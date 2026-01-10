nTask vs ClickUp : quel outil de gestion de projet est le meilleur ?

Vous avez constitué une équipe, décroché quelques clients et les projets affluent enfin. Avant même de vous en rendre compte, le plus difficile n'est plus de décrocher du travail, mais de le gérer de manière organisée.

Lorsque de simples tâches à faire se transforment en projets à part entière, il est temps de mettre en place une véritable structure. Il est temps d'adopter une plateforme de gestion de projet puissante qui fonctionne exactement comme vous le souhaitez. Et, pour de nombreuses équipes, le choix se résume à nTask ou ClickUp.

Dans cet article, nous allons détailler les différences entre nTask et ClickUp, comparer leurs fonctionnalités et déterminer lequel des deux vous aidera à mieux dormir la nuit.

ClickUp et nTask en un coup d'œil

Voici une comparaison rapide avant d'explorer les outils en détail :

Critères ClickUp nTask Personnalisation Flux de travail, tableaux de bord, permissions, types de tâches et modèles de gestion des tâches hautement personnalisables. Options de personnalisation limitées par rapport à ClickUp Vues Liste, Tableau, Calendrier, Diagrammes de Gantt , Échéancier, Tableau, Carte mentale Modèles de projet sous forme de liste, Tableau, Calendrier et diagramme de Gantt Automatisation Fonctionnalités d'automatisation et modèles robustes Automatisation de base Intégrations Complet : Google Drive, Slack, Dropbox, Trello, GitHub, etc. Limité : Slack, Google Agenda, Outlook et Zoom Gestion des tâches Création avancée de tâches, dépendances, priorités, suivi du temps, rappels Gestion des tâches de base, dépendances, suivi du temps Outils de collaboration Chat intégré, partage de documents, commentaires, collaboration en temps réel Commentaires, gestion des réunions, pièces jointes Rapports et tableaux de bord Tableaux de bord riches alimentés par l'IA, rapports personnalisables, suivi des objectifs et de l'avancement des projets Tableaux de bord de rapports limités Assistance mobile Web, iOS, Android Web, iOS, Android Courbe d'apprentissage Plus élevé (en raison des fonctionnalités avancées et de la profondeur) Plus convivial pour les débutants, intégration plus simple

Qu'est-ce que ClickUp ?

Le travail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est inefficace.

Nos projets, nos connaissances et nos communications sont dispersés entre différents outils qui ne communiquent pas entre eux. Cela crée une prolifération des tâches, nous fait perdre 61 % de notre temps à rechercher des informations et ralentit notre travail.

ClickUp résout ce problème grâce au premier environnement de travail IA convergent au monde qui regroupe vos projets, vos connaissances et vos discussions en un seul endroit, le tout alimenté par une IA contextuelle qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Fonctionnalités de ClickUp

Lorsque le travail et le contexte sont répartis entre plusieurs outils, vous devez constamment changer de contexte pour terminer vos tâches. Ce changement constant d'onglet nuit à la concentration, entraîne une duplication du travail et crée une friction silencieuse qui s'accumule au fil du temps. Voyons comment le logiciel gratuit de gestion de projet ClickUp s'attaque à ces problèmes.

Fonctionnalité n° 1 : capacités de gestion de projet

La solution de gestion de projet ClickUp s'adapte à toutes les équipes, tous les flux de travail et toutes les tailles de projet. Que vous gériez le lancement d'un projet, un cycle de sprint, une livraison client ou un projet d'opérations internes, elle rassemble tout dans un environnement de travail connecté.

Pour l'exécution, vous disposez de tâches ClickUp. Considérez-les comme des unités de travail individuelles que vous pouvez attribuer, suivre et mesurer.

Divisez les projets volumineux en étapes plus petites et réalisables grâce aux tâches ClickUp

Imaginons que vous soyez le fondateur d'une start-up et que vous planifiez le lancement d'un produit. Vous pouvez créer une tâche pour chaque jalon clé, comme « Finaliser le texte de la page d'accueil », « Test qualité de la démo du produit » ou « Planifier les e-mails de lancement ».

