12 Meilleurs moteurs de recherche IA que vous devez essayer en 2025

C'est l'heure des questions ! Faites-vous toujours confiance à la recherche Google, ou avez-vous complètement achevé de passer à l'IA pour vos requêtes ? Vous êtes peut-être quelque part entre les deux, en train de débattre 😉

Quelle que soit la catégorie dans laquelle vous vous situez, je suis là pour vous aider à rendre votre décision un peu plus facile.

Au cours des deux derniers mois, mon équipe ici à ClickUp a testé, appris et appliqué ces outils de recherche IA dans divers scénarios pour voir comment ils se mesurent en termes de capacités. Les résultats ont été assez intéressants, c'est le moins que l'on puisse dire.

Donc, sans plus attendre, examinons les 12 meilleurs moteurs de recherche IA dont vous avez besoin dans votre pile technologique. Nous aborderons leurs fonctionnalités, leurs prix, leurs limites et plus encore.

Qu'est-ce qu'un moteur de recherche IA?

En texte simple, un moteur de recherche IA s'appuie sur les éléments suivants l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer ses capacités de recherche et offrir une meilleure expérience de recherche en générant des résumés, des cartes d'information, etc.

Mais vous le saviez déjà. 🙄

Je m'explique. Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels, qui s'appuient principalement sur les mots-clés et l'indexation, les moteurs de recherche IA utilisent des algorithmes avancés et des techniques d'apprentissage automatique pour analyser les requêtes de recherche.

Il s'agit notamment de plonger en profondeur dans le contexte, l'intention de l'utilisateur et le sens sémantique derrière les termes de recherche, ce qui aide les moteurs de recherche à fournir des résultats plus pertinents et plus précis.

Le traitement du langage naturel (NLP) fait ici une grande partie du travail, en aidant à interpréter le langage humain, ce qui permet à l'IA de comprendre les requêtes complexes, de répondre aux questions de manière conversationnelle et même de générer des recommandations personnalisées en fonction de vos préférences et de votre comportement.

Enfin, les moteurs de recherche IA apprennent constamment de vos requêtes et de vos modèles de recherche généraux. C'est exact. Chaque fois que vous utilisez l'IA pour une recherche, vous l'entraînez à mieux chercher et à apporter des réponses plus pertinentes.

Avant de poursuivre, voici une rapide comparaison entre la recherche traditionnelle et la recherche alimentée par l'IA.

Fonctionnalité Moteur de recherche standard Moteur de recherche IA Méthode de recherche - basée sur les mots-clés - basée sur le langage naturel (NLP) Compréhension - Limitée - Sémantique et contextuelle - Sémantique et contextuelle - Sémantique et contextuelle - Sémantique et contextuelle - Sémantique et contextuelle Résultats - Génériques et souvent non pertinents - Hautement pertinents et personnalisés - Apprentissage - Statique et adaptatif Apprentissage - Statique - Adaptatif

Avantages de l'utilisation des moteurs de recherche IA

Avez-vous déjà cherché les meilleurs restaurants dans un quartier spécifique de la ville et vous êtes retrouvé avec la meilleure recommandation de restaurant à 12 miles de vous ?

Il s'agit là d'une adéquation évidente entre l'intention de recherche et le contexte d'une requête utilisateur. Tous les principaux moteurs de recherche sont confrontés à ce problème de temps à autre.

C'est là que les moteurs de recherche IA peuvent être utiles, en aidant à mieux comprendre le contexte et l'intention qui sous-tendent les requêtes. Ce n'est là qu'une des raisons d'utiliser les moteurs de recherche IA.

En voici d'autres :

Expérience utilisateur améliorée: Les fonctionnalités alimentées par l'IA telles que la recherche vocale, le traitement du langage naturel et les recommandations personnalisées peuvent rendre la recherche plus intuitive et plus agréable

Les fonctionnalités alimentées par l'IA telles que la recherche vocale, le traitement du langage naturel et les recommandations personnalisées peuvent rendre la recherche plus intuitive et plus agréable Une efficacité accrue: Les moteurs de recherche IA peuvent traiter rapidement de grandes quantités de données, fournissant des résultats plus rapidement que les moteurs de recherche traditionnels.

Les moteurs de recherche IA peuvent traiter rapidement de grandes quantités de données, fournissant des résultats plus rapidement que les moteurs de recherche traditionnels. Amélioration de la précision: Les algorithmes de l'IA peuvent aider à identifier et à filtrer les contenus de faible qualité ou non pertinents, améliorant ainsi la précision des résultats de recherche

Les algorithmes de l'IA peuvent aider à identifier et à filtrer les contenus de faible qualité ou non pertinents, améliorant ainsi la précision des résultats de recherche Accessibilité: Des fonctionnalités telles que la recherche vocale et la synthèse vocale peuvent rendre la recherche plus accessible aux personnes handicapées

Des fonctionnalités telles que la recherche vocale et la synthèse vocale peuvent rendre la recherche plus accessible aux personnes handicapées Personnalisation: Les moteurs de recherche IA peuvent connaître les préférences des utilisateurs et adapter les résultats de recherche en conséquence, offrant ainsi une expérience plus personnalisée

Les moteurs de recherche IA peuvent connaître les préférences des utilisateurs et adapter les résultats de recherche en conséquence, offrant ainsi une expérience plus personnalisée Plus qu'une "recherche": Les moteurs de recherche IA vous permettent de faire plus avec les réponses générées, comme les exporter vers Google Sheets, par exemple. Ils peuvent également vous aider à effectuer une analyse de données si nécessaire

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans un moteur de recherche IA?

