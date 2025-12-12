Upbase ou ClickUp : quelle plateforme de gestion du travail est la meilleure ?

Notre cerveau n'est pas conçu pour effectuer plusieurs tâches à la fois. Lorsque nous passons d'une tâche à une autre, chaque changement épuise notre énergie mentale et réduit notre efficacité. Ce phénomène, appelé « coût de commutation », entraîne un ralentissement des réponses et une augmentation des erreurs.

C'est pourquoi vous vous sentez épuisé après une journée passée à passer d'une application à l'autre.

Découvrez Upbase et ClickUp, deux approches très différentes pour réduire les coûts de transition. Upbase mise sur la simplicité, tandis que ClickUp offre structure et évolutivité.

Mais quelle approche vous convient le mieux ? Découvrons-le ! 📝

ClickUp et Upbase : tableau comparatif

Fonctionnalité ClickUp Upbase Interface utilisateur Riche en fonctionnalités, mais peut s'avérer complexe pour les nouveaux utilisateurs. Simple, épuré, convivial pour les utilisateurs Fonctionnalités principales Gestion complète et tout-en-un du travail Se concentre sur les tâches essentielles, discuter, la planification et la prise de notes. Gestion des tâches Avancé avec sous-tâches, dépendances, priorités Tâches et sous-tâches illimitées avec les fonctionnalités essentielles Vues Liste, Tableau, diagramme de Gantt, Calendrier, Échéancier Liste et Kanban uniquement Collaboration et communication Commentaires dans les tâches, affichage des discussions et commentaires attribués Chat global, chats individuels, de groupe et sous forme de liste Gestion des documents Documents ClickUp liés aux tâches, mises à jour en temps réel Documents centralisés dans l'environnement de travail Outils de productivité personnelle Priorités des tâches, suivi du temps, rappels Agenda quotidien, chronomètre Pomodoro et rappels avancés Personnalisation Hautement personnalisable grâce à des automatisations et des modèles Hiérarchie organisée mais personnalisation plus simple

Qu'est-ce que ClickUp ?

Le travail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est inefficace.

Nous passons 60 % de notre temps à partager, rechercher et mettre à jour des informations à l'aide de différents outils.

La plupart de ce temps perdu est dû à la fragmentation des tâches, des informations et des discussions entre trop d'outils différents. ClickUp réduit ce problème en agissant comme un environnement de travail convergent basé sur l'IA, où vos projets, vos connaissances, vos communications et l'IA cohabitent dans un seul et même système connecté.

Nos projets, notre documentation et nos communications sont dispersés entre différents outils déconnectés qui nuisent à notre productivité.

ClickUp résout ce problème grâce à son application tout-en-un qui combine projets, connaissances et chat en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA de travail la plus cohérente au monde.

Aujourd'hui, plus de 3 millions d'équipes utilisent ClickUp pour travailler plus rapidement grâce à des flux de travail plus efficaces, des connaissances centralisées et un chat axé sur la concentration qui élimine les distractions et débloque la productivité organisationnelle.

Fonctionnalités de ClickUp

Fonctionnalité n° 1 : planifiez votre temps en un seul endroit

ClickUp Calendar est un centre de commande pour votre temps. Vous pouvez planifier, visualiser et gérer tout, des tâches hebdomadaires aux échéances importantes, dans un espace centralisé.

Son principal avantage est la synchronisation bidirectionnelle avec Google Agenda (et d'autres). Ainsi, lorsque vous mettez à jour une tâche ClickUp, elle est automatiquement mise à jour dans votre Google Agenda et vice versa. De cette façon, tout votre travail est disponible en temps réel.

Bénéficiez d'un emplacement centralisé pour planifier votre travail avec ClickUp Calendrier

Par exemple, si votre équipe marketing modifie la date limite d'une campagne dans ClickUp, les calendriers externes de tous les membres reflètent instantanément ce changement.

De plus, son affichage est conçu pour s'adapter à votre rythme. Vous préférez planifier votre journée heure par heure ? Passez à la disposition quotidienne. Vous souhaitez avoir une vue d'ensemble de la semaine ou du mois ? Il vous suffit d'activer/désactiver l'affichage. Vous pouvez glisser-déposer des tâches dans des créneaux horaires, les reprogrammer à la volée et même les classer par couleur en fonction de leur priorité ou de leur statut.

