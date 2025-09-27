Les 11 meilleures alternatives à DeepSeek en 2026

Le plus grand avantage de la croissance rapide de l'IA est que les concurrents ne cessent de placer la barre plus haut.

Chaque nouveau modèle d'IA repousse les limites, offrant ainsi de meilleures options aux utilisateurs et gardant les entreprises, les PDG et les investisseurs en alerte.

DeepSeek AI en est un excellent exemple. Contrairement à ChatGPT et à d'autres grands modèles linguistiques, qui tirent leurs revenus des abonnements mensuels, DeepSeek AI propose ses modèles de base sous forme d'alternatives gratuites et open source qui remettent en question le modèle économique traditionnel de l'IA. DeepSeek AI se distingue également par une consommation de mémoire réduite, ce qui diminue le coût d'exécution des tâches d'IA — un aspect très apprécié des professionnels et des analystes de données.

Si DeepSeek offre un raisonnement solide et un accès économique, les préoccupations liées à la sécurité des données, à la fiabilité, à la censure et aux limitations des fonctionnalités poussent les utilisateurs vers des alternatives plus transparentes, plus sûres et plus polyvalentes qui sont tout aussi efficaces (et qui ne vous ruineront pas).

Voici une liste des meilleures alternatives à DeepSeek IA que vous pouvez essayer pour booster votre productivité grâce à l'IA.

Alors, pourquoi chercher une alternative à DeepSeek IA ?

Les capacités IA de DeepSeek ont fait sensation, mais en parcourant les avis des utilisateurs, on commence à constater de nombreux défauts. Voici les principaux défis qui incitent les utilisateurs à reconsidérer leur choix :

1. Problèmes de serveur : quand « gratuit » rime avec « indisponible » 😥

DeepSeek IA est peut-être open source et économique, mais si vous avez déjà essayé de l'utiliser aux heures de pointe, vous savez à quel point c'est difficile. De nombreux utilisateurs signalent des pannes fréquentes du serveur et des temps de réponse très lents.

2. Problèmes de confidentialité : qui vous surveille ? 👀

DeepSeek IA a suscité des inquiétudes concernant la sécurité des données et les pratiques éthiques en matière d'IA. Des chercheurs de Cisco, de l'université de Pennsylvanie et de sociétés de cybersécurité ont constaté que DeepSeek échouait à la quasi-totalité des tests de jailbreak et d'injection de prompt. Dans une étude, 100 % des tentatives malveillantes ont contourné les mesures de protection.

En raison de ses failles de sécurité, les entreprises traitant des données clients sensibles ou des informations confidentielles peuvent hésiter avant de l'intégrer à leurs flux de travail.

3. Accès limité à l'API : des barrières payantes qui se cachent dans l'ombre 👤

Certes, le chatbot web est gratuit, mais l'accès à la clé API ? Pas vraiment. Si vous êtes un développeur utilisant DeepSeek pour l'automatisation basée sur l'IA, le développement logiciel ou l'IA conversationnelle, attendez-vous à vous heurter rapidement à un mur payant.

4. Écarts de performances : impressionnantes, mais pas inégalées 📉

Si DeepSeek excelle en termes de rapport coût-efficacité, il reste toutefois à la traîne par rapport aux outils d'IA haut de gamme, tels que les derniers grands modèles linguistiques d'OpenAI, en matière de raisonnement avancé et de performances optimales. Les utilisateurs signalent également des performances médiocres dans les langues autres que le chinois et l'anglais, ce qui le rend inefficace pour les tâches multilingues.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez rendre votre IA plus intelligente, plus rapide et plus efficace ? Les agents LLM peuvent assurer l'automatisation des flux de travail, améliorer la prise de décision et personnaliser l'expérience de l'utilisateur.

5. Dépendances matérielles : tout le monde ne dispose pas d'un superordinateur 🧑‍💻

Oui, DeepSeek AI est open source, ce qui signifie que vous pouvez l'exécuter en local, à condition de disposer d'un parc de GPU haut de gamme. Sinon, vous devrez vous contenter de la version web qui, comme nous l'avons mentionné, est souvent indisponible ou soumise à des limites de fréquence par rapport à d'autres outils d'IA.

🧠 Anecdote : John McCarthy a inventé le terme « intelligence artificielle » en 1956 et a piloté le développement du premier langage de programmation IA, LISP, dans les années 1960. Les premiers systèmes d'IA étaient centrés sur des règles, ce qui a conduit au développement de systèmes plus complexes dans les années 1970 et 1980, parallèlement à une augmentation des financements.

Les meilleures alternatives à DeepSeek en un coup d'œil

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Gestion de projets et des connaissances basée sur l'IA ; documents, tâches, réunions quotidiennes, recherche connectée, automatisations, accès à plusieurs modèles d'IA (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Des petites équipes aux grandes entreprises, gérez le travail, le contenu et l'automatisation sur une seule plateforme Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 7 $ par utilisateur et par mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Google Gemini Intégré à Google Workspace ; génère des résumés, des visuels et des éléments à entreprendre ; multimodal (texte, image, audio, vidéo) Des particuliers aux petites équipes travaillant dans Google Workspace et ayant besoin d'automatisation et de résumation Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 24 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Perplexity IA Recherche alimentée par l'IA avec citations ; données Web en temps réel ; recherche avancée avec suivi ; prend en charge plusieurs modèles de langage (LLM) Particuliers, chercheurs ou petites équipes ayant besoin d'une recherche rapide et transparente Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises ChatGPT Accès au modèle GPT-4, analyse de code/données, GPT personnalisés, assistance pour les plugins ; résumés de documents et génération de tâches Des particuliers aux équipes d'entreprise utilisant l'IA pour la création de contenu, le codage, le brainstorming et les flux de travail Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Meta LLaMa 3 LLM open source (7 à 70 milliards de paramètres), hautement personnalisables, déployables sur site ou dans le cloud, GQA + compression des jetons Laboratoires de recherche, start-ups axées sur l'IA et équipes d'entreprise possédant une expertise en apprentissage automatique Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 14,99 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Claude IA Mémoire à long terme (plus de 200 000 mots), alignement éthique de l'IA, résumés structurés, interprétation d'images/de diagrammes Équipes de petite taille dans les entreprises gérant des documents volumineux, la conformité ou des applications axées sur la sécurité Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Qwen 2.5 Haute précision de codage (92,7 % selon HumanEval), flexibilité open source, assistance multilingue (plus de 29 langues), contexte de 128 000 jetsons Développeurs individuels et équipes d'IA ayant besoin d'expérimenter des modèles régionaux à moindre coût Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 0,38 $ par million de jetons ; tarifs personnalisés pour les entreprises Elicit IA Automatisation de la recherche universitaire ; base de données de plus de 125 millions d'articles ; résumés, synthèses, extraction structurée Chercheurs individuels et équipes universitaires faisant des revues de littérature ou élaborant des hypothèses Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Hugging Face Transformers Plateforme open source pour le partage et l'entraînement de modèles de traitement du langage naturel (NLP) ; prend en charge PyTorch, TensorFlow et JAX ; points de terminaison d'inférence Développeurs et équipes de ML qui créent et déploient des modèles personnalisés de traitement du langage naturel (NLP) et de vision Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 9 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Mistral IA Modèles à poids ouvert (par exemple, Mistral-7B), déploiement privé/auto-hébergé, inférence rapide, licences commerciales Équipes d'infrastructure IA et organisations soucieuses de la confidentialité qui développent des applications IA locales/personnalisées Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 14,99 $/mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Poe Interface unifiée vers GPT-4, Claude, LLaMA, etc. ; création de bots personnalisés ; accès mobile/web ; assistance multilingue Particuliers, entrepreneurs indépendants et amateurs qui expérimentent différents modèles d'IA Gratuit ; les forfaits payants commencent à 4,99 $/mois

Les 11 meilleures alternatives à DeepSeek

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être assuré que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

DeepSeek IA n'est peut-être pas fait pour vous, et ce n'est pas grave.

