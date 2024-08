10 meilleures alternatives à LastPass pour protéger votre mot de passe en 2024

Ne nous voilons pas la face. Jongler avec des centaines de mots de passe est devenu un aspect pénible de la vie numérique. Mais les mots de passe qui protègent vos données numériques ont également besoin d'être protégés.

LastPass a été le gestionnaire de mots de passe de référence pour beaucoup d'entre vous. Cependant, les gens préfèrent désormais des alternatives plus sûres à LastPass. De plus, certains utilisateurs ont rapporté à plusieurs reprises une expérience utilisateur lente et peu fiable.

Pour protéger vos identités numériques, vous avez besoin d'outils de gestion de mots de passe fiables et sécurisés qui soient conviviaux et rentables.

Voici donc notre liste des 10 meilleures alternatives à LastPass en 2024, en priorisant les fonctionnalités de sécurité, le partage de mots de passe, et le partage de mots de passe gestion des risques de cybersécurité .

Que faut-il rechercher dans les alternatives à LastPass ?

Vous devrez prendre en compte certains facteurs clés pour vous assurer que votre gestionnaire de mot de passe offre une sécurité et une convivialité optimales. Nous en avons listé quelques-uns pour vous :

Fonctionnalités de sécurité avancées: Donnez la priorité au chiffrement de bout en bout, à un générateur de mot de passe puissant et à une assistance multiplateforme pour une sécurité maximale. Il doit également disposer d'un stockage cloud sécurisé et d'une sécurité multicouche pour une sécurité renforcée Facilité d'utilisation: Le gestionnaire de mots de passe doit être facile à apprendre Capacités de partage des mots de passe: Synchronisation sans souci sur un nombre illimité d'appareils et d'applicationspartage de fichiers sécurisé sont importantes pour votre application de gestion des mots de passe afin de permettre un partage facile des mots de passe Compatibilité de sécurité multiplateforme: Elle doit être compatible avec tous les systèmes d'exploitation, y compris iOS et Windows Tarification: Presque tous les gestionnaires de mots de passe proposent trois forfaits : individuel, familial et entreprise. La tarification varie en fonction des fonctionnalités, mais en moyenne, une bonne alternative à LastPass devrait vous coûter environ 55-70 $ par an Assistance client 24h/24 et 7j/7: Recherchez toujours une assistance client rapide et efficace qui répond aux préoccupations en matière de sécurité, guide les pratiques sécurisées et aide en cas d'urgence. Gestion des utilisateurs: L'outil doit être capable de gérer simultanément plusieurs informations d'identification des utilisateurs. Il doit également permettre de supprimer, de créer, de surveiller l'activité des utilisateurs et de générer des rapports sur la conformité et l'utilisation des mots de passe

10 Best LastPass Alternatives to Use in 2024 (10 meilleures alternatives à LastPass à utiliser en 2024)

Voici quelques-unes des meilleures alternatives à LastPass disponibles en 2024 :

1. 1Password

via 1Mot de passe 1Password est un gestionnaire de mots de passe connu pour sa sécurité haut de gamme et son design convivial. C'est également l'une des alternatives à LastPass les plus populaires disponibles aujourd'hui.

Il s'adresse aux particuliers et aux organisations, offrant des fonctionnalités avancées telles que l'audit et la génération de mots de passe qui renforcent la sécurité en ligne. Il est facile à utiliser et peut gérer en toute sécurité diverses informations numériques.

Cet outil privilégie un cryptage puissant (clé secrète de 34 caractères) et une gestion pratique des données. Il s'agit donc d'un choix idéal pour gérer en toute sécurité les mots de passe, les informations financières et d'autres données sensibles pour une sécurité accrue.

1Password gère un portefeuille numérique, un coffre-fort de mots de passe numériques et un remplisseur de formulaires, ce qui vous permet de gérer toutes vos informations d'identification sous un même toit.

