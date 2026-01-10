Les 11 meilleures alternatives à Holded pour la gestion des opérations de l'entreprise (2025)

Holded est une plateforme tout-en-un solide pour la gestion des opérations de l’entreprise, de la facturation et du CRM au suivi des projets et à la comptabilité.

Mais ce n'est pas la solution idéale pour tout le monde. Peut-être avez-vous dépassé ses fonctionnalités, avez-vous besoin d'une personnalisation plus poussée ou souhaitez-vous simplement en avoir plus pour votre argent.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses alternatives puissantes à Holded, chacune avec ses propres atouts, ses modèles de tarification et ses outils spécifiques à chaque secteur.

Que vous soyez une start-up ayant besoin d'une facturation simple, une agence à la recherche d'une gestion de projet avancée ou une entreprise souhaitant des intégrations plus robustes, il existe une option adaptée à votre façon de travailler.

Dans cet article, nous avons répertorié 11 des meilleures alternatives à Holded qui peuvent vous aider à rationaliser vos opérations d'entreprise, à gagner du temps et à évoluer de manière plus intelligente. Plongeons-nous dans le vif du sujet et trouvons l'outil qui convient à votre équipe.

Aperçu des alternatives à Holded

Voici comment les alternatives à Holded se comparent les unes aux autres :

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gérer les projets, les flux de travail et les opérations commerciales grâce à l'IA CRM avec gestion de projet, automatisations, agents IA personnalisés, Brain et tableaux de bord Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises. QuickBooks Online Comptabilité et tenue de livres pour les petites entreprises Rappels de paiement, synchronisation bancaire automatique et dépenses organisées pour booster la productivité. Les forfaits payants commencent à 38 $/mois. Scoro Gestion d'entreprise Gestion de l'entreprise complète Les forfaits payants commencent à 23,90 $ par mois et par utilisateur. Xero Comptabilité basée sur le cloud avec des intégrations solides Suivi des factures/paiements, gestion des dépenses Les forfaits payants commencent à 29 $/mois. Odoo Suite d'applications professionnelles open source pour l'entreprise Applications modulaires pour la gestion de la relation client (CRM), la comptabilité, la gestion des stocks et la gestion de projet. Tarification personnalisée Zoho One Logiciels pour entreprises abordables CRM, finance, suite de gestion de projet Les forfaits payants commencent à 45 $/mois. Bitrix24 CRM et collaboration d'équipe à petit budget CRM, collaboration, gestion de projet Les forfaits payants commencent à 124 $/mois. Wave Freelances pour la comptabilité d'entreprise Démarrage gratuit, facturation et comptabilité de projet Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/mois. FreshBooks Facturation et facturation client Facturation personnalisée, suivi du temps Les forfaits payants commencent à 21 $/mois. NetSuite ERP et comptabilité au niveau de l'entreprise ERP complet incluant les finances, le CRM et les stocks Tarification personnalisée SAP Business One Entreprises de taille moyenne ayant besoin d'un ERP ERP pour les finances, la production, les stocks et les rapports Tarification personnalisée

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Pourquoi opter pour des alternatives à Holded ?

Holded est un outil de gestion d'entreprise. Sa suite de fonctionnalités comprend le CRM, la facturation, la comptabilité, la gestion des stocks et même le suivi de projet de base.

Voici quelques problèmes courants rencontrés par les utilisateurs, qui les poussent à rechercher des alternatives à Holded :

Gestion de projet de base : la plateforme propose des fonctionnalités Kanban, diagrammes de Gantt et suivi des tâches, mais ne dispose pas de fonctionnalités avancées telles que les dépendances et les vues Charge de travail, dont dépendent souvent les équipes en pleine expansion.

Pas de flux de travail basés sur l'IA : il n'y a pas de couche d'intelligence intégrée pour automatiser les tâches répétitives, résumer les mises à jour ou générer des informations, ce que les équipes modernes attendent de plus en plus des plateformes tout-en-un pour le suivi des dépenses et la gestion financière.

Tarification modulaire confuse : si les modèles à plusieurs niveaux offrent une certaine flexibilité, lorsqu'ils sont trop nombreux, les clients ont du mal à identifier le forfait qui leur convient le mieux, ce qui complique l'intégration et la budgétisation.

Fonctionnalités CRM limitées : le CRM intégré couvre les prospects et les pipelines, mais ne propose pas les fonctionnalités avancées de prévision des ventes, de communication omnicanale et : le CRM intégré couvre les prospects et les pipelines, mais ne propose pas les fonctionnalités avancées de prévision des ventes, de communication omnicanale et d'automatisation des flux de travail dont ont besoin les équipes commerciales en pleine croissance.

Inventaire limité et profondeur ERP : les outils de gestion des stocks et de fabrication couvrent les bases, mais ne suffisent pas pour les chaînes d'approvisionnement complexes, les installations multi-entrepôts ou : les outils de gestion des stocks et de fabrication couvrent les bases, mais ne suffisent pas pour les chaînes d'approvisionnement complexes, les installations multi-entrepôts ou les processus d'approvisionnement détaillés.

Courbe d'apprentissage abrupte avec mise à l'échelle : bien que l'interface soit claire, l'étendue des modules et des modules complémentaires peut sembler écrasante pour les équipes qui tentent d'aller au-delà de la facturation et de la comptabilité de base.

Voici ce qu'un utilisateur de Holded en dit :

J'aimerais que Holded propose davantage d'options de personnalisation pour les rapports et les analyses. Cela permettrait de mieux l'adapter aux besoins de mon entreprise.

J'aimerais que Holded offre davantage d'options de personnalisation pour les rapports et les analyses. Cela permettrait de mieux l'adapter aux besoins de mon entreprise.

📚 En savoir plus : Les meilleurs logiciels de gestion de base de données clients, testés et approuvés

Les meilleures alternatives à Holded à utiliser

Ci-dessous, nous avons compilé la liste des meilleures alternatives à Holded que vous devriez explorer :

1. ClickUp (idéal pour gérer les projets, les flux de travail et les opérations de l'entreprise à l'aide de l'IA)

Gérez tous vos documents, projets, discussions et bien plus encore sur une plateforme complète avec ClickUp.

