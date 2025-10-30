Bienvenue dans le monde de l'automatisation des flux de travail, où votre assistant IA ne dort pas, n'oublie rien et ne juge pas votre agenda chaotique.

Bonne nouvelle : ChatGPT peut être cet assistant, et une invite bien conçue peut le transformer en un véritable moteur de productivité en coulisses. Que vous soyez un fondateur solo, un manager d'équipe ou simplement quelqu'un qui essaie de maîtriser le chaos de sa journée de travail, cette liste d'invites est votre raccourci pour travailler plus intelligemment.

Dans ce guide, vous trouverez les meilleures invites pour automatiser les flux de travail dans ChatGPT. De plus, nous verrons comment ClickUp devient votre outil de prédilection pour l'automatisation des flux de travail alimentée par l'IA. Plongeons-nous dans le vif du sujet et commençons à externaliser les tâches manuelles.

Qu'est-ce que l'automatisation des flux de travail et comment ChatGPT peut-il vous aider ?

L'automatisation des flux de travail consiste à remplacer les étapes manuelles et répétitives des processus d'entreprise par des routines technologiques qui permettent de gagner du temps et d'améliorer la productivité.

Pour les freelancers et les petites équipes, cela concerne souvent des tâches telles que la rédaction d'e-mails à des clients, le fait de résumer des notes, la génération d'idées pour des blogs ou le remplissage de formulaires.

Voici comment ChatGPT vous aide à automatiser vos flux de travail. Vous pouvez lui demander de rédiger un e-mail de suivi, de résumer un entretien, de réfléchir à du contenu, de traduire un message ou de trier des information en tapant une simple invite. Une autre façon d'utiliser l'automatisation des flux de travail par IA consiste à connecter ChatGPT à vos outils de productivité.

Par exemple, à l'aide de Zapier, vous pouvez configurer un flux de travail dans lequel une nouvelle entrée de formulaire est automatiquement résumée par ChatGPT et ajoutée en tant que tâche dans ClickUp.

📖 À lire également : Comment travaille ChatGPT ? Tirez le meilleur parti de ChatGPT

Pourquoi automatiser les flux de travail avec ChatGPT ?

Si vous vous sentez submergé par une montagne de tâches répétitives (copier des données entre des feuilles, trier des e-mails sans fin ou rédiger la même réponse pour la dixième fois aujourd'hui), utiliser ChatGPT pour automatiser vos tâches est une décision judicieuse :

Voici pourquoi :

Gagnez du temps en automatisant l'entrée de données, le tri des e-mail et les communications répétitives.

Garantissez la précision en laissant l'IA gérer les détails, avec moins d'erreurs de copier-coller.

Adaptez instantanément vos processus et gérez des charges de travail plus importantes sans avoir à embaucher du personnel supplémentaire.

Répondez en temps réel aux prospects, aux clients et aux équipes grâce à une IA toujours active.

Personnalisez rapidement les automatisations en ajustant les étapes à mesure que les projets ou les besoins évoluent.

Nous ne plaisantons pas lorsque nous affirmons qu'avec les bonnes invites et un peu de créativité, ChatGPT peut transformer votre flux de travail quotidien, qui vous fait perdre beaucoup de temps, en un système autonome.

Comment utiliser efficacement ChatGPT pour l'automatisation des flux de travail ?

Voici un guide étape par étape pour intégrer ChatGPT à votre flux de travail :

Étape n° 1 : identifiez les déclencheurs d'automatisation

Dressez la liste des évènements précis qui doivent déclencher automatiquement ChatGPT, tels que « un nouveau brief créatif est soumis », « un prospect remplit un formulaire » ou « le statut d'une tâche passe à « en cours de révision ». Ces déclencheurs deviennent le point d'entrée de votre automatisation.

Étape n° 2 : pré-créez des invites réutilisables

Au lieu de saisir les invites ChatGPT à chaque fois, enregistrez des modèles d'invites structurés.

Par exemple, lorsqu'un nouveau brief créatif est soumis, générez un résumé du projet avec les objectifs, le public cible et l'échéancier sous forme de liste à puces.

De cette façon, le système sait toujours quoi exécuter sans que l'utilisateur ait besoin de copier-coller.

💡 Conseil de pro : voici une astuce ChatGPT pour vous. Enchaînez les invites afin que la sortie de l'une devienne l'entrée de la suivante, créant ainsi des flux de travail en plusieurs étapes sans intervention manuelle.

ChatGPT ne fonctionne pas tout seul. Vous avez besoin d'un logiciel d'automatisation pour le relier et lui permettre de réagir à des évènements réels sans intervention manuelle.

