10 meilleurs gestionnaires de mots de passe en 2024 (Critiques & ; Prix)

De nos jours, la cybersécurité est un véritable problème, car une grande partie de notre vie se déroule en ligne. Un mot de passe compromis et la violation de données qui s'ensuit peuvent avoir de graves répercussions.

Or, la protection de toutes nos données personnelles nécessite une multitude de mots de passe - et les experts en sécurité en ligne nous disent que chacun de ces mots de passe doit être unique.

Alors, comment faire pour ne pas les oublier ? 🤔

La réponse est dans les gestionnaires de mots de passe en ligne.

Les gestionnaires de mots de passe travaillent en offrant un endroit central pour stocker tous vos mots de passe. Vous pouvez ensuite paramétrer un mot de passe principal qui vous donne accès à tout. 🔐

Il est compréhensible que vous soyez un peu nerveux à l'idée de mettre tous vos mots de passe au même endroit. C'est pourquoi nous partageons avec vous les meilleurs gestionnaires de mots de passe - y compris les options gratuites - pour sécuriser vos données et vous permettre d'avoir l'esprit tranquille. 🧘

Nous vous suggérons également un outil qui peut rationaliser tous les autres aspects de votre quotidien, car l'accès à vos données n'est qu'un début.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans les gestionnaires de mots de passe ?

Si les mots de passe ne sont qu'un aspect de la sécurité des données ils sont incroyablement importants car ils constituent des passerelles vers vos comptes en ligne.

Les navigateurs Web tels que Firefox, Chrome, Opera et Safari offrent tous des moyens de stocker vos mots de passe et MacOS propose un gestionnaire de mots de passe appelé Keychain Access. Mais ils ne sont tout simplement pas aussi efficaces que les gestionnaires de mots de passe conçus à cet effet.

Voici donc les fonctionnalités que partagent la plupart des gestionnaires de mots de passe :

La possibilité de crypter, de stocker et de sécuriser les mots de passe

Des générateurs de mots de passe qui créent rapidement de nouveaux mots de passe pour vous

Des fonctions qui vous aident à créer des mots de passe forts et vous avertissent si vous en réutilisez un par erreur

Des alertes lorsque votre mot de passe peut avoir été compromis

La possibilité de désactiver les fonctionnalités de remplissage automatique des mots de passe

Des extensions de navigateur ou des applications qui vous permettent de gérer vos mots de passe sur tous vos appareils et systèmes d'exploitation

Des fonctionnalités de sécurité telles que l'authentification multifactorielle

Une interface utilisateur intuitive pour que vous puissiez accéder facilement à vos données

Les 10 meilleurs gestionnaires de mots de passe à utiliser en 2024

Prêt à trouver le meilleur manager d'un mot de passe pour votre équipe ? Découvrez les avantages et les inconvénients de chaque outil, ainsi que les évaluations et les avis, afin de faire le choix le plus éclairé.

1. Bitwarden

via Bitwarden (en français dans le texte) Bitwarden est un gestionnaire de mots de passe multiplateforme qui sauvegarde en toute sécurité vos données sensibles et gère vos identifiants. Il vous permet également de générer des mots de passe et des passes illimités sur autant d'appareils que vous le souhaitez. Les fonctionnalités de sécurité comprennent le zéro connaissance, le chiffrement de bout en bout, une conformité complète et des audits de sécurité tiers de son logiciel open-source.

Alors que la version gratuite vous offre un coffre-fort de mots de passe sécurisé, le forfait $$$a inclut un accès d'urgence, des rapports sur l'état de santé du coffre-fort et l'application d'authentification Bitwarden. Cette dernière vous permet de vérifier votre identité lorsque vous achevez l'authentification à deux facteurs sur des sites web ou des applications.

Bitwarden meilleures fonctionnalités

Accédez à l'authentification sans mot de passe en utilisant la vérification biométrique, un code à usage unique ou une clé de sécurité

Utilisez ce gestionnaire de mots de passe sur votre navigateur, votre bureau ou votre appareil mobile

Synchronisez vos données privées sur tous vos appareils

Partagez en toute sécurité vos mots de passe et autres données privées à l'aide de Bitwarden Send

Bitwarden limites

Certains utilisateurs affirment que la fonctionnalité de partage de mots de passe n'est pas aussi sûre qu'elle pourrait l'être

L'interface utilisateur aurait besoin d'une mise à jour

Bitwarden prix

Free

Premium: Moins de 1$/mois pour 2 utilisateurs

Moins de 1$/mois pour 2 utilisateurs Familles: 3,33 $/mois pour un maximum de 6 utilisateurs

3,33 $/mois pour un maximum de 6 utilisateurs Teams Starter: 20$/mois pour un maximum de 10 utilisateurs

20$/mois pour un maximum de 10 utilisateurs Enterprise: $6/mois par utilisateur

$6/mois par utilisateur Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (140+ commentaires)

4.6/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (150+ avis)

2. KeePass

via KeePass KeePass est un gestionnaire de mots de passe gratuit qui utilise un code open-source pour stocker tous vos mots de passe, de sorte que vous n'avez besoin de vous souvenir que d'un seul mot de passe pour avoir accès au reste. Vous pouvez paramétrer des rappels pour mettre à jour vos paramètres régulièrement et le système stocke également l'historique de vos mots de passe pour éviter de les réutiliser.

KeePass meilleures fonctionnalités

Utilisez KeePass dans plus de 45 langues 🌎

N'hésitez pas à inspecter vous-même le code source pour vous assurer de sa sécurité

Personnalisez le gestionnaire de mots de passe en fonction de vos besoins personnels à l'aide d'un intervalle de plugins

Utilisez l'application bureau sur Microsoft Windows, macOS ou Linux, ou ajoutez des extensions de navigateur à Chrome, Firefox ou Edge

KeePass limites

La facilité d'utilisation n'est pas une priorité, vous aurez donc besoin d'une certaine expertise technique pour le paramétrer

Certains experts estiment que KeePass pourrait être vulnérable aux piratages

KeePass Tarification

Free

G2: 4.5/5 (200+ commentaires)

4.5/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (570+ commentaires)

3. Dashlane

via Dashlane Le gestionnaire de mots de passe Dashlane vous permet d'enregistrer vos mots de passe, vos codes d'accès et vos informations de paiement, puis de retrouver ces données où que vous soyez. La fonctionnalité de remplissage automatique fournit de manière pratique vos détails personnels et vos identifiants de connexion.

Ce gestionnaire de mots de passe comprend également un VPN et une surveillance du dark web, qui analyse automatiquement les signes indiquant que l'un de vos comptes a pu être compromis. 🚧

Dashlane meilleures fonctionnalités

Migrer facilement des informations depuis d'autres gestionnaires de mots de passe

Accédez à ce gestionnaire de mots de passe à partir de n'importe quel appareil ou plateforme

Utilisez les modules complémentaires pour la plupart des principaux navigateurs

Partagez vos mots de passe en toute sécurité et révoquez facilement l'accès depuis n'importe où si vous en avez besoin

Dashlane limites

Il n'y a pas d'application de bureau

Les forfaits Friends & Family et Starter ne proposent pas de VPN pour les membres du plan

Dashlane prix

Premium: 4,99 $/mois par utilisateur

4,99 $/mois par utilisateur Friends & Family Plan : $7.49/mois pour un maximum de 10 utilisateurs

$7.49/mois pour un maximum de 10 utilisateurs Starter (pour les Teams): $20/mois pour 10 utilisateurs maximum

$20/mois pour 10 utilisateurs maximum Business: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (290+ commentaires)

4.5/5 (290+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (240+ avis) Pour Dashlane Business

4. LogMeOnce

via LogMeOnce La plateforme LogMeOnce offre une gestion des mots de passe sans mot de passe. Vous pouvez utiliser un selfie, un code PIN, une empreinte digitale ou un identifiant biométrique du visage pour vous connecter, au lieu d'un mot de passe - bien que vous puissiez également utiliser un mot de passe si vous le préférez.

La version gratuite vous permet de stocker un nombre illimité de mots de passe uniques sur autant d'appareils que vous le souhaitez. Les forfaits payants enregistrent également en toute sécurité les détails de votre carte de crédit et vous offrent un certain espace de stockage crypté, en fonction du forfait choisi. 💳

LogMeOnce meilleures fonctionnalités

Protégez vos informations sensibles grâce à l'authentification multifactorielle

Gagnez du temps et évitez les tracas avec la fonctionnalité de remplissage automatique

Synchronisez vos données sur macOS, Windows, Linux, Android et iOS

Les limites de LogMeOnce

La version Premium gratuite n'offre pas d'accès d'urgence ou d'authentification multifactorielle

Les fonctionnalités sont nombreuses, ce qui peut être accablant au début

Tarifs de LogMeOnce

Premium: Gratuit

Gratuit Professionnel: 2,50 $/mois par utilisateur

2,50 $/mois par utilisateur Ultimate (Personal): 3,25 $/mois par utilisateur

3,25 $/mois par utilisateur Famille: 4,99 $/mois pour un maximum de 6 utilisateurs

4,99 $/mois pour un maximum de 6 utilisateurs Teams: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Business: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

LogMeOnce évaluations et critiques

G2: 4.0/5 (17 commentaires)

4.0/5 (17 commentaires) Capterra: 4.8/5 (130 commentaires)

5. 1Mot de passe

via 1Mot de passe Conçu pour les particuliers, les familles et les équipes de travail internationales, 1Password utilise un cryptage intégral pour sécuriser vos codes d'accès, mots de passe et autres données privées. La fonctionnalité sécurisée de remplissage automatique vous permet de gagner du temps lorsque vous remplissez un formulaire et vous aide également à vous connecter à d'autres fournisseurs, comme Google ou Apple.

Une clé secrète offre une couche de sécurité supplémentaire et les audits de tiers garantissent que toute menace potentielle est détectée à temps et traitée rapidement. 🎯

1Password meilleures fonctionnalités

Demandez au générateur de mots de passe de générer des mots de passe complexes

Utilisez 1Password hors ligne ou en ligne

Protégez vos données en déplacement grâce au mode voyage, qui supprime vos coffres-forts de vos appareils avant de franchir une frontière internationale et les restaure par la suite en un seul clic. ✈️

S'intégrer à d'autres outils tels que Microsoft, Google environnements de travail et GitHub

1Password limites

Il n'est pas facile d'importer vos mots de passe à partir d'un autre outil

Certains utilisateurs signalent que la fonctionnalité de remplissage automatique ne fonctionne pas toujours de manière transparente

1Password Tarification

Individuels: 2,99 $/mois par utilisateur

2,99 $/mois par utilisateur Familles: 4,99 $/mois pour un maximum de 5 utilisateurs

4,99 $/mois pour un maximum de 5 utilisateurs Teams Starter Pack: $19.95/mois pour un maximum de 10 utilisateurs

$19.95/mois pour un maximum de 10 utilisateurs Business: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (1,300+ reviews)

4.7/5 (1,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

6. RoboForm

via RoboForm RoboForm se présente comme un gestionnaire de mots de passe de nouvelle génération. Il génère des mots de passe forts et uniques pour vous, puis les enregistre et vous connecte rapidement la prochaine fois que vous visitez ce site.

Ce gestionnaire de mots de passe analyse également le web et vous avertit si l'un de vos mots de passe a été compromis. 🚩

RoboForm meilleures fonctionnalités

Remplir rapidement des formulaires en utilisant vos données sauvegardées

Utilisez l'authentification RoboForm pour l'authentification en deux étapes (2FA) sur d'autres sites

Partagez vos mots de passe en toute sécurité tout en gardant vos données à l'abri des regards indiscrets

Utilisez RoboForm sur les appareils iPhone et Android, ainsi que sur les navigateurs web

RoboForm limites

Le forfait Free ne vous donne accès qu'à un seul appareil

L'interface utilisateur n'est pas aussi intuitive qu'elle pourrait l'être

RoboForm tarification

Free

Premium: 1,99 $/mois par utilisateur

1,99 $/mois par utilisateur Famille: 3,98 $/mois pour un maximum de 5 utilisateurs

3,98 $/mois pour un maximum de 5 utilisateurs Abonnement Business d'un an: 39,95 $/an par utilisateur

39,95 $/an par utilisateur Abonnement Business de 3 ans: 33,95 $/an par utilisateur

33,95 $/an par utilisateur Abonnement Business de 5 ans: $29.95/an par utilisateur

$29.95/an par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (1 avis)

4.5/5 (1 avis) Capterra: 4.6/5 (300+ commentaires)

7. NordPass

via NordPass NordPass est un "gestionnaire de vie numérique" facile à utiliser qui génère et enregistre des mots de passe et vous permet de les partager en toute sécurité. Il enregistre également les détails de votre carte de crédit et remplit automatiquement les formulaires à votre place. 📝

Ce gestionnaire de mots de passe assiste plusieurs types d'authentification multifactorielle et propose l'accès à votre compte par un ami ou un membre de la famille de confiance en cas d'urgence.

NordPass meilleures fonctionnalités

Profitez de la commodité des clés sans mot de passe

Découvrez si vos données ont été compromises grâce à l'outil Data Breach Scanner

Stockez en toute sécurité d'autres informations telles que les mots de passe Wi-Fi ou votre nombre de sécurité sociale

Utilisez NordPass sur votre bureau, votre appareil mobile ou votre navigateur web via une extension de navigateur

NordPass limites

L'option gratuite est assez limitée

Certains utilisateurs signalent que le remplissage automatique du mot de passe ne fonctionne pas toujours

NordPass Tarification

Free

Premium 1 an: 1,69 $/mois par utilisateur

1,69 $/mois par utilisateur Premium 2 ans: 1,29 $/mois par utilisateur

1,29 $/mois par utilisateur Famille 1 an: 2,99 $/mois pour un maximum de 6 utilisateurs

2,99 $/mois pour un maximum de 6 utilisateurs Famille 2 ans: 2,49 $/mois pour 6 utilisateurs maximum

2,49 $/mois pour 6 utilisateurs maximum Teams 1 an: 1,99 $/mois par utilisateur

1,99 $/mois par utilisateur Teams 2 ans: 1,79 $/mois par utilisateur

1,79 $/mois par utilisateur Business 1 an: 3,99 $/mois par utilisateur

3,99 $/mois par utilisateur Business 2 ans: 3,59 $/mois par utilisateur

3,59 $/mois par utilisateur Entreprise 1 an: 4,50 $/mois par utilisateur

4,50 $/mois par utilisateur Entreprise de 2 ans: 4,10 $/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (70+ reviews)

4.7/5 (70+ reviews) Capterra: 4.5/5 (20+ avis)

8. Enpass

via Enpass Enpass vous permet d'enregistrer vos mots de passe là où vous le préférez, que ce soit OneDrive, Dropbox, Google Drive, iCloud, ou hors ligne sur votre propre appareil. Vous pouvez créer des coffres-forts distincts pour vos données personnelles, vos données de travail et vos informations familiales. 👪

La synchronisation est terminée par des services tiers et comme vos données ne sont pas stockées sur les serveurs d'Enpass, vous n'avez pas à craindre qu'elles soient piratées.

Les meilleures fonctionnalités d'Enpass

Vérifiez régulièrement les mots de passe anciens et expirés à l'aide de la fonctionnalité d'audit des mots de passe

Utilisez l'un des modèles pour stocker différents types d'informations, comme les données de votre carte de crédit, vos documents d'assurance ou votre passeport

Payez mensuellement ou effectuez un paiement unique pour un accès à vie

Utilisez Enpass sur Windows, macOS, Linux ou votre appareil mobile

Limites d'Enpass

L'interface utilisateur aurait besoin d'une mise à jour

L'évaluation de la force du mot de passe peut être un peu exagérée, en supposant que la force la plus élevée est toujours requise

Tarif d'Enpass

Individuel: 1,19 $/mois par utilisateur

1,19 $/mois par utilisateur Famille: 2,39 $/mois pour un maximum de 6 utilisateurs

2,39 $/mois pour un maximum de 6 utilisateurs Unique: 99,99 $/mois par utilisateur

99,99 $/mois par utilisateur Business Starter: 8,49 $/mois pour un maximum de 10 utilisateurs

8,49 $/mois pour un maximum de 10 utilisateurs Business Standard: 2,99 $/mois par utilisateur

2,99 $/mois par utilisateur Enterprise: 3,99 $/mois par utilisateur

Les évaluations et les avis des utilisateurs

G2: 4.6/5 (25 commentaires)

4.6/5 (25 commentaires) Capterra: 4.3/5 (3 commentaires)

9. Keeper

via Gardien Keeper est un gestionnaire de mots de passe qui stocke également d'autres informations, comme des fichiers confidentiels ou l'infrastructure critique de votre entreprise. Il travaille bien pour un usage personnel, les familles ou les entreprises.

L'architecture zéro confiance et zéro connaissance garantit que vos informations sont toujours en sécurité et peuvent être facilement récupérées lorsque vous en avez besoin, même si vous n'êtes pas en ligne.

Les meilleures fonctionnalités de Keeper

Automatisation de la rotation des mots de passe pour réduire encore plus les risques

Faites une analyse du dark web pour savoir si votre mot de passe a été compromis

Profitez de la bibliothèque de ressources, qui comprend une formation sur l'utilisation de Keeper 📚

Si vous êtes admissible, profitez de la réduction de 50 % pour les étudiants et de 30 % pour les militaires, les premiers intervenants, les infirmières, les médecins et les employés d'hôpitaux

Limites de Keeper

La fonctionnalité de remplissage automatique ne fonctionne pas toujours parfaitement

L'interface utilisateur n'est pas très intuitive pour les utilisateurs non techniques

Prix de Keeper

Personnel: 2,92$/mois par utilisateur

2,92$/mois par utilisateur Famille: $6.25/mois pour un maximum de 5 utilisateurs

$6.25/mois pour un maximum de 5 utilisateurs Business Starter: 2$/mois par utilisateur

2$/mois par utilisateur Business: 3,75 $/mois par utilisateur

3,75 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Conserver les évaluations et les avis

G2: 5.0/5 (40+ reviews)

5.0/5 (40+ reviews) Capterra: 4.7/5 (470+ avis)

10. LastPass

via LastPass Ce gestionnaire de mots de passe enregistre des mots de passe illimités et peut générer des mots de passe. Il remplit également automatiquement les formulaires et vous permet de partager vos mots de passe en toute sécurité avec d'autres personnes. 📨

Le tableau de bord administrateur facile à utiliser vous aide à garder le contrôle de la sécurité des mots de passe de votre famille ou de votre entreprise.

LastPass meilleures fonctionnalités

Accédez à vos mots de passe, que vous soyez en ligne ou non

Stockez des documents numériques de toutes sortes, tels que des licences de logiciels et des informations Wi-Fi

Protégez vos données grâce à l'authentification multifactorielle sur les offres Premium et Business

Passez facilement au niveau de compte supérieur au fur et à mesure que votre entreprise se développe

LastPass limites

Le forfait Free ne permet l'accès qu'à partir d'un seul appareil

Une faille de sécurité en 2022 a entamé la crédibilité de l'entreprise, mais elle a renforcé la sécurité depuis

LastPass prix

Free

Premium: 3 $/mois par utilisateur

3 $/mois par utilisateur Familles: 4 $/mois pour un maximum de 6 utilisateurs

4 $/mois pour un maximum de 6 utilisateurs Teams: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Business: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (1,300+ reviews)

4.4/5 (1,300+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,700+ reviews)

Autre Gestion des mots de passe Outils

Garantir l'accès aux mots de passe enregistrés est essentiel, mais ce n'est qu'un aspect de la gestion de vos informations sensibles. Vous voulez une solution complète de gestion des mots de passe gestion de projet pour afficher une vue d'ensemble et assurer un flux de travail continu pour les tâches quotidiennes. C'est là que ClickUp entre en jeu.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif Les vues Tableur, Liste, Gantt et Tableau de ClickUp /$$img/

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues, et des automatisations de tâches

ClickUp est une plateforme de gestion de projet tout-en-un qui booste la productivité et améliore.. la collaboration au sein de l'équipe à tous les niveaux.

Commencez votre projet en utilisant Tableaux blancs ClickUp et Cartes mentales ClickUp pour faire du brainstorming et planifier votre processus . Utilisez ensuite ces notes pour rédiger une version finale de votre projet feuille de route pour la gestion de projet qui comprend la portée et les produits à livrer, les jalons et les échéanciers, ainsi que les ressources clés et les risques potentiels. Logiciel de collaboration de projet facilite le travail avec d'autres personnes tout au long du processus. 🛤️

Une fois le projet lancé, gérez toutes vos tâches et gardez un œil sur la progression de votre équipe grâce à l'outil de gestion intégré logiciel de gestion des tâches intégré . Collaborer sur des documents avec votre équipe en temps réel ou de manière asynchrone. Sauvegardez ensuite le Documents ClickUp que vous créez sur la plateforme afin que vous puissiez toujours trouver ce dont vous avez besoin.

Affichez tous les aspects de votre projet dans la forme de votre choix, par exemple sous forme de Liste, Diagramme de Gantt , Tableau, ou dans Vue Tableur .

Conseil pro: Vous pouvez utiliser l'affichage Tableur pour enregistrer vos mots de passe et utiliser la fonction Générateur de mots de passe IA pour des mots de passe sûrs et uniques. 🙌

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que sur les forfaits payants

L'application mobile n'est pas encore aussi riche en fonctionnalités que la version bureau

Tarifs ClickUp

Free Forever: Free

Free Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

Protégez vos données sensibles et assurez votre tranquillité d'esprit

Protéger vos données des pirates informatiques est une nécessité dans le monde en ligne d'aujourd'hui. Vous pouvez enregistrer vos mots de passe dans une feuille de calcul ou laisser votre navigateur s'en charger. Mais les gestionnaires de mots de passe dédiés sont bien plus sûrs. 💯

Une fois que vous avez choisi le gestionnaire de mots de passe qui vous convient le mieux, optimisez le reste de votre flux de travail avec ClickUp. Vous gagnerez en productivité et en sécurité outils de gestion de projet pour vous assister dans tous les aspects de votre travail. S'inscrire gratuitement avec ClickUp dès aujourd'hui.