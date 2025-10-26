les 11 meilleurs logiciels de création de bases de données pour la gestion des données structurées

Lorsque plusieurs équipes manipulent les mêmes données, le chaos s'installe rapidement. Le service marketing enregistre les prospects d'une certaine manière, tandis que l'équipe commerciale les enregistre d'une autre manière. Le service opérationnel ajoute de nouvelles étiquettes. Le service développement met à jour le schéma. Soudain, plus personne ne sait quelle version est la bonne.

C'est là qu'interviennent les excellents logiciels de création de bases de données : ils vous permettent de collecter, stocker et synchroniser des données entre les équipes tout en les conservant propres, connectées et utilisables.

Dans cet article, nous avons répertorié 11 des meilleurs générateurs de bases de données pour vous aider à garantir une collaboration fluide, une structure cohérente et des données limpides, quel que soit le nombre de personnes impliquées. 🤝

Aperçu des meilleurs logiciels de création de bases de données

Voici les meilleures options en matière de logiciels de création de bases de données, comparées entre elles.

Que rechercher dans un logiciel de création de bases de données ?

Voici une liste des critères à prendre en compte dans un logiciel de base de données gratuit:

Définissez facilement votre structure de données grâce à des champs, des tableaux et des relations personnalisables

Automatisez les tâches répétitives et les mises à jour grâce à des flux de travail ou des intégrations intégrés

Visualisez vos données sous plusieurs mises en forme, telles que des tableaux, des formulaires, des vues Kanban ou vue Gantt

Contrôlez l'accès des utilisateurs à l'aide d'autorisations basées sur les rôles afin de protéger les informations sensibles

Adaptez votre base de données à mesure que votre équipe ou la complexité de vos données évoluent, sans problèmes de performances

collaborez en temps réel *grâce à l'assistance multi-utilisateurs et au suivi des activités

*intégrez facilement de nouveaux utilisateurs grâce à des modèles de feuilles de calcul , de la documentation et une courbe d'apprentissage réduite

🔍 Le saviez-vous ? La première véritable base de données informatique est apparue dans les années 1960, avec l'Integrated Data Store (IDS) de Charles Bachman, souvent considéré comme le premier véritable SGBD.

Les meilleurs logiciels de création de bases de données

Votre système actuel vous semble-t-il plutôt être une solution de contournement ? Voici quelques-uns des meilleurs logiciels gratuits de gestion de projet pour créer des systèmes structurés, flexibles et évolutifs. 🎯

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion tout-en-un des bases de données et de la gestion de projet)

Créez votre première tâche dans ClickUp Créez des tâches ClickUp personnalisées sous forme d'enregistrements dans votre projet

Le premier de notre liste est ClickUp. Il s'agit d'une application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Associé au logiciel de gestion de projet ClickUp CRM, il combine les fonctionnalités d'une base de données relationnelle avec celles d'un outil d'exécution de projet. Vous pouvez ainsi suivre vos contacts comme dans un CRM, créer des flux de travail comme une équipe opérationnelle et attribuer des tâches comme un chef de projet.

Tâches dans ClickUp

Considérez les tâches ClickUp comme vos « enregistrements » en termes de base de données. Chaque tâche comporte un titre, une description, une checklist, des fichiers, des assignés et des commentaires.

Imaginons que vous utilisiez ClickUp comme système de gestion des clients. Chaque client se voit attribuer une tâche dans laquelle vous pouvez ajouter une checklist pour les étapes d'intégration, télécharger les contrats signés ou les accords de confidentialité, et laisser des notes internes.

Créez des champs personnalisés ClickUp pour vous assurer de filtrer selon ce qui compte le plus

C'est grâce aux champs personnalisés de ClickUp que la plateforme commence véritablement à fonctionner comme une base de données. Vous pouvez ajouter des menus déroulants, des dates, des numéros de téléphone, des cases à cocher, des URL et même des champs calculés. Ces champs créent une structure adaptée à vos besoins.

Instance, vous gérez des partenariats avec des influenceurs. Pour chaque tâche de campagne, ajoutez : Un champ personnalisé pour le niveau d'influenceur (par exemple, Or, Argent, Bronze)

Mettre en forme du contenu (Reel, Post, Story)

Date limite de livraison

Statut d'approbation avec menus déroulants à code couleur

Dépendances dans les tâches ClickUp

Associez-les à ClickUp Task Dependencies, et vous aurez le contrôle sur la séquence. Il vous suffit de définir les relations entre les tâches consécutives, et ClickUp vous avertira lorsque des tâches en retard affecteront votre échéancier.

Organisez vos tâches et effectuez la modification en cours de vos données en masse grâce à la vue Tableur intuitive de ClickUp.

Si vous passez votre vie dans les feuilles de calcul, la vue Tableur de ClickUp vous semblera agréablement familière.

Chaque ligne représente une tâche et chaque colonne correspond à un champ (statut, assigné, données personnalisées), toutes les mises à jour s'effectuant en temps réel.

Si vous utilisez un calendrier de contenu, vous pouvez afficher les sujets des articles par auteur assigné et nombre de mots, les trier par retard et ajouter des options de filtrage avancées.

Créez des règles personnalisées pour maintenir votre flux de travail en mouvement avec ClickUp Automatisations

Ajoutez-y maintenant les automatisations ClickUp, et votre environnement de travail commencera à penser intelligemment. Vous pouvez créer des règles « quand. si » sans code.

Imaginons que vous gériez les commentaires des clients. Chaque fois qu'une personne remplit un formulaire de commentaires, un automatisation peut l'attribuer à l'équipe d'assistance et définir la priorité en fonction de l'analyse des sentiments.

La création d'une base de données n'est que la première étape : la maintenir à jour est le véritable défi. 🎥 Dans cette vidéo, vous apprendrez comment automatiser les flux de travail en seulement cinq minutes, afin que votre base de données reste précise, que vos processus restent synchronisés et que votre équipe passe moins de temps à effectuer des mises à jour manuelles.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Capture de données : créez des sondages publics ou internes pour recueillir les briefs des clients, les demandes de fonctionnalités, les tickets d'assistance ou les commentaires à l'aide de créez des sondages publics ou internes pour recueillir les briefs des clients, les demandes de fonctionnalités, les tickets d'assistance ou les commentaires à l'aide de ClickUp Forms , et laissez l'outil les intégrer directement dans les tâches.

Visualisez les progrès : suivez les indicateurs clés de performance, la vitesse des sprints, les tâches en retard ou le taux de désabonnement des clients en temps réel grâce à des diagrammes personnalisés, des widgets et des résumés de suivi du temps avec suivez les indicateurs clés de performance, la vitesse des sprints, les tâches en retard ou le taux de désabonnement des clients en temps réel grâce à des diagrammes personnalisés, des widgets et des résumés de suivi du temps avec les tableaux de bord ClickUp

Travaillez à votre façon : passez des listes aux tableaux, aux calendriers ou aux chronologies grâce aux vues personnalisables de ClickUp, qui s'adaptent à votre flux de travail.

Collaborez en toute transparence : attribuez des tâches, étiquetez vos collègues dans les commentaires fil, joignez des documents et suivez les dépendances pour récupérer des informations contextuelles.

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte en raison de ses fonctionnalités étendues

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique de G2 résume bien la situation :

ClickUp offre une gamme impressionnante de fonctionnalités qui facilitent la personnalisation des flux de travail, la gestion des tâches et le suivi des progrès en un seul endroit. J'apprécie particulièrement la possibilité de créer des vues adaptées à chaque projet, de définir des automatisations et de l'intégrer à d'autres outils que j'utilise déjà. Il est très polyvalent, que ce soit pour le suivi de tâches personnelles ou pour des opérations commerciales complexes. Les modèles et les tableaux de bord sont particulièrement utiles pour tout organiser et faciliter le suivi.

📮 ClickUp Insight : 43 % des personnes interrogées affirment que les tâches répétitives fournissent une structure utile à leur journée de travail, mais 48 % les trouvent épuisantes et les détournent de tâches plus importantes. Si la routine peut donner un sentiment de productivité, elle limite souvent la créativité et vous empêche de réaliser une progression significative. ClickUp vous aide à sortir de ce cycle en automatisant les tâches routinières grâce à des agents IA intelligents, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail. Automatisez les rappels, les mises à jour et l'attribution des tâches, et laissez des fonctionnalités telles que le bloc automatique du temps et les priorités des tâches protéger vos heures de travail les plus productives. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

2. Google AppSheet (meilleur générateur sans code pour les utilisateurs de Google Workspace)

via Google AppSheet

AppSheet s'intègre à Google Workspace, permettant aux équipes de transformer les données Sheets en applications mobiles sans avoir à écrire du code. Les expressions glisser-déposer gèrent la logique d'entreprise, tandis que les permissions basées sur le rôle sont directement extraites des comptes Google, ce qui réduit l'implication du service informatique.

Une fois déployés, les membres de l'équipe peuvent saisir des données sur le terrain, approuver des demandes et déclencher des automatisations Drive ou Gmail depuis n'importe quel appareil. Et comme tout est stocké dans BigQuery ou Sheets, les analystes peuvent conserver leurs pipelines de rapports existants intacts, plutôt que de les reconstruire autour d'un nouvel outil.

Les meilleures fonctionnalités de Google AppSheet

Créez des applications à l'aide d'une plateforme intuitive sans code qui permet aux utilisateurs non techniciens de créer rapidement des applications personnalisées

Automatisez les flux de travail et les processus d'entreprise grâce à des bots évènementiels, des automatisations planifiées et une logique conditionnelle

Personnalisez les interfaces utilisateur avec des vues dynamiques (tableaux, formulaires, maps, diagrammes, calendriers) et des options de personnalisation de la marque pour répondre à vos besoins et à vos préférences esthétiques

Limites de Google AppSheet

La version pour ordinateur de bureau affiche une interface relativement restrictive par rapport à la version pour application mobile/tablette

Options de configuration de mise en forme limitées

Tarifs Google AppSheet

Starter : 5 $/mois par utilisateur

Core : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise Plus : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Google AppSheet

G2 : 4,8/5 (plus de 390 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google AppSheet ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

Je suis extrêmement satisfait d'AppSheet. La plateforme a dépassé mes attentes en termes de flexibilité, de facilité d'utilisation et de fonctionnalités puissantes pour créer des applications personnalisées sans écrire de code... Bien qu'AppSheet permette un degré important de personnalisation sans écrire de code, certains utilisateurs peuvent trouver que certaines options de personnalisation sont limitées par rapport aux approches de codage traditionnelles, en particulier pour les exigences complexes ou spécialisées...

💡 Conseil de pro : créez des champs de référence, pas seulement des champs de texte. Au lieu de saisir manuellement le nom d'un projet, créez un champ de référence vers un autre tableau ; cela garantit l'intégrité des données et permet d'effectuer des recherches et des champs de cumul en aval.

3. Microsoft SQL Server (idéal pour la gestion de bases de données relationnelles au niveau de l'entreprise)

via Microsoft SQL Server

SQL Server offre un SGBDR mature, ainsi que des outils intégrés, qui permettent aux développeurs de se concentrer sur la conception de schémas et l'optimisation des requêtes, plutôt que sur l'infrastructure. T-SQL prend en charge les jointures complexes et les fonctions de fenêtre, tandis que les index columnstore et l'OLTP en mémoire gèrent des charges transactionnelles importantes.

Les extensions JSON et graphiques intégrées conservent les types de données modernes dans le même moteur, simplifiant ainsi les piles technologiques. Les pipelines DevOps s'intègrent via des images Docker natives et l'extension SQL Server Data Tools. Les tests unitaires automatisés valident les procédures stockées, et Query Store détecte les régressions avant qu'elles n'atteignent la production.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft SQL Server

Assurez la réactivité des systèmes sans basculement manuel ni période d'indisponibilité grâce à la fonctionnalité Always On Availability et à la reconstruction d'index en ligne

Renforcez la sécurité des données grâce à un chiffrement transparent, une sécurité au niveau des lignes et des capacités d'audit complètes

Intégrez-les de manière transparente à l'écosystème Microsoft au sens large, en tirant parti d'outils tels que SQL Server Integration Services (SSIS) pour l'ETL, SQL Profiler pour l'optimisation des performances et Management Studio pour l'administration

Limites de Microsoft SQL Server

Il n'est pas toujours facile de détecter les erreurs avec des outils limités, en raison de la complexité de certaines bases de données

L'importation de fichiers CSV est compliquée

Tarifs Microsoft SQL Server

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft SQL Server

G2 : 4,5/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft SQL Server ?

Un avis publié sur Capterra le formule ainsi :

Il s'agit d'un SGBD très robuste, rapide et personnalisable. Sa fiabilité est très élevée et, depuis des années que je l'utilise, je n'ai rencontré aucun problème ni perdu aucune donnée. SQL Management Studio est intuitif et vous permet de configurer presque tous les aspects de la base de données ou du serveur sans avoir à écrire de requêtes SQL... Le système de licence est déroutant : que vous ayez une licence par appel ou par cœur de processeur, il est un peu difficile de comprendre comment les prix sont appliqués.

4. Microsoft Access (idéal pour la création de bases de données sur bureau et l'utilisation locale)

via Microsoft Access

Microsoft Access aide les responsables des opérations à centraliser des feuilles de calcul dispersées dans une seule base de données de bureau sans avoir à faire appel à un administrateur de base de données. Les assistants de tableau importent des fichiers CSV, des factures ou des journaux d'équipement en quelques minutes, et la vue Relations affiche les liens entre les entités en un coup d'œil.

Vous pouvez exécuter des tâches routinières, telles que des contrôles mensuels des écarts, à l'aide de requêtes et de macros enregistrées. De plus, comme Access se synchronise avec SharePoint ou SQL Server, vous pouvez commencer localement, puis migrer les données en ligne sans avoir à réécrire les processus.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Access

Concevez et gérez des bases de données relationnelles avec des tables, des formulaires, des requêtes et des rapports sans expertise technique

Automatisez les tâches répétitives et la logique d'entreprise grâce aux macros intégrées et à Visual Basic for Applications (VBA)

Importez et exportez facilement des données depuis et vers divers formats ( base de données Excel , CSV, XML) et liez à des sources de données externes

Contrôlez l'accès des utilisateurs et l'intégrité des données grâce à des permission basées sur le rôle, des règles de validation des données et l'application de l'intégrité référentielle.

Limites de Microsoft Access

Les utilisateurs se plaignent qu'il semble un peu dépassé.

Il manque d'avancées et de mises à jour par rapport aux alternatives à Microsoft Access

Tarifs Microsoft Access

Accès : 179,99 $/utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Access

G2 : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Access ?

Un utilisateur a partagé ce commentaire :

En tant qu'utilisateur, et comme beaucoup d'autres utilisateurs le mentionnent souvent, j'apprécie Microsoft Access pour son interface conviviale, sa facilité de création de bases de données et sa capacité à gérer et analyser des données sans nécessiter de compétences avancées en programmation... Bien que Microsoft Access présente des atouts, il existe certaines limites et inconvénients à prendre en compte : évolutivité, problèmes de sécurité, prise en charge SQL limitée, difficultés d'intégration, fiabilité *

💡 Conseil de pro : utilisez un champ à sélection unique nommé _OwnerCheck dans chaque tableau et filtrez les vues « Mes tâches » en fonction de celui-ci. Cela permet de clarifier la propriété, d'éviter les enregistrements orphelins et de mettre en avant la responsabilité des tâches.

5. Zoho Créateur (idéal pour créer rapidement des applications d'entreprise évolutives)

via Zoho Créateur

Zoho Créateur permet aux équipes marketing de créer des outils de suivi des campagnes, des routeurs de prospects et des calendriers de contenu sans attendre les sprints d'ingénierie. Son langage de script Deluge ressemble à l'anglais courant et s'intègre directement à Zoho CRM, Google Ads et Facebook Lead Ads, ce qui permet de conserver les indicateurs d'attribution et de retour sur investissement au même endroit.

De plus, des flux de travail personnalisés envoient des e-mails de suivi ou des alertes Slack lorsque les prospects dépassent certains seuils. Vous pouvez également utiliser des analyses intégrées pour révéler les performances des canaux jusqu'à la variante créative. Les spécialistes du marketing bénéficient d'un hub en libre-service qui s'adapte à l'évolution des entonnoirs, sans feuilles fragiles ni silos SaaS ponctuels.

Les meilleures fonctionnalités du créateur Zoho

Automatisez les processus d'entreprise grâce à un puissant moteur de flux de travail, permettant les approbations, les notifications et le traitement des données.

Déployez instantanément des applications sur les plateformes Web, iOS et Android, avec un accès hors ligne transparent aux données.

Intégrez-les à la suite Zoho et à des services tiers pour prendre en charge l'analyse, la collaboration en temps réel et les portails clients.

Limites de Zoho Creator

Les utilisateurs ont du mal à créer des logiciels complexes.

La plupart des assistants de modèles sont destinés à des solutions réservées aux États-Unis, ce qui limite leur accès.

Tarifs de Zoho Creator

Essai gratuit disponible

Standard : 12 $/mois par utilisateur

Professionnel : 230 $/mois par utilisateur

Entreprise : 37 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho Creator

G2 : 4,6/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 160 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Creator ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Il est possible de personnaliser n'importe quel formulaire et de créer un tableau de bord personnalisé. Il dispose également d'applications et d'une méthode de connexion sécurisée via une application d'authentification... Le logiciel est peu pratique et demande un certain temps d'adaptation, et les tableaux de bord nécessitent d'importantes personnalisations pour être efficaces. *

6. Knack (idéal pour créer des bases de données en ligne simples sans code)

via Knack

Knack fournit un générateur basé sur un navigateur qui permet aux équipes de mapper des tableaux, de définir des connexions et de générer des interfaces réactives, le tout dans le même espace de travail. Des modèles de bases de données prédéfinis permettent de démarrer rapidement des cas d'utilisation courants, tels que les journaux d'actifs, les portails clients et les listes de bénévoles, de sorte que le temps d'installation se mesure en heures.

Le moteur de règles filtre les affichages en fonction des rôles des utilisateurs, de sorte que chaque partie prenante ne voit que ce qui la concerne. Pour les intégrations, les points de terminaison API facilitent l'accès et la connexion à n'importe quel objet, tandis que des outils tels que Zapier ou Make permettent de gérer rapidement des automatisations sans code. L'hébergement, les sauvegardes et la sécurité SSL étant inclus, les équipes peuvent éviter les tracas liés à la gestion des serveurs ou à la configuration des pare-feu, tout en conservant un contrôle total sur leur modèle de données.

Les meilleures fonctionnalités de Knack

Visualisez les données à l'aide de diagrammes, calendriers, mapper et tableaux intégrés, ce qui facilite leur analyse.

Intégrez des applications dans des sites Web ou des portails, en tant que fournisseur d'une expérience en marque blanche et en étendant les fonctions.

Concevez des interfaces intuitives grâce à un éditeur WYSIWYG et des options de personnalisation de la marque.

Collaborez et gérez du contenu à l'aide d'outils de gestion de documents et de contenu.

Limites de Knack

Les utilisateurs se plaignent du fait qu'il s'agit d'une application web d'apparence désuète qui devrait être plus flexible dans sa conception.

Absence de documentation adéquate sur les cookies, ce qui pose problème pour les déclarations RGPD.

Tarifs Knack

Starter : 19 $/mois par utilisateur

Pro : 49 $/mois par utilisateur

Entreprise : à partir de 269 $

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Knack

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Knack ?

Découvrez ce qu'en dit cet évaluateur:

Knack est facile à configurer et à utiliser. Il allège le travail le plus lourd. Oubliez la complexité d'Excel... Le seul inconvénient de Knack est l'absence de certaines intégrations natives dans des tableaux préexistants tels que Sales et Products pour Shopify, exemple, mais l'API est facile à utiliser, nous avons donc résolu ce problème.

💡 Conseil de pro : créez toujours un champ _identifiant personnalisé à l'aide d'une formule telle que RecordType + « - » + RANDOM_STRING(6). Même si votre plateforme génère automatiquement des identifiants d'enregistrement, cela rend les intégrations, les rapports et les filtrages plus lisibles et plus fiables.

Utilisez ClickUp Brain MAX pour capturer et nettoyer les données instantanément La saisie manuelle des données est l'un des principaux freins à la productivité lors de la gestion de bases de données partagées. C'est là qu'intervient ClickUp Brain MAX , l'assistant IA de bureau de ClickUp qui vous permet de mettre à jour ou de créer des enregistrements sans les mains grâce à Talk to Text . Au lieu de passer d'un onglet à l'autre ou de saisir chaque champ, vous pouvez prononcer des mises à jour telles que « Ajouter un nouveau client à la base de données avec priorité = élevée et date d'échéance = vendredi », et ClickUp Brain MAX les convertira instantanément en tâche ou en enregistrement. Utilisez la fonctionnalité de conversion de la parole en texte et terminez votre travail plus rapidement. Une fois les données saisies, ClickUp Brain (dans l'application) peut résumer vos dernières entrées de projet, détecter les enregistrements en double et même générer rapidement des informations à partir des données associées. Ensemble, ils transforment votre environnement de travail en une base de données intelligente et autonome, ce qui permet à votre équipe de passer moins de temps à corriger les données et plus de temps à les utiliser. 💫 Considérez-le comme votre assistant de base de données à commande vocale qui synchronise parfaitement tous les champs, toutes les tâches et tous les rapports.

7. Caspio (idéal pour le développement d'application low-code conformes aux normes d'entreprise)

via Caspio

Caspio est conçu pour les responsables opérationnels qui ont besoin d'application web prêtes à l'emploi. Tout est hébergé dans un cloud de sécurité, conforme aux normes SOC 2 et HIPAA, ce qui facilite considérablement les audits. Vous pouvez créer des déclencheurs par simple clic qui gèrent les validations au niveau des champs (aucun SQL nécessaire), mais si vous êtes plus technique, vous pouvez utiliser JavaScript ou vous connecter à des API REST.

Vous avez besoin de flux de travail structurés ? L'automatisation en plusieurs étapes de l'outil de conception de bases de données permet d'acheminer les tickets de service ou les contrôles qualité à travers une chaîne d'approbateurs, tandis que des journaux granulaires assurent le suivi de chaque modification, afin que vous soyez toujours prêt pour un audit.

Les meilleures fonctionnalités de Caspio

Tirez parti des capacités de données alimentées par l'IA avec OpenAI ChatGPT intégré pour générer des informations.

Créez des interfaces d'application personnalisées grâce à des frameworks flexibles tels que Flex et Bridge.

Gérez vos données avec sécurité sur une infrastructure AWS et Microsoft SQL robuste pour une fiabilité optimale.

Limites de Caspio

Il offre des personnalisations personnalisées complexes, mais vous ne pouvez pas ajouter de code ou d'autres fonctionnalités de conception.

L'importation n'est pas disponible en fonction du déclencher.

Tarifs Caspio

Lite : 100 $/mois

Plus : 300 $/mois

Entreprise : 600 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Caspio

G2 : 4,5/5 (150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Caspio ?

Extrait d'une critique publiée sur Capterra:

Nous avons choisi Caspio après avoir planifié nos formulaires dans Excel, et le transfert de la structure s'est déroulé relativement sans encombre, notamment grâce à l'excellente assistance technique de Caspio. Les sessions de formation individuelles ont été extrêmement utiles pendant la phase d'installation et ont rendu l'apprentissage plus facile, même pour quelqu'un qui n'avait pas codé depuis longtemps.

🔍 Le saviez-vous ? Les bases de données orientées graphe, basées sur la théorie des graphes et idéales pour mapper les relations, ont vu le jour en 2006, inspirées par la vision de Tim Berners-Lee pour les données liées.

8. Zapier (meilleure plateforme d'automatisation pour la connexion d'application et de flux de travail)

via Zapier

Zapier connecte plus de 6 000 applications SaaS via Zaps, permettant aux spécialistes du marketing de créer des campagnes sans avoir à écrire de middleware. Un déclencher (tel que le remplissage d'un formulaire, un achat ou l'inscription à un webinaire) lance des actions étape par étape, notamment la mise à jour des champs CRM ou l'envoi d'e-mails de suivi.

Les règles de cheminement vous permettent de créer des branches de flux en fonction du score des prospects, de la source UTM ou d'autres champs clés, garantissant ainsi que les bons contacts reçoivent le traitement approprié. Et si quelque chose ne fonctionne pas ? La gestion des erreurs réessaie automatiquement les exécutions ayant échoué et alerte le propriétaire, réduisant ainsi le risque d'échecs silencieux.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Créez des flux de travail en plusieurs étapes pouvant inclure des filtres, des délais et une logique conditionnelle.

Surveillez et gérez l'historique de l'automatisation grâce à des journaux détaillés et au suivi des erreurs.

Laissez les formateurs intégrés se charger des tâches de nettoyage.

Limites de Zapier

Certaines intégrations semblent incomplètes ou instables. Par exemple, toutes les applications ne disposent pas de déclencheurs ou d'actions qui exploitent pleinement leur API.

Parfois, les différents Zaps peuvent se rompre et avoir un impact sur les flux de travail.

Tarifs Zapier

Gratuit pour toujours

Professionnel : 29,99 $/mois

Équipe : 103,50 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zapier ?

Une critique de G2 le formule ainsi :

Zapier est incroyablement utile, mais il présente quelques limites lorsque vous commencez à étendre vos automatisations ou que vous avez besoin d'une logique plus avancée, comme des conditions de branche ou à plusieurs étapes. Cela peut rapidement devenir coûteux. Certaines applications ont également des déclencheurs ou des actions limités, ce qui signifie que je dois parfois chercher des solutions de contournement. Il arrive parfois qu'un zap échoue sans explication claire, à moins que vous ne fouilliez dans l'historique des tâches.

9. Tadabase (idéal pour créer des applications web complexes basées sur les données)

via Tadabase

Tadabase excelle dans la création d'outils internes qui reflètent des processus complexes, tels que les outils de suivi de fabrication multi-tableaux, les répartiteurs de services sur le terrain et les portails d'intégration des ressources humaines. Le concepteur de schémas gère les liens plusieurs-à-plusieurs, et les dispositions basées sur des composants affichent les enregistrements connexes côte à côte pour un contexte rapide.

Les automatisations s'exécutent selon un calendrier ou en réponse à un évènement, avec une assistance native de la génération de PDF et des étapes e-mail. Hébergez vous-même ou déployez sur le cloud géré de Tadabase ; les deux options incluent des contrôles d'accès basés sur les rôles et des journaux d'audit. Vous pouvez également remplacer les anciens fichiers Access ou les formulaires intranet obsolètes par un système de sécurité, basé sur un navigateur, qui s'adapte à l'évolution des politiques.

Les meilleures fonctionnalités de Tadabase

Visualisez et gérez vos données à l'aide de tableaux Kanban, de calendriers, de mapper, de diagrammes et de tableaux interactifs.

Étendez les capacités des applications avec du CSS et du JavaScript personnalisés, et créez des composants personnalisés.

Déployez des mises à jour et des ajustements instantanés sans aucun temps d'arrêt.

Limites de Tadabase

Manque de fonctionnalités avancées par rapport à d'autres logiciels de bases de données relationnelles.

L'installation initiale prend beaucoup de temps.

Tarifs Tadabase

Starter : 50 $/mois par utilisateur

Croissance : 125 $/mois par utilisateur

Professionnel : 250 $/mois par utilisateur

Elite : 450 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Tadabase

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,9/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tadabase ?

Voici ce qu'en dit un critique:

Tadabase est un outil puissant qui permet de créer très rapidement des applications. Certaines fonctionnalités pourraient être améliorées, mais je l'utilise et je continuerai à l'utiliser !... La gestion des données et les modèles (sur mobile) pourraient être améliorés. [sic]

💡 Conseil de pro : créez une base de données CRM avec un champ de cumul (« lookup rollup ») pour compter les enregistrements enfants associés. Par exemple, dans un tableau client, affichez le nombre de projets actifs en effectuant un rollup à partir du tableau Projet, où le statut n'est pas Terminé. « Idéal pour la planification des capacités et la hiérarchisation des priorités.

10. PostgreSQL (meilleure base de données relationnelle open source pour une utilisation avancée du langage SQL)

via PostgreSQL

PostgreSQL offre aux développeurs un moteur SQL puissant et extensible qu'ils peuvent prototyper localement et faire évoluer jusqu'à plusieurs téraoctets sans modifier la syntaxe. Grâce à l'assistance de types de données riches, tels que JSONB, les tableaux et la géométrie PostGIS, il n'est souvent pas nécessaire de jongler entre plusieurs bases de données pour gérer des charges de travail diverses.

Les fonctionnalités intégrées, telles que le partitionnement déclaratif et la réplication logique, couvrent tout, de l'analyse aux installations à haute disponibilité. Des outils tels que PGAdmin, psql et un vaste écosystème de pilotes s'intègrent de manière transparente dans les pipelines CI, facilitant ainsi l'intégration.

Les meilleures fonctionnalités de PostgreSQL

Assistance des types de données avancés et de l'extensibilité, y compris les types personnalisés, les tableaux et la gestion puissante des formats JSON/JSONB

Ajoutez des extensions telles que pg_partman ou TimescaleDB pour bénéficier de fonctionnalités avancées de partitionnement ou de séries chronologiques

Bénéficiez d'une évolutivité de niveau entreprise grâce au contrôle de concurrence multiversion (MVCC), à la restauration ponctuelle, à la réplication en continu et aux architectures à haute disponibilité

Optimisez les performances à grande échelle grâce à l'indexation avancée (B-tree, GIN, GiST), au partitionnement et à l'exécution parallèle des requêtes

Limites de PostgreSQL

Il offre moins d'outils GUI que les autres bases de données

Il manque des extensions avec des logiciels/applications open source largement utilisés

Tarifs PostgreSQL

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur PostgreSQL

G2 : 4,5/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de PostgreSQL ?

Un bref témoignage d'un utilisateur réel :

Prise en charge solide des techniques d'indexation avancées telles que BRIN, GIN et GiST, qui optimisent les performances des requêtes pour les grands ensembles de données. De plus, sa prise en charge JSON intégrée en fait un excellent choix pour traiter des données semi-structurées sans sacrifier les capacités relationnelles... La réplication et le clustering peuvent être plus manuels par rapport à des solutions telles que la réplication intégrée de MySQL

11. Airtable (idéal pour combiner des feuilles de calcul avec des bases de données relationnelles)

via Airtable

Airtable offre aux équipes produit un espace de travail unique pour planifier des feuilles de route, recueillir les commentaires des utilisateurs et gérer les versions. Vous pouvez pivoter, regrouper ou calendrier vos données en quelques clics sans formule. Chaque enregistrement prend en charge les téléchargements de fichiers, le texte enrichi et les checklist, ce qui facilite la collaboration des concepteurs, des ingénieurs et des chefs de projet en un seul endroit.

Et grâce à Interfaces, vous pouvez transformer la gestion complexe de projets sur tableur en tableaux de bord clairs et légers qui affichent aux dirigeants la vue d'ensemble dont ils ont besoin.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Visualisez les données grâce à des rapports et des tableaux de bord intégrés pour le suivi de l'avancement des projets, des budgets et des indicateurs de réussite

Utilisez Airtable IA pour améliorer l'organisation des données, générer des informations et fournir de l'assistance à la prise de décision

Accédez à des ressources complètes, des témoignages de clients personnalisés et des avis d'experts pour rester à la pointe des tendances du secteur

Limites d'Airtable

Le logiciel de création de bases de données est trop simple pour les flux de travail complexes, manquant de flexibilité et d'options avancées de création de diagrammes

Il est plus difficile d'exécuter des requêtes/résumés complexes sur des données numériques dans l'ensemble de la base de données

Tarifs Airtable

Free

Équipe : 20 $/mois par utilisateur (abonnement annuel)

Entreprise : 45 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4,6/5 (plus de 2 940 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Airtable ?

Selon un critique:

Je n'ai pas constaté d'inconvénients majeurs jusqu'à présent, mais je pense que les nombreuses options disponibles pour afficher, trier ou installation des données et des environnements de travail peuvent prendre beaucoup de temps à optimiser pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec les fonctionnalités d'Airtable. Le processus de mise en œuvre semble intimidant pour mon équipe, car nous traitons avec des centaines de parties prenantes, avec une longue liste de produits, chacun ayant différents niveaux de permission et de détails.

Construisez une base (de données) solide avec ClickUp

Maintenant que nous avons passé en revue les meilleurs logiciels de création de bases de données disponibles sur le marché, vous savez que le choix du logiciel le mieux adapté dépend de plusieurs facteurs, à savoir le niveau de compétence de votre équipe, la complexité de votre cas d'utilisation et le niveau de flexibilité dont vous avez besoin.

Si vous avez besoin de plus qu'une simple base de données, tournez-vous vers ClickUp. Cet outil sans code vous permet de créer des vues personnalisées, de connecter des champs, d'organiser des données non structurées et de collaborer en temps réel avec plusieurs utilisateurs.