ClickUp, le premier espace de travail IA convergent au monde, est l'une des meilleures alternatives à Holded. Il combine une gestion de projet avancée, l'automatisation des flux de travail et la gestion de la relation client, le tout alimenté par la technologie IA.

Voyons comment vous pouvez utiliser la plateforme de gestion de projet ClickUp pour multiplier votre productivité par 10.

Centralisez vos informations avec ClickUp CRM.

Vous pouvez même gérer les relations clients à l'aide de ClickUp CRM. Ses fonctionnalités exceptionnelles comprennent :

Avec les champs personnalisés ClickUp, vous pouvez suivre des points de données tels que la valeur des transactions, le type d'industrie, les dates des contrats ou les sources de prospects. Vous pouvez les ajouter directement à vos tâches, les transformant ainsi en enregistrements clients riches dans votre logiciel CRM.

Ajoutez des champs personnalisés et créez des filtres pour trier les données CRM avec les champs personnalisés ClickUp.

De plus, les statuts personnalisés de ClickUp vous permettent d’effectuer le suivi intuitif du parcours de vos clients. Créez des statuts tels que « Nouveau prospect » ou « Négociation » pour comprendre où en est chaque transaction.

Automatisation des flux de travail sans code pour accélérer les tâches

Confiez les flux de travail répétitifs aux Super Agents de ClickUp afin de pouvoir vous concentrer sur vos activités principales.

Les automatisations et les super agents de ClickUp vous permettent d'automatiser vous-même les tâches répétitives, sans dépendance envers l'équipe technique. Par exemple, vous souhaitez libérer votre équipe des mises à jour manuelles à mesure que les prospects progressent dans votre pipeline. Grâce aux automatisations sans code, vous pouvez configurer :

Déclencheur : lorsque le statut d'une tâche passe à « Proposition envoyée ».

Actions : attribuez automatiquement la transaction au responsable commercial, mettez à jour la date du « prochain suivi » et envoyez une notification Slack ou e-mail prédéfinie.

Résultat : les prospects passent aux étapes suivantes et les alertes sont envoyées instantanément.

Suivez les tendances grâce à des tableaux de bord personnalisables alimentés par l'IA.

ClickUp CRM propose également des tableaux de bord ClickUp personnalisables :

Visualisation riche avec plus de 50 widgets : visualisez les informations essentielles telles que la santé du pipeline, la taille des transactions ou la valeur vie client.

Informations commerciales en temps réel : les tableaux de bord sont mis à jour en direct, ce qui aide vos équipes à repérer les tendances, à suivre les indicateurs clés de performance tels que les taux de conversion ou à surveiller la vitesse du cycle de vente sans avoir à exporter les données vers des feuilles de calcul.

Surveillez la santé financière de votre organisation à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

Enfin, vous pouvez suivre les performances financières de votre entreprise à l'aide de ClickUp for Finance Teams. Voyons comment cet outil libère votre équipe financière des tâches fastidieuses afin qu'elle puisse se concentrer sur des tâches plus importantes.

Obtenez des calculs financiers en temps réel directement dans votre environnement de travail.

Les champs de formule de ClickUp permettent à vos équipes financières de calculer des valeurs directement dans les champs des tâches, sans avoir besoin de feuilles de calcul. Vous pouvez calculer des éléments tels que :

Jours entre l'émission de la facture et la date d'échéance du paiement

Dépenses moins budget pour le suivi des dépassements de coûts

Ou marges bénéficiaires par projet basées sur des formules

Effectuez des calculs avancés à l'aide des champs de formule de ClickUp.

Ces calculs en temps réel apparaissent en ligne avec les tâches et sont automatiquement mis à jour. Holded, en revanche, fournit des chiffres comptables statiques, mais ne permet pas aux équipes de créer des formules personnalisées au niveau des tâches intégrées dans les flux de travail. ClickUp le fait de manière native, en reliant l'exécution au suivi financier.

Recherche d'entreprise pour tout regrouper via une seule barre de recherche

La plateforme consultable de ClickUp établit la connexion entre tout (tâches, documents, objectifs, commentaires) dans un index unique. Les équipes financières peuvent :

Accédez instantanément aux pièces jointes budgétaires antérieures.

Trouvez les factures ou reçus associés

Affichez les données relatives aux coûts des projets sans changer d'outil.

Holded ne dispose pas de cette fonction de recherche unifiée dans les documents, les tâches et les commentaires, ce qui fait de ClickUp Enterprise Search un atout pour une transparence financière rapide.

Tirez parti de l'IA pour les flux de travail financiers

ClickUp Brain ajoute une couche alimentée par l'IA qui transforme les données brutes en informations exploitables. Pour les équipes financières, cela signifie :

Résumés des dépenses : Brain peut analyser une liste de tâches liées aux dépenses ou un rapport téléchargé et générer une ventilation claire des catégories de dépenses excessives.

Suivi des paiements : demandez à Brain de créer une liste des factures en retard, puis générez automatiquement des rappels sous forme de nouvelles tâches.

Questions-réponses financières : tapez « Quel est le nombre total de nos frais de déplacement au troisième trimestre ? » et Brain extrait les nombres des tâches, des documents ou des tableaux de bord.

Assistance en matière de politique : les employés peuvent présenter une requête « Quelle est la limite de remboursement de l'entreprise ? » et Brain affiche le document de politique correspondant.

Actions automatisées : après les réunions d'examen du budget, Brain crée des tâches pour les suivis.

Créez et affinez facilement vos devis pour votre entreprise via ClickUp Brain.

Plus de 15 vues pour fournir l'assistance pour n'importe quel flux de travail

Visualisez vos projets à l'aide de plus de 15 vues ClickUp. Chaque membre de l'équipe, qu'il soit manager, développeur ou designer, peut travailler dans le format qui lui convient le mieux.

Enfin, ClickUp propose également des modèles adaptés à vos besoins financiers, tels que le modèle de facture ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Générez rapidement des factures avec des champs à remplissage automatique grâce au modèle de facture ClickUp.

Ce modèle aide les équipes financières, les freelances et les agences à gérer les factures de leurs clients. Vous bénéficiez d'un système clair, basé sur les tâches, dans lequel chaque facture est suivie avec son statut, sa date d'échéance, son type de paiement et les détails du client.

