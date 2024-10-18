Contenu généré par l'IA ou par l'homme : Avantages et inconvénients

Lors de mes recherches pour ce billet de blog, j'ai demandé à Verse by Verse, la "muse expérimentale alimentée par l'IA" de Google, d'écrire un poème sur l'imagination robotique en combinant les styles d'Edgar Allen Poe, d'Emily Dickinson et de Ralph Waldo Emerson. Le résultat est le suivant .

Poème généré par l'IA à l'aide de Verse by Verse de Google Research Dans la poésie, la littérature, le marketing et même le cinéma, l'intelligence artificielle (IA) s'impose de plus en plus comme un outil important. Aux dernières nouvelles, il y avait 603 assistants d'écriture IA dont notre propre ClickUp Cerveau. Tous les logiciels de rédaction, de Google Docs à Quillbot, intègrent désormais l'IA.

D'autre part, plus de la moitié des spécialistes du marketing interrogés par Salesforce utilisent déjà ou expérimentent l'IA générative dans le cadre de leur travail. Sous forme de texte, d'images et même de vidéos, les équipes créent du contenu avec l'IA. Que nous le voulions ou non, le contenu généré par l'IA coexiste déjà avec le contenu généré par les humains.

Si vous cherchez à embrasser cette réalité et à comprendre comment ils travaillent ensemble (ou pas), voici un aperçu des avantages et des inconvénients du contenu généré par l'IA.

Comprendre le contenu généré par l'IA

Avant de nous lancer dans le débat contenu généré par l'IA contre contenu humain, commençons par comprendre comment cela fonctionne.

Qu'est-ce que le contenu généré par l'IA ?

Le contenu généré par l'IA fait référence à tout texte ou média créé par des algorithmes d'apprentissage automatique en réponse à des entrées humaines (connues sous le nom d'invites). Vous pouvez utiliser Outils d'IA pour la création de contenu tels que ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini, etc., pour créer du contenu.

Un parcours utilisateur type pour la création de contenu généré par l'IA serait le suivant.

Choisissez votre outil

Ouvrez un outil d'IA pour créer du contenu. En fonction de vos besoins, de la facilité d'utilisation, du prix, etc Générateurs de texte IA disponibles aujourd'hui.

Invite l'IA

Saisissez une description du contenu que vous souhaitez créer. Par instance, vous pourriez dire : "écrivez un message sur Twitter à propos de mon évènement brise-glace de ce soir" ou "qu'est-ce que le développement rapide d'applications ?"

Revoir le résultat

L'IA utilisera des techniques de traitement du langage naturel (NLP) pour comprendre vos données et produire des réponses appropriées. Examinez-les pour vous assurer qu'elles répondent à vos besoins.

Affiner les résultats

Vous n'êtes pas obligé de prendre la première version telle quelle. Donnez à l'IA des instructions supplémentaires. Par exemple, vous pouvez dire "décomposez ceci en points" ou "utilisez plus de références cinématographiques"

Vérifier la qualité du résultat

L'IA n'est pas omnisciente. Lors de la création de contenu IA, vous pouvez courir le risque d'inexactitudes, d'hallucinations et parfois même de divagations. Effectuez donc un contrôle de qualité approfondi.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser le contenu généré par l'IA comme bon vous semble. Voici quelques-unes des utilisations les plus courantes du contenu généré par l'IA.

Vous pouvez utiliser le contenu généré par l'IA à toutes les fins pour lesquelles vous utilisez des écrits humains. Voici quelques exemples :

Réflexion : Utilisez l'outil IA pour lancer des idées, créer des ébauches et des premiers jets, etc. auxquels vous pourrez donner une touche humaine par la suite.

Reproduction de contenu : Une fois que vous avez créé un formulaire de contenu, utilisez l'IA pour le réutiliser dans d'autres formulaires. Par exemple, vous pouvez entrer un article de blog dans l'IA et demander :

Un résumé

Méta titre et description

Messages sur les médias sociaux

Promotions dans les bulletins d'information par e-mail

Annonces sur les moteurs de recherche

Mise à l'échelle du contenu : Si vous rédigez des descriptions e-commerce pour un grand nombre de produits, l'IA est un outil fantastique. Elle peut créer automatiquement du contenu pour vos pages produits en respectant le ton et le style de votre marque.

Traduction : Bien qu'elle ne soit pas experte dans toutes les langues, l'IA est un outil efficace pour les traductions. L'IA peut être d'une aide précieuse, en particulier pour les projets à grande échelle, tels que les manuels d'instruction, les sous-titres, etc.

Elle présente de nombreux avantages.

Avantages et inconvénients de l'utilisation de contenu généré par l'IA

L'IA générative ouvre des possibilités de création de contenu comme aucune autre technologie ne l'a fait auparavant. Ses avantages dépassent de loin tout ce qu'un outil numérique peut offrir.

Évolutivité

Le plus grand avantage de l'IA est l'échelle qu'elle peut servir. Il faut 2 à 3 secondes à n'importe quel outil IA pour créer le premier jet d'un article de blog entier sur n'importe quel sujet, aussi complexe soit-il. Imaginez le nombre de premiers jets que vous pouvez générer chaque jour de travail ! Sans parler du fait que l'IA peut réellement travailler 24×7.

Efficacité Outils d'écriture IA sont efficaces pour créer du contenu à l'échelle. Cependant, ils rendent également les équipes humaines plus efficaces.

En générant instantanément des premiers jets sur n'importe quel sujet, ils éliminent le bloc de l'écrivain

En donnant des éléments de contenu à travailler, l'IA réduit le temps nécessaire aux rédacteurs pour écrire

En agissant comme un partenaire d'entraînement, l'IA aide le rédacteur humain à explorer des idées et à voir les résultats sans jugement

En incorporant tous les points de données nécessaires, l'IA minimise le temps de recherche

Avec la vérification orthographique, la relecture et la modification en cours, l'IA améliore l'efficacité à chaque étape du processus de rédaction.

Amélioration du référencement

Les outils de contenu IA font partie de l'assistance la plus efficace que les rédacteurs puissent avoir en matière de référencement. Non seulement ils font des suggestions de mots-clés pertinents, mais ils montrent également comment ceux-ci peuvent être intégrés dans l'article de manière organique afin que votre contenu se classe des moteurs de recherche.

Cohérence

Besoin de suivre un guide de style ? Vous devez maintenir un ton cohérent ? Vous avez un message de marque qui doit être intégré partout ? Pas de problème. Les outils d'écriture IA peuvent s'assurer que tous vos contenus suivent ces directives de manière cohérente et appropriée.

Malgré ses nombreux avantages, le contenu IA n'est pas parfait. Voici quelques inconvénients cruciaux.

Créativité limitée

À la base, un outil d'IA prend des données existantes provenant de diverses sources et les transforme en réponses compréhensibles à des questions spécifiques. Ainsi, malgré sa capacité à créer du contenu, l'IA est limitée par les limites des données utilisées pour l'entraîner.

Plus important encore, l'IA ne peut pas encore avoir d'idée originale. Elle peut susciter l'inspiration, en montrant aux rédacteurs de contenu humains un aperçu des possibilités. Mais l'IA elle-même doit encore faire preuve d'imagination, pour ainsi dire. Ainsi, si deux créateurs de contenu humains utilisent le même outil pour écrire sur le même sujet, ils pourraient bien finir par être des copies l'un de l'autre.

Qualité douteuse

Chaque Générateur de contenu IA est accompagné d'une clause de non-responsabilité, comme celle proposée par Google Gemini :

"Gemini peut afficher des informations inexactes, y compris sur des personnes, alors vérifiez bien ses réponses."

En effet, l'IA n'est pas encore fiable pour la création de contenu. Voici quelques problèmes de qualité auxquels vous pourriez être confronté :

Inexactitudes : IA hallucinant des faits, des évènements et d'autres informations

: IA hallucinant des faits, des évènements et d'autres informations Redondances : L'IA se répète ou, pire encore, elle déforme ou déforme des informations existantes

: L'IA se répète ou, pire encore, elle déforme ou déforme des informations existantes Manque de contexte : L'IA ne comprend pas encore les nuances des différents contextes culturels

: L'IA ne comprend pas encore les nuances des différents contextes culturels Manque de profondeur : Le contenu généré par l'IA peut parfois être superficiel, régurgitant souvent des connaissances existantes, voire dépassées, sans aucun nouvel éclairage

: Le contenu généré par l'IA peut parfois être superficiel, régurgitant souvent des connaissances existantes, voire dépassées, sans aucun nouvel éclairage Langage non naturel : Ironiquement, le contenu généré par l'IA peut être peu naturel, maladroit, robotique et dépourvu de sentiments

: Ironiquement, le contenu généré par l'IA peut être peu naturel, maladroit, robotique et dépourvu de sentiments **le plagiat : En fin de compte, l'IA est formée sur des données accessibles au public, ce qui signifie que les problèmes autour du droit d'auteur et du plagiat sont encore une zone grise très sombre

La nécessité d'une intervention humaine

Aucun outil d'IA ne crée aujourd'hui de contenu pouvant être publié sans intervention humaine. Chaque outil reconnaît les risques de l'IA et encourage les utilisateurs à construire leurs propres processus de contrôle de la qualité.

Cela signifie que malgré l'utilisation d'outils d'IA, les organisations ont toujours besoin d'écrivains, d'éditeurs et de correcteurs humains pour rendre le contenu digne d'être publié. L'ajout d'humains en tant que superviseurs dans le processus apporte des avantages extraordinaires que l'IA n'a pas encore recréés. Nous y reviendrons.

Les avantages et les inconvénients du contenu généré par l'homme

Sur la même échelle que nous avons mesuré les contenus générés par l'IA, examinons également ceux rédigés par des humains. Ses plus grands avantages sont les suivants :

Créativité : Les rédacteurs humains mettent souvent de la réflexion, de l'imagination et certaines de leurs propres expériences vécues dans leur contenu que l'IA ne pourra jamais égaler

: Les rédacteurs humains mettent souvent de la réflexion, de l'imagination et certaines de leurs propres expériences vécues dans leur contenu que l'IA ne pourra jamais égaler Exactitude : Les humains sont plus susceptibles de repérer les inexactitudes dans leur travail et d'effectuer des vérifications approfondies des faits

: Les humains sont plus susceptibles de repérer les inexactitudes dans leur travail et d'effectuer des vérifications approfondies des faits Responsabilité : Les rédacteurs sont comptables des mots qu'ils écrivent ; ils obtiennent des signatures !

: Les rédacteurs sont comptables des mots qu'ils écrivent ; ils obtiennent des signatures ! Pensée critique : Les rédacteurs remettent en question le statut quo et évaluent ce qu'ils voient/entendent de manière critique et offrent des perspectives que l'IA ne peut pas offrir

: Les rédacteurs remettent en question le statut quo et évaluent ce qu'ils voient/entendent de manière critique et offrent des perspectives que l'IA ne peut pas offrir Compréhension du contexte : Les humains peuvent adapter leur contenu en fonction de la sensibilité culturelle, de l'inclusivité et en réponse aux commentaires

Le plus grand inconvénient du contenu rédigé par des humains, cependant, est qu'il est limité par les capacités humaines. Il y a des limites à ce qu'un rédacteur peut faire. Et malgré tous leurs efforts, les humains font des erreurs. Ils se trompent, comprennent mal les choses et, dans certains cas, sont tout simplement dans un mauvais jour.

Cela ne veut pas dire que le contenu IA est inutile ou que le contenu généré par les humains est biaisé. Dans la prochaine section, voyons comment vous pouvez différencier les deux ou les combiner pour répondre à vos besoins.

Différencier le contenu généré par l'homme de celui généré par l'IA

Simplement dit, le contenu généré par des humains est écrit par une personne. Le contenu généré par l'IA est écrit par un algorithme. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, la différenciation n'est pas si facile. Par instance, que se passe-t-il si un humain utilise l'IA pour faire un brainstorming sur les grandes lignes, mais qu'il rédige lui-même la version préliminaire du contenu ? La relecture est-elle également considérée comme faisant partie de la rédaction ?

Ces questions existentielles sont pour un autre jour. 🤷

Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les différences clés entre les contenus générés par les humains et ceux générés par l'IA.

Créativité

L'être humain est intrinsèquement créatif. De l'Iliade à TikTok, la créativité humaine est à l'origine de tous les outils et technologies qui nous entourent. Par conséquent, le contenu généré par les humains aura toujours le potentiel de faire preuve d'imagination et de créativité brute d'une manière que l'IA ne peut tout simplement pas.

Le contenu IA n'est qu'un remaniement de ce qui existe déjà. Là où les humains sont limités par la vitesse et les volumes de sortie, l'IA ne peut jamais produire quelque chose de complètement original. De plus, comme tout contenu est initié par des invites, $$$a, on peut dire que si l'imagination est au rendez-vous, elle vient de l'utilisateur.

Rédacteur humain 1️⃣ IA 0️⃣

Efficacité

Tout rédacteur a du mal à trouver l'inspiration et à créer constamment du contenu d'une certaine qualité. Quelle que soit votre expérience ou votre formation, il y a une limite à la quantité de contenu que vous pouvez créer dans une journée de travail de 8 heures.

L'IA n'a pas vraiment ce problème. Votre sympathique IA n'aura pas le bloc de l'écrivain lorsque vous lui demanderez de rédiger un essai de 1 000 mots. Elle n'aura pas de problème d'inspiration ou de manque de créativité. Le contenu généré par l'IA est donc plus efficace et plus cohérent que le contenu humain ne pourra jamais l'être.

Rédacteur humain 0️⃣ IA 1️⃣

Bonus: Comment utiliser l'IA pour la documentation

Subjectivité et profondeur émotionnelle

Les humains ont des expériences vécues. À travers la classe, la caste, la race, l'âge, le genre, l'orientation sexuelle, etc. il y a une multitude d'expériences qui font de grands récits avec une profondeur émotionnelle. Les lecteurs humains (qui constituent toujours le groupe d'audience le plus important) s'y reconnaissent et s'en émeuvent.

La plupart des outils IA sont formés sur des ensembles de données existants, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'intelligence unique. Cela les rend quelque peu uniformes et inintéressants pour la création d'histoires. Cependant, il ne faut pas confondre cela avec le fait d'être objectif. En fait, c'est un tout nouveau concept que nous explorons ensuite.

Écrivain humain 1️⃣ IA 0️⃣

Biais

Chaque individu est biaisé par les connaissances qu'il a acquises au fil de ses expériences. Tout contenu qu'ils génèrent est le produit de ces biais.

Par instance, un graphiste qui pense que les candidats portant des tatouages ne sont pas adaptés aux environnements professionnels ne créera peut-être jamais d'images les incluant.

D'un autre côté, l'IA est formée sur des données créées par des humains. Leurs préjugés se reflètent dans les algorithmes.

Par exemple, lors d'un incident tristement célèbre, une Filtre de CV IA entraînée sur les CV d'employés existants a appris à donner une note élevée à ceux qui mentionnaient le baseball ou le basket-ball comme passe-temps, mais a déduit des points pour le softball.

En bref, les préjugés ne sont pas l'apanage de l'homme ou de l'IA. Les préjugés sont innés chez l'homme et donc inhérents à l'IA également. Toutefois, un être humain peut reconnaître ces préjugés (par lui-même ou, par exemple, si un superviseur les lui signale) et travailler à les éliminer.

Une IA devra être spécifiquement programmée pour le faire

Rédacteur humain 0️⃣ IA 0️⃣

Compte tenu de l'état actuel de l'IA générative, la rédaction humaine l'emporte sur les avantages du contenu d'IA. Cependant, cela ne signifie pas que vous devriez éviter complètement le contenu IA. En fait, l'efficacité générée par l'IA est extraordinairement précieuse lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec l'imagination humaine, l'originalité et le contrôle de la qualité.

En résumé, voici à quoi ressemble la différence entre le contenu généré par l'homme et le contenu généré par l'IA.

Fonctionnalité Contenu généré par l'IA Contenu généré par l'IA Contenu généré par l'IA Contenu généré par l'IA Originalité - Possiblement élevée - Très faible Efficacité - Faible à modérée - Très élevée - Efficacité - Faible à modérée - Très élevée Cohérence - Modérée - Très élevée Modulable Difficile et coûteux Plus simple et plus rentable Biais - Possible - Possible - Biais - Possible Fiabilité - Élevée, lorsque la pensée critique est appliquée - Faible, car l'IA peut avoir des hallucinations et être imprécise Qualité - Modérée à élevée avec des exemples spécifiques et pertinents - Faible à modérée avec des redondances et un langage maladroit - Qualité - Modérée à élevée avec des exemples spécifiques et pertinents - Faible à modérée avec des redondances et un langage maladroit L'IA est idéale pour les besoins en contenu créatif et attrayant (romans, essais, contenu marketing, etc.) et pour les besoins en contenu standardisé et reproductible (documentation technique, méta-descriptions, transcriptions de vidéos, etc

contenu généré par l'homme contre contenu généré par l'IA : L'épreuve de force finale_

Combiner la créativité humaine et l'efficacité de l'IA

Bien que vous puissiez débattre avec passion de l'humain contre l'IA, l'aspect pratique veut que la meilleure façon d'avancer soit une combinaison réfléchie des deux. Voici comment cela se passera en pratique avec un environnement de travail virtuel tel que.. ClickUp .

L'IA pour l'inspiration ; les humains pour la valeur ajoutée

Le meilleur cas d'utilisation de l'IA aujourd'hui est l'inspiration et l'idéation. Ouvrez un outil d'écriture de l'IA tel que ClickUp Docs et Utilisez l'outil IA de ClickUp pour saisir votre invite et commencer un premier projet, ou résumer le contenu d'un projet prêt à l'emploi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-791-1400x676.png ClickUp Brain /$$img/

Intégrez ClickUp Brain directement à vos documents

L'IA pour la recherche ; les humains pour la compréhension

Les chatbots de l'IA font d'excellents assistants de recherche. Vous n'avez jamais été bloqué à la question "quel est le mot pour..." ? Votre assistant de recherche peut vous aider. Vous avez oublié où vous avez enregistré votre document modifié en cours ? La recherche connectée peut vous aider. Vous avez besoin de données organisationnelles provenant de votre outil de gestion de projet ? ClickUp Brain propose des réponses.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-650.png ClickUp Brain /$$img/

le cerveau de ClickUp, votre assistant de recherche qui vous accompagne à la perfection

Cependant, si vous créez du contenu pour un rapport ou une proposition, il a besoin de votre perspicacité humaine. Résumeurs de documents IA peuvent vous fournir les informations dont vous avez besoin pour en tirer des enseignements.

Par exemple, votre outil de gestion de projet pourrait montrer que vos équipes prennent en moyenne deux semaines pour publier chaque article de blog. Il peut même indiquer que ce délai a augmenté par rapport à la semaine qui était la norme il y a six mois. Mais cela pourrait signifier.. :

La taille de votre équipe a diminué

Vos équipes sont épuisées

La longueur et la qualité de votre contenu ont augmenté

Vous avez réduit le nombre d'articles de blog et vous vous concentrez plutôt sur le contenu vidéo

Une telle perspicacité et les éléments d'action correspondants doivent toujours provenir d'un humain pensant.

Les humains pour l'imagination ; l'IA pour l'échelle

Prenons l'exemple du contenu des supports marketing. Le contenu publié est abondant. Même le plus long des mots-clés à longue traîne compte des centaines de pages de contenu. Ce qui différencie une organisation réussie des autres, c'est à quel point son contenu est unique, engageant, intéressant et précieux. Cela nécessite de l'imagination humaine.

À partir de là, l'IA peut prendre le relais. Elle peut relire et vérifier la cohérence du ton et du style. Elle peut créer du matériel de distribution pour les médias sociaux, les e-mails, les scripts vidéo, etc. L'IA peut également personnaliser le contenu pour différents groupes d'audience sans effort.

Ainsi, en combinant la créativité des humains et l'efficacité de l'IA, les organisations peuvent créer des contenus vraiment extraordinaires.

Supercharger votre processus de création de contenu avec ClickUp

Pour écrire un poème, Verse by Verse de Google a besoin que vous fassiez quelques choses, comme choisir le style poétique, choisir trois auteurs qui seront vos muses, et écrire la première ligne aussi. À partir de là, l'IA vous propose des options - ici, vous devez choisir vous-même le vers suivant.

L'IA générative n'est pas (encore) une entité sensible capable de créer du contenu par elle-même. Cependant, c'est un assistant compétent qui peut aider à l'inspiration, à l'idéation, à la recherche, à la vérification de l'orthographe, à la relecture, etc.

Il est efficace, mais aussi peu fiable. Il manque de subjectivité, mais il est aussi partial. Il est cohérent, mais sa qualité peut être discutable.

Malgré ces difficultés, les utilisateurs assidus de l'IA pour la génération de contenu savent qu'elle peut être puissante lorsqu'elle est utilisée à bon escient. Elle peut aider dans un certain nombre de cas d'utilisation dans le cadre du flux de travail quotidien d'un rédacteur. Qu'il s'agisse de rédiger le résumé de votre réunion compte rendu, un e-mail d'adieu sincère ou le discours du président, l'IA a quelque chose à offrir.

