Comment mettre en place un flux de travail de production vidéo ?

La complexité croissante de la gestion des projets de production vidéo moderne signifie que trop d'équipes doivent jongler avec des feuilles de calcul, des commentaires éparpillés et des délais non respectés tout en s'efforçant de produire un contenu de haute qualité.

La principale raison pour laquelle la plupart des spécialistes du marketing (37 %) n'adoptent pas le marketing vidéo est qu'ils ne savent tout simplement pas par où commencer !

Même avec des outils d'IA pour la création de contenu, les approches de gestion de projet de production vidéo doivent être repensées. Le processus de marketing vidéo actuel exige plus que de la créativité et un contenu de qualité. Il nécessite un flux de travail qui permet de suivre chaque tâche, chaque échéance et chaque révision.

Mais bonne nouvelle : mettre en place un flux de travail de production vidéo réussi n'est pas nécessairement compliqué. Nous allons vous montrer exactement comment créer un système de production vidéo fonctionnel, avec une seule application pour tout faire. C'est ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail (oui, tout !).

Comprendre le flux de travail de la production vidéo

Un flux de travail de production vidéo est comme une feuille de route détaillée qui guide votre projet du lancement au montage final. Il s'agit d'un système étape par étape qui vous aide à gérer les ressources, à respecter les délais et à maintenir les normes de qualité tout au long du processus de création.

Que vous soyez un créateur solo produisant du contenu YouTube ou que vous fassiez partie d'une équipe de production travaillant sur des supports de formation vidéo d'entreprise, le fait de garder votre projet vidéo sur la bonne voie vous aide à atteindre vos indicateurs clés de performance en matière de marketing de contenu.

Voici pourquoi un processus structuré est important pour les équipes et les créateurs :

Meilleure coordination de l'équipe : un un flux de travail clair pour la création de contenu permet à chacun de connaître son rôle et ses responsabilités. Lorsque le rédacteur sait qu'il doit faire approuver son script avant le début de la production et que l'éditeur comprend quelle version du métrage est définitive, le travail se déroule sans heurts

Gestion plus intelligente des ressources : une planification adéquate garantit que les ressources sont allouées au bon moment, au lieu de devoir réserver du matériel à la dernière minute ou de chercher des talents dans l'urgence

Contrôle qualité renforcé : Une approche structurée permet de détecter les problèmes à un stade précoce. Par exemple, lorsque votre flux de travail comprend des points de révision spécifiques, vous repérez les problèmes audio ou d'éclairage avant qu'ils ne nécessitent des corrections coûteuses

Contrôle fiable des versions : Les outils de collaboration sur le contenu éliminent toute confusion liée aux modifications et aux mises à jour. En assurant le suivi de chaque modification, ils permettent de trouver facilement la dernière version ou de revenir à une version antérieure si nécessaire

Identité de marque cohérente : le respect de processus cohérents permet de conserver une apparence et une ergonomie uniformes dans toutes vos vidéos, ce qui renforce la confiance de votre audience et la reconnaissance de votre marque sur tous les canaux

🧠 Fait amusant : plus de 50 % des spécialistes du marketing créent des vidéos en interne.

Vous souhaitez rejoindre leurs rangs et découvrir leur recette du succès ? Voyons cela étape par étape.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de gestion de projet pour la production vidéo

⭐ Modèle de fonctionnalité Rationalisez chaque phase de votre flux de travail vidéo, de la rédaction du script aux modifications finales, grâce au modèle de production vidéo prêt à l'emploi de ClickUp. Les étapes de tâches prédéfinies, les rôles attribués et les champs personnalisables aident votre équipe à rester alignée, à respecter les délais et à adapter facilement la production créative. Obtenez un modèle gratuit Planifiez, produisez et publiez des vidéos plus rapidement grâce au modèle de production vidéo tout-en-un de ClickUp

Aperçu du flux de travail de production vidéo

Préproduction : poser les bases

La phase de préproduction prépare le terrain pour un flux de travail de production vidéo fluide. C'est là que les idées prennent forme, de la détection des tendances à la finalisation des concepts, afin de garantir que le contenu trouve un écho auprès du public.

Les réunions de préproduction permettent aux équipes de se réunir pour harmoniser les objectifs, les échéanciers et la logistique, ce qui rationalise le processus créatif grâce aux éléments suivants :

🎯 Définir les objectifs de la vidéo et préparer un brief créatif

Vous devez décider si votre vidéo est destinée à éduquer, convertir, divertir ou promouvoir. Cela déterminera son ton, sa mise en forme et sa distribution, tout comme la connaissance de votre public cible.

Une fois que vous disposez de ces informations, l'étape suivante consiste à les traduire en un brief créatif qui permettra à tout le monde d'être sur la même page.

Collaborez efficacement sur votre projet vidéo grâce à un brief créatif bien structuré

Définissez les détails clés :

Type de vidéo (par exemple, témoignage, tutoriel, promotion)

Messages clés

Ton/style

Appel à l'action

Plateformes/formats

🤔 Vous vous demandez où faire cela ?

🦄 Il n'y a peut-être pas de meilleur endroit que ClickUp.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Elle sert de hub pour vos documents et vos tâches, regroupant le travail et les communications de votre équipe, au lieu de les obliger à passer d'un outil à l'autre.

Ce n'est pas seulement notre avis, c'est aussi celui des utilisateurs de ClickUp sur G2:

ClickUp est conçu pour vous aider à visualiser vos informations de différentes manières. Cette fonctionnalité diversifiée nous permet d'avoir une vue d'ensemble des projets ainsi que des détails, ce qui nous aide à résoudre les problèmes en temps opportun et à garder tout le monde impliqué dans un projet sur la même page. Ce que j'apprécie également, c'est la possibilité d'automatiser la plupart de mes tâches quotidiennes. Nous avons un processus complexe de production vidéo qui implique plusieurs personnes à différentes étapes du pipeline, plusieurs cycles de révision, chaque livrable unique ayant son propre délai. Je suis en mesure de rationaliser tout cela en utilisant les automatisations disponibles dans ClickUp, ce qui me permet de garder tout sur la bonne voie.

ClickUp est conçu pour vous aider à visualiser vos informations de différentes manières. Cette fonctionnalité diversifiée nous permet d'avoir une vue d'ensemble des projets ainsi que des détails, ce qui nous aide à résoudre les problèmes en temps opportun et à garder tout le monde impliqué dans un projet sur la même page. J'apprécie également la possibilité d'automatiser la plupart de mes tâches quotidiennes. Nous avons un processus complexe pour la production vidéo qui implique plusieurs personnes à différentes étapes du pipeline, plusieurs cycles de révision, chaque livrable unique ayant son propre délai. Je suis en mesure de rationaliser tout cela en utilisant les automatisations disponibles dans ClickUp, ce qui me permet de garder tout sur la bonne voie.

💡 Conseil de pro : avant de commencer à filmer, la clarté est essentielle. Le modèle de brief créatif de ClickUp vous permet de définir le « pourquoi » de votre vidéo (public, objectifs, ton, messages clés, plateformes et délais) dans un document centralisé. Vous pouvez convertir le brief en tâches exploitables en quelques clics. Affectez des rédacteurs, des réviseurs et des éditeurs directement à partir du brief, afin que la direction créative se traduise en exécution de manière fluide, sans qu'aucun fil Slack ne se perde dans la traduction.

Idéation et scénarisation

Une fois votre brief créatif établi, l'idéation et la rédaction du script de votre vidéo deviennent 10 fois plus faciles.

Rédigez un script ou au moins un plan pour le contenu de votre vidéo. Veillez à inclure des estimations de durée et des indications claires pour les visuels ou les dialogues.

💡 Conseil de pro : commencez votre script par un élément accrocheur (une question, une statistique surprenante ou une affirmation audacieuse) afin de capter l'attention dans les 5 à 10 premières secondes. Pour maintenir l'intérêt des spectateurs, utilisez une structure claire : accroche → problème → solution → appel à l'action (CTA).

🦄 ClickUp propose deux outils puissants pour vous aider à franchir cette étape cruciale.

Générez des scripts et de nouvelles idées, et donnez vie à vos vidéos avec AI Writer for Work de ClickUp Brain

ClickUp Brain apporte une assistance IA intelligente à vos sessions de développement de briefs créatifs et d'idéation. Voici comment cela fonctionne :

Générez de nouvelles idées de contenu et de nouveaux angles grâce à des informations basées sur l'IA qui analysent le contexte de votre projet

Décomposez les concepts vidéo complexes en éléments gérables grâce à la création automatisée de sous-tâches

Gagnez du temps grâce aux invites réutilisables de l'IA que vous pouvez partager avec toute votre équipe de production vidéo

créez des wikis de connaissances* pour que votre équipe reste alignée sur les objectifs du projet et la direction créative

résumez rapidement les discussions de brainstorming* pour saisir les décisions clés

Utilisez l'assistant de rédaction alimenté par l'IA de ClickUp Brain pour rédiger, résumer, modifier, relire ou contextualiser vos scripts et vos idées dans ClickUp Docs

📖 À lire également : Comment rédiger un script vidéo qui captive l'attention des spectateurs

Les documents ClickUp facilitent le développement des scripts et les organisent.

Ces éléments deviennent votre hub central pour transformer des idées brutes en scripts raffinés. Voici ce que vous pouvez faire avec cette fonctionnalité de gestion de documents intégrée à ClickUp :

Travaillez avec votre équipe sur les ébauches et les modifications de scripts en temps réel

utilisez des outils de mise en forme avancés* tels que les pages imbriquées, les en-têtes, les bannières, les listes à puces et numérotées, les checklists et l'intégration de médias pour structurer vos scripts de manière professionnelle

Suivez les versions et les modifications apportées aux scripts afin que rien ne se perde lors du processus de modification

Connectez les scripts directement à la production Tâches dans ClickUp

Ajoutez des commentaires et des remarques directement dans le document

💡 Conseil de pro : organisez toujours vos fichiers numériques à l'aide d'un système de nommage et d'une structure de dossiers clairs. Une bibliothèque bien gérée vous fait gagner du temps lors de la modification et vous évite de devoir rechercher à la dernière minute des séquences manquantes ! Dans ClickUp, le Hub Documents vous permet de trouver et de récupérer plus facilement les bons documents en un clin d'œil. Et si vous êtes bloqué, la recherche connectée de ClickUp est là pour vous aider 🚀

🧠 Fait intéressant : 41 % des spécialistes du marketing utilisent l'IA dans le processus de production vidéo, principalement pour la planification pré-production ou la distribution post-production.

✍🏼 Forfait et storyboard

La création d'un flux de production vidéo fluide commence par une planification et un storyboard solides.

Visualisez la vidéo scène par scène. Même une esquisse sommaire permet d'aligner votre vision avec celle de vos collaborateurs.

Vous pouvez diviser votre storyboard en :

À gauche : visuel (croquis, image ou description de la scène)

À droite : Notes (dialogues, mouvements de caméra, texte à l'écran, transitions)

💡 Conseil de pro : allez plus vite en restant simple au début. Des bonhommes allumettes, des captures d'écran ou des images de référence sont parfaits. Concentrez-vous sur le cadrage, le rythme et l'enchaînement. Et n'oubliez pas de planifier à l'avance les transitions, les coupes et les plans de coupe. Demandez-vous : Comment cela va-t-il se connecter au plan suivant ?

Vous créez pour YouTube ou TikTok ? Adaptez votre storyboard au format de la plateforme (par exemple, vertical ou horizontal, lisibilité du texte, rythme).

🦄 Dans ClickUp, vous pouvez joindre des échantillons visuels, des scripts de voix off ou des liens d'inspiration directement à votre tâche de storyboard ou à votre document afin que tout soit dans son contexte.

Voici comment procéder :

Décomposez votre processus de production en tâches ClickUp claires

Ajoutez des dates d'échéance, des niveaux de priorité et des descriptions détaillées afin que chacun sache ce qui doit être fait et quand

Utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour suivre les besoins en équipement, les détails d'emplacement et la disponibilité des talents

Mappez les calendriers de production avec le blocage de temps à l'aide du calendrier intelligent de ClickUp

Bloquez automatiquement les tâches en fonction des priorités, de la charge de travail et des délais à l'aide du calendrier IA de ClickUp

La dernière chose à faire avant de passer à la phase suivante ? Partagez votre storyboard en interne (ou avec vos clients) avant le tournage. Il est plus facile de réviser une esquisse que de refaire toute une séquence.

📖 À lire également : Modèles de storyboard gratuits au format Word, PDF et ClickUp

Production : donnez vie à votre vision

Toute la planification prend vie dans le processus de production, transformant les idées en visuels de haute qualité. Pendant la production vidéo, les équipes capturent des images, enregistrent le son et s'assurent que l'éclairage et la composition correspondent à la vision créative.

🔑 La clé d'un résultat réussi ? Respectez le forfait que vous avez établi en préproduction. Vous serez ainsi certain de ne manquer aucune séquence essentielle et faciliterez grandement le travail de modification en cours de route.

Commencez à l'heure, surveillez votre planning et prévoyez du temps pour les reprises, les problèmes techniques ou les idées de dernière minute. Faites toujours 2 à 3 prises, même si la première semble parfaite. Vous vous en féliciterez lors de la modification en cours.

Une organisation efficace à cette étape accélère la post-production et facilite la modification de vos prises finales à l'aide d'un logiciel de montage vidéo. Des avancées telles que les générateurs de vidéos IA rationalisent des tâches telles que le sous-titrage automatique, la correction des couleurs et même les transitions entre les scènes.

💡 Conseil de pro : dès que vous avez terminé le tournage, copiez les séquences sur votre disque principal et sur au moins une sauvegarde, de préférence sur le cloud et sur un support physique.

🎥 Équipement et installation

Le choix du matériel et des techniques de tournage adaptés est essentiel pour garantir un flux de travail fluide. Des caméras de haute qualité, un éclairage adéquat et des stabilisateurs garantissent des images attrayantes, tandis que de bons microphones et un bon mixage sonore améliorent la clarté audio.

💡 Conseil de pro : un son de mauvaise qualité est plus difficile à corriger qu'une image de mauvaise qualité. Utilisez un casque et vérifiez les niveaux. Vérifiez également l'éclairage entre chaque prise.

La planification préalable des prises de vue à l'aide de modèles de calendrier de contenu aide les équipes à rester organisées et à respecter les délais. Un équipement et une installation adaptés améliorent la qualité de la production et réduisent les corrections en post-production.

🤝 Coordination sur le plateau

La gestion de la coordination sur le plateau nécessite une coordination de votre équipe, une organisation de vos plannings et une communication simplifiée.

Le calendrier ClickUp vous aide à mapper l'ensemble de votre échéancier de production dans un hub visuel. Vous pouvez tout planifier, des jours de préparation à la disponibilité des emplacements de tournage, en passant par les échéances de post-production.

Passez du travail intensif aux appels professionnels avec le calendrier ClickUp sans jamais quitter la plateforme

Voici ce qui fait que cela fonctionne pour les équipes de production vidéo :

Configurez des évènements récurrents pour les briefings quotidiens de l'équipe ou les vérifications du matériel

Liez les documents pertinents tels que les scripts, les listes de plans et les feuilles de service directement aux évènements du calendrier

Recevez des notifications lorsque les plannings changent ou que de nouveaux évènements sont ajoutés

ClickUp Chat rationalise davantage la communication au stade de la production en intégrant les discussions au sein même de votre flux de travail, sans changement d'application ni perte de contexte.

Regroupez les discussions et les tâches dans ClickUp Chat

Voici comment cela peut vous aider :

Création instantanée de tâches : transformez n'importe quel message de discussion en tâche (avec assigné, date d'échéance et liens remplis automatiquement) dès que vous repérez une tâche à faire sur le plateau

Canaux riches en contexte : chaque espace, dossier ou liste dispose de son propre canal de discussion, afin que les discussions restent liées au bon projet et aux bons éléments Mises à jour et étiquetage en temps réel : utilisez les @mentions pour impliquer les membres clés de l'équipe (par exemple, le producteur exécutif, les éditeurs vidéo), partager des modifications d'éclairage ou de prise de vue, et suivre les réponses en direct

Résumés générés par IA : vous avez manqué une discussion clé ? Demandez à l'IA de générer un résumé pour vous éviter d'avoir à faire défiler des kilomètres de messages

Grâce à la fonctionnalité Discussions, toutes les communications restent visibles, exploitables et ancrées dans vos tâches de production, ce qui permet de continuer à filmer et de maintenir la cohésion de votre équipe.

📖 À lire également : Vidéos explicatives 101 : créez des histoires captivantes qui engagent, éduquent et convertissent

Post-production – Modification en cours et distribution

Le processus de post-production rassemble toutes les séquences brutes et donne forme à la vidéo finale grâce à la modification en cours, la correction des couleurs et la conception sonore.

Nos meilleurs conseils pour éviter les maux de tête plus tard ?

Veillez à importer et à libeller clairement tous les fichiers (scène, prise, date). Créez des dossiers ClickUp dédiés pour les rushes, les plans B, les graphiques, les fichiers audio et les exportations

Utilisez votre journal de tournage ou vos notes prises lors de l'étape de production pour identifier les meilleures prises. Marquez les sections qui nécessitent une modification, une correction des couleurs ou un nouveau tournage

Commencez à assembler votre montage brut en fonction de votre script et de votre storyboard. Une fois la structure définie, ajoutez des animations graphiques, des tiers inférieurs, des transitions, de la musique de fond et des effets sonores

Un flux de travail de post-production bien structuré garantit une collaboration fluide, en particulier pour les équipes distribuées travaillant à distance. Une communication claire permet à tout le monde, des éditeurs aux motion designers, d'être sur la même page, ce qui réduit les révisions et les retards.

Une fois finalisées, les vidéos sont optimisées pour différentes plateformes et différents formats, garantissant ainsi un processus de distribution fluide.

📮 Insight ClickUp : Plus de la moitié des employés ont du mal à trouver les informations dont ils ont besoin au travail. Alors que seulement 27 % d'entre eux trouvent cela facile, les autres rencontrent des difficultés, 23 % d'entre eux estimant même que c'est très difficile. Lorsque les connaissances sont dispersées dans des e-mails, des discussions et différents outils, le temps perdu s'accumule rapidement. Avec ClickUp, vous pouvez transformer les e-mails en tâches suivibles, lier les discussions aux tâches, obtenir des réponses de l'IA et bien plus encore, le tout dans un seul environnement de travail. 💫 Résultats réels : Les équipes peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait créer avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

🔎 Processus de modification et de révision

ClickUp facilite le suivi des modifications, des validations et de l'historique des versions. Partagez le montage final avec les parties prenantes pour obtenir leur avis et utilisez les fils de commentaires de ClickUp pour centraliser tous les commentaires.

Vous pouvez également annoter directement les vidéos avec des commentaires à l'aide des fonctionnalités de révision de ClickUp et créer des checklists de tâches pour les cycles de révision.

💡 Conseil de pro : attribuez des tâches de révision aux éditeurs directement à partir des commentaires pour éviter toute mauvaise communication. Les commentaires attribués de ClickUp sont le meilleur moyen d'y parvenir.

📢 Publication et promotion

🧠 Fait amusant : 82 % des spécialistes du marketing s'appuient sur les réseaux sociaux pour distribuer leurs vidéos, tandis que pour 80 % d'entre eux, le site web de l'entreprise est également un canal privilégié (ces deux canaux ne s'excluent pas mutuellement).

Une fois les modifications apportées, soumettez la vidéo à un contrôle qualité final : vérifiez le mixage audio, l'orthographe des graphiques et la mise en forme conformément aux spécifications de la plateforme.

La dernière étape de la production vidéo nécessite une planification claire et un suivi des performances. Un calendrier de contenu solide permet à votre équipe de rester alignée et garantit la cohérence de vos publications vidéo.

Obtenez un modèle gratuit Planifiez, publiez et suivez votre contenu vidéo en un seul endroit grâce au modèle de calendrier de contenu ClickUp

Le modèle de calendrier de contenu de ClickUp permet de commander cette phase cruciale. Ce modèle comprend :

Les statuts de tâche personnalisés de ClickUp indiquent exactement où en est chaque vidéo : Achevé, En attente d'approbation, À réviser, En cours ou En attente

11 champs personnalisés pour suivre les détails clés tels que les dates de publication, les hashtags, les légendes et les informations sur les performances

Six affichages spécialisés, notamment Création de contenu , Calendrier, Contenu hebdomadaire et Pipeline de contenu, pour visualiser votre planning sous différents angles

Champs analytiques intégrés pour surveiller les indicateurs d'engagement et le retour sur investissement

Outils de suivi du temps pour mesurer l'efficacité de la production

💡 Conseil de pro : Consultez la vue « Commencer ici » du modèle qui guide les nouveaux membres de l'équipe étape par étape tout au long du processus de planification du contenu.

Félicitations, vous avez mis en place un flux de travail solide qui vous aidera à faire évoluer votre production vidéo en un rien de temps !

Enfin, stockez tous les éléments du projet dans une archive structurée. Faites le point avec votre équipe sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui peut être amélioré la prochaine fois.

Comment ClickUp optimise la production vidéo ?

Nous avons vu comment ClickUp pour les équipes marketing vous aide à configurer et à gérer les flux de travail liés au marketing vidéo.

Nous allons maintenant vous présenter certaines fonctionnalités qui améliorent l'efficacité de ces flux de travail afin que vous puissiez créer un moteur de marketing de contenu de haute qualité.

Automatisation des tâches pour une mise sur le marché plus rapide

Les automatisations ClickUp éliminent les tâches manuelles répétitives et garantissent une collaboration fluide entre les équipes pour la publication de vos vidéos.

Boostez l'efficacité de votre équipe grâce aux automatisations ClickUp : configurez des raccourcis pour vos projets, attribuez automatiquement des tâches et assurez la coordination de tous vos collaborateurs en toute simplicité

Grâce à l'automatisation des processus de routine, les projets vidéo restent sur la bonne voie et les équipes peuvent se concentrer sur la créativité de chaque vidéo au lieu de se laisser distraire par des tâches administratives.

Affectez automatiquement des éditeurs, des concepteurs et des réviseurs à mesure que les tâches progressent, de l'étape de préproduction à celle de postproduction

Configurez des mises à jour automatiques du statut pour refléter la progression en temps réel

Déclenchez des notifications pour tenir les parties prenantes informées sans suivi manuel

Planifiez des vérifications régulières de la production

Gestion des fichiers et suivi des commentaires

Pour organiser vos projets vidéo, vous devez disposer d'une gestion efficace des fichiers et d'un processus de feedback structuré.

Suivez l'ensemble de votre pipeline de production vidéo, de la rédaction du script à la publication, grâce aux statuts personnalisés de ClickUp

Les champs personnalisés et les statuts personnalisés de ClickUp aident les équipes à suivre les ressources vidéo, les approbations et les révisions, le tout en un seul endroit.

Joignez des scripts, des séquences vidéo et des ressources de conception directement aux tâches pour un accès centralisé

Utilisez les champs personnalisés pour suivre les spécifications vidéo, les exigences de la plateforme et les délais d'approbation

Créez des mises à jour de statut claires telles que « Modification en cours », « En attente de commentaires » ou « Finalisé » pour une meilleure visibilité du flux de travail

Convertissez les commentaires vidéo en tâches exploitables afin de vous assurer que rien n'est oublié dans le processus de révision

Collaboration fluide entre les équipes et les clients

une collaboration efficace entre les équipes et les clients est essentielle lors de la production vidéo.

Convertissez la voix en texte avec ClickUp Brain et obtenez des réponses alimentées par l'IA à partir de vos réunions et de vos Clips

ClickUp Brain sert d'assistant alimenté par l'IA, rationalisant les flux de travail et garantissant que tous les membres de l'équipe restent informés. ​

Génère automatiquement des mises à jour sur la progression et des rapports sur le statut des tâches et des documents

Fournit des réponses instantanées et précises en analysant le contexte des tâches, des documents et des communications

Facilitez la collaboration en temps réel en centralisant les connaissances de l'entreprise, y compris les scripts et les notes de réunion

📮 Insight ClickUp : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une assistance à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents et bien plus encore, tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

Transformez instantanément vos clips ClickUp en tâches exploitables grâce à ClickUp Brain

ClickUp Clips permet une communication efficace avec les clients grâce à des messages vidéo, garantissant ainsi la clarté et réduisant les malentendus. ​

Permet l'enregistrement et le partage de captures d'écran directement dans les tâches et les documents

Fournit des transcriptions générées par IA avec horodatage, facilitant la recherche dans le contenu

Permet d'intégrer des vidéos dans les tâches, facilitant ainsi les commentaires et les instructions détaillés

Assistance pour commenter des parties spécifiques des vidéos, promouvoir des discussions ciblées et trouver rapidement des solutions

l'intégration d'outils de modification vidéo dans votre flux de travail devient transparente grâce au modèle de production vidéo de ClickUp. Ce modèle complet est conçu pour guider votre équipe à travers toutes les phases de la production vidéo, de la planification initiale à la livraison finale.

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez votre production vidéo du début à la fin grâce au modèle de production vidéo de ClickUp : planifiez, suivez et gérez chaque étape

En centralisant les tâches, les échéanciers et les ressources, vous vous assurez que chaque projet reste organisé et respecte le calendrier prévu. ​

Définissez des objectifs créatifs clairs et suivez la progression tout au long du cycle de production

Organisez les tâches de préproduction, notamment la rédaction du script et la création du storyboard, pour une planification efficace

Planifiez les ressources et les équipements de production afin d'en garantir une utilisation optimale

Gérez facilement les activités de post-production, telles que la modification en cours et l'intégration des commentaires

Tirez parti de différentes vues, telles que la liste des projets et les diagrammes de Gantt, pour visualiser efficacement les échéanciers et les dépendances

📖 À lire également : Les meilleurs modèles gratuits pour les publications, les campagnes et le contenu sur les réseaux sociaux

Boostez votre production vidéo avec ClickUp

Pour créer un contenu vidéo exceptionnel, il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées et un équipement performant. Vous avez également besoin d'un flux de travail de production vidéo clair et reproductible que votre équipe peut suivre à chaque fois.

Lorsque vous mettez en place des systèmes simples mais efficaces pour guider votre processus de production vidéo, vous passez moins de temps à déterminer ce qu'il faut faire ensuite et plus de temps à créer du contenu qui trouve un écho auprès de votre public.

Grâce à l'interface personnalisable de ClickUp, votre équipe peut organiser chaque phase de production en tâches gérables et suivre la progression en temps réel. Les fonctionnalités de collaboration de la plateforme facilitent le partage des fichiers de projet, la transmission de commentaires et la coordination de tous les membres autour des objectifs du projet.

Rendez votre production vidéo plus fluide et plus efficace. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !