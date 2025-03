10 modèles de wiki gratuits : Votre raccourci pour une gestion transparente des données

Si Wikipédia est la référence en matière de wikis, tous ne sont pas destinés au grand public. Dans le monde de l'entreprise, la volonté de partage des connaissances et de transparence a donné lieu à l'utilisation de wikis internes logiciel wiki .

Que vous souhaitiez vous lancer dans la construction d'un wiki pour créer un hub de connaissances pour l'équipe ou aider les nouveaux employés à s'intégrer, vous aurez besoin d'un modèle de wiki exceptionnel pour rationaliser le processus. Ces outils pratiques fournissent un cadre préconçu pour stocker et organiser toutes les données en un seul endroit.

Il existe une pléthore de modèles de wiki, mais ils ne sont pas tous identiques. Nous avons dressé une liste des 10 meilleures options pour vous aider à créer une base de données de connaissances complète et à favoriser la collaboration. 🧑‍🤝‍🧑

Qu'est-ce qu'un modèle wiki ?

Les modèles de wiki fournissent une structure et une forme prédéfinies pour créer une base de données en ligne, centralisant efficacement les informations de votre entreprise, y compris ses processus, ses employés, ses projets et ses clients. 🎯

Avec le bon modèle, vous pouvez créer un hub de connaissances dynamique qui évolue et se développe. Plusieurs membres de l'équipe peuvent collaborer au contenu, ce qui rend la gestion de l'information plus efficace.

Mettez en forme et collaborez facilement sur les documents Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

Les modèles de pages wiki sont également parfaits pour documenter les procédures opératoires normalisées (SOP) et les processus d'entreprise, vous permettant de créer des lignes directrices et des instructions détaillées pour votre équipe. De plus, vous pouvez personnaliser les pages des modèles wiki pour les adapter à vos processus spécifiques et à vos besoins d'information.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle wiki ?

Examinons les fonctionnalités essentielles que vous devez rechercher lorsque vous envisagez d'utiliser un modèle de page wiki ou de base de connaissances :

Convivialité : Le modèle de wiki idéal doit être convivial et s'adresser aussi bien aux utilisateurs avertis qu'à ceux qui n'ont pas d'expérience en matière de code. Les utilisateurs doivent pouvoir trouver facilement ce qu'ils cherchent grâce à des menus clairs, des barres de recherche et des catégories bien organisées Évolutivité : Le modèle que vous avez choisi doit pouvoir évoluer au fur et à mesure que votre base de connaissances s'étoffe. Il doit pouvoir s'adapter sans problème à l'augmentation du volume d'informations. Personnalisation : Un modèle de wiki de qualité supérieure offre des options de personnalisation étendues, ce qui vous permet de l'adapter à votre style et à votre image de marque Contrôle de version : Le contrôle des versions est important pour suivre les changements et les révisions apportés aux pages wiki, ce qui vous permet de revenir aux versions précédentes si nécessaire Intégration : Un modèle de wiki approprié doit permettre l'intégration avec d'autres outils tels que les calendriers et les systèmes de gestion des tâches, afin de créer une solution de gestion des connaissances rationalisée Accessibilité mobile : Un bon modèle de wiki devrait offrir un design réactif qui s'adapte de façon transparente aux tailles d'écran des smartphones et des tablettes - en gérant plusieurs pages

10 des meilleurs modèles de wiki à utiliser en 2024

Il est temps de plonger dans le monde passionnant de la création de bases de données. Nous avons parcouru les domaines de outils de base de connaissances pour découvrir les meilleurs modèles de wiki de Word, PowerPoint et ClickUp . Voyons ce que ces joyaux ont en réserve pour vous ! 💎

1. Modèle de wiki ClickUp

Vous en avez assez de devoir construire et maintenir un wiki à partir de zéro ? Le Modèle de wiki ClickUp est là pour vous sauver du chaos. C'est un outil puissant qui permet d'organiser, de conserver et de partager des informations cruciales sans effort.

Ce modèle est un document pratique qui est préchargé avec des pages et des sections. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le personnaliser pour qu'il réponde à vos besoins spécifiques.

