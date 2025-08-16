Modèles de scripts vidéo gratuits pour le marketing, YouTube et la formation

Certains jours, les idées fusent : une phrase d'accroche percutante, un appel à l'action efficace, tout y passe.

Les autres jours ? Il n'y a que vous, un curseur clignotant et un plan qui refuse de prendre forme.

Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation étrange où vous savez ce que vous voulez dire, mais pas vraiment comment le dire, vous n'êtes pas seul !

C'est là qu'un bon modèle de script fait toute la différence. Il fournit la structure qui permet à votre message de s'imposer, scène après scène.

Dans cet article, nous vous présentons les meilleurs modèles de scripts vidéo gratuits.

Que sont les modèles de script vidéo ?

Les modèles de script vidéo structurent clairement vos idées et vous aident à rester concentré sur votre message pendant l'enregistrement. Avec un script vidéo solide, vous n'avez plus besoin de compter sur votre mémoire ou d'improviser au fur et à mesure.

Ces modèles vous indiquent où placer votre message, quand introduire vos visuels et comment conclure de manière percutante. Chaque section a un objectif et votre message reste clair du début à la fin.

Que vous créiez des vidéos marketing, planifiiez de futures vidéos pour une campagne ou essayiez simplement de mettre de l'ordre dans vos idées, disposer d'un modèle de script rend le processus beaucoup plus rapide et fiable.

Les meilleurs modèles de scripts vidéo en un coup d'œil

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de script vidéo ?

Voici les éléments à prendre en compte lors de la sélection d'un modèle de script vidéo :

Structure claire : le modèle doit vous aider à diviser le contenu de votre vidéo en parties gérables afin que votre message se déroule naturellement et ne contienne pas de mots inutiles

Sensibilisation du public : un bon modèle de script vidéo tient compte de votre public cible, vous aidant à parler son langage et à vous concentrer sur ce qui lui importe

Format flexible : votre modèle doit pouvoir s'adapter à différents types de contenu vidéo, des votre modèle doit pouvoir s'adapter à différents types de contenu vidéo, des vidéos explicatives aux vidéos d'entreprise, sans vous limiter

Planification visuelle : le meilleur modèle laisse de la place pour les éléments visuels, les graphiques à l'écran, les repères et les transitions, ce qui rend la production plus fluide et plus intentionnelle

Sections d'invites : Un bon modèle comprend des invites, des guides étape par étape et des conseils de rédaction de scripts vidéo qui vous incitent à réfléchir plus profondément à ce que vous dites et à la manière dont vous le dites

Extras intelligents : les meilleurs modèles offrent des outils intégrés tels que les meilleurs modèles offrent des outils intégrés tels que la génération de plans , un espace pour les notes SEO ou les idées de réutilisation, et même des liens vers le calendrier de contenu . Ces petites touches vous font gagner du temps et vous aident à intégrer le résultat de votre vidéo dans une stratégie plus large

Meilleurs modèles de scripts vidéo

Prêt à passer à la vitesse supérieure en matière de création de contenu?

ClickUp, l'application qui fait tout pour votre travail, vous propose des modèles pour vous faciliter la tâche ! Voici les meilleurs modèles de scripts vidéo gratuits à utiliser :

1. Modèle de script de podcast ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez vos podcasts sans interruption grâce au modèle de script ClickUp

Si vous avez déjà appuyé sur « enregistrer » et que vous êtes resté sans voix, ce modèle est fait pour vous. Le modèle de script de podcast de ClickUp vous offre un moyen fiable de vous assurer que vous ne resterez pas bloqué au milieu d'une phrase ou que vous n'oublierez pas de mentionner votre sponsor.

De l'introduction à la conclusion, chaque section est clairement mappée, avec des invites intelligentes pour vous encourager à commencer à écrire.

Comme ils se trouvent dans ClickUp Docs, tout reste à l'endroit où votre équipe travaille déjà. Il est ainsi facile de modifier, commenter ou mettre à jour les documents avant l'arrivée de nouveaux employés.