Les meilleures fonctionnalités de 1Password

Bénéficiez d'une sécurité robuste grâce au cryptage AES-256 bits

Bénéficiez de l'assistance des empreintes digitales dans les appareils iOS tels que les Macbooks et les montres Apple

Cachez vos mots de passe importants lorsque vous êtes en déplacement grâce au Mode Voyage

Utilisez Watchtower pour identifier les mots de passe dupliqués ou compromis et les sites qui utilisent des HTTP non sécurisés

Organiser les mots de passe et les données dans des coffres-forts personnalisables pour une sécurité rationalisée

Limites de 1Password

Limites supplémentaires en termes de longueur de mot de passe

Absence d'application dédiée aux utilisateurs de Linux

Prix de 1Password

Individuels: 2,99 $/mois, facturé annuellement

2,99 $/mois, facturé annuellement Familles: 4,99 $/mois (jusqu'à 5 membres), facturé annuellement

4,99 $/mois (jusqu'à 5 membres), facturé annuellement Teams Starter Pack: $19.95/mois (jusqu'à 10 membres), facturé annuellement

$19.95/mois (jusqu'à 10 membres), facturé annuellement Business: $7.99/utilisateur/mois, facturation annuelle

$7.99/utilisateur/mois, facturation annuelle Enterprise: Contacter pour les tarifs

1Password évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (1,300+ reviews)

4.7/5 (1,300+ reviews) Capterra: 4.8/5 (2000+ avis)

2. Gardien

via Gardien Keeper est un autre gestionnaire de mots de passe largement plébiscité, reconnu pour ses mesures de sécurité de haut niveau et sa conception centrée sur l'utilisateur.

Il est conçu pour servir les étudiants, les particuliers, les entreprises et les militaires. Il offre une sécurité haut de gamme et est conforme aux normes StateRAMP, ISO27001, FedRAMP et SOC sur la protection des informations sensibles.

Ce qui distingue Keeper, c'est sa fonctionnalité BreachWatch, qui surveille en permanence le dark web à la recherche de fuites de mots de passe.

Les meilleures fonctionnalités de Keeper

Cryptez vos données avec des normes de sécurité de haut niveau

Stockez les fichiers et les documents en toute sécurité dans le mot de passe principal

Paramétrer un accès d'urgence pour les personnes de confiance

Surveillez la sécurité grâce aux alertes Breachwatch, et restez informé de tout compte compromis

Utilisez sa fonctionnalité unique d'autodestruction pour une sécurité accrue

Limites du Keeper

Absence de mode voyage et de fonctionnalité VPN

À ne pas faire d'application de bureau native pour les utilisateurs de Linux

Prix du Keeper

Personnel: 2,92 $/mois, facturé annuellement

2,92 $/mois, facturé annuellement Famille: 6,25 $/mois, facturation annuelle

6,25 $/mois, facturation annuelle Business Starter : 2$/utilisateur/mois, facturé annuellement

Business: 3,75 $/utilisateur/mois, facturation annuelle

3,75 $/utilisateur/mois, facturation annuelle Enterprise: Contacter pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (814+ commentaires)

4.7/5 (814+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (17+ avis)

3. NordPass

via NordPass NordPass est doté d'un algorithme de cryptage moderne, le cryptage XChaCha20, qui s'adresse à un large public, notamment aux utilisateurs individuels et aux entreprises, par le biais d'une plateforme facile à utiliser dotée de fonctionnalités de sécurité fiables.

NordPass est principalement connu pour son scanner de violation de données, son authentification multifactorielle et sa reconnaissance d'empreintes digitales/de visages.

