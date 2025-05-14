10 Meilleures extensions Chrome d'enregistreur d'écran en 2025

Pour les équipes asynchrones et à distance, l'enregistrement d'écran est indispensable.

L'essor des enregistrements d'écran en est la preuve. Lentement mais sûrement, l'enregistrement d'écran remplace les réunions, car il permet aux équipes situées dans différents fuseaux horaires d'expliquer des concepts, de décrire leurs expériences, de résoudre des problèmes et bien plus encore, le tout avec clarté. C'est également un moyen pratique de créer des enregistrements de vidéos explicatives, de bugs logiciels et de problèmes informatiques.

Les données le confirment. 48 % des professionnels estiment que les messages vidéo enregistrés les aident à communiquer facilement avec leurs collègues sans avoir besoin de réunions.

Mais pour rendre l'enregistrement d'écran accessible, vous avez besoin des bons outils. L'enregistrement n'est qu'un début. La bonne extension de navigateur peut faire toute la différence. Elle doit être facile à installer, s'intégrer en douceur et offrir des fonctionnalités essentielles telles que la modification en cours et le partage.

C'est pourquoi nous avons fait le travail difficile pour vous. Nous avons compilé les 10 meilleures extensions Chrome pour l'enregistrement d'écran. Plongez dans vos outils favoris qui rendent l'enregistrement d'écran parfait.

Ce qu'il faut rechercher dans les extensions Chrome d'enregistrement d'écran

Un bon enregistreur d'écran facilite votre flux de travail et rend votre contenu plus attrayant. Il simplifie la capture, la modification et le partage de vidéos, vous permettant de créer des tutoriels soignés, des présentations attrayantes et des mises à jour d'équipe fluides avec un minimum d'efforts.

Voici quelques éléments à prendre en compte lors du choix de la meilleure extension d'enregistrement d'écran :

Options d'enregistrement et exportation multi-format : Recherchez la flexibilité pour capturer l'intégralité de votre écran, votre webcam ou les deux. Certaines extensions prennent également en charge l'audio du système, l'entrée microphone et l'exportation dans plusieurs formats (MP4, GIF, WebM, etc.) pour faciliter le partage et la réutilisation

Outils de modification et annotation en direct : Les fonctionnalités de base telles que le rognage, les annotations et les fonctionnalités basées sur l'IA, comme les légendes et les surlignages automatiques, peuvent améliorer la clarté. Certains outils offrent également la possibilité d'annoter l'écran en direct pendant une présentation Google Slides ou de mettre en évidence le curseur

Confidentialité, stockage et protection des informations sensibles : Vérifiez où vos enregistrements sont sauvegardés : stockage cloud pour plus d'accessibilité ou stockage local pour contrôler la confidentialité. Si vous enregistrez des données confidentielles, recherchez des fonctionnalités intégrées de floutage ou de caviardage pour protéger les informations sensibles

Limite de temps : Les versions gratuites de certains logiciels d'enregistrement d'écran imposent des limites de temps d'enregistrement. Si vous avez besoin de capturer de longues sessions, choisissez des outils sans restrictions. Vérifiez également combien de vidéos peuvent être enregistrées gratuitement

Facilité de partage : La génération instantanée de liens, l'intégration à Google Drive et les options de téléchargement direct facilitent le partage des enregistrements

Disponibilité hors ligne : Si vous devez enregistrer sans connexion Internet, recherchez des extensions qui prennent en charge l'enregistrement hors ligne ou vous permettent d'enregistrer des captures d'écran

Filigranes : Les versions gratuites de certaines extensions ajoutent des filigranes, vérifiez donc si un forfait payant est nécessaire pour les supprimer

Analyses de lecture : Certains outils avancés fournissent des informations sur les spectateurs, telles que la durée de visionnage et des indicateurs d'engagement, qui sont utiles pour les vidéos de formation ou commerciales

Fonctionnalités supplémentaires : Certains outils proposent la diffusion en direct, la suppression de l'arrière-plan ou des éléments interactifs qui améliorent les présentations et les tutoriels

Les extensions Chrome pour l'enregistrement d'écran en un coup d'œil

Voici un résumé rapide des meilleures extensions Chrome d'enregistrement d'écran pour vous :

