur l'avancement des tâches à l'aide du modèle de forfait marketing ClickUp.

Le modèle de plan marketing ClickUp transforme vos idées ambitieuses en une feuille de route marketing concrète. Vous pouvez définir des objectifs, les décomposer en tâches et tout organiser selon un échéancier qui vous semble gérable.

Les vues intégrées telles que « Key Results » (Résultats clés) et « Progress Boards » (Tableaux de progression) permettent de voir facilement ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Le modèle évolue également avec vous. Ainsi, que vous lanciez votre première campagne ou meniez des actions multicanales, vous disposez toujours d'un système structuré pour vous guider.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez des objectifs clairs et liez-les directement à des résultats mesurables.

Plannez vos campagnes sur un échéancier pour le suivi de leur exécution étape par étape.

Surveillez les indicateurs clés en un seul endroit afin de ne jamais perdre de vue les performances.

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui transforment leurs objectifs en campagnes structurées avec des résultats mesurables.

📖 À lire également : Bonnes pratiques en matière de gestion de projet logiciels

4. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évitez d'épuiser votre équipe avec des courses de dernière minute grâce au modèle de calendrier de contenu ClickUp.

Le modèle de calendrier de contenu ClickUp vous donne un sentiment de contrôle et de rythme sur votre stratégie de marketing de contenu. Il vous permet de planifier des articles de blog, des vidéos et des mises à jour sur les réseaux sociaux en un seul endroit, avec des étiquettes codées par couleur et des champs personnalisés ClickUp pour le suivi des mises en forme et des campagnes.

Vous pouvez zoomer pour planifier des thèmes trimestriels ou zoomer pour ajuster la date limite d'une seule publication. Le calendrier et les vues Tableau ClickUp permettent aux rédacteurs, designers et spécialistes du marketing de rester synchronisés et de faire circuler le contenu sans chaos.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez et visualisez vos campagnes plusieurs mois à l'avance, tous les formats confondus.

Attribuez des délais et des propriétaires pour maintenir le travail créatif en suivi.

Utilisez les vues calendrier et vue Tableau pour afficher votre planning sous tous les angles.

Suivez les campagnes et la progression à l'aide de balises, de champs et de statuts personnalisés.

✨ Idéal pour : les équipes de contenu qui planifient des blogs, des vidéos et des campagnes avec des délais clairs.

💡 Conseil de pro : vous utilisez le calendrier ClickUp ? Essayez cette combinaison ClickUp Brain + Autopilot pour le dynamiser et le maintenir sous suivi. Ouvrez la liste du calendrier, cliquez sur ClickUp Brain et collez un résumé d'une ligne pour les thèmes du mois. ClickUp Brain créera en quelques secondes des tâches avec des statuts, des propriétaires et des dates. Demandez à l'IA d'extraire les actions à entreprendre de votre document de réunion afin que rien ne soit oublié. Créez des tâches à partir de votre brief et exécutez des mises à jour automatiques avec ClickUp Brain et les agents IA Ensuite, ajoutez un agent Autopilot personnalisé à cette liste avec un déclencheur simple tel que « Changements de statut » ou « Date antérieure à la date d'échéance ». Donnez-lui des outils tels que « Créer des tâches », « Gérer des tâches » et « Rédiger une mise à jour du projet » afin qu'il attribue des propriétaires, publie des points de contrôle et rédige le résumé hebdomadaire à votre place. Désormais, le calendrier se remplit tout seul, les obstacles apparaissent à temps et vous consacrez votre énergie au travail, pas à l'installation ! ⚡

5. Modèle de calendrier des réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Participez à des discussions tout en conservant votre stratégie globale intacte grâce au modèle de calendrier des réseaux sociaux de ClickUp.

Pensez à la rapidité avec laquelle les tendances évoluent en ligne. Un jour, c'est un mème sur le « quiet quitting », le lendemain, c'est une danse virale sur TikTok ou une actualité brûlante que toutes les marques tentent de commenter. Les équipes sociales vivent dans ce tourbillon, et sans calendrier, les publications peuvent sembler précipitées, voire passer à côté du moment opportun.

