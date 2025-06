les 13 meilleures alternatives à Meta IA en 2025

Si vous avez testé Meta AI et que vous vous êtes dit « C'est bien, mais ce n'est pas tout à fait ce dont j'ai besoin », vous n'êtes pas seul. Bien que les modèles LLaMA et les outils d'IA intégrés de Meta soient impressionnants, ils ne sont pas toujours adaptés à tous les flux de travail.

Peut-être recherchez-vous une meilleure qualité de sortie. Des contrôles de confidentialité plus stricts. Ou un outil qui s'intègre à votre pile existante sans avoir recours à des solutions de fortune. Peut-être avez-vous besoin d'une alternative qui ne nécessite pas de compte Meta ou qui propose des tarifs plus avantageux que Meta AI.

Quelle que soit votre raison, ce guide est fait pour vous.

Nous avons sélectionné 13 des meilleures alternatives à Meta AI disponibles en 2025, chacune ayant été testée dans des cas d'utilisation réels tels que la modélisation linguistique, l'automatisation des flux de travail, la génération d'images, la collaboration en équipe, etc. Vous trouverez des informations comparatives sur les points forts de chaque outil, leurs limites, leurs tarifs et leurs performances, afin que vous puissiez choisir la plateforme d'IA la mieux adaptée à vos objectifs, et pas seulement la plus connue.

Les meilleures alternatives à Meta IA en un coup d'œil

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Gestion de projet et collaboration tout-en-un alimentée par l'IA Assistant de rédaction IA, automatisation des flux de travail, recherche connectée Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/mois ChatGPT Chatbot IA polyvalent et conversationnel pour un usage quotidien Solides capacités de raisonnement, assistance au codage, écosystème de plugins Forfait Free disponible ; Plus à partir de 20 $/mois Claude Réponses nuancées et analyse de documents Longue fenêtre contextuelle, traitement robuste des documents, raisonnement réfléchi Forfait Free disponible ; Pro à partir de 20 $/mois Jasper Marketing et création de contenu pour les entreprises Personnalisation de la voix de la marque, fonctionnalités SEO, collaboration en équipe Forfaits à partir de 49 $/mois Perplexity AI Recherche et récupération d'informations en temps réel Intégration de la recherche Web en direct, suivi des citations, capacités multimodales Forfait Free disponible ; Pro à partir de 20 $/mois Google Gemini Raisonnement multimodal et intégration à l'écosystème Google Fonctionnalité inter-applications, raisonnement solide dans tous les formats, connaissances approfondies Forfait Free disponible ; forfait Advanced à partir de 19,99 $/mois Microsoft Copilot Flux de travail professionnels et intégration Microsoft 365 Intégration native à l'écosystème Microsoft, assistance contextuelle, sécurité pour les entreprises 30 $/mois (abonnement Microsoft 365 requis) Hugging Face Déploiement et expérimentation de modèles d'IA open source Des milliers de modèles ouverts, des outils de collaboration, le réglage fin des modèles Forfait Free disponible ; Pro à partir de 9 $/mois DALL·E 3 Génération et modification en cours d'image avancées Images photoréalistes, retouche/remplacement, suivi précis des invites, instructions Paiement à la génération à partir de 20 $ pour 250 images (ou 0,08 $/image) YouChat IA conversationnelle améliorée par la recherche Web Résultats de recherche intégrés, suivi des citations, compréhension multimodale Forfait Free disponible ; Pro à partir de 20 $/mois Otter IA Prise de notes, transcription et résumé de réunions grâce à l'IA Transcription en direct, résumés de réunions, éléments d'action automatisés Forfait Free disponible ; Pro à partir de 16,99 $/mois Replit IA Développement et codage de logiciels assistés par l'IA Complétion de code, assistance au débogage, assistance pédagogique Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 35 $/mois Notion IA Gestion des connaissances et création de contenu Rédaction de documents, résumé, environnement de travail intégré Ajoutez-les à n'importe quel forfait pour 10 $/utilisateur/mois

Que rechercher dans les alternatives à Meta IA ?

Tous les outils d'IA ne sont pas conçus pour la même tâche, et c'est justement pour cela qu'il est important de chercher une alternative. Que vous développiez un chatbot, analysiez des images, résumiez des recherches ou automatisiez des flux de travail, la meilleure alternative à Meta AI sera celle qui correspondra à vos objectifs, votre pile technologique et vos besoins en matière de données.