Extension Chrome pour l'enregistrement d'écran Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Évitez les changements de contexte pendant l'enregistrement d'écran Open source, axé sur la confidentialité Free Screencastify Réunions d'entreprise Capture en plein écran, onglet ou webcam, annotations, fonctionnalités interactives, suivi des spectateurs À partir de 15 $/mois Loom Collaboration en équipe et messagerie vidéo asynchrone Enregistrement d'écran et de webcam, partage instantané de liens, outils de commentaires, assistance via une application mobile Tarification personnalisée BlueDot Transcription basée sur l'IA Transcription alimentée par l'IA, modification en cours de transcription, hub de vidéos consultables À partir de 18 $/mois Capture d'écran géniale Enregistrement d'écran basique Fonctionnalités d'enregistrement et de capture d'écran de base, partage instantané, intégrations avec Trello et plus encore À partir de 6 $/mois Scre Enregistrement d'écran hors ligne Fonctionnalités d'enregistrement et de capture d'écran de base, partage instantané, intégrations avec Trello, et plus encore Free ScreenPal Enregistreur d'écran avec suppression de l'arrière-plan Sous-titres et traductions, quiz interactifs, suppression de l'arrière-plan, outils de modification en cours À partir de 4 $/mois Fluvid Diffusion en direct et messagerie vidéo Diffusion en direct, analyse des spectateurs, stockage cloud, contrôles de confidentialité personnalisables Free Vmaker Création de vidéos alimentée par l'IA et enregistrement d'écran Suppression des bruits de fond grâce à l'IA, sous-titres automatiques, annotations en temps réel À partir de 24 $/mois Screenity Enregistrement hors ligne, webcam et options audio Outil open source, annotations en temps réel, découpe et modification intégrées, enregistrement axé sur la confidentialité Free

🧠 Le saviez-vous ? L'un des premiers outils majeurs d'enregistrement d'écran était Lotus ScreenCam, développé en 1993 pour la plateforme Lotus Notes.

Les 10 meilleures extensions Chrome pour enregistrer votre écran

Nous avons sélectionné les meilleures extensions Chrome pour enregistrer votre écran et les avons passées en revue. Voici quelques informations à leur sujet :

1. ClickUp (Idéal pour sa facilité d'utilisation et pour éviter les changements de contexte pendant l'enregistrement d'écran)

Commencez avec ClickUp Clips Essayez ClickUp Clips pour enregistrer des vidéos d'écran afin de partager vos commentaires ou d'expliquer des processus

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail, qui regroupe la gestion de projet, la discussion et l'enregistrement d'écran en un seul endroit.

Clip ClickUp

Une fonctionnalité remarquable est ClickUp Clips, un enregistreur d'écran intégré.

Avec ClickUp Clips, vous pouvez facilement enregistrer l'activité de l'écran, expliquer les flux de travail et fournir des commentaires, le tout sans quitter ClickUp. Une fois l'enregistrement arrêté, chaque clip est automatiquement enregistré, ce qui le rend accessible à tout moment.

Ajoutez des commentaires directement sur les clips pour demander des précisions

Les clips s'intègrent directement dans les discussions. Vous pouvez enregistrer un clip dans n'importe quel fil de discussion ou commentaire ClickUp afin de fournir des explications claires sans avoir à taper de longues réponses. Tous les participants à la discussion peuvent regarder le clip instantanément, ce qui favorise les discussions productives.

À quoi sert la messagerie vidéo si aucune action n'est entreprise ?

Les clips ClickUp peuvent être liés directement à des tâches, transformant ainsi les discussions en étapes concrètes. Si vous examinez la mise à jour d'un projet, vous pouvez joindre votre clip à une tâche, garantissant ainsi que toute l'équipe dispose d'instructions claires et d'un contexte visuel.

Enregistrez facilement l'activité de votre écran, expliquez vos flux de travail et fournissez des commentaires avec ClickUp Clips

La collaboration ne s'arrête pas à l'enregistrement : ClickUp vous permet d'interagir directement avec les clips. Tout le monde peut ajouter des commentaires horodatés à un clip, ce qui rend les discussions plus interactives. Les questions, les commentaires et les approbations peuvent tous être ajoutés directement dans la vidéo, ce qui élimine les allers-retours et la confusion.

Tous vos enregistrements sont stockés dans le Hub Clips ClickUp, où vous pouvez organiser, gérer et revoir vos anciens clips sans avoir à rechercher dans différentes tâches.

