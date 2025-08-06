Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Perplexity IA en 2025

La combinaison de l'intelligence artificielle et des moteurs de recherche a eu un impact positif significatif et a changé notre façon de trouver et d'utiliser les informations en ligne.

Les résultats de recherche se sont nettement améliorés et la facilité d'utilisation de ce nouveau moteur de recherche basé sur l'IA a permis de faire passer nos capacités de recherche globales à un tout autre niveau. Les limites des moteurs de recherche web traditionnels ont été surmontées par des outils de recherche basés sur l'IA tels que Perplexity AI.

Parmi les moteurs de recherche actuels, Perplexity AI s'impose comme l'un des outils d'IA les plus utilisés par les professionnels de tous les secteurs.

Perplexity AI excelle à faire la transformation de requêtes complexes en réponses faciles à comprendre, mais ce n'est pas le seul outil qui utilise des moteurs de recherche basés sur l'IA. Les fournisseurs ne manquent pas dans cet espace, tous rivalisant pour attirer votre attention en tant que moteur de recherche ou outil de chatbot basé sur l'IA incontournable.

Discutons des principales fonctionnalités de Perplexity IA, de la manière dont ce moteur de recherche IA peut vous aider à répondre à vos besoins spécifiques, et explorons certaines des meilleures alternatives à Perplexity IA afin que vous puissiez trouver l'application parfaite pour votre cas d'utilisation.

Qu'est-ce que Perplexity IA ?

Perplexity AI est un moteur de recherche basé sur l'IA qui vous permet d'inviter des réponses de manière à discuter. Posez une question à Perplexity AI et il parcourra Internet pour trouver des informations sur votre requête, puis vous fournira une réponse basée sur ce qu'il a trouvé.

Cet outil diffère d'un moteur de recherche traditionnel, car il est conçu pour être plus conversationnel, tout comme notre langage naturel. Au lieu de rechercher « exemples d'automatisation du marketing », vous lui demanderez « Quel est le meilleur exemple d'automatisation du marketing en 2024 ? » et il vous répondra de manière conversationnelle.

Extension Chrome Perplexity AI utilisée dans un moteur de recherche

Perplexity AI utilise le traitement du langage naturel (NLP) et des modèles linguistiques sophistiqués pour vous fournir les réponses dont vous avez besoin d'une manière compréhensible pour tous. Plus besoin de consulter plusieurs sites web pour vous informer sur un sujet : vous pouvez demander à Perplexity IA de vous fournir un résumé à la place. ?

Ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Perplexity IA

Chaque mois, de nouveaux outils de recherche basés sur l'IA font leur apparition. Pour choisir la bonne alternative à Perplexity AI, vous devez tenir compte de vos objectifs, de vos besoins et de vos envies.

Voici les éléments à prendre en compte lorsque vous recherchez une alternative à Perplexity IA :

Fonctionnalités : le moteur de recherche alternatif dispose-t-il de toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin ? M'offre-t-il davantage ?

Expérience utilisateur : Quelle est l'expérience utilisateur ? Est-il facile à utiliser et à naviguer ?

Formation : est-il difficile d'apprendre à l'utiliser ? Puis-je facilement former toute mon équipe ?

Prix : le nouvel outil est-il un moteur de recherche IA gratuit ? Est-il dans les limites de mon budget ?

Réputation : Le fournisseur du logiciel jouit-il d'une bonne réputation ? Est-il tout achevé sur le marché ?

Avis : Que pensent les autres utilisateurs de ce moteur de recherche particulier ? Est-il à la hauteur de sa réputation ?

À la base, Perplexity AI est un outil simple à utiliser avec une limite de fonctionnalités. Cela signifie que vous pouvez facilement comparer d'autres moteurs de recherche basés sur l'IA afin de trouver celui qui vous convient le mieux ou explorer des alternatives dans cet espace qui peuvent vous offrir encore plus de fonctionnalités.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les 10 meilleures alternatives à Perplexity IA

Prêt à découvrir ce qui existe d'autre ? Nous avons dressé une liste des meilleures alternatives à Perplexity AI actuellement disponibles. Découvrez des moteurs de recherche IA, des outils qui vous aident à écrire du code et des plateformes qui peuvent devenir votre référence pour tout ce qui concerne le contenu et l'IA.

Essayez ClickUp Brain gratuitement Utilisez ClickUp Brain pour trouver instantanément des informations et passer immédiatement à l'action !

Si vous recherchez un outil d'IA qui transforme véritablement votre façon de travailler, ClickUp Brain est l'alternative de nouvelle génération à Perplexity. Au lieu de se contenter de répondre à des questions, ClickUp Brain agit comme une force invisible, assurant une connexion directe avec vos tâches, vos documents et vos chats, et faisant avancer vos projets grâce à des résultats contextuels et exploitables.

