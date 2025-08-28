Modèles d'agenda de réunion gratuits sur Monday.com pour rationaliser les discussions d'équipe

Les réunions désorganisées nuisent à la productivité. Elles font perdre du temps, créent de la confusion et se terminent généralement par la question suivante : « Et maintenant, on fait quoi ? »

Vous méritez mieux. Votre équipe aussi.

C'est pourquoi nous avons rassemblé les meilleurs modèles d'agenda de réunion gratuits sur Monday.com, des réunions hebdomadaires aux lancements de projets, qui rendent vos réunions plus productives. Ces modèles apportent structure, clarté et compte à chaque réunion.

Et si ceux-ci ne vous conviennent toujours pas, nous avons également inclus quelques modèles ClickUp comme alternatives flexibles et prêtes à l'emploi.

Que sont les modèles d'agenda de réunion Monday.com ?

Les modèles d'agenda de réunion Monday.com sont des tableaux ou des documents prêts à l'emploi qui récapitulent en un seul endroit les thèmes de vos réunions, les propriétaires, les créneaux horaires et les tâches de suivi. Ils s'intègrent directement à Monday.com afin que votre équipe puisse planifier, organiser et suivre chaque réunion sans repartir de zéro.

Ils sont particulièrement utiles pour les réunions récurrentes telles que les réunions hebdomadaires, les revues de sprint ou les réunions avec les clients, où la cohérence est importante. De plus, vous pouvez les personnaliser pour différentes équipes ou différents flux de travail, afin que tout le monde soit toujours sur la même page.

👀 Le saviez-vous ? Seulement 37 % des réunions professionnelles utilisent activement un agenda, et même lorsqu'elles le font, 21 % des agendas contiennent moins de 500 caractères, ce qui limite leur structure et leur clarté.

Meilleurs modèles d'agenda de réunion Monday.com et alternatives

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle d'ordre du jour de réunion Monday.com ?

Tous les modèles ne se valent pas. Un bon modèle d'agenda de réunion Monday.com vous permet d'organiser des réunions claires, ponctuelles et productives. Voici ce qu'il faut rechercher 👇

object clair de la réunion : *Recherchez des modèles qui commencent par un espace permettant de définir l'objet de la réunion

estimations de durée : *Choisissez un modèle comportant une colonne « temps » pour vous aider à planifier de manière réaliste, par exemple 10 minutes pour les mises à jour, 15 minutes pour les obstacles

propriétaires désignés : *Choisissez un modèle qui vous permet d'assigner une personne à chaque élément

mesures à prendre et échéances : *Assurez-vous que votre modèle d'ordre du jour de réunion comprend un espace pour noter les prochaines étapes, les propriétaires et les dates d'échéance

Colonne « Notes/décisions » : Recherchez un modèle comportant un champ « Notes » à côté de chaque point de discussion

dispositions personnalisables : *choisissez un modèle qui vous permet de modifier les colonnes, de renommer les sections ou d'ajouter des intégrations si nécessaire

Mettre en forme réutilisable : Assurez-vous que le modèle peut être enregistré et dupliqué pour les réunions récurrentes

👀 Le saviez-vous ? Les réunions inutiles ou inefficaces coûtent environ 25 000 dollars par employé chaque année, soit un montant astronomique de 101 millions de dollars par an pour les organisations de plus de 5 000 employés. C'est pourquoi il est nécessaire de disposer d'un modèle d'agenda de réunion afin de garantir que chaque minute compte.

Modèles d'agenda de réunion gratuits sur Monday.com

De la synchronisation des équipes à la planification stratégique, Monday.com propose une variété de modèles d'agenda prêts à l'emploi pour vous aider à mener des réunions plus fluides. Vous trouverez ci-dessous quelques modèles sélectionnés avec soin qui apportent clarté, structure et compte à vos discussions d'équipe. Examinons-les un par un :

1. Modèle d'agenda de réunion d'équipe

Le modèle d'agenda de réunion d'équipe vous aide à organiser des réunions d'équipe ciblées et répétables, telles que des réunions hebdomadaires, des mises à jour d'équipe ou des réunions inter-équipes. Il présente clairement l'agenda, attribue les propriétaires, effectue le suivi des éléments et consigne les points clés sur un tableau partagé.

Le tableau comporte des colonnes simples pour les sujets, les créneaux horaires, les propriétaires, les notes et les suivis. Vous pouvez ajouter des fichiers, attribuer des étiquettes aux collègues, mettre à jour le statut à tout moment et réutiliser l'installation la prochaine fois.