⚡ Archive de modèles : le modèle de planificateur quotidien ClickUp organise vos données de manière intentionnelle, transformant chaque tâche, réunion et note en un calendrier traçable. Obtenir un modèle gratuit Organisez vos tâches en différentes catégories afin de toujours les maîtriser grâce au modèle de planificateur quotidien ClickUp. Décomposez votre journée heure par heure, hiérarchisez vos tâches grâce à une fonction glisser-déposer simple, et réservez même du temps pour vous concentrer ou faire de courtes pauses. Vous pouvez ajouter des tâches récurrentes, joindre des documents, définir des rappels et utiliser des codes couleur pour repérer instantanément ce qui mérite votre attention en priorité dans le modèle d'agenda quotidien.

Fonctionnalité n° 2 : hub de communication en temps réel

Créez différents canaux pour gérer le travail de manière contextuelle et rationaliser la communication avec ClickUp Chat

ClickUp Chat est un outil de messagerie intégré conçu pour fusionner les discussions de l'équipe et la gestion du travail.

Vous pouvez envoyer des messages directement à vos collègues à l'aide des messages directs ou utiliser les canaux pour organiser les discussions par équipe, projet ou même publication. La plateforme de chat prend également en charge les canaux basés sur l'emplacement, ce qui signifie que les modifications apportées à votre espace ou à votre liste sont automatiquement répercutées dans le chat (et vice versa).

Par exemple, une équipe marketing peut créer un canal « Lancement de campagne » pour discuter des textes, des visuels et des publicités, tout en liant les tâches pertinentes.

De plus, le chat permet de passer à l'action. Vous pouvez créer ou lier des tâches directement à partir de messages, ce qui garantit que les idées se transforment instantanément en actions. Vous avez une demande urgente dans un fil de discussion ? Convertissez-la en élément d'action en un seul clic et attribuez la tâche sans quitter le chat.

💡 Conseil de pro : lorsque vous avez besoin d'un compte rendu rapide, lancez une visio-conférence ClickUp SyncUp directement depuis la plateforme. Et lorsque vous souhaitez informer toute votre équipe en même temps, utilisez les Annonces, Idées ou Messages pour éviter qu'ils ne se perdent.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Docs est une autre excellente fonctionnalité de collaboration de projet au sein de la plateforme. Collaborez sur la documentation des projets dans ClickUp Docs Réfléchissez, rédigez et collaborez en temps réel sur des documents et des campagnes, puis reliez-les directement à des tâches, des projets ou des objectifs. Ajoutez des commentaires et attribuez des actions à partir d'un document afin d'éviter de passer d'une application à l'autre.

Fonctionnalité n° 3 : suivi du temps intégré

ClickUp Project Suivi du temps vous aide à voir exactement où vont vos heures. Démarrez et arrêtez les chronomètres directement depuis votre bureau, votre application mobile ou même l'extension Chrome ClickUp, ce qui vous permet de garder facilement le contrôle de votre temps où que vous soyez.

Enregistrez le temps passé sur chaque tâche ou projet avec ClickUp Project Time Tracking

Imaginons que vous soyez responsable de contenu et que vous passiez de la rédaction de brouillons de blog à la révision de briefs créatifs. Avec ClickUp, vous pouvez enregistrer le temps passé sur chaque tâche séparément ou le suivre en temps réel pendant que vous travaillez. Vous préférez la saisie manuelle ? Pas de problème. Vous pouvez ajouter du temps rétroactivement ou pour un intervalle spécifique afin d'optimiser vos rapports de suivi du temps.

Accédez à tous vos journaux de travail depuis le Hub des relevés de temps pour suivre les heures facturables avec ClickUp Suivi du temps pour projets

Une fois vos heures enregistrées, Relevé de temps organise automatiquement vos données par jour, semaine ou mois. Vous pouvez suivre le temps passé sur les tâches et les projets, filtrer par celui qui a été assigné à la tâche ou au projet et même comparer le temps réel à l’estimation de durée.