Avec un stockage illimité des mots de passe, NordPass est conçu avec une approche directe et sans fioritures de la sécurité des mots de passe. Sa conception conviviale et ses protocoles de sécurité fiables en font une bonne alternative à LastPass

Les meilleures fonctionnalités de NordPass

Sécurisez vos données avec le cryptage XChaCha20 de NordPass

Identifiez les violations potentielles grâce à l'analyse de la santé des mots de passe et des violations

Stockez en toute sécurité votre carte de crédit et vos données personnelles pour un remplissage automatique rapide

Organisez les éléments dans des dossiers pour faciliter la navigation et l'accès

Limites de NordPass

Le forfait Free n'offre que des fonctions de base

La longueur du mot de passe (60 caractères) constitue une limite pour certains utilisateurs

Prix du NordPass

Free

Premium: 1,99 $/mois, facturé annuellement

1,99 $/mois, facturé annuellement Famille: 3,69 $/mois, facturé annuellement

3,69 $/mois, facturé annuellement Teams: 1,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

1,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: 3,99 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

3,99 $/mois par utilisateur, facturation annuelle Enterprise: 5,99 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

G2: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (27+ commentaires)

4. Dashlane

via Dashlane Dashlane se distingue des outils de gestion de mots de passe haut de gamme par ses fonctionnalités de sécurité complètes et sa facilité d'utilisation. Il s'adresse aussi bien aux utilisateurs individuels qu'aux entreprises à la recherche d'alternatives à LastPass.

Dashlane se distingue par son générateur de mots de passe forts et uniques, son remplissage automatique et sa fonctionnalité de surveillance du dark web avec un VPN. Cet outil est attrayant en tant que solution tout-en-un pour son interface utilisateur moderne et ses fonctionnalités de sécurité en ligne de premier ordre.

Meilleures fonctionnalités de Dashlane

Créez et utilisez des portefeuilles numériques pour des paiements en ligne plus rapides et plus sûrs

Utiliser un générateur de mots de passe forts et uniques

Recevez des alertes en cas de violation potentielle de données grâce à la surveillance du dark web

Renforcez la sécurité Wi-Fi à l'aide du VPN de Dashlane

Stocker des notes sécurisées pour les informations sensibles au-delà des mots de passe

Limites de Dashlane

Cher par rapport à d'autres options

La limite de longueur des mots de passe est de 40 caractères

Prix de Dashlane

Premium: 3,33 $/mois, facturé annuellement

3,33 $/mois, facturé annuellement Amis et famille: 4,99 $/mois pour 10 membres, facturé annuellement

4,99 $/mois pour 10 membres, facturé annuellement Débutant: 20$/mois pour 10 membres, facturé annuellement

20$/mois pour 10 membres, facturé annuellement Business: $8/utilisateur/mois, facturation annuelle

G2: 4.5/5 (290+ commentaires)

4.5/5 (290+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (240+ avis)

5. Norton Password Manager

via Norton Faisant partie de la célèbre famille de cybersécurité Norton, Norton Password Manager est un gestionnaire de mots de passe gratuit intégré à d'autres services de sécurité Norton. Il est conçu pour les utilisateurs qui préfèrent un gestionnaire de mots de passe faisant partie d'un écosystème de sécurité plus large.

Cet outil plaît particulièrement à ceux qui utilisent déjà des produits Norton, car il offre une intégration transparente et une sécurité fiable.

Norton Password Manager fournit une expérience de gestion des mots de passe gratuite, sûre et simple. Il est conçu pour être facile à utiliser, ce qui en fait un choix approprié pour ceux qui découvrent la gestion des mots de passe ou qui préfèrent une approche simple dans l'environnement familier de Norton.

Les meilleures fonctionnalités de Norton Password Manager

Suivi des activités de connexion et réception d'alertes en cas d'accès inhabituel

Stockage illimité des mots de passe

Sauvegarde de vos notes et adresses dans le coffre-fort crypté de Norton

Activez l'authentification à deux facteurs pour une double sécurité

Naviguez en toute sécurité avec le VPN intégré de Norton, qui protège vos activités en ligne

Limites de Norton Password Manager

Moins complet que certains gestionnaires de mots de passe sécurisés autonomes

Pas d'application bureau autonome

Prix de Norton Password Manager

Free: Disponible dans le cadre des forfaits Norton 360

G2: 4.2/5 (plus de 200 commentaires)

4.2/5 (plus de 200 commentaires) Capterra: 4.4/5 (4400+ avis)

6. Bitwarden (en anglais)

via Bitwarden (en français dans le texte) Bitwarden est un gestionnaire de mots de passe gratuit et open-source qui séduit particulièrement les utilisateurs qui accordent de l'importance à la transparence et à la personnalisation.