Pour chaque tâche, vous pouvez ajouter des instructions détaillées, l'attribuer à plusieurs collègues, fixer des délais, suivre le temps passé et joindre des documents ou des liens pertinents pour plus de contexte. Si vous souhaitez aller plus loin, ajoutez des sous-tâches pour chaque étape, comme la rédaction du texte, la révision juridique et l'approbation finale.

Et le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez rien à faire manuellement ! Vous pouvez utiliser :

Création de tâches par IA pour convertir n'importe quel message dans un fil de discussion dans ClickUp en une tâche

Créez automatiquement des tâches à partir de chats, de documents et plus encore grâce à ClickUp AI.

Remplissage automatique par IA pour remplir automatiquement les propriétés des tâches telles que les priorités, les personnes assignées, etc.

Champs IA pour résumer, classer et partager automatiquement les mises à jour de progression sur les tâches

Tout cela simplifie la gestion des tâches, vous permettant ainsi de réaliser une réelle progression.

Écoutez Dane Dusthimer de RevPartners:

Sans ClickUp, nous ne serions pas en mesure d'identifier rapidement les lacunes dans le travail et les processus. Le fait de pouvoir voir les tâches sans date d'échéance, les tâches en retard, les tâches sans points de sprint et les tâches sans assignés m'aide à maintenir la dynamique entre les équipes et les projets. Ces indicateurs ne sont pas disponibles dans la plupart des logiciels de gestion de projet.

Fonctionnalité n° 2 : capacités d'IA et d'automatisation

ClickUp dispose de l'IA professionnelle la plus complète et la plus contextuelle au monde, ClickUp Brain. Conçue pour comprendre vos projets, vos documents, vos tâches, vos réunions et même la dynamique de votre équipe, elle relie les points pour vous fournir des informations pertinentes à partir de votre espace de travail et des applications connectées. Avec Brain comme assistant IA, vous ne perdez plus de temps à rechercher manuellement des informations.

Utilisez ClickUp Brain pour gagner au moins une journée par semaine :

Transformez vos idées en actions en créant des tâches, en mettant à jour les statuts, en attribuant des propriétaires ou en rédigeant des documents directement à partir d'une réponse IA.

Résumez et synthétisez l'ensemble de votre environnement de travail, des longs fils de commentaires et notes de réunion aux projets complets.

Demandez à ClickUp Brain des informations sur l'avancement de vos tâches dans votre environnement de travail

Rédigez, réécrivez et adaptez le contenu en fonction du contexte, qu'il s'agisse de mises à jour de projet, de procédures opératoires normalisées, de documents de spécifications techniques ou de messages destinés aux parties prenantes, en vous basant sur votre travail réel.

Vous avez besoin de vous mettre rapidement à jour sur une tâche à laquelle vous n'avez pas participé ? Il suffit de demander à ClickUp Brain. Vous souhaitez générer un plan de projet à partir d'une seule phrase ? C'est terminé. Vous pouvez même exécuter des automatisations de flux de travail et mettre à jour des tableaux de bord en utilisant le langage naturel.

Utilisez ClickUp BrainGPT pour parcourir et gérer votre travail sur plusieurs applications.

Allez encore plus loin avec ClickUp BrainGPT. Il centralise l'IA dans ClickUp et des outils tiers tels que Google Drive, Notion et GitHub, afin que vous puissiez tout trouver, agir sur plusieurs plateformes et éliminer l'encombrement lié à l'utilisation de plusieurs outils d'IA déconnectés (également appelé « AI Sprawl » ). Il existe également la fonction Talk to Text pour les moments où vous préférez dicter des instructions, des e-mails et des documents plutôt que de les taper !

💡 Conseil de pro : avec ClickUp, vous n'êtes pas limité à un seul modèle d'IA. ClickUp Brain vous permet de choisir entre ChatGPT, Claude, Gemini et d'autres modèles en fonction des différentes tâches de votre projet.

Créez des automatisations ClickUp personnalisées avec des règles « si ceci, alors cela »

Associez ces fonctionnalités à ClickUp Automatisations et ClickUp Super Agents, et vous obtiendrez un duo qui vous permettra de réaliser votre travail en mode automatique.

Les automatisations gèrent des flux de travail basés sur des règles à grande échelle, déclenchant des mises à jour dès que les conditions sont remplies. Les super agents vont plus loin, en raisonnant sur le contexte, en prenant des décisions et en agissant sur les tâches, les documents et les outils.

Par exemple, vous êtes chef de projet et supervisez le lancement d'un produit interfonctionnel. Vous pouvez créer une automatisation qui attribue instantanément une tâche à votre concepteur lorsqu'une tâche de contenu passe à l'état « Prêt pour la conception ». Un super agent va encore plus loin : il examine le cahier des charges pour repérer les informations manquantes, signale les exigences peu claires, identifie les parties prenantes concernées pour obtenir des éclaircissements et met à jour l’échéancier si des retards sont détectés, afin que le projet reste sur la bonne voie sans que vous ayez à jouer les contrôleurs.

Ensemble, les automatisations garantissent la cohérence, tandis que les super agents s'adaptent intelligemment, de sorte que le travail routinier s'exécute tout seul et que le travail complexe avance rapidement.

Pour en savoir plus sur les Super Agents, cliquez ici :

Fonctionnalité n° 3 : fonctionnalités de communication

ClickUp Chat rassemble la communication et le travail en un seul endroit. Contrairement aux outils de chat traditionnels qui ne font pas partie intégrante du flux de travail de votre projet, il est entièrement intégré, de sorte que les discussions sont naturellement liées aux tâches, aux documents et aux délais.

Vous pouvez créer des tâches directement à partir de messages, lier des discussions à des dossiers ou des projets spécifiques, et organiser les discussions par équipe, fonction ou initiative.

Gérez facilement vos communications internes et externes avec ClickUp Chat

Imaginons que vos équipes produit et marketing soient en train de finaliser un plan de lancement. Au cours d'une discussion sur l'échéancier du projet, quelqu'un mentionne que la création pour les réseaux sociaux est toujours en attente d'approbation. Avec ClickUp Chat, vous pouvez instantanément convertir ce message en tâche, l'attribuer au bon collègue et le lier au dossier « Lancement de la campagne », sans quitter le fil de discussion.

Demandez à ClickUp Brain de résumer les canaux de discussion ClickUp pour obtenir des mises à jour instantanées

Le chat, optimisé par ClickUp Brain, peut également générer des résumés intelligents des discussions que vous avez manquées, extraire les décisions clés et même suggérer les prochaines étapes. Vous pouvez inviter l'IA à rédiger des messages de suivi, taguer les parties prenantes concernées et résumer les transcriptions des visioconférences.

💡 Conseil de pro : lorsque les textes ne suffisent pas, passez à ClickUp SyncUps pour passer des visioconférences en temps réel avec votre équipe. L'outil IA Notetaker de ClickUp peut même les enregistrer, les transcrire et les résumer pour vous, afin que vous puissiez rester pleinement concentré sur la discussion !

Fonctionnalité n° 4 : suivi du temps

Lorsque les délais approchent, la question qui se pose souvent est la suivante : « Utilisons-nous notre temps à bon escient ? »

ClickUp Suivi du temps pour le projet vous permet d'y répondre facilement. La plateforme vous permet de démarrer et d'arrêter des chronomètres depuis n'importe où : bureau, mobile ou navigateur.

Vous préférez enregistrer vos heures après coup ? Vous pouvez également le faire, jusqu'à la dernière minute.

Enregistrez comment votre équipe utilise son temps avec ClickUp Suivi du temps pour les projets.

Imaginons que vous soyez le fondateur d'une start-up et que vous gériez les tâches d'une petite équipe pleine de ressources. Chaque membre de l'équipe suit les tâches et le temps qu'il y consacre. À la fin de la semaine, vous pouvez consulter un Relevé de temps, afficher la distribution des heures entre les différents services et les comparer aux estimations de durée afin d'identifier les goulots d'étranglement ou les mauvaises allocations.

Vous devez facturer vos clients ou justifier vos échéanciers auprès des parties prenantes ? Utilisez les tableaux de bord et les relevés de temps ClickUp pour générer des rapports détaillés et visuels par tâche, projet ou collaborateur.

16 % des managers ont du mal à intégrer les mises à jour provenant de plusieurs outils dans une vue cohérente. Lorsque les mises à jour sont dispersées, vous finissez par passer plus de temps à rassembler les informations et moins de temps à diriger. Le résultat ? Des charges administratives inutiles, des informations manquantes et un manque de coordination. Grâce à l'environnement de travail tout-en-un de ClickUp, les responsables peuvent centraliser les tâches, les documents et les mises à jour, ce qui réduit les tâches fastidieuses et met en évidence les informations les plus importantes, au moment où elles sont nécessaires.

Tarifs ClickUp

Qu'est-ce que nTask ?

via nTask

nTask est une plateforme cloud conçue pour la gestion de projet et de tâches, la collaboration et l'organisation des flux de travail.

Elle se distingue par son interface conviviale et son prix abordable, ce qui la rend accessible aux freelances, aux petites entreprises et aux équipes en pleine croissance dans divers secteurs. La plateforme prend en charge les approches de gestion de projet agiles et traditionnelles.

🧠 Fait amusant : une étude IRMf a révélé que chaque fois que vous changez de tâche, votre cerveau doit fournir un effort supplémentaire pour s'adapter. Il active les centres de contrôle pour se réinitialiser et se recentrer, ce qui vous ralentit et augmente les risques d'erreurs.

Fonctionnalités de nTask

Pour les équipes qui ont besoin d'une structure sans complexité, nTask offre une expérience de gestion de projet simple. Découvrons quelques-unes de ses fonctionnalités.

Fonctionnalité n° 1 : suivi des risques et des problèmes

Suivez les problèmes en cours et les bugs corrigés avec nTask

nTask dispose d'outils intégrés pour le suivi des risques et des problèmes. Vous pouvez enregistrer les bogues ou les blocages, attribuer des niveaux de gravité et fixer des dates de résolution. Il existe même une matrice de risques complète et un registre si vous travaillez dans un environnement de projet à haut risque.

Imaginons que vous lanciez une nouvelle application. Vous pouvez suivre les défaillances potentielles de l'API, les problèmes de bande passante de l'équipe ou les problèmes de conformité en un seul endroit et prendre les mesures qui s'imposent.

Fonctionnalité n° 2 : gestion des réunions

Suivez les réunions interdépartementales grâce aux outils de gestion des réunions de nTask

Les réunions dans nTask sont des environnements de travail entièrement traçables. Vous pouvez créer des agendas, prendre des notes en direct, attribuer des tâches et consulter les comptes rendus directement dans l'application.

Vous prévoyez une revue de sprint ou un point régulier ? Configurez-le pour qu'il se répète chaque semaine, connectez-le à votre Google Agenda et insérez le lien Zoom directement dans l'invitation à la réunion. Tout reste ainsi connecté sans avoir à fouiller dans les fils de discussion par e-mail.

Fonctionnalité n° 3 : fonctionnalités de collaboration pour l’équipe

Collaborez en toute transparence avec les équipes internes dans nTask

Le chat intégré à l'application et les commentaires au niveau des tâches permettent de s'assurer que les discussions restent liées au travail lui-même. Vous n'avez pas besoin de passer d'un outil à l'autre ou de vous demander où quelqu'un a laissé un commentaire. Les équipes peuvent utiliser les @mentions, télécharger des fichiers ou répondre directement sous une tâche.

Combinez ces fonctionnalités de collaboration d'équipe avec des environnements de travail personnalisés et des permissions de rôle, et il est facile d'impliquer les bonnes personnes sur les bons détails.

Tarifs de nTask

Free

Mensuel : 4 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

ClickUp vs nTask : comparaison des fonctionnalités

ClickUp et nTask promettent tous deux de simplifier la planification, d'augmenter la productivité et d'assurer la cohésion des équipes. Cependant, lorsque l'on examine de plus près leurs fonctionnalités, les différences apparaissent clairement.

Découvrons comment ces logiciels de gestion des tâches se distinguent dans différentes catégories. 👇

Fonctionnalité n° 1 : flexibilité de la gestion de projet

ClickUp et nTask offrent tous deux les outils de gestion de projet essentiels que vous attendez. Cependant, la différence réside dans leur évolutivité et leur adaptabilité à mesure que vos besoins en matière de gestion de projet augmentent.

nTask

nTask est simple et très accessible, en particulier pour les petites équipes ou celles qui découvrent les logiciels de gestion de projet. Il couvre bien les bases : tâches, sous-tâches, dates d'échéance et plusieurs vues telles que les tableaux Kanban, les diagrammes de Gantt et le calendrier.

Cependant, la personnalisation avancée du flux de travail est limitée.

Les vues Kanban et Gantt sont réservées aux forfaits payants, et bien que vous disposiez de dépendances et de tâches récurrentes, leur contrôle est assez basique.

ClickUp

ClickUp, quant à lui, est conçu pour offrir une flexibilité optimale. Il s'adapte aussi bien aux start-ups qu'aux entreprises de grande envergure. Il vous offre différentes vues (liste, tableau, diagramme de Gantt, calendrier), des outils d'automatisation, des outils de visualisation des données et des champs personnalisés pour adapter l'environnement de travail aux besoins spécifiques de votre équipe.

Imaginons que vous lanciez une campagne marketing en plusieurs étapes. Vous pouvez créer une vue Tableau pour les flux de travail créatifs, définir des dépendances entre les étapes de révision, automatiser les rappels et suivre la progression dans un tableau de bord.

🏆 Gagnant : ClickUp pour sa flexibilité inégalée, ses flux de travail automatisés et sa capacité à prendre en charge des équipes de toutes tailles.

Fonctionnalité n° 2 : collaboration fluide

Découvrons comment ces outils aident les équipes à établir des connexions lors de projets complexes nécessitant une forte collaboration.

nTask

nTask gère bien la collaboration au niveau des tâches, avec des commentaires en fil de discussion, des pièces jointes et des @mentions. Cependant, il manque des fonctionnalités de collaboration en temps réel plus approfondies, telles que le partage de documents ou un chat dédié.

Cette solution est idéale si votre équipe communique principalement lors de réunions ou utilise d'autres outils en parallèle.

ClickUp

ClickUp transforme votre espace de projet en un centre de collaboration à part entière. Vous pouvez coéditer des documents, créer des tableaux blancs pour le brainstorming, attribuer des commentaires sous forme de tâches suivies et même discuter dans des espaces de chat ClickUp dédiés ou par messages privés. Pour les équipes qui évoluent rapidement ou de manière asynchrone, ces fonctionnalités permettent de réduire les changements de contexte et de centraliser la communication.

Vous pouvez même participer à des réunions planifiées sur Google Meet, Zoom et d'autres outils, directement depuis votre calendrier ClickUp. Il existe également un outil de prise de notes intégré qui enregistre la réunion et prend des notes pour vous grâce à l'IA.

🏆 Gagnant : ClickUp, pour une collaboration plus approfondie et plus polyvalente intégrée à chaque niveau de votre environnement de travail.

🔍 Le saviez-vous ? Seuls 48 % des projets sont vraiment une réussite. Environ 40 % se retrouvent dans une situation intermédiaire étrange où personne ne sait vraiment comment cela s'est passé, et 12 % échouent. ClickUp vous aide à garder le contrôle sur tout afin que votre projet franchisse la ligne d'arrivée comme il se doit.

Fonctionnalité n° 3 : suivi du temps

Le suivi du temps consiste à comprendre où vont les efforts, à optimiser les charges de travail et à rester responsable. Voici les approches de ces outils.

nTask

nTask offre un suivi du temps intégré avec un simple chronomètre marche-arrêt, l'entrée manuelle du temps et l'approbation des relevés de temps.

Les membres de l'équipe peuvent enregistrer le temps passé sur chaque tâche, et les responsables peuvent générer des rapports pour évaluer la productivité ou les heures facturables. Cette solution est particulièrement avantageuse pour les petites équipes et les freelances qui ont besoin d'un outil de suivi du temps léger et intégré, sans intégrations externes.

ClickUp

Le suivi du temps de ClickUp est tout aussi performant, offrant des chronomètres, la saisie manuelle, l'enregistrement par intervalle de dates et des relevés de temps. Vous pouvez suivre le temps depuis n'importe quel appareil ou utiliser l'extension Chrome gratuite.

Pour les équipes avancées, ClickUp permet également de regrouper le suivi du temps entre les sous-tâches et de comparer le temps estimé au temps réel. Cependant, il n'inclut pas la surveillance des captures d'écran, privilégiant la transparence à la surveillance.

🏆 Gagnant : C'est ex æquo ! Les deux outils couvrent bien l'essentiel. nTask permet de garder les choses simples pour les petites équipes, tandis que ClickUp offre une profondeur supplémentaire pour les flux de travail complexes et les grandes organisations.

📖 À lire également : Les meilleures applications gratuites de tableau Kanban pour achever vos projets

ClickUp vs nTask sur Reddit

Pour connaître l'avis des utilisateurs réels des deux outils, nous nous sommes rendus sur Reddit. Bien qu'il n'y ait pas de fils de discussion spécifiques comparant les deux, voici un consensus général.

Cet utilisateur décrit précisément ce qu'il apprécie chez nTask :

La fonctionnalité que je préfère dans nTask, ce sont les tableaux Kanban nTask. Ils rationalisent mes processus de travail et la collaboration dynamique en temps réel facilite vraiment la communication au sein de l'équipe. De plus, dans les tableaux Kanban, je peux consulter les performances de mon équipe en matière de tâches d'un seul coup d'œil. La fonctionnalité qui manque à nTask, c'est la gestion de la relation client (CRM).

Un autre utilisateur de Reddit partage pourquoi ClickUp est parfaitement adapté aux entreprises :

ClickUp est un outil incroyable. Si 1 000 personnes utilisaient systématiquement la même application, cela vous donnerait une excellente visibilité sur le travail et les projets. Si cela est bien fait, les tableaux de bord à eux seuls seraient incroyables.

Un utilisateur de Reddit a également partagé :

Je dirige une équipe de concepteurs web à travers le monde, et ClickUp est formidable ! Il n'est pas parfait, mais il s'améliore constamment et l'entreprise est assez transparente. J'essaie souvent d'autres applications comme Basecamp et Asana, pensant que l'herbe est plus verte ailleurs, mais je reviens toujours à ClickUp. Même si ces autres applications peuvent être légèrement plus perfectionnées, elles ne font tout simplement pas ce que ClickUp fait.

🔍 Le saviez-vous ? Seulement 47 % des équipes suivent les indicateurs clés de performance (KPI) de leurs projets en temps réel. Les autres perdent des journées entières à essayer d'extraire des rapports. ClickUp vous fournit ces données en direct, afin que vous sachiez toujours où en sont les choses, en temps réel.

Quel logiciel de gestion des tâches règne en maître ?

Le verdict est tombé, et vous l'avez deviné : ClickUp l'emporte !

Si nTask couvre les fonctionnalités de base et peut convenir aux petites équipes ou aux flux de travail simples, il commence à montrer ses limites à mesure que vos projets (et vos attentes) prennent de l'ampleur.

D'autre part, ClickUp va de l'avant. Des vues personnalisables et de l'automatisation intelligente aux documents natifs, Tableaux blancs et assistance contextuelle alimentée par l'IA, il offre aux équipes la flexibilité, la structure et la visibilité dont elles ont besoin pour aller plus vite.

