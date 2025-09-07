Modèles gratuits de planning pour restaurant afin de rationaliser la planification du personnel

Vous est-il déjà arrivé que deux serveurs se présentent pour le même quart de travail alors que votre cuisinier vous appelle pour vous demander s'ils sont prévus au planning ? C'est ce qui arrive lorsque le planning de vos employés relève du hasard.

Un planning de restaurant clair permet de résoudre ce problème. Il indique à toute votre équipe qui travaille, quand et où. De plus, il équilibre les horaires de travail, évite les confusions et assure le bon déroulement des opérations. Il permet également de satisfaire vos employés et leur offre l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée dont ils ont besoin pour être prêts et concentrés.

Vous n'avez plus besoin de griffonner un nouvel horaire sur un tableau blanc ou de jongler avec les textes. Les modèles gratuits de planning pour restaurant vous facilitent la tâche. Il vous suffit d'entrer les informations relatives à votre équipe et de vous concentrer à nouveau sur la gestion de votre entreprise.

Dans ce guide, vous découvrirez ce que sont ces modèles, ce qui fait leur qualité, et vous aurez accès aux meilleurs modèles gratuits de plannings pour restaurants de ClickUp, que vous pourrez utiliser immédiatement.

Que sont les modèles de planning pour restaurants ?

un modèle de planning pour restaurant est une disposition prête à l'emploi qui vous aide à organiser les horaires, attribuer les rôles et gérer les heures de travail de votre équipe*. Au lieu de créer un planning à partir de zéro, vous entrez les noms, les rôles et les heures de début des horaires dans un format prédéfini, ce qui simplifie le processus de création des plannings.

La plupart des modèles suivent un format hebdomadaire, ce qui vous offre la flexibilité nécessaire pour ajuster les effectifs en fonction des besoins de Business et de la disponibilité des employés.

Que vous soyez responsable ou chef d'équipe, l'utilisation d'un modèle de planning pour les employés permet à votre équipe de rester organisée et d'améliorer sa productivité.

Grâce à un planning de travail clair, chaque employé sait quand et où il doit être présent. Les modèles sont disponibles en différents formats : feuilles de calcul, PDF imprimables ou outils numériques. Un modèle de planning gratuit pour restaurant est souvent très efficace, en particulier pour les petites équipes ou les restaurants indépendants.

💡 Conseil de pro : Si vous gérez un restaurant, comprendre la gestion des ressources peut grandement faciliter la planification des horaires. Cela vous aide à planifier plus intelligemment, à utiliser votre équipe plus efficacement et à éviter de surcharger votre personnel.

Modèles de planning pour restaurants

Les modèles de planning pour restaurant suivants vous aideront à suivre les heures de travail et à gérer votre équipe avec moins de stress. Mais que diriez-vous de pouvoir vraiment simplifier la planification des horaires dans votre restaurant ?

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, peut transformer cette possibilité en réalité. Forfait les horaires du personnel, suivez les livraisons de stocks et gérez les promotions hebdomadaires, le tout en un seul endroit. Grâce à des vues et des rappels personnalisables, vous assurerez le bon fonctionnement de votre cuisine et la synchronisation permanente de votre équipe.

1. Modèle de planning de travail pour les employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les horaires hebdomadaires et la capacité de votre équipe grâce au modèle de planning de travail des employés ClickUp

La planification des horaires des employés ne se résume pas à remplir un calendrier. Vous devez équilibrer les charges de travail, contrôler les coûts de main-d'œuvre et respecter la législation du travail, tout en gérant les changements de dernière minute. Le modèle de planning de travail des employés ClickUp vous aide à prendre le contrôle en simplifiant la planification des horaires, en améliorant la visibilité sur les charges de travail et en maintenant les opérations de votre équipe sur la bonne voie.