Les utilisateurs et les organisations férus de technologie préfèrent la plateforme car elle permet des fonctionnalités d'auto-hébergement et de synchronisation avec le cloud pour accéder aux données du coffre-fort depuis n'importe où. Bitwarden se distingue également par sa combinaison de chiffrement de bout en bout, de sécurité de haut niveau et de contrôle par l'utilisateur.

La nature open-source de l'outil permet des mises à jour et des améliorations régulières de la part d'une communauté de développeurs, garantissant ainsi un environnement de sécurité en constante évolution qui vous permet de stocker un nombre illimité de mots de passe.

Il est conçu pour créer un équilibre entre des fonctionnalités de sécurité robustes et la flexibilité d'une plateforme open-source.

Meilleures fonctionnalités de Bitwarden

Personnalisez votre expérience de sécurité avec la plateforme open-source de Bitwarden

Accédez à vos mots de passe sur différents appareils et systèmes d'exploitation

Renforcez la sécurité de vos comptes grâce à l'authentification à deux facteurs

Organisez et classez vos mots de passe à l'aide du système de dossiers et de collections de Bitwarden

Limites de Bitwarden

L'interface est moins soignée que d'autres alternatives

Les utilisateurs qui optent pour l'auto-hébergement doivent avoir une bonne compréhension des installations techniques

Prix de Bitwarden

free : Premium : Free

Premium Free Premium : 1$/mois, facturé annuellement

: 1$/mois, facturé annuellement Famille : 3,33 $/mois pour un maximum de 6 utilisateurs, facturé annuellement

: 3,33 $/mois pour un maximum de 6 utilisateurs, facturé annuellement Teams : 20 $/mois pour un maximum de 10 utilisateurs

: 20 $/mois pour un maximum de 10 utilisateurs Entreprise : 6$/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 6$/mois par utilisateur, facturé annuellement Obtenir un devis: Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (150+ commentaires)

: 4.6/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (150+ commentaires)

7. Zoho Vault

via Zoho Vault Zoho Vault fait partie de la vaste suite d'applications Zoho, connue pour ses fonctionnalités orientées business et ses capacités d'intégration. Il s'adresse aux entreprises à la recherche d'alternatives à LastPass qui s'intègrent facilement à d'autres outils d'entreprise.

Zoho Vault se distingue par son intégration avec d'autres applications telles que Zoho Desk, Mail et Microsoft 365. Il est particulièrement adapté en tant que gestionnaire de mots de passe qui s'intègre à un ensemble plus large d'applications d'entreprise.

Son interface conviviale et ses fonctionnalités robustes prêtes pour l'entreprise en font un choix polyvalent dans divers paramètres professionnels.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Vault

Intégration transparente avec d'autres applications Zoho et des applications tierces pour des opérations rationalisées

Contrôlez les permissions et les accès des utilisateurs grâce aux contrôles d'accès granulaires de Zoho Vault

Stockez et gérez en toute sécurité les identités numériques telles que les licences et les documents identifiants

Générer des rapports détaillés sur les activités des utilisateurs et les schémas d'accès pour une meilleure supervision

Limites de Zoho Vault

Peut nécessiter un certain temps pour se familiariser avec toutes les fonctionnalités

Extension de navigateur lente

Prix de Zoho Vault

Free

**Standard 1$/utilisateur par mois

Professionnel : 4$/utilisateur par mois

: 4$/utilisateur par mois Enterprise : 7$/utilisateur par mois

G2: 4.3/5 (70+ reviews)

4.3/5 (70+ reviews) Capterra: 4.6/5 (40+ avis)

8. Gestionnaire de mots de passe Dell

via Dell Dell Password Manager, un produit du géant de la technologie Dell, se distingue par son intégration aux écosystèmes matériels et logiciels de Dell. Cela en fait une bonne alternative à LastPass pour les utilisateurs de Dell. L'outil met l'accent sur la sécurité et l'intégration transparente.