Le modèle de calendrier des réseaux sociaux ClickUp vous offre un équilibre parfait entre flexibilité et structure. Vous pouvez planifier vos campagnes plusieurs semaines à l'avance, attribuer des tâches à des designers ou à des rédacteurs, puis vous adapter rapidement lorsqu'une nouvelle tendance apparaît.

Les vues intégrées vous permettent de tout voir d'un seul coup d'œil ou de zoomer sur une seule campagne. Les champs personnalisés ClickUp tels que les hashtags, les thèmes et les dates de publication permettent de garder tous les détails bien organisés afin que vous n'ayez pas à passer d'une plateforme à l'autre.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez le contenu sur plusieurs plateformes avec des délais et de la propriété clairs.

Suivez les hashtags, les thèmes de campagne et les données de performance en un seul endroit.

Utilisez les vues calendrier et vue Tableau pour planifier, ajuster et reprogrammer facilement.

Collaborez avec des designers, des rédacteurs et des responsables sans transferts fastidieux.

✨ Idéal pour : les équipes chargées des réseaux sociaux qui souhaitent standardiser la planification et la programmation à l'avance ou automatiser leurs processus.

👀 Anecdote : En 2024, Microsoft a remanié ses équipes d'IA, les regroupant sous la direction d'un seul responsable afin d'accélérer la prise de décision. L'objectif : moins de cloisonnement, une planification plus rapide. C'est un exemple concret de réorganisation des dépendances au sein d'un flux de travail.

6. Modèle de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohérence pour faciliter l'exécution grâce au modèle de gestion de projet ClickUp.

Un rapport McKinsey montre que les équipes qui obtiennent des scores élevés en matière de confiance et de communication sont trois fois plus efficaces et cinq fois plus susceptibles d'obtenir des résultats que celles qui ne donnent pas la priorité à ces éléments.

Cela est très important pour la gestion de projet, qui implique de nombreuses tâches, personnes et échéances. Le modèle de gestion de projet ClickUp vous aide à regrouper les personnes, les tâches et les échéances dans un seul espace de travail afin que chacun sache ce qui l'attend.

Vous pouvez diviser les gros travaux en petites parties, attribuer des responsabilités et mapper les dépendances afin que rien ne soit perdu dans la transition. Utilisez les vues chronologiques et la vue Gantt pour voir comment tout est connecté, ainsi que les listes de tâches et les tableaux pour suivre les progrès quotidiens.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez l'ensemble d'un projet à l'aide d'échéanciers ou d'une vue Gantt afin d'anticiper les obstacles.

Attribuez clairement les tâches en précisant les propriétaires, les délais et les dépendances afin que rien ne soit oublié.

Utilisez des champs personnalisés et des statuts pour vous adapter au travail et à la croissance de votre équipe.

Automatisez les rappels et les mises à jour afin que la progression soit visible et que les retards soient détectés rapidement.

✨ Idéal pour : les équipes opérationnelles qui standardisent les processus de gestion de projet pour plus d'efficacité.

📖 À lire également : Comment améliorer la productivité de vos employés

7. Modèle de planification d'évènements ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Collaborez en temps réel et identifiez les risques à un stade précoce grâce au modèle de planification d'évènements ClickUp.

Le modèle de planification d'évènements ClickUp rassemble les listes de fournisseurs, la planification budgétaire, les listes d'invités et les calendriers sous un même toit pour le moment opportun.

Vous pouvez suivre les lieux, attribuer des tâches pour la restauration ou la logistique et consulter les échéanciers en un coup d'œil dans la vue Calendrier de ClickUp. Les champs personnalisés de ClickUp gèrent les détails tels que l'état du budget et les paiements, tandis que les vues tableau et liste permettent de suivre facilement l'avancement des projets.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez chaque étape de la planification dans des listes dédiées aux activités, aux installations et à la facturation.

Visualisez les échéanciers dans une vue calendrier ou Tableau pour ne jamais manquer une échéance.

Suivez le statut du budget et les mises à jour du paiement grâce aux champs personnalisés intégrés au modèle.

Collaborez dans ClickUp Documents pour stocker les contrats des fournisseurs, les coordonnées des sponsors et les notes relatives aux évènements.

✨ Idéal pour : les équipes chargées de la planification d'évènements, de la logistique et de la coordination des fournisseurs en un seul endroit.

8. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Concentrez-vous sur la création d'un produit durable grâce au modèle de checklist pour le lancement d'un produit de ClickUp.

Le modèle de checklist pour le lancement de produit de ClickUp présente les jalons du lancement de votre produit afin que vous puissiez avoir une vue d'ensemble claire. Les vues diagramme de Gantt et chronologique vous indiquent quand les échéances approchent. Les champs personnalisés permettent de trier les tâches entre les équipes telles que la conception, le marketing et les opérations. Les automatisations s'exécutent en arrière-plan, avec un rappel pour chacun des prochaines étapes.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Divisez le lancement en jalons afin que chaque étape soit claire.

Utilisez les vues Gantt et échéancier pour garder un œil sur les échéances.

Séparez les tâches par équipe à l'aide de champs personnalisés simples.

Configurez des automatisations afin que les rappels s'exécutent en arrière-plan pour vous.

✨ Idéal pour : les équipes produit et GTM qui assurent une coordination fluide lors des jalons importants du lancement.

Si vous souhaitez savoir comment ClickUp permet d'automatiser vos flux de travail, cette vidéo vous explique tout en quelques minutes :

9. Modèle ClickUp pour l'intégration des clients

Obtenir un modèle gratuit Suivez les éléments essentiels tels que les forfaits ou les types de services grâce au modèle ClickUp Client Onboarding Template.

Wyzowl a constaté que 63 % des personnes considèrent le processus d'intégration lorsqu'elles décident de continuer à utiliser un produit. Cette première expérience est déterminante pour la relation.

Le modèle d'intégration des clients ClickUp vous fournit la structure nécessaire pour y parvenir. Au lieu de vous débattre avec des notes éparpillées ou de répéter les mêmes étapes à partir de zéro, vous pouvez guider vos clients à travers un processus clair.

Des appels de lancement aux questionnaires d'intégration, tout est organisé en un seul endroit. De plus, les tableaux de bord ClickUp vous permettent de voir la progression en un coup d'œil, ce qui facilite le maintien de l'engagement et de la confiance des clients.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les étapes d'intégration avec des statuts clairs tels que « Nouveau client », « Appel d'intégration » et « Achevé ».

Collectez et stockez les informations client à l'aide de champs personnalisés et de formulaires d'admission.

Utilisez les vues pour les guides, les questionnaires et le suivi des processus afin que tout le monde reste aligné.

Automatisez les rappels et les mises à jour pour offrir à vos clients une expérience fluide et cohérente.

✨ Idéal pour : les équipes de service qui accompagnent les nouveaux clients tout au long des étapes d'intégration de manière cohérente.

📖 À lire également : Les meilleurs systèmes pour rester productif

10. Modèle ClickUp pour le recrutement et l'embauche

Obtenir un modèle gratuit Automatisez les rappels pour vous assurer que les candidats reçoivent votre réponse à temps grâce au modèle de recrutement et d'embauche de ClickUp.

Le modèle ClickUp Recruiting & Hiring vous aide à éviter ce problème en vous offrant un espace pour gérer les offres d'emploi, suivre les candidatures, évaluer les candidats et rester au fait de chaque étape. Les fiches d'évaluation des entretiens vous aident à comparer de manière équitable.

Les champs personnalisés pour le rôle, l'étape et la source permettent de tout organiser. Les automatisations ont la capacité de déclencher des rappels lorsque quelqu'un a besoin d'une action ou d'une communication rapide. Avec tout regroupé au même endroit, le recrutement est plus agréable pour les candidats et plus facile pour vous.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez chaque candidat à travers les différentes étapes telles que « Candidature », « Entretien », « Offre » et « Embauche ».

Utilisez des fiches d'évaluation d'entretien standardisées pour comparer les commentaires de manière équitable.

Stockez les candidatures, les commentaires et les données des candidats dans des vues d'afficher afin que rien ne soit perdu.

✨ Idéal pour : les équipes RH qui souhaitent suivre efficacement les candidats, les entretiens et les processus de recrutement.

11. Modèle de suivi des bugs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Prenez rapidement des décisions éclairées grâce au modèle de suivi des bugs ClickUp.