Qu'il s'agisse de pannes de serveur, de préoccupations liées à la confidentialité ou de l'envie d'essayer quelque chose de nouveau, de nombreuses alternatives à DeepSeek IA peuvent rivaliser avec lui, voire le surpasser. Voici une liste sélectionnée :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet et la gestion des connaissances basées sur l'IA)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail : une plateforme unique où la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe s'associent à des capacités d'automatisation et de recherche IA de nouvelle génération.

Commencez à utiliser ClickUp Brain gratuitement Posez des questions à ClickUp Brain concernant votre entreprise et obtenez des réponses instantanées

Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Anders E., un utilisateur de ClickUp, déclare:

ClickUp a mis fin à la prolifération des outils en offrant à chaque équipe une source unique d'informations fiables ; a remplacé les réunions de suivi et les mises à jour manuelles par des tableaux de bord en temps réel ; a éliminé les tâches fastidieuses grâce à des automatisations intelligentes et à une IA intégrée ; a mis fin aux casse-tête liés aux permissions grâce à un partage granulaire basé sur les rôles ; et a transformé les OKR autrefois obscurs en objectifs dynamiques et connectés qui se mettent à jour automatiquement.

ClickUp a mis fin à la prolifération des outils en offrant à chaque équipe une source unique d'informations fiables ; a remplacé les réunions de suivi et les mises à jour manuelles par des tableaux de bord en temps réel ; a éliminé les tâches fastidieuses grâce à des automatisations intelligentes et à une IA intégrée ; a mis fin aux casse-tête liés aux permissions grâce à un partage granulaire basé sur les rôles ; et a transformé les OKR autrefois obscurs en objectifs dynamiques et connectés qui se mettent à jour automatiquement.

ClickUp Brain

Si vous recherchez une alternative à DeepSeek qui comprend vraiment votre travail, ClickUp Brain change la donne. Contrairement aux outils d'IA autonomes, Brain est intégré directement à votre environnement de travail et accède à vos tâches, documents, discussions, réunions, et même à vos applications connectées telles que Slack, Google Drive, Notion et bien d'autres.

Avec Brain, vous pouvez rédiger des briefs dans ClickUp Docs, générer des images en accord avec votre marque et créer automatiquement des tâches et des sous-tâches à partir d'une seule invite, sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

Commencez votre journée avec StandUp par l'IA, alimenté par des mises à jour réelles issues des tâches en cours, tandis que AI Fields remplit automatiquement les métadonnées des tâches pour que rien ne passe entre les mailles du filet. Ajoutez des cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp pour mettre en avant les projets et les priorités en un coup d'œil.

Obtenez des résumés et des réponses instantanés depuis votre environnement de travail ClickUp avec ClickUp Brain

🚀 Voici plus d'informations sur ce que ClickUp Brain peut vous apporter :

Résumés automatiques = moins de lecture, plus d'action : le contenu sur le lieu de travail est écrasant, et personne n'a envie de faire défiler des fils de discussion interminables. ClickUp Brain résume les longs e-mails, les mises à jour de projet et les notes de réunion

Des compte-rendus individuels, sans les réunions : StandUp par l'IA génère des mises à jour de statut concises afin que les équipes puissent rester synchronisées sans synchronisations inutiles

E-mails, supports marketing et contenu : Brain rédige d'excellents textes marketing, qu'il s'agisse d'e-mails, de présentations ou de publications sur les réseaux sociaux, lorsque vous êtes à court d'inspiration

Automatisations en langage naturel : ClickUp fait passer l'automatisation au niveau supérieur en permettant aux utilisateurs de créer des flux de travail simplement en les décrivant en anglais courant

💡 Conseil de pro : Activer/désactiver les modèles d'IA — de ChatGPT et Claude à Gemini et DeepSeek — grâce à ClickUp Brain ! Oui, tout est accessible directement depuis votre environnement de travail ClickUp ou l'application Brain MAX. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de reconnaissance vocale dans l'application Brain MAX pour travailler 4 fois plus vite !

Gestion des connaissances ClickUp

L'une des principales raisons pour lesquelles les professionnels, les chefs de projet et les analystes de données apprécient ClickUp est sa capacité à centraliser les informations en toute simplicité.

La fonctionnalité de gestion des connaissances par l'IA de ClickUp facilite la recherche d'informations en temps réel en extrayant instantanément les informations pertinentes des tâches, des commentaires, des documents et des wikis. Dites adieu à la recherche interminable de contexte !

Il vous suffit de poser des questions et de trouver des réponses ainsi que des ressources grâce au système de gestion des connaissances par l'IA de ClickUp

🚀 Voici en quoi cela vous aide :

Importez les connaissances de votre équipe : importez en toute sécurité des documents et des connaissances depuis n'importe quel outil

Utilisez les modèles Wiki : accélérez le travail de votre équipe grâce à une multitude de comprennent la modification en cours et les commentaires intégrés : accélérez le travail de votre équipe grâce à une multitude de modèles Wiki , quila modification en cours et les commentaires intégrés

Autorisations avancées : gardez le contrôle de vos connaissances grâce à des permissions complètes et à l'historique des versions

ClickUp Enterprise Search

Cependant, les capacités de gestion des connaissances de ClickUp ne sont pas complètes sans la fonctionnalité ClickUp Enterprise Search.

Si vous êtes plongé dans un projet crucial et que vous avez soudainement besoin d'un document datant de deux mois dont vous vous souvenez à peine, la recherche connectée de ClickUp le fera remonter en quelques secondes. S'il était enfoui dans Slack ou perdu dans un fil de discussion par e-mail, vous passeriez des heures à le chercher ou finiriez par demander à un collègue de vous le renvoyer.

Trouvez des documents et des fichiers grâce à une simple recherche dans toutes les bases de données à l'aide de ClickUp Connected Search

La recherche connectée analyse toutes vos applications intégrées, de Google Drive à Jira et Salesforce, pour vous fournir les informations dont vous avez besoin en quelques secondes. Grâce à ces fonctionnalités, ClickUp offre un environnement de travail organisé, accessible et utile.

Agents ClickUp Autopilot

L'IA native de ClickUp remplace également les tâches répétitives et fastidieuses grâce aux agents Autopilot , des flux de travail alimentés par l'IA qui gèrent la création des tâches, leur acheminement, les changements de statut et bien plus encore, pour que vous n'ayez pas à le faire. Choisissez parmi les agents prédéfinis ou créez des agents personnalisés qui vous aideront à en faire plus en moins de temps.

Utilisez les agents IA de ClickUp pour automatiser les tâches répétitives, qu'il s'agisse de répondre aux questions fréquentes dans le chat ou de préparer un résumé quotidien de vos tâches

Idéal pour

Taille de l'équipe

Petites équipes de 5 à 20 personnes, startups en pleine croissance, entreprises de taille moyenne ou grandes entreprises

À qui s'adresse ClickUp ?