Dell Password Manager offre des fonctionnalités de sécurité robustes telles que la réinitialisation du mot de passe en libre-service, l'assistance pour plusieurs navigateurs web et l'avantage de faire partie de l'écosystème Dell au sens large.

Les meilleures fonctionnalités de Dell Password Manager

Automatisation de la réinitialisation et de la récupération des mots de passe pour minimiser les temps d'arrêt et renforcer la sécurité

Utilisation de connexions biométriques pour un accès plus rapide et plus sûr aux comptes

Travail efficace grâce à l'intégration avec l'écosystème matériel et logiciel de Dell

Gérer efficacement les identités numériques et les informations d'identification dans l'environnement Dell

Limites de Dell Password Manager

Convient mieux à ceux qui utilisent déjà des produits Dell

À ne pas offrir autant de fonctionnalités que certains gestionnaires de mots de passe spécialisés

Prix de Dell Password Manager

**Utilisation personnelle : $$$$a gratuit dans le cadre du logiciel Dell

Enterprise: Contacter pour connaître les tarifs

G2: 4.1/5 (20+ reviews)

4.1/5 (20+ reviews) Capterra: Indisponible

9. SailPoint Gestion des mots de passe

via SailPoint SailPoint Password Management est reconnu dans l'industrie pour son approche axée sur l'entreprise, spécialisée dans la gouvernance et l'administration des identités.

Elle est particulièrement adaptée aux grandes organisations et aux entreprises qui ont besoin de solutions complètes de gestion des identités. SailPoint se distingue par sa synchronisation des mots de passe et ses politiques de mots de passe forts, intégrant une solution de gestion des mots de passe pour réduire les coûts opérationnels et améliorer la productivité des utilisateurs.

Il offre une suite complète de capacités de gouvernance des identités, y compris l'automatisation de l'approvisionnement, les contrôles de conformité et la sécurité avancée, ce qui en fait la solution idéale pour les entreprises ayant des besoins complexes en matière de sécurité et d'administration des identités besoins en matière de sécurité et de conformité .

Les meilleures fonctionnalités de SailPoint Password Management

Renforcer la sécurité avec l'intégration de la gouvernance des identités de SailPoint

Rationaliser l'accès des utilisateurs dans les organisations grâce à l'automatisation du provisionnement

Gérer efficacement la conformité avec des outils de conformité sur mesure

Générer des rapports détaillés sur les identités et les accès pour une prise de décision stratégique

Limites de la gestion des mots de passe de SailPoint

Courbe d'apprentissage importante pour les petites organisations

Cher en raison de ses fonctionnalités complètes

Prix de SailPoint Password Management

Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (70+ commentaires)

4.4/5 (70+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

10. Identify Anywhere Gestion des mots de passe

via Avatier Fondée par Avatier, Identity Anywhere Password Management est un gestionnaire de mots de passe relativement récent. Cependant, il attire rapidement l'attention en raison de son orientation vers la gestion des identités et des accès basée sur le cloud.

Il est conçu pour les utilisateurs modernes, férus de technologie, et pour les organisations qui privilégient les solutions flexibles basées sur le cloud.

L'outil est particulièrement remarquable pour ses options de connexion biométrique pour divers environnements Business et pour l'accent mis sur les audits de conformité et les solutions SSO.

Les meilleures fonctionnalités de Identity Anywhere Password Management

Accédez aux mots de passe et gérez-les de manière flexible depuis n'importe où grâce à cette solution basée sur le cloud

Renforcement de la sécurité des comptes grâce à l'authentification multifactorielle

Stockez et gérez en toute sécurité les identités numériques et les certificats

Intégration transparente avec les systèmes de l'Enterprise pour une gestion unifiée des accès

Identity Anywhere Password Management limitations

N'a pas d'antécédents comme certaines alternatives établies de LastPass

Absence de cryptage et de verrouillage des mots de passe

Prix de Identity Anywhere Password Management

Forfait Enterprise hébergé : 1,5 à 3/mois/utilisateur

: 1,5 à 3/mois/utilisateur Plan Enterprise non hébergé : 1,95 à 3,90/mois/utilisateur

G2: 4.6/5 (30+ reviews)

4.6/5 (30+ reviews) Capterra: 4.8/5 (30+ avis)

Autres outils de sécurité

Si un bon gestionnaire de mots de passe vous aidera à protéger vos mots de passe, vous devez également vous assurer que les autres outils que vous utilisez quotidiennement au travail présentent le même niveau élevé de sécurité.

Un outil tout-en-un sécurisé de productivité, de collaboration et de outil de gestion de projet comme ClickUp facilitera non seulement votre travail, mais réduira également le besoin de mots de passe multiples et le risque de piratage en réduisant le nombre d'outils dont vous avez besoin.

Améliorer la productivité et la sécurité avec ClickUp

ClickUp est bien plus qu'un simple gestion de projet en toute sécurité est un outil de gestion de projet sécurisé. Il s'agit d'une plateforme complète qui redéfinit la gestion du travail en intégrant diverses fonctions. Cette intégration réduit la dépendance à l'égard de plusieurs outils, diminuant ainsi les risques pour la sécurité.

ClickUp centralise les tâches, la communication et la documentation, ce qui simplifie la gestion des mots de passe et des points d'accès. ClickUp IA peut non seulement faciliter votre travail administratif, mais aussi vous aider à trouver des idées de mots de passe créatifs.

Découvrez comment ClickUp AI révolutionne la gestion des tâches avec une automatisation intelligente et des connaissances approfondies L'outil de gestion de projet de ClickUp est conforme à la norme SOC 2 et certifié ISO. De plus, toutes les communications des applications web de ClickUp sont cryptées via TLS 1.2, et toutes les données sont cryptées au repos à l'aide du cryptage AES-256.

ClickUp est un puissant, outil de collaboration sécurisé qui apporte efficacité et clarté aux projets complexes,

maîtrisez vos projets sans effort avec le tableau de bord de gestion de projet ClickUp_

L'intégration de ClickUp dans les opérations quotidiennes va au-delà de la gestion des tâches. Elle renforce également la cohésion et la sécurité des équipes. Avec ClickUp, les équipes atteignent des niveaux d'organisation et d'efficacité plus élevés, ce qui est crucial pour prospérer dans l'environnement dynamique des entreprises d'aujourd'hui.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Centraliser toutes les informations liées au projet, réduisant ainsi la nécessité de gérer plusieurs mots de passe pour différents outils

Améliorer la communication au sein de l'équipe en toute sécurité, en évitant les outils de communication externes qui peuvent compromettre la sécurité

Suivre toutes les activités du projet en un seul endroit sécurisé, minimisant ainsi le risque de fuites de données par le biais de plateformes moins sûres

Créer des flux de travail sécurisés qui garantissent que les données sensibles du projet sont traitées en toute sécurité au sein de l'équipe

Limiter l'exposition des informations sensibles grâce au cryptage des données

Stocker les documents importants en toute sécurité, en réduisant la dépendance à l'égard de multiples plateformes de stockage de fichiers avec des exigences distinctes en matière de mot de passe

Les limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour utiliser pleinement toutes les fonctionnalités

Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'ajuster les paramètres pour éviter une surcharge

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible avec tous les forfaits payants au prix de 5 $ par espace de travail

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

Sécuriser votre monde numérique avec les gestionnaires de mots de passe

Nous vous avons présenté 10 alternatives à LastPass et une alternative pour les remplacer toutes. Mais n'oubliez pas qu'en matière de sécurité, il vaut beaucoup mieux utiliser moins d'outils que de gérer plusieurs plateformes.

Un gestionnaire de mots de passe fiable, complété par un outil de gestion du travail intégré comme ClickUp qui automatise plus de 50 travaux et processus de routine, pose des bases solides pour votre stratégie de sécurité numérique. Prêt à améliorer la productivité et la sécurité de votre équipe ? S'inscrire à ClickUp et découvrez les avantages d'un environnement de travail numérique sécurisé.