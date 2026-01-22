Plus de 25 des meilleures extensions Chrome pour la productivité en 2026

Votre navigateur Google Chrome travaille à plein régime toute la journée, mais êtes-vous sûr d'en tirer le meilleur parti ? La technologie peut vous aider à rendre votre navigateur plus efficace et à augmenter votre niveau de productivité, grâce à quelques extensions Chrome simples.

Dans cet article, nous avons sélectionné les meilleures extensions Chrome pour la productivité, celles qui ne se contentent pas d'embellir votre barre d'outils. Ces outils performants disponibles sur le Chrome Web Store vous aident à réfléchir plus vite, à travailler plus intelligemment et à rester concentré du premier à l'ultime onglet.

Prêt à booster votre productivité grâce à des extensions pratiques de Chrome ? C'est parti.

Pourquoi opter pour des extensions Chrome dédiées à la productivité ?

Votre navigateur est votre deuxième cerveau, mais sans les bons outils de productivité, il peut vite ressembler à un tiroir à bric-à-brac numérique.

Les extensions Google Chrome transforment votre navigateur quotidien en un environnement de travail optimisé. Que vous travailliez à distance, étudiez tard le soir, gériez une campagne ou écriviez du code, les extensions de productivité éliminent les obstacles et rendent vos flux de travail quotidiens plus fluides, plus rapides et moins décousus.

Voici pourquoi les professionnels les plus performants utilisent ces extensions de navigateur comme astuces de productivité:

Mettez de l'ordre : gérez vos onglets, vos notes et vos signets sans chaos

Automatisez les tâches répétitives : gagnez du temps grâce à des raccourcis intelligents et à gagnez du temps grâce à des raccourcis intelligents et à des outils d'automatisation du navigateur

Restez concentré : bloquez les distractions, fixez-vous des objectifs et adoptez de meilleures habitudes

Capturez vos idées à la volée : enregistrez des liens, copiez des articles, enregistrez des vidéos, et prenez des captures d'écran de pages Web et des notes sans changer d'application

Travaillez sur plusieurs plateformes : synchronisez vos tâches, vos calendriers et vos projets entre les différentes applications que vous utilisez déjà

Si votre navigateur est votre outil de travail, ces extensions Google Chrome vous garantissent qu'il sera également le lieu où votre productivité s'épanouit.

🧠 Anecdote : Google a lancé Chrome en 2008 avec une touche originale : une bande dessinée de 38 pages illustrée par Scott McCloud. Cette approche créative présentait en détail les fonctionnalités et l'architecture du navigateur, ce qui la distinguait des lancements de logiciels habituels.

Les meilleures extensions Chrome pour la productivité en un coup d'œil

Voici un aperçu des meilleures extensions Chrome pour vous aider à rationaliser vos flux de travail, à rester concentré et à en faire plus sans quitter votre navigateur.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Saisie intelligente des tâches entre les onglets Création instantanée de tâches depuis n'importe quel site web, captures d'écran, suivi du temps, prise de notes, enregistrement d'écran, IA intégrée Forfait Free disponible ; tarifs personnalisés disponibles pour les entreprises Grammarly Améliorations en temps réel de la rédaction et de la clarté Corrections grammaticales, suggestions de ton et réécritures par IA dans Gmail, Docs et les réseaux sociaux Forfait Free gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 12 $/mois Momentum Concentration et pleine conscience sur les nouveaux onglets Remplacez votre nouvel onglet par un objectif quotidien, une citation inspirante ou une liste de tâches minimaliste Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 3,33 $ par mois Todoist Une gestion des tâches simple mais puissante Création de tâches depuis n'importe quel onglet, saisie en langage naturel, projets partagés Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 5 $ par mois LastPass Gestion sécurisée des mots de passe Enregistrement des identifiants et remplissage automatique, génération de mots de passe, partage et accès sécurisés Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 3 $/mois (facturés annuellement) Loom Communication de vidéo rapide et asynchrone Enregistrement d'écran et vocal, partage instantané via des liens, transcriptions par IA Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 18 $/mois Ghostery Blocage des publicités et navigation privée Blocage des publicités et des traceurs, carte des traceurs en direct, navigation rapide et sécurisée Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 1,99 $/mois OneTab Désencombrez vos onglets Conversion des onglets en liste, prise en charge des groupes d'onglets, réduction de la charge CPU Free Noisli Ambiances sonores de fond favorisant la concentration Des bandes sonores personnalisées pour un travail en profondeur. Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 12 $/mois Clockify Suivi précis du temps Suivi du temps sur tous les outils, étiquettes de projet, rapports de temps détaillés Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 6,99 $/mois Forest Restez concentré grâce à des blocs Pomodoro en pleine conscience Mode concentration avec chronomètre, incitations à la plantation d'arbres Pas de forfait gratuit ; le forfait payant coûte 3,99 $, en paiement unique (extension uniquement) Scribe Génération automatique de guides étape par étape Enregistrement des clics et des frappes, tutoriels visuels générés automatiquement Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 15 $/mois Instapaper Des files d'attente de lecture épurées et gratuites Enregistrement d'articles et de vidéos en un clic, synchronisation entre appareils, dossiers, annotations avec surlignages et notes, accès hors ligne ou sur Kindle Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 5,99 $/mois Dictionnaire Google Définitions rapides dans le navigateur Définitions et prononciation instantanées dans une fenêtre contextuelle sans quitter la page Free Speechify Convertissez n'importe quel texte en audio avec des voix au son naturel Conversion texte-parole, réglage de la vitesse Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 11,58 $/mois Google Keep Prise de notes rapide et flexible Enregistrement rapide de notes, de checklists et de liens sur tous vos appareils, avec des libellés, des couleurs et des rappels Free Gagnez la journée Suivi quotidien de votre concentration et de vos habitudes Définition d'objectifs quotidiens, suivi des habitudes, suivi de la progression Free StayFocusd Bloquer les distractions numériques Limitez le temps passé sur les sites web distrayants, et utilisez le mode « Nuclear » pour bloquer complètement certains sites Free Publer Planification des publications sur les réseaux sociaux Planification et publication automatique de vos publications sur toutes les plateformes, légendes générées par l'IA Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 12 $/mois Shareaholic Partagez et effectuez le suivi du contenu sur les réseaux sociaux Raccourcissement d'URL, partage sur les réseaux sociaux, suivi des performances du contenu Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 8 $/mois Evernote Web Clipper Enregistrer et organiser vos recherches sur le Web Capture de pages Web, surlignage de texte, carnets de notes, étiquettes et commentaires Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 10,83 $ par mois. Click&Clean Navigation en ligne sécurisée Effacement en un clic du cache, des cookies et des données de navigation, analyse de confidentialité Free Hunter Trouver des adresses e-mail professionnelles vérifiées Recherche et validation d'e-mails, exportation de la liste de contacts Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 49 $/mois Keyword Surfer Recherche SEO sur la page Affichage du volume de mots-clés et des données SEO dans les pages de recherche Google. Free MozBar Indicateurs SEO et analyse concurrentielle Vérification de l'autorité des domaines et des pages, score de spam, conseils d'optimisation Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 49 $/mois Surfer SEO Optimisation du contenu et données SERP Données sur les mots-clés, suggestions de structure et de contenu, conseils d'optimisation Pas de forfait gratuit ; les forfaits payants commencent à 99 $/mois

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

🧠 Anecdote : Le jeu hors ligne du dinosaure de Chrome est devenu célèbre sur Internet, alors qu’il n’était même pas censé être un élément majeur. Ajouté en 2014, le « Dino Runner » apparaît lorsque votre navigateur ne parvient pas à établir une connexion à Internet. Il suffit d’appuyer sur la barre d’espace pour faire sauter le T-Rex par-dessus les cactus et les oiseaux dans un désert. Le jeu a même ses propres fans et ses propres mods de classement.

Les meilleures extensions Chrome pour la productivité en 2025

Les outils de productivité ne se trouvent pas tous dans des applications distinctes : certains des meilleurs se cachent déjà dans la barre de votre navigateur.

Les bonnes extensions Chrome ne vous font pas seulement gagner du temps : elles vous aident à faire le tri dans vos pensées. Qu'il s'agisse de gérer la surcharge d'onglets ou de noter des idées fugaces, elles vous accompagnent discrètement dans ces petits moments qui font toute la différence dans votre flux de travail.

Découvrons les extensions Chrome les plus populaires qui redéfinissent la navigation à haute productivité.