Des équipes de toutes tailles gérant des projets de taille et de complexité variables qui nécessitent une collaboration interfonctionnelle

Fonctionnalités

Gestion des connaissances basée sur l'IA : bénéficiez de recherches intelligentes, de résumés automatisés et d'informations en temps réel générées par l'IA grâce à ClickUp Brain

Recherche connectée pour un accès unifié : effectuez des recherches sur Google Drive, Slack, Jira, Salesforce et d'autres outils intégrés pour trouver instantanément ce dont vous avez besoin

Collaboration en temps réel : modifiez des documents sur ClickUp Docs, attribuez des tâches et communiquez avec votre équipe en un seul endroit, sans avoir à passer d'une application à l'autre

Flux de travail automatisés et hiérarchisation des tâches : utilisez l'automatisation basée sur l'IA pour mettre à jour les statuts, attribuer des tâches et organiser le travail en fonction de l'urgence

Espace de travail hautement personnalisable : adaptez ClickUp à vos besoins spécifiques en matière de gestion de projet grâce à des catégories, des étiquettes et des tableaux de bord flexibles

Avantages

ClickUp Brain permet vraiment de gagner du temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils de discussion, rédiger des brouillons de documents et même transcrire des extraits audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et de se passer de modules complémentaires. Les nouvelles mises à jour du calendrier et du diagramme de Gantt facilitent la planification. La mise à jour de mars 2025 a fusionné les tâches, les documents, les discussions et les réunions en une seule vue de calendrier et a ajouté un blocage de temps alimenté par l'IA ; les diagrammes de Gantt se chargent nettement plus rapidement et conservent le niveau de zoom. Tout est regroupé dans un seul environnement de travail. Nous menons des sprints agiles, publions des documents et gérons les OKR sans avoir à passer d'une application à l'autre. Les intégrations natives (Slack, Drive, GitHub) sont rapides à configurer.

ClickUp Brain permet vraiment de gagner du temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils de discussion, rédiger des brouillons de documents et même transcrire des extraits audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et de se passer de modules complémentaires. Les nouvelles mises à jour du calendrier et du diagramme de Gantt facilitent la planification. La mise à jour de mars 2025 a fusionné les tâches, les documents, les discussions et les réunions en une seule vue de calendrier et a ajouté un blocage de temps alimenté par l'IA ; les diagrammes de Gantt se chargent nettement plus rapidement et conservent le niveau de zoom. Tout est regroupé dans un seul environnement de travail. Nous menons des Sprints agiles, publions des documents et gérons les OKR sans avoir à passer d'une application à l'autre. Les intégrations natives (Slack, Drive, GitHub) sont rapides à configurer.

Générez des idées, des textes, de la documentation et même des images grâce à l'IA dans un seul environnement de travail

Hiérarchisez les tâches, attribuez-les au bon membre de l'équipe et suivez automatiquement les mises à jour grâce aux champs IA et aux comptes rendus quotidiens

Créez des automatisations en langage naturel optimisées par l'IA

Planifiez vos réunions et travaillez facilement grâce au calendrier IA de ClickUp

Accédez à plusieurs modèles d'IA avancés, notamment Claude, ChatGPT, DeepSeek et bien d'autres, dans une seule application, pour un coût minime

Inconvénients

Parfois, cela peut sembler insurmontable en raison du nombre d'options et de façons de faire. Ce n'est pas que ce soit un inconvénient, bien au contraire, cela fait partie de son potentiel, mais cela demande du temps, de la patience et un apprentissage constant.

Parfois, cela peut sembler insurmontable en raison du nombre d'options et de façons de faire. Ce n'est pas que ce soit un inconvénient, bien au contraire, cela fait partie de son potentiel, mais cela demande du temps, de la patience et un apprentissage constant.

La configuration et la maîtrise des nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation peuvent prendre du temps.

ClickUp Brain n'est disponible qu'avec un essai gratuit limité ou dans le cadre de forfaits payants

Si la plupart des outils d'IA résolvent une partie du problème, ils créent également une prolifération de l'IA , un réseau croissant d'assistants déconnectés qui ne communiquent pas entre eux.

ClickUp met fin à la fois à l'IA et à la prolifération des tâches en unifiant votre travail, votre communication et votre automatisation au sein d'une seule plateforme intelligente.

S'intègre avec et ne s'intègre pas avec

Tarifs

Avis sur G2 et Capterra

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Est-ce que je recommande ClickUp ?

Oui. Si vous avez besoin d'un hub de travail évolutif et tout-en-un, avec des fonctionnalités de gestion des tâches et des connaissances ainsi que des capacités d'IA générative et agentique, ClickUp est le choix idéal. Comme il dispose de tout votre contexte de travail, l'IA de ClickUp débloque des avantages cumulés. Elle devient de plus en plus intelligente à mesure que vous l'utilisez et s'adapte de mieux en mieux à votre façon de travailler !

📮 ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface de chatbot familière et leurs capacités polyvalentes — pour générer du contenu, analyser des données, etc. — pourraient expliquer leur grande popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet à chaque fois pour poser une question à l'IA, les coûts liés à l'activation/désactivation du contexte et à la navigation s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il s'intègre directement à votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous fournit des réponses parfaitement adaptées à vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

📚 À lire également : Alternatives à ClickUp

2. Google Gemini (Idéal pour l'automatisation des flux de travail et la génération de contenu basées sur l'IA)

Google Gemini fonctionne comme une paire de mains supplémentaire au sein de Google Workspace, en se chargeant du travail fastidieux pour que vous n'ayez pas à le faire.

L'un des avantages de Gemini réside dans son intégration poussée à l'écosystème de Google. Si vous utilisez déjà Gmail, Calendrier ou Drive, Gemini s'intègre parfaitement à votre flux de travail et tire parti de l'accès aux données en temps réel pour créer ou rédiger, résumer et mettre en évidence, et même partager des suggestions concernant votre travail.

Vous avez besoin d'extraire les éléments à mener d'un long fil de discussion par e-mail ? Gemini peut les résumer pour vous. Vous souhaitez un échéancier de projet rapide ? Il peut générer un tableau structuré dans Sheets et présenter les principales fonctionnalités du projet.

Idéal pour

Taille de l'équipe

Particuliers, freelances et petites équipes qui s'intéressent à l'IA

À qui s'adresse Gemini ?

Idéal pour les équipes qui utilisent déjà Google Workspace et qui ont besoin de rédiger ou de résumer rapidement des documents dans Docs, Gmail ou Sheets ; convient également aux développeurs utilisant Gemini Pro dans des applications IA via Vertex AI

Fonctionnalités

Générez des listes de tâches, des rapports de projet et des résumés dans Google Docs, réduisant ainsi le travail manuel

Effectuez l'automatisation des réponses aux e-mails et des éléments à effectuer dans Gmail pour faire avancer vos projets

Extrayez des informations utiles de longues chaînes d'e-mails et transformez-les en listes de tâches organisées

Créez des visuels personnalisés dans Slides grâce à la génération de texte en image alimentée par l'IA

Améliorez l'évaluation des risques et les prévisions en analysant les tendances des données dans Sheets

Avantages

Les capacités avancées de raisonnement et de création de contenu de Gemini sont particulièrement impressionnantes. Gemini offre des fonctionnalités multimodales telles que le texte, le code, l'audio, l'image et la vidéo. Gemini vous aide à créer et à développer des intégrations en utilisant vos instructions en langage naturel comme données d'entrée. Identifiez facilement des schémas et générez des réponses logiques.

Les capacités avancées de raisonnement et de création de contenu de Gemini sont particulièrement impressionnantes. Gemini offre des fonctionnalités multimodales telles que le texte, le code, l'audio, l'image et la vidéo. Gemini vous aide à créer et à développer des intégrations en utilisant vos instructions en langage naturel comme données d'entrée. Identifiez facilement des schémas et générez des réponses logiques.

Une solide compréhension contextuelle pour des réponses optimisées

Multimodalité : travaillez avec des formats de texte, de code, d’audio, d’image et de vidéo dans une seule application

Inconvénients

J'aurais aimé que les meilleures fonctionnalités ne soient pas réservées à un forfait payant. La version gratuite convient pour les tâches de base, mais si vous voulez profiter de toutes les fonctionnalités (comme une mémoire plus longue ou Gemini 1.5 Pro), vous devez souscrire au forfait Google One IA Premium. De plus, sur le plan créatif, ce n'est pas toujours très passionnant. L'application a tendance à jouer la carte de la sécurité et donne parfois des réponses très « conventionnelles », surtout par rapport à un outil comme ChatGPT.

J'aurais aimé que les meilleures fonctionnalités ne soient pas réservées à un forfait payant. La version gratuite convient pour les tâches de base, mais si vous voulez profiter de toutes les fonctionnalités (comme une mémoire plus longue ou Gemini 1.5 Pro), vous devez souscrire au forfait Google One IA Premium. De plus, sur le plan créatif, ce n'est pas toujours très passionnant. L'application a tendance à jouer la carte de la sécurité et donne parfois des réponses très « conventionnelles », surtout par rapport à un outil comme ChatGPT.

Les fonctionnalités IA avancées de Gemini nécessitent un abonnement à Google Workspace

Fonctionne mieux au sein de l'écosystème Google, avec des intégrations limitées pour les applications non-Google

Contrairement à certains concurrents, il manque de personnalisation de l'IA en fonction des rôles

Tarifs

Free

Gemini Advanced : 24 $/mois par utilisateur

Avis sur G2 et Capterra

G2 : 4,4/5 (plus de 230 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Est-ce que je recommande Gemini ?

Si votre équipe utilise déjà intensivement les outils Google, Gemini peut être un excellent assistant.

3. Perplexity IA (Idéal pour la recherche et l'analyse de données basées sur l'IA)

Les moteurs de recherche traditionnels obligent souvent les utilisateurs à passer au crible de nombreux liens pour trouver des informations fiables. Perplexity AI change la donne en agissant comme un assistant de recherche alimenté par l'IA qui fournit des réponses instantanées et bien référencées.

De plus, contrairement aux moteurs de recherche classiques, Perplexity IA puise dans plusieurs sources en temps réel, résume les informations clés et affine même les résultats grâce à des questions complémentaires.

Idéal pour

Taille de l'équipe

Particuliers, chercheurs ou petites équipes axées sur la recherche

À qui s'adresse Perplexity IA ?

Idéal pour les chercheurs ou les analystes qui ont besoin de citations en temps réel et de renseignements résumés

Idéal pour les journalistes, les étudiants et les équipes chargées des politiques qui font du travail d'exploration approfondi

Utile pour ceux qui souhaitent remplacer la recherche traditionnelle par un système de questions-réponses basé sur l'IA

Fonctionnalités

Obtenez des résultats de recherche basés sur l'IA avec des références de sources pour plus de transparence

Accédez à plusieurs modèles de langage (LLM), notamment GPT-4, Claude 3 et ses propres modèles

Assurez-vous de pouvoir récupérer en temps réel les informations les plus récentes

Effectuez des recherches approfondies grâce à Pro Search, qui affine les réponses à l'aide de questions complémentaires

Organisez vos recherches en collections pour faciliter l'enregistrement et le classement des informations

Avantages

Les questions complémentaires à vos questions sont une véritable mine d'or pour continuer à réfléchir et approfondir le sujet sur lequel vous effectuez des recherches.

Les questions complémentaires à vos questions sont une véritable mine d'or pour continuer à réfléchir et approfondir le sujet sur lequel vous effectuez des recherches.

Effectue des requêtes sur le Web en plusieurs langues à l'aide d'un traitement avancé du langage naturel (NLP)

Une interface conviviale qui répond aux besoins d'information grâce à un système simple de questions-réponses

Suggère des questions de suivi intelligentes pour combler les lacunes dans les connaissances

Inconvénients

Le principal inconvénient que j'ai rencontré était une imprécision occasionnelle avec des requêtes très spécialisées. Bien que l'outil fonctionne bien pour les informations générales, il a parfois du mal avec des sujets de niche qui nécessitent des informations détaillées.

Le principal inconvénient que j'ai rencontré était une imprécision occasionnelle avec des requêtes très spécialisées. Bien que l'outil fonctionne bien pour les informations générales, il a parfois du mal avec des sujets de niche qui nécessitent des informations détaillées.

A du mal avec les sujets moins documentés, fournissant parfois des informations superficielles

Ne dispose pas des fonctionnalités de personnalisation avancées que l'on trouve dans certains outils d'IA

La recherche avancée et l'accès aux LLM premium nécessitent un abonnement payant

Tarifs

Free

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise Pro : 40 $/mois par utilisateur

Avis sur G2 et Capterra

G2 : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Est-ce que je recommande Perplexity IA ?

Oui. Pour des recherches approfondies et des réponses en temps réel basées sur le Web, la plateforme IA de Perplexity est remarquable, mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un outil de gestion de projet ou de tâches.

📚 À lire également : Alternatives à Perplexity IA

4. ChatGPT (Idéal pour l'assistance et l'automatisation de projets basés sur l'IA)

Il va sans dire que vous connaissez déjà ChatGPT. C'est l'une des alternatives à DeepSeek les plus polyvalentes, qui vous permet d'écrire, de faire des recherches, de réfléchir à des idées, d'effectuer l'automatisation de tâches et d'analyser des données grâce à l'IA.

Contrairement à DeepSeek, qui est davantage axé sur les développeurs et orienté open source, ChatGPT offre une facilité d'utilisation immédiate grâce à des modèles puissants tels que GPT-4 et des GPT personnalisés qui font office d'assistants virtuels pour la gestion de projets, la rédaction et le codage.

Son forfait Pro inclut la navigation Web, l'analyse de fichiers et la génération d'images, ce qui en fait un choix pratique pour les spécialistes du marketing, les équipes produit et les créateurs de contenu qui souhaitent obtenir des résultats rapides et de haute qualité sans avoir à héberger ou à affiner eux-mêmes les modèles.

🍪 Bonus : la capacité de ChatGPT à s'intégrer à divers outils professionnels en fait un atout précieux pour les équipes d'entreprise qui cherchent à améliorer leur efficacité.

Idéal pour

Taille de l'équipe

Des particuliers aux équipes d'entreprise, toutes les fonctions confondues

À qui ChatGPT convient-il ?

Idéal pour les travailleurs du savoir généralistes, les créateurs de contenu et les équipes utilisant l'IA pour rédiger, coder, résumer et mener des séances de brainstorming

Fonctionnalités

Automatisez la planification de vos projets en générant des listes de tâches, des calendriers et des évaluations des risques en fonction du contexte

Obtenez des réponses et des informations instantanées grâce aux recherches sur le Web, réduisant ainsi votre dépendance vis-à-vis des recherches manuelles

Téléchargez et résumez des rapports et des notes de réunion afin d'améliorer le partage des connaissances au sein des équipes

Accédez à des analyses prédictives pour anticiper les risques liés aux projets

Avantages

Si j'ai une question, je peux la poser en sachant que j'obtiendrai une réponse fiable. Et si je ne fais pas confiance à la réponse, ChatGPT me fournira ce dont j'ai besoin. Il y a autant de liens que nécessaire.

