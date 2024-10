15 Meilleures plateformes de discussion pour 2024

Imaginez que vous vous rendiez à une fête où chaque groupe parle une langue différente - les équipes commerciales et marketing dans un coin, le service client dans l'autre, et les amis qui se retrouvent à l'autre bout de la pièce.

Les plateformes de discussion actuelles ressemblent à cette fête.

Il existe une plateforme pour chaque usage, et il est difficile de savoir laquelle utiliser à quel moment.

Après avoir exploré la plupart d'entre elles, j'ai dressé une liste des meilleures plateformes de discussion pour toutes les discussions, que ce soit au travail, entre amis ou pour répondre aux requêtes des clients.

Que faut-il rechercher dans les plateformes de discussion ?

Selon Forbes, près de 50 % des employés déclarent qu'une mauvaise communication nuit à leur productivité.

Par conséquent, pour tirer le meilleur parti de votre plateforme de discussion, voici quelques fonctionnalités que vous pouvez garder à l'esprit lors de l'onboarding de votre prochaine solution.

Assistance omnicanale : Recherchez des plateformes de chat qui intègrent plusieurs canaux de communication : e-mail, discussion en direct, médias sociaux et SMS

Widgets de discussion personnalisables : Votre plateforme de chat doit correspondre à votre marque - les widgets de discussion personnalisables et d'autres fonctionnalités permettent d'apporter un niveau de personnalisation à votre expérience

Automatisation et chatbots : L'automatisation des tâches répétitives comme la réponse aux FAQ ou le routage des messages permet de gagner du temps et d'améliorer la productivité de l'équipe

Intégration CRM : Une plateforme d'assistance en ligne bien intégrée aide à centraliser les informations sur les clients, ce qui facilite le suivi des interactions, la progression des dossiers et l'établissement de relations plus solides

Suivi en temps réel : Pouvoir surveiller le comportement des visiteurs et analyser les discussions en temps réel améliore la satisfaction des clients et fournit des informations sur leurs préférences

Les 15 meilleures plateformes de discussion

Maintenant que nous savons quelles fonctionnalités nous devons garder à l'esprit lors de la sélection des plateformes de discussion pour la messagerie instantanée, je vais partager ma liste des meilleurs candidats :

1. ClickUp (Meilleur outil de collaboration et de gestion de projet)

Nous sommes tous passés par là : des tâches dispersées, des discussions perdues et des fichiers qui semblent disparaître dans le vide numérique. Les retrouver donne l'impression de s'aventurer dans un terrier de lapin, pour refaire surface quelques heures plus tard sans autre résultat que de la frustration. ClickUp est l'antidote à ce chaos.

Conçu pour les équipes de toutes tailles (même celles situées sur différents continents), ClickUp met de l'ordre dans la folie grâce à des fonctionnalités personnalisables qui stimulent la collaboration au sein de l'équipe, font gagner du temps et permettent à tout le monde de rester synchronisé, littéralement.

Besoin de centraliser toutes ces discussions éparses ? Entrez dans Affichage ClickUp Chat clickUp Chat est un hub pratique où toutes vos réunions importantes se retrouvent enfin. Discutez avec votre équipe directement au sein de la tâche ou des documents concernés afin que tout le monde ait le contexte !

Avec Commentaires attribués dans ClickUp avec ClickUp, les commentaires et le retour d'information se transforment en tâches traçables qui ne se perdent pas. Et ce n'est qu'un début.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Multiples intégrations : Rassemblez tout en un seul endroit sans changer constamment d'application. Avec plus de1 000 intégrations avec des outils de travail tels que Slack, Zoom, Google Workspace et Microsoft Office, tous vos proches sur le lieu de travail sont les bienvenus ici.

: Rassemblez tout en un seul endroit sans changer constamment d'application. Avec plus de1 000 intégrations avec des outils de travail tels que Slack, Zoom, Google Workspace et Microsoft Office, tous vos proches sur le lieu de travail sont les bienvenus ici. Suivi des objectifs : Gardez votre équipe concentrée sur les OKR (objectifs et résultats clés) grâce au suivi des objectifsObjectifs ClickUp. Vous pouvez définir, suivre et écraser des objectifs tout en gardant un œil sur la progression en temps réel, que vous atteigniez des jalons marketing ou que vous lanciez un nouveau produit

: Gardez votre équipe concentrée sur les OKR (objectifs et résultats clés) grâce au suivi des objectifsObjectifs ClickUp. Vous pouvez définir, suivre et écraser des objectifs tout en gardant un œil sur la progression en temps réel, que vous atteigniez des jalons marketing ou que vous lanciez un nouveau produit Commentaires assignés : Veillez à ce qu'aucun commentaire ne se perde dans la traduction avecCommentaires assignés ClickUp dans les documents, les tâches et les tableaux blancs. Vous avez un commentaire spécifique à faire à Sarah, du service marketing, à propos de ce nouveau texte publicitaire ? Il suffit de la @mentionner dans le document, et voilà-communication instantanée

collaborez efficacement avec votre équipe en utilisant ClickUp pour créer des documents, assigner des tâches et suivre l'avancement des projets

Modification en cours de documents en temps réel : Tirez parti de la collaboration en temps réel surClickUp Docs pour modifier des documents simultanément avec plusieurs membres de l'équipe, sans le cauchemar du contrôle de version. Plus besoin de se demander qui a modifié en cours

: Tirez parti de la collaboration en temps réel surClickUp Docs pour modifier des documents simultanément avec plusieurs membres de l'équipe, sans le cauchemar du contrôle de version. Plus besoin de se demander qui a modifié en cours Fonctionnalité de discussion intégrée : Des discussions instantanées et en temps réel sont filtrées directement dans les tâches, les documents et les projets grâce à la fonction de chat intégréeClickUp Discussion. Parce que les fils d'e-mails interminables, c'est du passé !

utilisez ClickUp Chat pour partager des mises à jour, lier des ressources et travailler ensemble en un seul endroit

Enregistrez et partagez des instructions: Enregistrez votre écran, capturez des vidéos et envoyez des instructions détaillées à votre équipe avecClickUp ClipsclickUp Clips est la fonctionnalité ultime pour les moments où "je ne peux pas expliquer cela en discutant". Croyez-moi, c'est la solution parfaite pour éviter de se perdre dans la traduction