🔍 Le saviez-vous ? La planification des tâches quotidiennes améliore les performances au travail. Une étude publiée dans le Journal of Applied Psychology a révélé que lorsque les employés s'adonnaient à la « planification de la gestion du temps » (c'est-à-dire établir des listes de tâches, déterminer quand et comment les accomplir) au cours d'une journée donnée, leurs performances étaient meilleures que les jours où ils ne faisaient pas cette planification.

Fonctionnalité n° 4 : capacités d'IA

ClickUp Brain apporte de l'intelligence à votre travail. Cet assistant IA intégré relie vos tâches, vos documents, vos discussions et vos collaborateurs, vous aidant ainsi à travailler plus intelligemment sans surcharge mentale.

Demandez à ClickUp Brain de résumer les informations relatives à l'environnement de travail afin de garantir une prise de décision fondée sur les données.

La plateforme repose sur trois piliers principaux : la gestion des connaissances par l'IA ( ClickUp Enterprise Search!), la gestion de projet par l'IA et l'AI Writer for Work.

Imaginons que vous vous prépariez pour une présentation stratégique à un client demain.

Commencez par vous tourner vers Enterprise Search et demandez-lui : d'afficher le résumé des performances de la campagne du dernier trimestre et les commentaires des clients. En quelques secondes, il extrait des informations pertinentes de toutes les données associées de votre environnement de travail et des applications connectées.

Ensuite, vous demandez à la gestion de projet par l'IA de vérifier ce qui est en attente. Il signale automatiquement les diapositives manquantes, met à jour le statut des tâches et génère même une checklist à vérifier avant la réunion. Vous pouvez demander : « Créez des tâches de suivi pour l'équipe créative en fonction des commentaires de la dernière réunion », et cela se fait en quelques secondes.

Utilisez ClickUp Brain pour la gestion de projet et la distribution des tâches

Enfin, l'AI Writer for Work intervient pour vous aider à peaufiner le récit de la présentation. Vous lui demandez de : Rédiger un résumé prêt à être présenté au client, avec les principaux avantages et les prochaines étapes, dans un ton confiant mais amical. Il affine votre texte et s'assure que votre message reste fidèle à votre marque.

Réduisez les coûts de transition grâce à ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT vous offre un flux de réflexion et d'action unique et ininterrompu. Au lieu de passer d'une note à l'autre, d'un brouillon à l'autre, d'un onglet à l'autre et d'une liste de tâches à l'autre, vous pouvez exprimer vos pensées à voix haute et ClickUp BrainGPT les transforme directement en tâches structurées, notes de réunion, résumés et suivis.

Comme Talk-to-Text fonctionne dans votre environnement de travail sur ordinateur, vos idées aboutissent exactement là où elles doivent aller, sans changement de contexte, sans copier-coller fastidieux, sans perte d'élan au milieu d'une phrase.

C'est comme si vous réduisiez la charge cognitive liée à chaque idée que vous capturez, ce qui explique pourquoi les équipes se sentent nettement moins épuisées après une journée de travail bien remplie.

Passez de ChatGPT à Claude et Gemini dans ClickUp BrainGPT, le compagnon de bureau.

Découvrez comment utiliser l'IA dans la gestion de projet:

Tarifs ClickUp

Qu'est-ce qu'Upbase ?

via Upbase

Upbase est une plateforme de gestion de projets et de tâches qui aide les particuliers et les petites équipes à organiser leurs tâches, leurs documents, leurs fichiers et leurs communications. Elle met l'accent sur la simplicité et la facilité d'utilisation, ce qui permet une prise en main rapide.

Conçu pour les freelances, les startups et les petites équipes, Upbase combine des fonctionnalités de gestion des tâches, de planification, de collaboration sur des documents et de chat.

Fonctionnalités d'Upbase

Examinons certaines fonctionnalités offertes par Upbase qui en font un outil idéal pour votre stratégie de gestion de projet:

Bénéficiez d'un chronomètre intégré pour garantir une concentration optimale au travail avec Upbase

Upbase part du principe que la productivité consiste à « rester dans le flux ». C'est pourquoi il comprend des outils bien pensés tels qu'un chronomètre Pomodoro intégré, le Time Blocking et les Daily Notes pour prendre des notes ou noter rapidement vos réflexions.

Ajoutez les éléments fréquemment utilisés à vos signets et utilisez des raccourcis clavier pratiques pour accomplir vos tâches rapidement. Ainsi, votre esprit restera clair et vous garderez le contrôle sur vos tâches.

📖 À lire également : Les meilleures applications de chronomètre Pomodoro pour améliorer la concentration et la productivité

Planifiez votre travail heure par heure ou semaine par semaine grâce aux outils de planification d'Upbase

Si vous êtes plutôt du genre « calendrier », Upbase est un bon choix. Vous pouvez planifier votre semaine dans un tableau Kanban Weekly Planner, bloquer des plages horaires heure par heure dans le Weekly Calendar ou zoomer pour tout voir dans le Monthly Calendar. Glissez-déposez les tâches, attribuez des codes couleur aux échéances et filtrez par personne assignée.

📖 À lire également : Comment organiser votre agenda pour améliorer votre productivité (conseils et modèles)

Fonctionnalité n° 3 : gestion des tâches pour les utilisateurs internes et externes

Organisez votre travail sous forme de tâches, avec toutes les informations dont vous avez besoin, grâce à Upbase

Upbase vous permet d'organiser vos fichiers et dossiers comme vous le souhaitez. Affichez votre travail sous forme de tableau Kanban, de liste triable ou de calendrier visuel, selon ce qui correspond le mieux à votre flux de travail.

Chaque tâche peut avoir plusieurs personnes assignées, des priorités codées par couleur, des délais, des pièces jointes, des commentaires avec des mentions et des emojis, et même des observateurs pour garder un œil sur les tâches sans encombrer les boîtes de réception. De plus, vous pouvez taguer et filtrer les tâches entre les projets pour voir rapidement ce qui est le plus important.

🔍 Le saviez-vous ? Lorsque les équipes planifient à l'avance leurs collaborations et leurs points de contrôle, les projets avancent plus rapidement. Des études montrent que lorsque les retours d'information et les points de décision ne sont pas planifiés, le travail stagne et les changements de contexte se multiplient. Définir ces points de contrôle dans le planning quotidien permet de faire avancer les tâches sans blocage.

Tarifs Upbase

Free

Premium : 10 $/mois par utilisateur

📖 À lire également : Modèles gratuits de gestion de projet

ClickUp et Upbase : comparaison des fonctionnalités

ClickUp et Upbase ont tous deux pour objectif de simplifier votre quotidien, mais ils empruntent des voies différentes.

ClickUp est un outil puissant conçu pour les équipes en pleine expansion qui veulent tout avoir. Upbase, quant à lui, permet de garder les choses claires et structurées, ce qui plaît aux équipes ou aux particuliers.

Voyons comment chaque plateforme gère les éléments essentiels. 👀

Fonctionnalité n° 1 : hiérarchie et structure des projets

ClickUp

ClickUp propose une hiérarchie très structurée : Environnement de travail > Espaces > Dossiers > Listes > Tâches > Sous-tâches (et même des sous-tâches imbriquées si vous activez cette fonctionnalité). Cette structure est idéale pour les équipes ou les flux de travail évolutifs qui nécessitent une division claire des services, plusieurs phases de projet et des permissions ou des vues nuancées entre les unités.

Upbase

Upbase, quant à lui, simplifie les choses. Sa structure de base est la suivante : Environnement de travail > Dossier facultatif > Liste, puis vous obtenez des Sections, des Tâches et des Sous-tâches. Cela signifie moins de niveaux à gérer, ce qui accélère l'installation et facilite la navigation.

🏆 Vainqueur : C'est ex aequo ! Si vous envisagez une utilisation à long terme, ClickUp est un meilleur investissement. Si vous recherchez quelque chose de simple, Upbase est un bon choix.

Fonctionnalité n° 2 : personnalisation et automatisation

ClickUp

Vous pouvez activer/désactiver « ClickApp » pour personnaliser tout, comme les champs personnalisés, les automatisations, les assignations multiples, etc. Les déclencheurs automatisés permettent de gérer les actions répétitives telles que la modification du statut des tâches, l'assignation de collègues ou l'envoi de rappels.

Upbase

Upbase permet également de créer des champs personnalisés et des étiquettes, ce qui facilite le suivi des priorités ou des catégories. Il est clair, simple et idéal pour les utilisateurs qui préfèrent moins de clics et de paramètres.