Vous pouvez attribuer des tâches, étiqueter votre coanimateur, laisser des commentaires et même lier ce document à votre flux de travail ou à votre calendrier de production, afin que la planification et la rédaction du script se déroulent dans le même espace. C'est clair, flexible et cela ne vous gêne pas lorsque la créativité frappe à votre porte.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Conservez les détails des épisodes, les notes sur les sponsors et les présentations des invités dans un seul document

Mettez en forme vos segments à l'aide de tableaux faciles à dupliquer et à personnaliser

Collaborez sur le contenu avec des coanimateurs, des éditeurs et des invités à l'aide de la fonctionnalité de commentaires et de partage

🔑 Idéal pour : Les podcasteurs débutants et expérimentés qui souhaitent bien structurer leurs podcasts sans oublier aucun élément essentiel.

2. Modèle de plan de podcast vierge ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos podcasts du début à la fin avec le modèle de plan de podcast vierge de ClickUp

Le modèle de plan de podcast vierge de ClickUp rassemble tout dans un espace organisé. Il vous permet de suivre les invités, d'enregistrer les dates et de publier les dates à l'aide de champs personnalisés et de sous-tâches pratiques.

Vous pouvez joindre rapidement votre script final et suivre automatiquement la progression au fur et à mesure que vous cochez les étapes. Cette installation vous aide à produire vos podcasts de manière fluide et organisée, ce qui vous fait gagner du temps et facilite le travail d'équipe.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Attribuez des sous-tâches telles que le brainstorming, la planification des invités et le marketing aux membres de l'équipe avec des priorités et des échéances

Joignez le lien vers votre script directement dans la tâche

Suivez automatiquement la progression des tâches à mesure qu'elles sont terminées

🔑 Idéal pour : Les équipes de podcast à la recherche d'un moyen simple et reproductible de gérer chaque épisode.

Utilisez les champs personnalisés avec IA dans ClickUp pour saisir les détails clés !

3. Modèle de rédaction de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez tout votre contenu en un seul endroit grâce au modèle de rédaction de contenu de ClickUp

Pour planifier un excellent script vidéo, il faut commencer par un plan solide. Ce modèle de rédaction de contenu de ClickUp contient tout ce dont vous avez besoin pour rédiger votre message en toute confiance.

De la définition d'objectifs clairs et de la compréhension de votre public à la planification de vos échéances et à la liste de tous les ressources multimédias, ils vous permettent d'organiser l'ensemble de votre processus de contenu.

Le meilleur dans tout ça ? ClickUp Brain est conçu pour s'intégrer directement ici. Il s'agit de votre assistant de rédaction alimenté par l'IA qui vous propose des suggestions intelligentes, des plans de contenu et des améliorations, le tout accessible depuis vos documents ClickUp.

Utilisez plusieurs LLM dans ClickUp Brain pour améliorer votre expérience d'écriture

Brain vous aide à accélérer le brainstorming, la mise au point et la création de vos scripts. Il automatise également les mises à jour et les résumés, et rédige dans le ton que vous préférez, afin que vous puissiez consacrer plus de temps à la création.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez un seul document avec des pages imbriquées pour planifier et suivre différents types de contenu

Apprenez à connaître votre public et adaptez votre contenu en fonction de ses besoins

Suivez des formats structurés pour la rédaction de contenu , notamment des articles de blog, des communiqués de presse, des études de cas, etc

🔑 Idéal pour : Les rédacteurs et les équipes marketing qui souhaitent disposer d'un cadre complet, étape par étape, qui favorise la créativité et permet de mener à bien les projets.

🔍 Le saviez-vous ? Les premiers films, qui ne duraient souvent qu'une minute, n'avaient pas besoin de scénario. Les cinéastes s'appuyaient plutôt sur des « scénarios », de brèves descriptions. Le terme « scénario » n'est devenu courant que dans les années 1940.

4. Modèle de planificateur de contenu YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez votre chaîne YouTube en toute simplicité grâce au modèle de planificateur de contenu YouTube de ClickUp

Le modèle de planificateur de contenu YouTube de ClickUp rassemble l'ensemble de votre processus de planification vidéo, de la planification et de la rédaction du script à la modification et à la publication, dans un espace visuel facile à gérer. Il est configuré avec des étapes de tâches prêtes à l'emploi telles que la rédaction du script, l'enregistrement et la modification, afin que vous puissiez suivre la progression sans repartir de zéro à chaque fois.