Ce modèle vous aidera à :

Ajoutez des notes d'ordre du jour dans un document lié directement à votre tableau

Définissez des rappels pour les tâches ou donnez l'attention à vos collègues lorsque c'est leur tour

Filtrez les sujets, les statuts ou les collègues en quelques clics

Ajoutez des présentations, des documents et des liens que tout le monde pourra facilement trouver

idéal pour : *les réunions d'équipe hebdomadaires ou les points sur les projets qui nécessitent une structure claire, la responsabilisation du propriétaire et un suivi après la réunion.

2. Modèle de notes de réunion

via Monday.com

*le modèle de notes de réunion offre à votre équipe un espace clair pour consigner tout ce qui a été discuté pendant une réunion. Vous pouvez y noter les points clés, suivre les participants, note les questions et consigner les éléments à prendre.

Le tableau est divisé en sections pour les heures de réunion, les agendas, les participants, les questions-réponses et un espace dédié aux notes et aux commentaires. Vous pouvez réorganiser les entrées, assigner des tâches à vos coéquipiers et faire avancer les choses grâce à des étiquettes de statut

Ce modèle vous aidera à :

Utilisez des libellés de priorité codés par couleur pour mettre en évidence les points urgents ou en cours de discussion

Plannez vos notes sur un tableau flexible qui vous permet de renommer, trier ou filtrer les entrées à votre guise

Étiquetez vos collègues, laissez des mises à jour et clarifiez les prochaines étapes pour tout le monde

✅ Idéal pour : Les Teams qui souhaitent consigner, suivre et revoir les informations et les décisions issues des réunions sans avoir recours à des documents ou des outils externes.

3. Modèle de compte rendu de réunion du tableau

via Monday.com

Le modèle de compte rendu de réunion du tableau vous aide à organiser des réunions formelles, telles que des revues du tableau ou des réunions avec les parties prenantes, de manière structurée et claire.

Il vous permet de forfait l'agenda à l'avance, d'attribuer des présentateurs, de joindre des pièces jointes et d'enregistrer les procès-verbaux, tout en garantissant que chaque participant dispose du contexte approprié et d'un accès aux documents clés.

Vous trouverez des colonnes pour les sujets, les participants, l'heure, l'emplacement et les suivis. Vous pouvez également télécharger des rapports, suivre les responsabilités et filtrer par propriétaire ou par date pour voir où en sont les choses.

Ce modèle vous aidera à :

Obtenez une vue d'ensemble du statut et de la propriété à l'aide de tableaux de bord

Passez du calendrier au kanban ou à l'échéancier pour afficher les tâches à votre guise

Configurez des automatisations pour envoyer des rappels ou mettre à jour les statuts sans travail supplémentaire

✅ Idéal pour : les professionnels, les managers ou les entrepreneurs indépendants débordés qui ont besoin d'un moyen pratique pour décider ce qui mérite leur temps et ce qui ne le mérite pas.

🎉 Anecdote amusante : Microsoft a développé un système d'apprentissage automatique, désormais intégré à Teams, qui détecte automatiquement lorsqu'un participant tente sans succès d'interrompre une réunion à distance, puis l'invite, instructions, à lever la main virtuellement pour prendre la parole. Sur des données réelles, il a atteint un AUC (aire sous la courbe) de 0,95, avec un taux de vrais positifs de 50 % et moins de 1 % de faux positifs, ce qui le rend suffisamment fiable pour être utilisé en production. Cette fonctionnalité permet aux voix les plus discrètes de se faire entendre, contribuant ainsi à rendre les réunions plus inclusives et à garantir une participation équitable, ce qui est particulièrement important dans les environnements hybrides.

4. Modèle de forfait de planification d'évènements interentreprises

via Monday.com

Le modèle de planification d'événements interentreprises utilise des groupes organisés, des statuts, des dates d'échéance, des assignés et plusieurs affichages pour saisir chaque étape du flux de travail de votre évènement.

Au cours des discussions, vous pouvez transformer les tâches de suivi en éléments directement à partir du tableau et attribuer des délais et des propriétaires, afin que les décisions ne soient pas perdues après la réunion.

Ce modèle vous aidera à :

Ajoutez, supprimez ou renommez des groupes prédéfinis pour les adapter à vos étapes de forfait spécifiques

Transformez chaque point de discussion en tâche et décomposez les étapes détaillées de chacune d'entre elles pour une meilleure planification

Activez/désactivez la vue Gantt pour la planification de l'échéancier, la vue Kanban pour le suivi par étape, ou la vue Tableau pour un aperçu rapide des tâches en cours

idéal pour : *Les organisateurs et coordinateurs d'évènements à la recherche d'un environnement de travail centralisé pour coordonner la logistique, les échéanciers et les communications pour tout type d'évènement.