En juillet 2024, une mise à jour défectueuse de CrowdStrike a provoqué le plantage de millions d'ordinateurs Windows dans le monde entier. Les équipes se sont empressées de remettre les systèmes en ligne alors que les appareils tournaient en boucle sans fin au démarrage, ce qui a eu des répercussions sur des entreprises allant des compagnies aériennes aux hôpitaux.

Le modèle de suivi des bugs ClickUp offre aux équipes un moyen clair de repérer, d'enregistrer et de résoudre les bugs avant qu'ils n'entraînent des temps d'arrêt ou des pannes. Vous pouvez enregistrer chaque bug, l'attribuer au développeur approprié et suivre sa progression sans perdre de vue les détails.

Les vues telles que les listes et les tableaux vous aident à hiérarchiser les corrections, tandis que les champs personnalisés permettent de conserver le contexte associé à chaque rapport de bogue.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez et classez les bugs à l'aide des champs personnalisés afin que les développeurs sachent exactement quel est le problème, quand il s'est produit et quelle partie du produit il affecte.

Attribuez la propriété aux membres de l'équipe et fixez des dates d'échéance, afin de garantir la responsabilité de chaque correction et d'éviter le problème « qui travaille là-dessus ? ».

Suivez le statut des bugs en temps réel grâce à des vues telles que des listes, des tableaux ou des calendriers, ce qui vous permet de voir facilement ce qui est ouvert, en cours ou résolu.

✨ Idéal pour : les équipes d'ingénieurs qui enregistrent, hiérarchisent et résolvent les bugs de manière systématique.

12. Modèle ClickUp pour les OKR et les objectifs de l'entreprise

Obtenir un modèle gratuit Définissez des objectifs mesurables et suivez-les grâce au modèle OKR et objectifs d'entreprise de ClickUp.

Le modèle OKR et objectifs de ClickUp Company décompose les grands objectifs en résultats clairs et mesurables. Les équipes peuvent voir comment leur travail établit la connexion avec la vision plus large, et les responsables peuvent suivre la progression sans se noyer dans les rapports. C'est un moyen de transformer des objectifs ambitieux en étapes concrètes.

Le modèle est conçu pour gérer à la fois les objectifs généraux de l'entreprise et les jalons qui leur apportent assistance. Vous pouvez définir un objectif au niveau de l'entreprise, puis le décomposer en clés de résultats pour chaque service ou équipe.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Fixez des objectifs et établissez la connexion entre eux et des résultats clés mesurables afin de suivre facilement la progression.

Attribuez des objectifs aux bonnes personnes avec des échéanciers et des responsabilités clairs.

Suivez la progression dans des vues telles que des tableaux de bord, des listes et des échéanciers sans créer de travail supplémentaire.

Partagez les mises à jour entre les équipes afin que chacun sache ce qui avance et ce qui nécessite encore une attention particulière.

✨ Idéal pour : les entreprises qui harmonisent les OKR et les objectifs mesurables entre les équipes et les services.

📖 À lire également : Comment organiser votre agenda pour améliorer votre productivité

13. Modèle ClickUp pour l'intégration des employés

Obtenir un modèle gratuit Suivez une structure prête à l'emploi qui simplifie le processus grâce au modèle ClickUp Employee Onboarding Template.

Une bonne expérience d'intégration peut permettre à une personne de se sentir immédiatement en confiance et bien accueillie. Le modèle d'intégration des employés de ClickUp est conçu pour que chaque nouvelle recrue se sente à sa place dès le premier jour.

Ce modèle est particulièrement utile en raison de sa grande flexibilité. Vous pouvez créer des checklist, fixer des délais et ajouter des champs personnalisés pour des détails tels que le service, le salaire ou les modules de formation. Les vues telles que les calendriers et les listes permettent de voir facilement ce qui vous attend.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les tâches d'intégration en étapes claires afin que les nouvelles recrues sachent exactement à quoi s'attendre lors de leurs premiers jours.

Attribuez des responsabilités aux responsables et aux membres de l'équipe afin de vous assurer qu'il n'y ait ni erreur ni omission.

Utilisez les vues calendrier et liste pour le suivi des réunions, des sessions de formation et des échéances clés.

Conservez les informations importantes telles que les formulaires, les documents et les politiques au même endroit afin que les employés n'aient pas à les rechercher.

Suivez la progression globale pour vous assurer que chaque étape de l'intégration soit achevée sans heurts et dans les délais impartis.

✨ Idéal pour : les responsables RH qui veillent à la bonne intégration et formation des nouveaux employés.

14. Modèle d'ordre du jour de réunion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez les réunions chronophages en sessions où les choses se terminent réellement grâce au modèle d'ordre du jour de réunion ClickUp.

Pensez au nombre d'heures que vous avez passées dans des réunions qui tournaient en rond. Sans structure, même la réunion la mieux intentionnée peut rapidement dérailler.

C'est là que le modèle d'ordre du jour de réunion ClickUp entre en jeu. Vous pouvez définir les objectifs, les thèmes et les points à aborder dans un espace partagé afin que personne ne soit laissé dans l'incertitude.

Chaque élément à l'ordre du jour peut être attribué, suivi et réexaminé, afin que les mesures à prendre ne disparaissent pas une fois la réunion terminée. Associez cela à des vues telles que Docs pour la prise de notes ou tâches pour les suivis, et vous obtenez un système qui permet d'organiser les réunions sans ajouter de travail supplémentaire.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez clairement les thèmes et les objectifs des réunions afin que chacun sache à quoi s'attendre.

Décomposez chaque élément de l'ordre du jour en tâches avec des propriétaires et des délais clairs.

Utilisez Docs pour collaborer en temps réel et prendre des notes pendant la réunion.

Gardez les tâches de suivi avec visibilité afin que les éléments à entreprendre ne soient pas oubliés par la suite.

Suivez la progression réalisée lors des réunions pour voir comment les discussions aboutissent à des résultats concrets.

✨ Idéal pour : les équipes qui souhaitent structurer leurs réunions, les orienter vers des objectifs et les axer sur l'action.

📖 À lire également : Stratégies de planification de la capacité pour optimiser vos ressources

15. Modèle de planificateur quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Augmentez votre productivité grâce à un système structuré et reproductible via le modèle de planificateur quotidien de ClickUp.

Avez-vous déjà remarqué à quel point une journée peut passer sans que vous vous rendiez compte où le temps s'est écoulé ? Un sondage de Microsoft a révélé que 68 % des travailleurs ont du mal à trouver suffisamment de temps pour se concentrer sans être interrompus. C'est là que le modèle de planificateur quotidien ClickUp entre en jeu.

Vous pouvez diviser votre journée en catégories telles que « travail », « personnel » ou « objectifs », puis hiérarchiser ce qui compte vraiment. La disposition permet de repérer facilement ce qui nécessite une attention immédiate, tandis que le suivi visuel de la progression vous aide à voir concrètement la dynamique que vous créez tout au long de la journée.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Réduisez votre stress en sachant exactement ce que vous avez à faire.

Améliorez la gestion du temps grâce à des outils de planification clairs.

Hiérarchisez les tâches afin que les plus importantes ne soient jamais négligées.

Grâce aux statuts, champs et vues intégrés, vous pouvez faire avancer vos tâches tout au long de la journée comme des points de contrôle.

✨ Idéal pour : les particuliers et les responsables qui recherchent un système simple pour hiérarchiser leurs tâches quotidiennes.

Aucun forfait n'est trop ambitieux avec ClickUp

Les modèles sont bien plus que de simples raccourcis pratiques. Ils sont la clé pour vous sentir serein et maître de votre travail. Nous avons examiné de nombreuses options, mais en réalité, tous les outils de planification ne se valent pas.

Ce qui distingue ClickUp, c'est le sentiment que tout se trouve enfin au même endroit. Vous n'avez plus besoin de jongler entre différentes applications ni de vous soucier de l'emplacement des éléments. Les tâches, les échéanciers, les notes et les discussions sont tous regroupés, prêts à être utilisés quand vous en avez besoin.

Si vous attendiez un signe pour essayer quelque chose de nouveau, le voici. Essayez ClickUp et découvrez à quoi ressemble la planification lorsqu'elle est réellement agréable.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et laissez votre travail se mettre en place. 🎉