1. ClickUp (Idéal pour la saisie intelligente des tâches et la productivité entre les onglets)

Essayez ClickUp dès maintenant Capturez et modifiez des captures d'écran pour communiquer facilement à votre équipe ce que vous attendez d'elle dans le cadre de certaines tâches

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est l'outil de productivité qui manquait à votre navigateur.

Grâce à son extension Chrome, ClickUp rend la navigation sur le Web plus productive. Vous parcourez LinkedIn et vous tombez sur une excellente idée ? Enregistrez-la comme tâche en un seul clic. Vous examinez un projet ? Faites une capture d'écran, annotez-la et envoyez vos commentaires, sans ouvrir une nouvelle application.

Vous lisez un article ? Ajoutez-le à une tâche ou notez vos idées dans votre bloc-notes. C'est rapide, contextuel et conçu pour le travail concret.

Créez des tâches instantanément en définissant un emplacement par défaut et en capturant la page Web actuelle en un seul clic, grâce à l'extension Chrome ClickUp

Ce qui distingue l'extension Chrome ClickUp, c'est la façon dont elle relie étroitement votre navigation à votre espace de travail. Tout ce que vous enregistrez (tâches, saisies de temps, captures d'écran) se synchronise de manière transparente avec vos projets ClickUp.

Fini les notes éparpillées ou les relances oubliées. Vous ne vous contentez pas d'organiser votre journée ; vous la consignez au fur et à mesure.

Utilisez l'outil gratuit de suivi du temps de travail intégré à l'extension Chrome ClickUp pour suivre le temps que vous et vos collègues consacrez à des tâches spécifiques

C'est très pratique pour les spécialistes du marketing à la recherche d'idées, les développeurs qui signalent des bugs ou les managers qui jonglent entre Slack, Drive et leurs tableaux de bord.

Et lorsque rédiger une longue explication vous semble trop fastidieux, appuyez simplement sur « Enregistrer » et créez un Clip à la place : c'est parfait pour les mises à jour ou les retours d'information asynchrones.

Pour ceux qui vivent en ligne, l'extension ClickUp est moins un simple module complémentaire qu'un véritable compagnon du flux de travail. Il n'est donc pas étonnant qu'elle figure parmi les extensions Chrome les mieux évaluées pour l'automatisation des tâches.

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp convient à toutes les équipes, apporte de la visibilité au travail et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel tandis que l'IA s'occupe du reste.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des tâches à partir de n'importe quel site web et joignez-y des liens, des captures d'écran ou des notes en tant que pièces jointes

Utilisez le bloc-notes pour noter rapidement vos idées, vos notes de réunion ou vos tâches à accomplir

Suivez le temps passé sur vos tâches sans changer d'outil

Annoter des captures d'écran et les enregistrer directement dans une tâche

Enregistrez des clips pour remplacer les réunions ou les longs fils de discussion sur Slack

Synchronisez automatiquement vos tâches et vos relevés de temps avec votre environnement de travail ClickUp

Limites de ClickUp

On peut se sentir submergé par toutes ces fonctionnalités

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Un avis sur G2 indique :

Intégration facile à l'extension Google Chrome permettant de créer rapidement des tâches à partir d'e-mails pour en assurer le suivi ultérieurement ; excellent outil de gestion du temps à titre personnel, mais aussi pour la collaboration en entreprise sur des projets inter-services ; facilité d'apprentissage de l'utilisation de la plateforme.

Intégration facile à l'extension Google Chrome permettant de créer rapidement des tâches à partir d'e-mails pour en assurer le suivi ultérieurement ; excellent outil de gestion du temps à titre personnel, mais aussi pour la collaboration en entreprise sur des projets inter-services ; facilité d'apprentissage de l'utilisation de la plateforme.

2. Grammarly (Idéal pour améliorer la clarté de vos textes en temps réel)

via Grammarly

Si les mots font partie de votre quotidien, Grammarly est l'outil dont vous ne saviez pas que votre navigateur avait besoin. Il est conçu pour tous ceux qui écrivent en ligne : les spécialistes du marketing qui rédigent des publications, les étudiants qui effectuent du travail sur leurs devoirs ou les fondateurs qui envoient des mises à jour aux investisseurs.

Grammarly fonctionne discrètement en arrière-plan sur Gmail, LinkedIn, Google Docs et presque tous les champs de texte Web. Cette extension Chrome basée sur l'IA est surtout connue pour vous aider à rédiger avec élégance et pertinence, non seulement en corrigeant l'orthographe et la grammaire, mais aussi en vous guidant sur le ton et la clarté.

Ce qui le distingue de plusieurs alternatives populaires à Grammarly, c'est sa rapidité et sa prise en compte du contexte. Vous ne recevez pas seulement des corrections, mais aussi des suggestions qui correspondent à votre intention, rendant chaque phrase plus précise et plus facile à lire en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Mettez en évidence les changements de ton et les expressions trop utilisées dans les textes longs

Réécrivez instantanément des phrases entières à l'aide de suggestions basées sur l'IA (version premium)

Corrigez automatiquement la grammaire et la ponctuation dans tous les outils basés sur Chrome

Détectez le plagiat sur plusieurs sources en ligne

Accédez à un tableau de bord centralisé pour consulter l'historique de vos documents et obtenir des informations sur votre rédaction

Limites de Grammarly

Options de mise en forme limitées au sein de l'extension

Les outils avancés de tonalité nécessitent un forfait payant

Risque de perdre le fil dans les textes techniques complexes

Tarifs de Grammarly

Forfait Free gratuit disponible

Premium : 30 $/mois

Entreprise : 25 $/mois par personne

Évaluations et avis sur Grammarly

G2 : 4,7/5 (plus de 11 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 7 200 avis)

Que disent les utilisateurs de Grammarly dans la vie de tous les jours ?

Lisez cette critique de Capterra sur Grammarly Business :

Grammarly est un excellent ajout à votre environnement de travail, car c'est à la fois un correcteur et un assistant de rédaction intégré. Je l'ai principalement utilisé pour les comptes Chrome des élèves et cela les a vraiment aidés à repérer leurs erreurs et à en tirer des leçons.

Grammarly est un excellent ajout à votre environnement de travail, car c'est à la fois un correcteur et un assistant de rédaction intégré. Je l'ai principalement utilisé pour les comptes Chrome des élèves et cela les a vraiment aidés à repérer leurs erreurs et à en tirer des leçons.

3. Momentum (Idéale pour la concentration et la navigation consciente)

via Momentum

Momentum s'adresse à ceux qui souhaitent que leur navigateur soit source de clarté, et non de chaos. Au lieu de vous submerger d'onglets et de signets, il réorganise en douceur votre espace numérique pour en faire un tableau de bord personnel qui met vos objectifs quotidiens au premier plan.

Conçue pour les télétravailleurs, les créatifs et les étudiants, Momentum est idéale pour rester concentré tout au long de la journée.

Sa caractéristique principale ? La possibilité de remplacer votre nouvel onglet Chrome par une disposition apaisante qui combine une liste de choses à faire, des citations inspirantes et de superbes photos. Aucune distraction, juste un petit coup de pouce pour rester concentré sur l'essentiel.

Momentum transforme chaque nouvel onglet en un point de départ, vous aidant ainsi à revenir à vos objectifs au lieu de vous laisser distraire par les onglets ouverts.

Les meilleures fonctionnalités de Momentum

Remplacez votre nouvel onglet par défaut par un tableau de bord minimaliste et personnalisable

Fixez-vous un objectif quotidien pour rester en phase avec vos objectifs personnels ou professionnels

Suivez vos tâches et vos rappels directement depuis l'extension

Personnalisez l'apparence de votre navigateur avec des thèmes personnalisés, des citations et des messages d'accueil personnalisés

Intégrez les prévisions météo et vos signets pour un environnement de travail sur mesure

Limites de Momentum

Certaines fonctionnalités sont réservées aux abonnés du forfait Plus

La version gratuite ne prend pas en charge la synchronisation entre appareils.

Ne convient pas à la gestion approfondie des tâches

Tarifs de Momentum

Forfait Free disponible

Plus : 3,33 $/mois, facturé annuellement

Équipe : 5 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Momentum

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Modèles gratuits pour améliorer votre productivité (diagrammes, rapports et feuilles de calcul)

4. Todoist (Idéal pour une gestion des tâches simple mais efficace)

via Todoist

Lorsque votre cerveau jongle avec dix tâches à la fois, Todoist intervient pour y mettre de l'ordre, sans encombrement.