Voici comment cela fonctionne :

Choisissez votre automatisation : sélectionnez une plateforme telle que Zapier, Make ou sélectionnez une plateforme telle que Zapier, Make ou ClickUp Automations comme moteur qui détecte les déclencheurs et transmet les informations à ChatGPT. Configurez le déclencheur : définissez une action comme source de l'évènement. Il peut s'agir, par exemple, d'une « nouvelle soumission de formulaire dans ClickUp ». Chaque fois qu'une personne remplit un formulaire Creative Brief, l'automatisation récupère instantanément cette entrée et la transmet au flux de travail. Le choix du bon déclencheur garantit que le flux de travail démarre exactement au moment où vous en avez besoin, sans intervention manuelle. Définissez l'action pour ChatGPT : envoyez automatiquement les informations soumises à l'API ChatGPT. Créez un modèle d'invite qui remplit ces champs de formulaire et demande à ChatGPT de produire le brief créatif. Capturez le résultat : la réponse est directement réintégrée dans votre flux de travail, par exemple en créant un nouveau document ClickUp ou en ajoutant un commentaire à la tâche.

De cette façon, vous créez essentiellement un agent IA avec ChatGPT qui fait du travail pour vous !

Étape n° 4 : Créez des automatisations en chaîne

Une seule étape automatisée est une bonne chose, mais en enchaîner plusieurs transforme vos briefs de documents statiques en flux de travail dynamiques.

Voici ce qui est à faire :

Première action : ChatGPT génère automatiquement le brief créatif. Deuxième action : une plateforme telle que Zapier ou une plateforme telle que Zapier ou ClickUp publie ensuite automatiquement ce brief sur votre canal de discuter pour révision, ou le télécharge automatiquement sous forme de document dans ClickUp. Troisième action : une fois examinée (et éventuellement marquée avec l'étiquette « Approuvée »), une autre règle met à jour le statut de la tâche, l'attribue au membre de l'équipe approprié ou déclenche la phase suivante du projet.

Vous construisez essentiellement une chaîne logique de dominos où chaque action générée par l'IA ou manuelle sert automatiquement de paramètre pour l'étape suivante.

Étape n° 5 : surveillez et affinez en permanence

Vérifiez régulièrement les résultats pour repérer les erreurs ou améliorer le ton. Mettez à jour les modèles d'invites et les règles d'automatisation à mesure que vos projets évoluent. Une fois que tout est stable, vous pouvez passer à des cas d'utilisation avancés tels que les rapports automatisés, les récapitulatifs de campagne ou les mises à jour personnalisées pour les clients.

💡 Conseil de pro : testez les invites avec des cas limites pour détecter les défauts cachés avant de déployer l'automatisation à grande échelle.

Plus de 25 invites, instructions pour automatiser les flux de travail dans ChatGPT

Ci-dessous, nous avons regroupé plus de 25 invites prêtes à l'emploi par processus d'entreprise afin que vous puissiez les intégrer directement dans ChatGPT et commencer à automatiser des tâches grâce à l'IA. 🤖

Découverte et planification des tâches

Identifier les tâches répétitives

Invite : Agissez en tant que consultant en automatisation. Analysez les flux de travail quotidiens d'une équipe marketing et identifiez les tâches répétitives qui peuvent être automatisées. Présentez-les dans un tableau avec les tâches, le temps passé, le potentiel d'automatisation et les outils suggérés.

Trouvez les tâches prêtes à l'automatisation

2. Bibliothèque de cas d'utilisation de l'automatisation

Invite : Je suis [décrivez en détail le problème auquel vous êtes confronté, en précisant le contexte]. Créez une liste de 5 cas d'utilisation pratiques de l'automatisation pour [secteur ou service, par exemple « les services RH dans les entreprises de taille moyenne »]. Pour chaque cas d'utilisation, décrivez le flux de travail, les avantages de l'automatisation et suggérez des outils ou des plateformes adaptés. Je souhaite que vous [décrivez en détail le résultat souhaité, avec des exemples].

Découvrez des exemples concrets d'automatisation

3. Checklist pour la préparation à l'automatisation

Invite : Agissez en tant qu'analyste système. Créez une checklist pour évaluer si un processus est prêt pour l'automatisation. Incluez des critères tels que la répétabilité, les règles, le format des données et la gestion des exceptions.

Vérifiez si le processus peut être automatisé

🎥 Regarder : Comment utiliser l'IA qui s'intègre à votre environnement de travail

Sélection et intégration des outils

4. Choisir le bon outil d'automatisation

Invite : Agissez en tant que conseiller technologique. Recommandez la meilleure plateforme d'automatisation pour gérer [tâche]. Comparez Zapier, Make, ClickUp Automations ou les API dans un diagramme présentant les avantages et les inconvénients, ainsi que les coûts.

Choisissez le meilleur outil d'automatisation

5. Plan d'intégration pour une équipe et un cas d'utilisation spécifiques

Invite : J'utilise [l'outil A] pour la gestion de la relation client (CRM) et [l'outil B] pour le marketing par e-mail. Concevez un flux de travail automatisé pour synchroniser les contacts entre les deux. Liste les API requises, les étapes et les considérations de sécurité.

Mapperez la connexion de vos outils

6. Orchestration multi-outils

Invite : Agissez en tant qu'architecte de flux de travail. Créez un plan d'intégration dans lequel ClickUp, Slack et Google Drive fonctionnent ensemble pour [process]. Mappez les déclencheurs et les actions exacts pour chaque outil.

Synchroniser les flux de travail entre plusieurs applications

Création de flux de travail

7. Création de flux de travail d'automatisation personnalisés

Invite : Endossez le rôle d'un spécialiste de l'automatisation. Concevez un flux de travail pour automatiser des tâches telles que [Insérer la tâche]. Incluez des étapes détaillées pour configurer l'automatisation à l'aide d'outils tels que [Insérer l'outil] et les intégrer à des plateformes telles que [Insérer les plateformes, par exemple Excel, Google Sheets ou Trello].

Concevez votre flux de travail d'automatisation

📖 À lire également : Comment utiliser ChatGPT pour optimiser la gestion de projet

8. Règles de flux de travail selon la condition

Invite : Agissez comme un moteur de règles. Créez une logique conditionnelle pour une automatisation qui achemine les nouvelles tâches différemment en fonction de la priorité et du service. Présentez-la sous forme d'organigramme IF → THEN.

Créez des règles qui guident les tâches

9. Modèle de documentation des flux de travail

Invite : Agissez en tant qu'ingénieur de processus. Générez un modèle de documentation pour les flux de travail d'automatisation comprenant les sections suivantes : aperçu, déclencher, action, outils, gestion des exceptions et propriétaire.

Documentez votre processus d'automatisation

🔍 Le saviez-vous ? Les systèmes de péage automatisés, tels que E-ZPass, ont été introduits pour la première fois à la fin des années 1980. Avant cela, les conducteurs devaient faire la queue pendant de longues minutes pour payer en espèces, ce qui a fait de l'automatisation routière l'une des premières technologies grand public facilitant la vie quotidienne.

Automatisation des données et des rapports

10. Automatisation de la collecte de données et de la création de rapports

Invite : Agissez en tant qu'expert en automatisation des données. Fournissez un plan étape par étape pour automatiser la collecte, l'organisation et la génération de rapports de données pour [insérez l'objectif, par exemple, suivi des équipes commerciales, surveillance des performances]. Incluez des conseils sur l'utilisation d'outils tels que Google Apps Script, Power Query ou les API.

Automatisez les rapports et les analyses

📮 ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface chatbot familière et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) pourraient expliquer leur popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation et au changement de contexte s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il réside directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

11. Conception de l'automatisation du tableau de bord

Invite : Agissez en tant qu'analyste commercial. Créez un flux de travail automatisé qui met à jour un tableau de bord dans [Outil, par exemple Google Data Studio, Power BI, ClickUp Dashboards ] avec des données en temps réel provenant de [sources]. Décrivez les déclencheurs, les transformations de données et la fréquence de mise à jour.

Assurez-vous que les tableaux de bord restent à jour

12. Flux de travail pour l'assurance qualité des données

Invite : Concevez un flux de travail automatisé qui valide les données entrantes afin de détecter les erreurs avant de préparer des rapports. Incluez des étapes pour la détection des doublons, la vérification de la mise en forme et les notifications lorsque des problèmes sont détectés.

Assurez-vous que vos données sont propres et fiables

Communication et collaboration

13. Automatisation des flux de travail liés aux e-mails

Invite : Créez un flux de travail dans lequel les nouvelles demandes des clients génèrent automatiquement une tâche dans ClickUp, rédigez une réponse dans Gmail via ChatGPT et envoyez-la pour approbation à un responsable dans Slack.

Automatisez les réponses et les suivis

⚙️ Bonus : le modèle d'automatisation des e-mails ClickUp automatise vos flux de travail en déclenchant l'envoi d'e-mails en fonction du statut des tâches, des dates d'échéance ou des actions des clients. Vous pouvez configurer des séquences, des rappels et des suivis afin que les campagnes se déroulent automatiquement, ce qui réduit le travail manuel tout en garantissant que chaque message est envoyé dans les délais et atteint sa cible.

14. Notifications Slack

Invite : Concevez une automatisation qui publie chaque jour à 17 h un résumé de toutes les tâches ClickUp passées à l'état « Achevé ». Indiquez le nom de la tâche, l'assigné et l'heure à laquelle elle a été achevée.

Envoyez automatiquement les mises à jour à votre équipe

15. Notifications multiplateformes

Invite : Concevez une automatisation qui publie les mises à jour de [l'outil A, par exemple ClickUp] dans [l'outil B, par exemple Slack] sous la forme d'un résumé quotidien structuré. Incluez des champs tels que le statut de la tâche, l'assigné et la date d'échéance.

Partagez les mises à jour entre les différents outils

🚀 Avantage ClickUp : vous n'avez pas toujours le temps de taper une invite. ClickUp Brain MAX offre l'assistance « Talk to text » (parler pour écrire), ce qui vous permet de dicter des invites ou des idées tout en passant d'une réunion à l'autre. Par exemple, un chef de projet peut faire une demande rapide telle que « résumer la réunion d'ingénierie d'hier et soulignez les obstacles », et Brain MAX produira un résumé écrit avec connexion à la liste de tâches appropriée.

Automatisations basées sur des scripts et du code

16. Génération de scripts personnalisés

Invite : Écrivez un script Python pour télécharger automatiquement les pièces jointes de Gmail et les enregistrer sur Google Drive. Ajoutez des commentaires pour le déploiement.

Écrivez des scripts pour l'automatisation

17. Automatisations basées sur des webhooks

Invite : Générez un script webhook qui se déclenche lorsque [Insérer un évènement, par exemple, envoi d'un nouveau formulaire] se produit dans [Outil]. Le script doit appeler ChatGPT pour résumer l'évènement et le publier dans [Outil cible]. Incluez les instructions de déploiement.

Déclenchez des actions avec des webhooks

18. Flux de travail d'intégration API

Invite : Agissez en tant qu'expert API. Écrivez les appels API nécessaires pour synchroniser [type de données] entre [outil A] et [outil B]. Fournissez les étapes d'authentification, des exemples de points de terminaison et des stratégies de gestion des erreurs.

Connectez des outils avec des API

🚀 Avantage ClickUp : lorsque vous recueillez des réponses à un sondage via ClickUp Forms, chaque envoi devient une tâche dans votre environnement de travail. Cela signifie que les données sont déjà structurées et prêtes à être explorées. Vous pouvez ensuite demander à ClickUp Brain d'examiner les réponses, de mettre en évidence les thèmes récurrents et d'identifier les citations clés. Par exemple, si plusieurs clients mentionnent des difficultés lors de l'intégration, l'IA peut signaler cette tendance et vous aider à attribuer immédiatement une tâche de suivi à l'équipe chargée de l'intégration. Synthétisez les commentaires avec ClickUp Brain. Demandez à ClickUp Brain d'examiner les commentaires et de les résumer.

Retour sur investissement et optimisation

19. Calcul du retour sur investissement pour l'automatisation

Invite, instructions : Je suis [mention en détail le problème auquel vous êtes confronté, en précisant le contexte]. Aidez-moi à estimer le retour sur investissement (ROI) de l'automatisation de [décrivez le processus, par exemple « la saisie des données de facturation »]. Listez les facteurs à prendre en compte, fournissez un modèle d'échantillon de calcul et expliquez comment interpréter les résultats. Je souhaite que vous [mention en détail le résultat souhaité, avec des exemples].

Estimez la valeur ajoutée de l'automatisation

20. Prévision des gains de temps

Invite : Créez un modèle de projection permettant de gagner du temps pour automatiser la qualification des prospects. Partagez le résultat dans un diagramme de prévision sur 12 mois.

Heures de projet économisées chaque année

21. Scénarios d'impact de l'automatisation

Invite : Générez trois scénarios (conservateur, réaliste, agressif) montrant l'impact de l'automatisation des tâches d'intégration des clients sur la productivité de l'équipe.

Visualisez l'impact de l'automatisation

Dépannage et mise à l'échelle

22. Dépannage des erreurs

Invite : Je rencontre une [erreur] dans mon flux de travail Zapier. Analysez les causes possibles, dressez la liste des étapes de diagnostic et suggérez des corrections sous forme checklist.

Résolvez rapidement les problèmes d'automatisation

🧠 Anecdote amusante : le premier répondeur automatique d'e-mail a été créé en 1971 pour ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Il envoyait de simples messages « hors du bureau » pour expliquer les retards dans les réponses aux e-mails.

23. Planification de la résilience

Invite : Agissez en tant qu'ingénieur en fiabilité. Suggérez des stratégies de basculement en cas d'échec d'une étape d'automatisation (par exemple, délai d'expiration de l'API). Présentez le résultat sous forme d'arbre de décision.

Planifiez intelligemment les basculements en cas de défaillance de l'automatisation

24. Mise à l'échelle des flux de travail d'automatisation

Invite : Je suis [mentionnez la configuration actuelle de l'automatisation]. Suggérez une feuille de route pour étendre ce flux de travail à plusieurs services. Incluez la cartographie des dépendances, la consolidation des outils et les considérations relatives à la gouvernance.

Étendez l'automatisation à toutes les équipes

Invites spécifiques à un secteur ou à un cas d'utilisation

25. Automatisation des flux de travail RH

Invite : Je suis [mentionnez le contexte de l'équipe RH]. Suggérez cinq flux de travail d'automatisation pour les RH couvrant le recrutement, l'intégration, la paie et la conformité. Fournissez des détails sur les outils et les étapes à mettre en œuvre.

Automatisez les tâches liées au recrutement et aux ressources humaines

📖 À lire également : Comment utiliser ChatGPT-4o au travail

26. Automatisation des flux de travail marketing

Invite : Agissez en tant que consultant en automatisation du marketing. Concevez cinq flux de travail d'automatisation pour les briefs créatifs, les validations d'actifs, les rapports de campagne et les mises à jour des parties prenantes. Produisez une bibliothèque de cas d'utilisation.

Créez des flux de travail pour les campagnes et les rapports

🚀 Avantage ClickUp : les équipes d'assistance passent souvent des heures à répondre aux mêmes questions, telles que la réinitialisation des mots de passe ou les requêtes de facturation. L'agent Autopilot préconfiguré de ClickUp extrait les étapes précises de vos documents d'aide et répond directement au client. Utilisez l'agent de réponses automatiques dans ClickUp Discuter pour obtenir des informations plus rapidement Par exemple, lorsque plusieurs clients demandent une mise à jour de leurs informations de paiement, l'agent leur fournit immédiatement les instructions nécessaires, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur les problèmes qui nécessitent une attention particulière.

Utilisation des projets ChatGPT pour l'automatisation à long terme des flux de travail

Les projets ChatGPT sont des espaces de travail numériques intelligents, fiables pour tout ce qui est complexe ou de longue durée.

Vous rassemblez toutes vos conversations, vos fichiers de référence et vos instructions spécifiques au projet dans un dossier afin que l'outil de collaboration IA puisse formuler une compréhension de ce sur quoi vous travaillez et rester concentré sur le sujet.

Il propose également Deep Research, qui vous permet d'effectuer des recherches en plusieurs étapes sur le Web, et Voice Mode, qui vous permet de réfléchir sans les mains ou de poser des questions sur un PDF en appuyant sur l'icône du micro.

Bonnes pratiques pour optimiser l'automatisation de ChatGPT

Voici quelques bonnes pratiques pour optimiser l'automatisation de ChatGPT :

Préparez une sauvegarde pour les cas où les choses tournent mal. Demandez à quelqu'un d'être prêt à intervenir ou créez des réponses simples du type « Je vous recontacterai » qui vous permettront de gagner du temps pour résoudre les problèmes.

Créez un document présentant la voix de votre marque à l'aide de 5 à 10 phrases d'échantillon illustrant le style de communication de votre entreprise, puis collez-le dans chaque invite d'automatisation des flux de travail . Ainsi, vos réponses auront le même ton que celles rédigées par votre équipe.

Organisez régulièrement des sessions de formation au cours desquelles vous fournissez à ChatGPT vos meilleures réponses rédigées par des humains à des demandes similaires, afin de l'aider à apprendre votre style préféré et à s'améliorer au fil du temps.

Utilisez les invites de contrainte en indiquant à ChatGPT ce qu'il ne doit PAS faire en plus de ce qu'il doit faire. Dites « n'utilisez pas de jargon, ne faites pas de mention aux concurrents, ne faites pas de promesses concernant les délais de livraison » pour définir des limites plus claires.

Mettez en œuvre la méthode du canard en caoutchouc en demandant à ChatGPT d'expliquer son raisonnement avant de donner le résultat final, puis utilisez uniquement la réponse finale. Cela permet de détecter les erreurs logiques avant qu'elles n'atteignent vos clients.

🔍 Le saviez-vous ? Les Grecs de l'Antiquité ont créé certains des premiers dispositifs automatisés. Au Ier siècle après J.-C., Héron d'Alexandrie a conçu une machine à vapeur, souvent considérée comme le premier exemple connu d'appareil programmable.

⚙️ Bonus : inspirez-vous de ces exemples de flux de travail pour donner à votre équipe la liberté de mener à bien les grands projets.

Y a-t-il des limites à l'automatisation des flux de travail avec les invites ChatGPT ?

Bien que ChatGPT puisse assurer l'automatisation de nombreuses tâches de textes, ses capacités ont toutefois leurs limites.

Ces limites obligent les entreprises à concevoir des flux de travail avec des mesures de sécurité et une supervision humaine, et même à envisager des alternatives à ChatGPT pour des besoins spécialisés :

Fiabilité des résultats : produit des réponses imprévisibles ou incohérentes qui doivent être validées avant utilisation.

Raisonnement complexe : difficultés avec la logique en plusieurs étapes ou les tâches spécifiques nécessitant des calculs précis.

Exactitude des informations : génère des détails plausibles mais incorrects (appelés « hallucinations »), risquant ainsi de diffuser des informations erronées.

Dépendance à la qualité des invites : nécessite des invites détaillées et bien structurées pour garantir la précision et la pertinence.

🧠 Anecdote amusante : le premier robot industriel s'appelait Unimate et a commencé son travail dans une usine General Motors en 1961. Son travail ? Déplacer des pièces métalliques moulées sous pression à chaud. Au début, les gens en avaient tellement peur qu'ils ont obligé l'entreprise à le garder derrière une cage de sécurité.

Intégration de ChatGPT à des applications de productivité

Les flux de travail modernes combinent souvent des logiciels d'automatisation des tâches et l'IA. Utilisé intelligemment, ChatGPT s'intègre parfaitement dans cette installation. Voyons cela plus en détail à l'aide de deux méthodes efficaces. ⚒️

1. Utilisation de Zapier (ou de plateformes iPaaS similaires)

Zapier connecte ChatGPT à plus de 8 000 applications, déclencheant des actions alimentées par l'IA en fonction d'évènements survenant ailleurs.

Instance, lorsqu'une nouvelle réponse Google Form arrive, vous pouvez déclencher ChatGPT pour rédiger un e-mail, puis l'enregistrer comme brouillon dans Gmail.

Les freelancers ont également développé des automatisations intelligentes pour la gestion de projet, par exemple lorsqu'un message entrant est transmis via ChatGPT, qui le classe ensuite par catégorie (présence, annulation ou question) et met à jour Airtable en conséquence, le tout grâce à Zapier.

📖 À lire également : Gestion des flux de travail : outils, avantages et bonnes pratiques

2. Synchroniser avec un logiciel de gestion de projet tel que ClickUp

ClickUp s'intègre à Zapier pour permettre au contenu généré par ChatGPT d'apparaître de manière transparente sous forme d'éléments exploitables dans votre espace de travail. Vous pouvez déclencher la création de tâches à partir d'invites, signaler les commentaires inappropriés ou résumer automatiquement les mises à jour des tâches à l'aide de l'IA.

Voici comment transformer les informations fournies par l'IA en workflows de gestion de projet structurés :

Utilisez l'invite ChatGPT dans ClickUp Brain (via Zapier) pour générer une liste à faire ou un plan de campagne.

Créez automatiquement des tâches correspondantes dans ClickUp, chacune avec un titre, une description et des attributions.

Utilisez ChatGPT pour résumer les mises à jour et les publier dans les commentaires des tâches ou dans Docs pour plus de clarté.

📌 exemple : Supposons qu'un blogueur ajoute des idées à une feuille Google Sheets. Un Zap surveille les nouvelles lignes et, via Zapier, déclenche ChatGPT pour affiner le concept en un plan de blog. Ensuite, il crée une tâche ClickUp avec des champs mapper tels que le titre, l'auteur et la date d'échéance. De cette façon, vous passez directement du brainstorming d'idées à un travail géré et attribué.

Comment ClickUp permet une automatisation plus intelligente des flux de travail

Les équipes perdent souvent des heures chaque semaine à effectuer des tâches qui ne font pas avancer les projets : réécrire les mêmes invites, rechercher le contexte dans différentes applications ou configurer manuellement l'attribution des tâches.

Le résultat est généralement une exécution plus lente et des collègues frustrés.

ClickUp, un espace de travail convergent basé sur l'IA, fait ici toute la différence en combinant des modèles de gestion de projet, l'automatisation et l'IA pour rationaliser l'ensemble du flux de travail.

De plus, les utilisateurs de ClickUp AI bénéficient d'un accès complet aux derniers modèles d'IA premium, notamment ChatGPT, Gemini et Claude !

Voyons cela de plus près. 💁

Passez directement du forfait à l'exécution.

Attribuez automatiquement la propriété et les délais grâce à ClickUp Automatisation

Les informations ont peu de valeur si elles restent bloquées au stade de la planification. Les automatisations ClickUp permettent de faire avancer le travail en déclenchant l'étape suivante sans effort manuel.

Par exemple, lorsqu'une équipe produit copie un plan de déploiement de fonctionnalités depuis ChatGPT vers une tâche ClickUp, les automatisations peuvent instantanément affecter des ingénieurs, créer des tâches de test et informer l'équipe d'assurance qualité une fois les jalons de développement achevés.

Voici comment configurer ce logiciel d'automatisation des flux de travail et exploiter pleinement son potentiel :

Utilisez des modèles d'automatisation prédéfinis

Choisissez parmi différents modèles d'automatisation ClickUp

ClickUp propose plus de 100 modèles prédéfinis d'automatisation des flux de travail conçus pour gérer les flux de travail courants, afin que vous n'ayez pas à partir de zéro.

Pour appliquer un exemple d'automatisation prédéfini :

Ouvrez l'espace, le dossier ou la liste où vous souhaitez ajouter l'automatisation. Accédez à Automatisations → Parcourir Sélectionnez un modèle adapté à votre flux de travail. Personnalisez les déclencheurs et les actions si nécessaire (par exemple, attribuez une tâche à un membre spécifique de l'équipe, mettez à jour un champ personnalisé). Activez l'automatisation en un seul clic.

2. Créez des automatisations personnalisées

Attribuez automatiquement la propriété et les échéances grâce aux automatisations personnalisées de ClickUp.

Pour les flux de travail qui nécessitent plus de flexibilité, l'IA Automation Builder vous permet de créer des automatisations personnalisées à l'aide de invites en anglais courant :

Décrivez simplement votre flux de travail : par exemple, « Lorsqu'un nouveau brief créatif est soumis, attribuez-le au responsable marketing, informez le canal Slack #creative et déplacez la tâche vers « En cours de révision ».

ClickUp Brain traduit instantanément cela en une automatisation fonctionnelle avec des déclencheurs et des actions.

Vous pouvez effectuer une modification en cours et affiner l'automatisation avant de la publier, afin de vous assurer qu'elle répond exactement à vos besoins.

📣 Témoignage client : Jodi Salice, de United Way Suncoast, partage son expérience : Je ne taris pas d'éloges à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'afficher, ClickUp est tout simplement infaillible. Je ne taris pas d'éloges à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'afficher, ClickUp est tout simplement incontournable.

3. Déployez des agents IA prédéfinis et personnalisés

Déployez les agents ClickUp Autopilot pour assurer le flux des mises à jour

Les agents IA de ClickUp sont des agents IA capables d'effectuer de manière autonome des actions complexes en plusieurs étapes, de prendre des décisions et d'interagir avec votre environnement de travail en utilisant un langage naturel et le contexte.

Si vous passez des heures à rassembler des mises à jour pour les parties prenantes, vous pouvez déployer l'agent de rapport hebdomadaire pour s'en charger à votre place. Il rassemble les tâches, la progression et les échéances dans un résumé clair et le publie automatiquement.

Ou lorsque les vérifications quotidiennes commencent à empiéter sur le temps de productivité, l'agent Daily Standup crée des résumés rapides des progrès, des priorités et des obstacles, afin que votre équipe bénéficie de la clarté d'une réunion debout sans passer 30 minutes en réunion.

Si votre équipe pose constamment les mêmes questions, telles que « Qui est responsable de cette tâche ? » ou « Quand doit-elle être terminée ? », l'agent de réponses automatiques entre en étape en extrayant directement les données de ClickUp, afin que les réponses soient instantanées et précises sans que personne n'ait à chercher.

*Concevez vos propres agents ClickUp Autopilot pour acheminer les tâches en fonction de votre flux de travail.

Vous pouvez également utiliser l'IA pour améliorer votre productivité en concevant des agents autopilotes personnalisés ClickUp.

Par exemple, transformez des notes de réunion désordonnées en résumés de tâches exploitables, acheminer automatiquement les envois de formulaires vers le bon propriétaire, ou même enchaîner plusieurs actions, comme générer un résumé créatif et l'envoyer directement à Slack et par e-mail pour approbation.

🎥 Regardez : Comment paramétrer votre premier agent IA ?

⚙️ Bonus : vous pouvez également essayer les invites ChatGPT de ClickUp pour le marketing de contenu et le modèle de création. Stockées directement dans ClickUp Docs, elles regorgent d'invites prêtes à l'emploi pour créer des blogs, des publications sur les réseaux sociaux ou des textes publicitaires.

Trouvez des réponses sans quitter votre environnement de travail.

Même lorsque les ressources sont documentées, les équipes ont souvent du mal à reconstituer le contexte.

ClickUp Brain répond à ce besoin en effectuant une connexion aux tâches, aux documents, aux chats et aux applications intégrées, afin que les réponses soient fournies instantanément.

Obtenez des informations sur les performances de vos campagnes directement depuis votre environnement de travail avec ClickUp Brain

Supposons qu'un responsable marketing prépare un rapport de performance mensuel. Il peut demander au gestionnaire de tâches IA quelles campagnes ont généré le plus d'engagement au cours du mois dernier et obtenir un résumé lié aux tâches, aux briefs de campagne et aux ressources créatives.

Le responsable gagne ainsi plusieurs heures de révision manuelle et peut présenter des informations étayées par des références directes au travail de l'équipe.

Utilisez l'IA avancée lorsque votre travail l'exige.

Générez des rapports interfonctionnels précis qui consolident des données complexes à l'aide de ClickUp Brain MAX

Les résumés rapides sont utiles, mais certaines situations nécessitent une analyse plus approfondie.

ClickUp Brain MAX crée un environnement de bureau dédié à cet effet, assurant la connexion des données de l'environnement de travail, des outils externes et de plusieurs modèles d'IA tels que GPT, Claude ou Gemini. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de passer d'un outil d'IA à l'autre. Avec Brain Max, vous évitez complètement la prolifération des IA. Voici comment :

Par exemple, un directeur des ressources humaines qui prépare les évaluations annuelles peut demander à Brain MAX d'analyser les notes de performance des employés, les tâches achevées et les commentaires de leurs pairs. Le système génère un rapport détaillé mettant en évidence les points forts, les domaines à améliorer et les réalisations notables de chaque membre de l'équipe. Grâce à ces informations consolidées, le directeur des ressources humaines peut mener des évaluations plus efficaces et fournir des commentaires pertinents étayés par des données.

🎥 Regarder : Exploitez le potentiel illimité de Brain MAX

Gardez des invites, instructions prêtes à l'emploi

Réutiliser des informations semble souvent plus difficile que de les créer à partir de zéro. Une équipe peut disposer d'une excellente invite ChatGPT pour résumer les commentaires des clients, mais si celle-ci se trouve dans les notes d'une seule personne, personne d'autre ne peut en profiter.

ClickUp Docs résout ce problème en permettant aux équipes de stocker des modèles de commandes réutilisables accessibles à tous.

Utilisez ClickUp Docs pour créer une bibliothèque de commandes partagée qui offre une assistance aux résultats plus rapides et cohérents.

Par exemple, une équipe d'assistance client peut créer un document contenant des invites réutilisables pour rédiger des réponses aux tickets, résumer les commentaires des clients et escalader les problèmes. Lorsqu'une journée chargée se profile, les agents ouvrent le document, choisissent une invite testée et produisent des réponses précises qui correspondent aux normes de l'équipe. Au fil du temps, le document évolue pour devenir une base de connaissances que les nouveaux agents peuvent utiliser dès leur premier jour, ce qui réduit considérablement le temps de formation.

De discuter à l'action avec ClickUp

En fin de compte, ChatGPT est un outil formidable pour susciter des idées créatives, rédiger du contenu ou répondre à des questions à la volée.

Mais lorsqu'il s'agit d'automatiser les flux de travail et de regrouper les tâches, les documents, la communication et les rapports sous un même toit, ClickUp prend les devants.

Pourquoi passer d'un outil à l'autre alors que ClickUp regroupe l'IA, la gestion de projet et l'automatisation en un seul endroit ? Avec ClickUp Brain et ClickUp Automations, vous obtenez des réponses et les transformez en actions, sans quitter votre environnement de travail.

Commencez dès aujourd'hui à automatiser vos tâches avec ClickUp!

FAQ

L'utilisation de ChatGPT pour l'automatisation des flux de travail en entreprise est-elle sécurisée ?

ChatGPT facilite le traitement sécurisé des données conformément aux normes OpenAI, mais la sécurité dépend de votre mise en œuvre lorsque vous intégrez l'IA dans vos flux de travail. Utilisez toujours des connexions API sécurisées, limitez l'accès par authentification et évitez le partage d'informations sensibles ou personnelles directement avec l'IA.

2. Quelles compétences dois-je posséder pour mettre en œuvre ces invites d'automatisation ChatGPT ?

Vous n'avez pas besoin d'être un expert en codage, mais il est utile de vous familiariser avec la rédaction d'invites de base et de comprendre les étapes clés de votre flux de travail. La connaissance des outils que vous intégrez (tels que ClickUp, Zapier ou les API) et une certaine expérience des plateformes d'automatisation peuvent accélérer l'installation.

3. Combien de temps puis-je gagner grâce à l'automatisation des flux de travail dans ChatGPT ?

Le gain de temps varie en fonction de la complexité des tâches, mais de nombreux utilisateurs rapportent avoir réduit de plusieurs heures des tâches répétitives telles que la rédaction de contenu, le résumé de données et les mises à jour de statut.

4. ChatGPT peut-il assurer l'automatisation de processus décisionnels complexes ?

ChatGPT excelle dans la génération de suggestions et l'analyse d'entrées basées sur le texte, mais il n'est pas conçu pour remplacer entièrement le jugement humain dans les décisions complexes. Pour les décisions à haut risque ou complexes, il est préférable de l'utiliser comme un outil d'assistance, associé à une automatisation basée sur des règles et à une supervision humaine.