Sur la page d'aperçu de l'équipe, vous pouvez :

Présenter vos nouveaux employés aux autres services de votre entreprise et rassembler toutes les informations, actualités et ressources utiles en un seul endroit

Présenter les rôles et les connexions des membres de votre équipe d'une manière visuellement attrayante en utilisant un diagramme d'organisation sur un Tableau blanc

Intégrer des listes, telles que la liste des objectifs de l'équipe (OKR), pour afficher les objectifs de l'entreprise

Sur la page Procédures de l'équipe, vous pouvez documenter vos procédures opératoires normalisées. Il s'agit de guides étape par étape pour tous ces flux de travail reproductibles, garantissant que des connaissances précieuses sont facilement accessibles aux nouveaux membres et aux membres actuels de l'équipe.

La page Ressources vous permet de rassembler une liste de ressources utiles pour vos collaborateurs internes et externes.

2. Modèle de gestion de projet ClickUp

Présentation du modèle de gestion de projet Modèle de gestion de projet ClickUp -est votre couteau suisse pour la gestion de projets. Avec ses différents affichages, ses champs personnalisés et ses dossiers distincts pour les OKR et les projets interfonctionnels, il vous couvre du début à la fin.

La principale fonctionnalité qui aide les équipes à naviguer dans ce modèle avancé et son large tableau d'options est la Vue Document Wiki de l'Équipe, votre fidèle base de données. Le même modèle permet à votre équipe d'accéder à toutes les informations relatives à l'entreprise sans jamais quitter l'interface. 👨🏻‍💻

Utilisez la page Team Overview Doc (Aperçu de l'équipe) pour définir la hiérarchie et les rôles de votre équipe. Ouvrez la page Processus pour donner un aperçu des activités de l'équipe résumé -définissez la mission de votre équipe, documentez les procédures opératoires normalisées et intégrez vos OKR. Cette page comporte deux sous-pages :

Mener un projet : Aide à concevoir un processus étape par étape pour l'exécution du projet, garantissant la qualité et la livraison dans les délais pour tous vos projets et programmes Ressources du projet : Décrit la procédure de gestion de l'affectation des ressources de votre projet

N'hésitez pas à personnaliser ces modèles complexes ou à faire équipe avec vos collègues pour une modification en cours. Ajoutez ou supprimez d'autres pages et sous-pages, insérez de nouvelles sections et incluez des tableaux pour une meilleure organisation. Tout dépend de vous !

3. Modèle de documentation de projet ClickUp

Si seulement il existait un moyen pour votre équipe d'accéder, d'explorer et d'afficher sans effort tous les documents du projet en un seul emplacement. Eh bien, le Modèle de documentation de projet ClickUp rend cela possible ! 🥳

Ce modèle de document convivial pour les débutants conserve chaque détail lié au projet proprement organisé dans des sections préconstruites, permettant aux parties prenantes de collaborer de manière transparente grâce à une fonctionnalité de modification en cours.

Commencez par insérer le logo et le nom de l'entreprise pour personnaliser le document et présenter les membres de l'équipe. Passez ensuite à l'aperçu et incluez le résumé, le contexte et les objectifs du projet.

Le modèle est accompagné de tableaux pratiques pour vous aider à vous organiser - voici quelques-uns de nos favoris :

Plan de gestion de projet : Planifiez les cibles du projet en indiquant la date de début et de fin, le chef d'équipe et la description de la cible

: Planifiez les cibles du projet en indiquant la date de début et de fin, le chef d'équipe et la description de la cible Échéancier du projet : Insérez les tâches programmées et leurs échéances hebdomadaires dans l'ordre chronologique

: Insérez les tâches programmées et leurs échéances hebdomadaires dans l'ordre chronologique Le forfait financier du projet : Plan financier du projet : estimez le budget du projet, en vous concentrant sur le coût des ressources humaines, des matériaux, de la livraison et des actifs

: Plan financier du projet : estimez le budget du projet, en vous concentrant sur le coût des ressources humaines, des matériaux, de la livraison et des actifs Journal des risques et des mesures : Note sur les obstacles ou les risques du projet, y compris les dates d'échéance et la personne à contacter pour la résolution des problèmes

: Note sur les obstacles ou les risques du projet, y compris les dates d'échéance et la personne à contacter pour la résolution des problèmes Rapport sur le statut du projet : Suivez le statut des tâches comme à faire, en cours ou en attente

Vous pouvez également remplir un tableau pour créer un plan de communication avec les parties prenantes ou enregistrer les changements de direction - que vous pouvez utiliser dans un modèle existant ou dans d'autres pages.