Le plus gros avantage ? Il vous permet de discuter avec plusieurs LLM plutôt qu'avec un seul. Oui, vous pouvez discuter avec Claude, Gemini et bien d'autres sans jamais quitter l'interface de ClickUp Brain.

Ensuite, ses agents IA automatisent les tâches administratives répétitives, résument les informations complexes et fournissent de manière proactive des informations pertinentes, afin que vous ayez toujours une étape d'avance. Grâce à l'automatisation intégrée et aux suggestions intelligentes intégrées à chaque flux de travail, vous pouvez instantanément récupérer ce qui est important, attribuer des suivis et accomplir plus de tâches plus rapidement !

Créez vos propres agents IA personnalisés pour gérer tout type de flux de travail avec ClickUp Brain.

Pour encore plus de puissance, Brain MAX est votre compagnon IA dédié sur votre ordinateur de bureau. Il apporte à l'ensemble de votre écosystème de travail une recherche de niveau entreprise, une fonctionnalité de reconnaissance vocale et une automatisation mains libres. Il vous suffit de prononcer vos requêtes ou vos instructions, et Brain MAX trouvera, organisera et exploitera les informations de toutes vos applications connectées : ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub, etc.

Que vous soyez en pleine réflexion, en train de noter des idées dans un état de flux ou de gérer des projets complexes, Brain MAX centralise et rend accessible tout en un seul endroit.

ClickUp Brain et Brain MAX ne se contentent pas de vous aider à trouver des informations : ils établissent la connexion, automatisent les tâches fastidieuses et vous permettent de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides. Pour les équipes et les particuliers qui souhaitent aller au-delà de la recherche de base et tirer pleinement parti de l'IA pour améliorer leur productivité, voici la mise à niveau que vous attendiez.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp limitations

Certains utilisateurs suggèrent que l'apprentissage peut être difficile, car ClickUp est un outil logiciel très complet.

ClickUp Brain est relativement récent, de nouvelles fonctionnalités continuent donc d'être ajoutées au fil du temps.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 8 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 800 avis)

2. Google Gemini

Via Gemini

Gemini (anciennement Google Bard IA) est un moteur de recherche IA gratuit qui constitue la réponse de Google aux résultats des moteurs de recherche alimentés par l'IA. Lancez Gemini et vous pourrez commencer à discuter avec l'IA pour lui poser des questions, l'encourager à résoudre des problèmes ou lui demander de vous aider à trouver des idées créatives pour une campagne de marketing sur les réseaux sociaux. ?

Les meilleures fonctionnalités de Gemini

Obtenez des réponses en discutant via une application de chat basée sur l'IA.

Vérifiez la source de vos informations afin de pouvoir vérifier les faits.

Il semblerait qu'elle ait accès à des données plus récentes que certaines autres applications.

Développées par Google, réputé pour ses outils logiciels de haute qualité.

Limites de Gemini

Certains utilisateurs rapportent que Gemini n'est pas aussi performant que d'autres outils pour code des questions.

Google indique clairement que Gemini est un projet expérimental, les résultat ne sont donc pas toujours fiables.

Non disponible sur plusieurs moteurs de recherche, contrairement à Perplexity IA.

Tarifs Gemini

Free

Évaluations et avis sur Gemini

G2 : 4,3/5 (plus de 20 avis)

Capterra : N/A

3. Bing

Via Bing

Bing, le moteur de recherche de Microsoft, a récemment lancé un moteur de recherche alimenté par l'IA et doté d'un algorithme sophistiqué. Tout comme Perplexity IA, vous pouvez utiliser Bing (également connu sous le nom de Bing Chat ou Bing IA) pour vous aider à trouver des réponses à toutes vos questions brûlantes sur l'entreprise ou la vie. ?

Si vous êtes un utilisateur expérimenté de Microsoft et que vous recherchez une alternative à Perplexity IA, cet outil est fait pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de Bing

Intégré à l'écosystème Microsoft

Fonctionnalités du moteur de recherche de photos

S'appuyant sur des résultats de recherche de haute qualité

Fonctionnalités de recherche privée sur le Web

Demandez à Bing de vous aider à trouver des réponses, à forfait vos emplois du temps, et plus encore.

Écrivez du code avec l'aide de Bing dans des langages tels que Python.

Limites de Bing

Certains utilisateurs rapportent que Bing ne renvoie pas toujours des résultats pertinents pour les questions complexes.

Comme pour tout outil d'IA , vérifiez toujours que les données ou statistiques citées sont bien factuelles.