Les moteurs de recherche IA sont extraordinaires. Je pense que nous en sommes arrivés là. À présent, comment faire pour trouver celui qui répond à vos besoins ? Voici quelques-uns des aspects que j'ai examinés en testant les outils :

📌 Pertinence et précision: Le moteur de recherche IA doit systématiquement fournir des résultats de recherche qui correspondent précisément à votre intention de recherche et à votre requête, tout en garantissant que les résultats sont fiables et gratuits, sans informations erronées ni parti pris

📌 Compréhensibilité: Il devrait être en mesure d'accéder à un large intervalle de sources d'information et de les traiter, y compris les pages web et d'autres formats de données comme les images, les vidéos et les documents

les résultats de la recherche doivent s'afficher rapidement, en particulier pour les requêtes urgentes. En outre, l'outil doit être capable de traiter efficacement de grandes quantités de données pour fournir des résultats pertinents

📌 Expérience utilisateur: L'interface doit être intuitive et facile à utiliser, avec des fonctionnalités telles que la recherche vocale, la recherche d'images et les recommandations personnalisées

📌 Privacité et sécurité: Il devrait donner la priorité à la confidentialité des utilisateurs et à la sécurité des données, en veillant à ce que vos informations soient protégées et ne fassent pas l'objet d'une utilisation abusive

📌 Personnalisation: Vous devriez pouvoir personnaliser votre expérience de recherche, par exemple en enregistrant vos préférences de recherche ou en paramétrant des alertes. L'outil devrait également être en mesure de connaître vos préférences et d'adapter les résultats de recherche en conséquence

Intégration et compatibilité: Il doit s'intégrer de manière transparente à d'autres outils et services en ligne et être compatible avec différents appareils et plateformes

Les meilleurs moteurs de recherche IA en bref

Avant de plonger dans les détails, voici un aperçu rapide des outils de recherche IA :

Moteurs de recherche IA Le meilleur pour Fonctionnalités clés Prix de départ ClickUp Espaces de travail alimentés par l'IA et recherche connectée Assistant IA intégré (ClickUp Brain), recherche connectée, résumés automatisés, automatisation des tâches, suggestions personnalisées Free Forever ; forfaits payants à partir de 7 $/mois Perplexity IA Recherche spécifique à la recherche Liens de source, dossiers pour l'organisation des requêtes, recherche multimodale, paramètres de confidentialité personnalisables Gratuit ; Pro à partir de 20 $/mois Google Gemini - Assistance multilingue - Traitement du texte, du code, des images et de l'audio, capacités multilingues, raisonnement et résolution de problèmes - Gratuit ; les prix varient pour les forfaits payants Bing IA Recherche augmentée par l'IA Recherche générative, activation/désactiver la recherche profonde, génération d'images, filtres de sécurité Prix à partir de 1 000 transactions ; de 15 à 25 $ pour les transactions supplémentaires You.com (YouChat) Recherche multimodale Accès au web en temps réel, choix de plus de 15 modèles IA, cas d'utilisation personnalisables pour la recherche, intégration avec des outils tiers Gratuit ; Pro à partir de 20 $/mois Komo - Recherche complète - Modes de recherche centrés sur l'utilisateur, expérience sans publicité, résultats générés sous forme de cartes mentales, aperçus détaillés - Gratuit ; mensuel à partir de 15 $/mois Yep - Construit des robots de recherche alimentés par l'IA pour les entreprises - Assistance pour plusieurs formes, recommandations personnalisées, plus de 50 langues - Forfaits payants à partir de 399 $ Brave Search - Expérience de recherche indépendante - Index de recherche indépendant axé sur la confidentialité, réponses IA avec images, assistance multilingue - Gratuit Phind - Requêtes et recherches spécifiques au code - Assistance à plusieurs langages de programmation, aide au débogage, temps de réponse rapide - Free ; Pro à partir de 20 $/mois - Phind - Requêtes et recherches spécifiques au code - Assistance à plusieurs langages de programmation, aide au débogage, temps de réponse rapide - Free ; Pro à partir de 20 $/mois - Phind - Recherches spécifiques au code - Phind Andi Résultats de recherche simples mais précis Trois modes (Lire, Résumer, Expliquer), résultats sans publicité, axé sur la confidentialité Gratuit (Prototype) SearchGPT Prototype Recherche de sources ou de citations spécifiques Données web en temps réel, citations en ligne, contenu interactif NA DuckDuckGo IA Chat Amélioration de la confidentialité des recherches Confidentialité des conversations de recherche IA, assistance à différents modèles IA, passage facile entre la recherche et la discussion IA Gratuit (Beta)

12 meilleurs moteurs de recherche IA à essayer

Maintenant, nous savons exactement ce que nous recherchons dans un moteur de recherche IA. Mais faites-vous une recherche augmentée par l'IA ou une expérience entièrement alimentée par l'IA ? Au début, j'étais moi aussi perplexe.

Et qu'en est-il de la confidentialité ? Ou peut-être avez-vous besoin de construire un moteur de recherche IA personnalisé pour votre entreprise. Quel que soit votre cas d'utilisation, nous trouverons ici le meilleur moteur de recherche IA pour le travail.

1. ClickUp (Meilleur pour la recherche connectée et les espaces de travail alimentés par l'IA)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXd8VoNu2bTgs7wOqieozsf-5b9IUzN71JtLh2kZQa7a9hT9aRcVu4FlCupDbUfIBq4lGxyewRnXkVTrZtam4FjOLVZkdw8EjxpD1lZAafe525aeP51H9DXESuqNM1QZZMq9H5LBRmanmQjYDEX5\_q48IDx4 ?clé=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ Demandez à l'IA et suivez vos tâches avec le moteur de recherche ClickUp Brain_AI /$$$img/

la gestion intelligente des tâches et la gestion des connaissances se rejoignent avec ClickUp Brain_

Vous pouvez facilement demander à Google ou à Google Gemini la météo ou les tendances boursières du jour.

Mais une IA peut-elle vous aider à retrouver Ce dossier perdu au travail ? Ou peut-être avez-vous besoin de remonter une discussion contenant des points de données importants que vous devez mettre en avant dans votre prochaine présentation.

Eh bien, chez ClickUp, nous avons ce qu'il vous faut ! Avec ClickUp Brain grâce à ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, vous pouvez facilement localiser des fichiers ou des tâches et même générer un résumé de ce qui se passe dans vos projets.

Vous avez besoin d'aide pour comprendre un projet complexe ? Demandez simplement à l'IA de le résumer ou de le simplifier pour vous.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdpd3bx\_Na1pJK045E4baCwqvea5MSw\_XsKuXE2RBKoGaHvhTmYADVRzr-FaHjeUTdYh-ZCU45ty7MH0itME9hYJhFehnYOOBsgv8gh9Mab0oupsfZ6arx51FlfdceIkA5UbKOfrNkIiLb1QhljXeFIAT ?clé=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ ClickUp University Search_AI Moteur de recherche /$$$img/

obtenez des résultats de recherche plus personnalisés et plus pertinents dans *[_La recherche connectée de ClickUp]( https://clickup.com/features/universalsearch)* Cet outil combine les puissantes capacités de recherche de l'IA avec les fonctionnalités avancées de gestion de projet par ClickUp, en connectant de manière transparente les fichiers, les tâches, les personnes et les projets.

La bonne nouvelle ? Vous pouvez parler à l'IA sans avoir à passer à un autre onglet.

Par exemple, la dernière fois que j'ai pris un congé parental, je suis revenu et j'ai demandé à ClickUp Brain de me donner des mises à jour sur mes projets de la semaine dernière. Et elles étaient là, bien organisées, pleines de points d'action critiques et de discussions qui avaient eu lieu pendant mon absence.

Je veux dire par là que.. Bye-bye les fils de discussion et les e-mails interminables, à bientôt !

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXe\_MgRIj-9bRp50FkEbBo2n4rd9hmASj4s8dDklzGyBEfJC6g3CBAR90Dm5ZUJkIYFalH9xWSKxYgtu7CglrP2kvZsSpU7i4LwUhU-uBSottteikK4KFtAuQ9-6Oen3pGxVhP4AnHVQxrTOzIBTbGk51B5 ?clé=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ ClickUp Brain /$$img/

ClickUp Brain peut être un excellent copilote pour le brainstorming et la gestion des idées

Avec cet assistant IA astucieux, je dispose d'une gestion des connaissances l'IA pour m'aider à trouver tout ce dont j'ai besoin au sein de mon espace de travail et des applications connectées, d'un gestionnaire de projet l'IA pour fournir des mises à jour sur les projets, automatiser des tâches, et générer des résumés rapides, et un rédacteur IA pour m'aider à peaufiner toutes mes communications.

En tant qu'outil spécifique à un rôle, ClickUp Brain peut comprendre le contexte de mes tâches et me faire des suggestions en fonction de mes activités principales ou préférées au travail.

Si vous êtes un créateur de contenu utilisant ClickUp Brain, les suggestions seront plus pertinentes pour création de contenu, brainstorming et d'autres cas d'utilisation similaires.

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXe9NJSxVJeEBPyUx6MAc8MGdjXHUDEwu1DBlq7jUAoyDbgMxtrGRLTC6sY1IVwZQxdWZSN9D-CK2jIQ-klenC88RzLO8Ha0gHYtLBthjD5fROEueICh0QMsaKgDQtVwNLxp\_gfcjkzZ1SVbsZjI4\_WwZU ?clé=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ ClickUp Automatisation /$$img/

la création d'une automatisation personnalisée est facile avec ClickUp Brain_

Enfin, vous pouvez demander à l'IA de vous aider à automatiser les tâches répétitives ou à mettre à jour les statuts des tâches avec une simple invite, pendant que vous vous concentrez sur un travail en profondeur. Si vous avez besoin d'une puissante Moteur de recherche IA pour doubler la productivité au travail, ClickUp Brain a tout pour plaire !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Obtenez un aperçu concis des tâches, des commentaires et des fils de discussion

Résumer de longs documents et en extraire les points clés

Transcrivez des notes vocales et des enregistrements ClickUp Clips

Générez facilement des posts sur les médias sociaux, des notes de projet, des e-mails et des notes de réunion

Posez des questions à l'IA sur vos tâches, vos projets et votre équipe

Générez des descriptions de tâches, des sous-tâches et des dates d'échéance en fonction d'invitations, d'instructions

Créez automatiquement des résumés de réunion et des éléments d'action

Demandez à l'IA de générer des modèles pour les tâches, les documents et les projets

Limites de ClickUp

ClickUp Brain n'est disponible qu'avec les forfaits payants

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,400+ reviews)

4.7/5 (9,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Perplexity IA (Meilleur pour les recherches spécifiques)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcyNtVBwPN9oegHpd7V0eUFAMyM4rr68eXMsSVtrpnmRZ-q9gm8mmG5ROBOjzLc73fT-AHfTW5-CE66X3eD2Qz03B7QLkErbuYaTkZP4yCj1JG6binZ8PTM\_0Cv\_uFOZbGrItc\_4piM\_TL2-yrHV8Lh ?clé=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ Perplexité Moteur de recherche IA_IA /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association

je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais que je vais le faire https://www.perplexity.ai/ la complexité de l'IA /%href/

Pour les utilisateurs qui aiment vraiment aller dans leurs sources, Perplexity IA peut être parfait. L'outil est excellent pour donner vos liens de source, ce qui est particulièrement utile pour toutes les recherches orientées vers la recherche.

Personnellement, j'ai adoré la fonctionnalité des dossiers, qui me permet de regrouper et de stocker des requêtes spécifiques liées à un sujet donné. Par exemple, je pourrais classer toutes mes requêtes sur la recherche en marketing expérientiel dans un dossier.

L'outil a également été loué pour sa précision globale, qui est rendue possible par les signaux de confiance provenant de sources établies comme Google et Bing (ainsi que ses propres algorithmes) pour garantir la fiabilité des informations qu'il présente. Cette approche minimise le risque de désinformation et améliore la précision globale des résultats de recherche.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexité

Créer des fils d'historique de navigation et enregistrer des collections de pages pour faciliter une meilleure organisation

Rechercher des images ou des vidéos à l'aide d'une recherche multimodale

Refusez la collecte de données pour l'amélioration des modèles IA et personnalisez vos paramètres de confidentialité

Utilisez le mode incognito pour améliorer encore la confidentialité lors des recherches. Ce mode garantit qu'aucun historique de recherche n'est enregistré pendant l'utilisation du service

Les limites de complexité

Bien que l'interface utilisateur soit généralement intuitive, les options de personnalisation sont limitées

Elle ne peut fournir que des informations et des perspectives basées sur les données disponibles jusqu'en octobre 2023

Tarification de Perplexity

Forfait Free

Perplexity Pro: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Tarification de l'API pour les Business: Intervalle de 0,2 à 5 $ selon le modèle spécifique

Évaluations et critiques de Perplexity

G2: 4.6/5 (30+ reviews)

4.6/5 (30+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

3. Google Gemini (Meilleur pour l'assistance multilingue)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcGFRnMZiJEcIc-fFNYOfwfb\_50aHPxuvsSxbRPR92s9FYeZSwo5jOQ6P20XrmF6Gv2PJXQs3stX5Ji7zxM646ol8lDDb2CluJduM6ky4ZJDHlYBWZKYCRGFlj-VHNi6SBccB1\_9XIMgWiH81X1pph6c ?clé=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ Moteur de recherche Google Gemini_AI /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise

je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas ce que je vais faire https://gemini.google.com/ google Gemini /%href/

Compte tenu de son intégration à l'écosystème Google, Google Gemini se distingue comme un moteur de recherche IA polyvalent. Il se targue d'une impressionnante quantité de 1,5 trillion de paramètres, surpassant considérablement les modèles précédents en termes d'échelle.

À quoi cela fait-il référence pour vous et moi ? Les paramètres décident de la quantité de données qu'il peut traiter et sous quel formulaire. Dans le cas du formulaire Gemini, il peut traiter des quantités beaucoup plus importantes de données sous forme de vidéo, d'audio, de bases de code et de texte.

L'outil est également connu pour ses capacités multilingues, mais j'ai adoré la façon dont il a intégré la technologie Gemini Live pour plus de 40 langues sur les appareils Android. Cette recherche vocale multilingue donne un tout nouveau tour aux moteurs de recherche IA, en rendant la technologie accessible aux utilisateurs non anglophones.

Depuis que Gemini a été favorisé en tant que beginner-friendly chatbot builder, l'assistance multilingue ouvre un tout nouveau monde de possibilités.

