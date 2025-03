Modèle gratuit de Todoist pour gérer les tâches

Grâce à un ensemble de fonctionnalités puissantes et à une interface conviviale, Todoist vous aide à garder le contrôle de vos tâches et de vos projets.

L'outil propose également des modèles qui vous permettent de créer des checklists et de simplifier les flux de travail. Si vous cherchez à assurer une collaboration fluide et une gestion efficace des tâches au sein de vos équipes, ces outils peuvent s'avérer très utiles.

Explorons quelques-uns des meilleurs Todoist gratuits modèles de listes à faire pour vous aider à mieux gérer vos tâches. Que vous vous concentriez sur un travail approfondi ou que vous fassiez simplement le suivi des tâches pour votre petite entreprise, nous avons un modèle pour vous !

Mais tout d'abord, comprenons ce que vous devriez rechercher dans un bon modèle Todoist.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Todoist ?

Un bon modèle Todoist doit être :

Effacées et concises: Chaque tâche doit être facile à comprendre en un coup d'œil

Bien organisé : les tâches doivent être regroupées de manière logique, souvent par projet ou par catégorie

Visuel : les tâches doivent avoir des couleurs, des étiquettes ou des niveaux de priorité pour faire ressortir les tâches importantes

Flexible : Facilement personnalisable pour s'adapter à vos besoins spécifiques et à vos flux de travail

Actionnable : Les tâches doivent être spécifiques, avec des éléments d'action et des délais clairs

Complet : Couvre tous les aspects nécessaires de votre projet ou de votre routine

Top 5 des modèles gratuits de Todoist

Voyons quelques exemples de modèles de Todoist que vous pouvez utiliser dans votre vie personnelle et professionnelle.

1. Le modèle des réunions 1 à 1 par Todoist

via Todoist Les réunions individuelles aident les managers à s'assurer que les membres de l'équipe sont heureux et productifs. Au lieu d'assister à ces réunions sans préparation, vous pouvez utiliser la Modèle de réunions individuelles de Todoist . Ce modèle vous aide à structurer vos discussions, en veillant à ce que les sujets importants soient abordés.

De plus, vous pouvez l'intégrer à une application de suivi du temps pour surveiller la durée de chaque réunion, ce qui vous aide à rester efficace.

Idéal pour: Les managers et les employés qui souhaitent faciliter une communication et une collaboration efficaces lors de leurs réunions individuelles.

2. Le modèle Tâches de comptabilité par Todoist

via Todoist La gestion des finances de votre entreprise est essentielle à sa réussite. Les paiements excessifs ou le non-respect des délais peuvent avoir un impact considérable sur la rentabilité. Avec le Modèle de tâches comptables par Todoist , vous avez tout ce dont vous avez besoin pour rester au top de vos tâches financières.

Du suivi des dépenses à la gestion des tâches liées aux impôts, ce modèle permet de s'assurer que votre processus de comptabilité est organisé et efficace afin que vous puissiez vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.

Idéal pour: Toute personne cherchant à rationaliser son flux de travail comptable et à s'assurer que ses obligations financières sont réunies de manière organisée.

💡Pro Tip: Utilisez ce modèle pour suivre les tâches récurrentes telles que l'"audit trimestriel" et définissez un rappel au moins quelques semaines avant la date d'échéance afin de pouvoir terminer les tâches à temps.

3. Le modèle de Calendrier de contenu par Todoist

via Todoist Même si la publication spontanée fonctionne, le fait d'avoir un calendrier précis de ce qui est publié vous donne une bien meilleure chance de maximiser le retour sur investissement de votre contenu. Avec le Modèle de calendrier de contenu par Todoist avec ce modèle, vous pouvez forfaiter votre contenu à l'avance.

Ce modèle affiche deux vues: tableau et Calendrier. Avec la vue Tableau, vous pouvez déplacer sans effort votre contenu dans un flux de travail de type Kanban via des tableaux Todoist, ce qui permet d'en afficher la visibilité. La disposition calendrier offre un aperçu clair de votre calendrier de publication, permettant une planification et des ajustements faciles avec la fonction de glisser-déposer

Vous pouvez activer/désactiver l'un ou l'autre via le menu "Afficher" en haut à droite. Gagnez du temps en dupliquant les tâches des modèles et suivez leur progression tout au long du processus de création.