Enregistrez votre écran, capturez des vidéos et envoyez des instructions détaillées à votre équipe avecClickUp ClipsclickUp Clips est la fonctionnalité ultime pour les moments où "je ne peux pas expliquer cela en discutant". Croyez-moi, c'est la solution parfaite pour éviter de se perdre dans la traduction Plus de 1000 modèles au choix: Démarrez rapidement grâce à des modèles prêts à l'emploiModèles ClickUp pour tout, de l'accueil du client à la collaboration internationale. Besoin d'une installation rapide pour une campagne de marketing ? Il existe un modèle pour cela. Vous avez une équipe internationale qui gère le lancement d'un produit ? Il existe également un modèle pour cela

ajoutez des commentaires directement à vos ClickUp Clips avec des commentaires dans la vidéo

Voici Alfred Titus, responsable de l'assistance administrative de la fondation Brighten A Soul, qui résume parfaitement l'expérience ClickUp :

À toute organisation qui a du mal à gérer ses projets, ClickUp apportera une aide à la collaboration des tâches. Grâce à ce logiciel, les personnes peuvent suivre les éléments de la liste À faire et travailler sur ces tâches dans le temps imparti. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre la progression générale des projets afin de s'assurer que les délais sont respectés.

Alfred Titus, responsable de l'assistance administrative, Brighten A Soul Foundation

Les limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités, ClickUp s'accompagne d'une courbe d'apprentissage. Mais voici le meilleur : Le processus d'intégration se fait en douceur, et une fois que vous aurez pris le coup de main, vous ne pourrez plus vous en passer. 🏃🏻‍♂️

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7$ par membre de l'espace de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

2. Slack (la meilleure pour la communication d'équipe et l'intégration du flux de travail)

il s'agit d'une plateforme de chat à haute valeur ajoutée Tidio Tidio combine un logiciel de chat en direct et des chatbots en une seule plateforme élégante, vous aidant à vous engager avec les clients, à gérer les requêtes et à stimuler les ventes - que vous parliez aux clients en temps réel ou que vous laissiez les chatbots s'occuper de la foire aux questions.

De plus, Tidio s'intègre parfaitement à Facebook Messenger, Instagram et l'e-mail, réunissant ainsi tous vos canaux de communication sous un même toit.

Les meilleures fonctionnalités de Tidio

Communication unifiée : Gardez une trace des interactions à travers le chat en direct, Messenger et les e-mails - le tout à partir d'une seule page

: Gardez une trace des interactions à travers le chat en direct, Messenger et les e-mails - le tout à partir d'une seule page Discussion en temps réel : Discutez avec les visiteurs directement via des widgets de discussion personnalisés, augmentant ainsi la satisfaction des clients et le temps de réponse

: Discutez avec les visiteurs directement via des widgets de discussion personnalisés, augmentant ainsi la satisfaction des clients et le temps de réponse Chatbots : Automatisez les FAQ des clients avec une sélection massive de chatbots que vous pouvez personnaliser pour gérer tout, des recommandations de produits aux requêtes d'assistance

: Automatisez les FAQ des clients avec une sélection massive de chatbots que vous pouvez personnaliser pour gérer tout, des recommandations de produits aux requêtes d'assistance Intégrations approfondies : Intégrez Teams aux principales plateformes de commerce électronique et de vente, ce qui en fait un outil de discussion polyvalent pour votre équipe

: Intégrez Teams aux principales plateformes de commerce électronique et de vente, ce qui en fait un outil de discussion polyvalent pour votre équipe Applications mobiles et bureau : Ne manquez jamais un battement - répondez aux clients de n'importe où, que vous soyez sur votre téléphone ou votre ordinateur

Limites de Tidio

Une assistance limitée aux plateformes sociales : Alors que Tidio brille sur Messenger et Instagram, il ne s'intègre pas à WhatsApp ou X (anciennement Twitter), ce qui vous prive de ces connexions rapides

: Alors que Tidio brille sur Messenger et Instagram, il ne s'intègre pas à WhatsApp ou X (anciennement Twitter), ce qui vous prive de ces connexions rapides Les retards de notifications : Des utilisateurs ont rapporté que Tidio peut être lent à les alerter des nouvelles discussions, ce qui n'est pas idéal lorsque la rapidité est clé

: Des utilisateurs ont rapporté que Tidio peut être lent à les alerter des nouvelles discussions, ce qui n'est pas idéal lorsque la rapidité est clé Problème d'onglet unique : Si vous gérez plusieurs sites de commerce électronique, Tidio place tous vos messages dans un seul onglet. Cela semble pratique jusqu'à ce qu'il y ait un peu trop de monde

: Si vous gérez plusieurs sites de commerce électronique, Tidio place tous vos messages dans un seul onglet. Cela semble pratique jusqu'à ce qu'il y ait un peu trop de monde Prix élevé pour la mise à l'échelle : Le forfait de base est abordable, mais les coûts peuvent s'accumuler rapidement avec chaque nouvel utilisateur ou lorsque les discussions traitées dépassent la limite du forfait

: Le forfait de base est abordable, mais les coûts peuvent s'accumuler rapidement avec chaque nouvel utilisateur ou lorsque les discussions traitées dépassent la limite du forfait Les problèmes de multitâches : Les opérateurs ne peuvent pas gérer plusieurs fenêtres de discussion sans manquer des notifications, ce qui est regrettable pour une plateforme basée sur la communication

: Les opérateurs ne peuvent pas gérer plusieurs fenêtres de discussion sans manquer des notifications, ce qui est regrettable pour une plateforme basée sur la communication Assistance linguistique : Tidio n'offre pas d'assistance multilingue étendue, ce qui pourrait constituer un obstacle pour les entreprises internationales

Prix de Tidio

Forfait Free

Forfait de démarrage : 29$/mois/100 discussions

: 29$/mois/100 discussions Plan de croissance : 59 $/mois/2000 discussions

: 59 $/mois/2000 discussions Forfait Tidio+ : 749 $/mois

G2 : 4.7/5

: 4.7/5 Capterra : 4.7/5

5. LiveChat (Meilleur pour le service client en temps réel et l'assistance commerciale)

il s'agit d'un outil de gestion de la relation client et de la communication LiveChat Imaginez ceci : Vous gérez une boutique en ligne et traitez les demandes des clients concernant l'expédition, les retours et les promotions.