Voici les éléments à prendre en compte :

Spécialisation : certains outils sont parfaits pour la recherche en temps réel (comme Perplexity), tandis que d'autres excellent dans les flux de travail liés à la productivité (comme : certains outils sont parfaits pour la recherche en temps réel (comme Perplexity), tandis que d'autres excellent dans les flux de travail liés à la productivité (comme ClickUp ou Notion AI). Déterminez ce que vous souhaitez optimiser : la vitesse, la profondeur, la créativité ou le contexte

Longueur du contexte et qualité du modèle : si vous travaillez avec des documents volumineux ou avez besoin d'un raisonnement nuancé, choisissez des outils dotés de LLM avancés et de capacités de contexte long (comme Claude ou Gemini)

Intégrations et interface utilisateur : une intégration transparente avec vos outils actuels (par exemple, Google Workspace, Microsoft 365, IDE) peut faire la différence entre l'adoption et le rejet d'une solution

Accès à l'information en temps réel : pour la recherche et la vérification des faits, privilégiez les IA connectées à Internet qui peuvent accéder à des informations actuelles et les citer, plutôt que de vous fier uniquement à des données d'entraînement

Confidentialité et contrôle des données : pour les entreprises en particulier, vérifiez si l'outil prend en charge le déploiement sur site, le chiffrement de bout en bout ou les contrôles administratifs granulaires

Transparence des tarifs : certains outils proposent des tarifs dégressifs en fonction de l'utilisation, d'autres en fonction du nombre de places. Comprendre le modèle tarifaire vous aidera à éviter les coûts surprises

Confidentialité et sécurité des données : examinez les politiques de confidentialité du fournisseur, en particulier si vous comptez partager des informations commerciales sensibles. Recherchez des options qui n'utilisent pas vos données pour l'entraînement et qui offrent une sécurité de niveau entreprise (comme : examinez les politiques de confidentialité du fournisseur, en particulier si vous comptez partager des informations commerciales sensibles. Recherchez des options qui n'utilisent pas vos données pour l'entraînement et qui offrent une sécurité de niveau entreprise (comme ClickUp Brain

Au final, le bon outil ressemble moins à une boîte noire qu'à un partenaire de confiance dans votre flux de travail.

Les 13 meilleures alternatives à Meta IA

Sur la base des critères ci-dessus et de nos recherches et expérimentations avec plusieurs outils, voici une liste des meilleures alternatives à Meta IA pour booster votre productivité, votre créativité et votre prise de décision cette année.

1. ClickUp (Meilleur outil tout-en-un de gestion de projet et de collaboration basé sur l'IA)

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp transforme le mode de travail des équipes en combinant la gestion de projet, la collaboration sur des documents et de puissantes capacités d'IA dans une plateforme unique et fluide. Contrairement à Meta AI, qui fonctionne comme un chatbot IA autonome, ClickUp Brain intègre l'IA directement dans vos flux de travail, vos documents, vos tâches et même vos discussions.

Essayez la puissante IA native de ClickUp Utilisez ClickUp Brain pour intégrer un puissant modèle d'IA directement dans votre environnement de travail afin de générer du contenu, de résumer, de gérer les connaissances et de gérer vos projets

Imaginez que vous gérez le lancement d'un produit. Au lieu de passer de votre logiciel de gestion de projet à un assistant IA, ClickUp vous permet d'utiliser un assistant IA natif et contextuel pour :

Générez vos textes marketing

Résumer les notes de réunion

Automatisez les tâches répétitives telles que l'envoi d'e-mails de suivi et la collecte des mises à jour de l'équipe chaque vendredi

Le plus intéressant ? Il regroupe plusieurs LLM, notamment GPT-4o, 3o-mini, o1 et Claude 3. 7 Sonnet, dans un seul outil accessible depuis votre environnement de travail. Cette intégration élimine les changements de contexte qui nuisent à la productivité.

Changez de LLM dans ClickUp Brain pour personnaliser votre expérience IA

Pour les équipes de contenu, ClickUp Brain peut transformer une simple invite, des instructions en un article de blog entièrement mis en forme, suggérer des améliorations à votre rédaction et même vous aider à planifier des calendriers de contenu.

Créez facilement tous types de contenus, des articles de blog aux e-mails, avec ClickUp Brain

Les développeurs apprécient la façon dont ClickUp Brain peut générer des extraits de code, automatiser la documentation et les aider à hiérarchiser les corrections lorsque tout semble urgent et important à la fois.

Générez des extraits de code en quelques secondes avec ClickUp Brain

Ce qui distingue vraiment la gestion de projet dans ClickUp, c'est la façon dont elle connecte toutes vos données de travail grâce à une recherche alimentée par l'IA. Contrairement à Meta AI, qui n'a aucune connaissance de vos projets ou documents, la recherche connectée de ClickUp peut instantanément trouver et connecter des informations dans tout le contenu de votre environnement de travail.