Chaque tâche dispose d'un espace pour les briefs créatifs, les mots-clés, les dates d'échéance et même les scripts joints, ce qui permet de tout regrouper au même endroit.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez l'ensemble de votre pipeline vidéo, de l'idée à la publication

Déplacez les tâches à travers la création de scripts, l'enregistrement, la modification en cours et bien plus encore dans la vue Tableau de production

Collaborez avec votre équipe pour réfléchir à des sujets et au contenu de vos vidéos sur un tableau blanc

🔑 Idéal pour : les créateurs YouTube et les équipes qui souhaitent rationaliser leur processus créatif et garder chaque vidéo sur la bonne voie.

5. Modèle ClickUp ChatGPT « Invites, instructions »

Obtenir un modèle gratuit Rédigez plus rapidement et avec plus de fraîcheur grâce au modèle ChatGPT Prompts for Writing de ClickUp

Vous cherchez l'étincelle parfaite pour faire jaillir les mots ? Le modèle ChatGPT Prompts for Writing de ClickUp contient plus de 200 invites créatives, originales et stimulantes pour bousculer votre routine d'écriture.

Que vous teniez un journal, rédigiez un plan, réfléchissiez à des idées de vidéos susceptibles d'intéresser les spectateurs ou vous échauffiez, ces invites, faciles à personnaliser, vous aideront à atteindre votre objectif. La disposition est flexible et offre beaucoup d'espace pour expérimenter, réécrire et créer quelque chose d'original.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Parcourez plus de 200 invites, instructions et exemples dans un document organisé

Modifiez et remixez les invites et les instructions pour les adapter à votre style d'écriture personnel

Structurez vos idées, réfléchissez à de nouveaux sujets et créez un contenu convaincant grâce à des invites et des instructions utiles

🔑 Idéal pour : les rédacteurs, les vloggers, les étudiants ou toute personne cherchant à surmonter un blocage créatif.

6. Modèle de production vidéo ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez la préproduction, la production et la postproduction de vos vidéos grâce au modèle de production vidéo de ClickUp

Ce modèle de production vidéo de ClickUp offre à votre équipe un moyen structuré de gérer chaque étape de la production sans le stress habituel.

Grâce à une vue Liste des projets pour tout voir en un coup d'œil, une vue Tableau pour suivre la progression et un calendrier pour respecter le planning, gérez votre production vidéo en toute simplicité.

Et ce n'est pas tout ! Ils fonctionnent parfaitement avec ClickUp for Marketing pour garantir que vos projets vidéo ne restent pas isolés. Vous pouvez intégrer la production vidéo à la planification de vos campagnes, gérer les validations de contenu, suivre les ressources de conception et collaborer sur les briefs sans passer d'un outil à l'autre.

Ils facilitent la synchronisation de la production avec les équipes marketing, l'alignement des messages et la mesure du rôle de chaque vidéo dans le cadre global.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Stockez les scripts, les détails de l'emplacement et les coordonnées des partenaires au même endroit

Organisez les emplacements de tournage, les besoins en personnel, les scripts vidéo et les contacts de l'agence

Affichez et modifiez facilement les dates de première à l'aide du calendrier

🔑 Idéal pour : Les équipes qui produisent des vidéos marketing, du contenu interne ou des travaux pour des clients et qui ont besoin d'un moyen fiable de gérer la production vidéo.

7. Modèle de production vidéo YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohérence de vos vidéos grâce au modèle de production vidéo YouTube de ClickUp

La production d'une vidéo YouTube de qualité nécessite une planification, une coordination et un suivi à chaque étape. Le modèle de production vidéo YouTube de ClickUp présente un processus de production complet afin que votre équipe sache exactement ce qu'il y a à faire, qui doit le faire et ce qui est nécessaire pour publier une vidéo finie.

De la rédaction du script à la distribution, chaque étape est divisée en sous-tâches avec des checklists intégrées qui vous aident à rester concentré et à travailler efficacement.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Attribuez des rôles clés tels que scénariste et éditeur à l'aide des champs intégrés

Tenez tout le monde informé grâce à la section « Notes » destinée aux responsables et aux commentaires internes

Utilisez des champs dédiés pour l'éditeur vidéo, les dates de sortie, les étiquettes et même vos designs de miniatures et de bannières

🔑 Idéal pour : Les créateurs, les spécialistes du marketing ou les équipes qui gèrent des chaînes YouTube.