5. Modèle « Opportunités post-évènement »

via Monday.com

Lorsque vient le moment de saisir efficacement les opportunités post-évènementielles, le modèle « Opportunités post-évènementielles » vous permet de transformer les commentaires en pistes exploitables et de les gérer à toutes les étapes.

Il comprend une fonctionnalité intégrée de collecte de commentaires, un suivi des prospects, des affichages personnalisables et des tableaux de bord adaptés aux flux de travail post-évènementiels.

Partagez le formulaire avec les participants après l'événement afin de recueillir leurs réponses directement dans le tableau « Commentaires sur l'évènement ». À partir de là, vous pouvez classer les prospects par taille, priorité, propriétaire, statut et échéances, afin de vous assurer que les opportunités les plus prometteuses sont traitées rapidement.

Ce modèle vous aidera à :

Recueillez des commentaires et effectuez un suivi après l'évènement à l'aide de formulaires simples

Organisez les prospects entrants par taille, priorité, statut et échéances pour une meilleure visibilité du pipeline

Suivez les évaluations de satisfaction, les tendances en matière de commentaires, les prévisions de l'équipe commerciale et les performances de l'équipe dans une seule vue pour afficher

✅ Idéal pour : les équipes marketing qui ont besoin de recueillir les commentaires des participants et de les convertir en opportunités commerciales ou en opportunités de suivi.

6. Modèle de rétrospective de sprint

via Monday.com

Pour les équipes logicielles, chaque réunion est l'occasion d'examiner et d'améliorer les processus. Le modèle de rétrospective de sprint est spécialement conçu pour les équipes agiles afin de centraliser les points de discussion et les réflexions dans un tableau collaboratif.

Au fur et à mesure que le sprint progresse, les membres de l'équipe peuvent ajouter des observations sous forme d'éléments et joindre des fichiers pour fournir des informations supplémentaires en tant que fournisseur, prestataire. Toutes les données rétrospectives sont regroupées au même endroit, ce qui garantit que les discussions, les votes, les pièces jointes et les mesures à prendre sont organisés et facilement accessibles.

Ce modèle vous aidera à :

Utilisez la colonne Vote pour permettre à l'équipe de hiérarchiser les sujets sur lesquels se concentrer

Générez et transmettez les éléments à prendre, puis suivez leur exécution

Consultez les résultats rétrospectifs avant de commencer le prochain sprint et validez les améliorations

✅ Idéal pour : les équipes de développement agiles qui souhaitent surveiller les performances des sprints et suivre les actions de suivi.

Limites des modèles d'agenda de réunion Monday.com

Bien que Monday.com propose des modèles flexibles et visuellement riches pour gérer les tâches et les réunions, les utilisateurs ont souligné certains inconvénients importants, notamment pour la gestion des agendas des réunions :

La plupart des modèles sont statiques et nécessitent des mises à jour manuelles qui ne se synchronisent pas en temps réel entre les membres de l'équipe

Les colonnes et automatisations préchargées peuvent submerger les nouveaux utilisateurs au lieu de simplifier l'installation

pas d'espace dédié* pour prendre des notes en ligne ou consigner les décisions prises lors des discussions en direct

le manque d'options de mise en forme* rend difficile l'organisation d'agendas plus longs avec une structure claire

les tâches de suivi et les rappels* ne sont pas automatiquement connectés aux éléments de l'agenda, sauf s'ils sont configurés manuellement

gain de temps : *Utilisez ClickUp Brain pour créer instantanément des agendas structurés en fonction de vos objectifs. Il vous suffit de décrire l'objectif et l'IA s'occupe du reste. Invitez-le à : *« Créer un agenda de 30 minutes pour une réunion hebdomadaire de l'équipe marketing avec les points à aborder, le temps alloué et les éléments à prendre ». Créez un agenda de réunion achevé avec des blocs de temps et des points de discussion à l'aide de ClickUp Brain

Alternatives aux modèles d'agenda de réunion Monday.com

Si les modèles d'agenda de réunion de Monday.com vous semblent limit ou trop complexes pour les besoins de votre entreprise, nous vous proposons une alternative flexible et conviviale à Monday.com.

Reconnue pour son interface utilisateur épurée, sa collaboration en temps réel et ses vues personnalisables, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, fournit des modèles d'ordre du jour spécialement conçus pour les équipes de toutes tailles.

Vous souhaitez rédiger des agendas clairs et efficaces pour vos réunions ? Regardez cette vidéo !