Google Gemini meilleures fonctionnalités

Traiter et générer du texte, du code, des images et de l'audio, ce qui en fait un outil de recherche polyvalent

Écrire, comprendre et déboguer du code dans plusieurs langages de programmation

Il excelle dans le raisonnement et la résolution de problèmes. Pour les questions portant sur le texte, Gemini obtient un score de 90 %alors que les experts humains obtiennent un score d'environ 89 %

Peut gérer des tâches à grande échelle, compte tenu des paramètres plus importants (ce qui le rend adapté aux applications exigeantes)

Les limites de Google Gemini

L'accès complet est réservé aux développeurs et aux entreprises clientes sur les plateformes Google Cloud comme Vertex IA et Generative IA Studio

Tarification de Google Gemini

Utilisation gratuite sans plafonnement des questions

Tarification personnalisée pour les cas d'utilisation avancés

G2: 4.4/5 (150+ commentaires)

4.4/5 (150+ commentaires) Capterra: Pas assez d'avis

4. Bing IA (Meilleur pour la recherche augmentée par l'IA)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfSxi8x8Qjl\_hMe-FxuXQT5jo5QTdJPAIzi0B9eRw-MwhVeqi-FSAPUpf49ghaYFQsBNDC7ZW298FsQCHFyD-2m1Xh05tSoY\_FUFCmApqTUNfCPDnlY6RIcW4VZpC2glVIjfLt7S\_oSodfBlWc6H6JeLabH ?clé=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ Recherche Bing IA /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Bing Bing AI Bing est l'un des plus anciens acteurs du jeu des moteurs de recherche. Outre Microsoft Copilot, qui est la réponse de l'entreprise technologique au boom des assistants IA, Microsoft a augmenté la fonction de recherche générale dans Bing avec une surcouche d'IA.

Bien que Bing ressemble à un moteur de recherche traditionnel, il est livré avec des options de recherche IA avancées comme un bouton bascule qui active la "recherche en profondeur " Cependant, cette fonctionnalité est encore en Bêta. Par rapport à ses concurrents, Les capacités de Bing en matière d'IA se déploient lentement, avec des fonctionnalités telles que des citations et des liens supplémentaires apparaissant sur le côté droit.

Je le recommande néanmoins à ceux qui souhaitent tester le middle ground entre un moteur de recherche classique et l'IA

Les meilleures fonctionnalités de l'IA de Bing

Utilisez la recherche générative pour obtenir des informations complètes générées par l'IA sur votre page de recherche

Activez des filtres de sécurité au sein de la recherche en utilisant la fonctionnalité Safe Search (recherche sécurisée)

Générez des images à partir d'invitations textuelles à l'aide de Image Creator

Limites de l'IA de Bing

Microsoft met en garde contre des temps de chargement plus lents, compte tenu des mesures prises pour garantir l'exactitude du texte généré

Prix de l'IA de Bing

Free: 1 000 transactions gratuites par mois pour tous les marchés

1 000 transactions gratuites par mois pour tous les marchés S1: 25 $ par 1 000 transactions, 25 $ par 25 000 transactions\N- S2: 15 $ par 1 000 transactions par mois pour tous les marchés

25 $ par 1 000 transactions, 25 $ par 25 000 transactions\N- 15 $ par 1 000 transactions par mois pour tous les marchés S2: 15 $ par 1 000 transactions, 15 $ par 10 000 transactions

Plus d'informations sur La tarification de Bing ici .

5. You.com aka YouChat (Meilleur pour la recherche multimodale)

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXceHTrEzFzNOoK3M2VrBiFhfA9Fhbb7T548aPV6a92bwZsqqJli8azZd8uT-NYVFKFWNmBN3qu\_2KRQAAMXVio-cKNPnnTkUegq6oL9r2QCBT9vA1Ry7BLPHWf2nYKPVXzpsa22CCy0OI-z1Fxk70f5vo ?clé=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ You.com_AI moteur de recherche /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise You.com You.com n'est pas un moteur de recherche IA classique. Construite pour rivaliser avec Google et d'autres acteurs puissants d'internet, cette plateforme propose une approche de la recherche axée sur le chat (chat-first).

J'ai vraiment aimé pouvoir choisir entre plusieurs modèles d'IA commodément affichés à côté de la barre de discussion. C'est logique étant donné l'objectif global de l'entreprise d'être model agnostic, c'est-à-dire de ne pas être lié à un modèle d'IA spécifique.

La plateforme peut même recommander quel modèle d'IA sera meilleur pour une tâche donnée, comme Claude pour l'écriture. Vous pouvez commencer votre requête en choisissant un cas d'utilisation spécifique, comme Recherche, Créatif ou Génie, ou en construire un vous-même basé sur des cas d'utilisation spécifiques. J'ai trouvé l'ensemble du processus assez facile.