De plus, vous pouvez classer chaque facture dans les catégories Payée, En retard ou Non payée, ce qui vous permet de visualiser facilement votre trésorerie en un coup d'œil. Vous pouvez également attribuer des propriétaires, ajouter des notes et suivre les heures et les montants liés à chaque facture.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Connaissances documentaires : utilisez utilisez ClickUp Docs pour créer des procédures opératoires normalisées, des guides d'intégration, des wikis et des propositions directement liés aux tâches et aux projets.

Connectez-vous à des outils tiers : intégrez plus de 1 000 applications externes telles que Dropbox, Google Drive et même des outils de facturation comme QuickBooks et Xero avec intégrez plus de 1 000 applications externes telles que Dropbox, Google Drive et même des outils de facturation comme QuickBooks et Xero avec ClickUp Integrations.

Gérez efficacement votre travail : utilisez utilisez ClickUp Tasks pour décomposer vos projets en étapes réalisables avec des tâches assignées, des priorités, des dates d'échéance et des dépendances.

Capturez automatiquement les réunions : utilisez utilisez ClickUp AI Notetaker pour participer à des appels, enregistrer des discussions et générer des résumés avec des actions à mener qui sont directement liées à des tâches.

Limitations de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte en raison des nombreuses options de personnalisation personnalisées

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique en dit long :

ClickUp est idéal pour donner à notre équipe une vue d'ensemble de la capacité et de la gestion globale des projets. Nous sommes encore en train d'apprendre la meilleure façon de travailler avec ClickUp. Cependant, cet outil est utile pour voir comment un projet peut progresser plutôt que de simplement cocher des tâches à faire sur une liste comme nous le faisions avec les anciens systèmes de gestion de projet. Il est également utile de pouvoir personnaliser notre instance afin de mieux l'adapter au flux de travail de notre organisation. De plus, nous avons bénéficié d'un excellent service client lorsque nous en avons eu besoin. Très utile dans l'ensemble.

ClickUp est idéal pour donner à notre équipe une vue d'ensemble de la capacité et de la gestion globale des projets. Nous sommes encore en train d'apprendre la meilleure façon de travailler avec ClickUp. Cependant, cet outil est utile pour voir comment un projet peut progresser plutôt que de simplement cocher des tâches sur une liste comme nous le faisions avec les anciens systèmes de gestion de projet. Il est également utile de pouvoir personnaliser notre instance afin de mieux l'adapter au flux de travail de notre organisation.

De plus, nous avons bénéficié d'un excellent service client lorsque nous en avons eu besoin. Très utile dans l'ensemble.

2. QuickBooks Online (idéal pour la comptabilité et la tenue des comptes des petites entreprises)

via QuickBooks Online

QuickBooks Online est une plateforme de comptabilité et de gestion financière basée sur le cloud. Développée par Intuit, elle aide les petites et moyennes entreprises dans la facturation, le suivi des dépenses, la paie, la gestion des stocks et la conformité fiscale.

QuickBooks propose des fonctionnalités de facturation et de traitement des dépenses par lots, qui vous permettent de créer, dupliquer ou importer plusieurs factures et dépenses en une seule fois. Cela permet aux équipes financières de gagner du temps, car cela assure l’automatisation de l’entrée des données, une efficacité que Holded ne peut égaler.

Finance Agent affiche des prévisions, des alertes de variance et des tableaux de bord KPI qui aident les équipes à prendre des décisions financières proactives.

Et si votre équipe a besoin de mobilité ? L'application mobile QuickBooks permet la facturation en temps réel, la saisie des dépenses à l'aide de photos et même les paiements mobiles, garantissant ainsi la continuité des flux de travail financiers en dehors du bureau. Associée à une automatisation basée sur des règles pour les approbations et les rappels, elle réduit les tâches administratives répétitives.

Ses intégrations fonctionnent bien avec les processeurs de paiement et les plateformes de commerce électronique, vous n'avez donc pas besoin de tout saisir deux fois. L'intégration de la paie gère automatiquement les retenues fiscales, les dépôts directs et la génération des formulaires W-2.

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks Online

Automatisez les rappels de paiement et associez les paiements aux factures pour des recouvrements rapides.

Connectez plusieurs comptes bancaires pour télécharger, trier et rapprocher automatiquement les transactions afin d'obtenir des registres financiers précis.

Organisez vos dépenses en catégories fiscales détaillées, effectuez l'automatisation du calcul des taxes de vente sur les revenus et les dépenses, et effectuez le suivi de la TPS/TVA.

Limites de QuickBooks Online

Les mises à jour constantes et les changements forcés de l'interface sont une source de friction récurrente.

Tarifs de QuickBooks Online

Simple Start : 38 $/mois par utilisateur

Essentials : 75 $/mois (jusqu'à 3 utilisateurs)

Plus : 115 $/mois (jusqu'à 5 utilisateurs)

Avancé : 275 $/mois (jusqu'à 25 utilisateurs)

Évaluations et avis sur QuickBooks Online

G2 : 4,4/5 (plus de 3 400 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 8 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de QuickBooks Online ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

J'apprécie sa facilité d'utilisation et le fait de pouvoir consulter tous mes chiffres d'affaires en un seul endroit. Les rapports sont clairs et faciles à comprendre, même si vous n'êtes pas un expert en finance... La création de sandbox pour les tests n'est pas aussi conviviale que sur d'autres plateformes et vous devez créer de nouvelles sandbox tous les deux ans, ce qui n'a aucun sens pour nos développeurs.

J'apprécie sa facilité d'utilisation et le fait de pouvoir consulter tous mes chiffres d'affaires en un seul endroit. Les rapports sont clairs et faciles à comprendre, même si vous n'êtes pas un expert en finance... La création de sandbox pour les tests n'est pas aussi conviviale que sur d'autres plateformes et vous devez créer de nouvelles sandbox tous les deux ans, ce qui n'a aucun sens pour nos développeurs.

⚡ Archive de modèles : Modèles de factures Microsoft Word gratuits

3. Scoro (le meilleur pour la gestion d'entreprise)

via Scoro

Scoro est principalement conçu comme une plateforme d'automatisation des services professionnels (PSA), ce qui le rend adapté aux cabinets de conseil, aux agences de création, aux services informatiques et à d'autres entreprises travaillant sur la base de projets.