4. Modèle de processus et de procédures ClickUp

Le véritable défi de la documentation de vos processus d'entreprise est de garder tout organisé et facilement accessible. C'est là que le Modèle de processus et de procédures ClickUp se présente. Grâce à ses multiples affichages, il s'agit d'une solution unique pour la gestion des documents, qui vous permet de trouver facilement toutes les informations dont vous avez besoin en quelques secondes. ⏱️

Centralisez les wikis de vos projets dans les affichages suivants pour y accéder facilement :

Liste de documentation : Liste de tous vos processus et procédures regroupés par département et affiche des champs personnalisés tels que la priorité, le taux d'achèvement et le département

: Liste de tous vos processus et procédures regroupés par département et affiche des champs personnalisés tels que la priorité, le taux d'achèvement et le département Tableau des étapes de la documentation : Affiche les tâches regroupées par étape de documentation. Déplacez une entrée d'une étape à l'autre par un simple glisser-déposer

: Affiche les tâches regroupées par étape de documentation. Déplacez une entrée d'une étape à l'autre par un simple glisser-déposer Échéancier : affiche la durée et l'échéancier de chaque processus et procédure, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble en un coup d'œil

Le modèle se distingue par son organigramme de processus affiché sur le Tableau blanc. La plupart des modèles sont limités à des sorties visuelles. Cependant, l'utilisation de modèles dans ClickUp vous permet de planifier n'importe quel processus ou procédure et d'avoir une vue d'ensemble du travail à accomplir à l'aide d'un diagramme à code couleur.

Suivez le guide des formes pour placer les activités dans la bonne catégorie de processus par un simple glisser-déposer. Tirez parti de la fonctionnalité Connecteur pour établir des connexions entre les activités.

L'affichage Tableau blanc est entièrement adaptable : modifiez ses formes et ses couleurs et saisissez le texte de votre modèle pour personnaliser les processus. De plus, vous pouvez transformer les nœuds en tâches, ce qui vous permet d'affecter des personnes, de créer des checklists et d'échanger des commentaires.

5. Modèle de document sur les processus de l'entreprise ClickUp

Créez, organisez et mettez facilement à jour les procédures opératoires normalisées de votre entreprise avec le modèle Modèle de documentation des processus de l'entreprise ClickUp . Ce modèle de document stocke toutes les informations relatives aux procédures en un seul endroit, depuis les éléments de base, tels que le champ d'application et l'objectif, jusqu'aux éléments spécifiques, tels que les outils à utiliser ou les étapes singulières.

Personnalisez le document en ajoutant des images de couverture, des bannières et des icônes. Ajoutez une table des matières pour faciliter la navigation et incluez des pièces jointes à d'autres éléments du wiki ou des liens vers des sites web pour un message clair comme de l'eau de roche. ✨

Vous pouvez être aussi détaillé que vous le souhaitez en personnalisant les sections suivantes :

Champ d'application : Indiquer ce à quoi le document se réfère Audience : définir clairement à qui s'adresse le document : Effacées : définir clairement à qui s'adresse le document Gouvernance : Identifier les personnes responsables des processus d'approbation Objectif : Définir l'objectif principal du document diagramme RACI : Préciser qui est Rresponsable, Aresponsable, Cconsulté et Iinformé pour les différentes tâches Outils nécessaires : Liste des outils indispensables à l'exécution des processus Procédure : Décrire les étapes exactes pour atteindre un objectif ou achever une tâche Documents connexes : Inclure des liens vers d'autres documents pertinents documentation du projet ou inclure des éléments visuels attrayants tels que des dessins et des vidéos pour illustrer la procédure

Désencombrez le document en supprimant les sections qui ne répondent pas à vos besoins ou donnez-leur un nouveau nom pour refléter les informations que vous préférez noter. Si vous tenez à ce que les choses soient bien rangées et organisées, ajoutez un ou deux tableaux pour faciliter la gestion des données sur votre page wiki.