💡 Conseil de pro : au lieu de créer manuellement des dépendances entre les tâches ou de planifier les ressources, indiquez simplement à ClickUp Brain ce que vous essayez d'accomplir, et il vous suggérera des flux de travail optimisés, créera des structures de tâches et rédigera même des modèles de communication pour votre équipe. Respectez vos délais grâce à la hiérarchisation des tâches basée sur l'IA dans ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp Brain : générez du contenu, affinez vos écrits, résumez des documents et des fils de discussion, automatisez les comptes rendus, et bien plus encore grâce à de simples commandes en langage naturel

ClickUp AI Notetaker : Enregistrez, transcrivez et résumez vos réunions. Extrayez les points clés et les éléments d'action des réunions grâce à une IA contextuelle : Enregistrez, transcrivez et résumez vos réunions. Extrayez les points clés et les éléments d'action des réunions grâce à une IA contextuelle

Recherche connectée ClickUp : trouvez instantanément tout ce que vous cherchez grâce à une IA qui comprend les requêtes en langage naturel et connecte les informations dans tout votre environnement de travail : trouvez instantanément tout ce que vous cherchez grâce à une IA qui comprend les requêtes en langage naturel et connecte les informations dans tout votre environnement de travail

Automatisations ClickUp : configurez des flux de travail intelligents qui acheminent, hiérarchisent et même achèvent automatiquement les tâches répétitives à l'aide d'un générateur d'automatisation sans code : configurez des flux de travail intelligents qui acheminent, hiérarchisent et même achèvent automatiquement les tâches répétitives à l'aide d'un générateur d'automatisation sans code

ClickUp Docs : collaborez en direct sur des documents grâce à des outils d'écriture, de mise en forme et de modification en cours intégrés directement dans la documentation de votre projet : collaborez en direct sur des documents grâce à des outils d'écriture, de mise en forme et de modification en cours intégrés directement dans la documentation de votre projet

Tableaux blancs ClickUp : dessinez, esquissez, réfléchissez, générez des images IA et collaborez pour donner vie à vos idées sur un canevas partagé : dessinez, esquissez, réfléchissez, générez des images IA et collaborez pour donner vie à vos idées sur un canevas partagé

Limites de ClickUp

L'ensemble complet de fonctionnalités peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs, qui auront peut-être besoin de temps pour découvrir les outils les plus pertinents pour leur flux de travail

Certaines fonctionnalités avancées de l'IA ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Une critique Reddit souligne :

ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est très pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle modifie également ce que j'ai écrit (incroyable !). Les documents m'aident également beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est très pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle modifie également ce que j'ai écrit (incroyable !). Les documents m'aident également beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

📮 ClickUp Insight : 62 % de nos répondants s'appuient sur des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface familière de chatbot et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) expliquent sans doute leur popularité auprès d'utilisateurs aux rôles et secteurs d'activité variés. Cependant, si l'utilisateur doit passer à un autre onglet à chaque fois qu'il souhaite poser une question à l'IA, les coûts associés à l'activation/désactivation et au changement de contexte s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il se trouve directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites de texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

2. ChatGPT (le meilleur pour la génération de textes polyvalents et l'IA conversationnelle)

via ChatGPT

ChatGPT est une alternative puissante à Meta AI lorsque vous avez besoin d'un partenaire de conversation plus compétent et plus raffiné. Que vous réfléchissiez à un nouveau communiqué de presse, que vous débogueriez un code récalcitrant ou que vous effectuiez des recherches sur des sujets complexes, ChatGPT excelle dans l'art de vous aider à réfléchir à des problèmes sous différents angles.

Contrairement aux capacités plus limitées de Meta AI, ChatGPT peut traiter des demandes nuancées telles que « Réécrivez cet e-mail dans un ton plus diplomatique » ou « Expliquez l'informatique quantique comme si j'avais 10 ans. » Cette polyvalence le rend inestimable pour les professionnels qui doivent passer de tâches créatives à des tâches analytiques tout au long de leur journée.

De plus, sa fonctionnalité Deep Research lui permet de naviguer de manière autonome sur le Web et de générer des rapports complets sur des sujets spécifiés par l'utilisateur en analysant et en interprétant des textes, des images et des PDF. ​

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Traitez des problèmes complexes en plusieurs étapes avec des réponses cohérentes et logiques

Créez et corrigez du code dans des dizaines de langages de programmation avec des explications

Choisissez entre différentes versions de GPT selon que vous privilégiez les capacités ou la vitesse

Discutez de manière conversationnelle plutôt que de taper (avec l'abonnement Plus)

Limites de ChatGPT

La fonctionnalité de mémoire améliorée/persistante, bien que bénéfique pour la personnalisation, soulève des questions concernant la confidentialité des données et le risque que l'IA conserve involontairement des informations sensibles

Peut parfois « halluciner » ou présenter des informations incorrectes avec assurance

Tarifs ChatGPT

Free

ChatGPT Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Team : 30 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ChatGPT ?

Un avis Capterra dit :

Idéal pour améliorer votre travail, générer des idées et obtenir rapidement des réponses à vos questions sans avoir à effectuer de longues recherches sur les moteurs de recherche.

Idéal pour améliorer votre travail, générer des idées et obtenir rapidement des réponses à vos questions sans avoir à effectuer de longues recherches sur les moteurs de recherche.

📚 À lire également : Nous avons testé les meilleures alternatives à ChatGPT

3. Claude (Idéal pour un raisonnement nuancé et des réponses réfléchies)

via Claude

Créé par Anthropic dans un souci d'utilité, d'innocuité et d'honnêteté, Claude excelle dans les situations nécessitant une analyse et une explication avancées des données.

Imaginez que vous êtes un chercheur qui tente de comprendre différentes perspectives sur un problème éthique complexe. Là où Meta IA pourrait fournir des réponses simplifiées, Claude peut explorer avec soin plusieurs points de vue, reconnaître les incertitudes et vous aider à développer une compréhension plus complète du sujet. Cela le rend particulièrement utile pour les universitaires, les écrivains et les professionnels traitant de sujets nuancés.

L'impressionnante fenêtre contextuelle de 100 000 jetons de Claude (dans Claude 2 et versions ultérieures) transforme la façon dont vous pouvez interagir avec l'IA. Vous pouvez télécharger un document de recherche complet, un contrat commercial ou la documentation d'un produit, et poser des questions spécifiques sur des détails enfouis dans le texte.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Traitez jusqu'à 100 000 jetons (environ 75 000 mots) en une seule discussion

Réduisez au minimum les résultats nuisibles et les biais grâce à son approche IA constitutionnelle

Accédez à des capacités d'IA agentielle pour effectuer de manière autonome des tâches telles que la recherche sur le Web et le lancement d'applications via son API

Limites de Claude

Capacités de codage plus limitées par rapport à certaines alternatives

Pas de fonctionnalités de génération d'images

Parfois trop prudent dans ses réponses pour éviter d'éventuels problèmes

Tarifs de Claude

Free

Pro : 20 $/mois

Max : 100 $/mois

Team : 30 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Claude

G2 : 4,3/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

📚 À lire également : Claude vs ChatGPT : lequel est le meilleur pour le codage ?

4. Jasper (Idéal pour le marketing et la création de contenu basés sur l'IA)

via Jasper

Lorsque votre équipe marketing doit produire en permanence un contenu de haute qualité qui convertit réellement, Jasper intervient là où Meta AI montre ses limites. Cet assistant de rédaction IA spécialisé est conçu spécifiquement pour les spécialistes du marketing qui doivent maintenir la cohérence de la voix de leur marque sur plusieurs canaux.

Contrairement à la génération de contenu générique de Meta AI, Jasper est livré avec des modèles conçus pour des formats de contenu spécifiques, allant des séquences d'e-mails et des textes publicitaires aux articles de blog et aux légendes pour les réseaux sociaux. La cerise sur le gâteau ? Lorsque vous le connectez à vos ressources de marque et à vos outils de référencement, vous obtenez un contenu non seulement créatif, mais aussi stratégiquement optimisé pour la recherche.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Accédez à des fonctionnalités SEO intégrées, avec l'intégration de Surfer SEO pour un contenu mieux classé

Définissez et maintenez une voix de marque cohérente dans tous les contenus que vous produisez

Obtenez plus de 50 modèles pour des types de contenu spécifiques, des articles longs aux publicités sur les réseaux sociaux

Tirez parti des fonctionnalités de collaboration d'équipe pour des flux de travail fluides pour l'approbation de contenu

Limites de Jasper

La courbe d'apprentissage peut être raide pour les utilisateurs novices en matière de création de contenu IA

Prix plus élevé que les assistants IA polyvalents

Répétitions occasionnelles dans les contenus longs nécessitant une modification en cours par un humain

Tarifs Jasper

Créateur : 49 $/mois

Avantages : 69 $/mois

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 250 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 840 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jasper ?

Un utilisateur G2 déclare :

Je suis client depuis plus d'un an maintenant et je ne teste même plus d'autres outils, car aucun n'est comparable. Choisir le bon modèle peut nécessiter quelques essais et erreurs, mais c'est très utile pour apprendre

Je suis client depuis plus d'un an maintenant et je ne teste même plus d'autres outils, car aucun n'est comparable. Choisir le bon modèle peut nécessiter quelques essais et erreurs, mais c'est très utile pour apprendre

📚 À lire également : Jasper AI : invites, instructions et conseils pour améliorer votre écriture et votre créativité

5. Perplexity AI (Idéal pour la recherche et la récupération d'informations en temps réel)

via Perplexity IA

Si vous avez déjà interrogé Meta AI sur des évènements récents et obtenu des informations obsolètes, Perplexity AI vous offre une alternative rafraîchissante. Cette IA axée sur la recherche combine l'interface conversationnelle que vous connaissez bien, mais ajoute un élément crucial : des capacités de recherche web en temps réel avec des citations appropriées.