*ce modèle permet de

Affichez le planning des employés de sept façons différentes, notamment sous forme de planning hebdomadaire, de capacité des employés et de statut

Suivez la progression des tâches grâce à des statuts personnalisés tels que « en cours » et « bloc »

Enregistrez les coûts de main-d'œuvre, le taux horaire et le responsable des quarts de travail à l'aide des champs personnalisés ClickUp

Signalez les conflits d'horaires et réduisez l'épuisement professionnel en équilibrant les charges de travail

Restez en conformité avec la réglementation du travail grâce à une visibilité claire des tâches et à une documentation précise

🔑 Idéal pour : les responsables à la recherche d'un outil de planification alliant flexibilité, visibilité et facilité d'utilisation.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Microsoft Excel

2. Modèle de bloc de planification ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Bloquez des blocs par type de tâche, emplacement ou disponibilité à l'aide du modèle de blocage de planning ClickUp

Rester productif ne se résume pas à rédiger des listes à faire. Vous avez besoin d'un planning clair qui indique les priorités et les délais, afin de vous aider à bien gérer votre temps. Le modèle de bloc de planning ClickUp vous aide à planifier votre journée, votre semaine ou votre mois avec précision. Il vous fournit une structure pour gérer vos tâches, éviter les surcharges et rester concentré tout au long de la journée.

*ce modèle permet de

Divisez votre temps en affichages ClickUp quotidiens, hebdomadaires ou mensuels pour une planification flexible

Organisez les tâches à l'aide du formulaire de planification et de la vue Activité

Suivez la progression des tâches grâce à des statuts personnalisés tels que « À faire », « En cours » et « Achevé »

Attribuez le travail en fonction des disponibilités, du type de tâche et de l'emplacement à l'aide des champs personnalisés

Réduisez l'épuisement professionnel en créant des plannings réalistes et équilibrés

🔑 Idéal pour : les responsables et chefs d'équipe qui souhaitent forfaiter leurs journées de manière réfléchie et réduire le temps consacré à des tâches non structurées.

3. Modèle de planning des horaires de travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Attribuez des quarts de travail, signalez les absences et effectuez le suivi des besoins quotidiens en personnel grâce au modèle de planning de travail ClickUp

Les rotations d'équipes peuvent rapidement devenir chaotiques, en particulier avec le personnel à temps partiel, les absences imprévues et les changements de dernière minute. Le modèle de planning de travail ClickUp vous aide à tout gérer sans ralentir.

Cet outil est conçu pour les Teams qui ont besoin d'une planification claire, d'ajustements rapides et d'une visibilité en temps réel sur qui travaille et qui ne travaille pas.

*ce modèle permet de

Affichez la couverture hebdomadaire à l'aide des vues « Planning des équipes », « liste » et « Pour commencer »

Suivez les absences grâce à des champs tels que « Équipe », « Absent » et « Motif de l'absence »

Suivez l'état des quarts de travail grâce à des statuts personnalisés tels que « À faire », « En cours » et « Terminé »

Signalez les congés et ajustez les affectations sans perturber l'ensemble du planning

Simplifiez la planification pour les opérations hebdomadaires au rythme soutenu

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe et les gérants de restaurant qui doivent gérer les changements quotidiens sans perdre le suivi de qui est présent, qui est absent et pourquoi.

💡 Conseil de pro : dans un restaurant, toutes les tâches n'ont pas la même importance. Apprendre à établir des priorités vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, qu'il s'agisse de préparer le service du soir ou de gérer une réservation de dernière minute. Vous souhaitez affiner cette compétence ? Ce guide sur la hiérarchisation des tâches vous propose des étapes pratiques pour vous aider à rester sur la bonne voie.

4. Modèle de rapport de quart ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Consignez les mises à jour clés concernant les quarts de travail, les problèmes et les transferts d'équipe grâce au modèle de rapport de quart de travail ClickUp

À la fin d'un quart de travail, le plus important est ce qui est transmis à l'équipe suivante. Des notes manquantes ou des mises à jour incomplètes peuvent perturber le travail de l'équipe suivante. Le modèle de rapport de quart de travail ClickUp est conçu pour éviter cela.

Il s'agit de documenter précisément ce qui s'est passé pendant un quart de travail, des performances du personnel aux problèmes imprévus.

*ce modèle permet de

Recueillez des mises à jour structurées sur les horaires grâce au formulaire ClickUp intégré

Documentez les performances du personnel, les incidents et les tâches en cours

Intégrez les rapports dans un tableau de bord centralisé pour une meilleure visibilité pour les responsables

Suivez les tendances, signalez les problèmes récurrents et identifiez les meilleurs éléments

Ajoutez des champs pour les approbations et les notes de la direction afin de garantir la mise en œuvre des commentaires

🔑 Idéal pour : les propriétaires de restaurants et les chefs d'équipe qui ont besoin de transmissions fiables, d'un suivi des performances et d'un registre de chaque équipe qui va au-delà des créneaux horaires.

📣 Témoignage client personnalisé : Voici ce qu'en dit Ryan Lamb, partenaire opérationnel chez Chick-fil-A : Nous commencions à accumuler beaucoup d'heures consacrées aux tâches administratrices, à la planification des horaires, etc. ClickUp nous a aidés à inverser l'impact que cela avait sur notre entreprise. Nous commencions à accumuler beaucoup d'heures consacrées aux tâches d'administrateur, à la planification des horaires, etc. ClickUp nous a aidés à inverser l'impact que cela avait sur notre Business.

5. Modèle de planning horaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Divisez votre journée en tâches horaires ciblées et surveillez les coûts de main-d'œuvre grâce au modèle de planning horaire ClickUp

Dans un restaurant très fréquenté, les journées passent à toute vitesse. La préparation commence tôt, le service bat son plein et les pauses doivent être parfaitement synchronisées. Le modèle de planning horaire ClickUp est conçu pour offrir ce niveau de précision. Ce cadre vous offre une visibilité en temps réel sur le timing des tâches, les coûts et les performances du personnel, afin que chaque heure travaille plus dur.

*ce modèle permet de

Suivez les tâches horaires, les paiements et la fréquence des tâches en un seul endroit

Enregistrez les performances et les horaires du personnel pour repérer rapidement les tendances

Décomposez les forfaits et les coûts de main-d'œuvre par personne pour faciliter la planification

Ajustez la couverture quotidienne sans perturber le service

🔑 Idéal pour : les gérants de restaurant qui ont besoin de maîtriser les horaires des équipes, de surveiller les coûts de main-d'œuvre et de gérer chaque tâche avec clarté.

6. Modèle de tableau de service ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Triez le personnel par rôle, équipe ou emplacement pour rationaliser la planification et suivre les disponibilités grâce au modèle de tableau de service ClickUp

Le suivi du personnel ne se limite pas à inscrire des noms sur un planning. Vous devez connaître les rôles, les emplacements et les disponibilités en un coup d'œil. Le modèle de planning du personnel de ClickUp vous offre un moyen simple de tout organiser en commande.

*ce modèle permet de

Organisez les tableaux de service par rôle, service, équipe ou lieu

Conservez les coordonnées et les informations relatives à votre équipe dans un emplacement centralisé

Triez et filtrez pour attribuer le travail rapidement et avec précision

Suivez et optimisez les congés pour éviter les conflits d'horaires

Présentez tout dans une disposition claire, semblable à une feuille de calcul

🔑 Idéal pour : les gérants de restaurant et les équipes RH qui ont besoin d'un planning clair et à jour pour planifier intelligemment les horaires et assurer le bon fonctionnement de leur équipe.

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion alimentaire à essayer

7. Modèle de calendrier des congés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfait les absences de votre équipe en enregistrant les types de congés et en affichant les jours de congé dans un calendrier partagé grâce au modèle de calendrier des congés ClickUp

Les congés font partie du métier. Mais lorsque vous gérez un restaurant, un seul poste vacant peut tout bouleverser. Le modèle de calendrier des congés payés de ClickUp vous aide à anticiper cela. Il indique qui est en congé, quand et pourquoi, afin que vous puissiez planifier à l'avance, assurer la couverture du service et éviter les changements de dernière minute dans les plannings.

*ce modèle permet de

Enregistrez les congés à l'heure, avec les raisons et les détails de l'approbation

Affichez les types de congés pour repérer les tendances et gérer l'équité

Affichez la couverture dans un calendrier ClickUp pour une planification rapide

Aidez-vous à anticiper les pénuries de personnel avant qu'elles n'affectent le service

🔑 Idéal pour : les gérants de restaurant et les responsables RH qui ont besoin d'un moyen clair et fiable de gérer les demandes de congés et d'éviter les pénuries de personnel.

👀 Le saviez-vous ? Le planning de travail 9/80 offre aux Teams un jour de congé complet toutes les deux semaines, sans réduction des heures de travail. Il est très populaire dans les bureaux, mais ce concept pourrait vous inspirer de nouvelles façons d'intégrer de la flexibilité dans le planning de votre restaurant.

8. Modèle de planning 24 heures ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez une couverture complète pour les opérations ininterrompues grâce au modèle de planning 24 heures sur 24 de ClickUp

Lorsque votre restaurant fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre la notion du temps. Chaque heure compte. Ce modèle de planning 24 heures sur 24 de ClickUp est conçu pour les établissements qui ne ralentissent jamais, où les équipes de nuit, les équipes de préparation et les équipes en rotation doivent toutes rester synchronisées.

*ce modèle permet de

Planifiez les horaires, les pauses et les tâches clés sur un échéancier de 24 heures

Suivez les notes, les pointages de l'équipe et les problèmes quotidiens en temps réel

Attribuez le travail et ajustez-le à la volée sans perdre en visibilité

Capturez le rythme complet de votre journée, pas seulement les listes de tâches

Assurez la cohésion des équipes très actives et la stabilité des opérations

🔑 Idéal pour : les gérants de restaurant et les chefs d'équipe qui ont besoin d'une couverture complète de la journée sans chaos, heure par heure, tâche par tâche.

9. Modèle de planning d'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Coordonnez les tâches et les rôles au sein de votre équipe grâce au modèle de planning d'équipe ClickUp

Diriger une équipe de restaurant ne se résume pas à afficher un planning. Vous devez avoir confiance en la capacité de votre équipe à gérer la journée. Le modèle de planning d'équipe ClickUp vous affiche une vue d'ensemble de votre personnel et de ses responsabilités afin qu'il reste organisé, que la couverture reste équilibrée et que le service quotidien se déroule sans interruption.

*ce modèle permet de

Attribuez les rôles par position, section ou station pour une clarté totale au sein de l'équipe

Aidez les nouvelles recrues à rester sur la bonne voie grâce à une attribution claire des tâches

Permettez-vous d'ajuster rapidement les horaires lorsque quelqu'un s'absente ou que la demande augmente

Évitez de devoir réécrire les forfaits en déplaçant les tâches au lieu de refaire tout le forfait

Gardez une bonne visibilité afin de pouvoir repérer et combler rapidement les lacunes en matière de couverture

🔑 Idéal pour : les gérants et superviseurs de restaurants qui souhaitent réduire la confusion, déléguer clairement le travail et faire en sorte que toute l'équipe avance dans la même direction.

10. Modèle de rapport de changement d'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Documentez les responsabilités et les problèmes entre les quarts de travail grâce au modèle de rapport de changement de quart ClickUp

Lorsqu'un quart de travail se termine et qu'un autre commence, les détails comptent. Le modèle de rapport de changement de quart de travail ClickUp aide votre équipe à partager les mises à jour clés, à suivre les tâches en attente et à signaler les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.

*ce modèle permet de

Enregistrez les tâches achevées, les incidents et les responsabilités restées en suspens

Regroupez les horaires de travail, les noms des employés et les résumés du travail en un seul endroit

Mettez en évidence les défis afin que la prochaine équipe puisse agir rapidement

Fournisseur, prestataire, mettez en forme un format clair et reproductible pour chaque changement d'équipe

Améliorez le compte et réduisez les erreurs lors des transferts

🔑 Idéal pour : les gérants de restaurant et les responsables d'équipe qui ont besoin d'une méthode fiable pour documenter les activités des équipes et assurer des transitions fluides.

11. Modèle de planning de travail mensuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les tâches, attribuez-les à leurs propriétaires et assurez le suivi des opérations mensuelles grâce au modèle de planning mensuel ClickUp

Le modèle de planning mensuel de ClickUp vous aide à avoir une vue d'ensemble : ce qui doit être fait, quand et qui en est responsable. Il vous affiche une vue complète de ce qui doit être terminé, qui le fait et quand, afin que vous puissiez gérer les tâches, les équipes et les échéanciers sans rien manquer.

*ce modèle permet de

Planifiez les tâches tout au long du mois avec des délais et des assignés clairement définis

Suivez la progression, mettez à jour les priorités et ajustez les forfaits si nécessaire

Enregistrez les informations clés telles que les coûts, les types de tâches et le propriétaire

Aidez vos Teams à rester alignées sur les objectifs généraux et les actions quotidiennes

Réduisez les imprévus de dernière minute grâce à un forfait mensuel structuré

🔑 Idéal pour : les gérants de restaurant qui doivent forfaiter les opérations mensuelles, coordonner le personnel et veiller à ce que tout se déroule en douceur.

📖 À lire également : Créez un planning de projet efficace pour le projet de votre équipe

12. Modèle de planning ClickUp 2-2-3

Obtenir un modèle gratuit Gérez les rotations d'équipes pour équilibrer les charges de travail grâce au modèle de planning 2-2-3 de ClickUp

Lorsque vous êtes ouvert tous les jours, vous avez besoin d'un planning qui permette à vos employés de travailler sans s'épuiser. Le modèle de planning 2-2-3 de ClickUp est conçu pour cela.

Ce modèle vous aide à mettre en place un planning de travail 2-2-3 qui garantit des horaires équitables et redonne de l'énergie à vos Teams, sans sacrifier la cohérence ni les performances.

*ce modèle permet de

Abonnez-vous à une rotation de 2 jours de travail, 2 jours de repos et 3 jours de travail sur un cycle de 28 jours

Attribuez des rôles tels que cuisinier, serveur ou responsable afin de clarifier les tâches

Effectuez le suivi de l'assiduité et effectuez la maintenance d'un effectif équilibré entre les équipes

Réduisez l'épuisement professionnel en équilibrant le travail et le repos de chaque membre de l'équipe

Assistance continue des opérations sans interruption ni approximation dans la planification des équipes

🔑 Idéal pour : les responsables qui gèrent des opérations 24 heures sur 24 et ont besoin d'un planning rotatif qui équilibre la couverture et l'équilibre entre travail et vie privée.

13. Modèle de relevé de temps ClickUp Services

Obtenir un modèle gratuit Suivez les heures de travail, les évaluations de rémunération et les détails des congés de vos employés grâce au modèle de relevé de temps quotidienne ClickUp

Le suivi des heures dans un restaurant axé sur le service vous aide à comprendre où chaque minute et chaque dollar sont dépensés. Le modèle de relevé de temps des services de ClickUp vous aide à y parvenir. Il est conçu pour simplifier le suivi du travail, améliorer les décisions en matière de planification et garantir l'exactitude de la paie, sans administrateur supplémentaire.

*ce modèle permet de

Enregistrez les heures de travail, les congés maladie et les congés payés

Suivez les évaluations horaires et calculez automatiquement le salaire total

Surveillez les performances des employés pour gérer les coûts de main-d'œuvre

Proposez des affichages quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour repérer les tendances

Tirez parti des intégrations ClickUp pour vous connecter aux outils de gestion de paie les plus courants

🔑 Idéal pour : les gérants de restaurant qui ont besoin de suivre les heures de travail de leurs employés, de gérer les coûts de main-d'œuvre et d'assurer une planification efficace.

14. Modèle de disponibilité pour planning personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Partagez et gérez les disponibilités individuelles pour éviter les conflits d'horaires grâce au modèle de disponibilité personnelle ClickUp

Certaines journées vous échappent. Les tâches s'accumulent, les horaires se chevauchent et personne ne sait vraiment qui est disponible. Le modèle de disponibilité des horaires personnels ClickUp vous aide à remédier à cela.

Ce modèle vous aide à garder une longueur d'avance en offrant une visibilité, une organisation et une gestion faciles de vos disponibilités. Il est conçu pour les équipes flexibles qui ont besoin de clarté sans aller-retour.

*ce modèle permet de

Bloc les disponibilités par heure et signalez les conflits d'horaires

Consignez les réunions, les horaires, les congés et les notes en un seul endroit

Facilitez la tâche des responsables en leur permettant de planifier les horaires en fonction des disponibilités en temps réel

Aidez les employés à temps partiel ou multi-rôle à rester organisés malgré les changements d'horaires

Gardez vos plannings effacés sans avoir à compter sur des textes ou des messages éparpillés

🔑 Idéal pour : le personnel à temps partiel, les gérants de restaurant ou les chefs d'équipe qui ont besoin d'un moyen simple de partager et de gérer les disponibilités sans aller-retour.

📮 ClickUp Insight : 32 % des travailleurs ont du mal à se réserver du temps pour eux, mais seulement 14 % le bloquent dans leur calendrier. Si ce n'est pas planifié, ce n'est pas protégé ! 📆 Le calendrier ClickUp vous aide à réserver des heures personnelles, comme des réunions. Il se synchronise avec des calendriers externes, vous permet de définir des blocs de temps récurrents pour le travail et la vie personnelle, et vous permet de glisser-déposer des évènements ou des tâches pour ajuster facilement votre planning. Mettez fin au travail de dernière minute avant qu'il n'empiète sur votre temps gratuit ! 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

15. Modèle de planning pour restaurant par Workfeed

via Workfeed

Les feuilles de calcul Excel peuvent faire l'affaire, mais elles créent souvent plus de travail qu'elles n'en économisent. Le modèle gratuit de planning pour restaurant de Workfeed vous permet de créer des plannings hebdomadaires sans les habituels casse-tête liés à la mise en forme.

Il s'agit d'un simple fichier Excel qui vous aide à rester organisé sans avoir à acheter un logiciel complet.

*ce modèle permet de

Créez des jours de début personnalisés, des horaires de travail et des noms des employés

Utilisez les menus déroulants pour attribuer des rôles et réduire les saisies manuelles

Gardez votre planning hebdomadaire effacé et facile à lire

Contribuez à minimiser les conflits liés aux horaires sans ajouter de complexité supplémentaire

Une option pratique avant de passer à des outils plus avancés

🔑 Idéal pour : les propriétaires de petits restaurants et les chefs d'équipe qui souhaitent disposer d'un planning simple, modifiable, facile à partager et à mettre à jour.

16. Modèle de planning pour restaurant par Toast

via Toast

La gestion des horaires, des rôles et des heures dans un restaurant très fréquenté peut s'avérer fastidieuse. Le modèle de planning pour restaurant de Toast est un fournisseur, prestataire de service, qui offre un moyen simple de rester organisé sans compliquer le processus. Ce modèle est créé dans Excel, facile à personnaliser et idéal pour les restaurants qui souhaitent une structure sans logiciel supplémentaire.

*ce modèle permet de

Attribuez des rôles, définissez les paramètres des horaires de travail et saisissez les noms des employés

Calculez automatiquement le nombre total d'heures pour vous aider à gérer les coûts de main-d'œuvre

Proposez une disposition claire et reproductible pour une utilisation hebdomadaire

Mettez rapidement à jour les plannings sans courbe d'apprentissage abrupte

Fournissez une alternative pratique aux plateformes de planification complètes

🔑 Idéal pour : les gérants de restaurant et les propriétaires de petites entreprises qui recherchent un moyen simple et efficace d'organiser les plannings hebdomadaires du personnel et de contrôler les heures de travail.

17. Modèle de planning du personnel de restaurant sous forme de feuille de calcul par GooDocs

via GooDocs

Le modèle simple de forfait du personnel de restaurant de Goodocs est conçu pour une planification rapide sans distraction. Il travaille à la fois dans Google Sheets et Excel, vous pouvez donc l'utiliser, le personnalisé et le partager avec votre équipe sans avoir besoin d'outils ou d'applications supplémentaires.

*ce modèle permet de

Liste les noms et les rôles des employés, tels que serveur, hôte ou cuisinier

Blocquez les horaires de travail sur tous les sept jours de la semaine à l'aide d'un tableau hebdomadaire clair

Assistance des quarts de travail du matin, de midi et du soir grâce à un formatage flexible

Utilisez un code de couleur pour rendre les plannings plus faciles à lire d'un seul coup d'œil

Imprimez-les ou partagez-les numériquement pour informer rapidement votre équipe des dernières mises à jour

🔑 Idéal pour : les gérants de restaurant qui souhaitent disposer d'un planning simple et modifiable, facile à remplir, à imprimer et à afficher sur le mur de la salle de pause.

18. Planning de couleur pour restaurant par GooDocs

via GooDocs

Le modèle de planning de restaurant coloré de Goodocs est conçu pour permettre des mises à jour rapides et une communication claire. Créé dans Google Slides et PowerPoint, il est facile à ouvrir, à effectuer une modification en cours et à afficher à la vue de toute votre équipe, sans installation ni apprentissage particulier.

*ce modèle permet de

Attribuez les noms, les rôles et les horaires de travail des employés dans une disposition simple

Utilisez des jours codés par couleur pour faciliter la lecture du planning hebdomadaire

Prévoyez un espace pour les notes telles que les objectifs, les évènements ou les rappels d'inventaire

Imprimez-les ou affichez-les numériquement pour une visibilité globale de l'équipe

Aidez tout le monde à rester sur la même longueur d'onde sans outils complexes ni suivi du temps

idéal pour* : les gérants de restaurant qui souhaitent disposer d'un planning hebdomadaire visuel et facile à modifier en cours, que le personnel peut consulter rapidement et suivre sans difficulté.

19. Modèle de planning du personnel de restaurant par Restaurantowner. com

Le modèle de planning du personnel de restaurant de RestaurantOwner.com est conçu dans Excel et présente clairement tous les détails, petits et grands. Vous pouvez planifier jusqu'à 100 employés dans 20 services différents : Front, cuisine, barre, etc.

*ce modèle permet de

Attribuez jusqu'à 50 types de quarts de travail à l'aide de menus déroulants pour une planification plus rapide

Assistance aux doubles équipes et aux besoins complexes en matière de personnel

Calculez automatiquement le total des heures hebdomadaires et les coûts de main-d'œuvre pour contrôler votre budget

Couvrez six semaines à la fois pour un forfait de planification à long intervalle et la préparation d'évènements

Fournissez une disposition claire et épurée, conçue pour les équipes à fort volume

🔑 Idéal pour : les gérants de restaurant qui ont besoin d'un outil Excel détaillé pour planifier les horaires, surveiller les coûts de main-d'œuvre et éviter les lacunes dans la couverture des différents services.

20. Modèle de planning pour restaurant par 7Shifts

via 7Shifts

Le modèle Excel 7shifts Restaurant Schedule est simple, clair et conçu pour un forfait rapide. Il s'ouvre dans Excel et vous offre une disposition hebdomadaire claire dans laquelle vous pouvez insérer les noms, les rôles et les horaires de travail.

*ce modèle permet de

Indiquez facilement les noms des employés, leurs rôles et leurs horaires de travail

Utilisez les menus déroulants pour les positions courantes telles que serveur, hôte et barman

Copiez et réutilisez-les chaque semaine pour une planification cohérente

Imprimez-les, affichez-les ou partagez-les avec votre équipe selon vos besoins

Conservez des plannings effacés sans installation ni fonctionnalités supplémentaires

🔑 Idéal pour : les gérants de restaurant qui souhaitent planifier les horaires de leur personnel chaque semaine de manière simple et sans complication, sans avoir recours à des logiciels complexes.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planning pour restaurant ?

Maintenant que vous êtes arrivé à ce stade du blog, comment savoir quel modèle de planning de restaurant vous convient le mieux ?

Un modèle de planning de restaurant bien conçu permet à votre équipe de rester organisée, réduit la confusion et aide à contrôler les coûts de main-d'œuvre. Il structure également votre forfait hebdomadaire et fournit de l'assistance à une meilleure couverture des équipes.

Voici les clés de fonctionnalités qu'un modèle de planning idéal pour restaurant devrait inclure :

structure claire des horaires* : définissez les horaires quotidiens à l'aide des relevés de temps des employés afin d'assurer une couverture complète pour le service du petit-déjeuner, du déjeuner et du dîner

champ d'attribution des rôles* : attribuez des tâches et des rôles (serveurs, cuisiniers, hôtes) afin que chacun connaisse ses responsabilités

disposition de planning hebdomadaire* : affichez les sept jours en un seul endroit pour forfait les effectifs et éviter les lacunes

suivi des heures de travail* : surveillez le nombre total d'heures de travail pour gérer les coûts de main-d'œuvre et éviter les heures supplémentaires

section « Disponibilité des employés »* : enregistrez la disponibilité de votre équipe afin de réduire les conflits d'horaires et les changements de dernière minute

notes et espace de communication* : laissez de la place pour les notes du responsable ou les rappels spécifiques à chaque équipe

assistance à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée* : espace permettant d'alterner les horaires de travail de manière équitable et d'éviter l'épuisement professionnel du personnel

mettre en forme imprimable et numérique* : facile à partager avec votre équipe, que ce soit sur papier ou en ligne

Éliminez le chaos dans la planification des horaires de restaurant avec ClickUp

Établir un planning du personnel ne devrait pas ressembler à un casse-tête dont il manquerait des pièces. Avec ClickUp, vous pouvez abandonner le tableau blanc et commencer à gérer facilement le planning de votre restaurant.

Forfaitez les horaires, suivez les coûts de main-d'œuvre, enregistrez les disponibilités et ajustez à la volée, le tout dans un environnement de travail clair. Finis les échanges de texte, les annotations sur des diagrammes imprimés ou les imprévus de dernière minute. Bénéficiez d'un système rationalisé qui permet à votre équipe de rester coordonnée et à votre service de fonctionner sans heurts.

Et avec plus de 1 000 modèles (dont ceux pour les plannings de restaurant que vous avez vus ci-dessus), ClickUp vous permet de rester organisé, tout en servant de délicieux plats et en dirigeant une équipe formidable.

✨ Prêt à simplifier votre planning ? Inscrivez-vous à ClickUp et commencez gratuitement, pour toujours.