Une autre fonctionnalité remarquable est la capacité de You.com à accéder au web en temps réel, ce qui le rend beaucoup plus précis que ses homologues disposant de données limitées ou n'ayant pas d'accès au web en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de You.com

Intègre des données en temps réel dans ses réponses, ce qui signifie que vous obtenez les informations les plus récentes, et pas seulement des résultats mis en cache

Affiche les sources et vous montre d'où proviennent les données en temps réel grâce au mode Recherche

Permet de basculer entre plus de 15 modèles IA différents (comme GPT-4o mini) ou en fonction des cas d'utilisation

Utilisez la fonctionnalité YouApps pour intégrer des outils tiers tels que Todoist

Limites de You.com

Les résultats proposés dans la version du modèle d'IA "Smart" semblent être précis mais sont assez basiques

PrixYou.com

Pro : 20 $ par mois

Teams : 30 $ par mois

6. Komo IA (le meilleur pour une recherche exhaustive)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeuv7kWpaGm\_G4suB-LGGfrwScs8jue9MqlCbe-Gor6NTsr5wRHe427INdJtY1QvbcdcnlL44hMhNQ0vLcZ\_0fTfDiC6jtpXB\_wQyzz\_nYcuoryTFlHd4n-ze7dQKOjQDC9o6fT2utmio2RSbFJGjlfardW ?clé=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ Moteur de recherche de l'IA Komo /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association Komo AI Komo IA redéfinit ce à quoi ressemble la recherche intégrée, et je suis là pour ça !

Au lieu de réponses basées sur le texte, Komo fait apparaître des liens vers des sites web, des fils de discussion X, des vidéos YouTube et des liens supplémentaires sur le côté droit. Pour ceux qui recherchent une recherche en surface, un résumé des résultats utiles généré par l'IA s'affiche également sur la droite.

Cela vous permet de jeter un coup d'œil rapide à plusieurs points de données et d'approfondir ce qui se démarque pour vous. C'est ce que j'appelle une "interface utilisateur intelligente"

J'ai également apprécié les questions de suivi générées, qui sont ciblées et utiles pour ceux qui cherchent à en savoir plus sur une question spécifique. Vous ne pouvez faire une recherche avancée qu'en cliquant sur l'une des questions de suivi plutôt qu'en formulant vos propres questions. Si vous souhaitez lancer une nouvelle recherche, vous devrez le faire à partir du menu supérieur.

Les meilleures fonctionnalités de Komo:

Offre quatre modes de recherche centrés sur l'utilisateur, appelés Ask Search, Research et Explore

Se positionne comme un moteur de recherche privé et gratuit

Affiche des aperçus petits mais détaillés des liens de référence, ce qui vous permet de vérifier rapidement les sources

Ses fonctionnalités mettent en forme des cartes mentales pour organiser visuellement les résultats de la recherche

Permet de trier les résultats par catégories telles que Résultats, Actualités et Vidéos

Limites de Komo

Certains utilisateurs peuvent trouver qu'il est limitatif en termes de fonctionnalités de discussion, car ils ne pourront pas ajouter leurs propres questions de suivi

Vous ne pouvez pas facilement copier ou extraire du texte des résultats, ce qui limite ce que vous pouvez faire avec les données une fois la recherche achevée. Komo IA maintient qu'elle souhaite que les utilisateurs interagissent mieux avec les informations plutôt que de simplement copier du texte

Prix Komo

Mensuel: 15 $ par mois

15 $ par mois Premium: 30 $ par mois

30 $ par mois Business: 200 $ par mois

200 $ par mois Enterprise : Tarification personnalisée

7. Yep (le meilleur pour construire des bots de recherche alimentés par l'IA pour les entreprises)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdxioKgWNidblUFHzEjjKd9xS\_YJ3eVF7gRIEOvWBdzqyX44RrxjusEotzLYZNk9ySuKueUqFJFyFaiB6xKUF80Lir7cynLiGuoipZBk8ll5MvT0IEvxk3sSg8SYGQW5ncAzv9TBrdr4qC2IqL645UbDk ?clé=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ IA /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'agence

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école https://www.yepai.io/ Yep AI /%href/

Si vous souhaitez construire votre propre moteur de recherche IA, vous avez besoin de Yep IA. Construit avec les entreprises à l'esprit, Yep IA offre des humains ou des avatars de chatbot alimentés par l'IA qui peuvent rapidement s'entraîner sur vos données et aider à.. guider vos clients à travers leurs requêtes.

Le processus d'installation est assez simple. Vous pouvez l'alimenter avec des données dans différentes formes, telles que Documents Word, PDF votre site web, ou même des feuilles de calcul Excel. Il n'est pas nécessaire de recourir à un code sophistiqué pour mettre les données dans la bonne forme.

À Terminé, personnalisez-le et lancez-le sur votre site web, et le tour est joué ! Vous venez de construire votre propre robot de recherche IA privé (qui a l'air humain).

Les meilleures fonctionnalités de Yep IA

Peut traiter des informations en plusieurs formes, telles que des PDF ou des fichiers Word, et même interpréter les images contenues dans les documents

Offre des recommandations personnalisées et intelligentes basées sur des requêtes spécifiques

Peut être personnalisé en termes d'aspects tels que la palette de couleurs et le ton de la conversation en fonction des directives de la marque

Assiste les demandes de renseignements dans plus de 50 langues sur plusieurs canaux

Les limites de l'IA

L'outil ne peut pas être intégré à des applications tierces telles qu'un chat client WhatsApp

Prix de l'IA (pour les humains numériques)

Démarrage: Gratuit

Gratuit Startup: 399

399 Entreprise: 799

799 Entreprise: Tarification personnalisée

8. Brave Search (Meilleur pour une expérience de recherche indépendante)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Brave-search-1-1400x1038.webp Moteur de recherche Brave Search_AI /$$$img/

la recherche de l'intelligence artificielle est une question d'éthique et d'éthique

je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas comment je vais le faire https://search.brave.com/ la recherche de l'excellence /%href/

Brave Search est une fonction de recherche augmentée par l'IA du navigateur Brave. Elle est développée en interne par Brave et s'appuie sur ses propres modèles et algorithmes.

En tant que moteur de recherche IA axé sur la confidentialité, Brave Search fonctionne de manière indépendante, fournissant des réponses instantanées avec des sources citées aux côtés des résultats de recherche traditionnels.

Cela ressemblait et ressemblait beaucoup à Google, et je n'étais pas impressionné au départ. Mais, lorsque vous cliquez sur " Répondre avec l'IA ", tout change pour générer des bribes d'informations et des résultats plus riches avec des images.

C'est une fonctionnalité clé à noter car l'IA est facultative et peut être exploitée en cas de besoin ; elle n'est pas activée par défaut.

Les meilleures fonctionnalités de Brave Search

Donne la priorité à la confidentialité des utilisateurs, en évitant le suivi des données pour garantir des résultats de recherche impartiaux

Utilise son propre index de recherche indépendant, offrant ainsi une expérience de recherche plus neutre

Actuellement disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol

Réponses sous forme de texte, d'images et de cartes d'information sur les points d'intérêt

Limites de Brave Search

La superposition de l'IA peut parfois encombrer l'expérience de recherche et nécessiter trop de clics

Prix de Brave Search

Free

9. Phind (Meilleur pour les requêtes et les recherches spécifiques au code)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfCjyVw1pMjBNinMV2Lk6CmvlJtl-kH3rxZ75Brp1iuUrT4xjPvmZWOMGCvt2517OTf\_5p9E\_TTjPfm2FbmxsmvxyRs-T1yiURoCZfnTtIEfTR-n9CMDubA3\_B7hs5DYuTM188vzIgQwk1CSxjqT3csH\_ ?clé=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ IA Phind /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission européenne https://www.phind.com/ le monde est en train de changer.. /%href/

Phind est un moteur de recherche d'IA générative spécifiquement.. conçu pour les développeurs leur permettant de trouver rapidement des réponses précises à des questions de code complexes.

Lancé en juillet 2022, Phind s'appuie sur de grands modèles de langage (LLM) et un contexte de haute qualité pour fournir des réponses en 15 secondes environ, soit beaucoup plus rapidement que les moteurs de recherche traditionnels, qui peuvent prendre beaucoup plus de 34 secondes.

L'interface est conviviale et encourage les requêtes détaillées, de sorte que même un noob du code achevé comme moi peut y aller et demander un extrait de code. Mais j'ai surtout passé du temps à lui demander des explications sur le fonctionnement des choses, et j'ai obtenu de très bonnes réponses explicatives.

Les meilleures fonctionnalités de Phind

Assistance au codage dans plusieurs langages, dont Python, JavaScript, Java, C++, etc

Aide au débogage, à l'explication d'extraits de code et à la suggestion d'améliorations

Répond aux questions sur les concepts informatiques, les principes de génie logiciel, les paradigmes de programmation et d'autres aspects théoriques

Aide à la rédaction ou à l'amélioration de la documentation de l'API

Limites de l'interface utilisateur

Actuellement, l'assistance se fait principalement en anglais

Prix

Phind Pro: 20 $ par mois

20 $ par mois Phind Business: 40 $ par mois

10. Andi (Meilleur pour des résultats de recherche simples mais précis)

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeJI\_P8nyqGRJ9UJQL2Nus\_Gi\_aqBZuw4rm-x3ZpzS-NnncG1xrtE8C\_5yuHRMUqyx0g1SVjE5ksULTrWc4tBuaF3y-C0O8wrrbnyfym-3QHWiFP2F-bMZ0J-BOnZ3pev9q8m7w1lAHcm04PsehDgh-BIL ?clé=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ IA /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école https://andisearch.com/ Andi AI /%href/

Si vous en avez assez de la phrase classique de l'IA "Dans le monde rapide d'aujourd'hui," vous avez besoin d'Andi. Ce moteur de recherche IA vous donne des réponses simples dans le langage le plus direct possible.

L'outil dispose de trois modes : Lire, Résumer et Expliquer, qui rendent votre expérience de recherche plus pertinente et adaptée à vos besoins.

C'est le mode Lire qui m'a le plus plu, car il fonctionne à peu près comme une visionneuse d'articles. Résumer la fonctionnalité m'a semblé standard, mais j'ai adoré Expliquer, où l'outil décompose les sujets complexes en petits morceaux.

Les meilleures fonctionnalités d'Andi

Génère le minimum d'informations nécessaires pour répondre à une question afin de commander l'utilisateur

Fournit des résultats de recherche précis, gratuits et respectueux de la confidentialité

Utilise une combinaison d'IA générative, de données en direct et de technologie de recherche sémantique pour fournir des résultats précis

Traite un minimum de données et ne fait pas de stockage de cookies

Limites d'Andi

Andi est encore en version Beta, une bêta stable selon l'équipe, mais cela limite l'application plus large de l'outil pour le moment

Tarification d'Andi

Free

11. SearchGPT Prototype (Meilleur pour la recherche de sources ou de citations spécifiques)

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfRUSmOC59Y0eWpCYVMdhpSqsSf1H3-tr3fJyTkCpKi0GfRahYlMYknfmYnUc5Rj3nVkDpEjqOvQQ26gTd7uOxnn2qfNxAWEfPE7sg14xGyAlwRFjTruTBdFVEpWZ0-Ga\_0b2GhaIl1d49bvE\_VGrPAZA ?clé=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ RechercheGPT IA_IA Moteur de recherche /$$$img/

via RechercheGPT Vous vous demandez peut-être en quoi il est différent de ChatGPT. Comme son nom l'indique, SearchGPT est plus axé sur la recherche et moins sur la discussion

Bien que l'interface de discussion soit présente, l'accent sera mis sur le fait de vous fournir les bons liens et les bonnes sources plutôt que de générer des réponses complètes. Chaque réponse de SearchGPT aura des sources claires liées en ligne, permettant aux utilisateurs de remonter jusqu'à la source.

Le clou du spectacle ? SearchGPT peut vous donner des références d'éditeurs et de sites web qui peuvent avoir choisi de ne pas être listés pour les données d'entraînement de l'IA générative. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car vous devez vous inscrire sur une liste d'attente pour l'essayer.

SearchGPT meilleures fonctionnalités

Combine l'IA avancée d'OpenAI avec des données web en temps réel pour fournir des résultats de recherche précis

Inclut des citations et des liens en ligne dans les résultats pour plus de transparence

Les résultats incluent du contenu interactif, y compris des images et des vidéos

Limites de SearchGPT

Il s'agit actuellement d'un prototype mis à la disposition d'un nombre restreint d'utilisateurs

RechercheGPT prix

Non disponible

12. DuckDuckGo IA Discussion (le meilleur pour une confidentialité accrue dans la recherche)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfRPHrV7nUHXNBX\_lfSBlhiwrU4C6Pk8UC4vaXb8gkHjF4HLCRHAdM2nuiLaSX4ZasRexY6dwVyWTfNENKsssIibQgrf8JTXoGviODaXr\_i\_9IMOWxUOMpCwJYRII6kMT6I61cuUgQZ1cG0wf6u2XJf2ec ?clé=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ Chat de l'IA du Canard enchaîné /$$img/

via DuckDuckGo IA Chat La plupart d'entre nous ont été attirés par DuckDuckGo en tant que navigateur en raison de sa validation de la confidentialité des utilisateurs. La fonctionnalité de recherche augmentée par l'IA (bêta) de la plateforme va encore plus loin en fournissant une expérience de recherche dynamique.

La fonctionnalité IA de DuckDuckGo m'a donné des réponses concises et informatives directement sur la page des résultats de recherche. Elle est assez classique en générant des résumés, des cartes d'information et des liens supplémentaires.

Ce que j'apprécie le plus, c'est que cela ne compromet pas ma confidentialité. Contrairement à d'autres moteurs de recherche à IA, l'IA de DuckDuckGo est conçue pour respecter les données de l'utilisateur, ce qui garantit que mes recherches restent privées et sécurisées. Bien que la fonctionnalité IA en soit encore à ses premières étapes, elle est très prometteuse.

DuckDuckGo IA Chat meilleures fonctionnalités

Garde les discussions privées et ne les fait pas servir à l'entraînement des modèles d'IA

Assiste différents modèles d'IA, notamment GPT-3.5 Turbo d'OpenIA, Claude 3 Haiku d'Anthropic, Llama 3.1 70B de Meta et Mixtral 8x7B de Mistral IA

Permet aux utilisateurs de basculer facilement entre la recherche traditionnelle et la discussion avec l'IA

Limites du chat IA de DuckDuckGo

A actuellement une limite d'utilisation quotidienne, et elle ne peut pas être augmentée via des forfaits de paiement à partir de maintenant

Prix du Chat IA de DuckDuckGo

Free (bêta)

Supercharger votre recherche avec l'IA

Comme promis, je vous ai présenté tous les outils IA sympas que mon équipe et moi avons découverts récemment. Il y en a aussi une grande variété.

Certains sont des chatbots, d'autres proposent des moteurs de recherche augmentés par l'IA, et d'autres encore ont des assistants IA qui exécutent tout le processus de recherche pour vous. Nous en avons même trouvé un qui vous permet de construire des bots de recherche IA personnalisés !

Mais lorsqu'il s'agit de trouver un moteur de recherche IA intégré au travail, rien ne vaut ClickUp Brain.

Que vous souhaitiez rechercher un fichier ou une tâche, lancer des idées ou rédiger un e-mail, ClickUp Brain peut s'occuper de tout. Alors, qu'attendez-vous ? S'inscrire à ClickUp et faites plus de choses avec ClickUp Brain !