6. Modèle d'équipe de marketing ClickUp

Apportez votre équipes de marketing et de rationaliser leurs efforts grâce à l'application Modèle d'équipes de marketing ClickUp . Cet outil wiki polyvalent centralise les données relatives à vos projets, activités et équipes de marketing. Il couvre tout, du marketing d'évènement et des opérations d'équipe à la gestion du contenu et aux forfaits marketing stratégiques.

Toutes les données sont organisées dans des dossiers distincts pour éliminer toute confusion et simplifier la navigation. Grâce aux nombreux affichages, fonctionnalités et dossiers disponibles, ce modèle peut servir à de nombreuses fins.

Utilisez la vue Document wiki Marketing pour aider votre équipe à se familiariser avec les processus de l'entreprise. Incluez un aperçu de l'équipe pour présenter les nouveaux employés aux membres de l'équipe, et ajoutez quelques photos d'identification pour les aider à mettre des visages sur des noms et favoriser de meilleures connexions. 🔗

Pour une meilleure organisation, créez des sous-pages pour chaque processus séparément via la page Processus. Vous pouvez inclure des sous-pages pour présenter les grandes lignes et fournir les détails nécessaires sur les processus concernant :

Les campagnes Les blogs Conception Vidéos Marque

Pour une communication sans faille au sein de l'équipe il existe une page Foire aux questions sur le marketing. Tout membre de l'équipe qui se heurte à un obstacle ou qui a besoin d'éclaircissements sur un projet de marketing peut y poser une question. Les collègues reçoivent une notification afin qu'ils puissent intervenir et résoudre la requête rapidement !

7. Modèle de fonctionnement de l'équipe de marketing ClickUp

Dites adieu au chaos de la gestion de feuilles et de documents multiples et dites bonjour à l'outil de gestion de l'équipe de marketing Modèle de fonctionnement de l'équipe de marketing ClickUp . C'est un outil puissant doté d'un large tableau de dossiers, d'affichages et de champs personnalisés qui simplifient vos tâches de marketing, Gestion des OKR et l'intégration des employés. 📁

Le Document wiki marketing est comme le hub central où vous pouvez rassembler toutes les informations vitales, les nouvelles et les ressources liées à vos projets et campagnes, en veillant à ce que vos employés aient un accès facile à tout ce dont ils ont besoin.

Lorsque de nouveaux membres de l'équipe rejoignent les rangs, le Marketing Onboarding Doc est leur guide d'accueil. Il s'agit d'une mine d'informations qui aide à s'orienter dans les tâches, présente les parties prenantes clés et donne un aperçu de la période de montée en puissance et des compétences de base des membres de l'équipe.

Les équipes marketing peuvent utiliser Team Docs comme une base de données propre à leurs besoins. Par exemple, elles peuvent :

Capturer le marketing la documentation sur les processus comme les processus du blog et les notes de campagne

Utiliser la sous-page Processus créatifs pour faire du brainstorming et collaborer à la création d'éléments de conception

Fournir les lignes directrices de la marque avec des échantillons d'e-mails, de campagnes et même de communiqués de presse pour assurer la cohérence du travail

Et pour les fois où vous n'arrivez pas à vous souvenir des détails de la dernière réunion, l'outil Meeting Minute s Doc vous couvre. Il propose une sous-page dédiée aux notes détaillées et une navigation aisée pour les sessions plus longues. Pour les réunions et les comptes rendus plus courts, vous pouvez classer sans effort les mises à jour rapides dans des sections sur la même page.

8. Modèle ClickUp Team Teams

Utiliser le Modèle de document de l'équipe ClickUp en tant que solution de référence pour l'efficacité des gestion des connaissances et la collaboration au sein de l'équipe. Il est parfait pour l'onboarding, avec des sections préconçues pour présenter les nouveaux arrivants aux membres actuels de l'équipe et un espace dédié au partage des notes de réunion et des connaissances. 📝

Ce modèle est basé sur les éléments suivants Documents ClickUp il est donc entièrement personnalisable et peut inclure des pages et des sous-pages pour n'importe quelle distribution d'informations.

Adaptez la page Wiki de l'équipe pour présenter les informations relatives à votre équipe, y compris les noms des membres, leurs rôles, leurs descriptions de poste et des images de référence. Vous pouvez également présenter la mission de votre projet et inclure des ressources pertinentes afin de simplifier le processus de présentation de l'entreprise pour les nouvelles recrues.