Idéal pour les professionnels qui ont besoin d'une liste de tâches flexible mais ciblée, Todoist vous aide à saisir et à organiser vos tâches où que vous soyez en ligne. Que vous lisiez un article, consultiez vos e-mails ou parcouriez des fichiers, l'extension Chrome vous permet de transformer ce que vous voyez en tâches à faire, en un clin d'œil.

Son atout réside dans la saisie en langage naturel. Il suffit de taper « Soumettre rapport vendredi #travail » et Todoist classe la tâche exactement là où elle doit être : étiquetée, datée et prête à être traitée.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Ajoutez des tâches instantanément depuis n'importe quelle page Web

Organisez vos tâches en projets à l'aide d'étiquettes et de priorités

Utilisez le langage naturel pour définir des dates d'échéance et des rappels récurrents

Suivez votre progression grâce aux tendances de productivité quotidiennes/hebdomadaires

Collaborez en partageant des listes de tâches avec vos collègues

Limites de Todoist

Pas de suivi du temps intégré

Le forfait Free ne propose pas de rappels ni de filtres avancés

La gestion des sous-tâches peut s'avérer fastidieuse lorsque les listes sont longues

Tarifs de Todoist

Forfait Free disponible

Pro : 2,50 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 8 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Todoist ?

Un avis sur G2 indique :

Je peux même modifier les délais s'ils sont fixes. Nous pouvons facilement partager ce que nous avons à faire, discuter du travail et voir immédiatement où nous en sommes. Il est facile de revenir sur ce que nous avons fait auparavant et de voir comment notre équipe a travaillé.

Je peux même modifier les délais s'ils sont fixes. Nous pouvons facilement partager ce que nous avons à faire, discuter du travail et voir immédiatement où nous en sommes. Il est facile de revenir sur ce que nous avons fait auparavant et de voir comment notre équipe a travaillé.

📖 À lire également : Modèles Todoist gratuits pour gérer vos tâches

5. LastPass (Idéal pour une gestion des mots de passe sécurisée et gratuite)

via LastPass

La connexion ne devrait pas vous ralentir — et avec LastPass, ce n'est jamais le cas.

Conçu pour tous ceux qui gèrent des dizaines de comptes chaque jour, ce gestionnaire de mots de passe stocke vos identifiants en toute sécurité et vous connecte en un clic. Des planificateurs de réseaux sociaux aux tableaux de bord de projet, il mémorise les détails pour que vous n'ayez pas à le faire.

Son principal avantage par rapport à de nombreuses alternatives à LastPass est que vous n'avez besoin de retenir qu'un seul mot de passe principal. Tout le reste (identifiants, cartes de crédit, notes sécurisées) est chiffré, synchronisé et accessible sur tous vos appareils.

Les meilleures fonctionnalités de LastPass

Enregistrez et remplissez automatiquement vos identifiants, vos cartes et vos notes de sécurité

Créez des mots de passe forts en un seul clic

Partagez vos identifiants en toute sécurité avec les membres de votre équipe

Accédez à votre coffre-fort depuis un navigateur, un ordinateur de bureau ou un appareil mobile

Utilisez l'authentification multifactorielle pour une protection renforcée

Limites de LastPass

La fonction de remplissage automatique présente parfois des bugs sur certains sites

La synchronisation de Vault peut parfois présenter un léger retard

Forfait Free limité soit à l'ordinateur, soit au mobile — pas aux deux

Tarifs LastPass

Free : 0 $/mois

Premium : 3,00 $/mois (facturé annuellement)

Familles : 4,00 $/mois (facturé annuellement)

Teams : 4,25 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

Entreprise : 7,00 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Business Max : 9,00 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur LastPass

G2 : 4,4/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs de LastPass ?

Un utilisateur de Capterra a partagé :

Sans LastPass, j'aurais dû réinitialiser les mots de passe de nombreux sites web sensibles et essentiels que j'utilise quotidiennement. Cet outil m'a permis de garantir la sécurité de tous mes mots de passe de streaming, mes informations bancaires et mes identifiants de sites web sans aucune violation ni vol d'informations.

Sans LastPass, j'aurais dû réinitialiser les mots de passe de nombreux sites web sensibles et essentiels que j'utilise quotidiennement. Cet outil m'a permis de garantir la sécurité de tous mes mots de passe de streaming, mes informations bancaires et mes identifiants de sites web sans aucune violation ni vol d'informations.

6. Loom (Idéal pour une communication vidéo rapide et asynchrone)

via Loom

Parfois, taper du texte prend tout simplement trop de temps. Loom résout ce problème en vous permettant d'appuyer sur « Enregistrer », d'expliquer visuellement et de passer à autre chose — sans avoir besoin de réunions.

Idéal pour la collaboration à distance, les présentations de produits ou les retours rapides, Loom vous aide à communiquer clairement grâce à de courtes vidéos. Que vous passiez en revue une tâche, présentiez une fonctionnalité ou guidiez un collègue dans la résolution d'un problème, l'extension Chrome de Loom facilite l'enregistrement d'écran.

Son principal atout ? La rapidité. Vous pouvez enregistrer votre écran, votre voix et votre visage en même temps, puis partager le lien instantanément — sans rendu ni téléchargement. C'est l'outil placé dans les favoris de ceux qui souhaitent expliquer les choses une seule fois pour éviter de devoir répéter leurs explications par la suite.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Enregistrez votre écran, votre caméra ou les deux en un seul clic

Partagez des vidéos instantanément grâce à des liens générés automatiquement

Ajoutez des horodatages, des réactions sous forme d'émojis et des commentaires pour clarifier le contexte

Découpez, modifiez et ajoutez des CTA grâce à l'éditeur de vidéos intégré

Ajoutez automatiquement des transcriptions grâce à l'assistant IA

Intégrez-les à des outils tels que Gmail, Slack et ClickUp

Limites de Loom

La qualité de la vidéo peut baisser si votre connexion Internet est lente

Le forfait Free a une limite de cinq minutes par vidéo

Pas d'enregistrement hors ligne

Tarifs de Loom

Starter : Gratuit

Entreprise : 15 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Entreprise + IA : 20 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Loom

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs de Loom ?

Un critique de G2 a partagé :

Loom est incroyablement simple à utiliser : il suffit d'enregistrer et c'est parti. J'adore la rapidité avec laquelle je peux créer une vidéo et transmettre des informations à ceux qui en ont besoin en partageant instantanément un lien. La possibilité de m'enregistrer moi-même et d'enregistrer mon écran facilite grandement l'explication de sujets ou l'accompagnement des utilisateurs dans une tâche.

Loom est incroyablement simple à utiliser : il suffit d'enregistrer et c'est parti. J'adore la rapidité avec laquelle je peux créer une vidéo et transmettre des informations à ceux qui en ont besoin en partageant instantanément un lien. La possibilité de m'enregistrer moi-même et d'enregistrer mon écran facilite grandement l'explication de sujets ou l'accompagnement des utilisateurs dans une tâche.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Loom

7. Ghostery (Idéal pour bloquer les publicités et naviguer de manière privée, sans distractions)

via Ghostery

Il est difficile de faire des recherches en ligne lorsque votre navigateur ressemble davantage à un panneau d'affichage. Ghostery élimine les distractions pour que vous puissiez vous concentrer sur votre tâche, et non sur les fenêtres contextuelles.

Idéale pour les chercheurs, les rédacteurs et les professionnels soucieux de la confidentialité, cette extension bloque les publicités intrusives et les traceurs en temps réel. Elle ne se contente pas de nettoyer votre affichage : elle accélère le chargement des pages et protège vos données par la même occasion.

Ce qui distingue Ghostery, c'est sa carte des traceurs en temps réel. Pendant que vous naviguez, elle vous montre exactement quels traceurs sont actifs et vous permet de les désactiver avec précision.

