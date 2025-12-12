Quelle pile IA convient aux agences de marketing ?

Vous croulez actuellement sous les outils d'IA.

Chaque semaine, quelqu'un vous propose un nouveau générateur de contenu, votre boîte de réception contient 17 plateformes d'analyse « révolutionnaires » et votre équipe n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'outil d'automatisation des campagnes le plus performant.

Ces derniers temps, déterminer quelle pile IA convient le mieux aux agences de marketing revient à jouer au Jenga avec votre budget.

Vous avez besoin d'outils qui fonctionnent ensemble pour le contenu, les campagnes, les analyses et la livraison aux clients. Vous gagnerez des points supplémentaires si vous n'avez pas besoin d'un organigramme pour l'expliquer à votre équipe.

Dans cet article, nous vous expliquons ce qui fonctionne et comment ClickUp s'intègre dans le puzzle. 🧩

Composants essentiels d'une pile IA pour agence

Considérez la pile IA comme le système nerveux de votre agence. Chaque composant doit communiquer avec les autres, sinon vous ne ferez qu'aggraver le chaos.

Voici un aperçu plus détaillé. 👀

Ingestion et enrichissement des données

Chaque jour, des flux d'informations provenant de dizaines de sources affluent dans votre agence. Entrées CRM, clics sur le site web, ouvertures d'e-mails, engagement sur les réseaux sociaux : tout cela raconte une histoire, si vous savez l'écouter.

Une infrastructure IA adaptée rassemble ces points de données dispersés et les transforme en informations utiles. Cela peut inclure :

Lead scoring qui classe les prospects en fonction de leur comportement réel

Profils clients qui se mettent automatiquement à jour lorsque quelqu'un interagit avec votre contenu ou consulte votre page de tarifs.

Déclencheurs comportementaux qui vous alertent lorsqu'un client montre des signes d'opportunité d'expansion ou de perte potentielle.

Enrichissement des données qui ajoute des informations firmographiques et démographiques aux fiches de contact de base.

🔍 Le saviez-vous ? L'agence Papert Koenig Lois (PKL), fondée en 1960 à Manhattan, est devenue la première agence de publicité américaine à entrer en bourse.

Génération de contenu et de créations

Votre équipe doit produire du contenu en grande quantité, mais le processus de création initial prend un temps précieux. Les outils marketing IA de cette catégorie se chargent de la tâche fastidieuse de rédiger les premières ébauches et les différentes variantes.

Ce que vous pouvez faire avec ces outils :

Générez plusieurs variantes de textes publicitaires à tester sur différentes plateformes.

Créez des concepts visuels et des variantes de design pour les présentations aux clients.

Créez des séquences d'e-mails adaptées à différents segments d'audience.

Produisez des légendes pour les réseaux sociaux et publiez des variantes à grande échelle.

Rédigez des scripts de vidéos et des storyboards pour le contenu de vos campagnes.

📖 À lire également : Comment choisir des assistants de rédaction IA pour la création de contenu

Automatisation et orchestration des campagnes

La mise en œuvre de campagnes marketing par e-mail, sur les réseaux sociaux, via des publicités payantes et sur votre site web nécessite une coordination constante. Les outils d'orchestration IA gèrent la logique et le timing sur tous ces canaux.

Le système gère des tâches telles que :

Déclencher des séquences d'e-mails lorsqu'un utilisateur télécharge un aimant à prospects à partir de votre publicité payante

Ajuster les dépenses publicitaires sur les différentes plateformes en fonction des données de performance en temps réel

Personnalisation du contenu des pages d'atterrissage en fonction de la source du trafic et du segment d'audience

Faire progresser les prospects à travers des séquences de nurturing en fonction de leur niveau d'engagement

Coordonner le reciblage sur plusieurs plateformes sans installation manuelle

Analyses, rapports et informations

Les rapports clients impliquent généralement d'extraire des données de plusieurs plateformes, de créer des feuilles de calcul et de préparer des présentations. Les outils d'analyse IA automatisent l'ensemble de ce processus et y ajoutent une dimension intelligente.

Les principales fonctionnalités comprennent :

Génération automatisée de rapports qui extrait les données de vos outils et les met en forme pour vos clients.

Attribution cross-canal qui montre quels points de contact contribuent aux conversions

Des informations sur les performances qui mettent en évidence ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté.

Tableaux de bord marketing en temps réel offrant une visibilité constante sans mises à jour manuelles

Analyses prédictives pour la prévision des résultats des campagnes en fonction des tendances actuelles

Collaboration et gestion des flux de travail

Le chaos interne peut nuire à l'efficacité d'une agence. Ces outils permettent de structurer le travail au sein de votre équipe et avec vos clients.

Recherchez des systèmes qui gèrent :

Attribution automatisée des tâches en fonction des étapes du projet et des capacités de l'équipe

Flux de travail d'approbation qui acheminent les livrables vers les bonnes parties prenantes dans l'ordre

Portails clients où les livrables, les commentaires et les communications sont regroupés en un seul endroit

Modèles de projet qui standardisent la manière dont vous exécutez les types de campagnes récurrentes

Des systèmes de notifications qui permettent à tout le monde de rester informé sans encombrer les boîtes de réception

Intégration et évolutivité

C'est la base qui permet de tout coordonner. Vos outils d'IA doivent communiquer entre eux et s'adapter à mesure que votre clientèle s'élargit.

Les éléments essentiels sont les suivants :

Connexions API robustes permettant le flux automatique des données entre les outils

Architecture multi-clients qui permet de séparer les données et les campagnes de chaque client tout en les gérant à partir d'une seule interface.

Flux de travail d'automatisation qui gère les tâches répétitives sur tous vos comptes

Intégrations personnalisées qui assurent la connexion de vos outils et flux de travail spécifiques

Une base solide permet d'ajouter de nouveaux clients sans avoir à augmenter proportionnellement la taille de l'équipe ou l'effort manuel.

💡 Conseil de pro : séparer l'IA créative de l'IA opérationnelle. L'IA créative facilite le brainstorming et l'itération des campagnes. L'IA opérationnelle gère les flux de travail internes tels que le suivi du temps, les résumés de facturation ou les prévisions de ressources. Les séparer permet d'éviter que les outils créatifs ne soient ralentis par les contraintes logistiques.

Voici comment aborder de manière stratégique la pile IA de votre agence marketing. 📊

Étape n° 1 : définissez la « zone de valeur » de votre agence

Commencez par identifier les domaines dans lesquels votre agence de marketing IA génère systématiquement l'impact le plus mesurable. Cette « zone de valeur » peut être une création à fort taux de conversion, des informations sur les performances basées sur les données ou l'exécution de campagnes sur l'ensemble du funnel. Clarifiez cela dès le début, car cela déterminera toutes les décisions qui suivront.

Pour rendre cela plus concret :

Répertoriez vos services les plus performants et les résultats obtenus par vos clients.

Associez ces résultats aux processus et aux rôles qui les sous-tendent.

Identifiez les tâches qui nécessitent le plus d'améliorations ou d'assistance en automatisation.

Par exemple, si votre agence se distingue par sa capacité à livrer rapidement des campagnes, privilégiez les flux de travail de conception et de révision du contenu basés sur l'IA.

🚀 Avantage ClickUp : Dans ClickUp, vous pouvez créer des espaces autour de chaque service principal, comme « Stratégie de campagne » ou « Production de contenu ». À l'intérieur de ces espaces, créez des modèles pour les briefs créatifs, attribuez des validations et suivez les livrables grâce à des tâches ClickUp. Analysez les données clients sous forme de tâches dans ClickUp. Personnalisez les tâches ClickUp pour vos initiatives marketing. Cette installation garantit que votre domaine de prédilection s'appuie sur des flux de travail structurés et reproductibles.

Étape n° 2 : auditez votre pile existante et identifiez les lacunes

Avant d'ajouter quoi que ce soit de nouveau, faites l'inventaire de ce dont vous disposez déjà. Dressez la liste de tous les outils que votre équipe utilise actuellement, qui les utilise, combien ils coûtent et à quel niveau de votre pile ils se situent. Incluez également les « outils parallèles » que certains membres de l'équipe ont adoptés sans autorisation officielle.

Vient ensuite la partie cruciale : recueillir les commentaires des personnes qui utilisent ces plateformes au quotidien. Prévoyez des discussions de 15 minutes avec des membres de l'équipe occupant différents rôles. Posez des questions spécifiques :

Où copiez-vous manuellement des données entre différentes plateformes ?

Quel outil vous frustre le plus chaque semaine ?

Quelle tâche prend deux fois plus de temps qu'elle ne le devrait ?

Quels sont les livrables clients qui nécessitent d’activer/désactiver des systèmes ?

Ces points de friction révèlent vos véritables lacunes.

Vous découvrirez peut-être, par exemple, que votre équipe de contenu passe cinq heures par semaine à reformater des articles de blog parce que votre CMS n'est pas compatible avec votre outil de rédaction IA. Ou que vos spécialistes des médias payants recréent manuellement des rapports parce que vos plateformes publicitaires et votre tableau de bord analytique ne communiquent pas entre eux. Ce sont là des lacunes qui méritent d'être comblées.

📮ClickUp Insight : Alors que 34 % des utilisateurs font entièrement confiance aux systèmes d'IA, un groupe légèrement plus important (38 %) adopte une approche « faire confiance, mais vérifier ». Un outil autonome qui ne connaît pas votre contexte de travail comporte souvent un risque plus élevé de générer des réponses inexactes ou insatisfaisantes. C'est pourquoi nous avons créé ClickUp Brain, l'IA qui relie la gestion de projet, la gestion des connaissances et la collaboration au sein de votre environnement de travail et intègre des outils tiers. Obtenez des réponses contextuelles sans avoir à activer/désactiver un outil et multipliez par deux ou trois votre efficacité au travail.

Ce sont les intégrations solides qui transforment les outils individuels en une pile. Lorsque vous évaluez les options, recherchez celles qui offrent une connexion naturelle avec votre CRM, vos plateformes publicitaires et vos outils d'automatisation de contenu.

Par exemple, si vous gérez des campagnes dans ClickUp, l'intégrer à Google Ads permet à votre équipe de consulter le statut des campagnes, les dépenses et les données de performance sans quitter l'environnement de travail. Cela réduit les transferts entre les équipes marketing, analyse et service client.

Pour vérifier la force d'intégration, testez les éléments suivants :

Connecteurs natifs : l'outil se synchronise-t-il avec vos trois principales plateformes ?

Assistance pour les API : pouvez-vous connecter des flux de travail personnalisés sans codage complexe ?

Flux de données bidirectionnel : les mises à jour peuvent-elles circuler dans les deux sens ?

ClickUp sert de lien entre tous les éléments de votre pile IA. Plutôt que d'obliger votre équipe à passer d'un outil de création à une plateforme d'analyse ou à un canal de communication client, ClickUp crée un environnement de travail IA convergent où tout est regroupé. Vos briefs de contenu, vos tableaux de bord de performance, vos tâches et les commentaires de vos clients sont tous regroupés au même endroit. Découvrez un environnement de travail IA convergent dans ClickUp

Étape n° 4 : tenez compte du coût, de la courbe d'apprentissage et des besoins d'évolutivité des clients

Le coût total de la propriété ne se limite pas aux frais d'abonnement. Il faut également tenir compte du temps de mise en œuvre, des besoins en formation et de la maintenance continue.

Une plateforme sophistiquée de veille marketing peut coûter 500 dollars par mois, mais si votre équipe a besoin de 20 heures de formation et n'utilise que 30 % de ses fonctionnalités, vous payez trop cher pour une complexité dont vous n'avez pas besoin.

Anticipez les scénarios de croissance de vos clients à l'aide d'un nombre précis de clients. Le modèle tarifaire de cet outil sera-t-il adapté si vous ajoutez 10 clients supplémentaires ? Certaines plateformes facturent par utilisateur (gérable), tandis que d'autres facturent par compte client (coût rapidement élevé) ou par volume de données (imprévisible).

Faites le calcul : si vous avez huit clients aujourd'hui et que vous ciblez 20 clients dans les 18 mois, évaluez le prix de l'outil pour ces deux volumes. Testez ensuite la capacité opérationnelle en demandant aux utilisateurs actuels si la plateforme ralentit avec des ensembles de données plus volumineux ou des flux de travail plus complexes.

💡 Conseil de pro : traitez votre pile IA comme un client. Soumettez-la à des évaluations trimestrielles, des indicateurs clés de performance et des rétrospectives. Vérifiez quelles fonctionnalités IA permettent réellement de gagner du temps ou d'améliorer le retour sur investissement des campagnes, et supprimez celles qui ne le font pas. Si elle ne fait pas son travail, c'est qu'elle détourne l'attention de ses véritables objectifs.

Étape n° 5 : élaborez un plan de déploiement par étapes

Résistez à la tentation de réorganiser l'ensemble de votre pile simultanément. Optez plutôt pour un déploiement structuré qui minimise les perturbations et permet de corriger le tir. Cela pourrait ressembler à ceci :

Phase pilote (30 à 45 jours)

Commencez modestement en testant le nouvel outil avec une équipe ou un compte client volontaire. Idéalement, ce groupe devrait être suffisamment curieux pour expérimenter, mais aussi suffisamment honnête pour signaler les problèmes réels.

Limitez le champ d'application à un cas d'utilisation défini, par exemple l'utilisation d'une plateforme de contenu IA uniquement pour les plans de blog d'un seul client.

Tout au long de la période de test, l'accent doit être mis sur l'identification des éléments efficaces, des gains de temps et des points de friction.

💡 Conseil de pro : offrez à votre groupe pilote un espace partagé pour consigner ce qui fonctionne et ce qui semble peu pratique avec ClickUp Docs. Les rédacteurs peuvent laisser des notes sur la qualité du contenu, tandis que les éditeurs soulignent les problèmes récurrents tels que les incohérences de ton. Comme tout est regroupé au même endroit, il est plus facile de relier les informations pour prendre des décisions fondées sur des données quant à ce qui mérite d'être développé. De plus, les documents peuvent être liés aux tâches, de sorte que toutes les personnes impliquées dans la tâche pilote disposent d'un contexte complet.

Phase d'adoption (60 à 90 jours)

Une fois que votre équipe pilote aura prouvé la valeur de l'outil, impliquez d'autres équipes tout en conservant le groupe initial comme ambassadeurs internes.

L'objectif est de faire en sorte que l'apprentissage soit guidé plutôt que forcé. Un guide de démarrage rapide élaboré à partir des leçons tirées de votre projet pilote est bien plus efficace que la documentation du fournisseur, surtout s'il est rédigé dans la langue de votre équipe. Vous devrez également surveiller les modèles d'engagement afin de détecter rapidement les abandons.

Phase d'optimisation (en cours)

Une fois l'outil entièrement déployé, concentrez-vous sur l'optimisation de sa valeur. Analysez les modèles d'utilisation afin d'identifier les fonctionnalités sous-utilisées qui pourraient résoudre les problèmes existants.

Par exemple, si votre équipe utilise une plateforme de création de contenu IA uniquement pour les premières ébauches, mais que celle-ci propose une formation à la voix de la marque, prenez le temps de personnaliser cette fonctionnalité. Les possibilités d'intégration que vous avez ignorées lors du déploiement initial deviennent ici des priorités.

🚀 Avantage ClickUp : pour obtenir des données réelles sur la manière dont les équipes s'adaptent, essayez ClickUp Analytics. Vous pouvez voir qui utilise quotidiennement l'outil de gestion de projet ClickUp, quels services explorent les fonctionnalités avancées et où les connexions commencent à diminuer. Ces tendances reflètent les niveaux de confiance. Par exemple, un pic d'activité quotidienne peut traduire un enthousiasme initial fort, tandis qu'une baisse rapide peut être le signe d'une confusion ou d'une lassitude. En détectant rapidement cette baisse, vous pouvez intervenir avant que le désengagement ne se généralise. Suivez les statistiques dans ClickUp pour comprendre l'utilisation de l'application par votre équipe

Échantillon de pile IA pour une agence de marketing

La mise en œuvre de campagnes marketing basées sur l'IA est plus rapide lorsque vos outils fonctionnent ensemble. Voici un exemple de pile IA qui aide les équipes marketing à gérer les prospects, créer du contenu et suivre les résultats de manière efficace.

Avant d'examiner chaque outil en détail, voici un aperçu rapide de chacun d'entre eux :

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* Clearbit Enrichissement des données d'entreprise en temps réel pour les équipes marketing B2B Identifiez les visiteurs anonymes de votre site web, les signaux d'intention, les intégrations CRM natives (Salesforce, HubSpot, Marketo). Tarification personnalisée Clay Agrégation et enrichissement de données provenant de plusieurs sources de données pour la gestion des prospects dans les grandes agences Plus de 50 sources de données, enrichissement en cascade, logique conditionnelle, intégrations CRM Gratuit ; forfaits payants à partir de 149 $/mois Apollo. io Intelligence commerciale et engagement pour les équipes commerciales externes Base de données de plus de 270 millions de contacts, séquençage des e-mails, numéroteur intégré, synchronisation CRM Gratuit ; forfaits payants à partir de 59 $/mois/utilisateur AdCreative. IA Tests de variantes publicitaires et génération de créations pour les spécialistes du marketing à la performance Génération de publicités et de textes publicitaires par IA, publicités vidéo, prévision de l'engagement, informations sur l'audience Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 39 $/mois. Canva Conception polyvalente basée sur l'IA pour les petites équipes marketing Outils d'IA Magic Studio, Beat Sync, Magic Eraser/Edit, assistance pour plus de 100 langues Gratuit ; forfaits payants à partir de 15 $/mois/utilisateur Jasper IA Personnalisation de la voix de la marque et cohérence du contenu pour les équipes de marketing de marque Génération de contenu IA, guide de style de marque, 29 langues, intégration Surfer SEO/Copyscape Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 69 $/mois/utilisateur. Surfer SEO Optimisation du contenu et référencement naturel pour les spécialistes du marketing et les agences Score de contenu en temps réel, analyseur SERP, plans de contenu, audits d'optimisation Forfaits payants à partir de 99 $/mois Claude Synthèse de recherche et création de contenu long format pour les freelances et les agences Contexte de 200 000 jetons, téléchargements de fichiers, historique des discussions persistantes, styles de réponse Gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Zapier Automatisation IA sans code sur plus de 6 000 applications pour les agences Zaps multi-étapes, outils de flux de travail IA, surveillance des erreurs, modèles de flux de travail Gratuit ; forfaits payants à partir de 29,99 $/mois. Faites Automatisation visuelle et orchestration des flux de travail pour les chefs de projet en gestion de projet dans les agences Générateur par glisser-déposer, connexions API, planification de scénarios, assistance par agent IA Gratuit ; forfaits payants à partir de 10,59 $/mois. Looker Studio Analyses et rapports dans l'écosystème Google pour les agences ayant plusieurs clients Fusion de données provenant de plusieurs sources, interpréteur de code, tableaux de bord interactifs, contrôles de partage Tarification personnalisée Supermetrics Automatisation des pipelines de données pour les professionnels de l'analyse marketing Plus de 150 sources de données, automatisation de l'actualisation, normalisation, agents Supermetrics Forfaits payants à partir de 37 $/mois Funnel. io Entreposage de données marketing et rapports pour les grandes agences Plus de 600 connecteurs, remplissage automatique, conversion de devises, informations fournies par Data Chat IA. Tarification personnalisée ClickUp Gestion de bout en bout des flux de travail de livraison client pour les agences Gestion de projets/tâches, documents alimentés par l'IA, tableaux de bord, automatisations, chat, suivi du temps Free Forever ; personnalisation pour les entreprises Stack IA Déploiement de l'IA et automatisation des flux de travail pour les entreprises et les grandes agences Générateur visuel de flux de travail IA, assistance RAG, chatbots basés sur les rôles, outils de conformité Tarification personnalisée HighLevel Plateformes marketing en marque blanche pour les agences CRM en marque blanche, générateur de SMS/e-mails/entonnoirs, mode SaaS, outils de copie/flux de travail basés sur l'IA Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 97 $/mois.

📌 Enrichissement des données et des bases de données

1. Clearbit (idéal pour les données d'entreprise en temps réel)

via Clearbit

Clearbit (qui fait désormais partie de l'écosystème HubSpot) transforme les visiteurs anonymes de votre site web en prospects identifiables sans vous compliquer la tâche. La plateforme recueille plus de 100 points de données sur les entreprises et les contacts dès qu'une personne arrive sur votre site.

Vous n'avez plus besoin de rechercher manuellement des prospects ou d'importer des feuilles de calcul obsolètes ; Clearbit ajoute automatiquement des données firmographiques et technographiques à votre base de données CRM.

Les meilleures fonctionnalités de Clearbit

Identifiez les visiteurs anonymes de votre site web et obtenez des informations sur leur entreprise en temps réel grâce à Clearbit Reveal .

Accédez aux signaux d'intention qui indiquent quels prospects recherchent activement des solutions comme la vôtre.

Intégrez directement les données d'enrichissement dans Salesforce, HubSpot, Marketo et d'autres plateformes grâce à des connexions natives.

Limites de Clearbit

La fréquence d'actualisation des données n'est pas toujours constante.

La précision des données varie pour les entreprises situées en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe.

La plateforme se concentre principalement sur les données B2B, ce qui la rend moins utile pour les campagnes B2C.

Tarifs Clearbit

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Clearbit

G2 : 4,4/5 (plus de 140 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🚀 Avantage ClickUp : lorsque de nouvelles demandes arrivent, votre équipe n'a généralement pas le temps de déterminer d'où elles proviennent ni ce qui a déjà été fait. ClickUp Forms se charge de la réception pour vous : quelqu'un remplit votre formulaire « Travailler avec nous » et celui-ci devient instantanément une tâche. Assurez la fluidité de votre pipeline grâce aux champs personnalisés ClickUp dans les tâches Les réponses (pertinentes) s'affichent directement dans les champs personnalisés ClickUp, tels que la source du prospect, le statut d'enrichissement et l'étape de prospection. Ainsi, lorsque votre équipe ouvre la tâche, elle sait immédiatement : prospect Instagram, enrichi, suivi en attente.

2. Clay (idéal pour l'agrégation de données provenant de plusieurs sources de données)

via Clay

Clay utilise l'enrichissement en cascade, ce qui signifie qu'il essaie automatiquement les sources de données les moins chères avant de se tourner vers les fournisseurs haut de gamme.

De plus, Clay effectue la connexion avec LinkedIn, Apollo, Clearbit et avec des dizaines d'autres API, puis vous permet de créer des flux de travail personnalisés à l'aide de l'IA pour évaluer les prospects, rédiger des messages personnalisés ou déclencher des automatisations.

Les meilleures fonctionnalités de Clay

Accédez à plus de 50 sources de données, dont LinkedIn, Apollo, Clearbit et PeopleDataLabs, à partir d'une seule interface.

Créez une logique conditionnelle qui déclenche différents parcours d'enrichissement en fonction de la qualité des données ou des caractéristiques des prospects.

Exportez des données enrichies directement vers votre CRM ou vos outils de communication grâce à des intégrations natives.

Limites de Clay

Les coûts de crédit s'accumulent rapidement lorsque vous effectuez d'importantes opérations d'enrichissement sur plusieurs sources de données.

Certaines intégrations semblent moins stables que celles natives du SaaS.

Tarification Clay

Free

Starter : 149 $/mois

Explorer : 349 $/mois

Pro : 800 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Clay

G2 : 4,8/5 (plus de 170 avis)

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Comment mener une validation de marché efficace

3. Apollo. io (le meilleur pour la veille commerciale)

Apollo. io combine une base de données de plus de 270 millions de contacts avec des fonctionnalités intégrées de séquençage d'e-mails et de numérotation. Vous pouvez filtrer les prospects à l'aide de plus de 65 critères, notamment le titre du poste, la taille de l'entreprise, la pile technologique et l'intention d'embauche.

La plateforme évalue chaque prospect en fonction de signaux d'engagement, ce qui aide votre équipe à déterminer les personnes à contacter en priorité. Apollo suit également en temps réel les ouvertures d'e-mails, les clics et les réponses, vous offrant ainsi une visibilité sur les messages qui ont du succès et ceux qui sont ignorés.

Les meilleures fonctionnalités d'Apollo.io

Lancez des séquences d'e-mails directement depuis la plateforme et suivez les ouvertures, les clics et les réponses en temps réel.

Accédez à une fonction d'appel intégrée qui vous permet d'appeler des prospects sans passer par un système téléphonique distinct.

Synchronisez les données de contact enrichies et l'historique des interactions avec ClickUp, HubSpot ou votre CRM préféré.

Limites d'Apollo.io

La délivrabilité des e-mails peut être compromise si vous ne préparez pas correctement les domaines d'envoi.

Les rapports des tests utilisateurs montrent des taux de rebond élevés lorsqu'ils sont utilisés pour la prospection à froid.

Tarifs Apollo.io

Free

Basique : 59 $/mois par utilisateur

Professionnel : 99 $/mois par utilisateur

Organisation : 149 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Module complémentaire Inbound : 149 $/mois par équipe

Évaluations et avis sur Apollo.io

G2 : 4,7/5 (plus de 9 210 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 375 avis)

🚀 Avantage ClickUp : Maintenez votre élan à mesure que les prospects progressent. Une fois l'enrichissement terminé, ClickUp Automatisations met immédiatement à jour les tâches liées au client ou à la campagne. Assurez la cohésion de vos équipes grâce aux automatisations ClickUp Les équipes commerciales et de livraison voient le dernier contexte dès qu'il change, ce qui permet d'éviter les retards dans les suivis et d'assurer une transition en douceur.

📌 Génération créative

4. AdCreative. IA (Idéal pour tester différentes variantes publicitaires)

via AdCreative.ai / IA

AdCreative. IA génère des centaines de variantes publicitaires en quelques minutes en fonction des objectifs de votre campagne et des directives de votre marque. La plateforme analyse des millions de publicités très performantes dans tous les secteurs afin de comprendre quels éléments de conception favorisent les conversions.

Au-delà des images statiques, AdCreative. IA génère des variantes de textes publicitaires et peut créer des publicités vidéo à partir de vos ressources visuelles existantes.

AdCreative. IA : les meilleures fonctionnalités

Affichez les scores d'engagement prévus pour chaque création avant de lancer vos campagnes.

Créez automatiquement des publicités vidéo à partir d'images statiques et de ressources produit.

Accédez à des informations sur votre audience qui vous indiquent quels groupes démographiques réagissent le mieux à des styles créatifs spécifiques.

Limites d'AdCreative.ai

Les designs générés par l'IA manquent parfois du raffinement des publicités conçues par des professionnels.

Les options de personnalisation semblent limitées lorsqu'il s'agit de respecter des directives de marque très spécifiques.

La qualité de génération de vidéo n'est pas à la hauteur des logiciels de modification en cours de vidéo dédiés.

Tarifs AdCreative. /IA

Essai gratuit

Forfaits de démarrage : à partir de 39 $/mois

Forfaits professionnels : à partir de 249 $/mois

Forfaits Ultimate : à partir de 599 $/mois

AdCreative. IA : évaluations et avis

G2 : 4,3/5 (plus de 790 avis)

Capterra : 3,4/5 (plus de 160 avis)

5. Canva (idéal pour la conception polyvalente)

via Canva

Magic Studio de Canva intègre l'IA directement dans le flux de travail de conception que la plupart des spécialistes du marketing utilisent déjà quotidiennement.

Magic Design génère des présentations achevées, des publications sur les réseaux sociaux ou des supports marketing à partir d'une simple invitation textuelle. Magic Eraser supprime les objets indésirables des photos sans laisser de traces de modifications en cours visibles, tandis que Magic Edit vous permet d'ajouter ou de remplacer des éléments dans les images à l'aide de descriptions textuelles.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Synchronisez automatiquement les coupes de vidéo avec les rythmes musicaux à l'aide de Beat Sync .

Traduisez vos designs dans plus de 100 langues tout en conservant la disposition et la hiérarchie visuelle.

Créez des voix off à partir de texte grâce aux outils de synthèse vocale basés sur l'IA.

Limites de Canva

Les concepteurs avancés trouvent l'approche basée sur des modèles trop restrictive pour les projets complexes.

L'organisation des fichiers devient compliquée lorsqu'il s'agit de gérer les designs de plusieurs clients.

Les options d'exportation sont limitées par rapport aux logiciels de conception professionnels tels qu'Adobe Creative Suite.

Tarifs Canva

Gratuit (accès limité à l'IA)

Pro : 15 $/mois pour un utilisateur

Entreprise : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 6 055 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 935 avis)

🚀 Avantage ClickUp : harmonisez vos concepts publicitaires dès la première séance de brainstorming. Gardez une direction créative claire et collaborative grâce à ClickUp Brain sur les Tableaux blancs Les tableaux blancs de ClickUp permettent à votre équipe créative de cartographier ses idées et de rassembler des références visuelles en un seul endroit que votre équipe commerciale consulte déjà. Et si vous avez besoin de nouvelles orientations au cours d'une discussion, utilisez ClickUp Brain, votre assistant IA intégré, pour générer des images directement sur le tableau. Tout le monde voit la même direction, et votre équipe passe plus rapidement de l'idée à l'ébauche.

📌 Génération de contenu et référencement naturel (SEO)

6. Jasper IA (idéal pour la personnalisation et la cohérence de la voix de la marque)

via Jasper IA

Jasper IA génère du contenu marketing qui correspond à l'image de votre marque. L'outil apprend à connaître la voix de votre marque grâce à un guide de style personnalisé dans lequel vous définissez le ton, les préférences lexicales et les messages clés. Il applique ensuite ces directives aux articles de blog, aux légendes des réseaux sociaux, aux campagnes par e-mail et aux textes publicitaires.

De plus, elle s'intègre à Surfer SEO et Copyscape pour garantir l'originalité et le bon classement du contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Envoyez une commande à Jasper à l'aide d'instructions en langage naturel telles que « développer cette section » ou « rédiger une introduction convaincante ».

Générez du contenu dans 29 langues tout en conservant la voix et le style de votre marque.

Collaborez avec les membres de votre équipe grâce à des environnements de travail partagés et des flux de travail d'approbation.

Limites de Jasper IA

Le contenu nécessite souvent des modifications importantes pour paraître naturel et éviter les répétitions.

Son prix est élevé par rapport à de nombreuses alternatives à Jasper IA et peut ne pas convenir aux petits budgets.

Tarifs de Jasper IA

Essai gratuit

Pro : 69 $/mois par utilisateur

Business : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper IA

G2 : 4,7/5 (plus de 1 260 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 850 avis)

🚀 Avantage ClickUp : vous ne devriez pas avoir besoin d'ouvrir quatre onglets pour produire un seul texte. Lorsque les rédacteurs rédigent dans ClickUp Docs, tout, des notes de brainstorming au texte final, reste lié à la tâche client à laquelle il appartient. Demandez à ClickUp Brain d'examiner les brouillons existants et de générer du contenu supplémentaire Et grâce à ClickUp Brain intégré, les rédacteurs peuvent développer une première version, affiner le ton ou transformer une idée longue en courts extraits de campagne sans perdre le fil. Cela permet de maintenir votre flux de travail créatif et de réduire la prolifération des tâches qui ralentit les équipes. ✅ Essayez ces suggestions : Rédigez une première ébauche de la section principale de la page d'accueil pour [marque]. Ton : confiant mais simple. Incluez trois options de titre et une sous-ligne à l'appui.

Condensez le contenu de ce document en huit légendes courtes pour les réseaux sociaux. Faites en sorte qu'elles attirent l'attention sans paraître promotionnelles.

Créez six variations d'angle pour le même message de campagne. Chaque angle doit modifier le cadre émotionnel : audacieux, ludique, dirigé par des experts, empathique, provocateur et minimaliste.

Réécrivez ce message pour en faire un e-mail de fidélisation. Rédigez des paragraphes courts, avec des transitions naturelles, et mettez en avant la valeur ajoutée.

Adaptez ce texte aux audiences en haut, au milieu et en bas de l'entonnoir. Ajustez le ton, le niveau de détail et la priorité des CTA.

7. Surfer SEO (idéal pour l'optimisation du contenu)

via Surfer SEO

Surfer SEO analyse les pages les mieux classées pour votre mot-clé cible et vous indique exactement ce qu'il faut inclure dans votre contenu. Au lieu de deviner les sujets à traiter, Surfer vous montre les termes et les questions pertinents abordés par les concurrents les mieux classés.

La plateforme audite également le contenu existant et identifie les possibilités d'optimisation susceptibles d'améliorer votre classement, en accord avec votre plan marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Surfer SEO

Optimisez votre contenu en temps réel grâce à un score de contenu qui s'actualise au fur et à mesure que vous écrivez.

Générez des plans de contenu détaillés en fonction du classement actuel de vos mots-clés cibles.

Accédez à SERP Analyzer pour comprendre pourquoi vos concurrents sont bien classés et quelles lacunes de contenu vous pouvez exploiter.

Limites de Surfer SEO

Cet outil se concentre principalement sur les indicateurs des mots-clés, parfois au détriment de la qualité et de la lisibilité du contenu.

Les directives peuvent sembler rigides et décourager les approches créatives des sujets.

Les coûts deviennent élevés lorsqu'il s'agit d'optimiser le contenu pour plusieurs clients ou pour des sites web de grande envergure.

Tarifs de Surfer SEO

Essentiel : 99 $/mois

Échelle : 219 $/mois

Enterprise : à partir de 999 $/mois (facturation annuelle)

Évaluations et avis sur Surfer SEO

G2 : 4,8/5 (plus de 530 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 420 avis)

Regardez cette vidéo pour découvrir comment créer un plan marketing dans ClickUp.

8. Claude (idéal pour la synthèse de recherches)

via Claude

Claude traite le contexte différemment de la plupart des assistants IA conversationnels. La plateforme traite jusqu'à 200 000 tokens dans une seule discussion, ce qui correspond à environ 150 000 mots ou à un livre entier.

Les équipes marketing téléchargent des rapports de recherche, des analyses de la concurrence et des transcriptions d'entretiens avec des clients, puis demandent à Claude d'identifier des tendances, d'extraire des citations ou de rédiger du contenu à partir de toutes ces sources simultanément.

Cet outil d'IA est idéal pour rédiger des contenus longs, analyser des ensembles de données et créer des documents qui doivent faire référence à plusieurs sources.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Téléchargez des fichiers PDF, des feuilles de calcul et des images pour que Claude les analyse et réponde à des questions sur leur contenu.

Conservez l'historique des discussions tout au long des dialogues prolongés sans oublier le contexte ou les instructions précédentes.

Passez d'un style de réponse à l'autre à l'aide de la fonctionnalité Styles afin de respecter les exigences de la marque en matière de ton.

Limites de Claude

Le niveau gratuit limite le volume de messages, ce qui nécessite un abonnement Pro pour une utilisation intensive.

Produit parfois des réponses trop détaillées qui doivent être raccourcies pour obtenir un texte marketing concis.

Tarifs Claude

Free

Pro : 20 $/mois

Max : à partir de 100 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Claude

G2 : 4,4/5 (plus de 65 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

🚀 Avantage ClickUp : lorsque votre équipe passe d'un outil d'IA à l'autre, d'un onglet à l'autre et d'un disque partagé à l'autre juste pour faire avancer une campagne, le travail ralentit. ClickUp BrainGPT vous offre un espace dédié pour réfléchir, rechercher et créer grâce à une IA contextuelle qui comprend déjà le contexte de votre client, l'historique de la campagne et la voix de la marque. Faites fonctionner votre équipe comme un seul cerveau grâce à ClickUp BrainGPT Elle réunit ChatGPT, Claude et Gemini dans une seule application de bureau, vous permettant de passer de l'un à l'autre en fonction de vos besoins du moment. Ainsi, au lieu de devoir réexpliquer le contexte à plusieurs reprises, votre IA le comprend déjà. Voici comment résoudre le problème de la prolifération de l'IA tout en réduisant la charge cognitive, en accélérant la prise de décision et en veillant à ce que tout le monde avance dans la même direction.

📌 Automatisation et orchestration

9. Zapier (idéal pour l'automatisation IA sans code)

via Zapier

Zapier effectue la connexion entre plus de 6 000 applications sans nécessiter de compétences en codage ni de connaissances techniques.

La plateforme d'orchestration des flux de travail utilise des « Zaps » qui déclenchent des actions dans une application en fonction des évènements survenus dans une autre. Lorsqu'un prospect remplit une publicité Facebook Lead Ad, Zapier peut l'ajouter à votre CRM, envoyer un e-mail de bienvenue, créer une tâche pour votre équipe commerciale et enregistrer automatiquement l'activité dans une feuille Google Sheets.

Les agences peuvent gagner plusieurs heures par jour en éliminant la saisie manuelle des données et en garantissant un flux fluide d’informations entre les outils clients.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Créez des Zaps en plusieurs étapes qui incluent des filtres, des délais et une logique conditionnelle basée sur vos données.

Utilisez l'IA pour résumer des e-mails, rédiger des réponses ou extraire des informations de documents dans le cadre de vos flux de travail.

Configurez des notifications d'erreur automatiques et une surveillance des flux de travail pour détecter rapidement les défaillances.

Accédez à des modèles Zap prédéfinis pour les flux de travail marketing courants, tels que la capture de prospects et les suivis par e-mail.

Limites de Zapier

Les zaps peuvent être lents à s'exécuter, prenant parfois plusieurs minutes entre le moment où l'on déclenche l'action et l'action elle-même.

Les coûts augmentent rapidement à mesure que votre volume d'automatisation augmente sur les comptes clients.

Le dépannage des Zaps qui ont échoué peut être frustrant en raison du manque d'informations sur les erreurs.

Tarifs Zapier

Free

Professionnel : à partir de 29,99 $/mois

Équipe : À partir de 103,50 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 465 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 010 avis)

10. Make (idéal pour l'automatisation visuelle)

via Make

Abordez l'automatisation des flux de travail comme un organigramme. L'interface visuelle montre exactement comment les données circulent entre les applications, ce qui aide les équipes à comprendre et à dépanner les flux de travail plus rapidement que les alternatives en texte.

Vous faites glisser les modules sur un canevas, vous les connectez et vous observez le flux de données à travers les branches, les boucles et les chemins conditionnels en temps réel. Les équipes qui gèrent des flux de travail complexes et riches en logique apprécient la façon dont Make révèle l'ensemble de la structure d'automatisation en un coup d'œil, au lieu de la cacher derrière des onglets et des menus déroulants.

Tirez le meilleur parti des fonctionnalités

Combinez les informations provenant de plusieurs sources à l'aide d'agrégateurs avant de passer à l'étape suivante.

Effectuez une connexion à n'importe quelle API à l'aide de modules HTTP, même aux plateformes sans intégrations Make officielles.

Planifiez l'exécution de scénarios à des intervalles spécifiques ou déclenchez-les via webhook pour une automatisation en temps réel.

Créez, personnalisez et gérez des agents IA intelligents qui assurent l'automatisation de vos processus d'entreprise.

Fixer des limites

L'interface visuelle peut devenir encombrée lorsque les flux de travail dépassent 20 à 30 modules.

La tarification basée sur les opérations rend les coûts imprévisibles pour les flux de travail qui traitent de grands volumes de données.

Définir les tarifs

Free

Core : 10,59 $/mois

Pro : 18,82 $/mois

Teams : 34,12 $ par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Donnez des évaluations et des avis

G2 : 4,6/5 (plus de 260 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 405 avis)

🚀 Avantage ClickUp : pensez à toutes les petites tâches de suivi que votre équipe effectue chaque jour : vérifier le statut, rechercher des mises à jour, faire un rappel à quelqu'un pour qu'il révise un brouillon, rassembler des fichiers pour un lancement. Exécutez des automatisations IA contextuelles en fonction des objets qu'elles surveillent avec ClickUp Ambient Agents Les agents ClickUp Ambient gèrent automatiquement ces tâches. Ils surveillent vos tâches, vos documents et vos flux de travail, et interviennent lorsque quelque chose doit être fait. Supposons qu'un brouillon de texte soit marqué comme « Prêt pour révision ». Un agent ambiant : Attribue le responsable de la rédaction

Les informe de la nécessité de procéder à une révision

En attente d'approbation

Transfère la tâche à l'approbation du client.

Contacte le gestionnaire du compte du compte

Génère ensuite automatiquement des tâches de production pour le design et les médias. Le travail avance tout seul.

📌 Analyse et rapports

11. Looker Studio (idéal pour l'écosystème Google)

via Looker Studio

Looker Studio (anciennement Google Data Studio) extrait les données de Google Analytics, Google Ads, Search Console et YouTube sans connecteurs payants ni installation technique.

L'interface glisser-déposer vous permet de créer des tableaux de bord interactifs en quelques minutes à l'aide de diagrammes, de tableaux et de fiches d'évaluation préconfigurés. Les rapports sont mis à jour automatiquement à mesure que de nouvelles données arrivent, ce qui signifie que les parties prenantes voient toujours les nombres actuels sans avoir à actualiser manuellement.

Les meilleures fonctionnalités de Looker Studio

Combinez des données provenant de plusieurs sources de données pour créer des champs calculés et des indicateurs multiplateformes (par exemple, le coût par acquisition sur tous les canaux).

Générez automatiquement du code Python à l'aide de Code Interpreter pour des analyses statistiques et des prévisions avancées.

Partagez des rapports avec des permissions personnalisables similaires à celles de Google Docs pour faciliter l'accès des parties prenantes.

Limites de Looker Studio

De nombreux connecteurs tiers doivent être achetés séparément, ce qui augmente les coûts pour les sources de données non Google.

La plateforme peut connaître des ralentissements et des temps de chargement longs lors de l'extraction de données.

Les options de personnalisation sont limitées par rapport aux outils BI dédiés tels que Tableau ou Power BI.

Tarifs Looker Studio

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Looker Studio

G2 : 4,3/5 (plus de 440 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 275 avis)

📮 ClickUp Insight : 43 % des personnes interrogées affirment que les tâches répétitives fournissent une structure à leur journée de travail, mais 48 % les trouvent épuisantes et les détournent de tâches plus importantes. Si la routine peut donner un sentiment de productivité, elle limite souvent la créativité et vous empêche de réaliser une progression significative. ClickUp vous aide à sortir de ce cycle en automatisant les tâches routinières grâce à des agents IA intelligents, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail. Automatisez les rappels, les mises à jour et l'attribution des tâches, et laissez des fonctionnalités telles que le blocage automatique du temps et les priorités des tâches protéger vos heures de travail les plus productives. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

12. Supermetrics (Idéal pour l'automatisation des pipelines de données)

via Supermetrics

Supermetrics transfère les données marketing des plateformes publicitaires vers l'endroit où travaille votre équipe. Ainsi, au lieu de télécharger manuellement des fichiers CSV depuis Facebook Ads, Google Analytics et LinkedIn, Supermetrics transfère automatiquement ces données vers Google Sheets, Looker Studio, Power BI ou votre entrepôt de données.

De plus, la plateforme fournit une assistance pour plus de 150 sources de données et traite plus de 15 % des données marketing mondiales.

Les meilleures fonctionnalités de Supermetrics

Planifiez des actualisations automatisées des données à des intervalles personnalisés afin que les rapports restent à jour sans mises à jour manuelles.

Normalisez les noms de champs et les indicateurs sur différentes plateformes pour obtenir des rapports cohérents.

Téléchargez des données hors ligne à l'aide de l'importation de données personnalisées pour les combiner avec des indicateurs de marketing numérique.

Créez des agents Supermetrics pour générer des rapports, signaler des anomalies, et plus encore.

Limites de Supermetrics

Les prix augmentent rapidement à mesure que vous effectuez davantage de connexions entre des sources de données et des destinations de données.

La mise en place de transformations et de fusions de données complexes nécessite un certain apprentissage.

Tarifs Supermetrics

Starter : 37 $/mois pour un utilisateur

Croissance : 199 $/mois pour deux utilisateurs

Pro : 499 $/mois pour trois utilisateurs

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Supermetrics

G2 : 4,4/5 (plus de 795 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 105 avis)

13. Funnel. io (Idéal pour le stockage des données marketing)

Funnel.io se connecte à plus de 600 sources de données et complète automatiquement les données historiques, afin que vous ne perdiez jamais l'accès aux performances passées, même en cas de modification d'une API. Son modèle de données comprend les concepts marketing ; il sait ce que signifient les impressions, les clics et les conversions sur différentes plateformes et les normalise automatiquement.

Le système décode les conventions de nommage des campagnes, en divisant « Q1_2025_Facebook_Retargeting » en champs distincts pour le trimestre, l'année, la plateforme et le type de campagne. Funnel IA accélère vos flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Funnel.io

Convertissez automatiquement les devises à l'aide des taux de change historiques correspondant à votre période de rapports.

Stockez les données transformées tout en conservant les valeurs d'origine pour les pistes d'audit et le dépannage.

Créez des tableaux de bord interactifs dans Funnel ou exportez des données propres vers Looker Studio, Tableau ou des entrepôts de données.

Posez des questions en langage naturel et obtenez des informations à partir de vos données grâce à la fonctionnalité IA intégrée, Data Chat.

Limites de Funnel.io

Tous les connecteurs/destinations ne sont pas inclus dans tous les forfaits (certains ne sont disponibles que dans les forfaits Business ou Enterprise).

La plateforme nécessite une compréhension des concepts de modélisation des données pour une personnalisation avancée.

L’installation prend plus de temps que les outils plug-and-play, en particulier pour les agences dont les structures de données sont complexes.

Tarifs Funnel.io

Free

Starter : tarification personnalisée

Entreprise : tarification personnalisée

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Funnel.io

G2 : 4,5/5 (plus de 155 avis)

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Comment créer une stratégie de marketing terrain (+ exemples)

📌 Flux de travail et pile de livraison client

14. ClickUp (idéal pour gérer les flux de travail de bout en bout pour les clients)

Maintenez le flux d'exécution des campagnes à l'aide de tâches ClickUp

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

De plus, le logiciel de gestion de projet pour agences créatives ClickUp devient la base de l'ensemble de votre flux de travail client. Voici comment il fournit l'assistance pour vos stratégies marketing. 👇

Exécutez les livrables via un pipeline clair.

Imaginons que vous produisiez une campagne sur les réseaux sociaux pour un client régulier. Vous créez une tâche ClickUp pour l'ensemble de la campagne hebdomadaire. Dans cette tâche, vous :

Ajoutez des sous-tâches pour la rédaction de scripts, la rédaction de textes, les visuels et la relecture.

Utilisez les dépendances ClickUp pour que le travail soit effectué dans le bon ordre et que votre designer puisse travailler sur les visuels une fois que le texte est prêt.

Créez une checklist de tâches ClickUp pour l'assurance qualité, telle que la cohérence de la voix de la marque et le placement des CTA.

Appliquez les priorités de tâches ClickUp pour mettre en évidence les ressources liées aux délais plus courts des clients.

Offrez plus de clarté à vos clients sans multiplier les réunions.

Offrez une visibilité sur les projets grâce au tableau de bord du portail client dans ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp vous aident à présenter l'état d'avancement du travail, les échéanciers et la progression à l'aide d'un tableau de bord destiné aux clients. Votre tableau de bord client peut afficher :

Progression actuelle de la phase du projet

Livrables prêts à être examinés par le client

Échéances pour la semaine à venir

Bande passante entre les membres concernés de l'équipe

Cartes IA résumant la progression hebdomadaire (et plus encore !)

Supposons qu'un client diffuse une série vidéo hebdomadaire. Votre tableau de bord affiche les scripts rédigés, les enregistrements achevés, les montages en cours et les épisodes prêts à être publiés. Il comprend instantanément où en est le travail.

Vous pouvez également créer des tableaux de bord internes pour votre équipe afin de suivre la distribution de la charge de travail et les goulots d'étranglement.

Stimulez l'action grâce à des discussions contextuelles

Les discussions relatives aux projets restent là où se déroule le travail grâce à ClickUp Chat.

Conservez le contexte lié à l'exécution à l'aide de ClickUp Chat

Imaginons que votre stratège peaufine le message d'une campagne de marketing à la performance lors d'un appel de feedback. Il ajoute ses notes directement dans le canal de discussion du projet. Ensuite, le designer répond dans le même fil de discussion et joint la pièce jointe avec le visuel mis à jour. La direction convenue se transforme en une tâche en un seul clic.

Enfin, tout le monde continue au travail sans changer de plateforme ni réexpliquer le raisonnement.

Laissez l'IA harmoniser vos projets

Votre équipe fait un excellent travail. Le ralentissement survient généralement autour du travail : les mises à jour, les suivis, les vérifications d'alignement et les moments où l'on se demande « Attendez, où en sommes-nous ? ».

ClickUp Brain vous décharge de cette tâche afin que votre équipe puisse continuer à avancer sans que vous ayez à gérer chaque micro-transfert.

Pensez à vos mises à jour hebdomadaires pour vos clients.

Vous ouvrez des tâches, faites défiler les chats, essayez de vous souvenir des changements, relevez les points importants, réécrivez tout dans un langage clair et vérifiez que rien ne manque. Ce n'est pas un travail difficile, mais il prend du temps et se répète chaque semaine.

Restez concentré sur le travail qui compte avec ClickUp Brain

Imaginez maintenant ceci : vous demandez à ClickUp Brain de vous fournir la mise à jour.

Il lit la progression réelle des tâches, les décisions, les commentaires, les approbations et les éléments en attente, et génère un résumé clair et structuré de l'état d'avancement que vous pouvez envoyer immédiatement.

Les équipes qui adoptent ClickUp terminent leur travail trois fois plus vite, gagnent 1,1 jour ouvrable par semaine et réduisent leurs frais généraux de 88 %.

En savoir plus sur l'utilisation de l'IA dans la gestion de projet :

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limitations de ClickUp

Au début, les nombreuses fonctionnalités peuvent sembler un peu trop complexes pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Le propriétaire d'une agence marketing partage son expérience avec ClickUp sur Reddit:

Nous utilisons ClickUp pour notre agence depuis environ six mois maintenant, et honnêtement, cela a changé notre façon de travailler d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. […] Leur système Docs a discrètement remplacé la plupart de nos travaux sur Google Docs. Tout fonctionne mieux lorsque notre documentation se trouve au même endroit que nos projets. L'équipe s'y est adaptée plus rapidement que je ne l'aurais pensé. Au début, j'étais sceptique à propos de ClickUp Brain, qui me semblait n'être qu'un gadget IA de plus. Mais cet outil m'a évité certaines tâches rédactionnelles fastidieuses, notamment lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou rédiger un premier jet. […] La fonctionnalité de prise de notes par IA a été une véritable surprise. Avant, nous perdions beaucoup d'éléments d'action après les réunions, mais désormais, tout est enregistré et les tâches sont attribuées automatiquement. Le suivi s'est nettement amélioré.

Nous utilisons ClickUp pour notre agence depuis environ six mois maintenant, et honnêtement, cela a changé notre façon de travailler d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. […] Leur système Docs a discrètement remplacé la plupart de notre travail sur Google Docs. Tout fonctionne mieux lorsque notre documentation se trouve au même endroit que nos projets. L'équipe s'y est adaptée plus rapidement que je ne l'aurais pensé.

Au début, j'étais sceptique à propos de ClickUp Brain, qui me semblait n'être qu'un gadget IA de plus. Mais cet outil m'a évité certaines tâches rédactionnelles fastidieuses, notamment lorsque je dois résumer de longs e-mails de clients ou rédiger un premier jet. […]

La fonctionnalité de prise de notes par IA a été une véritable surprise. Avant, nous perdions beaucoup d'éléments d'action après les réunions, mais désormais, tout est enregistré et les tâches sont attribuées automatiquement. Le suivi s'est nettement amélioré.

📌 Échelle multi-clients et marque blanche

15. Stack IA (idéal pour le déploiement de l'IA en entreprise)

via Stack IA

Stack AI permet aux équipes de créer des assistants IA et des flux de travail prêts à l'emploi sans avoir à écrire de code. Le générateur visuel connecte les composants pour gérer des tâches telles que le triage de l'assistance, l'analyse de documents ou la génération de propositions.

Vous effectuez une sélection parmi les grands modèles linguistiques (LLM), tels que ChatGPT, Claude ou Gemini, en fonction de la tâche spécifique, puis vous déployez l'assistant IA sous forme d'application interne ou vous l'exposez via une API pour une intégration plus large.

Meilleures fonctionnalités de Stack IA

Créez visuellement des flux de travail IA en effectuant des connexions entre des modèles linguistiques, des sources de données et des logiques sans codage.

Mettez en œuvre le RAG pour ancrer les réponses de l'IA dans les documents et les bases de connaissances spécifiques à l'entreprise.

Concevez et déployez des chatbots spécifiques à chaque rôle en quelques minutes.

Gérez les déploiements à l'aide d'environnements, de permissions basées sur les rôles et de journaux d'audit pour garantir la conformité.

Limites de la pile IA

La profondeur des modèles varie en fonction du cas d'utilisation, ce qui nécessite une personnalisation pour les flux de travail spécialisés.

Les options d'intégration sont plus limitées par rapport aux plateformes d'automatisation générales.

Les outils de surveillance et d'observabilité peuvent nécessiter des compléments pour les déploiements de production complexes.

Tarifs Stack IA

Free

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les piles IA

G2 : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? La plupart des petites agences et des agences spécialisées sont encore assez modestes et centrées sur le client. Dans un rapport comparatif portant sur 251 agences, la majorité d'entre elles ont déclaré n'avoir que 11 à 20 clients et ont souvent classé le « référencement et la maintenance de sites web » parmi leurs principaux services (77 % des agences).

16. HighLevel (idéal pour les revendeurs d'agences)

via HighLevel

HighLevel combine CRM, marketing par e-mail, SMS et création d'entonnoirs de conversion dans une solution que les agences peuvent commercialiser sous forme de marque blanche et revendre. Vous personnalisez l'ensemble du système, des URL de connexion aux applications mobiles, afin que les clients voient votre logo à la place de celui de HighLevel.

La plateforme comprend des SMS bidirectionnels, le suivi des appels, les messages vocaux et l'intégration de Facebook Messenger pour centraliser les communications avec les clients.

Mieux encore, les outils d'IA de HighLevel génèrent des textes pour les entonnoirs de conversion, créent des réponses aux avis et établissent des flux de travail à partir d'invites de discussion.

Les meilleures fonctionnalités de HighLevel

Appliquez la marque blanche à l'ensemble de la plateforme, y compris les applications mobiles, les URL de connexion et l'image de marque, afin de la revendre à vos clients.

Clonez des systèmes marketing complets à l'aide de Snapshots qui regroupent des entonnoirs, des flux de travail et des automatisations.

Activez le mode SaaS pour créer des forfaits, facturer vos clients et gérer automatiquement la facturation.

Limites de HighLevel

Certains utilisateurs font des rapports sur des bugs occasionnels et des problèmes de performances avec les nouvelles fonctionnalités.

Les fonctionnalités avancées de l'IA nécessitent une tarification distincte basée sur l'utilisation, en plus de l'abonnement de base.

Tarifs HighLevel

Essai gratuit

Starter : 97 $/mois

Unlimited : 297 $/mois

Évaluations et avis HighLevel

G2 : 4,6/5 (plus de 545 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 80 avis)

💡 Conseil de pro : formez l'IA au marketing afin qu'elle signale en temps réel les canaux peu performants. Par exemple, si les publicités TikTok génèrent peu de conversions en milieu de semaine, votre IA peut alerter l'équipe afin qu'elle réaffecte immédiatement le budget ou modifie les créations.

Avantages d'une pile IA bien conçue pour les agences

Une pile IA robuste permet aux agences de réduire la prolifération de l'IA et de créer des systèmes qui améliorent les performances. Voici comment une pile bien conçue apporte une réelle valeur ajoutée :

Accélère la mise en œuvre des campagnes : accélère la production créative, les cycles d'approbation et les rapports clients grâce à l'automatisation connectée.

Améliore la production créative : utilise l'IA pour trouver des concepts, tester des variantes et affiner les messages à grande échelle.

Améliore la fidélisation des clients : offre des délais d'exécution plus courts et des informations plus approfondies qui se traduisent par des résultats mesurables.

Opérations pérennes : permet à votre pile technologique de s'adapter aux nouveaux outils et aux évolutions du marché sans augmenter la complexité.

Renforce la prise de décision : rassemble rassemble les analyses marketing , les données CRM et les données publicitaires pour révéler les tendances et orienter les dépenses de manière plus intelligente.

🧠 Anecdote : pendant environ un siècle (de la fin du XIXe siècle jusqu'au XXe siècle), de nombreuses agences de publicité percevaient une commission standard d'environ 15 % sur le coût des médias qu'elles achetaient pour leurs clients. Même après s'être orientées vers la réalisation de campagnes créatives pour les annonceurs (plutôt que pour les éditeurs), elles ont réussi à conserver ce modèle de commission.

Erreurs courantes commises par les agences lors de la mise en place d'une pile IA

Voici les erreurs que commettent la plupart des agences lorsqu'elles créent leur pile IA et comment éviter de les reproduire.

Erreur Pourquoi cela fait mal Que faire à la place ? Considérer les outils comme une stratégie Les équipes attendent de la technologie qu'elle résolve les problèmes liés aux processus, ce qui entraîne désordre et confusion. Commencez par planifier votre flux de travail, puis utilisez des outils pour renforcer ce qui fonctionne déjà. Utiliser l'IA sans contexte Les résultats de l'IA manquent de pertinence lorsque les équipes ne fournissent pas de données ou d'orientations claires. Alimentez les outils avec des instructions de haute qualité, des informations sur les clients et des données de campagne pour obtenir des résultats précis. Éviter l'alignement entre les équipes La déconnexion entre les équipes créatives, analytiques et stratégiques entraîne des doublons et des retards. Configurez des tableaux de bord partagés ou des environnements de travail centralisés pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde. Se fier uniquement aux fonctionnalités de l'IA Les modules complémentaires Shiny IA détournent souvent l'attention des fonctionnalités essentielles manquantes. Évaluez si l'outil améliore la stratégie, la collaboration ou les résultats mesurables.

🧠 Anecdote : Certaines agences ont été pionnières dans certains types de médias: par exemple, une agence américaine a été la première à exploiter la publicité télévisée en 1941 (pour une montre), et les panneaux d'affichage ont connu une croissance explosive lorsque les automobiles sont devenues courantes sur les routes américaines.

Créer une agence de marketing axée sur l'IA ne devrait pas signifier se débattre avec des systèmes déconnectés. Les équipes les plus intelligentes rationalisent, connectent et adaptent leurs flux de travail afin que chaque projet se déroule comme une campagne bien huilée.

ClickUp rassemble tous les flux de travail de votre agence dans un environnement de travail puissant, afin que la stratégie, la créativité, l'exécution et les rapports soient regroupés sous un même toit.

Planifiez vos campagnes dans ClickUp Tasks, suivez les performances avec les tableaux de bord, centralisez vos stratégies dans les documents et trouvez de nouvelles idées avec ClickUp Brain. De plus, ClickUp BrainGPT unifie l'ensemble de votre flux de travail. Vous passerez ainsi moins de temps à passer d'une plateforme à l'autre et plus de temps à créer des campagnes qui font réellement la différence.

Prêt à effectuer la connexion de l'ensemble de l'écosystème IA de votre agence ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅

Foire aux questions (FAQ)

Les agences ont besoin d'outils qui les aident dans la création de contenu, la gestion des campagnes, l'analyse et les rapports clients. ClickUp rassemble tous ces éléments en proposant des fonctionnalités d'écriture, de suivi des tâches et des tableaux de bord de performance basés sur l'IA au sein d'une seule et même plateforme, afin que les équipes puissent gérer les campagnes et générer du contenu sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

La plupart des agences consacrent environ 10 à 20 % de leur budget technologique total à des outils marketing basés sur l'IA. Le montant exact dépend de la taille de l'équipe, des clients servis et de la complexité des campagnes.

Les petites agences peuvent tout à fait adopter des piles d'IA. De nombreuses plateformes d'IA proposent désormais des forfaits abordables, des niveaux gratuits ou des modèles de paiement à l'utilisation, permettant aux petites équipes d'automatiser le travail routinier et d'être compétitives sans investissement lourd.

Suivez des indicateurs tels que le temps gagné sur les tâches répétitives, l'amélioration des performances des campagnes, les taux de conversion des prospects et le coût par acquisition. La comparaison des performances avant et après l'IA pour des activités telles que le ciblage publicitaire permet de quantifier la valeur ajoutée et de justifier de nouveaux investissements.

Les agences doivent revoir leur pile tous les 6 à 12 mois. Cela leur permet de rester à jour avec les nouvelles fonctionnalités, les mises à jour de sécurité et l'évolution des besoins des clients, tout en supprimant les outils redondants ou sous-utilisés.