ClickUp est fourni avec une extension Chrome ClickUp, vous pouvez donc commencer à enregistrer directement depuis votre navigateur, ce qui facilite encore plus la capture d'explications, de procédures pas à pas ou de mises à jour sans avoir à changer d'onglet.

ClickUp Brain

Vous avez besoin d'une transcription rapide de vos enregistrements ? ClickUp Brain transcrit automatiquement les clips, vous permettant ainsi de revoir les points clés sans avoir à revoir toute la vidéo.

Par exemple, si un collègue partage une mise à jour de projet de 10 minutes, vous pouvez rapidement parcourir la transcription pour trouver les livrables ou les échéances clés au lieu de regarder l'enregistrement complet.

Demandez à ClickUp Brain de transcrire les notes de réunion ou les enregistrements d'écran

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Ajoutez des commentaires avec horodatage : fournissez des commentaires précis en laissant des commentaires à des moments précis de l'enregistrement, pour plus de clarté et une meilleure communication au sein de l'équipe

Partagez et intégrez des clips où que vous soyez : partagez instantanément vos enregistrements via des liens ou intégrez-les directement dans des tâches, des documents ou des discussions pour y accéder facilement

Organisez efficacement vos clips : structurez vos enregistrements avec le Hub Clips, qui facilite le stockage, la gestion et la récupération

Collaborez avec Docs : Travaillez ensemble en temps réel en intégrant des enregistrements dans des documents partagés pour faciliter la collaboration à l'aide de Travaillez ensemble en temps réel en intégrant des enregistrements dans des documents partagés pour faciliter la collaboration à l'aide de ClickUp Docs

Réfléchissez avec des tableaux blancs : dessinez, ajoutez des notes et réfléchissez à vos idées avec dessinez, ajoutez des notes et réfléchissez à vos idées avec ClickUp Whiteboards

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver la prise en main un peu difficile

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 dit :

Ce que j'aime le plus chez ClickUp, c'est qu'il remplace plusieurs outils en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une application à l'autre. Il offre un nombre inégalé de fonctionnalités par rapport aux autres logiciels. Il est également hautement personnalisable pour s'adapter à n'importe quel flux de travail grâce à des fonctionnalités telles que les vues multiples qui me permettent de configurer les projets exactement comme je le souhaite, les tableaux de bord qui me donnent une vue claire des rapports et des statistiques, et les automatisations qui me font gagner des heures en gérant les tâches répétitives.

Ce que j'aime le plus chez ClickUp, c'est qu'il remplace plusieurs outils en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une application à l'autre. Il offre un nombre inégalé de fonctionnalités par rapport aux autres logiciels. Il est également hautement personnalisable pour s'adapter à n'importe quel flux de travail grâce à des fonctionnalités telles que les vues multiples qui me permettent de configurer les projets exactement comme je le souhaite, les tableaux de bord qui me donnent une vue claire des rapports et des statistiques, et les automatisations qui me font gagner des heures en gérant les tâches répétitives.

📮 ClickUp Insight : Environ 41 % des professionnels préfèrent la messagerie instantanée pour communiquer au sein de leur équipe. Bien qu'elle permette des échanges rapides et efficaces, les messages sont souvent dispersés sur plusieurs canaux, fils ou messages directs, ce qui rend plus difficile la récupération des informations par la suite. Avec une solution intégrée comme ClickUp Chat, vos fils de discussion sont mappés à des projets et tâches spécifiques, ce qui permet de garder vos discussions dans leur contexte et facilement accessibles.

2. Screencastify (idéal pour les réunions d'entreprise)

via Screencastify

Screencastify permet aux professionnels d'enregistrer et de partager des réunions, des sessions de formation ou des présentations sans avoir à envoyer de longs e-mails. En un seul clic, vous pouvez capturer votre écran entier, les onglets de votre navigateur ou votre webcam. Des outils d'annotation intégrés vous aident à mettre en évidence les points clés en temps réel, pour un contenu clair et attrayant.

