Travail + vacances : comment planifier des vacances productives :

Vous avez toujours rêvé de siroter une eau de coco au bord de la plage tout en cochant les tâches de votre liste ? C'est tout le charme des vacances-travail, qui vous permettent d'accomplir vos tâches tout en profitant de nouveaux horizons et d'un nouvel état d'esprit.

Mais un séjour de travail productif ne s'improvise pas. Si vous arrivez sans forfait, vous risquez de passer toute la journée à travailler dans une chambre d'hôtel avec une connexion Wi-Fi instable et sans avoir le temps de profiter de l'endroit où vous avez pris l'avion pour vous rendre.

C'est pourquoi tout réside dans la planification.

Dans ce guide, vous apprendrez comment choisir le bon emplacement, définir des objectifs réalistes, protéger votre calendrier et créer un programme qui vous permettra de rester concentré sans passer à côté de la magie qui vous entoure.

Car lorsqu'il s'agit de vacances-travail, une intention forte peut faire toute la différence. S lorsque vous souhaitez allier travail enrichissant et pause enrichissante.

Qu'est-ce qu'un séjour professionnel ?

Un « workcation » est un séjour de travail. C'est aussi simple que cela.

Il s'agit d'un voyage où vous vous rendez dans un nouvel emplacement tout en continuant à travailler à distance. Vous ne prenez pas de congés, mais vous changez simplement d'environnement physique. La plupart des gens choisissent de partir en « workcation » pour se ressourcer mentalement et émotionnellement tout en restant productifs.

Quelques questions à vous poser avant de faire vos valises 👇 Dois-je être disponible pour des appels en temps réel ou puis-je travailler de manière asynchrone ? Quels sont les trois principaux résultats que je dois obtenir pendant mon voyage ? Y a-t-il des délais, des lancements ou des évaluations qui exigent que je sois hyper disponible ? Puis-je regrouper ou automatiser certaines tâches avant de partir ? Dans quel fuseau horaire vais-je travailler ?

Pourquoi envisager un séjour professionnel ?

Si les mots « travail » et « vacances » vous semblent antinomiques, vous n'avez pas tort. Mais ils peuvent être combinés, comme le font de nombreux travailleurs.

🧐 Le saviez-vous ? Près de 67 % des travailleurs du secteur technologique travaillent à distance ! C'est le pourcentage le plus élevé de tous les secteurs.

Bien combinées, les vacances-travail vous offrent le meilleur des deux mondes : structure et liberté, délais et temps libre.

Les vacances-travail sont également une excellente occasion de développer de nouvelles compétences, qu'il s'agisse d'apprendre une langue ou de maîtriser la technique du bloc de temps.

Voici pourquoi cette nouvelle tendance en matière de voyage pourrait être exactement ce qu'il vous faut :

Moins de distractions : Étonnamment, être loin peut faciliter la concentration. Pas de bavardages au bureau, moins de réunions aléatoires et pas de linge qui s'accumule dans votre champ de vision périphérique : vous disposez ainsi de plus d'espace pour vous concentrer réellement sur votre travail

Motivation accrue : Lorsque vous vous réveillez dans un endroit passionnant, même votre liste de tâches matinales semble différente. L'anticipation de la découverte d'une nouvelle destination après le travail peut vous donner un coup de pouce supplémentaire pour accomplir vos tâches efficacement

Meilleur équilibre : Il est plus facile d'intégrer le bien-être dans votre vie professionnelle lorsque vous n'êtes pas prisonnier de vos habitudes de travail. Vous pouvez commencer vos journées par une randonnée, prendre votre petit-déjeuner à l'extérieur ou vous détendre en admirant le coucher du soleil, tout en continuant à avancer dans vos projets

Structure flexible : Sans les horaires rigides de 9 h à 17 h, vous pouvez façonner votre journée de travail en fonction de votre niveau d'énergie, ce qui est le plus grand avantage de la flexibilité au travail. Si vous êtes plus concentré le matin, terminez les tâches difficiles tôt et profitez de vos vraies vacances plus tard dans la journée

Nouvelle perspective : Prendre physiquement du recul vous aide à prendre du recul mentalement. Vous vous rendrez peut-être compte que le projet nécessite que vous le considériez sous un angle différent ou que votre équipe a besoin d'une nouvelle orientation pour le mener à bien. Certains travailleurs trouvent que leur créativité explose lorsque leur environnement physique change

Réinitialisation intentionnelle : Pour les travailleurs du savoir, les vacances-travail peuvent aider à améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, à soutenir la santé mentale et à rendre le télétravail plus épanouissant

Fidélisation et moral de l'équipe : du point de vue d'un chef d'équipe, encourager les vacances-travail contribue à fidéliser les employés. Lorsque les employés se sentent en confiance pour travailler à distance tout en atteignant leurs objectifs, ils sont plus enclins à rester engagés et loyaux. Cela montre que l'entreprise accorde de la valeur à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à la santé mentale, et pas seulement au rendement

🤝🏻 Rappel amical : choisir une destination avec une connexion Wi-Fi fiable et peu de distractions est judicieux si votre objectif est de rester productif tout en profitant d'un changement de décor.

Comment planifier des vacances-travail réussies ?

Si vous voulez être efficace et vous détendre pendant vos précieux jours de vacances, vous aurez besoin d'un forfait vacances-travail.

Voici comment bien vous y prendre :

1. Choisissez la bonne destination

Lors d'un séjour professionnel, vous combinez travail et voyage. Cela signifie que vous devez réfléchir à :

Connexion Internet fiable (pas seulement en termes de vitesse, mais aussi de stabilité)

Espaces adaptés au travail , comme un bureau, une chaise ergonomique ou l'accès à des espaces de coworking

Alignement des fuseaux horaires si vous synchronisez avec une équipe à distance

Confort et climat , surtout si vous devez passer de longs appels ou effectuer un travail intense

Commodités locales , telles que cafés, épiceries ou même pharmacies

Options de loisirs pour équilibrer travail et productivité avec des activités ludiques et de loisirs

Une astuce intelligente ? Examinez la destination comme vous le feriez pour un nouveau bureau. Consultez les avis sur des plateformes telles que Nomad List, Workfrom ou WiFi Tribe pour vous faire une idée de la qualité de la connexion Internet, de l'accueil réservé aux nomades numériques et du coût de la vie.

Plongez-vous dans les fils Reddit, comme r/digitalnomad, pour découvrir des expériences de première main sur le télétravail. Rien ne perturbe plus la concentration que des appels Zoom saccadés ou des voisins bruyants lorsque vous essayez de respecter une échéance.

Une fois que vous avez présélectionné quelques options, comparez, collaborez et finalisez avec ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail. L'une de ses meilleures solutions pour cette étape est ClickUp Docs.

Créez des forfaits pour vos vacances-travail, fixez des objectifs et partagez-les avec vos équipes grâce à ClickUp Docs

Vous pouvez :

Capturez vos idées où que vous soyez : Imaginons que vous travaillez dans un café en bord de mer et qu'une idée de produit vous vient à l'esprit. En tant qu'outil de télétravail, Docs vous permet de la noter instantanément et de la lier à une tâche

Collaborez en toute transparence : Même dans des fuseaux horaires différents, lorsque vous travaillez à distance, Docs vous permet de modifier des documents en temps réel, d'assigner des actions directement depuis le document et d'ajouter des commentaires sur lesquels votre équipe peut agir, pour une collaboration hybride

Conservez tout dans un seul environnement de travail : Utilisez Documents pour gérer à la fois vos plans de travail et vos plans de voyage. Créez un itinéraire personnel avec des tableaux pour les informations sur les vols, les réservations d'hôtel et les lieux à visiter. Ajoutez des emojis, des bannières, des codes de couleur ou intégrez des liens externes pour le rendre plus amusant et plus visuel

💡 Conseil de pro : Vous avez besoin de vous coordonner de toute urgence avec un collègue pendant vos déplacements ? Il vous suffit d'ouvrir ClickUp Chat. Contactez vos collègues, ajoutez un lien vers une tâche et restez concentré sur la conversation sans encombrer votre boîte e-mail.

2. Définissez des objectifs de travail clairs pour votre voyage

L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent lors d'un séjour de travail ? Le traiter comme une semaine de travail normale avec une plus belle vue.

Sans structure, vos journées peuvent rapidement se transformer en listes de tâches éparpillées, de tâches à moitié terminées et de sentiments de culpabilité pour ne pas en faire plus ou ne pas profiter suffisamment du voyage.

Pour éviter cette spirale, fixez-vous quelques objectifs précis avant de partir. Posez-vous les questions suivantes :

Qu'est-ce que je veux réellement accomplir pendant ce voyage ?

S'agit-il d'objectifs nécessitant une concentration intense (par exemple, rédiger un document stratégique) ou d'opérations quotidiennes (par exemple, contacter les clients) ?

Quelles sont les tâches indispensables et celles qui sont facultatives ?

Comment vais-je mesurer ma réussite : en termes de résultats, d'heures, de jalons ou autre ?

Pensez également au rythme de vos journées. Vous pouvez bloquer les matinées pour le travail créatif et garder les après-midis plus légers pour les tâches administratives ou l'exploration. ClickUp vous facilite la tâche grâce à ClickUp Objectifs.

Chaque objectif est un conteneur pour la progression que vous souhaitez réaliser. À l'intérieur, vous pouvez définir des cibles telles que :

Basé sur le nombre (par exemple, rédiger trois articles de blog)

Vrai/faux (par exemple, proposition soumise au client ?)

Devise (par exemple, conclure des contrats d'une valeur totale de 5 000 $)

Tâches achevées (liez les tâches sur lesquelles vous travaillez déjà)

Utilisez les objectifs ClickUp pour diviser vos ambitions à long terme en cibles gérables

Chaque cible peut être liée à des tâches ClickUp spécifiques avec :

Sous-tâches et checklists pour gérer la complexité

Dates d'échéance et priorités pour vous aider à rester sur la bonne voie sans vous sentir dépassé

Étiquettes personnalisées telles que « Travail approfondi », « Async » ou « Appels » pour filtrer et planifier votre journée de manière intuitive

📚 Lecture bonus : Comment maintenir l'engagement et la productivité des employés à distance

3. Concevez un programme quotidien flexible mais ciblé

Pour que vos vacances-travail soient productives, vous devez établir un programme qui respecte votre énergie, s'adapte à votre environnement et vous laisse du temps pour vous concentrer et vous détendre.

Voici ce qui fonctionne :

✅ Choisissez un bloc de travail principal (de 9 h à 11 h pour vous concentrer) et une pause ou un créneau de loisirs (de 16 h à 18 h pour explorer les environs). Ceux-ci deviendront vos points d'ancrage. Tout le reste peut s'articuler autour ✅ Ne remplissez pas simplement votre calendrier d'heures. Pensez en modes : Travail approfondi : rédaction, stratégie ou code

Travail léger : e-mails, mises à jour de statut

Appels/collaboration : Réunions, révisions

Récupération : Promenades, repas, siestes ✅ Chaque soir, pour gagner du temps le lendemain, passez 5 minutes à planifier votre journée du lendemain. Définissez 1 à 2 priorités, consultez votre calendrier et éliminez les distractions

Utilisez les outils de gestion du temps de ClickUp pour organiser votre « workcation » :

Transformez vos blocs de travail en estimations de durée ClickUp afin de ne pas vous surcharger. ClickUp vous indiquera si vous essayez de caser 9 heures de travail dans un créneau de 4 heures

Pour plus de responsabilité, utilisez le suivi du temps ClickUp pour surveiller le temps passé sur chaque tâche et ajuster votre planning en fonction de la faisabilité

📮 Insight ClickUp : 1 professionnel sur 5 passe plus de 3 heures par jour à rechercher des fichiers, des messages ou des informations supplémentaires sur ses tâches. Cela représente près de 40 % d'une semaine de travail complète gaspillée pour quelque chose qui ne devrait prendre que quelques secondes ! La recherche connectée de ClickUp unifie tout votre travail (tâches, documents, e-mails et discussions) afin que vous puissiez trouver exactement ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, sans passer d'un outil à l'autre.

4. Automatisez ce que vous pouvez avant de partir

Avant de faire vos valises, prenez le temps d'examiner votre flux de travail et d'identifier ce qui peut être automatisé.

Commencez par identifier les tâches qui :

Répétez selon un calendrier (comme l'envoi de mises à jour de statut ou de rapports hebdomadaires)

Appuyez-vous sur des déclencheurs clairs (« lorsqu'une tâche est marquée comme terminée → informer le client »)

Intégrez des rappels manuels (suivis, éléments de checklist ou mises à jour de documents)

Utilisez les automatisations ClickUp à ce stade pour créer des flux de travail « si-ce-alors-cela » qui se chargeront des tâches fastidieuses à votre place.

Lorsque vous manquez de temps, demandez à ClickUp Brain ce que vous avez à faire dans la journée.

Demandez à ClickUp Brain de résumer instantanément les tâches, les documents et les mises à jour pour obtenir des réponses rapides et contextuelles

En bref, voici comment ClickUp Brain vous permet d'être productif pendant vos vacances-travail :

Extrayez instantanément le contexte de documents, tâches et notes en posant simplement une question

Résumez automatiquement les mises à jour de vos projets afin de ne pas perdre votre matinée à rattraper votre retard

Générez des idées ou des grandes lignes pendant vos blocs de travail intensif

5. Centralisez tout ce dont vous avez besoin à distance

Vous ne réalisez pas à quel point vous dépendez de petites choses jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans un nouvel endroit. Un seul fichier manquant peut vous faire perdre des heures lorsque votre connexion Wi-Fi est instable et que personne dans votre équipe n'est en ligne pour vous aider.

Avant de partir, faites une checklist de tout ce dont vous aurez probablement besoin :

Documents importants : descriptions de projet, procédures opératoires normalisées, informations sur les clients, contrats et guides pratiques internes

Ressources : modèles, fichiers de marque, présentations commerciales et directives de conception

Contexte : notes de réunions précédentes, tableaux de bord de performance et flux de travail

Personnes : Qui est la personne à contacter pour chaque projet, les contacts en cas d'escalade et les fuseaux horaires

Puis demandez-vous : « Où trouver toutes ces informations ? Est-ce facile d'y accéder sans avoir à demander à quelqu'un ? »

Centralisez tout en un seul endroit avant de partir. Créez un hub où vos flux de travail, vos documents de référence et vos points de collaboration sont tous connectés et consultables.

Et la meilleure façon de centraliser votre flux de travail de bout en bout ? La gestion des connaissances ClickUp!

Stockez et organisez tous vos documents, wikis et ressources en un seul endroit. Ce référentiel centralisé vous garantit l'accès à toutes les informations nécessaires, quel que soit votre emplacement.

Demandez à l'IA de trouver des réponses précises dans vos tâches, vos documents et les connaissances de votre équipe, en centralisant tout au même endroit avec ClickUp Brain

Pendant cette période, utilisez la solution pour équipes à distance de ClickUp pour tout (et tout le monde) relier entre eux. Elle connecte vos documents, tâches, discussions et objectifs dans un espace unifié, afin que votre équipe reste synchronisée partout dans le monde.

Une fois vos ressources centralisées, utilisez le modèle de forfait télétravail ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Supervisez le travail, les projets et les équipes en un seul endroit grâce au modèle gratuit de forfait de télétravail ClickUp

Ce guide vous aide à :

Attribuez des responsabilités claires par service, afin que chacun sache ce dont il est responsable

Définissez vos attentes dès le départ à l'aide à l'aide des champs personnalisés ClickUp tels que « Livrables », « Objectif », « Budget alloué » et « Coût réel »

Suivez la progression réelle à l'aide à l'aide des statuts personnalisés ClickUp tels que À faire, En cours, Bloqué et Achevé

Les vues ClickUp, telles que Activités professionnelles, vous permettent d'organiser les tâches par équipe (RH, équipe commerciale et marketing), tandis que l'échéancier de travail montre comment tous les éléments mobiles sont connectés.

6. N'oubliez pas qu'il y a une vie en dehors du travail

Une workcation réussie, c'est avant tout être présent. Si vous vous contentez de déplacer votre liste de tâches vers un nouvel emplacement, vous passez à côté de l'essentiel. Prévoyez du temps dans votre emploi du temps pour ce qui ne ressemble pas à du travail :

Promenades matinales avant votre premier appel

Découvrez les restaurants locaux entre deux tâches

Une heure pour vous asseoir, écrire dans votre journal ou simplement profiter de l'instant présent

S'éloigner de son écran crée un espace propice à la clarté, à la créativité et à l'énergie que vous ne pouvez pas simuler lors de réunions consécutives.

Ne laissez pas ces réflexions se perdre dans votre tête. Utilisez le bloc-notes ClickUp, un espace rapide et léger où vous pouvez noter vos pensées, vos idées de voyage ou vos éclairs de créativité qui surgissent au milieu du petit-déjeuner.

Et pour votre vie professionnelle ? Laissez ClickUp AI Notetaker se charger du travail fastidieux pendant les réunions. Il capture automatiquement les points clés, les éléments à retenir et les décisions prises afin que vous puissiez rester concentré sans avoir à tout noter.

Si vous souhaitez organiser un peu mieux votre vie en dehors du travail, le modèle d'itinéraire de voyage d'affaires ClickUp est le compagnon idéal pour vos déplacements professionnels. Ce modèle vous aide à conserver vos plans de voyage, vos réservations d'hébergement et vos activités quotidiennes au même endroit lorsque vous travaillez à distance.

Obtenez un modèle gratuit Planifiez vos voyages d'affaires à l'avance afin que l'anxiété liée au voyage ne vienne jamais perturber votre travail grâce au modèle d'itinéraire de voyage d'affaires ClickUp

En bref :

Enregistrez toutes les informations relatives à votre hébergement, telles que le nom de l'hôtel, l'adresse, le numéro de chambre, les heures d'arrivée et de départ, afin de les avoir à portée de main à votre arrivée

Planifiez votre emploi du temps quotidien avec des espaces pour la date, l'heure, le lieu, l'activité et des notes. Qu'il s'agisse d'une session de coworking, d'une visite de la ville ou d'un dîner avec un client, vous saurez exactement ce qui vous attend

Enregistrez les détails de l'aéroport, le numéro de la porte d'embarquement, les informations sur la compagnie aérienne, la durée du voyage et les codes de confirmation (idéal lorsque vous êtes en transit et que vous avez besoin d'accéder rapidement à toutes les informations)

Les défis d'un séjour de travail (et comment les surmonter)

Si les vacances-travail semblent être le mélange parfait entre travail et vacances, vous devez toutefois garder à l'esprit certains défis afin de pouvoir vous détendre et maintenir votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

1. Difficulté à définir des limites

Lorsque vous prenez des vacances-travail, il peut être difficile de tracer une ligne claire entre le travail et les moments de détente. Sans la structure d'un bureau, vous risquez de travailler tard le soir, ce qui peut entraîner du stress ou de la culpabilité.

✅ Solution : Définissez des horaires de travail précis, par exemple de 9 h à 17 h, et respectez-les tous les jours pendant votre télétravail. Utilisez des outils tels que les rappels ClickUp pour vous rappeler quand commencer et arrêter de travailler. Par exemple, définissez un rappel 30 minutes avant la fin de votre journée de travail pour commencer à terminer vos tâches.

2. Technologie et connectivité peu fiables

Tous les emplacements n'offrent pas le type de connexion Wi-Fi fiable ou l'infrastructure technologique dont vous avez besoin pour travailler efficacement avec votre horaire hybride. Si la connexion Internet est lente ou instable, ou si vous ne disposez pas d'un environnement de travail adéquat, les perturbations perturberont votre horaire et causeront de la frustration.

✅ Solution : Lorsque vous choisissez un hébergement dans une nouvelle ville, assurez-vous que l'endroit dispose d'une connexion Wi-Fi fiable. Recherchez des mots-clés tels que « adapté aux entreprises » ou « espace de travail dédié » dans l'annonce. Si vous réservez sur Airbnb, consultez les avis pour voir si d'autres invités mentionnent la vitesse de la connexion Internet.

📚 En savoir plus : Débloquez l'avenir de la productivité avec ClickUp

3. Conflits de fuseaux horaires

Si vous vous trouvez dans un fuseau horaire différent pendant votre travail, la collaboration en temps réel avec votre équipe vous obligera à adapter vos horaires de travail aux leurs. En d'autres termes, vous risquez de devoir participer à des appels tard le soir ou tôt le matin.

✅ Solution : définissez des « heures de travail » qui conviennent à vous et à votre équipe, même s'il s'agit simplement de brèves vérifications pendant les vacances de travail. Utilisez des outils de planification tels que ClickUp Calendrier pour vous adapter automatiquement à votre fuseau horaire, afin de ne pas perdre de temps à déterminer quand vous réunir.

4. Gérer votre santé et votre bien-être

S'adapter à une nouvelle alimentation, à l'eau ou aux changements climatiques peut affecter votre santé et votre niveau d'énergie pendant votre séjour de travail. Si vous ne faites pas attention à votre alimentation ou à votre routine sportive, il pourrait devenir plus difficile de rester concentré et productif. Il est essentiel de surveiller votre santé pour maintenir votre rendement pendant votre séjour de travail.

✅ Solution : Si vous vous trouvez dans un endroit où la nourriture ou l'eau est différente, buvez de l'eau en bouteille et évitez la nourriture de rue jusqu'à ce que vous vous soyez adapté. Emportez des collations ou des compléments alimentaires auxquels vous avez recours, comme des vitamines ou des barres protéinées. Trouvez une salle de sport près de chez vous, utilisez des applications de fitness pour vous entraîner à domicile ou commencez votre journée par une promenade de 30 minutes. Si vous vous trouvez dans une région chaude ou polluée, prévoyez vos activités en plein air tôt le matin ou en fin de journée.

📚 Bonus : Numérisez votre activité freelance et découvrez de nouvelles opportunités

Les meilleures destinations pour un séjour de travail

D'après les avis d'utilisateurs du monde entier, voici une liste des meilleures destinations pour votre prochain séjour de travail, où vous pourrez concilier productivité et détente :

1. Bali, Indonésie

Bali offre le mélange parfait entre travail et détente pour les nomades numériques. Avec un large intervalle d'espaces de coworking et un environnement tropical luxuriant, vous pouvez accomplir vos tâches tout en profitant de l'ambiance sereine de l'île pendant votre temps libre.

💡 Conseil de pro : Pour profiter au maximum de votre séjour de travail à Bali, utilisez un logiciel de gestion de voyage pour centraliser toutes vos tâches. Créez un itinéraire clair, définissez des rappels pour les enregistrements clés ou les dates d'expiration des visas, et gardez tout à portée de main, même lorsque vous êtes en déplacement.

2. Lisbonne, Portugal

La combinaison d'espaces de coworking modernes et d'une histoire riche fait de Lisbonne un endroit idéal pour un séjour de travail. Vous passerez une journée de travail productive et pourrez vous détendre grâce à des expériences culturelles, une cuisine fantastique et des vues panoramiques.

💡 Conseil de pro : Utilisez des modèles d'itinéraire pour obtenir une vue d'ensemble de votre voyage, y compris l'hébergement, les évènements, les restaurants et une liste des affaires à emporter. Certains modèles permettent également la collaboration, afin que vous puissiez partager vos forfaits avec les membres de votre équipe et rester organisé.

3. Tulum, Mexique

À Tulum, vous pouvez travailler dans des espaces de coworking en bord de mer et faire des pauses pour faire du yoga ou vous promener sur la plage. L'ambiance décontractée est parfaite si vous souhaitez vous détendre tout en restant concentré sur vos tâches.

💡 Conseil de pro : Si vous êtes un entrepreneur en vacances-travail à Tulum, utilisez la technique Pomodoro, qui consiste à travailler de manière concentrée pendant 25 minutes, suivies de courtes pauses. Cette méthode de productivité est idéale pour accomplir efficacement vos tâches, puis vous récompenser avec une petite promenade sur la plage ou une baignade rapide.

4. Barcelone, Espagne

L'atmosphère dynamique de Barcelone attire les travailleurs du savoir à la recherche de destinations pour leurs vacances-travail. Après vos heures de travail, vous pourrez explorer son architecture époustouflante, sa culture vibrante et sa cuisine délicieuse.

💡 Conseil de pro : Lors de votre séjour de travail, utilisez un outil nomade numérique compatible avec plusieurs plateformes. Que vous utilisiez un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone, l'outil doit se synchroniser de manière transparente entre les différents appareils.

5. Kyoto, Japon

Les temples et jardins paisibles de Kyoto offrent un cadre idéal pour vos vacances-travail. Vous pourrez vous concentrer pendant la journée et vous détendre le soir dans l'un des paramètres les plus tranquilles du Japon.

💡 Conseil de pro : Pendant votre séjour de travail à Kyoto, réservez vos matinées pour travailler dans un café calme et passez vos après-midis à explorer les temples ou à flâner sur le Chemin des philosophes. Voici des exemples concrets d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour vous aider à structurer votre journée, sans vous épuiser ni passer à côté de l'essentiel.

6. Le Cap, Afrique du Sud

Le télétravail dans un cadre pittoresque, c'est ainsi que les travailleurs du savoir décrivent Le Cap. C'est une destination idéale pour vos vacances-travail, où vous restez productif tout en profitant des activités de plein air pendant vos précieux jours de congé.

💡 Conseil de pro : Utilisez un modèle de productivité pendant votre workcation pour mapper vos objectifs personnels et professionnels en un seul endroit. Vous devez éviter de vous surcharger d'un côté et faire de la place pour ce qui compte sur les deux fronts.

7. Chiang Mai, Thaïlande

Chiang Mai est une destination abordable qui bénéficie d'un climat agréable, de nombreux espaces de coworking et d'une atmosphère accueillante. C'est l'endroit idéal pour rester productif sans se ruiner.

💡 Conseil de pro : Les emplacements économiques pour les vacances-travail, avec une connexion Wi-Fi fiable, des espaces de coworking abordables et une scène nomade numérique florissante, sont les endroits idéaux pour tester la productivité en toute flexibilité.

Structurez vos vacances-travail avec ClickUp

Pour planifier des vacances-travail productives, vous devez connaître vos objectifs, respecter votre énergie et organiser chaque journée de manière à favoriser votre travail et votre bien-être.

Lorsque vous travaillez à distance, vous avez besoin d'un système qui vous aide à planifier à l'avance, à rester organisé lors de vos déplacements et à synchroniser votre équipe.

C'est là que ClickUp entre en jeu.

Tout ce dont vous avez besoin est regroupé au même endroit : des documents pour planifier votre itinéraire et stocker les détails de vos projets aux tâches et objectifs qui vous aident à décomposer ce qui doit être fait. Le suivi du temps et le calendrier vous permettent de rester réaliste quant à votre charge de travail, tandis que les rappels vous aident à structurer votre journée.

Lorsque vous gérez plusieurs éléments d'un grand projet, les automatisations et ClickUp Brain vous aident à rationaliser les tâches répétitives et à y voir plus clair rapidement.

Pour structurer vos vacances-travail, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.