🏆 Vainqueur : C'est serré, mais ClickUp remporte la victoire. Il est idéal pour les équipes qui souhaitent bénéficier d'un contrôle de bout en bout et d'une automatisation sans intervention.

Fonctionnalité n° 3 : Rapports et tableaux de bord

ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp vous permettent de suivre en temps réel les performances de votre équipe. Vous pouvez créer des cartes pour les tâches, le suivi du temps, les objectifs et la charge de travail, le tout dans une seule vue.

Les responsables peuvent également suivre les performances, visualiser la progression des objectifs et même identifier rapidement les goulots d'étranglement grâce à des diagrammes sur la charge de travail et l'efficacité.

Upbase

Upbase, quant à lui, offre une installation plus simple qui convient mieux aux freelances et aux petites équipes.

Il comprend des outils intégrés de suivi du temps et de planification qui aident les utilisateurs à surveiller leur productivité et à rester organisés au quotidien. Cependant, il ne dispose pas de tableaux de bord avancés, de suivi granulaire des performances ou d'informations transversales sur les projets.

🏆 Gagnant : C'est ClickUp ! Il offre beaucoup plus de profondeur, de flexibilité et de visibilité en temps réel, aidant les équipes à passer d'un état d'activité intense à une véritable productivité.

ClickUp vs Upbase sur Reddit

Nous nous sommes rendus sur votre plateforme favorite, Reddit, pour découvrir ce que les utilisateurs réels pensent d'Upbase et de ClickUp.

Bien qu'il n'y ait pas eu de fils de discussion spécifiques, nous avons passé au crible le désordre numérique pour trouver d'excellentes informations.

Voici ce qu'un utilisateur a dit à propos de l'utilisation d'Upbase pour la gestion de projet en freelance :

D'après mon expérience : Upbase est une sorte de version allégée de ClickUp. Il est en cours de développement actif. D'après ce que j'ai lu, les utilisateurs sont globalement satisfaits. La plupart de vos questions peuvent recevoir une réponse positive. Je l'essaierais pendant quelques mois avant de me décider pour le long terme. Si le budget est serré, essayez la version gratuite de ClickUp. [sic] Un autre utilisateur confirme que votre cas d'utilisation est le plus important :

D'après mon expérience : Upbase est une sorte de version allégée de ClickUp. Il est en cours de développement actif. D'après ce que j'ai lu, les utilisateurs sont globalement satisfaits. La plupart de vos questions peuvent recevoir une réponse positive.

Je l'essaierais pendant quelques mois avant de me décider pour le long terme. Si le budget est serré, essayez la version gratuite de ClickUp. [sic]

Un autre utilisateur confirme que votre cas d'utilisation est le plus important :

J'utilise Upbase depuis plus d'un an maintenant et je l'adore. Au départ, j'utilisais ClickUp, mais mon cerveau avait besoin de moins de complexité... Je suis un entrepreneur indépendant, je n'ai donc pas besoin d'un outil trop volumineux ou trop complexe... Tout dépend vraiment de vos besoins. Si vous avez besoin de nombreuses automatisations et de dépendances entre les tâches, alors ClickUp pourrait mieux vous convenir.

Dans l'ensemble, Reddit confirme le thème central de cette comparaison : ClickUp est conçu pour évoluer, tandis qu'Upbase l'emporte lorsque la simplicité est la priorité.

🚀 Avantage ClickUp : le preneur de notes IA ClickUp enregistre, transcrit et résume automatiquement les réunions dans le Calendrier ClickUp. Il capture tous les points clés, les décisions et les éléments à mener (et crée également un document ClickUp contenant toutes ces informations à la fin de chaque réunion) sans que vous ayez à lever le petit doigt !

Quel outil de gestion du travail règne en maître ?

Roulement de tambour, s'il vous plaît. 🥁

Le résultat est serré, mais ClickUp remporte la palme !

Upbase est idéal pour la productivité personnelle et pour les petites équipes qui recherchent la simplicité.

Cependant, ClickUp s'adapte à l'ensemble de votre organisation. Votre environnement de travail évolue au fur et à mesure que vos projets se développent. Des hiérarchies flexibles et des documents collaboratifs aux tableaux de bord, au suivi du temps et à ClickUp Brain, tout est connecté pour transformer vos idées en résultats.