Tarifs Bing

Free

Évaluations et avis Bing

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : N/A

4. Jasper

Via Jasper

Contrairement à Bing et Bard, Jasper n'est pas seulement un moteur de recherche IA. Il s'agit plutôt d'une plateforme conçue pour vous aider à utiliser l'IA afin de créer du contenu pour votre marque. Jasper propose un intervalle de fonctionnalités de rédaction IA, notamment Jasper Chat, un chatbot convivial que vous pouvez utiliser de la même manière que Perplexity AI. ?

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Vaste extension de base de données de connaissances sur des sujets généraux et spécialisés

Capable de se référer à une discussion pour ajouter du contexte

Posez des questions, invitez des résumés et générez des idées.

Large intervalle d'outils et de fonctionnalités d'écriture IA

Limites de Jasper

Certains utilisateurs rapportent que Jasper Chat peut parfois fonctionner lentement.

Jasper n'est disponible qu'avec un forfait payant, ce qui en fait l'une des alternatives à Perplexity IA les moins abordables de cette liste.

Tarifs Jasper

Créateur : 49 $/mois par utilisateur

Équipes : 125 $/mois par utilisateur

Entreprises : Contactez-nous pour connaître nos tarifs

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 700 avis)

5. Komo

Via Komo

Komo est une alternative élégante et minimaliste à Perplexity AI. Cet outil de recherche IA vous permet de poser des questions, d'explorer des articles d'actualité et du contenu numérique, et d'afficher des résultats de recherche pertinents en fonction de votre requête. ?

De plus, Komo se targue d'être un outil d'IA de moteur de recherche privé, rapide et fiable, sans aucune publicité.

Les meilleures fonctionnalités de Komo

Effectuez une recherche sur le Web et posez des questions dans un environnement sans distraction et sans publicité.

Affinez votre recherche pour n'afficher que le contenu axé sur la communauté, comme les vidéos YouTube et les articles d'actualité.

Réfléchissez à des idées basées sur un sujet ou une requête spécifique.

Bénéficiez d'un chatbot hybride et d'un moteur de recherche dans un seul outil.

Limites de Komo

Certains utilisateurs peuvent trouver l'interface utilisateur minimaliste rebutante.

Il existe très peu d'informations en ligne sur Komo par rapport à certaines des alternatives les plus connues à Perplexity IA de cette liste.

Tarifs Komo

Free

Évaluations et avis sur Komo

G2 : N/A

Capterra : N/A

6. Writesonic

Via Writesonic

Writesonic est un outil de rédaction publicitaire basé sur l'IA qui aide les propriétaires d'entreprises et les spécialistes du marketing à créer des textes originaux. Outre un rédacteur d'articles, une fonctionnalité de paraphrase et un résumeur d'articles, cet outil de création de contenu basé sur l'IA comprend Chatsonic, une fonctionnalité d'IA conversationnelle utilisant le langage naturel, similaire à Perplexity AI. ?️

De plus, Writesonic affirme pouvoir vous aider à générer un contenu totalement achevé, afin que vous ne couriez pas le risque de produire des copies plagiées.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Processeur NLP de discussion rivalisant avec ChatGPT

Basé sur la recherche, conçu pour la rédaction de contenu et la génération d'idées

Utilisez Chatsonic pour générer des œuvres d'art IA ainsi que des textes écrits.

Accédez à Chatsonic et à d'autres outils de rédaction IA en un seul endroit.

Limites de Writesonic

Certains utilisateurs rapportent que les limites de mots dans le forfait Business peuvent parfois être frustrantes.

Le texte produit par Writesonic peut parfois être répétitif, selon certains utilisateurs.

Tarifs de Writesonic

Unlimited : 20 $/mois par utilisateur

Entreprises : à partir de 19 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Writesonic

G2 : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

7. Poe

Via Poe

Poe est le chatbot IA développé par l'équipe logicielle de Quora. Cette application est conçue comme un navigateur web et une application mobile qui vous donne accès à divers chatbots en un seul endroit.

À partir de Poe, les utilisateurs peuvent exécuter des instructions sur des services tels que Midjourney, ChatGPT, Claude, etc. ?

Les meilleures fonctionnalités de Poe

Entamez une discussion avec un grand nombre de chatbots, et d'autres sont ajoutés régulièrement.

Posez des questions, obtenez des réponses et trouvez de nouvelles idées grâce à plusieurs chatbots.

Découvrez de nouveaux bots d'intérêt avec lesquels discuter grâce à la fonctionnalité Explorer.

Disponible sous forme d'application pour les appareils iOS et Android.

Limites de Poe

Poe fonctionne comme une passerelle vers d'autres chatbots plutôt que d'en être un lui-même, ce qui signifie que la qualité dépend du chatbot spécifique avec lequel vous interagissez.

Il n'existe actuellement aucun abonnement d'entreprise pour les entreprises qui souhaitent intégrer plusieurs utilisateurs, mais cela est un travail en cours.

Tarifs Poe

Free

Entreprise : Bientôt disponible

Évaluations et avis sur Poe

G2 : 4,5/5 (1 avis)

Capterra : N/A

8. Pi

Via Pi

Pi est un outil d'IA conversationnelle développé par Inflection AI. Cet outil est conçu pour offrir une ambiance amusante et conviviale et agir davantage comme un assistant personnel que comme un chatbot traditionnel. Pi peut aider les utilisateurs à trouver des idées ou de l'inspiration, à faire des forfaits, à explorer leurs intérêts et à répondre à des questions. ?

Les meilleures fonctionnalités de Pi

Interface utilisateur simplifiée et minimaliste, sans distractions

Une approche plus humaine de l'expérience chatbot

Posez des questions, trouvez l'inspiration et exprimez-vous sur votre journée de travail.

Combine une recherche et des réponses basées sur l'IA avec une approche similaire à celle d'un coach.

Limites de Pi

Certains utilisateurs préfèrent peut-être une solution plus professionnelle que Pi, en particulier si vous investissez dans un logiciel pour toute votre équipe.

Cet outil est relativement nouveau, on en sait donc peu à son sujet pour l'instant.

Tarification Pi

Free

Évaluations et avis sur Pi

G2 : N/A

Capterra : N/A

9. ChatGPT

Via ChatGPT

ChatGPT est l'un des chatbots basés sur un modèle linguistique à grande échelle les plus connus à l'heure actuelle. Cet outil d'IA générative, développé par OpenAI, aide les utilisateurs à trouver des réponses et à obtenir des informations en se basant sur l'historique des discussions précédentes et le contexte. ⚒️

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Bénéficiez d'une assistance pour des tâches telles que la planification de votre campagne marketing, la rédaction d'un e-mail ou la gestion d'une discussion difficile.

Définissez la longueur, le style et la mise en forme des réponses fournies.

Écrivez du code sans avoir besoin de le connaître vous-même

Résumer des textes et fournissez des informations sur des documents plus longs tels que des essais ou des comptes rendus de réunion.

Limites de ChatGPT

Parfois, les résultats ne sont pas toujours précis, comme c'est le cas avec la plupart des outils de discuter basés sur l'IA, y compris les meilleures alternatives à ChatGPT

Certains utilisateurs rapportent que ChatGPT ne réalise pas toujours la maintenance du contexte lors de discussions complexes.

Tarifs ChatGPT

Free

ChatGPT Plus : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 20 avis)

Comparez ChatGPT et Perplexity IA!

10. GitHub Copilot

Via GitHub Copilot

GitHub Copilot est légèrement différent des autres alternatives à Perplexity AI figurant dans cette liste, car il s'agit d'un outil conçu exclusivement pour les développeurs. En tant qu'outil de développement IA le plus largement adopté, cette application transforme les invites en langage naturel en suggestions de code dans plusieurs langages. ⌨️

Les meilleures fonctionnalités de GitHub Copilot

Rationalisez le processus d'écriture de code à l'aide de l'IA

Obtenez des suggestions basées sur l'IA à partir de votre code précédent.

Effectuez la modification directement dans votre éditeur de code préféré.

Apprenez à code avec l'aide de GitHub Copilot

Limites de GitHub Copilot

Cette application est conçue pour écrire du code, elle ne constitue donc une alternative utile à Perplexity IA que si c'est à cette fin que vous l'utilisez.

Certains utilisateurs rapportent que l'outil peut présenter une courbe d'apprentissage abrupte.

Tarifs de GitHub Copilot

Free

Équipe : 4 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 5/5 (3 avis)

Obtenez les réponses dont vous avez besoin grâce à ces alternatives à Perplexity IA.

Il existe tellement d'alternatives à Perplexity IA qu'elles méritent certainement d'être explorées. Utilisez ce guide pour vous aider à trouver les meilleures alternatives à Perplexity IA pour les fonctions et les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Pendant que vous recherchez un excellent outil de contenu alimenté par l'IA, pensez qu'il existe peut-être un outil qui peut vous offrir encore plus, comme ClickUp. Notre plateforme tout-en-un dispose de tout ce dont vous avez besoin, non seulement pour l'assistance IA, mais aussi pour la gestion de projet, la productivité et la gestion du travail.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui. ✨