Avec LiveChat, vous pouvez voir ce qu'un client tape avant même qu'il n'envoie son message !

Combinez cela avec des réponses personnalisées et des messages enrichis (vous pouvez même ajouter des GIF et des images amusantes), et votre service client ne manquera pas d'obtenir d'excellentes critiques.

Meilleures fonctionnalités de LiveChat

Aperçu du message : Prenez de l'avance sur les requêtes des clients en voyant ce qu'ils tapent avant qu'ils n'appuient sur "envoyer

: Prenez de l'avance sur les requêtes des clients en voyant ce qu'ils tapent avant qu'ils n'appuient sur "envoyer Widgets de discussion personnalisables : Personnalisez vos outils de discussion pour qu'ils correspondent au thème et à la marque de votre site Web

: Personnalisez vos outils de discussion pour qu'ils correspondent au thème et à la marque de votre site Web Réponses préétablies : Gagnez du temps avec des réponses prédéfinies pour les questions les plus courantes, car personne n'aime taper la même réponse 50 fois par jour

: Gagnez du temps avec des réponses prédéfinies pour les questions les plus courantes, car personne n'aime taper la même réponse 50 fois par jour Fonctionnalités basées sur l'IA : Automatisez les messages, réduisez le temps de réponse et améliorez les interactions avec les clients sans lever le petit doigt

: Automatisez les messages, réduisez le temps de réponse et améliorez les interactions avec les clients sans lever le petit doigt Messages riches : Envoyez des images, des vidéos et même des cartes de produits directement dans la discussion pour une expérience plus interactive

: Envoyez des images, des vidéos et même des cartes de produits directement dans la discussion pour une expérience plus interactive Partage de fichiers et archives de discussion : Partagez des documents essentiels en temps réel et conservez un enregistrement de toutes les discussions pour y accéder facilement ultérieurement

Limites de LiveChat

Délai d'attente : Il peut arriver que les messages discutés soient décalés, ce qui entraîne de légers retards dans les discussions, ce qui peut s'avérer gênant lorsque la rapidité est la clé

: Il peut arriver que les messages discutés soient décalés, ce qui entraîne de légers retards dans les discussions, ce qui peut s'avérer gênant lorsque la rapidité est la clé Pas de vérification automatique de l'orthographe : Les agents peuvent manquer une faute de frappe occasionnelle, car il n'y a pas de correcteur orthographique automatique

Prix de LiveChat

Démarrage : 20$/mois par utilisateur

: 20$/mois par utilisateur Teams : 41$/mois par utilisateur

: 41$/mois par utilisateur Business : 59 $/mois par utilisateur

: 59 $/mois par utilisateur Enterprise : Prix personnalisé

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra : 4.6/5

6. Zendesk (le meilleur pour une assistance client et une billetterie complètes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Zendesk-Best-for-comprehensive-customer-support-and-ticketing.png Plateforme de discussion Zendesk pour une assistance client complète /$$$img/

le site web de Zendesk est en anglais Zendesk Que vous soyez une petite entreprise ou une Enterprise internationale, la plateforme de discussion Zendesk a de quoi satisfaire tout le monde.

Vous pouvez gérer les e-mails, vous occuper des discussions en direct, suivre les tickets d'assistance et même aider à l'intégration de vos employés.

Ce que j'ai placé le plus favorablement, c'est le système de billetterie de Zendesk, qui centralise les demandes provenant des e-mails, du chat, de la voix et des canaux de messagerie sociale dans un seul et même ensemble soigné.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Système de billetterie : Convertissez les demandes provenant des e-mails, des discussions, du téléphone et des médias sociaux en tickets d'assistance centralisés

: Convertissez les demandes provenant des e-mails, des discussions, du téléphone et des médias sociaux en tickets d'assistance centralisés Discussion en direct et messagerie : Discutez avec les clients sur votre site Web ou via des applications de messagerie comme WhatsApp Business et Facebook Messenger

: Discutez avec les clients sur votre site Web ou via des applications de messagerie comme WhatsApp Business et Facebook Messenger Base de connaissances : Construisez et gérez votre centre d'aide avec des articles de FAQ, en assistant plus de 40 langues pour les clients internationaux

: Construisez et gérez votre centre d'aide avec des articles de FAQ, en assistant plus de 40 langues pour les clients internationaux Rapports et analyses : Obtenez des rapports préconstruits pour mesurer les performances de l'équipe et suivre les interactions avec les clients

: Obtenez des rapports préconstruits pour mesurer les performances de l'équipe et suivre les interactions avec les clients Forums communautaires : Créez des forums où les clients peuvent interagir et résoudre les problèmes des autres, réduisant ainsi la charge de travail de votre équipe d'assistance

: Créez des forums où les clients peuvent interagir et résoudre les problèmes des autres, réduisant ainsi la charge de travail de votre équipe d'assistance CRM commercial : Augmentez la productivité des équipes commerciales en centralisant les informations sur les clients et en améliorant la qualité de servicela communication avec votre équipe commerciale *Assistance multilingue : Fournir une assistance client en plusieurs langues afin qu'aucun client ne soit laissé de côté

Les limites de Zendesk

Étiquette de prix élevée : Les fonctionnalités complètes de Zendesk ont un coût - en particulier pour les petites entreprises ou les startups avec des budgets limités

: Les fonctionnalités complètes de Zendesk ont un coût - en particulier pour les petites entreprises ou les startups avec des budgets limités Interface surchargée : Avec tant de fonctionnalités, l'interface utilisateur peut ressembler à un labyrinthe, et la courbe d'apprentissage est raide

: Avec tant de fonctionnalités, l'interface utilisateur peut ressembler à un labyrinthe, et la courbe d'apprentissage est raide Intégration limitée du commerce électronique : Zendesk n'est pas aussi polyvalent avec les plateformes de commerce électronique comme Shopify ou BigCommerce, ce qui pourrait être un facteur de rupture pour les boutiques en ligne

Prix de Zendesk

Suite Teams : 55 $ par agent/mois

: 55 $ par agent/mois Suite Croissance : 89 $ par agent/mois

: 89 $ par agent/mois Suite Professionnelle : 115 $ par agent/mois

: 115 $ par agent/mois Suite Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra : 4.4/5

7. HubSpot (Meilleur pour le CRM et l'automatisation du marketing avec discussion)

le site web de HubSpot est un outil de gestion de la relation client et d'automatisation du marketing HubSpot HubSpot est une plateforme de discussion populaire pour les entreprises de toutes tailles.