Si j'ai une question, je peux la poser en sachant que j'obtiendrai une réponse fiable. Et si je ne fais pas confiance à la réponse, ChatGPT me fournira ce dont j'ai besoin. Il y a autant de liens que nécessaire.

Passez plus rapidement de l'idée à la mise en œuvre grâce aux suggestions et recommandations intelligentes de ChatGPT, que ce soit pour les tâches ménagères, les projets de travail ou tout autre sujet.

Demandez des références pour vous assurer que les réponses que vous obtenez sont fiables

Inconvénients

J'aimerais qu'il puisse gérer davantage de tâches de type assistant. Par exemple, si nous sommes en pleine discussion assez approfondie et que je pense que mon collègue apprécierait d'y participer, je pourrais dire : « Hé, envoie une invitation à untel pour qu'il rejoigne la conversation et apporte un troisième point de vue », ou au moins pouvoir effectuer une recherche en ligne ou rédiger et envoyer un e-mail.

J'aimerais qu'il puisse gérer davantage de tâches de type assistant. Par exemple, si nous sommes en pleine discussion assez approfondie et que je pense que mon collègue apprécierait d'y participer, je pourrais dire : « Hé, envoie une invitation à untel pour qu'il rejoigne la conversation et apporte un troisième point de vue », ou au moins pouvoir effectuer une recherche en ligne ou rédiger et envoyer un e-mail.

Impossible d'effectuer des actions ou d'effectuer l'automatisation des tâches de bout en bout comme le ferait un agent IA

Difficultés à répondre aux besoins très spécifiques et adaptés au secteur de certains projets

La précision des résultats dépend de la qualité des données d'entrée, ce qui nécessite parfois des instructions fragmentées et une vérification manuelle.

Tarifs

Free

Plus : 20 $/mois (un utilisateur)

Pro : 200 $/mois (un utilisateur)

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Avis sur G2 et Capterra

G2 : 4,7/5 (plus de 810 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Est-ce que je recommande ChatGPT ?

Oui. En tant qu'assistant LLM flexible et puissant qui s'intègre aux outils de l'entreprise et fournit l'assistance pour les plugins/extensions, ChatGPT est vivement recommandé.

🧠 Anecdote : En 2016, le programme AlphaGo de DeepMind, basé sur un réseau neuronal profond, a battu Lee Sedol, le champion du monde de go, en cinq parties.

📚 À lire également : Nous avons testé les meilleures alternatives à ChatGPT

5. Meta LLaMa 3 (Idéal pour le développement et l'expérimentation en matière d'IA open source)

Pour les entreprises et les développeurs à la recherche d'un modèle d'IA personnalisable sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, Meta Llama 3 constitue une solide alternative open source.

Contrairement aux modèles propriétaires tels que GPT-4 ou Claude, Llama 3 permet aux organisations d'ajuster et de déployer des modèles d'IA sur leur propre infrastructure, garantissant ainsi un meilleur contrôle sur la confidentialité des données et les coûts.

🍪 Bonus : sa grande évolutivité, son potentiel multilingue et son intégration avec des plateformes telles qu'AWS, Azure et Hugging Face en font un choix flexible pour les projets basés sur l'IA.

Idéal pour

Taille de l'équipe

Laboratoires de recherche, start-ups axées sur l'IA ou entreprises disposant d'une expertise interne en apprentissage automatique

À qui s'adresse Meta LLaMa 3 ?

Convient aux développeurs ou aux équipes de recherche qui créent des applications IA personnalisées

Idéal pour les organisations à la recherche d'un LLM open-source pour un déploiement privé

Ne convient pas aux débutants — nécessite une infrastructure et une expérience en matière de réglage fin des modèles

Fonctionnalités

Bénéficiez de possibilités de personnalisation et d'ajustement grâce à la disponibilité open source pour les entreprises

Améliorez les tâches de raisonnement, de codage et de suivi d'instructions grâce à des performances élevées dans plusieurs langages de programmation

Accédez à des capacités multimodales, notamment des modèles d'IA basés sur la vision

Optimisez l'efficacité grâce à la fonction GQA (Grouped Query Attention) et à la compression des jetons

Assurez-vous un déploiement flexible et évolutif sur les principales plateformes cloud

Avantages

Je l'utilise tous les jours en complément des modèles OpenAI et Anthropic, comme alternative peu coûteuse pour des cas d'utilisation spécifiques. Facilement accessible et bien positionné en tant que concurrent open source.

Je l'utilise tous les jours en complément des modèles OpenAI et Anthropic, comme alternative peu coûteuse pour des cas d'utilisation spécifiques. Facilement accessible et bien positionné en tant que concurrent open source.

Entraîné sur un vaste ensemble de données comprenant entre 8 et 70 milliards de paramètres

Coûts réduits par rapport aux modèles OpenAI et Anthropic

Performances fiables et rapides

Inconvénients

1. Coûts élevés pour l'installation et l'infrastructure. Cela pourrait mettre à rude épreuve votre infrastructure et vos ressources actuelles. 2. Aucune sécurité prête à l'emploi. Contrairement aux modèles propriétaires, LLaMA 3 nécessite un filtrage minutieux des invites, une modération et des couches d'alignement, ce qui vous confère davantage de responsabilités.

1. Coûts élevés pour l'installation et l'infrastructure. Cela pourrait mettre à rude épreuve votre infrastructure et vos ressources actuelles. 2. Aucune sécurité prête à l'emploi. Contrairement aux modèles propriétaires, LLaMA 3 nécessite un filtrage minutieux des invites, une modération et des couches d'alignement, ce qui vous confère davantage de responsabilités.

Contrairement aux modèles à code source fermé, il ne fournit pas nativement d’assistance pour les applications de chat en temps réel

Nécessite une expertise technique pour un réglage fin et un déploiement efficaces

Vous confie la responsabilité d'une utilisation responsable

Encore en retard par rapport aux modèles propriétaires dans le traitement des requêtes nuancées

Tarifs

Tarification personnalisée

Avis sur G2 et Capterra

G2 : 4,3/5 (plus de 140 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Est-ce que je recommande Meta Llama 3 ?

À moins de disposer d'une infrastructure et de talents en apprentissage automatique, LLaMA 3 n'est pas une solution pratique en tant qu'assistant IA prêt à l'emploi, à l'instar de ClickUp Brain ou ChatGPT.

📚 À lire également : Alternatives à Meta IA

🧠 Anecdote : En 1980, John Searle a expliqué la distinction entre l'IA « faible » et l'IA « forte ». L'IA faible se concentre sur une tâche précise, tandis que l'IA forte s'apparente à l'intelligence humaine complète.

6. Claude IA (Idéal pour l'aide à la programmation et l'exploration d'idées)

Claude AI, développé par Anthropic, est conçu en mettant fortement l'accent sur le raisonnement, la sécurité et l'utilisation éthique de l'IA. Contrairement à de nombreux modèles d'IA axés sur la vitesse et la polyvalence, Claude excelle dans les tâches faisant appel à une forte logique, l'assistance au codage et les discussions philosophiques approfondies, comme en témoignent ses interactions avec les utilisateurs.

La capacité de Claude à traiter des invitations complexes tout en conservant un style de réponse conversationnel et structuré en fait un excellent choix pour les développeurs, les chercheurs et les penseurs profonds.

Idéal pour

Taille de l'équipe

Des petites équipes aux grandes entreprises

À qui s'adresse Claude IA ?