Des entretiens individuels aux réunions générales à l'échelle de l'entreprise, ClickUp propose une bibliothèque croissante de modèles conçus pour favoriser la rapidité, la structure, la collaboration et l'alignement des équipes. Dans la section ci-dessous, nous avons rassemblé les meilleurs modèles que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement.

1. Modèle d'agenda ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohésion et la bonne marche de vos réunions en établissant un agenda clair et détaillé à l'aide du modèle d'agenda ClickUp

Le modèle d'agenda ClickUp vous offre un moyen simple d'organiser des réunions structurées et axées sur les résultats. Il commence par un simple document ClickUp, dans lequel vous pouvez définir l'objectif de la réunion avec votre équipe.

L'agenda lui-même est divisé en quatre sections intelligentes : Détails de la réunion, Participants, Note de réunion et Détails post-réunion.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Ajoutez les informations de base relatives à la réunion, telles que la date, l'heure, le thème et le type, en un seul endroit

Attribuez des rôles et vérifiez la présence à l'aide de checklist

Prenez des notes en direct et enregistrez les tâches de suivi avec les propriétaires et les échéances

Partagez les agendas et envoyez des mises à jour rapides à l'aide de ClickUp E-mail

Suivez les éléments à mener grâce aux commentaires, rappels et liens vers les tâches intégrés

idéal pour : *Les Teams qui ont besoin d'une structure de réunion prête à l'emploi et reproductible pour synchroniser efficacement les synchronisations internes et assurer le suivi fiable de la progression.

📮ClickUp Insight : Notre sondage sur l'efficacité des réunions montre que 25 % des réunions comptent en moyenne 8 participants ou plus. Nous avons également constaté qu'une réunion dure en moyenne environ 51 minutes. Ces grandes réunions peuvent avoir pour résultat au moins 6 à 8 heures de temps de réunion collectif par semaine au niveau organisationnel. Et si vous pouviez réduire leur durée ? ClickUp transforme la façon dont les Teams communiquent ! Au lieu de longues réunions, collaborez directement dans le cadre des tâches à l'aide de commentaires, de pièces jointes, de notes vocales, de clips vidéo et plus encore, le tout au même endroit.

📚 En savoir plus : Meilleures solutions logicielles de gestion de réunions et d'agenda

2. Modèle de réunion générale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez la planification, le calendrier et la logistique de votre prochaine réunion d'entreprise à l'aide du modèle de réunion ClickUp All Hands

Le modèle de réunion générale ClickUp est conçu pour les Teams qui ont besoin d'un moyen clair et reproductible de gérer les réunions à l'échelle de l'entreprise.

Une fonctionnalité remarquable est la vue Gantt ClickUp intégrée qui vous permet de forfait la préparation des réunions, les discussions en direct et les actions de suivi dans un calendrier visuel, ce qui facilite la coordination. Vous pouvez également glisser-déposer des éléments, ajuster les échéanciers à la volée et relier les tâches connexes à l'aide de dépendances.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Consignez les notes de discussion, les questions et les décisions en direct dans des sections structurées

Utilisez des étiquettes pour marquer les discussions spécifiques à l'équipe ou les éléments récurrents de l'agenda pour la réunion générale

Attribuez des tâches post-réunion avec des dates d'échéance et des mises à jour de statut en temps réel

✅Idéal pour : Les grandes organisations qui ont besoin d'une structure cohérente et collaborative pour les réunions récurrentes à l'échelle de l'entreprise.

💡Conseil de pro : associez ces modèles à ClickUp Meetings pour organiser des réunions plus intelligentes et plus interactives. Grâce aux outils intégrés pour prendre des notes, attribuer des tâches pendant l'appel, définir des agendas et assurer le suivi des actions à mener, vous pouvez transformer chaque réunion en une rampe de lancement pour passer à l'action. C'est le moyen idéal pour rationaliser les discussions en direct et maintenir la dynamique après la fin de l'appel. Documentez l'agenda de vos réunions, les éléments à prendre et bien plus encore avec ClickUp Réunions

3. Modèle d'agenda de réunion hors site ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfaitez et structurez facilement vos réunions hors site grâce au modèle d'agenda de réunion hors site de ClickUp

Le modèle d'ordre du jour de réunion hors site ClickUp vous aide à planifier et à organiser des évènements hors site de réussite du début à la fin. Conçu avec la structure imbriquée de ClickUp, il vous permet d'organiser les sessions sous forme de tâches individuelles avec des sous-éléments détaillés pour la logistique, les objectifs et la propriété.

Chaque session peut inclure des notes en texte enrichi, des checklist, des pièces jointes et même des étiquettes pour regrouper des thèmes ou des emplacements. Avec des champs intégrés tels que le propriétaire de la session, l'heure et l'emplacement, ce modèle fonctionne comme un itinéraire en direct qui s'adapte au flux de votre équipe.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Ajoutez des points de discussion, des résultats de brainstorming ou des notes de l'intervenant dans les tâches grâce à la collaboration en temps réel

Définissez les dépendances entre les tâches pour éviter les chevauchements ou les étapes de préparation manquées

Téléchargez des présentations, des guides et des mapper afin que tout soit en place avant le début de la session

✅ Idéal pour : les équipes RH, les chefs de service ou les fondateurs qui organisent des évènements de planification hors site ou des séminaires d'entreprise afin d'harmoniser et de dynamiser leurs équipes.

🎯 Bonus : synchronisez visuellement l'ensemble de votre planning hors site à l'aide du puissant Calendrier ClickUp. Organisez vos réunions et vos engagements grâce au Calendrier ClickUp Voici comment en tirer le meilleur parti : Évitez les conflits d'horaires grâce à des suggestions d'horaires intelligentes basées sur la disponibilité de l'équipe

Des blocs glisser-déposer pour les changements de dernière minute (car les réunions hors site ne se déroulent jamais exactement comme prévu !)

Associez les tâches et les documents dans l'afficher Calendrier afin que les intervenants sachent ce qu'ils doivent préparer et à quel moment

Ajoutez des rappels, des durées et des fuseaux horaires pour faciliter la collaboration à distance

Synchronisez-les avec Google Agenda, Outlook ou Microsoft Teams afin que toutes les parties prenantes restent sur la même longueur d'onde

4. Modèle ClickUp Réunions

Obtenir un modèle gratuit Organisez chaque détail de vos réunions dans un hub centralisé grâce au modèle ClickUp Réunions

Le modèle ClickUp Meetings est destiné aux Teams qui souhaitent contrôler entièrement la manière dont elles structurent et mènent leurs réunions. Grâce à sa flexibilité totale pour personnaliser l'agenda et joindre des pièces jointes en un seul endroit, il vous aide à préparer vos réunions en toute confiance.

Avant la réunion, vous pouvez préparer l'agenda, réorganiser les sujets et le partager avec votre équipe. Pendant la réunion, vous pouvez prendre des notes, attribuer des éléments et faire en sorte que les discussions aient un flux fluide. Après la réunion, le modèle garantit que les suivis, les tâches et les échéances conservent leur visibilité et leur réalisabilité.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Suivez les réunions imprévues, planifiées et en cours grâce à la vue Liste

Intégrez Google Slides pour présenter directement sans changer d'onglet

Utilisez la zone de discussion pour recueillir en direct les commentaires et les idées des participants à distance

✅ Idéal pour : Les Teams qui recherchent un système flexible et intégré pour gérer tout type de réunion, des appels commerciaux structurés aux réunions spontanées d'équipe pour synchroniser.

⚡ Archive des modèles : Vous êtes confronté à des mises à jour commerciales dispersées ? Ces modèles d'agenda de réunion commerciale structurent vos revues de pipeline et aident les commerciaux à rester alignés sur les objectifs, les transactions et les prochaines étapes.

5. Modèle de liste de participants à une réunion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Effectuez le suivi sans effort de la présence et de la participation de l'équipe à l'aide du modèle de liste de participants aux réunions ClickUp

Le modèle de liste de participants aux réunions ClickUp vous aide à rationaliser le suivi des présences et la propriété des réunions grâce à des attributs intégrés tels que « Facilitateur », « Prise de notes » et « Chronométreur ».

Avant de créer la liste, vous pouvez utiliser ce modèle pour recueillir les informations essentielles sur les participants, telles que leurs noms, leurs rôles et leurs coordonnées.

La véritable force de ce modèle réside dans sa combinaison de documentation structurée, de transparence et d'automatisation. Une fois le planning établi, il peut être consulté, mis à jour et partagé instantanément avec tous les participants à l'aide d'invitations de calendrier via ClickUp.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Enregistrez les présences par date, heure et type de réunion à l'aide des champs personnalisés

Partagez les données de participation avec les participants et les absents

Appliquez des étiquettes à vos collègues, ajoutez des commentaires et effectuez l'automatisation des suivis de manière facile

Générez des rapports pertinents pour le suivi de la participation régulière et repérez les problèmes d'engagement

✅ Idéal pour : Les Teams qui souhaitent disposer d'un moyen clair et organisé pour le suivi de la participation aux réunions, attribuer des rôles et garantir le compte lors de réunions récurrentes ou à grande échelle.

💡 Conseil de pro : Soyez abonné aux règles de conduite des réunions virtuelles pour des visio-conférences plus fluides avec vos collègues : Rejoignez la réunion à l'heure et vérifiez le fonctionnement de l'audio/vidéo avant l'appel

Coupez le son lorsque vous ne parlez pas afin d'éviter les bruits de fond

Restez devant la caméra, si possible, pour renforcer votre présence et instaurer la confiance

Évitez le multitâche et soyez pleinement présent

Utilisez la Box pour discuter rapidement ou effectuer des suivis

6. Modèle de checklist pour réunions ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez facilement des réunions productives et collaboratives à l'aide du modèle de checklist pour réunions ClickUp

Le modèle de checklist pour réunions ClickUp est l'outil idéal pour planifier et mener des réunions productives, en particulier lorsqu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Il vous aide à définir des objets clairs, à établir une agenda détaillée, à attribuer des rôles et à gérer les documents de réunion à l'avance.

Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Table View et les checklists personnalisées, vous pouvez attribuer des tâches, suivre le statut des préparatifs et assurer le suivi des mesures à prendre.

Ils sont parfaits pour tout type de réunion, des réunions pour synchroniser l'équipe commerciale aux réunions de planification stratégique, où la cohérence, la clarté et le suivi sont essentiels.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Créez des agendas détaillés avec des sous-tâches imbriquées, des étiquettes de priorité et plusieurs assignés

Définissez des rappels automatisés avant les réunions et utilisez ClickUp Brain pour des suivis intelligents

Ajoutez instantanément des éléments d'agenda, des sujets de discussion ou des règles de base grâce à la liste de contrôle intégrée à votre environnement de travail

✅ Idéal pour : Les Teams qui souhaitent organiser des réunions efficaces et ciblées, avec des rôles clairs, des éléments à mener et un suivi des tâches en temps réel.

📚 En savoir plus : Comment créer une checklist efficace pour vos réunions

7. Modèle de suivi des réunions ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Alignez facilement toutes vos réunions sur votre emploi du temps à l'aide du modèle ClickUp Meeting Tracker

Le modèle ClickUp Meeting Tracker est une solution flexible et tout-en-un pour organiser, suivre et assurer le suivi de tout type de réunion, qu'il s'agisse d'examens stratégiques, de points quotidiens ou même de célébrations d'anniversaire.

Il structure votre flux de travail en regroupant en un seul endroit les détails clés de la réunion, les participants, les éléments à mener et les suivis. Grâce à des affichages intégrés et des champs personnalisables, vous pouvez forfait plus intelligemment, suivre clairement la progression et maintenir la cohésion entre toutes les parties prenantes.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Saisissez des détails spécifiques à l'aide de champs tels que Type de réunion, Emplacement, Chronométreur et Prise de notes

Visualisez les réunions dans les vues Calendrier, Réunion et vue Tableau pour rester organisé et éviter les conflits d'horaires

Utilisez des étiquettes de couleur ou des priorités pour repérer d'un seul coup d'œil les réunions à fort impact

Conservez les notes préparatoires et post-réunion liées pour faciliter la consultation et la création de rapports

✅ Idéal pour : Les Teams et les responsables qui ont besoin d'un système centralisé et personnalisable pour forfaiter, suivre et assurer le suivi des réunions récurrentes ou ponctuelles dans tous les projets et services.

8. Modèle de réunion de lancement de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des attentes claires, attribuez des rôles, assignez des tâches et comprenez les échéanciers des projets grâce au modèle de réunion de lancement de projet ClickUp

Le modèle de réunion de lancement de projet ClickUp comprend une checklist prête à l'emploi qui couvre tous les points clés, de l'attribution des rôles (comme le preneur de notes et le chronométreur) aux objectifs du projet, en passant par les responsabilités, les échéanciers et les livrables clés.

Cette structure garantit que votre réunion de lancement reste ciblée, efficace et exhaustive, qu'il s'agisse de lancer une initiative interne ou d'accueillir un nouveau client.

De plus, grâce à des fonctionnalités telles que les sous-tâches imbriquées, les assignés multiples et les réactions aux commentaires, vous pouvez gérer sans effort la préparation, la participation et le suivi.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Utilisez les tâches ClickUp pour mapper chaque point de l'agenda et chaque participant

Présentez les échéanciers, les indicateurs clés de performance, les livrables et finalisez les délais

Conservez une trace des décisions clés et des prochaines étapes avec les propriétaires désignés

Présentez les membres de l'équipe et encouragez-les à se présenter brièvement afin de donner le ton

✅ Idéal pour : Les chefs de projet, les chefs d'équipe et les équipes en contact avec la clientèle qui recherchent un moyen structuré, efficace et entièrement traçable de lancer de nouveaux projets et d'aligner toutes les parties prenantes dès le premier jour.

👀 Le saviez-vous ? Environ 92 % des personnes effectuent plusieurs tâches à la fois pendant les réunions, et 30 % envoient même des e-mails pendant qu'elles y assistent. Malheureusement, cette surcharge entraîne souvent une fatigue mentale. Pour y remédier, utilisez le cadre S.T.O.P. de Nir Eyal: Signal en fermant les ordinateurs portables/téléphones

Discutez ouvertement de l'importance d'être présent

Désactivez les invitations non essentielles

Faites une pause avant de céder aux distractions

📚 En savoir plus : Organiser des réunions de projet efficaces : types, stratégies et conseils clés

9. Modèle ClickUp Réunions Of The Minute MOM

Obtenir un modèle gratuit Gérez facilement la participation aux réunions, l'agenda, les éléments à prendre et les abonnés grâce au modèle de compte rendu de réunion (MoM) de ClickUp

Le modèle ClickUp Meetings Of The Minute MOM vous aide à saisir tous les détails importants de vos réunions. Il vous permet d'enregistrer un échéancier des évènements clés, de suivre les participants et de résumer tous les points importants sans perdre le contexte.

Il offre un espace structuré pour consigner les détails des réunions, les éléments à prendre, les décisions prises, les délais et les propriétaires, garantissant ainsi que chaque minute est productive et traçable.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Classez les types de réunions par catégorie et liez-les aux projets pertinents

Organisez les sujets de discussion et les éléments d'action à l'aide des checklists ClickUp

Ajoutez un sentiment d'urgence et de compte grâce à des éléments à réaliser dans un délai précis

Joignez des pièces jointes, des captures d'écran ou des présentations directement dans les notes de réunion

Consultez les réunions collées pour assurer le suivi des éléments ou décisions prises

✅ Idéal pour : Les Teams qui ont besoin d'un compte rendu clair et accessible de chaque réunion et qui veulent s'assurer que rien ne soit oublié, en particulier lorsque les choses évoluent rapidement ou impliquent plusieurs services.

⚡ Archive de modèles : Transformez vos notes éparpillées en conclusions claires. Ces modèles de récapitulatifs de réunion vous aident à synthétiser les décisions clés, à suivre la propriété et à partager des résumés exploitables, afin que votre équipe reste alignée et continue d'avancer, même après la fin de la réunion.

10. Modèle de note de réunion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos notes de réunion et améliorez la collaboration au sein de votre équipe grâce au modèle de notes de réunion ClickUp

Le modèle de notes de réunion ClickUp est un outil puissant qui rationalise la prise de notes et favorise la collaboration au sein de l'équipe en tant que fournisseur d'une structure cohérente et axée sur l'action pour tout type de réunion. Il vous permet de suivre la participation, les éléments de l'agenda, les mesures à prendre et les décisions importantes.

Vous pouvez prendre des notes en temps réel ou désigner un preneur de notes, utiliser des checklists pour consigner les points d'action et ajouter plusieurs assignés et dates d'échéance. Le modèle vous permet également de lier les notes des réunions précédentes, ce qui vous aide à établir un échéancier des évènements et à suivre la progression d'une réunion à l'autre.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Enregistrez les participants et attribuez des rôles pour effacer la participation

Consignez les agendas et les décisions à l'aide de checklist et de documents structurés

Collaborez à l'aide de commentaires, de réactions et de modifications en cours en temps réel pour assurer la cohésion de votre équipe avant, pendant et après chaque session

✅ Idéal pour : les chefs d'équipe, les responsables de service et les collaborateurs de projet qui ont besoin d'un moyen structuré et reproductible pour prendre et consulter des notes de réunion.

🌟 Astuce de productivité : les réunions qui s'enchaînent peuvent vous obliger à choisir entre écouter et prendre des notes, pour ensuite vous demander « Avons-nous bien noté cette décision ? » ou « Quels étaient les éléments à faire déjà ? » C'est là que ClickUp AI Notetaker entre en jeu. Il vous permet d'utiliser l'IA pour prendre des notes de réunion, afin que votre équipe puisse se concentrer sur la discussion Voici ce qu'il fait automatiquement : Enregistre l'intégralité de la discussion

Fournisseur, prestataire, TL;DR, résumé clair

Met en évidence les décisions clés et les prochaines étapes

Crée et attribue automatiquement des tâches ClickUp

Tout est stocké dans un document consultable ClickUp AI Notetaker rend vos notes de réunion plus intelligentes et vos suivis plus rapides

11. Modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez les coordonnées des participants et prenez des notes pour chaque élément de l'agenda grâce au modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Le modèle de compte rendu de réunion ClickUp vous aide à saisir, organiser et suivre les résultats des réunions avec précision et responsabilité.

Il vous permet d'attribuer des tâches directement à partir des notes, d'ajouter des étiquettes aux participants et de suivre les actions de suivi, le tout dans votre environnement de travail ClickUp. Les participants peuvent également ajouter des mises à jour personnelles sur l'avancement des travaux avant la réunion.

Vous pouvez personnaliser la disposition en fonction de votre style de réunion. Par exemple, des résumés d'une page pour les réunions rapides ou des sous-pages détaillées pour les sessions plus longues. Il est également très visuel, ce qui vous permet d'améliorer les comptes rendus de réunion avec des checklist, des tableaux, des médias riches et des données pour une compréhension plus rapide.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Enregistrez les détails logistiques de la réunion, tels que la date, l'heure, l'emplacement, les participants et les rôles

Enregistrez l'agenda approuvé pour guider la prise de note structurée et gratuite

Résumer les points clés, les décisions prises et les résultats des votes afin de maintenir une trace claire

Attribuez des éléments à l'aide du logiciel de gestion des tâches et des fonctionnalités d'étiquette de ClickUp

Suivez la progression grâce aux analyses intégrées et surveillez les suivis

✅ Idéal pour : les équipes de projet, les responsables de service et les directeurs des opérations qui recherchent un moyen transparent, pratique et reproductible d'organiser des réunions, en particulier lorsque la documentation est essentielle.

💡 Conseil de pro : Vous n'aimez pas rédiger les comptes rendus de réunion ? Il vous suffit d'appuyer sur « Enregistrer » avec ClickUp Clips, puis de laisser ClickUp Brain faire le gros du travail. Il transcrira votre réunion, en extraira les points clés, les décisions et les éléments à faire afin que votre équipe reste alignée sans effort supplémentaire.

12. Modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez clairement les évènements, les publics, les objectifs et les méthodes de communication grâce au modèle de matrice de communication et de réunion de l'équipe ClickUp

Le modèle de matrice de communication et de réunion de l'équipe ClickUp est un cadre qui permet d'organiser les réunions professionnelles en regroupant les informations clés, telles que le type de réunion, la fréquence, le public, les objectifs, etc., afin de minimiser les malentendus et de simplifier la planification.

Vous disposez de trois vues puissantes : un calendrier pour visualiser les horaires, un tableau Kanban pour suivre le statut des réunions par public et une liste pour modification en cours et gestion des détails des réunions.

Avec ce modèle, vous pouvez également :

Personnalisez les champs avec des menus déroulants, des étiquettes de personnes, des zones de texte et des libellés de statut

Visualisez toutes les réunions en un coup d'œil, regroupées par public, fréquence et objectif

Attribuez la propriété, définissez les étapes de préparation et distinguez les réunions obligatoires des réunions facultatives

Gagnez en efficacité en gérant les agendas, les notes et les suivis en un seul endroit

✅ Idéal pour : Les managers de projet, les managers d'équipe et les responsables de service qui ont besoin d'un système centralisé pour planifier, suivre et optimiser les réunions et la communication au sein de Teams hybrides ou à distance.

🧭 Aperçu rapide : lorsque vous créez votre matrice de réunions, il est important de déterminer la fréquence à laquelle chaque réunion doit avoir lieu : réunions quotidiennes, résumés rapides hebdomadaires ou rétro mensuels. Paramétrer la bonne cadence des réunions permet d'éviter le surmenage et de maintenir la cohésion de votre équipe sans surcharger son emploi du temps.

Des réunions simplifiées avec ClickUp

Monday.com propose une variété de modèles pour gérer les réunions et la collaboration. Ils vous aident à structurer les agendas, à attribuer des tâches et à assurer le suivi. Mais si vous recherchez quelque chose qui va au-delà de la simple planification et qui intègre réellement vos réunions dans votre flux de travail, ClickUp est l'outil qu'il vous faut.

Avec ClickUp, vous ne vous contentez pas d'organiser des réunions, vous les liez directement à vos documents, tâches, tableaux de bord et suivi de la progression. Chaque élément d'action et chaque mise à jour ont une visibilité en temps réel, les responsabilités sont clairement attribuées, la communication est claire et il y a moins de changements d'outils.

Si vous êtes prêt à réduire les frais administratifs liés aux réunions, essayez ClickUp dès aujourd'hui.