Elle propose des outils pour les équipes commerciales, le marketing et le service client. Vous pouvez stocker jusqu'à un million de contacts sans date d'expiration.

C'est particulièrement utile pour ceux qui gèrent des centaines de feuilles de calcul désordonnées.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Base de données CRM : Stockez jusqu'à 1 million de contacts et toutes vos interactions en un seul endroit, sans date d'expiration

: Stockez jusqu'à 1 million de contacts et toutes vos interactions en un seul endroit, sans date d'expiration Tableaux de bord personnalisés : Affichez votre pipeline de ventes et analysez où vous en êtes avec vos affaires

: Affichez votre pipeline de ventes et analysez où vous en êtes avec vos affaires Gestion des tâches : Gérez et planifiez facilement les tâches de sensibilisation, envoyez des e-mails, définissez des rappels et ne manquez jamais une échéance

: Gérez et planifiez facilement les tâches de sensibilisation, envoyez des e-mails, définissez des rappels et ne manquez jamais une échéance Marketing par e-mail : Utilisez des outils de glisser-déposer pour créer des e-mails personnalisés ou choisissez parmi des modèles prédéfinis

: Utilisez des outils de glisser-déposer pour créer des e-mails personnalisés ou choisissez parmi des modèles prédéfinis Intégrations Gmail et Outlook : Synchronisez votre CRM avec votre boîte de réception, enregistrez les e-mails et suivez les ouvertures et les clics en temps réel

: Synchronisez votre CRM avec votre boîte de réception, enregistrez les e-mails et suivez les ouvertures et les clics en temps réel Outils d'automatisation et flux de travail : Automatisez les suivis, envoyez des notifications personnalisées et engagez les prospects sans lever le petit doigt

Les limites de HubSpot

Les prix augmentent rapidement : Le forfait Free de HubSpot est parfait pour les débutants, mais au fur et à mesure que votre entreprise se développe, les prix le font aussi - rapidement

: Le forfait Free de HubSpot est parfait pour les débutants, mais au fur et à mesure que votre entreprise se développe, les prix le font aussi - rapidement Les contrats annuels : Une fois que vous êtes dedans, il n'y a pas de moyen facile d'en sortir. HubSpot vous enferme dans des contrats annuels sans possibilité de résiliation anticipée

: Une fois que vous êtes dedans, il n'y a pas de moyen facile d'en sortir. HubSpot vous enferme dans des contrats annuels sans possibilité de résiliation anticipée Les tests A/B sont limités : Vous devrez payer le forfait professionnel ($$$a/mois) pour avoir accès aux tests A/B

: Vous devrez payer le forfait professionnel ($$$a/mois) pour avoir accès aux tests A/B Pas idéal en tant qu'outil à la pièce : HubSpot fonctionne mieux lorsque vous l'utilisez comme une plateforme tout-en-un. Si vous cherchez à mélanger les outils, ce n'est peut-être pas celui qu'il vous faut

Prix de HubSpot

Hub commercial : À partir de 20 $/mois pour deux utilisateurs

: À partir de 20 $/mois pour deux utilisateurs Hub Marketing : A partir de 20$/mois pour 1.000 leads

: A partir de 20$/mois pour 1.000 leads Hub de services : A partir de 20$/mois pour deux utilisateurs (inclut le chat en direct)

: A partir de 20$/mois pour deux utilisateurs (inclut le chat en direct) Suite CRM : A partir de 20$/mois

G2 : 4.4/5

: 4.4/5 Capterra : 4.5/5

8. Olark (Meilleur pour le chat en direct et le service à la clientèle des petites entreprises)

le service après-vente de la Commission européenne est en train de se mettre en place Olark Avez-vous déjà eu l'impression de perdre des clients simplement parce qu'ils ne pouvaient pas trouver le bouton "Nous contacter" ou naviguer dans votre section d'aide ?

La plateforme de discussion en direct d'Olark, très simple d'utilisation, vient à la rescousse.

Olark propose des Box de chat personnalisables et des fonctionnalités faciles à utiliser telles que des outils de chat automatisés, le suivi des visiteurs, le transfert des discussions et le partage de fichiers pour les petites entreprises et les entreprises en pleine croissance.

Les meilleures fonctionnalités d'Olark

Personnalisation du widget de chat : Personnalisez votre Box de discussion pour qu'elle corresponde à l'aspect et à la convivialité de votre site Web, ou allez plus loin avec la PowerUp de Chatbox sans marque

: Personnalisez votre Box de discussion pour qu'elle corresponde à l'aspect et à la convivialité de votre site Web, ou allez plus loin avec la PowerUp de Chatbox sans marque Outils de discussion avancés : Rationalisez la communication avec le partage de fichiers, les notifications de bureau et les transferts de discussion

: Rationalisez la communication avec le partage de fichiers, les notifications de bureau et les transferts de discussion Analyse des discussions : Contrôlez le volume des discussions, ajoutez des étiquettes personnalisées et recevez des rapports par e-mail tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois

: Contrôlez le volume des discussions, ajoutez des étiquettes personnalisées et recevez des rapports par e-mail tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois Messagerie automatisée : Les messages automatisés : engagez les visiteurs de manière proactive avec des messages d'accueil automatisés, des routages de discussion et des réponses prédéfinies pour faire gagner du temps à votre équipe

: Les messages automatisés : engagez les visiteurs de manière proactive avec des messages d'accueil automatisés, des routages de discussion et des réponses prédéfinies pour faire gagner du temps à votre équipe Discussion ciblée : Atteignez le bon client au bon moment grâce au suivi des visiteurs et aux déclencheurs de discussion