Idéal pour les équipes juridiques, de conformité ou d'entreprise qui accordent de l'importance à la confidentialité et à la mémoire contextuelle à long terme

Idéal pour résumer des documents volumineux, des contrats juridiques ou des bases de connaissances internes

Idéal pour les organisations qui ont besoin d'un haut niveau de sécurité et de transparence dans les résultats de l'IA

Fonctionnalités

Tirez parti de fonctionnalités avancées de débogage et de génération de code grâce à de solides capacités de programmation

Gérez des documents volumineux et des discussions à plusieurs tours grâce à une large fenêtre de contexte (jusqu'à 200 000 mots)

Interprétez les images et les diagrammes grâce aux capacités de vision améliorées des modèles les plus récents

Réduisez les biais et les résultats préjudiciables grâce à un alignement éthique de l'IA fondé sur des principes constitutionnels

Utilisez l'accès à l'API pour les développeurs afin de créer des applications personnalisées basées sur l'IA

Avantages

Un langage plus riche. Une approche très humaine. Moins de listes, plus de concepts.

Un langage plus riche. Une approche très humaine. Moins de listes, plus de concepts.

Des réponses détaillées, utiles et adaptées au contexte, avec un langage riche

Analyse approfondie et raisonnement pour les tâches de codage

Apprend de vos styles d'écriture et s'y adapte

Inconvénients

L'incapacité à apprendre entre les « discussions », ainsi que le fait que les discussions « longues » soient découragées, m'obligent à réentraîner Claude sur un sujet chaque fois que je commence une nouvelle discussion de projet.

L'incapacité à apprendre entre les « discussions », ainsi que le fait que les discussions « longues » soient découragées, m'obligent à réentraîner Claude sur un sujet chaque fois que je commence une nouvelle discussion de projet.

La version gratuite est limitée à un certain nombre de messages par session

Difficultés avec les requêtes dans des domaines spécialisés qui nécessitent une connaissance contextuelle approfondie

Impossible d'effectuer des actions autonomes pour réaliser l'automatisation des tâches

Tarifs

Free

Pro : 20 $/mois (un utilisateur)

Max : À partir de 100 $/mois par utilisateur

Équipe : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Avis sur G2 et Capterra

G2 : 4,4/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Est-ce que je recommande Claude IA ?

Oui. Claude est une excellente option pour résumer des longs contextes et fournir des réponses réfléchies, en particulier dans les entreprises et les secteurs réglementés.

📚 À lire également : Alternatives à IA Claude

7. Qwen 2.5 (Idéal pour le codage et l'automatisation IA à un prix abordable)

Développé par Alibaba Cloud, Qwen 2.5 est relativement nouveau sur le marché, mais séduit déjà de nombreux utilisateurs grâce à son modèle d'IA avancé conçu pour le traitement du langage naturel, le raisonnement et la génération de code.

Ce modèle d'IA chinois rivalise avec des modèles de premier plan tels que GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet et DeepSeek V3, tout en conservant un coût par million de tokens nettement inférieur.

Idéal pour

Taille de l'équipe

Développeurs indépendants, petites équipes de recherche en IA ou grandes organisations de la région APAC

À qui s'adresse Qwen 2.5 ?

Cette solution convient aux entreprises qui souhaitent tester des modèles ouverts proposés par un fournisseur, prestataire régional et qui recherchent une souveraineté en matière de LLM.

Fonctionnalités

Profitez du traitement du texte, des images et de l'audio grâce à une fenêtre contextuelle de 128 000 tokens

Réalisez des tâches de codage avec une précision de 92,7 % sur HumanEval, surpassant ainsi GPT-4o et DeepSeek V3

Personnalisez-la et intégrez-la à vos applications grâce à la flexibilité de l'open source

Bénéficiez d'une assistance pour 29 langues, dont le mandarin, l'arabe et l'hindi

Avantages

Il est même aussi performant, voire meilleur, que d'autres modèles locaux que j'ai testés pour ma tâche de traduction personnelle (du japonais technique vers l'anglais), qui nécessite de suivre des instructions complexes (hf. co/bartowski/Qwen2. 5-Coder-32B-Instruct-GGUF:IQ4_XS). Des résultats impressionnants pour un modèle de codage utilisé dans une tâche non liée au codage.

Il est même aussi performant, voire meilleur, que d'autres modèles locaux que j'ai testés pour ma tâche de traduction personnelle (du japonais technique vers l'anglais), qui nécessite de suivre des instructions complexes (hf. co/bartowski/Qwen2. 5-Coder-32B-Instruct-GGUF:IQ4_XS). Des résultats impressionnants pour un modèle de codage utilisé dans une tâche non liée au codage.

Économique, environ 10 fois moins cher que GPT-4o

Performant aussi bien pour les tâches de codage que pour celles qui ne le sont pas

Inconvénients

Code source fermé pour les versions d'entreprise, ce qui limite les possibilités de personnalisation par des tiers

Performances légèrement inférieures en écriture créative par rapport à Claude’s 3.5 Sonnet

Baisse des performances au-delà de 100 000 jetons dans les tâches très complexes

Tarifs

Free

Accès à l'API : 0,38 $ par million de jetons

Forfaits Enterprise : tarifs personnalisés

Avis sur G2 et Capterra

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Est-ce que je recommande Qwen 2.5 ?

Pour la plupart des équipes internationales, ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Cet outil est puissant en matière de recherche, mais il manque de convivialité, d'accessibilité et d'intégrations concrètes en dehors d'Alibaba Cloud.

🧠 Anecdote : Le « Portrait d'Edmond Belamy » est le premier tableau créé par une IA à avoir été mis aux enchères dans le monde de l'art. Le collectif a créé ce tableau à l'aide d'une méthode d'IA appelée « réseau antagoniste génératif » (GAN), et il était si réaliste qu'il s'est vendu pour la somme astronomique de 432 500 dollars !

📖 À lire également : Nous avons testé les meilleurs outils d'IA pour la gestion des connaissances

8. Elicit IA (Idéal pour la recherche universitaire et les revues de littérature basées sur l'IA)

Elicit est un assistant de recherche basé sur l'IA, conçu pour faciliter les revues de littérature et réaliser l'automatisation des tâches fastidieuses liées à la recherche universitaire.

Grâce à son accès à une base de données de plus de 125 millions d'articles de recherche, cet outil aide les utilisateurs à trouver des études pertinentes, à en extraire les informations clés et à synthétiser les résultats. Cela le rend particulièrement utile pour les revues systématiques, les méta-analyses et la formulation d'hypothèses.

Idéal pour

Taille de l'équipe

Chercheurs universitaires indépendants, groupes de réflexion sur les politiques publiques et doctorants

À qui s'adresse Elicit IA ?

Idéal pour les chercheurs individuels ou les petites équipes universitaires à l'étape initiale de l'exploration de projets ou de la rédaction d'articles

Fonctionnalités

Trouvez des articles pertinents et obtenez des résumés en une phrase grâce à son moteur de recherche alimenté par l'IA

Extrayez les données clés des articles et organisez-les dans des tableaux structurés

Générez des synthèses thématiques à partir de plusieurs articles pour identifier les tendances de la recherche

Téléchargez des fichiers PDF et recevez des résumés et des analyses automatisés

Accédez à des flux de travail de revue systématique, pour l’assistance à la recherche universitaire et professionnelle

Avantages

Cela m'aide à comprendre les articles en un coup d'œil et à déterminer s'ils sont pertinents ou non, et si je dois les lire en détail. Il résume les points principaux : objectif, méthode, taille de l'échantillon, techniques quantitatives, variables, nombre de citations et même les critiques formulées à son sujet dans d'autres articles.

