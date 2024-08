10 Meilleures applications de discussion de groupe en équipe pour les entreprises en 2024

La communication instantanée entre les membres d'une équipe est essentielle pour faire avancer un projet. Il fut un temps où les collègues échangeaient des e-mails pour communiquer au sein de l'équipe. Au fil du temps, la communication sur les projets par le biais de fils d'e-mails encombrants est pratiquement devenue une chose du passé.

Le lieu de travail numérique d'aujourd'hui privilégie les applications de messagerie et les outils de discussion pour une collaboration d'équipe transparente et efficace. Bien sûr, ils sont aussi parfaits pour envoyer des photos de chats à votre collègue ! 🐈

Mon équipe et moi-même avons passé beaucoup de temps à évaluer les applications de discussion en équipe les plus populaires du marché. Sur la base de leurs fonctionnalités et des expériences des utilisateurs, nous avons compilé cette liste des dix meilleures applications de discussion en équipe pour que vous puissiez faire votre choix.

C'est parti ! 🚀

Que faut-il rechercher dans les applications de discussion en équipe ? Applications de discussion en équipe sont le hub de toutes les activités sur le lieu de travail. Voici quelques-uns des paramètres que vous pouvez utiliser pour évaluer les applications de discussion :

Messagerie instantanée: Celle-ci est une évidence. Une application de discussion en équipe est censée permettre une communication directe et en temps réel entre des utilisateurs individuels et des équipes

Celle-ci est une évidence. Une application de discussion en équipe est censée permettre une communication directe et en temps réel entre des utilisateurs individuels et des équipes Discussion en groupe: Vous devez pouvoir créer des groupes pour communiquer et partager des fichiers avec plusieurs membres de l'équipe simultanément

Vous devez pouvoir créer des groupes pour communiquer et partager des fichiers avec plusieurs membres de l'équipe simultanément Notifications: L'application de discussion en équipe doit avertir instantanément les utilisateurs des nouveaux messages et de l'activité pour leur permettre de répondre sans délai

L'application de discussion en équipe doit avertir instantanément les utilisateurs des nouveaux messages et de l'activité pour leur permettre de répondre sans délai **Partage de fichiers : une application de messagerie d'équipe ou une plateforme de discussion doit offrir un moyen rapide et efficace de partager des fichiers (documents, images, etc.) afin d'obtenir un retour d'information rapide et de faire avancer les choses

**Les utilisateurs doivent pouvoir accéder à l'application de messagerie à partir du Web, du bureau et des applications mobiles sur Windows/Mac et Android/iOS

Interface conviviale: L'interface utilisateur de l'application de discussion doit être suffisamment intuitive pour que les utilisateurs puissent naviguer dans les fonctions de l'application sans avoir besoin d'un programme de formation.

L'interface utilisateur de l'application de discussion doit être suffisamment intuitive pour que les utilisateurs puissent naviguer dans les fonctions de l'application sans avoir besoin d'un programme de formation. Intégrations: Votre application de discussion en équipe doit être bien intégrée aux outils que vous utilisez dans vos flux de travail quotidiens, tels que votre CRM, votre calendrier, votre solution de vidéoconférence, etc.

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans une application de chat d'équipe, vous êtes en droit de vous poser des questions application de messagerie d'équipe pour votre entreprise nous allons maintenant passer à nos dix meilleures recommandations.

Les 10 meilleures applications de discussion en équipe à utiliser en 2024

1. ClickUp (meilleur outil de collaboration et de gestion de projet)

Dans une tâche ClickUp, créez et organisez facilement des Checklists détaillées avec des groupes d'éléments à faire qui peuvent même être assignés à d'autres utilisateurs ClickUp Brain clickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, transforme votre environnement de travail en une base de connaissances consultable. Obtenez des réponses rapides sur les tâches, les documents et d'autres informations liées au projet sans quitter votre discussion. Il vous fait gagner du temps en automatisant les tâches répétitives telles que la création de résumés de projets, de mises à jour de la progression et de rapports de statut, afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail qui compte vraiment.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Canaux de discussion spécifiques aux projets: Engagez des discussions en temps réel avec votre équipe sur les tâches et les mises à jour du projet en créant des canaux dédiés à chaque projet à l'aide de ClickUp Chat View

Engagez des discussions en temps réel avec votre équipe sur les tâches et les mises à jour du projet en créant des canaux dédiés à chaque projet à l'aide de ClickUp Chat View Communication contextuelle: Mentionnez les tâches ou joignez des pièces jointes directement dans la discussion pour contextualiser vos discussions. Cette fonctionnalité permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page sans avoir à quitter la discussion pour obtenir plus d'informations

Mentionnez les tâches ou joignez des pièces jointes directement dans la discussion pour contextualiser vos discussions. Cette fonctionnalité permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page sans avoir à quitter la discussion pour obtenir plus d'informations Messagerie en temps réel: Maintenez le flux de la discussion sans quitter ClickUp. L'affichage du chat vous permet d'avoir des discussions instantanées sur les tâches et les mises à jour

Maintenez le flux de la discussion sans quitter ClickUp. L'affichage du chat vous permet d'avoir des discussions instantanées sur les tâches et les mises à jour Gestion des tâches: Décomposez les objectifs d'un grand projet en tâches et sous-tâches gérables, assignez-les aux membres de l'équipe, fixez des dates d'échéance, ajoutez des fichiers audio et vidéo, et mettez à jour le statut des tâches pour maintenir la visibilité sur la progression du projet en utilisant les paramètres suivantsTâches ClickUp *Création de tâches dans le chat : Transformez rapidement les idées de votre discussion en tâches en quelques clics

Créez des projets avec des tâches hiérarchisées, des sous-tâches et des checklists pour suivre la progression du projet et contrôler la charge de travail de l'équipe grâce à ClickUp Tasks

Gestion de documents: Créez et partagez des documents bien structurés avecClickUp Documents pour capturer et organiser les idées de votre équipe afin d'y accéder facilement.

Collaborez sur vos documents ClickUp en temps réel ou asynchrone avec des indications de frappe et des commentaires

Tableaux blancs numériques: Invitez les membres de l'équipe à discuter sur le chat pour des sessions de brainstorming et de collaboration visuelle avecTableaux blancs ClickUp. Commencez à collaborer avec votre équipe sur une toile vierge, créez des cartes mentales et des flux de travail, annotez et ajoutez des notes pour itérer et développer des idées

Collaborez visuellement et faites des brainstormings en utilisant les Tableaux blancs ClickUp

Enregistrement d'écran: Enregistrez des vidéos de présentation rapide ou communiquez vos idées et instructions à votre équipe par vidéo en utilisantClickUp Clips. Partagez ces Clips sur le chat

Organisez des discussions vidéo asynchrones avec ClickUp Cliams pour discuter en toute transparence au sein de votre équipe

Notifications simplifiées: Personnalisezles notifications pour rester informé de ce qui compte le plus. ClickUp vous permet d'affiner les alertes que vous recevez, de sorte que vous ne soyez pas submergé par les bavardages tout en restant dans le coup

Limites de ClickUp

Toutes les fonctionnalités avancées de ClickUp ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour plus de détails sur les prix

Contacter pour plus de détails sur les prix ClickUp Brain: Disponible en tant que module complémentaire à n'importe quel forfait payant pour $$$ par utilisateur et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9,000+ reviews)

Capterra : 4.6/5 (4,000+ avis)

2. Slack (Meilleur outil de messagerie instantanée et de collaboration)

via Troupeau Flock Team Messenger contient toutes les fonctionnalités essentielles que vous attendez d'une application de discussion en équipe - canaux de discussion, visioconférences, partage de fichiers, etc.

Elle permet également d'assurer le suivi des tâches à l'aide de notes, de rappels et de tâches à accomplir. En raison de plusieurs similitudes au niveau de l'interface et de la navigation, elle peut être une grande Alternative à Microsoft Teams .

Les meilleures fonctionnalités de Flock

Rationalisez les discussions avec l'ensemble de votre équipe à l'aide de canaux et créez des fils de discussion en répondant aux messages postés dans un canal

Passez des visioconférences et des appels audio dans des discussions privées ou dans un canal pour les appels de groupe

Partagez des fichiers en toute sécurité avec des utilisateurs ou des équipes, et accédez rapidement à tous les fichiers partagés dans votre espace de travail

Limites de Flock

Certains utilisateurs ont signalé que la mauvaise qualité de l'image nuisait à la communication lors de réunions cruciales

Il se peut que Flock ne s'intègre pas à tous les outils ou applications spécifiques sur lesquels votre équipe s'appuie, ce qui nécessite des solutions de contournement manuelles ou des étapes supplémentaires

Prix de Flock

Free

Pro: 6$/mois par utilisateur

6$/mois par utilisateur Enterprise:Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (200+ avis)

Capterra : 4.5/5 (300+ avis)

9. Troop Messenger (Meilleure application de communication pour les équipes à distance)

via Zoho Cliq est l'application de messagerie Business de la suite d'applications Zoho. C'est un logiciel de discussion en équipe léger et rapide qui s'intègre parfaitement à la suite d'applications Business de Zoho. Vous pouvez transformer les discussions importantes d'un canal en message direct privé et héberger des flux vidéo pour faire des annonces importantes ou organiser des assemblées générales.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Cliq

Affichez plusieurs discussions dans une seule fenêtre

Organiser des visioconférences et des appels audio illimités avec des options de partage d'écran

Partage de fichiers avec des canaux et discussions en filigrane via des commentaires

Limites de Zoho Cliq

Absence d'options permettant de personnaliser les notifications ou la disposition de la fenêtre de discussion

Pas d'assistance pour baliser ou annoter les PDF et les images

Prix de Zoho Cliq

Free

Standard : 18 $/mois par utilisateur

: 18 $/mois par utilisateur Professionnel : 2$/mois par utilisateur

: 2$/mois par utilisateur Enterprise : 4$/mois par utilisateur

G2 : 4.4/5 (200+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (80+ commentaires)

Utiliser ClickUp pour une communication d'équipe efficace

Les applications de discussion en équipe offrent de nombreuses fonctionnalités qui peuvent rationaliser la communication au sein de votre organisation : messagerie instantanée, appels audio et vidéo, partage de fichiers, etc. Cependant, la communication sur le lieu de travail s'articule souvent autour de tâches et de projets. À défaut d'une assistance à la gestion des tâches par votre appli de discussion en équipe, les discussions de votre équipe seront dispersées entre plusieurs outils.

Nous savons que le basculement contextuel entre plusieurs applications peut considérablement nuire à la productivité. C'est là que ClickUp intervient en tant que solution tout-en-un. Elle combine la gestion des tâches et des projets, la collaboration d'équipe et le chat d'équipe en une seule plateforme.

Votre équipe peut commencer à utiliser ClickUp dès aujourd'hui. Les tâches, les sprints, les tableaux Kanban, les documents, les tableaux blancs et le chat en temps réel sont disponibles sur tous les forfaits, y compris le forfait Free Forever. S'inscrire gratuitement sur ClickUp .