Limites d'Olark

Des intégrations limitées : Bien qu'Olark se connecte à certains outils de CRM et de helpdesk, ses intégrations sont moins nombreuses par rapport à d'autres plateformes de discussion en direct

: Bien qu'Olark se connecte à certains outils de CRM et de helpdesk, ses intégrations sont moins nombreuses par rapport à d'autres plateformes de discussion en direct Boîte de dialogue basique : Si vous êtes à la recherche de fonctionnalités tape-à-l'œil comme les emojis ou les GIFs, le chat en texte seul d'Olark peut vous sembler un peu simple

: Si vous êtes à la recherche de fonctionnalités tape-à-l'œil comme les emojis ou les GIFs, le chat en texte seul d'Olark peut vous sembler un peu simple Les fonctions personnalisées peuvent s'additionner : Les fonctionnalités personnalisées telles que Visitor Insights et Co-browsing nécessitent des frais supplémentaires, ce qui rend Olark cher pour les petites entreprises

Prix d'Olark

Forfait standard : 29$/mois par place

: 29$/mois par place Forfait Pro : Tarification personnalisée

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra : 4.5/5

9. Re:Amaze (Meilleur pour l'assistance client multicanal et l'intégration du service d'assistance)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ReAmaze-Best-for-multichannel-customer-support-and-helpdesk-integration.png Re:Amaze pour le service client multicanal /$$$img/

le site web de la Commission européenne a été mis à jour en 2009 Re:Amaze Avez-vous déjà eu l'impression d'être simultanément en train d'essayer de concilier un million de tâches d'assistance client ? Les e-mails, la discussion en direct, les médias sociaux et peut-être même une section FAQ pour les clients - cela peut vite devenir accablant.

Les widgets de discussion personnalisables, l'intégration d'un CRM et les flux de travail automatisés de Re:amaze sont " incroyables " pour les équipes !

Les meilleures fonctionnalités de Re:amaze

Assistance omnicanale : Gérez les tickets d'assistance à partir de discussions en direct, d'e-mails, de médias sociaux, de SMS, de VOIP et même de bases de connaissances FAQ au sein d'une plateforme unifiée

: Gérez les tickets d'assistance à partir de discussions en direct, d'e-mails, de médias sociaux, de SMS, de VOIP et même de bases de connaissances FAQ au sein d'une plateforme unifiée Flux de travail automatisés : Accélérer les temps de réponse et améliorer la productivité en automatisant les tâches répétitives comme le tri des tickets et les réponses

: Accélérer les temps de réponse et améliorer la productivité en automatisant les tâches répétitives comme le tri des tickets et les réponses Widgets de discussion personnalisables : Personnalisez vos widgets de discussion pour qu'ils correspondent à l'esthétique de votre marque et engagez vos clients dans le style

: Personnalisez vos widgets de discussion pour qu'ils correspondent à l'esthétique de votre marque et engagez vos clients dans le style Surveillance en temps réel : Suivez les visiteurs en direct sur votre site et lancez des discussions proactives, en offrant une assistance avant même que les clients ne la demandent

: Suivez les visiteurs en direct sur votre site et lancez des discussions proactives, en offrant une assistance avant même que les clients ne la demandent Outils de collaboration entre équipes : Attribuez des tâches, ajoutez des notes internes et collaborez efficacement avec votre équipe sur les demandes des clients

: Attribuez des tâches, ajoutez des notes internes et collaborez efficacement avec votre équipe sur les demandes des clients Outils d'analyse et de rapports : Mesurez les performances, les temps de réponse et la satisfaction des clients grâce à des rapports détaillés

: Mesurez les performances, les temps de réponse et la satisfaction des clients grâce à des rapports détaillés Assistance multimédia : Gestion facile des pièces jointes, qu'il s'agisse d'images, de vidéos ou de fichiers

Limites de Re:amaze

Courbe d'apprentissage plus rapide : Avec autant de fonctionnalités, les petites équipes peuvent se sentir dépassées par la prise en main

: Avec autant de fonctionnalités, les petites équipes peuvent se sentir dépassées par la prise en main Interface maladroite : L'interface pourrait être un peu plus rationalisée - des tâches simples peuvent parfois nécessiter trop de clics

: L'interface pourrait être un peu plus rationalisée - des tâches simples peuvent parfois nécessiter trop de clics Limites du chatbot : Le chatbot manque parfois l'intention du client, ce qui conduit à des réponses mal adaptées

: Le chatbot manque parfois l'intention du client, ce qui conduit à des réponses mal adaptées Pas d'intégration de WhatsApp : Malgré sa polyvalence, Re:amaze n'offre pas encore d'assistance à WhatsApp

: Malgré sa polyvalence, Re:amaze n'offre pas encore d'assistance à WhatsApp Assistance linguistique : Re:amaze n'offre pas d'assistance intégrée pour les langues populaires comme l'espagnol

Prix de Re:amaze

Basic : 29$ par membre de l'équipe/mois

: 29$ par membre de l'équipe/mois Pro : 49 $ par membre de l'équipe et par mois

: 49 $ par membre de l'équipe et par mois Plus : 69 $ par membre de l'équipe/mois

G2 : 4.6/5

: 4.6/5 Capterra : 4.8/5

10. LiveAgent (Meilleur pour une solution tout-en-un de helpdesk et de discussion en direct)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/LiveAgent-Best-for-all-in-one-helpdesk-and-live-chat-solution-1400x746.png LiveAgent est l'une des plateformes de discussion les plus populaires pour les services d'assistance /$$$img/

il s'agit d'une plateforme de chat pour les services d'assistance LiveAgent Et si vous pouviez suivre et répondre aux demandes de vos clients sur plusieurs canaux, sans vous fatiguer ?

C'est l'avantage que vous offre LiveAgent.