Cela m'aide à comprendre les articles en un coup d'œil et à déterminer s'ils sont pertinents ou non, et si je dois les lire en détail. Il résume les points principaux : objectif, méthode, taille de l'échantillon, techniques quantitatives, variables, nombre de citations et même les critiques formulées à son sujet dans d'autres articles.

Sélectionnez avec précision les informations pertinentes issues de la recherche

Gagnez des heures sur la revue de la littérature

Inconvénients

Lorsque vous marquez une recherche d'une étoile, vous ne pouvez pas y revenir pour la télécharger. Elle doit être téléchargée au fur et à mesure que vous la parcourez. Si vous souhaitez modifier légèrement votre recherche, les articles précédemment marqués d'une étoile ne seront pas conservés et devront être recherchés à nouveau pour obtenir leurs informations.

Lorsque vous marquez une recherche d'une étoile, vous ne pouvez pas y revenir pour la télécharger. Elle doit être téléchargée au fur et à mesure que vous la parcourez. Si vous souhaitez modifier légèrement votre recherche, les articles précédemment marqués d'une étoile ne seront pas conservés et devront être recherchés à nouveau pour obtenir leurs informations.

Vous ne pouvez pas consulter à nouveau les articles et rapports favoris

Les résumés peuvent simplifier à l'excès les résultats de recherches complexes

L'extraction de données ne donne pas toujours la priorité aux informations les plus pertinentes

Assistance mobile limitée, ce qui rend l'outil moins accessible pour les chercheurs en déplacement

Tarifs

Basic : Gratuit

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Pro : 49 $/mois par utilisateur

Équipe : 79 $/mois par utilisateur

Avis sur G2 et Capterra

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Est-ce que je recommande Elicit IA ?

Oui, mais uniquement pour les chercheurs. Il s'agit d'un outil de niche spécialement conçu pour un usage académique, et non pour la productivité générale ou les flux de travail en équipe.

Il résume parfaitement l'article et présente l'échantillon, les techniques, les objectifs et d'autres informations pertinentes en termes précis et clairs.

Il résume parfaitement l'article et présente l'échantillon, les techniques, les objectifs et d'autres informations pertinentes en termes précis et clairs.

📖 À lire également : Modèles gratuits de base de connaissances dans Word et ClickUp

9. Hugging Face Transformers (Idéal pour le déploiement de modèles d'apprentissage automatique et de traitement du langage naturel)

Hugging Face est devenu le GitHub du machine learning, offrant une plateforme open source où les développeurs et les chercheurs peuvent facilement partager, affiner et déployer des modèles de traitement du langage naturel (NLP).

Ce qui est génial, c'est qu'il héberge plus d'un million de modèles et d'ensembles de données, ce qui en fait une ressource incontournable pour les passionnés d'IA et les professionnels à la recherche de modèles pré-entraînés de pointe.

Idéal pour

Taille de l'équipe

Équipes de développeurs de petite et moyenne taille, laboratoires de recherche et créateurs de produits /IA qui déploient des modèles en production ou entraînent des LLM personnalisés

À qui s'adresse Hugging Face ?

C'est la solution idéale pour les startups qui développent des produits natifs IA à partir de modèles de base open source, mais elle ne convient pas aux équipes sans code ou non techniques.

Fonctionnalités

Accédez à une vaste collection de modèles pré-entraînés, notamment GPT, BERT et RoBERTa

Accédez à la bibliothèque Transformers pour une implémentation fluide des modèles NLP dans PyTorch, TensorFlow et JAX

Tirez parti des capacités de réglage fin pour adapter les modèles à des cas d'utilisation spécifiques

Bénéficiez d'un accès facile aux ensembles de données et de la possibilité de présenter des modèles d'IA dans des applications interactives

Utilisez les points de terminaison d'inférence pour déployer des modèles sur une infrastructure cloud évolutive

Avantages

Leurs bibliothèques « couteaux suisses » ont évolué, passant d'une spécialisation en TALN à une extension à la vision par ordinateur et à d'autres tâches d'apprentissage automatique, et ont également publié des bibliothèques pour la collecte de modèles d'entraînement et d'inférence. Si vous recherchez à la fois des fonctionnalités « standard » et des « options » : il y a de fortes chances que vous souhaitiez la boîte à outils Hugging Face.

Leurs bibliothèques « couteaux suisses » ont évolué, passant d'une spécialisation en TALN à une extension à la vision par ordinateur et à d'autres tâches d'apprentissage automatique, et ont également publié des bibliothèques pour la collecte de modèles d'entraînement et d'inférence. Si vous recherchez à la fois des fonctionnalités « standard » et des « options » : il y a de fortes chances que vous souhaitiez la boîte à outils Hugging Face.

Conçues pour les ingénieurs en apprentissage automatique, elles intègrent des API robustes, des bibliothèques telles que Transformers, des ensembles de données et des accélérateurs, et prennent en charge l'entraînement personnalisé ou le réglage fin.

Soutenu par une communauté mondiale dynamique qui contribue à la création de modèles, d'ensembles de données et de recherches, ce qui rend l'expérimentation plus rapide et plus collaborative

Inconvénients

Ils sont des fournisseurs d'excellents services à la communauté, mais malheureusement, la conception de l'API est très peu intuitive et difficile à utiliser, et la documentation est obsolète.

Ils sont des fournisseurs d'excellents services à la communauté, mais malheureusement, la conception de l'API est très peu intuitive et difficile à utiliser, et la documentation est obsolète.

La documentation et la conception de l'API peuvent s'avérer complexes pour les débutants qui s'initient aux configurations des modèles

Certaines fonctionnalités nécessitent des forfaits payants, notamment pour l'accès à des GPU haute performance

Manque de précision dans la détection du contenu généré par l'IA par rapport à des outils spécialisés comme Originality. IA

Tarifs

Free

Pro : 9 $/mois par utilisateur

Enterprise : à partir de 20 $/mois par utilisateur

Avis sur G2 et Capterra

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Est-ce que je recommande Hugging Face ?

Ne convient pas aux utilisateurs lambda. Il s'agit d'un écosystème de développement incroyable, mais trop technique pour les équipes à la recherche d'outils de productivité prêts à l'emploi.

📖 À lire également : Organisation des fichiers et des dossiers : stratégies pour améliorer votre flux de travail

10. Mistral AI (Idéal pour créer des applications IA personnalisées avec des modèles open-weight)

Mistral AI est une excellente alternative à DeepSeek si vous souhaitez contrôler entièrement le fonctionnement de votre IA. Elle vous donne accès à des modèles rapides et ouverts, tels que Mistral-7B et Mixtral, que vous pouvez déployer localement — sans boîte noire ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

Si vous développez des applications IA personnalisées ou si vous accordez de l'importance à la vitesse et à la confidentialité, Mistral vous fournit les outils nécessaires. Attention toutefois : cette solution n'est pas adaptée aux débutants. Vous aurez besoin de compétences techniques solides pour la mettre en place et assurer son bon fonctionnement.

Idéal pour

Taille de l'équipe

Chercheurs en IA, équipes d'infrastructure et entreprises soucieuses de la confidentialité

À qui s'adresse Mistral IA ?

Idéal pour les entreprises qui souhaitent exécuter des modèles légers et ouverts sur une infrastructure privée

Idéal pour les cas d'utilisation nécessitant une inférence locale, de la vitesse et un contrôle sur l'IP

Une solution idéale pour les déploiements en périphérie et les flux de travail d'IA sécurisés

Fonctionnalités

Exécutez des modèles légers en local (par exemple, Mistral-7B, Mixtral)

Déployez une inférence rapide avec une infrastructure minimale

Créez des applications IA sécurisées et auto-hébergées

Utilisez des licences permissives pour vos projets commerciaux

Avantages

Il dispose d'une fonction de recherche Web et d'un canevas ; le modèle de vision est presque aussi performant que Gemini. Vous pouvez également configurer des agents et les appeler en discutant avec @. Tout est gratuit et de qualité GPT-4. Voulez-vous ajouter le fait qu'il est en réalité open source ?

Il dispose d'une fonction de recherche Web et d'un canevas ; le modèle de vision est presque aussi performant que Gemini. Vous pouvez également configurer des agents et les appeler en discutant avec @. Tout est gratuit et de qualité GPT-4. Voulez-vous ajouter le fait qu'il est en réalité open source ?

Le Chat de Mistral serait plus rapide et moins cher que les outils d'IA courants tels que ChatGPT

Modèles open-weight de pointe

Capacités de l'IA agentique

Inconvénients

Documentation et communauté limitées

Tarifs (Le Chat IA Assistant)

Free

Pro : 14,99 $/mois

Équipe : 50 $ (pour 2 utilisateurs/mois)

Enterprise : Tarification personnalisée

Avis sur G2 et Capterra

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Est-ce que je recommande Mistral IA ?

Uniquement si vous l'utilisez pour développer des applications. Il n'est pas conçu pour les utilisateurs non techniciens ni pour le travail intellectuel en général, contrairement à des outils tels que ClickUp Brain ou Claude.

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez de fouiller dans des fichiers sans fin pour trouver ce dont vous avez besoin ? L’IA connectée rend tout consultable et accessible en quelques secondes — fini les conjectures.

11. Poe (Idéal pour tester plusieurs modèles de langage)

Poe by Quora est idéal si vous souhaitez tester différents modèles d'IA au même endroit, sans avoir à changer d'onglet ni à effectuer de configuration technique. Vous pouvez discuter avec GPT-4, Claude, LLaMA et bien d'autres, le tout dans une interface épurée et facile à utiliser. C'est parfait pour explorer des idées, rédiger des brouillons ou simplement voir comment différents modèles réagissent. Vous pouvez même créer vos propres bots.

Mais si vous gérez les flux de travail d'une équipe ou avez besoin d'un outil de niveau professionnel, Poe pourrait vous sembler un peu trop basique. Considérez-le davantage comme un bac à sable d'IA que comme un outil de travail sérieux.

Idéal pour

Taille de l'équipe

Particuliers, entrepreneurs indépendants et utilisateurs occasionnels de l'IA

À qui s'adresse Poe ?

Idéal pour ceux qui souhaitent essayer plusieurs modèles d'IA (GPT-4, Claude, etc.) dans une seule interface

Utile pour les créateurs de contenu ou les amateurs qui expérimentent les résultats des modèles de langage de grande envergure (LLM)

Fonctionnalités

Discutez avec GPT-4, Claude, LLaMA et bien d'autres encore depuis une seule interface

Créez vos propres bots à l'aide d'instructions spécifiques

Accédez à l'IA sur le Web et sur mobile en synchronisant l'historique

Testez différentes instructions sur différents modèles

Avantages

Tous les chatbots disponibles sur Poe comprennent ma langue maternelle, l'hindi, lorsque je leur pose des questions dans ma langue maternelle, ce qui m'est d'autant plus utile. L'un des principaux avantages est qu'on peut également y accéder via l'application Android.

Tous les chatbots disponibles sur Poe comprennent ma langue maternelle, l'hindi, lorsque je leur pose des questions dans ma langue maternelle, ce qui m'est d'autant plus utile. L'un des principaux avantages est qu'on peut également y accéder via l'application Android.

Assistance multilingue

Une application mobile rapide et fiable

Inconvénients

Le système de crédits Poe est légèrement plus coûteux que l'utilisation d'un modèle particulier, et la version gratuite présente certaines limites en termes de fonctionnalités.

Le système de crédits Poe est légèrement plus coûteux que l'utilisation d'un modèle particulier, et la version gratuite présente certaines limitations en termes de fonctionnalités.

Le système de crédits peut s'avérer plus coûteux que l'utilisation de modèles individuels

Certains utilisateurs font des rapports sur le fait que le service est lent

Tarifs

Forfait Free gratuit disponible

À partir de 4,99 $/mois

Avis sur G2 et Capterra

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Est-ce que je recommande Poe ?

Même s'il est amusant à utiliser, Poe peut manquer de structure, de sécurité et de fonctionnalités pour la productivité en équipe.

📖 À lire également : La gestion des documents administratifs ne devrait pas accaparer toute votre semaine de travail. Un logiciel de gestion documentaire adapté peut rationaliser l'organisation, les validations et la collaboration. Voici comment trouver le meilleur !

Verdict final : DeepSeek, une meilleure option ? ClickUp est là pour vous aider

Vous vous souvenez quand nous avons parlé de ClickUp Brain et du fait que vous n'avez à faire qu'à poser une question pour qu'il sache exactement ce dont vous avez besoin ?

Mike Coon, chef de projet chez DISH Network, peut en témoigner :

Il me suffit de taper une question comme « Où en est ce projet en ce moment ? » pour obtenir une liste parfaitement mise en forme de tout ce qui s'est passé sur la période de mon choix. ClickUp Brain est comme un membre à part entière de notre équipe. C'est une application géniale. C'est tellement simple et ça fait gagner un temps fou.

Il me suffit de taper une question comme « Où en est ce projet en ce moment ? » pour obtenir une liste parfaitement mise en forme de tout ce qui s'est passé sur la période de mon choix. ClickUp Brain est comme un membre à part entière de notre équipe. C'est une application géniale. C'est tellement simple et ça fait gagner un temps fou.

Mais c'est une journée comme les autres chez ClickUp, où l'IA et l'automatisation ne sont pas seulement des fonctionnalités, mais sont intégrées de manière transparente dans le travail.

Une fois que vous avez adopté ClickUp, il devient le cerveau central de votre équipe. Il automatise les tâches, gère les connaissances, centralise les recherches et fait avancer les projets sans allers-retours incessants.

Alors, prêt à troquer la confusion contre la clarté ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!

FAQ (Foire aux questions)

Car « gratuite » rime souvent avec disponibilité limitée, confidentialité insuffisante et fonctionnalités manquantes. De nombreux utilisateurs sont confrontés à des pannes de serveur, à une modération insuffisante et à des API peu fiables, ce qui fait que l'open source est perçu davantage comme une source de tracas que comme un avantage.

ClickUp Brain n'est pas seulement un chatbot ; il est intégré à votre environnement de travail. Il relie les tâches, les documents, les réunions et les applications, de sorte que l'IA ne travaille pas à côté de vous, mais avec vous, éliminant ainsi les changements de contexte et les mises à jour manuelles.

ClickUp est la solution de choix pour les équipes d’entreprises ; elle combine IA générative, automatisation et suivi de projet en temps réel. Contrairement aux IA à fonction unique, elle établit la connexion entre toutes les étapes du travail : brainstorming, planification et exécution, le tout en un seul endroit.

Oui. ClickUp Brain fonctionne au sein de votre environnement de travail ClickUp, et non sur des serveurs publics. Cela signifie un chiffrement de niveau entreprise, des contrôles d'accès et une localisation des données qui garantissent la confidentialité des informations sensibles de votre entreprise, contrairement aux modèles ouverts et auto-hébergés.