En tant qu'alternative à Holded, elle intègre la création de devis, la budgétisation, la planification de projets, le suivi du temps et la facturation dans un seul flux de travail. Vous bénéficiez d'une visibilité complète, de la proposition à l'encaissement. Des autorisations granulaires garantissent la sécurité des informations sensibles des clients.

Scoro se distingue de Holded par sa capacité à suivre les budgets en temps réel. Vous pouvez établir des devis détaillés, les convertir en budgets de projet, puis comparer les coûts réels aux dépenses prévues au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Deux autres fonctionnalités incluent la gestion des ressources et la planification des capacités afin d'équilibrer la charge de travail des équipes. Scoro intègre également le suivi du temps, des dépenses et des coûts directement dans la rentabilité des projets. Chaque heure facturable, chaque dépense ou chaque provision peut être suivie et reliée aux résultats financiers, ce qui donne à vos entreprises de services une image beaucoup plus claire des marges.

Les meilleures fonctionnalités de Scoro

Créez et envoyez des devis détaillés à vos clients qui évaluent automatiquement les coûts de livraison et les marges bénéficiaires.

Obtenez des réponses contextuelles à toutes vos questions sur Scoro, grâce à son moteur de données avancé, ELI.

Suivez le temps passé sur les tâches grâce à des chronomètres et des relevés de temps intégrés pour une facturation précise des heures travaillées.

Limitations de Scoro

L'application mobile manque de nombreuses fonctionnalités par rapport à sa version de bureau, ce qui rend difficile la gestion des projets lors de vos déplacements.

Tarifs Scoro

Core : 23,90 $/mois par utilisateur

Croissance : 38,90 $/mois par utilisateur

Performance : 59,90 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Scoro

G2 : 4,5/5 (plus de 410 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 240 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Scoro ?

Un avis le formule ainsi :

Ce que j'apprécie le plus chez Scoro, c'est son calendrier intuitif et détaillé, qui permet un suivi et une gestion faciles de toutes les ressources, y compris la disponibilité des collègues, les salles de réunion et divers éléments liés aux projets... L'aspect le moins utile de Scoro est sa fonction de création de tâches, qui semble quelque peu fastidieuse.

Ce que j'apprécie le plus chez Scoro, c'est son calendrier intuitif et détaillé, qui permet un suivi et une gestion faciles de toutes les ressources, y compris la disponibilité des collègues, les salles de réunion et divers éléments liés aux projets... L'aspect le moins utile de Scoro est sa fonctionnalité de création de tâches, qui semble quelque peu fastidieuse.

🚀 Avantage ClickUp : Si vous avez du mal à gérer des outils d'IA dispersés et à passer constamment d'un onglet à l'autre, ClickUp Brain MAX est la solution. Il s'agit d'un hub contextuel unique qui élimine la surcharge d'outils. 👇🏼 Voici comment vous pouvez l'utiliser : Remplacez différentes applications par une interface unifiée qui rassemble GPT-4. 1, Claude, Gemini et le ClickUp Brain contextuel natif.

Recherchez tout ce dont vous avez besoin dans tous vos outils, y compris Google Drive, Slack, Docs, GitHub et bien d'autres encore.

Travaillez quatre fois plus vite en exprimant vos tâches, messages ou idées à voix haute grâce à la fonctionnalité Talk-to-Text

Créez des tâches, effectuez l'automatisation des flux de travail, générez des plans de projet et même des images à l'aide du langage naturel.

4. Xero (idéal pour la comptabilité dans le cloud avec des intégrations solides)

via Xero

Xero est conçu pour les petites entreprises qui souhaitent gérer entièrement leur comptabilité dans le cloud grâce à des flux de travail automatisés et sans papier. Il gère le rapprochement bancaire, le suivi des factures et offre une connexion avec plus de 1 000 applications tierces, ce qui le rend très flexible pour différentes installations d'entreprise.

En tant qu'alternative à Holded, elle offre un système de facturation plus flexible. Vous pouvez envoyer des factures professionnelles, configurer des rappels d'automatisation, accepter des paiements en ligne et convertir des devis en factures depuis n'importe quel appareil.

L'interface demande un certain temps d'adaptation, mais elle fonctionne bien avec l'assistance multidevises et les normes comptables internationales. Cela la rend idéale si vous traitez avec des clients internationaux ou si vous envisagez de vous développer à l'étranger.

Au-delà de la comptabilité de base, Xero intègre la gestion des dépenses, le suivi des projets et la création de rapports dans une même plateforme. Grâce à Hubdoc, vous pouvez saisir vos dépenses sous forme numérique. De plus, vous pouvez suivre le temps et les coûts des projets par rapport aux budgets, et le système génère des informations détaillées sur la rentabilité.

L'inconvénient est que le service client repose sur des demandes de rappel plutôt que sur un chat en direct, vous n'obtenez donc pas d'aide immédiate en cas de problème.

Les meilleures fonctionnalités de Xero

Effectuez l'automatisation de la paie et gérez les paiements salariaux, les déclarations fiscales et le suivi des congés des employés directement depuis la plateforme.

Surveillez les niveaux de stock, liez directement les éléments aux factures et aux bons de commande, et recevez des alertes lorsque les produits sont en rupture de stock.

Bénéficiez de plus de 80 rapports financiers intégrés et de tableaux de bord personnalisables pour les pertes et profits, les bilans, etc.

Limitations de Xero

Personnalisation limitée disponible dans les rapports. Si vous avez besoin de rapports personnalisés, d'applications tierces ou de solutions de contournement supplémentaires, celles-ci sont nécessaires.

Tarifs Xero

Essai gratuit

Au début : 29 $/mois par utilisateur

En pleine croissance : 50 $/mois par utilisateur

Tarif : 75 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Xero

G2 : 4,3/5 (plus de 750 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Xero ?

Un bref commentaire d'un utilisateur réel:

En tant que système de comptabilité basé sur le cloud, il est aussi bon, voire meilleur, que les autres systèmes testés. Il dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires et ne coûte pas les yeux de la tête... Il ne s'intègre pas aux logiciels multicanaux (Linnworks, etc.), il faut donc télécharger manuellement les ventes. Pour les vendeurs en ligne ou à gros volume, cela peut être fastidieux et prendre plus de temps. Il n'est pas connecté à toutes les banques/cartes de crédit, etc.

En tant que système de comptabilité basé sur le cloud, il est aussi bon, voire meilleur, que les autres systèmes testés. Il dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires et ne coûte pas les yeux de la tête... Il ne s'intègre pas aux logiciels multicanaux (Linnworks, etc.), il faut donc télécharger manuellement les ventes. Pour les vendeurs en ligne ou à gros volume, cela peut être fastidieux et prendre plus de temps. Il n'est pas connecté à toutes les banques/cartes de crédit, etc.

📚 À lire également : Exemples et cas d'utilisation de l'automatisation des flux de travail

🧠 Anecdote : Conformément aux lois en vigueur, une facture pour des marchandises importées doit mentionner le port d'entrée où la marchandise est destinée, même s'il s'agit d'une facture électronique. De plus, elle doit clairement indiquer la quantité en utilisant soit les unités américaines, soit les unités utilisées dans le pays d'exportation.

5. Odoo (le meilleur pour les suites d'applications pour l'entreprise open source)

via Odoo

Odoo est un logiciel ERP modulaire qui permet aux petites entreprises de commencer avec ce dont elles ont besoin et d'ajouter des modules au fur et à mesure de leur croissance. Au lieu de payer pour une suite complète, vous pouvez commencer avec des applications essentielles telles que le CRM ou la comptabilité. Vous pouvez ensuite étendre vos activités à la gestion des stocks, à la gestion de projet, aux ressources humaines et au commerce électronique.

Le cadre open source permet une personnalisation étendue des flux de travail. Les options cloud et sur site vous permettent de contrôler votre déploiement.

Pour gérer une logistique et des opérations complexes, Odoor propose la gestion multi-entrepôts, la lecture de codes-barres, les flux de travail de sous-traitance et l'automatisation du réapprovisionnement.

Deux fonctionnalités supplémentaires incluent un moteur de flux de travail flexible et l'automatisation de la plateforme. Vous pouvez modifier les interfaces, exécuter du code Python, déclencher des actions sur les serveurs, automatiser des flux de travail et même envoyer des e-mails ou des SMS via des actions sur des boutons.

Contrairement aux ERP traditionnels, qui semblent peu pratiques, l'interface d'Odoo est intuitive et les applications mobiles permettent aux équipes d'accéder à des données en temps réel depuis n'importe où. L'automatisation prend en charge les tâches routinières telles que la facturation, le réapprovisionnement des stocks et l'optimisation des processus de ressources humaines.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

Accédez à des analyses en temps réel et à des tableaux de bord interactifs pour consolider vos données financières, commerciales et bien plus encore.

Gérez des processus de fabrication complexes grâce aux fonctionnalités de gestion des bons de travail.

Gérez les opérations d'entrepôt grâce à des outils améliorés pour le suivi des stocks, l'emballage à plusieurs niveaux et la personnalisation des numéros de série personnalisés.

Limitations d'Odoo

L'installation initiale est fastidieuse pour les nouveaux utilisateurs, en particulier lorsqu'il s'agit de personnalisations ou d'outils tiers.

Tarifs Odoo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Odoo

G2 : 4,3/5 (plus de 1 090 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 1 260 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Odoo ?

Selon un critique:

Odoo est très simple à configurer, à utiliser et à gérer les commandes d'entrepôt et les éléments en stock dans de nombreux emplacements différents... L'ajout des éléments en stock à suivre dans chaque emplacement était légèrement complexe, mais Odoo a simplifié ce processus et sera l'un des systèmes les plus rapides à mettre en place.

Odoo est très simple à configurer, à utiliser et à gérer les commandes d'entrepôt et les éléments en stock dans de nombreux emplacements différents... L'ajout des éléments en stock à suivre dans chaque emplacement était légèrement complexe, mais Odoo a simplifié ce processus et sera l'un des systèmes les plus rapides à mettre en place.

📮 ClickUp Insight : 47 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage n'ont jamais essayé d'utiliser l'IA pour gérer des tâches manuelles, mais 23 % de celles qui ont adopté l'IA affirment que cela a considérablement réduit leur charge de travail. Cette différence pourrait être plus qu'un simple écart technologique. Alors que les premiers utilisateurs débloquent des gains mesurables, la majorité sous-estime peut-être à quel point l'IA peut être transformatrice en réduisant la charge cognitive et en permettant de gagner du temps. 🔥 ClickUp Brain comble cette lacune en intégrant de manière transparente l'IA dans votre flux de travail. De la résumation des fils de discussion et la rédaction de contenu à la décomposition de projets complexes et la génération de sous-tâches, notre IA peut tout faire. Inutile de passer d'un outil à l'autre ou de repartir de zéro. 💫 Résultats concrets : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de reporting personnalisables de ClickUp, ce qui a permis à ses équipes de se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur les prévisions.

📚 En savoir plus : Meilleures alternatives et concurrents d'Odoo

6. Zoho One (le meilleur logiciel d'entreprise abordable)

via Zoho One

Zoho One est essentiellement un système d'exploitation pour entreprises qui regroupe plus de 40 applications intégrées. Celles-ci comprennent des logiciels CRM, de finance, de ressources humaines, de gestion de projet, d'automatisation du marketing, etc.

En tant qu'alternative à Holded, Zoho offre une interopérabilité. Les actions effectuées dans une application, telles que la conclusion d'un contrat dans le CRM, peuvent automatiquement déclencher des processus dans d'autres applications, comme la génération d'une facture, l'inscription d'un nouveau client au service d'assistance ou l'envoi d'une séquence d'intégration. Cette intégration entre les applications réduit les silos et rend les flux de travail plus fluides que l'approche modulaire de Holded.

Lorsque vous gérez des données financières et clients, vous avez également besoin d'une sécurité et d'une gouvernance de niveau entreprise. Pour cela, Zoho One offre une authentification multifactorielle, des contrôles d'accès basés sur les rôles, la conformité aux normes GDPR et SOC, et même une gestion centralisée des appareils.

Zoho Creator, le créateur low-code, vous permet de concevoir des applications personnalisées sans avoir besoin d'assistance technique. Pour un service client omnicanal, vous disposez de Zoho Desk, SalesIQ et Campaigns. Vous pouvez gérer les interactions par chat, e-mail, téléphone et réseaux sociaux en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho One

Automatisez et personnalisez vos processus d'entreprise grâce à des outils basés sur l'IA tels que Zoho Zia.

Utilisez les fonctionnalités intégrées de BI et d'analyse dans de nouveaux tableaux de bord avancés et des informations basées sur l'IA pour prendre des décisions fondées sur les données.

Effectuez la connexion de Zoho One à plus de 1 500 applications tierces via sa marketplace, afin d'étendre vos flux de travail aux outils spécifiques à l'équipe commerciale, aux finances, au marketing, aux ressources humaines et à votre secteur d'activité.

Limitations de Zoho One

L'installation peut être fastidieuse, les intégrations entre les modules incohérentes et l'expérience utilisateur varie considérablement d'une application à l'autre, ce qui crée une certaine confusion pour les équipes.

Tarifs Zoho One

Tarif pour tous les employés : 45 $/mois par utilisateur

Tarification flexible par utilisateur : 105 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho One

G2 : 4,3/5 (plus de 22 100 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 120 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho One ?

Un utilisateur a partagé ce commentaire :

La gestion complète des dépenses professionnelles offerte par Zoho Expense est inégalée... J'aimerais toutefois bénéficier d'une plus grande flexibilité en matière de rapports. La personnalisation actuelle est satisfaisante, mais ne me permet pas d'intégrer les champs dont j'ai besoin pour présenter nos comptes à notre équipe comptable.

La gestion complète des dépenses de l'entreprise offerte par Zoho Expense est sans égale... J'aimerais toutefois bénéficier d'une plus grande flexibilité en matière de rapports. La personnalisation actuelle est bonne, mais ne me permet pas d'intégrer les champs dont j'ai besoin pour présenter nos comptes à notre équipe comptable.

🔍 Le saviez-vous ? Plus de la moitié des fournisseurs mondiaux sont payés en retard par leurs acheteurs. Dans certains secteurs, tels que la chimie et la machinerie, près de 60 % des entreprises déclarent que leurs factures sont payées avec plus de 30 jours de retard.

📚 En savoir plus : Les meilleures alternatives à Zoho pour les projets et le CRM

7. Bitrix24 (le meilleur pour le CRM et la collaboration en équipe à petit budget)

via Bitrix24

Bitrix24 est une plateforme de gestion d'entreprise unifiée qui combine CRM, gestion de projet, communication d'équipe et automatisation.

Ce qui le distingue de Holded, ce sont les diagrammes intégrés, les vidéoconférences et le partage de documents qui permettent aux équipes interfonctionnelles de rester connectées.

Bitrix24 propose également une boîte à outils de gestion de projet, avec plusieurs vues telles que Gantt, Scrum, Calendrier et suivi de la charge de travail. Holded, en revanche, ne propose que les vues Kanban et Gantt de base.

La plateforme comprend des outils de gestion des stocks, d'automatisation du marketing et de service client conçus pour soutenir la croissance des entreprises. Tous ces outils sont sécurisés par un cryptage AES-256 et sont conformes à la réglementation GDPR.

Bitrix24 dispose d'un assistant IA, Co-Pilot. Il aide à réaliser des tâches telles que la résumation de texte, la traduction, le remplissage automatique de champs et la génération de checklists. Au-delà des fonctionnalités CRM standard, il offre des fonctionnalités avancées d'automatisation du marketing, notamment des campagnes par e-mail, des tests A/B, des analyses et la gestion des abonnés.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Collaborez en toute transparence grâce au réseau social Feed à l'échelle de l'entreprise, aux calendriers partagés et à un disque dur centralisé pour l'entreprise.

Communiquez en toute sécurité au sein de votre équipe grâce à Bitrix24 Messenger, qui propose des fonctionnalités de chat, de visio-conférences et de canaux.

Utilisez la base de connaissances et le système de contenu à contrôle de version pour créer des guides internes, partager les bonnes pratiques et conserver la documentation au sein de la plateforme.

Limitations de Bitrix24

L'expérience utilisateur et l'interface utilisateur sont médiocres, la disposition et la conception générale étant obsolètes.

Tarifs Bitrix24

Standard : 124 $/mois (50 utilisateurs)

Professionnel : 249 $/mois (100 utilisateurs)

Enterprise : 499 $/mois (250 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Bitrix24

G2 : 4,1/5 (plus de 560 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bitrix24 ?

Voici un point de vue de première main:

J'adore ce système, c'est sans conteste le meilleur que j'ai trouvé lorsque j'ai créé mon entreprise et je l'utilise également dans mes autres entreprises... Il peut être un peu difficile à prendre en main et à naviguer au début, mais ils proposent des partenaires pour vous aider si vous en avez les moyens. Cependant, j'aime savoir comment faire les choses. Une fois que vous l'avez appris, il est très facile à utiliser.

J'adore ce système, c'est sans conteste le meilleur que j'ai trouvé lorsque j'ai créé mon entreprise et je l'utilise également dans mes autres entreprises... Il peut être un peu difficile à prendre en main et à naviguer au début, mais ils proposent des partenaires pour vous aider si vous en avez les moyens. Cependant, j'aime savoir comment faire les choses. Une fois que vous l'avez appris, il est très facile à utiliser.

📚 En savoir plus : Le meilleur logiciel de facturation horaire pour améliorer votre rentabilité

8. Wave (idéal pour les freelances et les petites entreprises)

via Wave

Wave est une plateforme comptable basée sur le cloud conçue pour les freelances, les entrepreneurs indépendants et les propriétaires de petites entreprises. En tant qu'alternative à Holded, vous bénéficiez d'un accès gratuit à une suite complète de fonctionnalités. Cela inclut la facturation, le suivi des dépenses, la comptabilité en partie double et des rapports simples.

Les fonctionnalités financières comprennent des factures illimitées, un rapprochement automatisé avec les flux bancaires et la numérisation des reçus grâce à la technologie OCR. L'outil de capture des reçus utilise la technologie OCR pour extraire automatiquement les détails des dépenses de 10 reçus à la fois, pour une entrée fluide des données et une synchronisation directe avec vos registres comptables.

Le tableau de bord permet de garantir une visibilité en un coup d'œil sur les flux de trésorerie, les revenus et les dépenses.

De plus, la fonctionnalité d'estimation de Wave offre un moyen professionnel de gérer les devis, éliminant ainsi le besoin de feuilles de calcul ou de saisie manuelle. Vous pouvez créer des devis personnalisés avec votre logo, vos couleurs et vos conditions, garantissant ainsi que chaque document envoyé à un client reflète l'identité de votre entreprise.

Le système suit également chaque devis en temps réel, vous permettant ainsi de toujours savoir s'il a été envoyé, affiché ou approuvé, ce qui améliore la productivité. Cette visibilité facilite la gestion de votre pipeline et le suivi des prospects au moment opportun.

Les meilleures fonctionnalités de Wave

Créez et envoyez un nombre illimité de factures personnalisées avec votre marque et suivez leur statut en temps réel.

Automatisez les processus métier tels que les factures récurrentes, les rappels et les intégrations d'applications via Zapier ou Make.

Générez des rapports financiers essentiels tels que les comptes de résultats, les bilans, les tableaux de flux de trésorerie, les taxes de vente et les grands livres généraux.

Limitations de Wave

L'automatisation de Wave dépend largement d'outils externes tels que Zapier et manque d'intégrations natives des flux de travail.

Tarification Wave

Starter : Gratuit

Pro : 19 $/mois (nombre d'utilisateurs illimité)

Évaluations et avis sur Wave

G2 : 4,3/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wave ?

Découvrez ce qu'en dit cet évaluateur:

Wave est gratuit, simple et idéal pour les petites entreprises. Il facilite la gestion des factures, des paiements et des rapports sans tracas... L'outil atteint rapidement ses limites pour une comptabilité plus avancée. Certaines fonctionnalités sont réservées aux utilisateurs nord-américains.

Wave est gratuit, simple et idéal pour les petites entreprises. Il facilite la gestion des factures, des paiements et des rapports sans tracas... L'outil atteint rapidement ses limites pour une comptabilité plus avancée. Certaines fonctionnalités sont réservées aux utilisateurs nord-américains.

🔍 Le saviez-vous ? Les premières factures électroniques ont été envoyées il y a plus de 30 ans à l'aide du système d'échange de données informatisé (EDI).

⚡ Archive de modèles : Modèles de factures gratuits pour facturer vos clients de manière professionnelle

9. FreshBooks (idéal pour la facturation et la facturation des clients)

via FreshBooks

Le logiciel de comptabilité basé sur le cloud, Freshbooks, est une alternative à Holded pour les freelances, les entrepreneurs indépendants et les petites entreprises orientées vers les services.

Lors de la facturation d'un client, des fonctionnalités telles que les modèles personnalisables, la facturation récurrente, les rappels de paiement automatiques et l'assistance multidevises permettent de gagner un temps considérable.

Si vous êtes consultant ou travaillez pour une agence et facturez votre temps et vos dépenses, les fonctionnalités de suivi du temps et de gestion des dépenses vous seront utiles. Vous pouvez enregistrer les heures facturables, saisir les reçus via des appareils mobiles et les associer directement aux factures.

FreshBooks dispose également d'un portail client. Vos clients peuvent afficher leurs factures, payer leurs factures, faire des commentaires et vérifier l'avancement des projets en toute sécurité.

Enfin, la plateforme fait également office de logiciel de gestion de projet. Sur le plan financier, elle comprend un tableau de bord de rentabilité dans chaque projet, qui permet de visualiser en un coup d'œil les revenus, les coûts, le temps facturable et les heures non facturées.

Les meilleures fonctionnalités de FreshBooks

Suivez un nombre illimité de dépenses professionnelles et classez-les par catégorie à des fins fiscales et comptables grâce à des résumés des dépenses.

Permettez le partage de fichiers et la possibilité de discuter en temps réel, les commentaires et les discussions directement dans le contexte du projet.

Tirez parti de FreshBooks Payroll, optimisé par Gusto, pour l'automatisation du traitement des salaires, des déclarations fiscales, des paiements aux sous-traitants et de la conformité.

Limites de FreshBooks

Il ne reconnaît pas les dépenses que vous ajoutez manuellement. Ainsi, lorsqu'il se synchronise avec votre banque, vous devez les vérifier manuellement pour éviter les entrées manuelles.

Tarifs FreshBooks

Lite : 21 $/mois par utilisateur

Plus : 38 $/mois par utilisateur

Premium : 65 $/mois par utilisateur

Sélectionnez : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur FreshBooks

G2 : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de FreshBooks ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Cela simplifie vraiment la facturation, j'adore la facilité avec laquelle on peut créer et envoyer des factures en très peu de temps. De plus, les clients trouvent cela très facile à comprendre et à payer... Les options de rapports sont limitées. Par exemple, si vous souhaitez des options avancées, ou des ventilations ou des informations sur les taxes, cela demande des efforts supplémentaires. De plus, il est difficile de synchroniser le système avec les passerelles de paiement externes.

La facturation est vraiment simple, j'adore la facilité avec laquelle on peut créer et envoyer des factures en très peu de temps. De plus, les clients trouvent cela très facile à comprendre et à payer... Les options de rapports sont limitées. Par exemple, si vous souhaitez des options avancées, ou des ventilations ou des informations sur les taxes, cela demande des efforts supplémentaires. De plus, il est difficile de synchroniser la solution avec les passerelles de paiement externes.

📚 En savoir plus : Meilleur logiciel de comptabilité de projet pour maximiser le retour sur investissement de vos projets

10. NetSuite (idéal pour les ERP et la comptabilité au niveau de l'entreprise)

via NetSuxite

NetSuite convient parfaitement aux entreprises qui ont besoin de fonctionnalités de niveau professionnel. Il gère les finances, le CRM, le commerce électronique, les stocks et les ressources humaines dans un système intégré. De plus, ce système ERP natif du cloud offre une consolidation multi-entités, l'automatisation de la facturation des abonnements et une gestion avancée des immobilisations.