De plus, en plus de centraliser votre assistance, LiveAgent vous permet de suivre les visiteurs de votre site web en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de LiveAgent

Visioconférences intégrées : Discutez en face à face avec vos clients directement depuis la plateforme

: Discutez en face à face avec vos clients directement depuis la plateforme Système de tickets : Convertissez les demandes des clients à partir de n'importe quel canal - e-mail, messagerie sociale, discussion en direct, et plus encore - en tickets pour une gestion plus facile

: Convertissez les demandes des clients à partir de n'importe quel canal - e-mail, messagerie sociale, discussion en direct, et plus encore - en tickets pour une gestion plus facile Assistance multicanal : Traitez les demandes des clients à partir d'e-mails, de discussions en direct, de téléphones, d'appels vidéo et même de forums, le tout en un seul endroit

: Traitez les demandes des clients à partir d'e-mails, de discussions en direct, de téléphones, d'appels vidéo et même de forums, le tout en un seul endroit Surveillance du site Web : Suivez les interactions des visiteurs avec votre site et proposez des invitations à discuter personnalisées en temps réel

Limites de LiveAgent

Intégrations limitées : Bien que LiveAgent brille dans la gestion de la communication, il pourrait utiliser plus d'options d'intégration avec d'autres outils d'entreprise

: Bien que LiveAgent brille dans la gestion de la communication, il pourrait utiliser plus d'options d'intégration avec d'autres outils d'entreprise Pas de chatbots IA : Contrairement à certains concurrents, LiveAgent ne propose pas de chatbots IA pour les réponses automatisées, ce qui pourrait ralentir les temps de réponse pour les requêtes courantes

Prix de LiveAgent

Free Forever : Small Plan: $20.00

: $20.00 Small Plan : 9$/mois par utilisateur.

: 9$/mois par utilisateur. Plan moyen : 29$/mois par utilisateur.

: 29$/mois par utilisateur. Grand forfait : 49 $/mois par utilisateur.

: 49 $/mois par utilisateur. Forfait Enterprise : 69 $/mois par utilisateur

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra : 4.7/5

11. ClickDesk (Meilleur pour le chat en direct et l'assistance vocale)

le site web de l'entreprise est en cours de développement ClickDesk Avez-vous déjà souhaité pouvoir discuter avec vos clients tout en leur permettant de prendre un appel - sans quitter la même plateforme ?

Voici ClickDesk, la combinaison populaire de discussion en direct et d'assistance vocale.

Je l'ai essayé récemment et j'ai apprécié la façon dont il combine les discussions en temps réel, l'assistance vocale et l'intégration des médias sociaux en une seule plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de ClickDesk

Chat en direct et assistance vocale: Gérer le chat en direct et les appels vocaux avec les clients directement à partir de la plate-forme, en leur donnant plusieurs moyens de contacter l'assistance

Gérer le chat en direct et les appels vocaux avec les clients directement à partir de la plate-forme, en leur donnant plusieurs moyens de contacter l'assistance Intégration des médias sociaux: Permet aux clients de se connecter via Facebook et X (anciennement Twitter) pour une plus grande flexibilité de communication

Permet aux clients de se connecter via Facebook et X (anciennement Twitter) pour une plus grande flexibilité de communication Analyse en temps réel: Surveillez les performances des discussions et le comportement des visiteurs avec des données en temps réel pour améliorer votre assistance client et stimuler l'engagement

Surveillez les performances des discussions et le comportement des visiteurs avec des données en temps réel pour améliorer votre assistance client et stimuler l'engagement Widget d'appel en un clic: Permet des appels vocaux instantanés via le site Web en un seul clic, aidant les clients à obtenir une assistance immédiate sans quitter la page

Permet des appels vocaux instantanés via le site Web en un seul clic, aidant les clients à obtenir une assistance immédiate sans quitter la page Intégration d'applications tierces: Intégration transparente avec les systèmes CRM, les outils d'e-mail marketing et les logiciels d'assistance pour rationaliser la gestion des clients

Limites de ClickDesk

Capacités de base des chatbots : ClickDesk offre une automatisation limitée avec les chatbots, ce qui le rend moins robuste pour traiter les requêtes courantes sans agent humain

: ClickDesk offre une automatisation limitée avec les chatbots, ce qui le rend moins robuste pour traiter les requêtes courantes sans agent humain Pas d'assistance par visioconférence : Alors que la voix et le chat en direct sont disponibles, ClickDesk manque d'appels vidéo intégrés, ce qui pourrait être un inconvénient pour les équipes qui ont besoin d'interactions en face à face avec les clients

Prix de ClickDesk

**Forfait Free : gratuit

Forfait Pro: 14,99 $/mois par agent

14,99 $/mois par agent Plus Plan: $24.99/mois par agent

$24.99/mois par agent Forfait Enterprise: $39.99/mois par agent

G2 : 3.8/5

Capterra : 3.4/5

12. Acquire (Meilleur pour l'assistance client avec le co-browsing et la vidéo discussion)

la société de l'information est en train de se transformer en une société de l'information Acquire.io Vous savez, l'assistance client vidéo est censée.. croître de 150% dans les années à venir. C'est logique. N'aimeriez-vous pas pouvoir passer une visioconférence rapide avec un client confus ou partager des écrans pour résoudre un problème en quelques secondes ?

Acquire est une plateforme qui tire déjà le meilleur parti de cette tendance.

Son système de discussion en direct avec assistance vidéo et VoIP intégrée est parfait pour le service client en temps réel et en face à face.

Les meilleures fonctionnalités d'Acquire

Visioconférences et appels VoIP : Organisez des visioconférences unidirectionnelles ou bidirectionnelles et connectez-vous avec vos clients par VoIP, le tout intégré à la plateforme - pas de téléchargements supplémentaires

: Organisez des visioconférences unidirectionnelles ou bidirectionnelles et connectez-vous avec vos clients par VoIP, le tout intégré à la plateforme - pas de téléchargements supplémentaires Co-navigation et partage d'écran : Interagissez directement avec le navigateur de votre client, en le guidant à travers les formulaires, les clics et les décisions en temps réel

: Interagissez directement avec le navigateur de votre client, en le guidant à travers les formulaires, les clics et les décisions en temps réel Affichage unifié de l'agent : Gérez toutes les discussions avec vos clients, du chat en direct aux chatbots, dans un seul tableau de bord pour une assistance client transparente

: Gérez toutes les discussions avec vos clients, du chat en direct aux chatbots, dans un seul tableau de bord pour une assistance client transparente Intégration de la base de connaissances : Proposez automatiquement des articles d'assistance en ligne pendant les discussions, minimisant ainsi le besoin d'un agent en direct