Les meilleures fonctionnalités de Ghostery

Blocquez les publicités, les traceurs et les scripts d'analyse en un seul clic

Surveillez et gérez vos trackers via une carte de suivi en temps réel

Améliorez la vitesse de navigation en réduisant le poids des pages

Personnalisez vos préférences de blocage par site ou par catégorie

Utilisez le mode fantôme pour des sessions totalement privées

Limites de Ghostery

Peut entraîner des problèmes de disposition sur les sites web comportant beaucoup de scripts

L'interface peut sembler technique pour les utilisateurs occasionnels

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent un temps d’installation

Tarifs de Ghostery

Free

Niveaux de collaboration (don mensuel facultatif) : 1,99 $/mois, 4,99 $/mois, 11,99 $/mois (don mensuel facultatif) : 1,99 $/mois, 4,99 $/mois, 11,99 $/mois

1,99 $/mois

4,99 $/mois

11,99 $/mois

Évaluations et avis sur Ghostery

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : pas assez d'avis

8. OneTab (Idéal pour désencombrer instantanément vos onglets)

via OneTab

Lorsque vous avez 23 onglets ouverts et que votre cerveau est tout aussi embrouillé, OneTab intervient comme un bouton de réinitialisation pour votre navigateur. Cette extension est conçue pour les personnes qui effectuent des recherches, font du multitâche ou changent constamment de contexte tout au long de la journée.

Que vous soyez plongé dans le développement, en train de gérer une campagne ou de travailler sur plusieurs comptes clients, OneTab regroupe tous vos onglets ouverts en une seule liste cliquable, libérant ainsi de la mémoire et éliminant le bruit visuel.

Son principal atout ? La simplicité. Pas de paramètres compliqués ni de courbe d'apprentissage : un simple clic suffit pour transformer le chaos de vos onglets en une liste organisée à laquelle vous pouvez revenir à tout moment.

Les meilleures fonctionnalités de OneTab

Exportez vos groupes d'onglets vers des pages Web partageables sous forme de liens

Verrouillez les onglets importants pour éviter qu'ils ne se ferment accidentellement

Récupérez l'intégralité d'une session de navigation même après un plantage du navigateur

Faites glisser et réorganisez les onglets enregistrés pour une meilleure classification

Utilisez OneTab comme gestionnaire de sessions léger pour tous vos flux de travail

Limites de OneTab

Pas de synchronisation dans le cloud : les onglets enregistrés restent sur votre navigateur

Les options d'organisation des onglets sont limitées

Ne classe pas automatiquement par sujet ou par domaine

Tarifs de OneTab

Free

Évaluations et avis sur OneTab

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

9. Noisli (Idéal pour améliorer la concentration grâce à des ambiances sonores de fond)

via Noisli

Parfois, le silence peut être source de distraction, et la musique, trop envahissante. C'est là que Noisli trouve son équilibre idéal.

Conçue pour les télétravailleurs, les écrivains et les grands penseurs, Noisli vous aide à rester dans le flux en superposant des sons d'ambiance tels que la pluie, le vent, les conversations dans un café et le bruit blanc. Elle est idéale lorsque vous avez besoin de couvrir les bruits domestiques, l'agitation du bureau ou simplement le brouhaha de vos pensées.

Avec Noisli, vous pouvez créer des mixages sonores personnalisés adaptés à votre façon de vous concentrer. Que vous recherchiez une ambiance calme et propice à la méditation ou énergisante et rythmée, Noisli adapte votre environnement à vos besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Noisli

Mélangez différents sons d'ambiance en fonction de votre humeur ou de la tâche à accomplir

Enregistrez vos combinaisons de sons placées dans les favoris pour y accéder rapidement plus tard

Utilisez un chronomètre intégré pour vos sessions de concentration ou vos blocs de travail Pomodoro

Écrivez sans être distrait dans un éditeur de texte minimaliste gratuit

Synchronisez le son ambiant entre votre navigateur et votre mobile

Limites de Noisli

Le forfait Free ne comprend qu'un ensemble limité de sons

Pas d'accès hors ligne, sauf si vous utilisez l'application de bureau

L'extension Chrome doit être active dans l'onglet pour continuer la lecture

Tarifs de Noisli

Basic : Gratuit

Pro : 12 $/mois

Entreprise : 14 $/mois par utilisateur (minimum 2 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Noisli

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

💡 Conseil de pro : Ne vous contentez pas d'ajouter des extensions, rationalisez-les. Si votre navigateur est surchargé d'outils qui se chevauchent ou que vous utilisez rarement, il est temps de regrouper vos outils. Commencez par identifier les fonctions redondantes (comme les multiples applications à faire ou gestionnaires d'onglets) et ne conservez que ce qui améliore réellement votre flux de travail. Une installation de navigateur allégée signifie moins de distractions, des performances plus rapides et moins d'encombrement mental. Privilégiez la qualité à la quantité, et laissez votre environnement de travail Chrome en faire plus avec moins.

10. Clockify (Idéal pour un suivi précis du temps passé sur les tâches et au sein des équipes)

via Clockify

Lorsque votre liste de choses à faire est bien remplie et que les heures s'enchaînent, Clockify redonne une structure à votre journée de travail.

Clockify est idéal pour les freelances, les agences et les équipes à distance qui facturent à l'heure ou qui souhaitent avoir une visibilité sur la manière dont leur temps est utilisé. Grâce à son extension Chrome, vous pouvez suivre votre temps depuis n'importe quel site web — y compris des outils comme ClickUp, Asana, Trello et Gmail — sans changer d'onglet.

Ce qui distingue Clockify, c'est la facilité avec laquelle il s'intègre à vos outils quotidiens. Un simple clic lance un chronomètre là où vous travaillez, pour que vous ne perdiez plus jamais une seconde facturable et que vous ne sous-estimiez plus jamais une tâche.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Lancez et arrêtez des chronomètres directement depuis des sites web comme ClickUp ou Trello

Classez vos entrées par client, projet ou tâche pour des rapports clairs

Analysez vos habitudes de productivité grâce à des tableaux de bord détaillés

Générez des rapports de temps personnalisés pour vos factures ou vos fiches de paie

Synchronisez vos données entre votre navigateur, votre ordinateur et vos applications mobiles

Limites de Clockify

Le suivi hors ligne n'est pas disponible dans l'extension Chrome

Une entrée manuelle reste nécessaire pour les enregistrements de temps manqués

Fonctionnalités avancées limitées dans le forfait Free

Tarifs de Clockify

Forfait Basic : 4,99 $/mois par utilisateur

Standard : 6,99 $/mois par utilisateur

Pro : 9,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : 14,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Clockify

G2 : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs de Clockify ?

Un utilisateur de Clockify a laissé l'avis suivant sur G2:

Le principal atout de Clockify réside dans sa facilité d'utilisation et sa mise en œuvre simple, qui permettent de se lancer en un clin d'œil. Je l'utilise fréquemment, et ses nombreuses fonctionnalités, telles que les rapports détaillés et la gestion de projet, m'aident à rester organisé. De plus, son intégration transparente avec d'autres outils améliore considérablement mon flux de travail. Dans l'ensemble, Clockify a considérablement amélioré ma productivité. Enfin, le service client est très réactif et de grande qualité.

Le principal atout de Clockify réside dans sa facilité d'utilisation et sa mise en œuvre simple, qui permettent de se lancer en un clin d'œil. Je l'utilise fréquemment, et ses nombreuses fonctionnalités, telles que les rapports détaillés et la gestion de projet, m'aident à rester organisé. De plus, son intégration transparente avec d'autres outils améliore considérablement mon flux de travail. Dans l'ensemble, Clockify a considérablement amélioré ma productivité. Enfin, le service client est très réactif et de grande qualité.

📖 À lire également : Les meilleures intégrations Clockify pour le suivi du temps

11. Forest (Idéale pour renforcer la concentration grâce à des blocs horaires dédiés à la pleine conscience)

via Forest

Les distractions sont partout, mais que se passerait-il si votre concentration pouvait devenir une réalité ?

Forest reprend la technique Pomodoro en y ajoutant une touche originale : chaque fois que vous restez concentré, un arbre pousse sur votre écran. Si vous quittez l'application pour faire défiler la page ou changer d'onglet, votre arbre se flétrit. C'est un petit mais puissant facteur de motivation pour rester concentré.

Cette extension est idéale pour les étudiants, les écrivains et les personnes qui ont du mal à résister aux tentations numériques. Au-delà des chronomètres, Forest vous aide à faire de la concentration une habitude, quelque chose que vous cultivez au fil du temps.

Son mélange unique de pleine conscience et de motivation en a fait un outil incontournable pour ceux qui souhaitent moins de rappels et plus de résultats.