Les rapports financiers en temps réel comprennent des tableaux de bord personnalisables et des informations commerciales avec des aperçus opérationnels. Le système gère automatiquement les flux de travail complexes, tels que la comptabilisation des revenus, le suivi des stocks sur plusieurs emplacements et les rapports de conformité dans différentes juridictions.

L'environnement SuiteCloud de NetSuite offre tout ce dont vous avez besoin, des outils sans code (SuiteBuilder, SuiteFlow) pour personnaliser l'interface utilisateur et les flux de travail, aux API et scripts à faible code (SuiteScript) qui prennent en charge le développement à grande échelle. Cela permet une adaptation transparente à tous les processus métier sans perturber les mises à niveau.

Meilleures fonctionnalités de NetSuite

Utilisez les prévisions multivariées basées sur l'IA dans la planification et la budgétisation pour obtenir des prévisions commerciales précises.

Utilisez Intelligent Performance Management (IPM) pour intégrer l'analyse IA dans Excel, Word et PowerPoint via Smart View, effectuant ainsi l'automatisation de la génération de diagrammes et des analyses narratives.

Numérisez vos reçus et factures, puis extrayez et effectuez automatiquement la population de vos registres comptables grâce à la capture de factures avec OCR avancé.

Limites de NetSuite

Le déploiement de NetSuite nécessite généralement plusieurs mois de planification, de configuration et de formation.

Tarifs NetSuite

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur NetSuite

G2 : 4,1/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 1 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de NetSuite ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

La mise en œuvre nécessite une planification minutieuse afin de tirer le meilleur parti du système. Il ne s'agit pas d'une solution prête à l'emploi. Il existe d'excellents partenaires parmi les cabinets de conseil qui pourraient vous aider à mettre en œuvre un tel système. Cela représentera un coût supplémentaire, mais l'investissement en vaut la peine s'il s'agit d'une solution à long terme.

La mise en œuvre nécessite une planification minutieuse afin de tirer le meilleur parti du système. Il ne s'agit pas d'une solution prête à l'emploi. Il existe d'excellents partenaires parmi les cabinets de conseil qui pourraient vous aider à mettre en œuvre un tel système. Cela représentera un coût supplémentaire, mais l'investissement en vaut la peine s'il s'agit d'une solution à long terme.

🧠 Anecdote amusante : Oracle est non seulement propriétaire de NetSuite (racheté pour la modique somme de 9,3 milliards de dollars en 2016 ), mais exploite également l'un de ses plus grands concurrents, Oracle Fusion Cloud ERP. C'est comme être à la fois l'entraîneur et l'équipe adverse le jour du match.

📚 En savoir plus : Les meilleurs concurrents de NetSuite pour la gestion de l'entreprise

11. SAP Business One (idéal pour les entreprises de taille moyenne ayant besoin d'un ERP)

via SAP Business One

L'alternative à Holded, SAP Business One, apporte des fonctionnalités ERP de niveau entreprise aux PME. Ce système intégré offre des modules performants pour la gestion financière, la chaîne d'approvisionnement, la fabrication, les achats, les ventes et la gestion de la clientèle.

Il est utilisé par les PME qui passent de simples plateformes comptables à un environnement ERP complet. Les entreprises manufacturières, les distributeurs et les sociétés disposant de chaînes d'approvisionnement complexes tirent parti d'outils avancés pour la planification des besoins en matériaux (MRP), la planification de la production et l'optimisation des entrepôts.

La plateforme excelle dans les opérations de fabrication, offrant des fonctionnalités de planification de la production, de gestion des nomenclatures et de contrôle qualité. La plateforme en mémoire SAP HANA fournit des analyses et des rapports en temps réel capables de traiter de grands ensembles de données.

Contrairement à l'approche cloud native de Holded, SAP Business One offre un déploiement flexible : sur site, dans le cloud ou hybride. Cela vous donne plus de contrôle sur les mises à jour et les décisions relatives à l'infrastructure.

Les meilleures fonctionnalités de SAP Business One

Travaillez en mode natif avec Microsoft Office et d'autres applications SAP.

Utilisez ses vues financières interactives, ses rapports par glisser-déposer, ses analyses prédictives et ses tableaux de bord personnalisables pour obtenir des informations financières plus approfondies.

Automatisez vos achats grâce aux fonctionnalités SuiteProcurement qui optimisent la gestion des commandes fournisseurs, les approbations d'achat et les demandes d'achat consolidées.

Limites de SAP Business One

L'ERP nécessite une licence et ne se configure pas automatiquement ; cela signifie que vous avez besoin d'un consultant.

Tarifs SAP Business One

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SAP Business One

G2 : 4,3/5 (plus de 520 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 330 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SAP Business One ?

Un avis le formule ainsi :

Il s'agit d'un système ERP complet. Tous les modules sont regroupés dans un seul programme. Le système dispose d'une interface multilingue et est adapté aux exigences fiscales régionales. Les partenaires SAP Business One fournissent une assistance excellente et rapide... Le système dispose d'une interface plutôt vieillotte. Je sais que le fabricant travaille sur un accès entièrement basé sur un navigateur, et je l'encourage vivement.

Il s'agit d'un système ERP complet. Tous les modules sont regroupés dans un seul programme. Le système dispose d'une interface multilingue et est adapté aux exigences fiscales régionales. Les partenaires SAP Business One sont des fournisseurs d'assistance excellente et rapide... Le système dispose d'une interface plutôt vieillotte. Je sais que le fabricant travaille sur un accès entièrement basé sur un navigateur, et je l'encourage vivement.

📚En savoir plus : Meilleur logiciel ERP de gestion des stocks

« Hold » Onto Réussite With ClickUp

Vous rechercherez des alternatives à Holded dès que vous aurez atteint les limites des outils ERP allégés.

En gérant les projets de manière plus approfondie, en effectuant l'automatisation du travail répétitif et en ajoutant l'IA là où cela compte, vous évitez non seulement les inefficacités, mais vous ouvrez également la voie à une croissance plus intelligente et plus rapide.

Avec ClickUp, vous pouvez regrouper vos projets, documents, discussions et rapports dans un espace de travail partagé. Cette plateforme alimentée par l'IA vous aide à automatiser les tâches répétitives, à obtenir des informations instantanées et à assurer le bon fonctionnement de votre entreprise à mesure qu'elle se développe.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