Des instructions supplémentaires sont disponibles dans le panneau "Pas de date" ou dans l'affichage du Tableau.

Idéal pour: Les équipes qui souhaitent améliorer leur processus de forfait de contenu grâce à une gestion des tâches organisée, une meilleure collaboration et une visibilité claire des projets à venir.

4. Le modèle de bilan hebdomadaire par Todoist

via Todoist Les Modèle de bilan hebdomadaire par Todoist est basé sur la méthode populaire "Getting Things Terminé" (GTD). Ce modèle vous aide à passer en revue votre semaine en réfléchissant à ce que vous avez accompli, à ce que vous avez manqué et à ce qui pourrait être amélioré

Le modèle est idéal pour suivre les tâches globales, comme répondre à tous les e-mails essentiels et régler les derniers détails avant le week-end.

Idéal pour: Les personnes qui cherchent à améliorer leur productivité grâce à une réflexion et un forfait structurés.

5. Le modèle des bilans annuels par Todoist

via Todoist Les Modèle de bilan annuel par Todoist qu'il soit lié au travail, à la vie personnelle ou à un mélange des deux, ce modèle de Todoist vous permet d'explorer les 365 derniers jours et d'évaluer la façon dont l'année s'est déroulée.

Qu'il s'agisse d'accomplissements professionnels ou de croissance personnelle, il vous aide à saisir la situation dans son ensemble et à fixer des objectifs clairs pour l'année à venir. C'est l'outil idéal pour clôturer l'année sur une note réfléchie.

Idéal pour: Les personnes qui souhaitent cultiver une habitude de réflexion et de forfait stratégique annuel, conduisant en fin de compte à une amélioration de la productivité et de la satisfaction personnelle.

💡Pro Tip: Saisissez vos invitations, instructions et réponses aux questions d'examen directement dans les commentaires de la tâche pour faciliter l'accès et l'organisation.

Limites de l'utilisation de Todoist

Bien que Todoist offre une variété de fonctionnalités, il est important de reconnaître certaines de ses limites :

Visibilité des sous-tâches: Les sous-tâches peuvent parfois se perdre dans le mélange, et vous devrez peut-être cliquer pour les trouver

Les sous-tâches peuvent parfois se perdre dans le mélange, et vous devrez peut-être cliquer pour les trouver Projets complexes: Pour les projets vraiment complexes avec de multiples couches, Todoist peut sembler un peu trop simpliste

Pour les projets vraiment complexes avec de multiples couches, Todoist peut sembler un peu trop simpliste Personnalisation limitée: Bien qu'il existe des thèmes et des libellés, les options de personnalisation globales sont quelque peu limitées

Bien qu'il existe des thèmes et des libellés, les options de personnalisation globales sont quelque peu limitées Limites de l'intégration: Bien qu'il s'intègre à de nombreuses applications, certains utilisateurs ressentent le besoin d'une intégration encore plus transparente avec leurs outils de flux de travail

Bien qu'il s'intègre à de nombreuses applications, certains utilisateurs ressentent le besoin d'une intégration encore plus transparente avec leurs outils de flux de travail Contraintes de la version gratuite: La version gratuite a des fonctionnalités limitées par rapport à la version premium, ce qui pourrait être un inconvénient pour ceux qui ne veulent pas payer

Alternatives Modèles Todoist

Bien que Todoist ait adapté ses fonctionnalités de liste de tâches aux environnements de travail modernes, il reste en deçà des outils de gestion de tâches plus dynamiques.

Il lui manque les fonctionnalités avancées pour la gestion de projets complexes, vous devrez donc peut-être vous tourner vers.. Alternatives à Todoist offrant des fonctionnalités plus robustes pour la gestion des tâches.

C'est ici que ClickUp s'impose comme une option supérieure.

Les fonctionnalités de ClickUp modèles de liste de tâches offrent une plus grande personnalisation, ce qui vous permet d'adapter les flux de travail à vos besoins particuliers et de veiller à l'organisation de votre équipe. Ils offrent une grande variété de modèles pour toutes les utilisations possibles : modèles de projet, modèles de marketing, modèles de gestion de produits et même modèles personnels.

ClickUp offre également diverses fonctionnalités, telles que des champs personnalisés et des statuts, des intégrations et une collaboration en temps réel, et peut assister des projets de toutes tailles.

Et le meilleur ? Bon nombre de ces fonctionnalités avancées sont disponibles dans la version gratuite de ClickUp, ce qui en fait un choix parfait pour les utilisateurs à la recherche de solutions robustes et conviviales sans le coût supplémentaire.

Voyons maintenant quelques modèles dynamiques qui peuvent embellir vos listes de choses à faire :

1. Le modèle Mon travail À faire de ClickUp

Le modèle de travail à faire de ClickUp

Un modèle de travail à faire est indispensable pour tous ceux qui cherchent à stimuler la productivité et à assurer le suivi de leurs tâches. En cours, par exemple, si votre équipe va se charger d'un nouveau projet, vous pouvez utiliser ce modèle pour attribuer des tâches à chaque membre de l'équipe, les classer par ordre de priorité et visualiser la progression des tâches.

Avec Modèle de travail à faire de ClickUp vous pouvez facilement planifier vos tâches quotidiennes et les classer par ordre de priorité en fonction de leur urgence ou de leur importance. Il est conçu pour vous aider à rester organisé et à faire les choses de manière efficace.

Voici comment ce modèle peut vous aider :

Décomposer les tâches complexes en éléments plus petits et plus faciles à gérer

Hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence

Garder la maîtrise de votre progression grâce à des outils de suivi visuel tels que les tableaux Kanban ou les diagrammes de Gantt

Réduire le stress en ayant un aperçu clair de ce qui doit être achevé

Idéal pour: Les personnes qui cherchent à rationaliser leurs activités quotidiennes et à améliorer leur productivité personnelle ou les équipes qui ont besoin de coordonner les tâches et de s'assurer que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne les priorités quotidiennes.

2. Le modèle ClickUp des choses à faire au quotidien

Modèle ClickUp des choses à faire

Modèle de ClickUp pour les choses à faire au quotidien vous aide à garder une trace de toutes vos tâches quotidiennes en toute simplicité. Parfait pour les débutants, ce modèle est personnalisable et prêt à l'emploi, vous permettant de comptabiliser tout ce que vous devez accomplir tout au long de la journée

Grâce à des checklists pratiques et des champs personnalisés, rester organisé n'a jamais été aussi complexe.

Ce modèle peut vous aider :

Conserver une liste organisée de vos tâches quotidiennes

Cocher rapidement les tâches au fur et à mesure que vous les achevez

Paramétrer vos tâches rapidement et facilement, quel que soit votre niveau d'expérience

Mon en cours: Les personnes qui cherchent à organiser leurs tâches quotidiennes ainsi que les membres d'une équipe ou les managers qui ont besoin de coordonner les tâches et de suivre la progression en cours dans un environnement de travail.

3. Le calendrier ClickUp Modèle de liste À faire

Le modèle de liste à faire du Calendrier de ClickUp

Nous savons tous que l'organisation est la clé pour atteindre nos objectifs et faire Terminé, mais la gestion de tâches multiples peut parfois s'avérer difficile.

Le Modèle de liste à faire du calendrier ClickUp peut vous aider à gérer vos heures de travail, vos échéances et vos objectifs.

Ce modèle offre un affichage unifié de toutes vos tâches, ce qui facilite le forfait de votre journée, de votre semaine et de votre avenir

Avec ce modèle, vous pouvez :

Planifier facilement des tâches et ne jamais manquer une échéance

Organiser les tâches en catégories distinctes pour plus de clarté

Découvrir les détails de chaque tâche et vérifier rapidement la progression

Idéal pour: Toute personne à la recherche d'un modèle personnel pour gérer efficacement des tâches multiples et des échéances.

4. Le modèle de checklist du projet ClickUp

Modèle de checklist pour le projet ClickUp

Le forfait d'un projet peut s'avérer accablant, mais les Modèle de checklist de projet de ClickUp facilite les choses en fournissant une feuille de route claire.

Ce modèle comprend des sous-tâches générales qui décrivent les exigences de base de tout projet, vous aidant, vous et votre équipe, à démarrer sans encombre. Suivez la progression, assignez des tâches, gérez les délais et bien plus encore grâce à cet outil de gestion de projet complet.

Idéal pour: Les gestionnaires de projets et les équipes qui cherchent à améliorer l'efficacité, le compte rendu et l'organisation de leurs flux de travail.

5. Le modèle de checklist hebdomadaire ClickUp

Gardez le contrôle sur toutes les tâches et faites des forfaits grâce à Modèle de checklist hebdomadaire de ClickUp . Ce modèle vous aide à organiser vos tâches pour toute la semaine, en vous assurant de ne rien oublier d'important. Grâce aux catégories personnalisables et aux rappels clés, rester au courant de vos responsabilités devient un jeu d'enfant.

Gardez le contrôle sur toutes les tâches et faites des forfaits grâce à Modèle de checklist hebdomadaire de ClickUp . Ce modèle vous aide à organiser vos tâches pour toute la semaine, en vous assurant de ne rien oublier d'important. Grâce aux catégories personnalisables et aux rappels clés, rester au courant de vos responsabilités devient un jeu d'enfant.

Voici comment vous pouvez utiliser ce modèle :

Déterminer les tâches: Commencez par déterminer les tâches à achever chaque semaine. Cela peut aller de l'établissement d'une liste d'épicerie à la prise de contact avec un client, en passant par la planification d'une réunion

Commencez par déterminer les tâches à achever chaque semaine. Cela peut aller de l'établissement d'une liste d'épicerie à la prise de contact avec un client, en passant par la planification d'une réunion Classer les tâches par ordre de priorité : Après avoir identifié toutes les tâches hebdomadaires, hiérarchisez-les en leur attribuant un niveau de priorité (élevé, moyen, faible) et organisez-les en conséquence

: Après avoir identifié toutes les tâches hebdomadaires, hiérarchisez-les en leur attribuant un niveau de priorité (élevé, moyen, faible) et organisez-les en conséquence Créez des checklists : une fois votre liste de tâches et vos priorités paramétrées, créez votre checklist à l'aide des outils suivants La vue Tableur de ClickUp. Saisissez les tâches avec leur niveau de priorité et incluez tous les détails pertinents tels que les délais ou les membres de l'équipe assignés

: une fois votre liste de tâches et vos priorités paramétrées, créez votre checklist à l'aide des outils suivants La vue Tableur de ClickUp. Saisissez les tâches avec leur niveau de priorité et incluez tous les détails pertinents tels que les délais ou les membres de l'équipe assignés Suivre la progression: Une fois que votre checklist est prête, suivez votre progression en marquant les tâches comme achevées ou en cours. Utilisez l'option Affichage du Calendrier dans ClickUp pour ne pas perdre de vue les échéances

Idéal pour: Toute personne souhaitant rationaliser son forfait hebdomadaire et la gestion de ses tâches à l'aide d'un puissant outil d'organisation.

Organisez vos listes À faire avec les modèles ClickUp

Bien que Todoist offre une base solide pour la gestion des tâches, ses modèles peuvent ne pas répondre aux divers besoins des professionnels. Leurs limites en matière de personnalisation, de fonctionnalités de collaboration et de fonctions avancées peuvent nuire à la productivité et à l'efficacité.

ClickUp offre un plus large intervalle de modèles personnalisables adaptés à divers secteurs et flux de travail, fournissant ainsi une solution plus complète pour la gestion des tâches professionnelles. Et bien sûr, vous pouvez toujours créer vos propres modèles !

Avec ses fonctionnalités avancées, ses outils de collaboration robustes et son interface intuitive, ClickUp vous permet de simplifier vos processus et d'atteindre une plus grande productivité.