Les meilleures fonctionnalités de Forest

Plantez des arbres virtuels pour rester concentré lors de sessions de travail chronométrées

Suivez l'évolution de votre productivité au fil du temps grâce à des statistiques quotidiennes et hebdomadaires

Personnalisez la durée de vos sessions en fonction de votre style de travail

Gagnez des pièces virtuelles pour fournir l'assistance nécessaire à la plantation d'arbres dans le monde réel

Synchronisez votre progression entre l'extension de navigateur et l'application mobile

Limites de Forest

Pas de liste de sites autorisés : vous devez effectuer une validation complète pendant vos sessions

Les sessions de concentration ne peuvent pas être mises en pause dans la version gratuite

Fonctionnalités d'analyse limitées avec le forfait Free

Tarifs de Forest

Application iOS : 3,99 $ (achat unique)

Application Android : gratuite avec achats intégrés ; mise à niveau Pro disponible pour 1,99 $.

Extension Chrome : gratuite

Évaluations et avis sur Forest

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : 4,6/5 (plus de 600 avis)

📖 À lire également : Les meilleures applications pour adultes atteints de TDAH

12. Scribe (Idéal pour transformer automatiquement les flux de travail en guides étape par étape)

via Scribe

La répétition nuit à la productivité, mais la documentation des processus n'a pas à en faire autant.

Scribe est conçu pour tous ceux qui forment des équipes, accompagnent des clients ou partagent des flux de travail. Au lieu de rédiger manuellement des instructions, il suffit d'activer l'extension, de suivre le processus une seule fois, et Scribe capture chaque étape (clics de souris, saisies de texte, captures d'écran dans Chrome ) pour les transformer en un guide complet en quelques secondes.

C'est un gain de temps considérable pour les administrateurs informatiques, les équipes produit, le service client et tous ceux qui en ont assez de se répéter sur Slack ou Zoom.

Les meilleures fonctionnalités de Scribe

Masquez les données sensibles dans les guides étape par étape avant le partage

Exportez vos guides au format PDF ou HTML pour créer de la documentation de formation

Ajoutez une image de marque personnalisée aux guides destinés aux clients

Suivez qui a affiché ou accédé à un guide

Organisez tous vos documents de travail dans des dossiers d'équipe pour les retrouver facilement

Limites de Scribe

Nécessite un flux de travail stable pour éviter de passer par des étapes inutiles

Outils de modification limités dans le forfait Free

Capture via le navigateur uniquement (les actions sur le bureau nécessitent le forfait Pro)

Tarifs de Scribe

Basic : Gratuit

Pro Personal : 29 $/mois par utilisateur

Pro Team : 15 $/mois par utilisateur (minimum 5 utilisateurs)

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Scribe

G2 : 4,8/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs de Scribe ?

Un utilisateur sur G2 donne son avis :

Scribe a véritablement changé la donne pour notre équipe. Il nous a permis de mettre en place des procédures opératoires normalisées (SOP) rapidement et facilement, ce qui nous a fait gagner un temps considérable. La façon dont il capture automatiquement les processus étape par étape nous a vraiment aidés à standardiser nos méthodes de travail et à garantir une cohérence totale à tous les niveaux. Je le recommanderais sans hésiter à toute équipe désireuse de travailler plus intelligemment.

Scribe a véritablement changé la donne pour notre équipe. Il nous a permis de mettre en place des procédures opératoires normalisées (SOP) rapidement et facilement, ce qui nous a fait gagner un temps considérable. La façon dont il capture automatiquement les processus étape par étape nous a vraiment aidés à standardiser nos méthodes de travail et à garantir une cohérence totale à tous les niveaux. Je le recommanderais sans hésiter à toute équipe désireuse de travailler plus intelligemment.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Scribe

13. Instapaper (Idéal pour des files d'attente de lecture épurées et sans distraction)

via Instapaper

Certains outils vous aident à enregistrer du contenu ; Instapaper vous aide à en profiter pleinement. En un clic, il élimine le bruit numérique — pas de publicités, pas de fenêtres contextuelles — juste un texte clair et lisible dans un format que votre cerveau vous remerciera d'avoir choisi.

Conçu pour les penseurs, les chercheurs et les esprits curieux, Instapaper transforme votre navigateur Chrome en une boîte de réception de contenu sereine.

La véritable force d'Instapaper réside dans son mode de lecture ciblée. Contrairement aux autres outils de lecture différée, il élimine le superflu et ne conserve que l'idée principale, laissant ainsi à votre esprit l'espace nécessaire pour assimiler le contenu en profondeur.

Que vous enregistriez un article de blog de 5 minutes ou un article d'investigation de 5 000 mots, l'interface reste toujours minimaliste et élégante. De plus, la possibilité de synchroniser le contenu entre le Web, les appareils mobiles et même le Kindle vous permet d'accéder au contenu enregistré où que vous soyez.

Si le travail en profondeur et l'apprentissage ciblé font partie de vos objectifs de productivité, cette extension mérite une place dans votre barre d'onglets.

Les meilleures fonctionnalités d'Instapaper

Clip instantanément des articles, des billets de blog et des vidéos depuis n'importe quelle page Web

Surlignez le texte et ajoutez des annotations sans quitter le mode lecture

Utilisez des dossiers pour structurer et classer vos contenus enregistrés

Activez le mode de lecture rapide pour retenir davantage d'informations en moins de temps

Exportez des articles vers Kindle pour les lire confortablement hors ligne

Limites d'Instapaper

Pas de dossiers partagés ni d'outils collaboratifs

Il faut synchroniser manuellement avant toute utilisation hors ligne

Assistance limitée pour mettre en forme les articles riches en contenu multimédia

Tarifs Instapaper

Free

Premium : 5,99 $/mois

Évaluations et avis sur Instapaper

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

14. Google Dictionary (Idéal pour obtenir des définitions rapides sans interrompre votre flux de travail)

via Google

S'arrêter pour rechercher un mot sur Google brise votre élan lorsque vous écrivez, faites des recherches ou êtes simplement plongé dans un livre. Google Dictionary résout ce problème instantanément.

Idéale pour les rédacteurs, les étudiants et les utilisateurs multilingues, cette extension vous permet de double-cliquer sur n'importe quel mot d'une page Web pour afficher sa définition dans une fenêtre contextuelle. Pas d'onglets, pas de détours, juste une clarté immédiate.

Son principal atout réside dans sa discrétion — jusqu’à ce que vous en ayez besoin. Que vous lisiez des contenus techniques ou que vous perfectionniez une langue étrangère, elle facilite la compréhension.

Les meilleures fonctionnalités de Google Dictionnaire

Affichez instantanément la définition d'un mot en double-cliquant dessus

Enregistrez de nouveaux mots dans une liste de vocabulaire personnalisée

Écoutez la prononciation grâce à la synthèse vocale intégrée

Traduisez les mots étrangers grâce à la détection de la langue

Accédez à des définitions complètes et à des exemples d'utilisation depuis la barre d'outils

Limites du dictionnaire Google

Assistance limitée pour l'argot, les expressions idiomatiques ou la terminologie spécialisée

Pas de synchronisation du vocabulaire enregistré entre les appareils

Ne s'intègre pas aux fichiers PDF ni aux applications hors navigateur

Tarifs de Google Dictionnaire

Free

Évaluations et avis sur Google Dictionnaire

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

15. Speechify (Idéal pour transformer du texte en audio au son naturel)

via Speechify

La lecture n'est pas toujours le moyen le plus efficace de consommer du contenu, surtout lorsque vos yeux ont besoin d'une pause. C'est là que Speechify entre en jeu.

Speechify convertit n'importe quel texte à l'écran en une voix naturelle. Que vous relisiez des notes, lisiez des articles ou parcouriez des documents, vous pouvez désormais les écouter à une vitesse pouvant aller jusqu'à 4 fois supérieure.

Vous serez surpris de constater à quel point le résultat est naturel. Grâce à des voix de qualité supérieure et à un débit réglable, Speechify vous donne l'impression qu'une personne réelle vous fait la lecture, et non un robot.

Les meilleures fonctionnalités de Speechify

Convertissez n'importe quelle page Web ou document en fichier audio

Choisissez parmi plusieurs voix et accents de haute qualité

Réglez la vitesse de lecture jusqu'à 4 fois plus rapide pour une consommation plus rapide

Surlignez et suivez visuellement le texte au fur et à mesure qu'il s'affiche

Enregistrez et écoutez sur Chrome, iOS et Android

Limites de Speechify

Le forfait Free limite l'accès aux options vocales premium

Peut mal interpréter le texte dans des dispositions complexes ou des blocs de code

Connexion requise pour synchroniser les appareils

Tarifs de Speechify

Free

Premium : 29 $/mois

Évaluations et avis sur Speechify

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : pas assez d'avis

16. Google Keep (Idéal pour prendre des notes rapidement et en toute flexibilité dans votre navigateur)

via Google Keep

Les bonnes idées n'attendent pas le moment idéal, et Google Keep est conçu pour les saisir dès qu'elles surgissent.

Cette extension est idéale pour les professionnels très occupés qui ont besoin d'un moyen rapide et simple de noter des idées, des liens ou des rappels. Que vous enregistriez un extrait de recherche, notiez une tâche ou capturiez une citation, Keep vous permet de garder vos notes accessibles et organisées sur tous vos appareils.

Son principal atout ? La simplicité alliée à la synchronisation. Les notes enregistrées via l'extension Chrome s'affichent instantanément sur votre téléphone, votre tablette ou dans la barre latérale de Gmail, sans aucun effort de votre part.

Les meilleures fonctionnalités de Google Keep

Enregistrez des notes, des listes ou des liens directement depuis n'importe quelle page Web

Libellez et attribuez des codes couleur à vos notes pour une organisation facile

Épinglez vos notes importantes pour y accéder rapidement

Accédez à vos notes depuis Chrome, Gmail et les applications mobiles

Collaborez en partageant des notes avec d'autres personnes en temps réel

Limites de Google Keep

Pas d'assistance pour les formats avancés tels que le gras ou l'italique

Structure de dossiers limitée au-delà des libellés

Ne convient pas à la rédaction de longs textes ou de documents complexes

Tarifs de Google Keep

Free

Évaluations et avis sur Google Keep

G2 (Google Workspace) : 4,6/5 (plus de 42 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs de Google Keep ?

Un utilisateur de Capterra partage son avis:

Google Keep est le moyen le plus simple d'enregistrer vos activités et de créer des listes de tâches. Je peux suivre ma progression en cochant les cases. Je peux également modifier les arrière-plans pour personnaliser l'affichage. La connexion sur plusieurs appareils est très fluide : je peux utiliser mon téléphone Pixel et mon PC ensemble ou séparément, mais le résultat de la synchronisation en temps réel reste le même.

Google Keep est le moyen le plus simple d'enregistrer vos activités et de créer des listes à faire. Je peux suivre ma progression en cochant les cases. Je peux également modifier les arrière-plans pour personnaliser l'affichage. La connexion sur plusieurs appareils est très fluide : je peux utiliser mon téléphone Pixel et mon PC ensemble ou séparément, mais le résultat de la synchronisation en temps réel reste le même.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Google Keep

17. Win the Day (Idéale pour développer votre concentration au quotidien et adopter des habitudes à long terme)

via Win the Day

Les grands objectifs ne sont pas terminés en un jour, mais ils sont terminés jour après jour. Win the Day vous aide à garder cette perspective à l'esprit chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet.

Cette extension Chrome est idéale pour tous ceux qui souhaitent rester constants sans avoir à jongler avec des applications supplémentaires. Elle remplace votre nouvel onglet par un tableau de bord épuré comprenant un objectif quotidien principal, un suivi des habitudes et des messages de motivation : tout ce dont vous avez besoin pour consolider les petites victoires qui, mises bout à bout, font la différence.

Ce qui rend cette méthode si efficace, c'est qu'elle se concentre sur une seule cible. Pas de désordre, pas de priorités concurrentes : juste une seule cible qui vous permet de rester ancré.

Les meilleures fonctionnalités de Win the Day

Définissez et affichez votre objectif quotidien principal chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet

Suivez jusqu'à trois habitudes quotidiennes grâce à des barres de progression visuelles

Divisez les grands objectifs en jalons plus petits

Utilisez le mode Focus intégré pour effectuer un travail sans être distrait

Recevez des encouragements pour rester sur la bonne voie de suivi

Limites de Win the Day

Pas de synchronisation entre les appareils

Nombre limité d'emplacements pour les habitudes dans la version gratuite

Non conçu pour la planification au niveau des tâches

Tarifs de Win the Day

Free

Évaluations et avis sur Win the Day

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

18. StayFocusd (Idéal pour bloquer les distractions numériques et rester concentré sur votre tâche)

via StayFocusd

Parfois, ce n'est pas votre liste de tâches qui nuit le plus à votre productivité, mais l'onglet que vous n'auriez pas dû ouvrir.

StayFocusd est idéal pour les télétravailleurs, les étudiants et les indépendants qui souhaitent retrouver leur concentration sans compter uniquement sur leur volonté. Cette extension vous permet de définir des limites de temps quotidiennes pour les sites web source de distraction : une fois le temps alloué écoulé, l'accès est bloqué pour le reste de la journée.

Sa fonctionnalité la plus efficace est la « Nuclear Option », qui bloque complètement certains sites. Pas de failles, pas de seconde chance : juste du temps de travail pur et ininterrompu.

Les meilleures fonctionnalités de StayFocusd

Fixez-vous des limites quotidiennes pour les sites web qui vous distraient

Bloquez des pages entières, des chemins d'accès spécifiques ou du contenu au sein d'une page

Activez l'option « Nuclear » pour éliminer complètement les distractions

Personnalisez vos heures d'activité en fonction de votre emploi du temps

Utilisez le mode « défi » pour rendre la modification des paramètres volontairement difficile

Limites de StayFocusd

Les blocages ne fonctionnent que dans Chrome

Peut être contourné avec le mode incognito s'il n'est pas désactivé

Pas d'analyses ni de rapports de productivité

Tarifs de StayFocusd

Free

Évaluations et avis sur StayFocusd

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Vous n'arrivez pas à vous concentrer au travail ? Essayez ces astuces pour améliorer votre concentration

19. Publer (Idéal pour planifier et gérer vos publications sur les réseaux sociaux)

via Publer

Publier régulièrement est la clé pour développer votre présence en ligne, mais jongler entre les différentes plateformes peut devenir un travail à plein temps. C'est là que Publer prend le relais.

Idéal pour les spécialistes du marketing, les créateurs et les petites entreprises, Publer vous aide à rédiger, programmer et gérer vos publications sur les réseaux sociaux à partir d'un tableau de bord centralisé. Grâce à l'extension Chrome, vous pouvez récupérer du contenu sur n'importe quel site et le mettre instantanément en file d'attente pour Instagram, LinkedIn, X (Twitter), Facebook et bien d'autres.

Son principal atout réside dans sa flexibilité. Vous pouvez créer des publications avec des visuels personnalisés, définir des intervalles de publication et même utiliser l'IA pour générer des légendes, le tout sans ouvrir une douzaine d'onglets.

Les meilleures fonctionnalités de Publer

Partagez du contenu depuis n'importe quelle page Web vers plusieurs plateformes en un seul clic

Programmez en masse vos publications sur vos différents comptes de réseaux sociaux

Utilisez l'IA intégrée pour générer des légendes et des hashtags

Accédez à un calendrier visuel pour planifier vos campagnes à l'avance

Suivez l'engagement grâce aux outils d'analyse intégrés

Limites de Publer

Fonctionnalités limitées dans le forfait Free

Ne fournit pas d’assistance pour la programmation directe des stories Instagram

Cela peut sembler intimidant pour les débutants

Tarifs de Publer

Free

Professionnel : À partir de 5 $/mois

Entreprise : À partir de 10 $/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Publer

G2 : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs de Publer ?

Un avis publié sur Capterra indique :

La durée de la planification des publications me permet de prévoir 2 à 3 mois de contenu. Toutes les publications sont automatiquement placées à des emplacements standard dans le texte, ce qui me permet de me concentrer uniquement sur le texte. Il est également très appréciable que le partage programmé sur plusieurs réseaux sociaux soit entièrement automatique, sans notifications.

La durée de la planification des publications me permet de prévoir 2 à 3 mois de contenu. Toutes les publications sont automatiquement placées à des emplacements standard dans le texte, ce qui me permet de me concentrer uniquement sur le texte. Il est également très appréciable que le partage programmé sur plusieurs réseaux sociaux soit entièrement automatique, sans notifications.

20. Shareaholic (Idéal pour le partage et le suivi du contenu sur plusieurs plateformes)

via Shareaholic

Créer du contenu de qualité n'est que la moitié du travail : le faire connaître en est l'autre moitié. Shareaholic vous aide à combler cet écart sans effort.