Limites de l'acquisition

Pas d'outils de marketing sortant : Acquire excelle dans la discussion en direct mais ne dispose pas des fonctionnalités de marketing sortant que l'on trouve sur d'autres plateformes de discussion

: Acquire excelle dans la discussion en direct mais ne dispose pas des fonctionnalités de marketing sortant que l'on trouve sur d'autres plateformes de discussion Des canaux de marketing limités : Aucune intégration de Facebook Messenger et des options SMS basiques limitent son potentiel marketing

Prix d'Acquire

Plan de service : 500 $/mois, plus 25 $ par agent/mois

: 500 $/mois, plus 25 $ par agent/mois Plan de solution intégrée : 2 000 $/mois, plus 45 $ par agent/mois

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: Pas assez de commentaires

12. Facebook Messenger (le meilleur pour la communication avec les clients sur les médias sociaux)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Facebook-Messenger-Best-for-social-media-customer-communication-1400x788.jpg Facebook Messenger pour la communication client dans les médias sociaux /$$$img/

le site web de Facebook Messenger est un outil de communication entre les médias sociaux et les clients Facebook Soyons réalistes : presque tout le monde est déjà sur Facebook.. 3 milliards d'utilisateurs actifs pour être précis. Alors pourquoi ne pas utiliser Facebook Messenger comme plateforme d'assistance client ?

C'est gratuit, familier et cela vous permet de vous connecter avec vos clients là où ils sont le plus à l'aise.

Les meilleures fonctionnalités de Facebook Messenger

Partage de fichiers : Envoyez facilement des fichiers, des documents et des images pendant les discussions, comme vous le feriez par e-mail, pour une communication plus rapide et plus fluide avec vos clients

: Envoyez facilement des fichiers, des documents et des images pendant les discussions, comme vous le feriez par e-mail, pour une communication plus rapide et plus fluide avec vos clients Messages vocaux et vidéo : Envoyez des messages vocaux ou vidéo rapides pour une touche plus personnalisée lorsque le texte ne suffit pas

: Envoyez des messages vocaux ou vidéo rapides pour une touche plus personnalisée lorsque le texte ne suffit pas Automatisation des bots : Paramétrez des chatbots alimentés par l'IA pour traiter les demandes courantes des clients, recueillir des commentaires et même promouvoir vos paramètres, ce qui est parfait pour libérer votre équipe d'assistance

: Paramétrez des chatbots alimentés par l'IA pour traiter les demandes courantes des clients, recueillir des commentaires et même promouvoir vos paramètres, ce qui est parfait pour libérer votre équipe d'assistance Discussions de groupe : Coordonnez avec les équipes ou les clients en temps réel en paramétrant des discussions de groupe - idéal pour la communication autour d'un projet ou..collaboration en temps réel avec les clients *Partage d'emplacement : Partagez votre emplacement en temps réel, ce qui est idéal pour les entreprises qui gèrent les livraisons ou les services en personne

: Coordonnez avec les équipes ou les clients en temps réel en paramétrant des discussions de groupe - idéal pour la communication autour d'un projet ou..collaboration en temps réel avec les clients *Partage d'emplacement : Partagez votre emplacement en temps réel, ce qui est idéal pour les entreprises qui gèrent les livraisons ou les services en personne Paramètres de contact personnalisés : Personnalisez les couleurs de discussion pour chaque client ou mettez les discussions en sourdine lorsque vous avez besoin d'une pause

Limites de Facebook Messenger

Tout le monde n'utilise pas Facebook : D'accord, contrairement à notre introduction, certaines personnes ont juré de ne plus utiliser les médias sociaux, donc vous pourriez toujours avoir besoin d'une plateforme de discussion en direct de sauvegarde

: D'accord, contrairement à notre introduction, certaines personnes ont juré de ne plus utiliser les médias sociaux, donc vous pourriez toujours avoir besoin d'une plateforme de discussion en direct de sauvegarde Les attentes en matière de réponse immédiate : Les clients s'attendent à ce que vous leur répondiez rapidement. Heureusement, vous pouvez définir des paramètres d'heures d'ouverture pour gérer leurs attentes

Prix de Facebook Messenger

Forfait Free

G2 : 4.2/5

: 4.2/5 Capterra : 4.3/5

14. WhatsApp (Meilleur pour la messagerie d'entreprise et le service à la clientèle)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'application WhatsApp pour la messagerie professionnelle WhatsApp J'utilise WhatsApp, vous utilisez WhatsApp, 50 millions d'entreprises utilisent WhatsApp.

Attendez, quoi ?

Oui, les startups et les entreprises du monde entier passent à WhatsApp pour se connecter à leur public.

Nous savons tous comment cela fonctionne au niveau personnel, mais comment cela fait-il pour une entreprise ? Découvrons-le.

Les meilleures fonctionnalités de WhatsApp

Profil de l'entreprise : Créez un visage professionnel pour votre entreprise en ajoutant l'adresse de votre entreprise, votre site web, et plus encore. Un badge vérifié à côté de votre nom permet d'instaurer un climat de confiance avec les clients

: Créez un visage professionnel pour votre entreprise en ajoutant l'adresse de votre entreprise, votre site web, et plus encore. Un badge vérifié à côté de votre nom permet d'instaurer un climat de confiance avec les clients Réponses rapides : Gagnez du temps en paramétrant des messages pré-écrits pour les FAQ. Il suffit d'appuyer sur "/" et de sélectionner la réponse rapide - plus besoin de taper la même chose à plusieurs reprises !

: Gagnez du temps en paramétrant des messages pré-écrits pour les FAQ. Il suffit d'appuyer sur "/" et de sélectionner la réponse rapide - plus besoin de taper la même chose à plusieurs reprises ! Messages d'accueil et d'absence : Accueillez vos clients automatiquement et envoyez des messages d'absence lorsque vous n'êtes pas en ligne, car la première impression est importante et personne n'aime attendre

: Accueillez vos clients automatiquement et envoyez des messages d'absence lorsque vous n'êtes pas en ligne, car la première impression est importante et personne n'aime attendre Libellés : Organisez vos contacts et vos discussions à l'aide de libellés tels que " Nouveau client " ou " VIP ", afin de faciliter le tri des discussions

: Organisez vos contacts et vos discussions à l'aide de libellés tels que " Nouveau client " ou " VIP ", afin de faciliter le tri des discussions Catalogues et collections : Présentez vos produits dans des catalogues. Les clients peuvent les consulter sans quitter WhatsApp

: Présentez vos produits dans des catalogues. Les clients peuvent les consulter sans quitter WhatsApp Messages interactifs : Ajoutez des boutons pour des réponses rapides et des appels à l'action (CTA) pour faciliter la navigation. Plus besoin de taper manuellement, il suffit de cliquer et c'est parti !

Limites de WhatsApp

Aucune assistance pour les numéros VoIP : Malheureusement, WhatsApp n'assiste plus les numéros VoIP. Vous aurez besoin d'une carte SIM physique

: Malheureusement, WhatsApp n'assiste plus les numéros VoIP. Vous aurez besoin d'une carte SIM physique Un seul compte par appareil : Vous ne pouvez utiliser qu'un seul compte par appareil à la fois, ce qui peut limiter la portée pour les grandes équipes

: Vous ne pouvez utiliser qu'un seul compte par appareil à la fois, ce qui peut limiter la portée pour les grandes équipes Risque d'envoi excessif de messages : Attention à ne pas spammer les clients avec trop de messages - cela peut vite devenir ennuyeux !

: Attention à ne pas spammer les clients avec trop de messages - cela peut vite devenir ennuyeux ! Lié à Facebook : Compte tenu de la propriété de WhatsApp par Facebook, cela pourrait être un obstacle pour ceux qui se méfient du géant des médias sociaux"

Prix de WhatsApp

Tarifs personnalisés

G2 : 4.7/5

: 4.7/5 Capterra : 4.7/5

15. WeChat (Meilleur pour la communication globale et l'intégration des paiements mobiles)

le site web de la Commission européenne est en cours d'élaboration WeChat Plus d'une milliards de personnes utilisent WeChat chaque mois. C'est une plateforme puissante pour la messagerie individuelle et de groupe, les promotions marketing et l'assistance client.

Cependant, comme WeChat est basé en Chine, découvrons comment il fonctionnera pour votre entreprise à l'étranger.

Les meilleures fonctionnalités de WeChat

Compte officiel WeChat : Créez un profil d'entreprise vérifié et interagissez directement avec vos clients. C'est comme si vous disposiez d'un mini-site web dans WeChat. Vous pouvez publier des articles, organiser des promotions et renforcer la crédibilité de votre marque

: Créez un profil d'entreprise vérifié et interagissez directement avec vos clients. C'est comme si vous disposiez d'un mini-site web dans WeChat. Vous pouvez publier des articles, organiser des promotions et renforcer la crédibilité de votre marque Les mini-programmes WeChat : Créez des mini-programmes pour dialoguer avec votre public sans qu'il ait besoin de quitter l'application. Considérez-les comme des applications au sein de l'écosystème WeChat pour tout ce qui concerne le commerce électronique ou le service client

: Créez des mini-programmes pour dialoguer avec votre public sans qu'il ait besoin de quitter l'application. Considérez-les comme des applications au sein de l'écosystème WeChat pour tout ce qui concerne le commerce électronique ou le service client Magasins WeChat : Paramétrez une boutique en ligne directement sur WeChat ! Vos clients peuvent naviguer, acheter et même bénéficier d'une assistance client, le tout en un seul endroit

: Paramétrez une boutique en ligne directement sur WeChat ! Vos clients peuvent naviguer, acheter et même bénéficier d'une assistance client, le tout en un seul endroit Intégration des paiements : Permettez des transactions transparentes avec des paiements en ligne grâce à WeChat Pay.

: Permettez des transactions transparentes avec des paiements en ligne grâce à WeChat Pay. CRM WeChat : Collectez des données sur les interactions et le comportement des clients. Vous pouvez suivre le moment où ils parlent de votre marque, offrent une assistance, et utiliser ces informations pour ajuster votre stratégie marketing

: Collectez des données sur les interactions et le comportement des clients. Vous pouvez suivre le moment où ils parlent de votre marque, offrent une assistance, et utiliser ces informations pour ajuster votre stratégie marketing Diffusion en direct et canaux WeChat : Créez de courtes vidéos et organisez des évènements d'achat en direct pour engager le dialogue avec votre public

Limites de WeChat

Installation compliquée : Le paramètre d'un compte officiel WeChat peut être délicat, en particulier pour les entreprises non chinoises. Vous devrez franchir quelques étapes et payer des frais de vérification

: Le paramètre d'un compte officiel WeChat peut être délicat, en particulier pour les entreprises non chinoises. Vous devrez franchir quelques étapes et payer des frais de vérification Lié à la Chine : WeChat est dominant en Chine, mais si votre entreprise opère à l'échelle mondiale, vous aurez besoin d'autres plateformes pour atteindre des clients internationaux.

: WeChat est dominant en Chine, mais si votre entreprise opère à l'échelle mondiale, vous aurez besoin d'autres plateformes pour atteindre des clients internationaux. Une personnalisation limitée : Bien que la plateforme offre des outils puissants, les options de personnalisation pour les entreprises sont quelque peu limitées par rapport aux applications autonomes

Prix de WeChat

Entreprises d'outre-mer : La tarification commence à 500 $, et il y a des frais de vérification supplémentaires de 99 $ par an

ClickUp : Bien pour discuter, encore mieux pour communiquer

Ramenons la discussion à l'essentiel : trouver une plateforme de discussion qui corresponde à vos besoins et aux objectifs de votre entreprise.

Parmi les nombreuses options disponibles, chacune prétendant être la meilleure d'une manière ou d'une autre, ClickUp se distingue pour une raison simple : elle vous offre exactement ce dont vous avez besoin, sans superflu. Pourquoi perdre du temps (et de l'argent) avec des fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais ?

ClickUp est personnalisé pour vous donner l'expérience de gestion de projet la plus efficace et est chargé d'outils qui gardent votre équipe et vos clients heureux.

Prêt à faciliter vos flux de travail ? Montez à bord et inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !