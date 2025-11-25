Comment choisir un logiciel de gestion de la construction qui évolue avec vous

Chaque projet de construction est soumis à un tiraillement constant entre contrôle et chaos. Les sous-traitants interprètent les plans différemment. Les équipes sur le terrain enregistrent les mises à jour dans le format qui leur convient le mieux à ce moment-là.

Pour aggraver encore les choses, chaque équipe de l'entreprise de construction peut suivre les coûts différemment ou via des feuilles de calcul partagées.

Les logiciels de gestion de la construction traitent et résolvent précisément ce problème. À mesure que de plus en plus de secteurs se numérisent, les entreprises de construction ont également besoin d'un système unique qui intègre les forfaits, les coûts et les mises à jour.

Pourquoi ? Une plateforme centralisée garantit que toutes les parties prenantes, du bureau au chantier, travaillent avec les mêmes informations en temps réel.

Alors, comment choisir un logiciel de gestion de projet de construction qui réponde à vos besoins ? Nous répondons à cette question ci-dessous.

Organisez les appels d'offres, gérez les tâches et suivez la progression des travaux grâce au modèle de gestion de projet de construction de ClickUp. Grâce à ce modèle, vous pouvez : Organisez vos projets en phases telles que « Préparation », « Construction » et « Inspection » pour un suivi facile de leur progression.

Attribuez des propriétaires, des délais et des niveaux de confiance à chaque tâche afin d'identifier les risques avant qu'ils ne s'aggravent.

Passez de la vue Liste à la vue Gantt et à la vue Chronologique pour le suivi des dépendances et pour garantir la précision des échéanciers des projets.

Stockez les permis, les plans et les spécifications directement dans les tâches ou les documents afin que les équipes travaillent toujours à partir de la bonne version.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de la construction ?

Un logiciel de gestion de la construction est une plateforme numérique spécialement conçue pour le secteur de la construction. Il aide les équipes à planifier, coordonner et contrôler chaque phase d'un projet de construction, des devis et calendriers aux rapports quotidiens sur le terrain et à la remise finale.

👀 Le saviez-vous ? Le secteur de la construction compte près de 8 % de la main-d'œuvre mondiale. Pourtant, c'est aussi l'un des secteurs les plus touchés par la pénurie de main-d'œuvre dans le monde !

Pourquoi il est important de choisir le bon logiciel de gestion de la construction

La question la plus importante lors du choix d'un logiciel de gestion de construction est la suivante : vous aidera-t-il à livrer vos projets plus rapidement, de manière plus sûre et avec moins de dépassements de coûts ?

Un bon logiciel de gestion de la construction réduit les malentendus entre les équipes administratives et les équipes sur le terrain. Les chefs de projet, les superviseurs et les sous-traitants travaillent tous sur les mêmes plans, les mêmes calendriers mis à jour et les mêmes demandes d'informations approuvées.

Il permet également d'éviter les dépassements de budget grâce à une visibilité en temps réel. Comment ?

Tout d'abord, il permet le suivi des budgets, des ordres de modification, des heures de travail, des coûts des matériaux, etc. Ainsi, lorsque l'équipe sur le terrain met à jour la progression ou les quantités, les budgets s'ajustent automatiquement et les gestionnaires de projet peuvent immédiatement repérer les écarts.

Chaque mise à jour se synchronise automatiquement pour toutes les parties prenantes. Cela améliore la collaboration et permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde, sans interminables fils d'e-mail ni problèmes de communication.

Vous évaluez pour la première fois des outils de gestion de projet pour les projets de construction ? Voici une liste des 5 meilleurs candidats :

Facteurs clés à prendre en compte avant de choisir un logiciel de gestion de la construction

Le bon logiciel de gestion de projet est essentiel pour livrer les projets dans les délais et dans les limites du budget. Voici ce qu'exige la gestion moderne des projets de construction :

Coordination en temps réel entre le chantier et le bureau

La plupart des retards ne surviennent pas sur le chantier, mais sont dus à des mises à jour manquantes et à des approbations trop lentes. Les outils de construction modernes doivent synchroniser instantanément les données saisies sur le champ, les modifications de conception et les décisions de gestion afin que tout le monde soit sur la même page.

Visibilité totale sur chaque phase et chaque entrepreneur

Des appels d'offres et des achats à la remise des clés, les chefs de projet dans le secteur de la construction ont besoin d'une vue d'ensemble de l'avancement des travaux. Des outils tels que les diagrammes de Gantt, les suivis des jalons et les journaux des modifications de périmètre aident les équipes à comprendre exactement où en est chaque projet dans le forfait de gestion de la construction.

Détection précoce des risques pour éviter les problèmes en cascade

Les inspections tardives, les matériaux manquants ou les perturbations météorologiques peuvent perturber les échéanciers. Un logiciel intelligent permet de détecter rapidement les risques potentiels grâce à des alertes, des tableaux de bord et un suivi automatisé.

Flux de travail intégrés en matière de conformité et de sécurité

Les exigences réglementaires et la conformité ne peuvent plus être considérées comme secondaires. Le bon système intègre les formulaires de sécurité, les registres d'inspection et la documentation requise directement dans les flux de travail quotidiens.

Adapté aux appareils mobiles

Recherchez des fonctionnalités axées sur le mobile, telles que des checklists numériques, des mises à jour photo, la saisie vocale des tâches et la collaboration en temps réel sur les demandes d'informations et les listes de tâches. Que votre équipe soit au bureau ou sur le terrain, elle peut toujours saisir les bonnes informations et faire avancer le projet.

Modèles standardisés qui améliorent la répétabilité

Les plateformes qui proposent des modèles réutilisables pour la gestion de la construction (lancement des processus, demandes d'informations, soumissions, examens de la portée et rapports de clôture) vous aident à reproduire les bonnes pratiques dans tous vos projets et équipes.

Quel est le coût d'un dépassement de budget dans le secteur de la construction ? Prenons l'exemple édifiant de l'Opéra de Sydney. Initialement estimé à 7 millions de dollars et prévu pour être achevé en 4 ans, il a finalement coûté plus de 102 millions de dollars et a nécessité 14 ans de travaux, soit un dépassement de budget de plus de 14 fois le montant initial.

Comment choisir le meilleur outil de gestion de la construction

Pour choisir le bon logiciel de gestion de la construction, il faut prendre en compte de nombreuses fonctionnalités. Pour faciliter votre décision, voici ce qu'il vous reste à faire :

Étape 1 : commencez par définir les besoins de votre entreprise

Plannez les principaux défis de votre projet.

Les retards sont-ils dus à des plans obsolètes ? Le suivi des coûts est-il incohérent d'un entrepreneur à l'autre ? Les équipes sur le terrain s'appuient-elles sur des photos WhatsApp ou des registres manuels ?

Dressez une liste des fonctionnalités indispensables. Il peut s'agir de la création de rapports mobiles, de la budgétisation, de la planification ou de la gestion des versions des dessins. Vous pouvez également ajouter des fonctionnalités utiles telles que l'intégration des achats et la création de rapports avancés basés sur l'IA.

Cette étape vous aidera à présélectionner les outils qui comblent les lacunes de votre flux de travail.

De plus, demandez-vous si votre choix correspond à votre méthode préférée de réalisation de projets de construction, qu'il s'agisse de conception-construction, de conception-soumission-construction ou de réalisation intégrée de projets.

Chaque méthode comporte différentes étapes en matière de responsabilité et de collaboration. Votre logiciel doit prendre en charge la manière dont le travail est transféré, dont les équipes interagissent et où se situent les risques.

📮 ClickUp Insight : Plus de la moitié des personnes interrogées utilisent quotidiennement trois outils ou plus, luttant contre la « prolifération des applications » et la dispersion des flux de travail. Même si vous avez l'impression d'être productif et occupé, vous vous perdez simplement entre les différentes applications, sans parler de l'énergie que vous dépensez à taper au clavier. Brain MAX rassemble tout : parlez une seule fois, et vos mises à jour, tâches et notes atterrissent exactement là où elles doivent être dans ClickUp. Plus besoin d'activer/désactiver, plus de chaos, juste une productivité centralisée et fluide.

Étape 2 : Évaluez les fournisseurs et effectuez une analyse comparative

Demandez aux fournisseurs de vous présenter une démonstration en direct à l'aide d'un échantillon de projet issu de votre domaine. Observez comment ils gèrent les flux de travail réels, notamment les ordres de modification, les demandes d'informations, les mises à jour de site et les budgets.

Demandez un essai gratuit ou payant qui vous permettra d'utiliser des données réelles, de télécharger des plans et des documents et de générer des rapports hebdomadaires. Vous pourrez ainsi voir comment le logiciel gère la complexité de votre travail et les décisions quotidiennes que vos gestionnaires de projet prennent sur le terrain et au bureau.

Vérifiez également les capacités d'intégration du logiciel de gestion de projet de construction. Vérifiez s'il s'intègre à votre infrastructure technologique existante ou s'il vous oblige à acheter de nouveaux outils, à ajuster vos flux de travail ou à migrer vos données. Cela aura une incidence à la fois sur le coût total et sur la facilité d'intégration.

Enfin, évaluez le coût total de possession (TCO). Tenez compte des coûts d'installation, de mise en œuvre et de migration, ainsi que des éventuels modules de personnalisation ou complémentaires dont vous pourriez avoir besoin. N'oubliez pas les frais d'assistance ou de maintenance continus, ni l'évolution des coûts à mesure que vous ajoutez des utilisateurs ou gérez des projets plus importants et plus complexes.

Une fois que vous avez dressé la liste des fonctionnalités, lancez-vous dans des recherches approfondies. Consultez les avis des utilisateurs et découvrez les outils qui répondent à des problèmes spécifiques.

Ce tableau résume en un coup d'œil les éléments à prendre en compte pour une analyse comparative :

Critère Pourquoi est-ce important ? Outil de présélection A Outil B Outil C Facilité d'utilisation / Interface utilisateur Une mauvaise expérience utilisateur nuit à l'adoption N Y N Utilisation mobile/hors ligne Les équipes sur le terrain ont besoin d'un accès Y N Y Intégration avec le compte Évite le travail en double Y Y N Qualité de l'assistance et de la formation Réduit les frictions N Y N Présentation d'un échantillon de flux de travail Confirme l'utilisation réelle (démonstration du fournisseur) (essai) (pilote) Coût total de possession (5 ans) Coût sur la durée de vie $X $Y $Z Sécurité et fiabilité Protège les données et assure la continuité Réunion conforme aux normes ISO — Réunion conforme aux normes

💡 Conseil de pro : créez une fiche d'évaluation comparative des fournisseurs directement dans ClickUp à l'aide des champs personnalisés. Créez des champs pour des critères tels que la facilité d'utilisation, les performances mobiles, le niveau d'intégration, le coût, la qualité de l'assistance et les fonctionnalités de planification. Attribuez des notes numériques ou des évaluations à chaque fournisseur, téléchargez des notes de démonstration sous forme de commentaires de tâche et joignez des fichiers d'essai ou des captures d'écran. Utilisez la vue Tableur dans ClickUp pour obtenir un aperçu comparatif sur un seul écran.

Étape 3 : Effectuez une validation de principe

Testez les solutions logicielles présélectionnées.

Choisissez un projet en cours comme projet pilote. Optez pour un projet suffisamment complexe pour mettre le logiciel à l'épreuve, mais pas trop vaste au point de rendre impossible le suivi des résultats.

Impliquez à la fois le personnel administratif et les équipes de chantier, en leur demandant de gérer les tâches quotidiennes au sein de la plateforme, telles que la planification, le partage de documents, les demandes d'informations et les mises à jour budgétaires.

Lorsque vous lancez le projet pilote, essayez d'obtenir des réponses à des questions telles que :

Les budgets, les documents et les calendriers sont-ils plus faciles à suivre, ou les gens continuent-ils à revenir à leurs anciennes habitudes ?

À quelle vitesse les nouveaux utilisateurs peuvent-ils se familiariser avec le logiciel sans aide ?

La plateforme fournit-elle la visibilité sur plusieurs projets ou uniquement sur celui que vous testez ?

Par exemple, lorsqu'il s'agit d'utiliser ClickUp pour la gestion de projet de construction, un utilisateur déclare:

De la création de la disposition de base aux propositions volumétriques et aux plans de construction, je dois suivre tous les aspects de la création, des options de revêtement de sol et de l'aménagement paysager à la production d'éclairage et à la compatibilité structurelle. Il m'est IMPOSSIBLE de travailler aussi rapidement et de manière aussi concentrée sans ClickUp pour m'aider à créer des listes structurées et bien organisées. Je sais quelles tâches ont été exécutées et ce qui reste à faire ; je peux ajouter des commentaires, des rappels et des documents à chaque tâche et suivre le temps que je passe à achever des tâches individuelles et des projets. Je pourrais continuer encore et encore. J'ADORE ClickUp. Et honnêtement, je n'utilise même pas 30 % des capacités de cet outil. Il dispose d'une fonctionnalité diagramme de Gantt que j'ai un peu testée, et j'ai adoré les MINDMAPS, qui sont tout simplement géniales, et bien plus encore...*

De la création de la disposition de base aux propositions volumétriques et aux plans de construction, je dois suivre tous les aspects de la création, des options de revêtement de sol et de l'aménagement paysager à la production d'éclairage et à la compatibilité structurelle. Il m'est IMPOSSIBLE de travailler aussi rapidement et de manière aussi concentrée sans ClickUp pour m'aider à créer des listes structurées et bien organisées. Je sais quelles tâches ont été exécutées et ce qui reste à faire ; je peux ajouter des commentaires, des rappels et des documents à chaque tâche et suivre le temps que je passe à achever des tâches individuelles et des projets. Je pourrais continuer encore et encore. J'ADORE ClickUp. Et honnêtement, je n'utilise même pas 30 % des capacités de cet outil. Il dispose d'une fonctionnalité de diagramme de Gantt que j'ai un peu testée, et j'ai adoré les MINDMAPS, qui sont tout simplement géniales, et bien plus encore...*

Comment ClickUp fournit-il l'assistance aux équipes de construction

Les équipes de construction travaillent rarement au même endroit. Le flux de communication et la circulation des documents entre ces groupes ne sont pas toujours fluides, car certaines équipes travaillent au bureau tandis que d'autres sont sur le terrain.

Et cette incohérence a un coût. 50 % des entrepreneurs rapportent que leurs équipes perdent 1 à 3 heures chaque semaine à des tâches non productives, telles que l'attente de ressources, la recherche d'informations ou la gestion des problèmes de communication. La dispersion des outils et la perte de documents font partie du problème.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est une infrastructure opérationnelle unifiée pour une gestion efficace des projets de construction. Elle regroupe la planification, la programmation, le suivi des coûts, la documentation, la communication entre les équipes et les rapports sur le terrain dans un seul environnement de travail connecté.

Découvrez comment ClickUp for Construction Teams vous facilite la vie (et le travail).

Simplifiez les demandes d'informations, les budgets et les calendriers grâce à ClickUp pour les équipes de construction.

Assistance basée sur l'IA

ClickUp Brain est votre assistant de projet toujours disponible, intégré directement dans l'environnement de travail ClickUp.

Voici comment ClickUp Brain fournit l'assistance aux flux de travail en tant qu' outil d'IA pour la construction :

Réponses et récupération instantanées : accédez aux derniers plans, permis ou registres d'inspection en une seule invite, ce qui vous évite de passer des heures à fouiller dans vos fichiers.

Résumés intelligents : convertissez les journaux de chantier, les comptes rendus de réunion ou les fils de commentaires en résumés faciles à comprendre afin que les gestionnaires de projet et les clients puissent se mettre rapidement au courant.

Génération de rapports : créez automatiquement des rapports de progression hebdomadaires ou mensuels à partir de données en temps réel (jalons, retards, écarts budgétaires et approbations en attente) prêts à être présentés aux clients ou à la direction.

Visibilité des risques : Brain peut analyser toutes les tâches afin de signaler les éléments en retard, les dépendances à risque ou les anomalies budgétaires avant qu'elles ne s'aggravent.

Effectuez des requêtes d'actualisation et récupérez des documents instantanément avec ClickUp Brain.

⭐ Bonus : si vous souhaitez découvrir comment l'IA peut rationaliser les flux de travail de construction, Brain MAX offre à votre équipe un assistant IA sur bureau. Voici ce que Brain MAX a à vous offrir : Search d'entreprise vous permet d'accéder instantanément à des plans, des demandes d'informations, des permis, des photos, des registres de sécurité et des mises à jour antérieures depuis n'importe où dans ClickUp.

Talk-to-Text permet de convertir des notes vocales en tâches structurées, en listes de tâches ou en journaux quotidiens.

Plusieurs modèles d'IA en un seul endroit vous permettent de changer de modèle pour résumer des documents, rédiger des rapports ou analyser les risques liés à un projet vous permettent de changer de modèle pour résumer des documents, rédiger des rapports ou analyser les risques liés à un projet , ce qui réduit le travail.

Les réponses contextuelles génèrent des demandes d'informations, mettent en évidence les risques et résument les mises à jour en fonction des informations réelles du projet déjà présentes dans votre environnement de travail.

Gérez facilement les calendriers et les délais

Au sein de l'environnement de travail, ClickUp Tasks offre aux équipes de construction une plateforme unique pour le suivi des différents éléments des projets en cours. Chaque tâche peut contenir des détails tels que les personnes assignées, les dates d'échéance, les balises, les pièces jointes et les commentaires.

Grâce à la mise en évidence claire des dépendances, vous ne risquez pas de passer à côté d'étapes importantes du processus.

Créez, attribuez et suivez efficacement des tâches détaillées avec ClickUp Tasks.

L'un des principaux avantages de Tasks est qu'il vous permet de créer des statuts personnalisés ClickUp adaptés à votre processus. Vous pouvez concevoir des étapes qui reflètent la progression des projets de construction, telles que Soumis pour examen, Approuvé, En cours, Inspection prévue et Achevé.

Définissez et suivez la progression des tâches personnalisées grâce aux statuts personnalisés de ClickUp.

⌛ Gain de temps : connectez ClickUp à des outils tels que QuickBooks, Slack, Google Drive et AutoCAD pour centraliser vos flux de travail dans le domaine de la construction. Grâce à l'ensemble des données synchronisées en un seul endroit via les intégrations ClickUp, les équipes passent moins de temps à basculer d'une application à l'autre et peuvent ainsi se consacrer davantage à l'avancement du projet.

Visualisez les flux de travail de plus de 15 façons différentes.

Choisissez parmi plus de 15 vues personnalisées pour afficher le travail de la manière qui vous convient le mieux.

Si vous souhaitez voir comment tous ces éléments s'articulent entre eux, la vue Gantt de ClickUp vous offre une vue d'ensemble de vos échéanciers.

Visualisez l'ensemble de votre échéancier de construction et ajustez les dépendances grâce au diagramme de Gantt de ClickUp.

La vue Tableau de ClickUp permet à vos équipes de construction de gérer le suivi des tâches comme un flux de travail Kanban, ce qui est idéal pour suivre le travail des équipes et des sous-traitants.

⭐ Bonus : utilisez ClickUp Suivi du temps pour enregistrer les heures passées sur le chantier ou au bureau, directement à partir de n'importe quelle tâche. Pour une meilleure visibilité, regroupez les entrées de temps par entrepreneur, phase de projet ou type de tâche, afin d'identifier où le temps est réellement consacré et d'optimiser la productivité de votre équipe.

Centralisez la documentation

Utilisez ClickUp Docs pour stocker votre documentation. Des permis aux rapports quotidiens, tout est organisé par phase de projet et directement lié à la tâche parente.

Créez des procédures opératoires normalisées, rédigez des contrats ou créez des wikis de projet avec ClickUp Documents.

Les documents sont modifiables, partageables et collaboratifs.

Votre équipe peut facilement collaborer en commentant les plans ou en mettant à jour les spécifications en temps réel, et tous les participants au projet de construction ont accès à la dernière version.

Collaborez en toute simplicité, où que vous soyez

ClickUp permet de rationaliser la collaboration en temps réel et garantit que tout le monde reste connecté en temps réel grâce aux fonctionnalités suivantes :

Utilisez les commentaires pour consigner les mises à jour : documentez la progression du chantier et mentionnez directement certains membres de l'équipe dans les tâches grâce aux commentaires assignés de ClickUp . En exemple, note la date de livraison des barres d'armature ou la date à laquelle une inspection est achevée afin de réduire les allers-retours inutiles entre les membres de l'équipe.

Centralisez les mises à jour et clarifiez les instructions grâce aux commentaires ClickUp.

Centralisez vos discussions : ClickUp Chat permet à la fois de créer des canaux dédiés aux projets et d'échanger des messages personnels entre les services afin de centraliser la communication sur les permis, les changements apportés par les clients ou la coordination des sous-traitants.

Assurez de synchroniser toute votre équipe en discutant grâce à ClickUp Chat.

Capturez les conditions sur site : l'application mobile ClickUp permet aux équipes de télécharger des photos des problèmes de retouche ou des questions de sécurité directement dans les tâches afin de prendre des décisions plus éclairées. Cela permet au personnel administratif de disposer immédiatement du contexte et de prendre des décisions plus rapidement.

Partagez des présentations en quelques minutes : avec avec ClickUp Clips , vous pouvez enregistrer votre écran ou vos présentations vocales pour montrer des annotations sur des dessins ou expliquer des changements dans l'échéancier. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les parties prenantes à distance, qui peuvent ainsi obtenir des informations claires sans avoir à attendre une réunion.

Communiquez de manière asynchrone avec votre équipe à l'aide de ClickUp Clips.

Automatisez les tâches manuelles à faible valeur ajoutée

Dans le secteur de la construction, il est fastidieux de devoir suivre chaque petite tâche, comme vérifier si les rapports du jour sont arrivés ou si un permis a été approuvé.

Découvrez ClickUp Automatisations.

Il s'agit du moteur d'automatisation sans code de ClickUp qui automatise les tâches manuelles : envoi de rappels, mise à jour des statuts, attribution des tâches et acheminement automatique des approbations.

Définissez des règles « si ceci, alors cela » et utilisez les automatisations ClickUp pour gérer les flux de travail routiniers.

🚀 Avantage ClickUp : les agents ClickUp peuvent gérer vos réunions quotidiennes à votre place : ils récupèrent les mises à jour des tâches, identifient les obstacles, résument la progression et attribuent automatiquement des étiquettes aux propriétaires. Au lieu de courir après les mises à jour entre les équipes ou les chantiers, votre équipe dispose d'un aperçu instantané de ce qui avance et de ce qui nécessite une attention particulière. Utilisez des agents ClickUp AI Autopilot prédéfinis ou créez-en des personnalisés.

Erreurs courantes à éviter lors du choix d'un logiciel de construction

Avant de prendre une décision finale, il est tout aussi important de savoir ce en quoi il ne faut pas se lancer. Voici les erreurs les plus courantes commises par les équipes lors du choix d'un logiciel de gestion de projet de construction :

1. Partir du principe que les codes de coûts et les champs budgétaires sont « standard »

De nombreuses plateformes ont des catégories budgétaires fixes qui ne correspondent pas à la façon dont votre équipe financière code les projets. Ce décalage entraîne des heures de rapprochement manuel, car les coûts des projets et les registres comptables ne correspondent jamais parfaitement.

✅ Solution : le bon logiciel vous permet de créer des codes personnalisés, de les relier à votre compte comptable et de transférer les données directement dans votre logiciel de comptabilité sans erreur de conversion.

2. Ne pas tester les flux de travail RFI de bout en bout

La plupart des acheteurs partent du principe que « le logiciel gère les demandes d'informations », mais ne vérifient pas comment. Dans certains systèmes, les demandes d'informations finissent par devenir des tâches génériques sans lien clair avec les plans, les contrats ou les réponses. Cela entraîne des pertes de contexte et des doublons dans les approbations.

✅ Solution : pendant la période d'essai, effectuez une demande d'informations en direct via le système, depuis la création sur site jusqu'aux pièces jointes, en passant par les approbations et la clôture. Assurez-vous que le flux de travail capture l'intégralité de la piste d'audit sans nécessiter d'étapes supplémentaires.

3. Négliger la manière dont les commandes de modification sont enregistrées et suivies

Certains logiciels de gestion de projet enfouissent les ordres de modification dans des documents ou des fils de discussion par e-mail. Cela signifie que personne ne voit l'impact sur le budget ou le calendrier avant plusieurs semaines, lorsqu'il est trop tard pour apporter des modifications.

✅ Solution : recherchez un logiciel de construction doté d'une gestion documentaire robuste. Les ordres de modification constituent un type d'objet à part entière, liés aux coûts, avec des échéanciers mis à jour et un historique des approbations qui peuvent être suivis parallèlement au plan principal du projet.

4. Oublier que les sous-traitants changent souvent au milieu d'un projet

Un logiciel de construction peut sembler convenir lorsqu'une équipe stable l'utilise, mais de nombreux sous-traitants quittent le projet avant qu'il ne soit achevé. Si l'outil ne gère pas correctement les arrivées et les départs, l'accès devient chaotique et des dossiers importants disparaissent lorsqu'un sous-traitant quitte le projet.

✅ Solution : choisissez un outil de gestion de projet offrant des contrôles d'autorisation granulaires, des rôles d'invité et une réattribution facile des tâches ou des fichiers en cas de changement de sous-traitants.

Repensez la gestion de projet de construction avec ClickUp

Et si le véritable défi dans le secteur de l'entreprise de construction n'était pas l'ampleur du projet, mais la manière dont l'information circule ? Les forfaits changent, les coûts évoluent et les mises à jour proviennent de toutes parts.

Sans plateforme de gestion de la construction, le travail ralentit bien avant que le premier retard n'apparaisse sur le chantier. ClickUp change cela (pour de bon).

Il rassemble les calendriers, les coûts, les demandes d'informations et les mises à jour quotidiennes en un seul endroit où les équipes peuvent réellement rester coordonnées.

Les vues et les tableaux de bord offrent une grande clarté, du terrain au bureau. Les dépendances entre les tâches et les diagrammes de Gantt permettent de respecter les échéanciers. ClickUp Brain ajoute une couche d'IA qui trouve des réponses à partir des données de votre projet et vous fournit des informations lorsque vous en avez le plus besoin.

Il est maintenant temps pour vous de découvrir une plateforme de gestion de projet de construction en action.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui!