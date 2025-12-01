Les 13 meilleurs agents IA pour la création de contenu à découvrir en 2026

Après avoir testé des dizaines d'outils d'IA pour la création de contenu, je peux vous dire qu'ils ne se valent pas tous. Même si leurs fonctionnalités peuvent se recouper, ils répondent à des objectifs bien distincts.

Il est vrai que l'IA peut changer la donne dans votre processus de création de contenu. Mais j'ai découvert que la véritable magie réside dans le choix d'un agent IA qui complète votre processus de création. Les bons agents IA peuvent transformer un pipeline lent et accélérer les choses à faire.

Cependant, face à la liste sans cesse croissante d'outils d'IA, il est normal d'hésiter quant à la sélection de l'outil à adopter. C'est pourquoi l'équipe ClickUp et moi-même avons uni nos forces pour tester différents agents IA dédiés à la création de contenu et avons établi une liste des 13 meilleurs.

C'est parti !

⏰ Résumé en 60 secondes Voici les meilleurs agents IA pour la création de contenu que vous devez absolument essayer cette année : ClickUp: Idéal pour la gestion du contenu et des tâches basées sur l'IA Idéal pour la gestion du contenu et des tâches basées sur l'IA Jasper : Idéal pour créer du contenu en accord avec l'image de marque Copy. IA : Idéal pour les équipes GTM qui souhaitent créer et optimiser du contenu personnalisé Writer : Idéal pour la modification en cours et l'amélioration du contenu Frase : Idéal pour la modification du contenu, l'optimisation et la génération de briefs ChatGPT : Idéal pour la génération de contenu gratuit Surfer SEO : Idéal pour l'optimisation du contenu Hypotenuse IA : Idéal pour rédiger des descriptions de produits optimisées pour le référencement MarketMuse : Idéal pour la planification du contenu ContentBot : Idéal pour générer du contenu long format Peppertype IA : Idéal pour générer du contenu marketing Descript : Idéal pour la modification en cours de vidéos et de podcasts Writesonic : Idéal pour surmonter le syndrome de la page blanche et générer du contenu optimisé pour le référencement

Que sont les agents IA pour la création de contenu ?

Les agents IA pour la création de contenu vous aident à créer et à modifier du contenu en fonction de vos besoins et contribuent à automatiser le processus de gestion de contenu. Ils sont comme vos collaborateurs numériques, conçus pour gérer des tâches spécifiques liées au contenu.

Vous pouvez essayer différents types d'agents IA pour la création de contenu structuré :

Agents IA textuels : Ils vous aident à rédiger des articles de blog, du contenu pour sites web, des pages d'accueil, des e-mails, des newsletters, etc.

Agents IA visuels : Ces agents conçoivent des infographies, des présentations, des publications sur les réseaux sociaux, des images 3D, des vidéos et d'autres éléments visuels à partir de consignes de texte

Agents IA audio et vocaux : Ces agents IA peuvent créer des scripts de podcast et convertir du texte écrit en voix off réalistes générées par l'IA

🌻 Exemple : ChatGPT peut vous aider à créer des plans pour vos articles de blog et à trouver des idées, Consensus peut collecter et analyser des informations issues d'articles universitaires, et Midjourney peut générer des images artistiques pour le marketing de votre marque.

Ensemble, vous pouvez créer un système de gestion collaborative du travail pour le marketing de contenu, dans lequel les agents IA peuvent accélérer les processus et améliorer l'efficacité.

Que faut-il rechercher chez les agents IA pour la création de contenu ?

Bien que les fonctionnalités que vous choisirez dépendent des besoins de votre entreprise, voici quelques fonctionnalités clés indispensables dans les outils de création de contenu basés sur l'IA.

Contrôles de qualité intégrés : choisissez un outil qui garantit un contenu précis et de qualité. L'outil doit disposer de fonctions de base de vérification orthographique et grammaticale, de vérification des faits et d'un détecteur de plagiat.

Compréhension contextuelle : choisissez des agents IA capables de comprendre vos invitations, même lorsqu'elles sont complexes. Le logiciel doit s'adapter à votre style de contenu, à votre ton et : choisissez des agents IA capables de comprendre vos invitations, même lorsqu'elles sont complexes. Le logiciel doit s'adapter à votre style de contenu, à votre ton et aux directives de votre marque , afin de garantir la cohérence de l'ensemble de votre contenu.

Personnalisation : optez pour des outils de création de contenu qui vous permettent de contrôler le résultat. Vous devez pouvoir ajuster des paramètres tels que la longueur, le ton, la langue et la mise en forme, et affiner le processus de création de contenu.

Capacités d'intégration : choisissez des plateformes qui s'intègrent facilement à votre infrastructure technologique existante. Par exemple, l'intégration de votre Calendrier et de votre logiciel de gestion de projet à des outils de création de contenu rationalisera l'ensemble de votre processus de gestion de contenu

🧠 Le saviez-vous ? 42 % des responsables marketing et médias ont utilisé des outils d'IA pour rédiger du contenu, 40 % pour générer du contenu sur les réseaux sociaux et 34 % pour la personnalisation et les recommandations.

Les meilleurs agents IA pour la création de contenu

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de contenu et de tâches basée sur l'IA)

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger un e-mail de rappel rapide et efficace

Changer d'outil régulièrement rendait la gestion de contenu difficile. Mais lorsque j'ai essayé ClickUp, j'ai trouvé la solution idéale pour la conception et la création de contenu grâce à l'IA.

ClickUp a révolutionné ma façon de gérer la création et la gestion de contenu. La plateforme combine de manière transparente la création de contenu par IA avec de solides fonctionnalités de gestion de projet, ce qui en fait un guichet unique pour tout ce qui touche au contenu. Le meilleur dans tout ça ? Je dispose d'un agent IA intégré pour m'aider dans chaque aspect de mon travail au sein de mon environnement de travail ClickUp : découvrez ClickUp Brain!

Comment ClickUp Brain peut-il m'aider ? C'est parti !

Lorsque je suis en panne d'inspiration, j'utilise ClickUp Brain pour rédiger en quelques secondes des briefs de contenu détaillés comprenant des mots-clés, le public cible et les objectifs, et pour identifier les points à améliorer dans mon contenu.

Créez des briefs de blog, des articles, des publications sur les réseaux sociaux, des e-mails, des résumés et bien plus encore avec ClickUp Brain

ClickUp Brain m'aide également à :

Rédaction de contenu : il peut rédiger des légendes pour les publications sur les réseaux sociaux, écrire des scripts publicitaires et proposer des textes pour les réseaux sociaux. Si je souhaite envoyer un e-mail à un client, il me suffit de fournir une consigne détaillée

Automatisation de la planification de contenu : ClickUp Brain permet de créer facilement des calendriers de contenu et de suggérer les meilleurs moments et formats de publication en fonction des données d'engagement passées

Réutilisation de contenu : Je peux également transformer des contenus longs en publications courtes pour les réseaux sociaux, en e-mails ou en scripts vidéo afin d'optimiser la portée de votre contenu

Découvrez comment créer du contenu captivant grâce à l'IA !👇

ClickUp Whiteboards est mon outil de prédilection pour les séances de brainstorming en équipe. Je peux discuter d'idées de contenu sur des tableaux virtuels, convertir ces idées en tâches et intégrer directement ces tableaux dans une discussion pour les partager avec l'équipe.

Collaborez et lancez des séances de brainstorming avec les tableaux blancs ClickUp

Et voici le meilleur : ClickUp Brain m'aide également à générer des images pour mes articles de blog ou mes campagnes sur les réseaux sociaux, et même à visualiser mes idées. C'est comme si cinq outils différents étaient réunis dans un seul environnement de travail !

Réfléchissez à des idées et générez des images dans les tableaux blancs ClickUp avec ClickUp Brain

Une fois votre contenu prêt, vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour gérer vos briefs de contenu. De plus, ClickUp Docs permet de stocker les directives de marque, les plans de contenu, les documents de recherche et les notes de réunion. C'est une fonctionnalité très pratique pour consigner tous vos détails liés au contenu.

Documentez vos directives de contenu, vos documents de recherche et collaborez en temps réel avec ClickUp Docs

Mais ce n'est pas tout. ClickUp propose également une bibliothèque de modèles comprenant des modèles de calendrier de contenu, des modèles de planification, etc., ce qui me facilite grandement la vie.

Par exemple, le modèle de calendrier de contenu de ClickUp est très utile pour planifier les calendriers de contenu : dates d'échéance, mode de publication, de partage, etc. De même, le modèle de mise à l'échelle de la production de contenu de ClickUp m'aide à rationaliser l'ensemble du processus de production de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités, ClickUp peut vous sembler un peu intimidant au début. Il faut un peu de temps pour s'habituer à l'outil

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

J'adore la façon dont il utilise l'IA pour accélérer la création de contenu. Il permet de travailler plus rapidement et adapte le flux de travail à mon offre spécifique. Il est conçu pour optimiser la productivité grâce à son ensemble de fonctionnalités dynamiques, idéales pour la collaboration et le travail d'équipe, avec une livraison rapide à l'esprit. Très convivial, avec des intégrations qui boostent la productivité. Tout le monde s'y met, alors pourquoi pas moi ? Sa mise en place et sa navigation ne sont pas très intuitives au début. Mais on prend vite le coup de main grâce à une assistance pour utilisateurs vraiment géniale. C'est devenu mon outil de productivité et de collaboration préféré.

J'adore la façon dont il utilise l'IA pour accélérer la création de contenu. Il permet de travailler plus rapidement et adapte le flux de travail à mon offre spécifique. Il est conçu pour optimiser la productivité grâce à son ensemble de fonctionnalités dynamiques, idéales pour la collaboration et le travail d'équipe, avec une livraison rapide à l'esprit. Très convivial, avec des intégrations qui boostent la productivité. Tout le monde s'y met, alors pourquoi pas moi ? Sa mise en place et sa navigation ne sont pas très intuitives au début. Mais on prend vite le coup de main grâce à une assistance pour les utilisateurs vraiment géniale. C'est devenu mon outil de productivité et de collaboration préféré.

2. Jasper (Idéal pour créer du contenu en accord avec l'image de marque)

via Jasper

Jasper est très efficace pour garantir la cohérence de votre marque à travers l'ensemble de votre contenu. En tant que spécialiste du marketing de contenu, vous pouvez l'utiliser pour créer du contenu en accord avec votre image de marque, destiné à votre cible sur tous les canaux marketing.

J'apprécie particulièrement la fonctionnalité « Brand IQ » de Jasper, qui permet à l'outil d'apprendre et de reproduire un ton et un style spécifiques. Il vérifie automatiquement votre contenu — des visuels de campagne aux bannières de blog en passant par les vidéos — par rapport à vos directives de marque et suggère des améliorations. L'outil propose également plusieurs modèles prêts à l'emploi pour les articles de blog, les légendes sur les réseaux sociaux, les objets d'e-mails et les descriptions de produits.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Affinez les paramètres de votre marque, tels que le ton, la voix, le style et les directives visuelles, afin de vous assurer que le résultat reflète votre marque

Personnalisez les images de votre contenu grâce à la suite d'outils IA pour l'image

Assurez-vous que toutes les images sont cohérentes et conformes aux directives de la marque grâce à la capacité de Jasper à signaler les violations et à recommander des modifications

Limites de Jasper

Selon certains utilisateurs, ne pas effacer l'historique de vos conversations ralentit Jasper, ce qui peut poser un problème si vous vous référez souvent à d'anciennes invites ou instructions

Jasper peut parfois générer du contenu générique et inexact

Tarifs de Jasper

Créateur : 49 $ par mois et par place

Pro : 69 $ par mois et par place

Entreprises : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs de Jasper ?

Jasper est un outil fiable qui nous aide à créer du contenu utile pour les sites web de nos clients en quelques minutes. Le contenu est généralement précis et ne nécessite que des modifications mineures et une vérification. Cependant, il comporte trop d'instructions et son interface est trop chargée par rapport à celle de concurrents tels que Writesonic. Il devient facile à utiliser et efficace une fois que l'on s'y est habitué. Jasper est également plus cher que des outils similaires, et vous devez saisir votre mode de paiement pour accéder à l'essai gratuit.

Jasper est un outil fiable qui nous aide à créer du contenu utile pour les sites web de nos clients en quelques minutes. Le contenu est généralement précis et ne nécessite que des modifications mineures et une vérification. Cependant, il comporte trop d'instructions et son interface est trop chargée par rapport à celle de concurrents tels que Writesonic. Il devient facile à utiliser et efficace une fois que l'on s'y est habitué. Jasper est également plus cher que des outils similaires, et vous devez saisir votre mode de paiement pour accéder à l'essai gratuit.

✨ Anecdote : Jasper s'appelait à l'origine Jarvis, en référence à l'assistant IA des films Iron Man. L'objectif était de mettre en avant la puissance et l'intelligence de l'outil.

3. Copy.ai (Idéal pour les équipes GTM souhaitant créer et optimiser du contenu personnalisé)

Fidèle à son nom, Copy.ai est un outil de rédaction qui aide à générer des supports marketing, des textes publicitaires et des publications sur les réseaux sociaux grâce à ses outils d'IA tels que le générateur de contenu et de paragraphes, le réécrivain de phrases et le réécrivain de paragraphes.

Grâce à Copy.ai, vous pouvez automatiser les tâches manuelles pour booster la productivité dans les domaines de l’équipe commerciale, du marketing et de la réussite client. De plus, vous pouvez consolider les données cloisonnées entre les différents aspects de votre stratégie de mise sur le marché, les relier à des flux de travail, permettre une interaction des données en temps réel et les utiliser pour créer du contenu captivant.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Stockez des données telles que les informations sur votre audience dans un format structuré et analysez-les pour en tirer des informations stratégiques et exploitables grâce à Tables

Automatisez les processus routiniers grâce à un générateur de flux de travail personnalisable et déclenchez des flux de travail en fonction d'évènements

Stockez les directives de marque, la stratégie de contenu, les descriptions de produits et d'autres informations sur l'entreprise dans un référentiel central à l'aide d'Infobase

Limites de Copy.ai

Vous ne pouvez pas modifier le texte saisi dans une conversation. Si vous souhaitez modifier la requête, vous devez la réécrire.

Parfois, l'outil extrait le contenu tel quel des pages web, ce qui peut entraîner un résultat de plagiat

Tarifs de Copy.ai / IA

Free

Starter : 49 $/mois

Avancé : 249 $/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Copy.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs de Copy.ai ?

Notre expérience globale avec Copy.ai est globalement positive. Les points positifs sont nombreux, car cet outil est polyvalent et peut nous aider à créer tout type de contenu. Cependant, le contenu semble rigide et structuré, avec des sous-titres typiques, ce qui permet à quiconque de reconnaître d'un seul coup d'œil qu'il a été généré par l'IA. Vous devez effectuer des modifications en cours et vérifier la grammaire, la ponctuation et l'exactitude du contenu pour l'améliorer.

Notre expérience globale avec Copy.ai est globalement positive. Les points positifs sont nombreux, car cet outil est polyvalent et peut nous aider à créer tout type de contenu. Cependant, le contenu semble rigide et structuré, avec des sous-titres typiques, ce qui permet à quiconque de reconnaître d'un seul coup d'œil qu'il a été généré par l'IA. Vous devez effectuer des modifications en cours et vérifier la grammaire, la ponctuation et l'exactitude du contenu pour l'améliorer.

4. Writer (Idéal pour la modification en cours et l'amélioration du contenu)

Writer fait bien plus que votre outil de contenu IA habituel. Vous pouvez créer des applications de traitement du langage naturel (NLP), vérifier la conformité du contenu avec les règles légales, réglementaires et de marque, créer du contenu et même réutiliser des fichiers vidéo et audio.

Ce que j'ai le plus apprécié chez Writer, c'est que, bien que plusieurs « applications » aient été regroupées en une seule, l'outil reste très clair et simple d'utilisation. Vous pouvez utiliser Ask Writer, un système de questions-réponses de type chat, pour générer des réponses et créer des descriptions de produits, des e-mails, etc. De plus, vous avez accès à une interface similaire à celle de Grammarly, qui vous offre un détecteur de contenu basé sur l'IA, un vérificateur de plagiat et des suggestions d'amélioration du contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Writer

Générez des plans de sujets de blog, des descriptions de poste et de produit, des FAQ, des e-mails sortants et des messages d'erreur

Téléchargez des images, posez des questions et générez du contenu grâce à l'analyseur d'images

Générez des clés en téléchargeant un enregistrement ou une transcription avec Recaps

Distinguez le contenu généré par l'IA de celui créé par des humains grâce à un détecteur de contenu IA

Limites de l'outil de rédaction

Le contenu généré contient souvent plusieurs erreurs, et le langage peut sembler assez robotique

Tarifs de Writer

Équipe : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis des rédacteurs

G2 : 4,3/5 (plus de 80 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Writer ?

Les flux de développement de contenu de Writer, conçus de A à Z, sont supérieurs à l’interface de « chat » de nombreux outils de génération. Ils sont spécialement développés par des rédacteurs pour des rédacteurs. J’ai commencé à utiliser Writer lorsque j’étais responsable du contenu dans une agence de création. Nous l’utilisions pour garantir que nos rédacteurs internes respectent le style et le message requis par nos clients. Cependant, Writer demande un peu de temps pour se familiariser avec l’outil. Et je parle ici de ma propre formation à l’utilisation optimale de ces outils. Un peu plus d’explications et d’accompagnement au début seraient utiles.

Les flux de développement de contenu de Writer, conçus de A à Z, sont supérieurs à l’interface de « chat » de nombreux outils de génération. Ils sont spécialement développés par des rédacteurs pour des rédacteurs. J’ai commencé à utiliser Writer lorsque j’étais responsable du contenu dans une agence de création. Nous l’utilisions pour garantir que nos rédacteurs internes respectent le style et le message requis par nos clients. Cependant, Writer demande un peu de temps pour se familiariser avec l’outil. Et je parle ici de ma propre formation à l’utilisation optimale de ces outils. Un peu plus d’explications et d’accompagnement au début seraient utiles.

5. Frase (Idéal pour la modification en cours du contenu, l'optimisation et la génération de briefs)

via Frase

Frase est similaire aux autres outils de cette liste grâce à ses fonctionnalités d'écriture, de modification en cours et d'optimisation basées sur l'IA. Il vous aide à effectuer des recherches, à rédiger des articles de blog optimisés pour le référencement et à les peaufiner grâce à des suggestions de modification en cours.

J'ai trouvé que la fonctionnalité de recherche SERP de Frase était la plus remarquable. Elle vous permet d'analyser le contenu de vos concurrents directement dans l'éditeur. Elle propose des suggestions de contenu telles que des liens, des titres, des mots-clés et des images que vous pouvez ajouter pour rendre votre article plus performant sur Google.

J'ai également apprécié la façon dont l'outil m'a aidé à organiser les grandes lignes de mon contenu. Il proposait également plusieurs cadres de réflexion pour générer des idées et évaluait mon article afin d'indiquer dans quelle mesure il correspondait à l'intention de recherche.

Les meilleures fonctionnalités de Frase

Analysez les pages les mieux classées, les titres de vos concurrents et les indicateurs clés des SERP pour créer des plans de contenu à l'aide du générateur de briefs de contenu

Réalisez une analyse de la concurrence, utilisez un score pour évaluer le potentiel de classement de votre contenu et optimisez vos articles pour les moteurs de recherche

Mettez en forme votre texte, insérez des tableaux, ajoutez des images, utilisez des modèles pour uniformiser vos dispositions et obtenez des suggestions d'amélioration instantanées grâce à un éditeur de contenu intégré

Limites de Frase

Parfois, l'outil peut être lent et ne pas répondre lorsque vous recherchez des informations pour rédiger un article

Les recommandations de contenu proviennent généralement des pages les mieux classées, vous n'obtiendrez donc peut-être pas d'informations approfondies

Tarifs de Frase

Free

Basic : 45 $/mois

Équipe : 115 $/mois

Évaluations et avis sur Frase

G2 : 4,8/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs de Frase ?

J'apprécie sa facilité d'utilisation et le fait qu'il ne faille pas des heures pour se lancer. En tant que responsable de contenu, je fournis des liens vers Frase à mes rédacteurs, qui n'ont qu'à utiliser l'extension Chrome pour optimiser leur contenu. De plus, l'importation de contenu à optimiser dans Frase est également très simple. Cependant, il arrive parfois qu'il choisisse des mots-clés aléatoires qui n'ont pas grand-chose à voir avec le sujet. Cela rend plus difficile d'atteindre une optimisation à 100 %. Mais vous pouvez supprimer ces mots-clés.

J'apprécie sa facilité d'utilisation et le fait qu'il ne faille pas des heures pour se lancer. En tant que responsable de contenu, je fournis des liens vers Frase à mes rédacteurs, qui n'ont qu'à utiliser l'extension Chrome pour optimiser leur contenu. De plus, l'importation de contenu à optimiser dans Frase est également très simple. Cependant, il arrive parfois qu'il choisisse des mots-clés aléatoires qui n'ont pas grand-chose à voir avec le sujet. Cela rend plus difficile d'atteindre une optimisation à 100 %. Mais vous pouvez supprimer ces mots-clés.

6. ChatGPT (Idéal pour la génération de contenu gratuit)

via ChatGPT

Même si vous avez peut-être déjà essayé ChatGPT, voici mon avis sur cet outil très populaire : je le vois comme un ami capable de vous aider dans presque tout — rédaction de contenu, code, création d'images, analyse de données, organisation de fêtes, cuisine, etc. Il s'adapte à votre façon de penser et à votre style au fil du temps et facilite la discussion.

Je trouve que sa fonctionnalité d'interaction vocale est la plus impressionnante. Vous pouvez avoir une conversation naturelle avec l'outil tout en effectuant plusieurs tâches à la fois. Il est facile à utiliser et peut gérer des tâches variées. Cependant, il a du mal à comprendre les demandes complexes et génère parfois des informations obsolètes et inexactes.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Générez des images IA pour vos projets, présentations et campagnes à l'aide de invites rapides

Exprimez vos invitations à voix haute plutôt que par écrit pour participer à une session de brainstorming avec ChatGPT

Analysez des données, créez des diagrammes à barres et des nuages de points, effectuez des analyses de tendances et interprétez les comptes de résultat

Simplifiez vos codes, déboguez ou écrivez une fonction à l'aide de la fonctionnalité de code

Limites de ChatGPT

Parfois, ChatGPT donne des informations erronées et interprète mal les invites et les instructions

L'outil a du mal à traiter les requêtes spécialisées. Il peut passer à côté de détails subtils et générer des résultats génériques.

Tarifs de ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 650 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs de ChatGPT ?

Je trouve que c'est formidable de vous donner des idées de contenu, mais cela ne peut pas fournir de contexte. Seuls les humains peuvent le faire. Je peux vous faire gagner du temps lorsque vous avez besoin de clarifier un projet, mais encore une fois, si vous n'êtes pas un communicateur concis, vous obtiendrez exactement ce que vous demandez. Les personnes formées dans leur domaine d'expertise peuvent poser des questions en utilisant le langage propre à ce champ, ce qui vous donnera alors d'excellentes idées.

Je trouve que c'est formidable de vous donner des idées de contenu, mais cela ne peut pas fournir de contexte. Seuls les humains peuvent le faire. Je peux vous faire gagner du temps lorsque vous avez besoin de clarifier un projet, mais encore une fois, si vous n'êtes pas un communicateur concis, vous obtiendrez exactement ce que vous demandez. Les personnes formées dans leur domaine d'expertise peuvent poser des questions en utilisant le langage propre à ce domaine, ce qui vous donnera alors d'excellentes idées.

📖 En savoir plus : Comment créer une base de données de contenu (avec des modèles)

7. Surfer SEO (Idéal pour l'optimisation du contenu)

via Surfer

Surfer est un outil SEO complet qui vous permet de créer des articles prêts à être référencés grâce à l'optimisation automatique. Vous pouvez utiliser la plateforme pour insérer des mots-clés pertinents dans votre contenu et obtenir un score indiquant son potentiel de référencement.

J'apprécie le fait que Surfer propose plusieurs fonctionnalités de contenu sur une seule plateforme. Cela me permet de modifier du contenu avec des commentaires en temps réel sur l'optimisation, de générer des plans, d'humaniser le contenu généré par l'IA et d'améliorer la lisibilité du contenu. Le plus intéressant ? Il dispose d'une fonctionnalité d'audit de contenu qui vous aide au suivi des performances de votre contenu et de votre domaine. Vous recevez des mises à jour quotidiennes sur les indicateurs clés afin de pouvoir prendre des mesures immédiates pour vous améliorer.

Les meilleures fonctionnalités de Surfer SEO

Structurez des plans de contenu détaillés avec des titres uniques grâce au générateur de plans intégré

Suivez les performances de votre contenu et de votre domaine grâce à des mises à jour quotidiennes sur le trafic, les classements, etc., avec un audit de contenu

Humanisez votre contenu généré par l'IA pour passer les outils de détection de l'IA grâce à un humaniseur de contenu IA

Trouvez des thèmes et des sous-thèmes de contenu pour un créneau spécifique afin d'identifier les lacunes de votre stratégie de contenu à l'aide de cartes thématiques

Limites de Surfer SEO

De nombreux utilisateurs se plaignent des prix élevés de Surfer. Même le forfait d'entrée de gamme est coûteux, tant pour la création de contenu que pour les éditeurs IA.

Tarifs de Surfer SEO

Essential : 99 $/mois

Scale : 219 $/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Surfer SEO

G2 : 4,8/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs de Surfer SEO ?

Mon avis sur Surfer est mitigé. Bien qu'il soit efficace pour l'analyse des SERP, l'intégration de la PNL dans le contenu et la planification par clusters, il ne sert à rien pour rédiger sur des sujets où la concurrence est faible. L'outil d'humanisation IA est tout simplement une perte de temps. Il n'apporte rien au contenu. En résumé, c'est un bon outil de référencement, mais on ne peut pas s'y fier aveuglément pour tous les types de contenu.

Mon avis sur Surfer est mitigé. Bien qu'il soit efficace pour l'analyse des SERP, l'intégration de la PNL dans le contenu et la planification par clusters, il ne sert à rien pour rédiger sur des sujets où la concurrence est faible. L'outil d'humanisation IA est tout simplement une perte de temps. Il n'apporte rien au contenu. En résumé, c'est un bon outil de référencement, mais on ne peut pas s'y fier aveuglément pour tous les types de contenu.

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, notamment pour la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, par exemple entre un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout votre environnement de travail, y compris pour les e-mails, les commentaires, les chats, les documents et bien plus encore, tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

8. Hypotenuse IA (Idéal pour rédiger des descriptions de produits optimisées pour le référencement)

via Hypotenuse IA

Hypotenuse AI, l'assistant de rédaction IA dédié au e-commerce, est idéal pour les marques en ligne, les spécialistes du marketing et les rédacteurs. Il permet de créer des descriptions de produits et de catégories, des images, des balises méta, des publicités Facebook et Google, des e-mails et des légendes Instagram.

J'apprécie la façon dont l'outil génère en quelques secondes des descriptions de produits et des étiquettes optimisées en masse. Il propose également HypoChat, un chatbot permettant de créer, résumer et réécrire du contenu pour différentes plateformes. Le plus gros avantage ? Hypotenuse est extrêmement personnalisable. Vous pouvez utiliser sa voix de marque sur mesure pour former l'IA selon les directives et le style de votre marque.

Les meilleures fonctionnalités d'Hypotenuse IA

Nettoyez, normalisez et enrichissez vos données produit en masse pour améliorer la visibilité de vos produits

Suivez les performances de recherche et optimisez les fiches produits pour les moteurs de recherche et les places de marché

Automatisez le référencement de vos produits grâce à des étiquettes précises et de haute qualité

Limites d'Hypotenuse IA

Plusieurs utilisateurs trouvent que les prix des abonnements sont trop élevés

L'outil offre très peu d'options lors de la création de plans de blog. Si vous ne maîtrisez pas suffisamment le sujet, la génération de contenu pourrait s'avérer difficile

Tarifs d'Hypotenuse IA

Basic : 150 $/mois, facturé annuellement

E-commerce Pro : Tarification personnalisée

Entreprise de commerce électronique : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hypotenuse IA

G2 : 4,7/5 (plus de 70 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Hypotenuse IA ?

Hypotenuse IA est le meilleur outil pour les créateurs de contenu et les rédacteurs. Il permet de gagner un temps considérable en produisant en temps réel du contenu de haute qualité, fondé sur des recherches. Hypochat est une fonctionnalité véritablement innovante, car elle apporte une aide précieuse dans divers aspects de la rédaction. Sa fonctionnalité de rédaction de blogs est la meilleure par rapport aux autres Outils d'IA que j'ai essayés. Cependant, il arrive parfois qu'il répète des phrases similaires au sein d'un même article. Bien que le contenu soit unique, ces répétitions perturbent parfois le flux du blog. J'espère que cet aspect sera amélioré dans les prochaines mises à jour.

Hypotenuse IA est le meilleur outil pour les créateurs de contenu et les rédacteurs. Il permet de gagner un temps considérable en produisant en temps réel du contenu de haute qualité, fondé sur des recherches. Hypochat est une fonctionnalité véritablement innovante, car elle apporte une aide précieuse dans divers aspects de la rédaction. Sa fonctionnalité de rédaction de blogs est la meilleure par rapport aux autres Outils d'IA que j'ai essayés. Cependant, il arrive parfois qu'il répète des phrases similaires au sein d'un même article. Bien que le contenu soit unique, ces répétitions perturbent parfois le flux du blog. J'espère que cet aspect sera amélioré dans les prochaines mises à jour.

📖 En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour les réseaux sociaux destinés aux spécialistes du marketing

9. MarketMuse (Idéal pour la planification du contenu)

via MarketMuse

MarketMuse peut améliorer votre planification de contenu grâce à ses capacités d'optimisation du contenu existant en fonction de termes de recherche pertinents, d'analyses de la concurrence et des pages les mieux classées. Vous pouvez l'utiliser pour obtenir des informations sur les recherches par mots-clés, les groupes de sujets et bien plus encore.

J'ai utilisé MarketMuse pour générer des briefs de contenu et réutiliser du contenu existant. Il s'est montré efficace pour analyser la concurrence et identifier les lacunes en matière de contenu. Ce que j'apprécie le plus, c'est son module d'optimisation, qui m'a fourni des informations telles que le nombre de mots cible, les mentions de sujets nécessaires pour se classer sur une requête spécifique, le score du contenu et des suggestions pour surpasser un article concurrent.

Les meilleures fonctionnalités de MarketMuse

Générez des plans de contenu structurés et obtenez des recommandations pour votre stratégie de contenu

Créez des briefs pour des articles, des actualités, des comparatifs, des guides pratiques, des avis sur des produits, etc.

Réalisez une analyse SEO approfondie de vos concurrents et visualisez les lacunes de contenu à l'aide de cartes thermiques

Limites de MarketMuse

Certains utilisateurs trouvent que l'interface n'est pas intuitive. La recherche de sujets et l'optimisation des articles prennent beaucoup de temps.

Tarifs de MarketMuse

Free

Optimize : 99 $/mois

Research : 249 $/mois

Strategy : 499 $/mois

Évaluations et avis sur MarketMuse

G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs de MarketMuse ?

J'apprécie particulièrement d'obtenir des informations directes sur la recherche de mots-clés, la difficulté relative, les groupes de sujets et bien plus encore. C'est un excellent outil pour développer notre stratégie de contenu SEO existante. Il a été assez facile à prendre en main, et l'intégration a été formidable. La mise en œuvre de MM a changé la donne pour notre référencement. Il n'y a pas beaucoup d'indicateurs de rapports/d'analyse, mais ils ont indiqué que cela était à l'étude.

J'apprécie particulièrement d'obtenir des informations directes sur la recherche de mots-clés, la difficulté relative, les groupes de sujets et bien plus encore. C'est un excellent outil pour développer notre stratégie de contenu SEO existante. Il a été assez facile à prendre en main, et l'intégration a été formidable. La mise en œuvre de MM a changé la donne pour notre référencement. Il n'y a pas beaucoup d'indicateurs de rapports ou d'analyse, mais ils ont indiqué que cela était à l'étude.

10. ContentBot (Idéal pour générer du contenu long format)

via ContentBot

Si vous cherchez à développer votre contenu long format, ContentBot peut s'avérer très utile pour votre stratégie de marketing de contenu. Vous pouvez utiliser cet outil pour générer rapidement des articles pertinents et naturalisés.

J'apprécie la façon dont l'outil a très bien répondu à toutes mes questions et les a même expliquées en détail. Sa fonctionnalité « Discover » est un autre atout majeur qui aide à identifier les mots-clés et les sujets pertinents que vous auriez pu manquer. ContentBot dispose également d'une extension Chrome pour créer du contenu où que vous soyez. De plus, il prend en charge plus de 110 langues, ce qui peut s'avérer utile si vous avez un public international.

Les meilleures fonctionnalités de ContentBot

Créez des blogs optimisés pour les moteurs de recherche grâce à des liens intelligents et à la génération d'images par IA

Utilisez des flux de travail de création de contenu prédéfinis ou créez les vôtres grâce à un générateur visuel de flux IA

Rendez le contenu généré par l'IA plus accessible grâce à la fonctionnalité Humanizer

Convertissez des fichiers CSV en articles de blog, descriptions de produits et contenu marketing grâce à l'agent IA de ContentBot

Limites de ContentBot

Il faut un certain temps pour se familiariser avec l'outil en raison de la complexité de ses fonctionnalités

Le contenu généré par l'IA peut parfois présenter une faible lisibilité

Tarifs de ContentBot

Prépayé : 0,5 $ pour 1 000 mots

Starter : 9 $/mois

Premium : 29 $/mois

Premium+ : 49 $/mois

Évaluations et avis sur ContentBot

G2 : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de ContentBot ?

J'apprécie le fait que ContentBot.ai soit une plateforme de création de contenu automatisée qui permet de produire facilement du contenu de qualité, rapidement et efficacement. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation, elle est idéale pour aider les créateurs de contenu très occupés à optimiser leur temps et à libérer des ressources pour des projets plus créatifs. Cependant, son automatisation peut être limitée. Il faut parfois un certain temps pour trouver le bon contenu et il peut être difficile de le personnaliser pour répondre à des besoins spécifiques. De plus, certains contenus ne sont pas toujours à jour ou exacts.

J'apprécie le fait que ContentBot.ai soit une plateforme de création de contenu automatisée qui permet de produire facilement du contenu de qualité, rapidement et efficacement. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation, elle est idéale pour aider les créateurs de contenu très occupés à optimiser leur temps et à libérer des ressources pour des projets plus créatifs. Cependant, son automatisation peut être limitée. Il faut parfois un certain temps pour trouver le bon contenu et il peut être difficile de le personnaliser pour répondre à des besoins spécifiques. De plus, certains contenus ne sont pas toujours à jour ou exacts.

📖 En savoir plus : Exemples de contenu intemporel qui stimulent le trafic à long terme

11. Peppertype IA (Idéal pour générer du contenu marketing)

via Peppertype

Parmi les outils de création de contenu basés sur l'IA, Peppertype est spécialisé dans la production de contenu à grande échelle. Vous pouvez l'utiliser pour générer un volume important de contenu captivant destiné aux campagnes marketing et aux réseaux sociaux.

J'ai utilisé Peppertype pour générer différents types de contenu, notamment des textes publicitaires, des articles de blog, des légendes pour les réseaux sociaux et des e-mails. À chaque fois, il a produit un contenu original, tout en conservant le ton de la marque et une grande lisibilité. De plus, il intègre un vérificateur de plagiat qui vous permet de vérifier instantanément l'originalité du contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Peppertype IA

Utilisez les outils de référencement intégrés pour optimiser le contenu généré et améliorer votre classement dans les moteurs de recherche

Bénéficiez de suggestions de contenu et d'idées créatives en temps réel, générées par l'IA, avec un minimum d'intervention de la part des utilisateurs

Collaborez en temps réel pour travailler simultanément avec les membres de votre équipe sur des blogs, des publications de marketing sur les réseaux sociaux et du contenu de révision.

Limites de Peppertype IA

Selon certains utilisateurs, l'interface actuelle n'est pas aussi facile à utiliser que la précédente

Le contenu généré peut manquer de variété, et vous risquez d'obtenir des résultats répétitifs

Tarifs de Peppertype IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Peppertype IA

G2 : 4,6/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Peppertype IA ?

Ce que j'apprécie le plus chez Pepper Content, c'est qu'ils ont créé un outil complet qui m'aide dans toutes les étapes de la création de contenu, notamment les articles de blog, les légendes pour les réseaux sociaux, les textes publicitaires Google Ads et bien plus encore. Le générateur IA est tout à fait incroyable. J'apprécie la direction que prend le produit. Cependant, je n'ai pas été très impressionné par les capacités SEO de Pepper Contenu. Lorsque j'ai utilisé l'outil SEO, il m'a montré des mots-clés sur lesquels j'étais déjà bien classé, alors que j'espérais qu'il m'indique les mots-clés que je devrais cibler !

Ce que j'apprécie le plus chez Pepper Content, c'est qu'ils ont créé un outil complet qui m'aide dans toutes les étapes de la création de contenu, notamment les articles de blog, les légendes pour les réseaux sociaux, les textes publicitaires Google Ads et bien plus encore. Le générateur IA est tout simplement incroyable. J'apprécie la direction que prend le produit. Cependant, je n'ai pas été très impressionné par les capacités SEO de Pepper Contenu. Lorsque j'ai utilisé l'outil SEO, il m'a montré des mots-clés sur lesquels j'étais déjà bien classé, alors que j'espérais qu'il m'indique les mots-clés que je devrais cibler !

12. Descript (Idéal pour la modification en cours de vidéos et de podcasts)

via Descript

Vous passez des semaines à rédiger des scripts vidéo et à effectuer des modifications en cours sur vos podcasts ? Descript peut vous faire gagner un temps précieux.

Cet outil de montage audio-vidéo change la donne grâce à son approche de modification en cours basée sur le texte : vous modifiez les éléments dans la transcription comme dans un document Word, et les modifications sont directement répercutées dans le fichier audio ou vidéo correspondant.

Descript se distingue par ses transcriptions audio-texte et sa capacité à supprimer les mots de remplissage. De plus, vous bénéficiez de l'IA Underlord comme assistant, qui fonctionne parfaitement pour améliorer la qualité audio et visuelle, générer des scripts de vidéo, supprimer les prises ratées et les arrière-plans, créer des clips, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Générez des fichiers audio avec votre propre clone vocal ou une voix IA en donnant simplement des invitations

Enregistrez des sessions audio et vidéo multipistes de haute qualité avec plusieurs participants à distance grâce à Descript Rooms

Convertissez des vidéos longues et des podcasts en clips pour vos publications sur les réseaux sociaux

Enregistrez vos écrans et obtenez des transcriptions instantanées de vos enregistrements

Limites de Descript

L'application peut se bloquer si vous faites défiler trop rapidement

Il arrive parfois que Descript mappe des mots de manière incorrecte dans les vidéos

Tarifs de Descript

Free

Hobbyist : 19 $/mois par personne

Créateur : 35 $/mois par personne

Entreprise : 50 $/mois par personne

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs de Descript ?

Dans l'ensemble, je suis satisfait de Descript. Je suis impressionné par ses capacités de reconnaissance vocale et de modification en cours. Cela me permet de créer des vidéos de démonstration de logiciels de qualité professionnelle. Cependant, le traitement vidéo prend beaucoup de temps. Il nécessite d'importantes ressources informatiques, ce qui annule en partie le gain de temps lié à l'enregistrement. L'interface utilisateur demande un certain temps d'adaptation lorsque l'on débute avec Descript.

Dans l'ensemble, je suis satisfait de Descript. Je suis impressionné par ses capacités de reconnaissance vocale et de modification en cours. Cela me permet de créer des vidéos de démonstration de logiciels de qualité professionnelle. Cependant, le traitement vidéo prend beaucoup de temps. Il nécessite d'importantes ressources informatiques, ce qui annule en partie le gain de temps lié à l'enregistrement. L'interface utilisateur demande un certain temps d'adaptation lorsque l'on débute avec Descript.

🧠 Le saviez-vous ? Le marché des logiciels de montage vidéo devrait atteindre 5,13 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 5,8 %.

13. Writesonic (Idéal pour surmonter le syndrome de la page blanche et générer du contenu optimisé pour le référencement)

via Writesonic

Writesonic est idéal pour créer différents types de contenu : publications sur les réseaux sociaux, légendes, textes publicitaires, e-mails et articles de blog. Vous pouvez optimiser le contenu à l'aide de mots-clés et même réaliser l'automatisation des liens internes. Il est facile à utiliser et nécessite un minimum d'efforts pour générer un contenu de qualité.

Ce que j'ai le plus apprécié chez Writesonic, c'est qu'il génère des idées créatives et suggère des améliorations pour peaufiner mes textes. Donc, si vous cherchez un stimulant de créativité qui combine le référencement naturel (SEO), Writesonic peut vous être utile.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Effectuez l'automatisation des liens internes et optimisez vos articles pour le référencement naturel

Utilisez un large intervalle de modèles de rédaction pour créer différents types de contenu , des blogs techniques aux légendes pour les réseaux sociaux.

Générez automatiquement des images pour vos blogs

Limites de Writesonic

Il se peut qu'il y ait des erreurs factuelles. Vous devez donc relire et effectuer des modifications en cours sur les articles avant de les publier.

Tarifs de Writesonic

Gratuit : 25 crédits à usage unique

Particuliers : 20 $/mois pour 100 crédits

Standard : 99 $/mois pour 1 000 crédits

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Writesonic

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Writesonic ?

Dans l'ensemble, c'est un bon produit, mais cela peut être frustrant lorsque le logiciel rencontre des dysfonctionnements et que vous vous retrouvez à régénérer le même contenu, épuisant ainsi votre quota de crédits. C'est un excellent produit qui intègre de nombreux éléments SEO de qualité. Cependant, la tarification et les forfaits sont peu pratiques : le système de crédits mensuels est basé sur votre utilisation et ne permet pas de reporter les crédits inutilisés, ce qui vous oblige à adapter votre travail à leurs forfaits plutôt qu'à vos besoins professionnels.

Dans l'ensemble, c'est un bon produit, mais cela peut être frustrant lorsque le logiciel rencontre des dysfonctionnements et que vous vous retrouvez à régénérer le même contenu, épuisant ainsi votre quota de crédits. C'est un excellent produit qui intègre de nombreux éléments SEO de qualité. Cependant, la tarification et les forfaits sont peu pratiques : le système de crédits mensuels est basé sur votre utilisation et ne permet pas de reporter les crédits inutilisés, ce qui vous oblige à adapter votre travail à leurs forfaits plutôt qu'à vos besoins d'entreprise.

Essayez ClickUp pour la création de contenu

Lorsqu'il s'agit de choisir les meilleurs agents d'intelligence artificielle pour automatiser vos efforts de création de contenu, la clé pour prendre la décision la plus judicieuse est d'identifier les domaines dans lesquels vous avez le plus besoin d'aide.

Si vous souhaitez rédiger des descriptions de produits plus rapidement, pensez à Hypotenuse AI. Si vous souhaitez automatiser la création de contenu vidéo, Descript pourrait être la solution idéale. Et si vous recherchez un outil capable de générer du contenu en plusieurs langues, de rationaliser les flux de travail et de simplifier la gestion de projet, ClickUp est celui qu'il vous faut.

ClickUp regroupe la création et la gestion de contenu en un seul et même outil. Vous n'avez donc plus besoin de jongler entre 5 ou 6 outils pour accomplir votre travail. ClickUp permet de générer du contenu de haute qualité, de rationaliser le processus de création, de suivre la création de contenu, et bien plus encore.

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