8. Modèle de storyboard ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Visualisez votre histoire avec le modèle de storyboard de ClickUp

Si vous pensez mieux en images qu'en paragraphes, le modèle de storyboard de ClickUp vous offre un espace visuel clair et codé par couleur pour mettre en page l'intégralité de votre histoire.

Il mappe six scènes, de l'exposition à la résolution, avec des boîtes dédiées à l'action, au dialogue et à l'audio/aux effets spéciaux dans chacune d'elles. Il s'agit d'un modèle de storyboard qui imite la façon dont les équipes créatives pensent : scène par scène, couche par couche.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Personnalisez, faites glisser et développez chaque section en fonction de vos besoins

Utilisez des boîtes dédiées pour suivre l'action, les dialogues et les effets audio

Découvrez votre arc narratif complet présenté dans une séquence horizontale claire

🔑 Idéal pour : Les rédacteurs et les équipes créatives qui recherchent un espace collaboratif pour esquisser des idées et structurer des scènes.

🧠 Anecdote : Dans les années 1910, Thomas Ince, surnommé le « père du studio de cinéma », a transformé la réalisation cinématographique en un système de chaîne de montage en faisant du scénario le plan détaillé de la production. Ce gain d'efficacité a permis au scénario d'évoluer d'un simple résumé à un document créatif central.

9. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Respectez les délais de publication de votre contenu grâce au modèle de calendrier de contenu de ClickUp

Garder une trace de ce qui est en cours de publication, de ce qui est encore à l'état de brouillon et de qui travaille sur quoi ne doit pas être une tâche fastidieuse. Le modèle de calendrier de contenu de ClickUp vous offre un hub central et visuel pour planifier, programmer et gérer chaque élément de contenu publié par votre équipe.

Ils sont conçus pour fonctionner dans tous les formats, y compris les articles de blog, les vidéos et les newsletters, et vous offrent une visibilité totale sur l'ensemble du processus. Chaque tâche de contenu comprend des champs pour les dates d'échéance, les canaux, les liens vers les ressources, les personnes assignées et le suivi de la progression, afin que vous ne manquiez rien.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Planifiez et programmez votre contenu par semaine, par mois ou par campagne grâce à ce modèle de calendrier de contenu

Attribuez des tâches, fixez des échéances et suivez la progression dans un seul espace

Téléchargez des ressources créatives et liez des documents d'assistance directement aux tâches

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les responsables des réseaux sociaux et les responsables de contenu qui doivent coordonner le contenu sur plusieurs plateformes.

10. Modèle de forfait de projet créatif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos projets et suivez leur progression grâce au modèle de plan de projet créatif ClickUp

Réaliser un projet créatif devient beaucoup plus simple grâce à ce modèle de plan de projet créatif ClickUp. Il vous aide à tenir votre équipe informée et à suivre la progression de vos projets en toute simplicité, avec des objectifs et des échéances clairs.

Vous trouverez différentes vues adaptées à votre style, des listes qui affichent toutes les tâches aux tableaux qui donnent un aperçu rapide de la progression et aux échéanciers qui vous permettent de vérifier votre calendrier.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez la progression des tâches grâce à des statuts personnalisés tels que « Achevé », « En attente d'approbation », « En cours » et « En révision »

Forfait vos tâches et attribuez-les aux membres de l'équipe avec la vue Projet créatif

Assurez-vous que vos projets sont achevés dans les délais et dans les limites du budget grâce à une feuille de route claire

🔑 Idéal pour : Les équipes créatives et les chefs de projet qui souhaitent fluidifier leurs flux de travail et clarifier la planification de leurs projets.

11. Modèle de directives de rédaction ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohérence et l'exactitude de votre contenu grâce au modèle de directives de rédaction de ClickUp

Le modèle de directives de rédaction ClickUp est l'outil idéal pour garantir la cohérence de la voix et du style de votre entreprise sur toutes les plateformes.

Ils aideront tout le monde à comprendre votre marque sans paraître guindé ou confus. Ils expliquent comment écrire avec personnalité tout en restant professionnel, notamment les mots à utiliser (et à éviter !) dans vos scripts vidéo, des conseils de grammaire et des détails stylistiques.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez la voix de votre marque pour que vos textes soient naturels et cohérents

Liste des éléments indispensables en matière de grammaire et de style pour éviter toute confusion dans les scripts longs et courts

Clarifiez l'utilisation des abréviations, des acronymes, de la ponctuation, etc

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les créateurs de contenu et les entreprises qui souhaitent unifier leur message tout en évitant les interruptions de schéma et en facilitant la rédaction.

12. Modèle de procédures opératoires normalisées pour la création de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez du contenu de haute qualité grâce au modèle de procédures opératoires normalisées pour la création de contenu de ClickUp

Vous cherchez un moyen simple de garantir la fluidité et la cohérence de votre processus de création de contenu ? Le modèle de procédures opératoires normalisées pour la création de contenu ClickUp définit des étapes claires afin que chacun connaisse ses priorités et ses responsabilités.

Ils sont parfaits pour garantir que votre équipe fournisse à chaque fois un contenu de qualité, sans confusion.

De plus, vous pouvez utiliser des clips ClickUp intégrés pour ajouter rapidement des explications vidéo directement dans les procédures opératoires normalisées. Enregistrez des messages vidéo rapides, partagez votre écran ou faites le point via votre webcam directement dans vos tâches.

Vous pourrez ainsi expliquer vos idées, donner votre avis ou partager des informations de manière plus rapide et plus claire qu'en tapant de longs messages clés.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Attribuez des rôles et des responsabilités à l'aide de simples @mentions

Conservez les FAQ et les ressources au même endroit pour guider et informer les utilisateurs en toute simplicité

Gérez facilement les commentaires et les mises à jour grâce au suivi des révisions

🔑 Idéal pour : Les équipes et les responsables de contenu qui souhaitent mettre en place un processus de création de contenu fiable et facile à suivre.

💡 Conseil de pro : révisez et mettez à jour régulièrement vos procédures opératoires normalisées à l'aide du formulaire de demande de révision afin de garantir leur actualité et de vous assurer que votre équipe respecte toujours les bonnes pratiques.

13. Modèle de script vidéo par Canva

via Canva

Le modèle de document Canva pour script vidéo vous offre un espace propre et clair pour planifier ce que vous allez dire et comment vous allez le dire. Que vous filmiez des vidéos tutorielles internes, des vidéos professionnelles, des vidéos marketing ou des clips musicaux, il vous aide à rester organisé et à aborder les points clés.

Mappez vos visuels, vos plans secondaires, votre voix off et votre timing dans un seul document. Facile à utiliser et à partager, cet outil vous évite les pauses gênantes et les reprises interminables.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Forfait de script vidéo scène par scène ou ligne par ligne

Facilitez la collaboration grâce à un document clair et modifiable

Gagnez du temps pendant l'enregistrement grâce à un script prêt à l'emploi

🔑 Idéal pour : Les créateurs de contenu, les spécialistes du marketing et les équipes vidéo qui souhaitent obtenir des scripts soignés sans stress.

💡 Conseil de pro : Réalisez des vidéos incroyables en rédigeant vos scripts au fur et à mesure que vous parlez. Rédigez des phrases courtes et conversationnelles pour que votre message soit facile à suivre. Lisez le script de la vidéo à voix haute pour voir s'il sonne naturel. Imaginez que vous discutez avec un ami : c'est cette ambiance qui captive la plupart des spectateurs ! Si vous avez besoin d'aide, utilisez la fonctionnalité Talk-to-Text de ClickUp Brain MAX, votre assistant IA sur votre bureau !

14. Modèle de script vidéo par Template.net

via Template. net

Le modèle de script vidéo Template.net vous offre une structure prête à l'emploi qui rend la rédaction de scripts moins intimidante et beaucoup plus facile à gérer.

Ils sont parfaits pour organiser vos idées, faire correspondre les dialogues aux scènes et vous assurer que tout s'enchaîne parfaitement. Ouvrez le document, insérez votre contenu et commencez à créer un script prêt à être filmé.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Structurez votre vidéo dans un format simple et lisible

Divisez votre script en introductions, indications hors champ, coulisses et annotations appropriées

Personnalisez le modèle pour qu'il corresponde à l'image de votre marque

🔑 Idéal pour : Les créateurs et les petites équipes qui souhaitent rédiger des scripts convaincants et bien rythmés sans partir de zéro.

15. Modèle de script vidéo pour chaîne YouTube par Template.net

via Template. net

Le modèle de script vidéo pour YouTube de Template.net vous aide à donner forme à votre contenu avec clarté et intention.

Ils vous offrent l'espace nécessaire pour structurer votre introduction, vos points clés, vos appels à l'action et votre conclusion, afin de rester engageant sans vous éloigner du sujet. C'est également un excellent moyen de standardiser la mise en forme de vos vidéos et de développer un ton cohérent pour votre marque au fil du temps.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez l'introduction, le corps et la conclusion de votre vidéo en un seul endroit

Assurez-vous que vos scripts vidéo correspondent au style et au ton de votre marque

Utilisez des notes supplémentaires pour inclure des détails importants tels que le public cible, les effets sonores, le récit principal et les détails de production

🔑 Idéal pour : les créateurs YouTube qui souhaitent créer des vidéos claires et structurées qui captivent l'attention des spectateurs.

16. Modèle de script vidéo par Backlinko

via Backlinko

Le modèle de script vidéo Backlinko est conçu pour les spécialistes du marketing qui souhaitent que leurs vidéos soient percutantes, stratégiques et axées sur les résultats. Conçu dans un souci de clarté et de structure, il vous guide à travers chaque section, de l'accroche qui attire l'attention à l'appel à l'action qui incite à passer à l'action.

Chaque partie est conçue pour retenir l'attention de vos spectateurs et les inciter à atteindre votre objectif, qu'il s'agisse d'augmenter le nombre de clics, d'inscriptions ou de partages.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Décomposez votre message en sections claires et convaincantes

Utilisez la formule en 4 parties : accroche, introduction, contenu et CTA pour créer des scripts captivants

Concentrez-vous sur vos objectifs marketing tout en conservant un contenu humain et accessible

🔑 Idéal pour : Les spécialistes du marketing et les équipes de contenu qui souhaitent rédiger des scripts vidéo performants.

🔍 Le saviez-vous ? La toute première publicité télévisée a été diffusée en 1941 pendant un match de baseball et n'a duré que 10 secondes, démontrant ainsi que même les premières publicités reconnaissaient déjà le pouvoir d'un message concis.

17. Modèle de script vidéo par HubSpot

via HubSpot

Le modèle de script vidéo HubSpot vous guide tout au long de la rédaction de votre script, en commençant par votre message principal et en terminant par un appel à l'action qui suscite une réponse.

Ils vous aident à commencer par clarifier votre objectif, identifier votre public et définir les points clés à retenir. Vous pouvez donner forme à votre script en trois parties distinctes : l'accroche, le message principal et la conclusion.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des indications visuelles aux descriptions audio pour plus de clarté

Personnalisez le modèle pour ajouter vos sections et vos invites

Collaborez avec votre équipe pour que tout le monde soit sur la même page

🔑 Idéal pour : Les créateurs et les spécialistes du marketing qui souhaitent rédiger des scripts vidéo dans un ton conversationnel et maintenir l'intérêt des spectateurs.

Trouvez le partenaire idéal pour vos scripts vidéo avec ClickUp

Les modèles de script vidéo vous offrent des structures claires et éprouvées pour planifier votre message, organiser vos scènes et rendre vos vidéos captivantes du début à la fin.

Ils aident les créateurs et les spécialistes du marketing à gagner du temps, à rester concentrés et à diffuser un contenu qui touche leur public.

Pour aller encore plus loin dans vos projets vidéo, ClickUp propose des modèles et des fonctionnalités puissants conçus pour organiser et suivre l'ensemble de votre production. Grâce à ses fonctionnalités intégrées puissantes, vous pouvez générer des plans et des idées de scripts en quelques secondes, mais aussi rédiger et partager des scripts vidéo sans effort.