Imaginez que vous prépariez une présentation d'analyse de marché pour demain. Au lieu de rechercher manuellement les dernières statistiques et tendances du secteur, vous pouvez demander à Perplexity : « Quelles sont les dernières tendances en matière d'investissements dans les énergies renouvelables pour cette année ? » Il vous fournit immédiatement des informations à jour, accompagnées de sources que vous pouvez vérifier et citer, ce que Meta AI ne peut tout simplement pas faire avec ses connaissances limitées.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity AI

Récupérez des informations précises et vérifiées sur Internet en temps réel

Obtenez les sources citées pour chaque information, ce qui facilite la vérification croisée des données et l'exploration plus approfondie des sources

Traitez des textes, des images et des PDF pour des recherches complètes

Construisez un contexte pour vos projets de recherche complexes grâce à une mémoire de discussion fiable

Limites de Perplexity AI

Les résultats de recherche peuvent parfois masquer la réponse que vous recherchez

Le niveau gratuit limite le nombre de requêtes quotidiennes et réduit les fonctionnalités

Moins efficace que d'autres alternatives pour la génération de contenu créatif

Tarification de Perplexity AI

Gratuit : nombre de requêtes quotidiennes limité

Pro : 20 $/mois

Team & Enterprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Perplexity AI

G2 : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Perplexity AI ?

Un utilisateur Reddit partage :

Pour moi, c'est un outil de recherche incroyable et je pense qu'il va encore s'améliorer à l'avenir. Très rapide, très précis. Il fournit une réponse complète et adaptée à mon contexte.

Pour moi, c'est un outil de recherche incroyable et je pense qu'il va encore s'améliorer à l'avenir. Très rapide, très précis. Il fournit une réponse complète adaptée à mon contexte précis.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Perplexity AI

6. Google Gemini (idéal pour les capacités multimodales et l'intégration à l'écosystème Google)

via Google Gemini

Google Gemini offre quelque chose que Meta IA est loin d'égaler : une intégration transparente avec Google Workspace et des capacités multimodales vraiment impressionnantes.

Imaginons que vous planifiez une mise à jour de la conception d'un produit. Vous pouvez montrer à Gemini des images de votre produit actuel, des croquis de vos idées et des descriptions textuelles, le tout en même temps, et il comprendra les relations entre tous ces éléments. Essayez de demander : « Quelles améliorations pourrions-nous apporter à cette conception en fonction des tendances actuelles ? » tout en partageant à la fois des images et des recherches sur vos concurrents. Gemini traite tout ensemble et vous fournit des informations contextuelles.

Pour les entreprises qui utilisent déjà les applications Google, l'intégration est particulièrement puissante. Gemini peut aider à rédiger des e-mails dans Gmail, créer des présentations dans Slides, analyser des données dans Sheets et même aider au codage dans Colab.

Les meilleures fonctionnalités de Google Gemini

Utilisez un raisonnement multimodal avancé qui comprend simultanément le texte, les images et le code

Accédez au vaste graphe de connaissances de Google pour obtenir des informations précises et à jour

Générez des séquences pour vos vidéos YouTube à partir d'invites textuelles ou animez des images statiques grâce à des fonctionnalités telles que Veo 2

Limites de Google Gemini

Certaines fonctionnalités pour les entreprises sont encore en cours de développement

Nécessite l'accès à un compte Google, ce qui peut ne pas fonctionner pour toutes les politiques de sécurité organisationnelles

Tarifs de Google Gemini

Gemini Free : fonctionnalités de base gratuites

Gemini Advanced : 19,99 $/mois (inclus dans Google One IA Premium)

Enterprise : tarification personnalisée via Google Workspace

Évaluations et avis sur Google Gemini

G2 : 4,4/5 (plus de 160 avis)

Capterra : pas assez d'avis

📚 À lire également : Google Gemini vs ChatGPT

7. Microsoft Copilot (Idéal pour la productivité en entreprise et l'intégration à l'écosystème Microsoft)

via Microsoft

Copilot est profondément intégré à la suite Microsoft 365, apportant une intelligence contextuelle aux outils que votre équipe utilise déjà quotidiennement.

Imaginez : vous préparez une présentation pour un client pour demain. Au lieu de passer d'une application à l'autre, vous pouvez demander à Copilot de « résumer tous les e-mails récents du client X, rédiger une présentation basée sur les trois dernières mises à jour du projet et créer un agenda de réunion », tout en accédant à vos données Microsoft. Pour les équipes qui jonglent entre plusieurs projets, Copilot peut analyser votre calendrier Outlook et vous suggérer comment hiérarchiser les tâches en fonction des échéances et des réunions à venir.

Contrairement aux alternatives plus axées sur les consommateurs, Copilot est conçu selon les normes de sécurité d'entreprise de Microsoft, garantissant ainsi la confidentialité et la conformité des données et des invites de votre entreprise avec les politiques organisationnelles.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot

Créez du contenu contextuel directement dans Word, PowerPoint, Excel et Outlook à partir des données de votre organisation

Optimisez la productivité de vos réunions en générant automatiquement des notes, des éléments d'action et des suivis

Répondez aux questions sur les documents, présentations et feuilles de calcul de votre entreprise grâce à un accès sécurisé à votre environnement Microsoft

Limites de Microsoft Copilot

Nécessite un abonnement Microsoft 365 pour bénéficier de toutes les fonctionnalités

Les performances dépendent de la qualité de la structure de l'environnement Microsoft de votre organisation

Personnalisation limitée par rapport aux alternatives open source

Tarifs de Microsoft Copilot

30 $/utilisateur/mois (nécessite un abonnement Microsoft 365)

Évaluations et avis sur Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (plus de 70 avis)

Capterra : pas assez d'avis

8. Hugging Face (Idéal pour le développement et le déploiement d'une IA open source personnalisable)

via Hugging Face

La position ouverte et communautaire de Hugging Face offre une expérience totalement différente de l'approche fermée et standardisée de Meta AI. Cette plateforme open source sert à la fois de hub communautaire et de boîte à outils pour créer, former et déployer des modèles d'IA personnalisés adaptés à vos besoins spécifiques.

Pour les équipes techniques qui ont besoin de solutions d'IA pour des tâches spécifiques à leur secteur, Hugging Face est une solution transformatrice. Imaginez que votre entreprise de soins de santé ait besoin d'un assistant IA qui comprenne la terminologie médicale : vous pouvez soit trouver un modèle pré-entraîné parmi des milliers d'options open source, soit en affiner un spécifiquement pour vos besoins. Les équipes de développement peuvent collaborer directement sur la plateforme, tester différents modèles avant de les intégrer dans des applications de production.

Les meilleures fonctionnalités de Hugging Face

Accédez à des milliers de modèles pré-entraînés pour différentes tâches d'IA, de la génération de texte à la reconnaissance d'images

Créez et présentez des démos IA sans installation d'infrastructure complexe

Accédez à un réseau de chercheurs et de praticiens en IA qui partagent des codes, des modèles et des solutions lorsque vous vous sentez bloqué dans une mise en œuvre

Limites de Hugging Face

Nécessite une expertise technique pour exploiter pleinement les capacités de la plateforme

Le niveau gratuit comporte des limitations de calcul pour l'entraînement de modèles personnalisés

Tarifs de Hugging Face

HF Hub : Gratuit

Compte Pro : 9 $/utilisateur/mois

Hub Enterprise : à partir de 20 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Hugging Face

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hugging Face ?

Un utilisateur Reddit partage :

Je viens d'apprendre à utiliser Hugging Face et ses points de terminaison dédiés. Je trouve que c'est très rentable, car vous ne payez que pour le temps d'utilisation. Cela signifie que vous pouvez effectuer tout votre travail rapidement sur des GPU puissants, puis ne plus rien payer. Cela évite à mon pauvre ordinateur portable de souffrir.

Je viens d'apprendre à utiliser Hugging Face et ses points de terminaison dédiés. Je trouve que c'est très rentable, car vous ne payez que pour le temps d'utilisation. Cela signifie que vous pouvez exécuter rapidement tout votre travail sur des GPU puissants, puis ne plus rien payer. Cela évite à mon pauvre ordinateur portable de souffrir.

9. DALL·E 3 (Idéal pour la génération d'images IA de haute qualité)

via ChatGPT

Créé par OpenAI, DALL·E 3 excelle dans la génération d'images originales, allant de rendus photoréalistes à des concepts artistiques abstraits.

La dernière version offre un contrôle impressionnant sur le style et la composition des images, et permet même d'étendre les images existantes au-delà de leurs limites d'origine.

Ce qui rend DALL·E 3 particulièrement intéressant, c'est sa capacité à générer des images qui respectent les directives des marques. Les professionnels du marketing peuvent ainsi créer des visuels cohérents pour toutes leurs campagnes sans avoir à investir dans des photographies ou des illustrations personnalisées pour chaque élément.

Les 3 meilleures fonctionnalités de DALL·E

Créez des images photoréalistes à partir de descriptions textuelles détaillées avec une précision remarquable

Modifiez les images générées pour modifier des images existantes ou étendre leurs limites

Expérimentez différents styles artistiques et imitez des approches esthétiques spécifiques

Limites de DALL·E 3

Capacités de modification limitées par rapport aux logiciels de conception professionnels

Impossible de générer certains types de contenu en raison de restrictions de sécurité

Des résultats de meilleure qualité nécessitent l'achat de crédits au-delà de l'allocation gratuite

Tarifs de DALL·E 3

DALL·E 3(OpenAI) : Disponible via ChatGPT Plus (20 $/mois) avec un nombre limité de générations gratuites

API DALL·E 3 : paiement à l'utilisation à partir d'environ 0,08 $ par image

Enterprise : tarification personnalisée pour les besoins importants

Évaluations et avis sur DALL·E 3

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📚 À lire également : Alternatives et concurrents de DALL-E (gratuits et payants)

10. YouChat (Idéal pour les discussions IA basées sur la recherche avec des informations actuelles)

Vous souhaitez combiner l'IA conversationnelle avec la recherche Web en temps réel? YouChat vous aide à faire exactement cela.