Sur la page Meeting Notes, vous pouvez garder un onglet sur les participants et partager les enregistrements des réunions, en veillant à ce qu'ils soient accessibles à tout le monde à tout moment. Cette page fait également office de gestion des tâches hub où vous pouvez lister éléments d'action de la réunion et les convertir facilement en tâches.

Ce document est un fantastique centre de collaboration pour les employés. Ils peuvent créer une page distincte pour le brainstorming et la modifier en cours. Besoin d'un canevas pour idée créative partage ? Connectez-vous Tableaux blancs et documents . Vous voulez maintenir une organisation impeccable ? Ajoutez des tableaux, et le tour est joué !

9. PowerPoint Wikipedia Template Worksheet/Homework by Tes.com

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/PowerPoint-Wikipedia-Template-WorksheetHomework-by-Tes.com ClickUp_.png Modèle de feuille de travail PowerPoint Wikipédia/Devoirs par Tes.com /$$$img/

Créez votre base de données wiki personnelle avec le modèle PowerPoint Wikipedia Worksheet/Homework by Tes.com

Imaginez que vous ayez une base de données personnelle qui ressemble à Wikipédia. Le modèle PowerPoint Wikipedia Worksheet/Homework de Tes.com peut rendre cela possible ! Cette présentation PowerPoint imite l'aspect et la convivialité d'une page Wikipédia, achevée avec le logo emblématique. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'insérer votre propre texte.

Ce modèle est idéal pour la révision, la consolidation ou les devoirs. Modifiez les titres et les sous-titres en fonction du sujet que vous étudiez. Incluez une image qui résume l'essence du sujet ou dessinez-en une vous-même. Les boîtes grises pratiques sur la droite sont là pour résumer le sujet avec des détails clés. 🔑

Vous pouvez également l'utiliser pour créer un wiki sur l'histoire de votre entreprise ou compiler un hub de ressources pour un hobby de niche.

Apportez votre touche créative au modèle avec des caractères, des images, des formes, des diagrammes et des graphiques. Ajoutez autant de diapositives que nécessaire pour créer une base de données idéale.

10. Word Profil de l'entreprise Wiki Modèles par PerfectWiki

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Word-Company-Profile-Wiki-Templates-by-PerfectWiki.png Word Profil de l'entreprise Modèles Wiki par PerfectWiki /$$$img/

Créez sans effort des wikis détaillés avec Word Company Profile Wiki Templates

Les modèles de wiki de profil d'entreprise Word de PerfectWiki permettent de présenter les nouveaux employés à votre entreprise, en éliminant le besoin de discuter en tête-à-tête, ce qui prend beaucoup de temps. Ce modèle contient des pages pré-conçues pour vous aider à présenter les détails importants de votre entreprise, depuis votre mission et votre équipe jusqu'aux outils utilisés.

Une fois le modèle téléchargé, vous recevrez des dispositions pour chaque section du profil de l'entreprise séparément. Il s'agit notamment de

Histoire de l'entreprise Mission, vision, valeurs Notre équipe Flux de travail Outils utilisés

Le modèle sert de guide pour la création d'un wiki de profil d'entreprise. Il comprend des questions et des exemples pour simplifier le processus de rédaction. Vous avez la liberté créative d'exclure les sections inutiles ou d'en ajouter de nouvelles pour l'adapter parfaitement à vos besoins. Personnalisez le modèle en ajoutant des images, des graphiques et des diagrammes pour rendre l'expérience d'onboarding visuellement captivante. ✨

Transformez votre base de données d'entreprise avec des modèles de wiki gratuits

Garder toutes vos données organisées est un jeu d'enfant avec ces 10 modèles de wiki gratuits. Construisez en toute transparence des bases de données pour tout ce qui correspond à vos besoins, invitez les membres de votre équipe à.. collaborer sur des wikis et partagez ces ressources au sein de votre entreprise pour favoriser une culture du partage des connaissances.

Ne vous arrêtez pas là ! Explorez le trésor de plus de 1 000 modèles supplémentaires dans la section Bibliothèque de modèles ClickUp . couvre tout, de la création de bases de connaissances à gestion de projet et l'amélioration de la collaboration au sein de l'équipe, garantissant ainsi la réussite de vos entreprises. 🌝