Idéale pour les blogueurs, les spécialistes du marketing du contenu et les éditeurs, cette extension Chrome vous permet de partager n'importe quelle page Web sur des dizaines de réseaux sociaux en quelques secondes. Que vous fassiez la promotion d'un article, que vous organisiez une sélection ou que vous mettiez en avant une nouvelle page produit, Shareaholic facilite grandement la distribution.

Les outils d'analyse et de suivi des liens intégrés vous permettent de voir comment votre contenu est performant une fois partagé, pour que vous ne publiiez pas n'importe quoi.

Les meilleures fonctionnalités de Shareaholic

Partagez des pages Web sur plusieurs plateformes en un seul clic

Raccourcissez les URL grâce au suivi des liens intégré

Suivez l'engagement grâce à des analyses en temps réel

Personnalisez les boutons de partage sur les réseaux sociaux et leur emplacement

Intégrez-les à Google Analytics pour obtenir des informations plus détaillées

Limites de Shareaholic

Personnalisation limitée sur la version gratuite

Certaines fonctionnalités d'analyse nécessitent une installation manuelle

Ne convient pas aux équipes ou aux environnements multi-utilisateurs

Tarifs de Shareaholic

Free Forever

Professionnel : 10 $/mois

Équipe : 39 $/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Shareaholic

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Les meilleurs modèles gratuits pour les réseaux sociaux : publications, campagnes et contenu

21. Evernote Web Clipper (Idéal pour enregistrer et organiser du contenu de recherche)

via Evernote

Lorsque vous rassemblez des informations provenant d'articles, de fichiers PDF et de sites de recherche, des notes éparpillées peuvent vous faire perdre votre élan. Evernote Web Clipper résout ce problème grâce à un seul bouton d'enregistrement puissant.

Cette extension Chrome vous permet de capturer des pages entières, des articles simplifiés ou des sections spécifiques, puis de les organiser directement dans des carnets Evernote. Elle est idéale pour créer des collections soigneusement sélectionnées, des ressources d'étude ou des références de projet sans avoir à jongler entre les onglets ou à copier-coller.

Grâce à cette extension, vous pouvez enregistrer non seulement le contenu, mais aussi le contexte, avec les URL sources, les passages surlignés et vos notes personnelles.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote Web Clipper

Enregistrez des articles complets, des pages simplifiées, des signets ou des captures d'écran

Enregistrez directement dans des carnets de notes spécifiques avec des étiquettes et des annotations

Surlignez les textes clés et ajoutez des commentaires tout en capturant du texte

Synchronisez le contenu enregistré entre les applications Evernote pour mobile et pour ordinateur

Utilisez les raccourcis clavier de Chrome pour capturer du contenu plus rapidement

Limites d'Evernote Web Clipper

Connexion à Evernote requise pour enregistrer les Clips

Certains sites à une grande disposition s'affichent de manière peu pratique

Options de mise en forme limitées dans les notes capturées

Tarifs d'Evernote Web Clipper

Free

Personnel : 14,99 $/mois

Professionnel : 17,99 $/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Evernote Web Clipper

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra (Evernote Teams) : 4,4/5 (plus de 8 000 avis)

Que disent les utilisateurs d'Evernote Web Clipper ?

Un avis sur G2 indique :

J'apprécie particulièrement la façon dont Evernote a réuni les fonctionnalités les plus utiles dans une interface intuitive. L'option d'écriture manuscrite est incroyablement utile pour les personnes qui ne sont pas familières avec certains symboles étrangers et systèmes d'écriture. Une fonctionnalité de photographie automatique des documents est également incluse, accessible simplement en tenant le papier devant un appareil photo. Grâce à Web Clipper, les utilisateurs peuvent revenir rapidement et facilement à n'importe quelle partie de leurs sites Web préférés sans avoir à parcourir des pages de signets.

J'apprécie particulièrement la façon dont Evernote a réuni les fonctionnalités les plus utiles dans une interface intuitive. L'option d'écriture manuscrite est incroyablement utile pour les personnes qui ne sont pas familières avec certains symboles étrangers et systèmes d'écriture. Une fonctionnalité de photographie automatique des documents est également incluse, accessible simplement en tenant le papier devant un appareil photo. Grâce à Web Clipper, les utilisateurs peuvent revenir rapidement et facilement à n'importe quelle partie de leurs sites Web préférés sans avoir à parcourir des pages de signets.

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à retenir ce que vous lisez ou regardez ? Essayez d'adopter une méthode structurée de prise de notes, comme le système Cornell ou Zettelkasten, pour rendre vos notes numériques plus efficaces. Au lieu de simplement accumuler des informations, organisez-les par idées clés, résumés et points d'action. Associez cela à des outils tels que ClickUp Docs, Google Keep ou Evernote pour capturer rapidement des idées pendant que vous naviguez. La bonne méthode permet de transformer des notes éparses en connaissances réutilisables. Vous hésitez entre les extensions Chrome Evernote et OneNote ? Nous avons comparé OneNote et Evernote pour vous.

22. Click&Clean (Idéal pour un nettoyage rapide du navigateur en un clic)

Un navigateur Chrome encombré n'est pas seulement agaçant : il vous ralentit et met votre confidentialité en danger. L'application web Click&Clean élimine les fichiers inutiles d'un seul geste.

Idéal pour les professionnels qui travaillent en ligne toute la journée, ce module complémentaire Chrome vous aide à effacer le cache, les cookies, l'historique des téléchargements et bien plus encore, sans avoir à fouiller dans les paramètres de Chrome.

C'est particulièrement pratique après des sessions de travail délicates, le partage d'appareils ou de longues journées de recherche.

Ce qui distingue l'extension Google Chrome des autres applications, c'est son caractère à la fois complet et intuitif. Un simple clic suffit pour actualiser et assurer la sécurité de votre espace de travail numérique.

Les meilleures fonctionnalités de Click&Clean

Effacez l'historique de navigation, le cache, les cookies et les journaux de téléchargement

Nettoyez automatiquement les données du navigateur lorsque vous fermez Chrome

Supprimez les fichiers temporaires et les données inutilisées pour libérer de l'espace

Analysez votre navigateur à la recherche de logiciels malveillants et de cookies de suivi

Accédez aux outils et paramètres de confidentialité depuis un tableau de bord centralisé

Limites de Click&Clean

L'interface semble dépassée par rapport aux extensions modernes

Pas de fonctionnalité de planification pour les nettoyages automatiques

À utiliser avec précaution : les effacements accidentels sont irréversibles

Tarifs de Click&Clean

Free

Évaluations et avis sur Click&Clean

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

23. Hunter (Idéal pour trouver et vérifier des adresses d'e-mail professionnelles)

via Hunter

Trouver le bon e-mail ne devrait pas prendre des heures lorsque vous créez des listes de prospection ou vérifiez vos contacts. Hunter veille à ce que ce ne soit pas le cas.

Cette extension Chrome est conçue pour les équipes commerciales, les recruteurs, les professionnels des relations publiques et les spécialistes du marketing qui ont besoin d'adresses e-mail professionnelles vérifiées rapidement. Lorsque vous visitez le site web d'une entreprise, Hunter affiche les adresses e-mail disponibles associées à ce domaine, accompagnées des titres de poste, des sources et des scores de fiabilité.

Sa véritable force réside dans la validation. Vous ne recevez pas simplement un e-mail : vous recevez un e-mail qui a plus de chances d'arriver à destination, et non d'être rejeté.

Les meilleures fonctionnalités de Hunter

Trouvez des adresses e-mail vérifiées sur le site web de n'importe quelle entreprise

Affichez les titres de poste et l'information sur les services, ainsi que les coordonnées

Enregistrez vos prospects directement dans une liste ou exportez-les au format CSV

Vérifiez la délivrabilité grâce à la vérification des e-mails intégrée

Intégrez des outils tels que Salesforce, HubSpot et Zapier

Limites de Hunter

Nombre de recherches mensuelles limité avec le forfait Free

Tous les domaines ne renvoient pas de résultats d'e-mail exploitables

Pas de scan massif de domaines via l'extension

Tarifs Hunter

Forfait Free disponible

Starter : 49 $/mois

Growth : 149 $/mois

Scale : 299 $/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Hunter

G2 : 4,4/5 (plus de 550 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs de Hunter ?

Un avis publié sur Capterra indique :

En tant qu'entrepreneur très occupé qui n'a pas le temps de faire des recherches sur les plateformes d'e-mails à froid ni même d'apprendre comment elles fonctionnent, la plateforme de Hunter a rendu l'expérience très facile à comprendre et à utiliser. Non seulement je suis capable de mener à bien mes campagnes de prospection, mais j'ai aussi l'impression d'apprendre comment fonctionnent les ventes B2B.

En tant qu'entrepreneur très occupé qui n'a pas le temps de faire des recherches sur les plateformes d'e-mails à froid ni même d'apprendre comment elles fonctionnent, la plateforme de Hunter a rendu l'expérience très facile à comprendre et à utiliser. Non seulement je suis capable de mener à bien mes campagnes de prospection, mais j'ai aussi l'impression d'apprendre comment fonctionnent les ventes B2B.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour générer des prospects

👀 Le saviez-vous ? Le mode Incognito ne vous cache pas réellement des sites Web ou des réseaux. Bien que le mode Incognito empêche Chrome d'enregistrer votre historique de navigation, vos cookies ou les données des sites sur votre appareil, il ne rend pas votre activité invisible en ligne. Si vous vous connectez à un site Web, celui-ci sait toujours que c'est vous, même en mode Incognito. Votre fournisseur d'accès Internet, votre employeur ou votre établissement scolaire peut également surveiller les sites que vous consultez. Ce mode est utile pour préserver votre confidentialité au niveau local, par exemple lorsque vous achetez un cadeau sur un ordinateur partagé, mais il ne bloque pas les publicités et n'empêche pas le suivi par les sites Web eux-mêmes. Le mode Incognito vous garde privé par rapport aux autres utilisateurs de votre appareil, mais pas par rapport à Internet.

24. Keyword Surfer (Idéal pour une recherche SEO rapide sur la page pendant la navigation)

via Keyword Surfer

Si vous travaillez dans le domaine du contenu, le timing et l'intention de recherche sont tout. Keyword Surfer vous fournit des informations SEO en temps réel directement dans Google, sans avoir à changer d'outil.

Idéale pour les spécialistes du référencement, les spécialistes du marketing du contenu et les rédacteurs indépendants, cette extension affiche le volume de mots-clés, les termes associés et les données au niveau du domaine directement sur la page de résultats de recherche. Pas de tableaux de bord, pas de feuilles de calcul : juste un contexte instantané et exploitable pendant que vous naviguez.

Vous pouvez évaluer le potentiel d'un mot-clé, repérer les lacunes dans le contenu et commencer à planifier, tout cela avant même de cliquer sur un seul lien.

Les meilleures fonctionnalités de Keyword Surfer

Consultez les données relatives au volume de recherche et au CPC à côté de chaque requête Google

Découvrez des suggestions de mots-clés en fonction du contexte actuel des SERP

Affichez le trafic estimé pour chaque domaine dans les résultats de recherche

Analysez le nombre de mots et l'utilisation des mots-clés des pages les mieux classées

Exportez des listes de mots-clés et des analyses en un seul clic

Limites de Keyword Surfer

Les données peuvent varier légèrement par rapport à des outils tels qu'Ahrefs ou SEMrush

Personnalisation limitée des indicateurs de mots-clés

Fonctionne uniquement sur les pages de recherche Google

Tarifs de Keyword Surfer

Essential : 99 $/mois

Scale : 219 $/mois

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Keyword Surfer

G2 : 4,8/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs de Keyword Surfer ?

Selon une critique de Capterra:

J'ai des avis mitigés sur Surfer. Bien qu'il soit utile pour l'analyse des SERP, l'intégration de NLP dans le contenu et la planification de clusters, il ne sert à rien pour rédiger sur des sujets où la concurrence est limitée. L'outil « AI Humanizer » est tout simplement une perte de temps. Il n'apporte rien au contenu. En résumé, c'est un bon outil de référencement, mais on ne peut pas s'y fier entièrement pour tous les types de contenu.

J'ai des avis mitigés sur Surfer. Bien qu'il soit utile pour l'analyse des SERP, l'intégration de NLP dans le contenu et la planification de clusters, il ne sert à rien pour rédiger sur des sujets où la concurrence est limitée. L'outil « AI Humanizer » est tout simplement une perte de temps. Il n'apporte rien au contenu. En résumé, c'est un bon outil de référencement, mais on ne peut pas s'y fier entièrement pour tous les types de contenu.

👀 Le saviez-vous ? Chrome dispose d'une fonctionnalité peu connue appelée « recherche sur le site ». Saisissez le nom de domaine d'un site dans la barre d'adresse, appuyez sur la touche Tab, et Chrome vous permet d'effectuer une recherche directement sur ce site. Par exemple, en tapant « amazon.com [Tab] casques », vous rechercherez des casques sur Amazon sans avoir à charger la page d'accueil au préalable. C'est un gain de productivité caché intégré directement au navigateur.

25. MozBar (Idéale pour obtenir rapidement des indicateurs SEO et réaliser des analyses concurrentielles)

via MozBar

Lorsque vous analysez les résultats de recherche, chaque clic compte. MozBar affiche les indicateurs SEO clés dans votre navigateur afin que vous puissiez prendre des décisions plus éclairées sans ouvrir un autre onglet.

Idéale pour les spécialistes du référencement, les experts en marketing numérique et les stratèges de contenu, MozBar affiche instantanément des informations telles que l'autorité de domaine, l'autorité de page et les données sur les backlinks directement dans les résultats de recherche. Que ce soit pour analyser la concurrence ou évaluer des opportunités de liens, elle vous fournit le contexte nécessaire pour agir rapidement.

Ce qui la distingue, c'est sa capacité à mettre en évidence les attributs des liens (follow, nofollow, interne ou externe) lorsque vous naviguez sur n'importe quelle page. Vous obtenez ainsi une vue d'ensemble complète du référencement en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de MozBar

Affichez l'autorité de domaine et de page directement dans les résultats Google

Mettez en évidence les types de liens sur n'importe quelle page pour évaluer la qualité des backlinks

Affichez les éléments de la page tels que le titre, la méta-description et les en-têtes

Exportez l'analyse SERP pour des audits plus approfondis

Comparez instantanément les profils de liens entre des pages concurrentes

Limites de MozBar

Les fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement à Moz Pro

Ralentit légèrement le chargement des pages sur les sites riches en contenu

Les indicateurs sont spécifiques à Moz et ne sont pas synchronisés avec Google ou Ahrefs

Tarifs de MozBar

Forfait Free disponible

Local : À partir de 16 $/mois

Pro : À partir de 49 $/mois

STAT : À partir de 720 $/mois

Évaluations et avis sur MozBar

G2 : 4,3/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs de MozBar ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Les fonctionnalités DA et PA sont indispensables pour tout professionnel du référencement naturel (SEO) ; elles permettent en effet de suivre les résultats de vos efforts. Backlink Analyzer est très utile pour analyser les backlinks et désavouer ceux qui sont toxiques et susceptibles de nuire à votre site web d'une manière ou d'une autre. Globalement, nous l'utilisons pour mesurer l'efficacité de nos efforts de référencement et l'état général de nos sites web.

La fonctionnalité DA et PA est indispensable pour tout professionnel du référencement naturel (SEO) ; elle permet en effet de suivre les résultats de vos efforts. Backlink Analyzer est très utile pour analyser les backlinks et désavouer ceux qui sont toxiques et susceptibles de nuire à votre site web d'une manière ou d'une autre. Globalement, nous l'utilisons pour mesurer l'efficacité de nos efforts de référencement et l'état général de nos sites web.

Améliorez l'efficacité de votre flux de travail grâce aux extensions Chrome

Votre navigateur Chrome peut faire bien plus que simplement ouvrir des onglets. Avec les bonnes extensions de productivité, il se transforme en un environnement de travail plus intelligent : un environnement de travail qui capture vos idées, bloque les distractions, effectue le suivi du temps de travail et vous aide à en faire plus sans changer d'outil.

Que vous gériez vos tâches avec ClickUp, restiez concentré grâce à Forest ou accélériez vos recherches SEO avec MozBar, chaque outil de cette liste apporte quelque chose d'unique à votre flux de travail. La véritable magie opère lorsque vous combinez plusieurs de ces outils et que vous les laissez optimiser discrètement votre journée en arrière-plan.

Commencez par les outils qui répondent à vos principaux obstacles en matière de productivité, puis développez votre stratégie à partir de là. Vous n'avez pas besoin d'une douzaine d'extensions pour constater une différence. Il suffit d'avoir les bonnes.

Vous souhaitez centraliser tout votre travail en un seul endroit ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp pour essayer l'extension Chrome ClickUp et faire passer votre productivité au niveau supérieur.