Lorsque vous interrogez YouChat sur les « dernières réglementations en matière d'IA en Europe », il ne se contente pas de deviner, il effectue une recherche sur le Web et vous indique exactement où il a trouvé ses informations. Cette approche axée sur la recherche distingue YouChat des limites des données d'entraînement de Meta IA, ce qui le rend parfait pour les chercheurs, les étudiants et les professionnels qui ont besoin d'informations fiables et actuelles.

Les meilleures fonctionnalités de YouChat

Vérifiez la date des informations grâce aux horodatages affichés à côté des résultats de recherche

Passez facilement d'un mode spécialisé à l'autre : demandez-lui d'analyser du code une minute, puis de faire des recherches sur la Révolution française pour un devoir d'histoire la minute suivante

Enregistrez l'intégralité de vos recherches grâce à des liens de discussion partageables que vos collègues pourront consulter

Intégrez YouCode et YouWrite pour un flux de travail achevé, de la recherche à la mise en œuvre

Contrôlez les applications et les sites web à partir desquels YouChat puise ses informations, évaluez la fiabilité des sources et filtrez les résultats par date ou par région

Limites de YouChat

Parfois, il affiche des résultats de recherche tangentiellement liés qui nécessitent un filtrage supplémentaire

Tarifs YouChat

Gratuit : Questions-réponses de base

Pro : 20 $/mois

Team : 30 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur YouChat

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de YouChat ?

Un avis G2 indique :

La recherche par chat IA fournit des informations succinctes et les sites web les plus récents avec des résultats de qualité, contrairement à ses concurrents. Je l'utilise comme moteur de recherche fiable pour des sujets spécifiques..

La recherche par chat IA fournit des informations succinctes et les sites web les plus récents avec des résultats de qualité, contrairement à ses concurrents. Je l'utilise comme moteur de recherche fiable pour des sujets spécifiques..

11. Otter AI (le meilleur pour la transcription de réunions et l'intelligence conversationnelle basées sur l'IA)

Vous êtes déjà été dans une réunion cruciale avec un client pour discuter des exigences d'un projet lorsque quelqu'un dit quelque chose de brillant, mais vous êtes trop occupé à prendre des notes pour le traiter pleinement ? Otter AI résout ce casse-tête courant sur le lieu de travail en transcrivant et en résumant automatiquement vos discussions en temps réel.

Le client a mentionné son budget lors de l'appel commercial ? Otter ne se contente pas de le transcrire, mais met également en évidence les chiffres clés et les ajoute à votre résumé. Vous organisez une réunion hybride avec trois personnes dans la salle de conférence et deux à distance ? Otter identifie qui a dit quoi, capture les diapositives partagées à l'écran et organise tout dans un format facilement consultable.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter AI

Transformez votre réunion d'équipe de 60 minutes en un résumé facile à consulter, avec les éléments d'action, les décisions et les questions automatiquement extraits

Permettez aux participants à une réunion de mettre en évidence les moments importants et d'ajouter des commentaires en temps réel, comme dans Google Docs pour les discussions collaboratives

Obtenez-le pour reconnaître les termes techniques de votre secteur, tels que « EBITDA » ou « API endpoint », grâce à un entraînement personnalisé du vocabulaire

Connectez-le automatiquement à vos appels Zoom, Teams ou Google Meet lorsqu'il est connecté à votre calendrier

Créez une base de connaissances consultable où vous pouvez trouver en quelques secondes cette discussion sur une fonctionnalité spécifique datant d'il y a trois semaines

Limites d'Otter IA

Difficultés à maintenir la précision dans les cafés bruyants ou lorsque plusieurs membres de l'équipe parlent en même temps

Peut sembler lent lors de la modification en cours de transcriptions longues issues de sessions de travail d'une journée entière

Tarifs d'Otter AI

Free

Pro : 16,99 $/mois/utilisateur

Business : 30 $/mois/utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter IA

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

12. Replit (Idéal pour l'aide au codage collaboratif et le développement en temps réel)

via Replit

Imaginez avoir un partenaire de codage qui connaît votre projet sur le bout des doigts et qui peut terminer vos fonctions avant même que vous ayez fini de les taper. C'est Replit AI. Alors que Meta AI peut vous aider avec des extraits de code isolés, Replit AI vit directement dans votre environnement de développement et comprend le contexte de votre projet.

Que vous soyez un étudiant qui développe son premier projet Python ou une équipe de développeurs collaborant sur une application web complexe, Replit AI accélère votre flux de travail de codage tout en vous enseignant de meilleures pratiques.

Meilleures fonctionnalités de Replit

Laissez-le observer votre code et vous suggérer de compléter cette requête de base de données ou cette logique de fonction délicate avec Ghost Pair Programming

Transformez du code hérité cryptique en explications claires et simples

Déployez votre application instantanément en un seul clic, Replit se chargeant de toute la configuration d'hébergement en arrière-plan

Permettez à toute votre équipe de coder ensemble en temps réel grâce à la modification simultanée et à l'assistance IA pour tous

Convertissez votre script Python en JavaScript (ou dans l'un des 50+ langages disponibles) tout en conservant les mêmes fonctionnalités

Limites de Replit

Peut ralentir lorsque vous travaillez avec des fonctionnalités IA gourmandes en ressources sur des bases de code volumineuses

Les restrictions informatiques du niveau gratuit deviennent perceptibles lorsque vous créez des applications plus complexes que de simples applications

Tarifs Replit

Starter : Gratuit

Core : 35 $/mois

Teams : 40 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Replit

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

13. Notion AI (Idéal pour l'assistance contextuelle pour les documents et l'intelligence des environnements de travail)

via Notion

Vous êtes-vous déjà retrouvé face à une page Notion vierge, vous demandant comment commencer à rédiger cette proposition importante pour un client ? Notion IA, c'est comme avoir un partenaire de rédaction qui a lu tous les documents de votre environnement de travail.

Contrairement à l'expérience déconnectée de Meta AI, Notion AI fonctionne directement là où votre équipe collabore déjà. Vous lancez un nouveau brief marketing ? Notion AI peut extraire les informations pertinentes de vos campagnes précédentes, intégrer le ton de votre marque à partir de documents existants et générer un premier jet qui semble avoir été rédigé par votre équipe.

Lorsque votre session de planification trimestrielle s'éternise, demandez simplement à Notion AI de transformer ces notes de discussion désordonnées en un plan de projet organisé avec des échéanciers et des responsabilités, tout en conservant le contexte des objectifs et des ressources de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Notion AI

Transformez en quelques secondes les notes éparpillées issues d'une session de brainstorming en un document cohérent et structuré

Créez des résumés personnalisés de rapports volumineux

Extrayez les prochaines étapes concrètes des notes de réunion de votre équipe et organisez-les en tâches assignables

Modifiez le ton de vos brouillons d'e-mails pour passer d'un style « passif-agressif » à « diplomate et ferme » grâce à la transformation du ton

Traduisez instantanément la documentation de vos produits dans les langues dont votre équipe internationale a besoin, tout en conservant la précision technique

Limites de Notion IA

Fonctionne mieux lorsque vous disposez déjà de pages Notion bien organisées dont il peut s'inspirer

Manque parfois les nuances de la terminologie spécifique à l'entreprise qui n'apparaît pas fréquemment dans votre environnement de travail

Tarifs de Notion IA

Ajoutez-le à n'importe quel forfait Notion pour 10 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion AI ?

Un avis G2 indique :

Comme tout outil d'IA, il a ses limites naturelles, mais dans le contexte de mon utilisation, il répond parfaitement à mes besoins.

Comme tout outil d'IA, il a ses limites naturelles, mais dans le contexte de mon utilisation, il répond parfaitement à mes besoins.

Prêt à remplacer Meta AI ? Voici pourquoi ClickUp devrait être votre premier choix

Si vous êtes arrivé jusqu'ici, une chose est claire : les outils d'IA performants ne manquent pas sur le marché. Que vous soyez en mode recherche approfondie avec Perplexity, en train de créer des campagnes de marque dans Jasper ou d'analyser les flux de travail de votre équipe avec Claude, il existe un outil pour chaque niche.

Mais si vous cherchez à simplifier plutôt qu'à accumuler les applications, ClickUp est la solution idéale.

Pourquoi ? Contrairement à ChatGPT ou Meta AI, la plateforme tout-en-un de ClickUp regroupe tout sous un même toit. Vous bénéficiez d'une rédaction améliorée par l'IA, de l'automatisation des tâches, de la création de documents et d'une collaboration en temps réel alimentée par l'IA, le tout sur une seule plateforme qui s'adapte à votre équipe. Contrairement à Meta AI, ClickUp est spécialement conçu pour le travail, avec des fonctionnalités d'IA qui améliorent vos flux de travail quotidiens, et pas seulement vos discussions.

Au lieu de passer d'une application à l'autre ou d'attendre la prochaine mise à jour LLM, vous pouvez vous organiser, automatiser les tâches fastidieuses et vous concentrer sur ce qui fait vraiment avancer les choses, dès aujourd'hui.

👉 Essayez la version gratuite de ClickUp et découvrez ce que c'est que d'avoir une IA qui ne se contente pas de vous aider, mais qui fait réellement le travail à votre place.