Meilleures fonctionnalités de Screencastify

Capturez l'écran entier, un onglet du navigateur ou une webcam

Utilisez l'outil stylo pour mettre en évidence les points clés en temps réel

Partagez instantanément des vidéos et suivez l'engagement des spectateurs, notamment qui a regardé et à quelle fréquence

Ajoutez des questions interactives pour garantir la compréhension

Limites de Screencastify

La version gratuite est limitée à cinq minutes d'enregistrement

Il ne dispose pas d'hébergement vidéo intégré. Vous devez utiliser Google Drive pour le stockage

Tarifs de Screencastify

Free

Starter : 15 $ par utilisateur et par mois

Pro : 20 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Screencastify

G2 : 4,6/5 (plus de 60 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Screencastify ?

Un avis G2 dit :

Screencastify est l'un des moyens les plus rapides d'enregistrer directement depuis un navigateur grâce à son extension. Aider les autres devient un jeu d'enfant. Parfois, l'extension me déconnecte de manière aléatoire. J'ai déjà perdu des enregistrements qui ont tout simplement disparu sans laisser de trace.

Screencastify est l'un des moyens les plus rapides d'enregistrer directement depuis un navigateur grâce à son extension. Aider les autres devient un jeu d'enfant. Parfois, l'extension me déconnecte de manière aléatoire. J'ai déjà perdu des enregistrements qui ont tout simplement disparu sans laisser de trace.

3. Loom (Idéal pour la collaboration en équipe et la messagerie vidéo asynchrone)

via Loom

Loom est conçu pour les équipes qui s'appuient sur une communication asynchrone pour partager rapidement des mises à jour vidéo sans avoir à planifier de réunion. Il suffit de cliquer sur « Démarrer l'enregistrement » et d'expliquer les mises à jour du projet, de passer en revue les documents ou de fournir facilement des commentaires sur la conception à l'aide d'un écran, d'une webcam ou des deux.

Les vidéos enregistrées peuvent être partagées instantanément via un lien, et les destinataires peuvent laisser des commentaires horodatés ou des réactions sous forme d'émojis directement sur la vidéo. Cela fait de Loom un excellent outil pour recueillir des commentaires et maintenir la connexion entre les équipes, quel que soit leur fuseau horaire.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Enregistrez depuis des appareils iOS et Android

Effectuez des modifications rapides dans le navigateur ou l'application mobile

Ajoutez des liens externes pour partager des ressources supplémentaires

Recevez les commentaires, les réactions et les avis des spectateurs

Limites de Loom

Le forfait Free limite la durée et le stockage des vidéos

Certaines fonctionnalités de modification nécessitent un abonnement payant

Tarifs Loom

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Loom

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs de Loom dans la vie réelle ?

Un avis G2 dit :

Loom devient de plus en plus intelligent au fil des semaines ! La transcription IA est très utile ; pouvoir supprimer les « euh » et les mots de remplissage avec l'IA est également génial ! Cependant, certaines fonctionnalités ne sont pas aussi faciles à utiliser qu'elles pourraient l'être. Par exemple, l'extension navigateur ne vous permet pas d'accéder à votre bibliothèque, etc. ; la version bureau non plus.

Loom devient de plus en plus intelligent au fil des semaines ! La transcription IA est très utile ; pouvoir supprimer les « euh » et les mots de remplissage avec l'IA est également génial ! Cependant, certaines fonctionnalités ne sont pas aussi faciles à utiliser qu'elles pourraient l'être. Par exemple, l'extension navigateur ne vous permet pas d'accéder à votre bibliothèque, etc. ; la version bureau non plus.

4. BlueDot (le meilleur pour la transcription basée sur l'IA)

via BlueDot

L'enregistreur d'écran Chrome de BlueDot capture et partage des vidéos sans perturber votre flux de travail. Enregistrez votre écran, une fenêtre ou votre webcam en quelques clics, puis partagez instantanément grâce à un lien vidéo. Vos collègues peuvent laisser des commentaires et des annotations horodatés, ce qui réduit les réunions inutiles et accélère les efforts de collaboration.

Grâce à la modification en cours, vous pouvez couper des vidéos en modifiant la transcription, supprimer les mots de remplissage en un seul clic et générer des résumés en plusieurs langues. Toutes les enregistrements sont automatiquement organisés et consultables pour trouver, modifier et partager du contenu quand vous en avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités de BlueDot

Modifiez des vidéos à l'aide d'un éditeur basé sur l'IA qui supprime les mots directement de la transcription

Supprimez les mots de remplissage en un seul clic

Générez des résumés basés sur l'IA pour vos réunions et enregistrements

Organisez et gérez vos enregistrements dans un hub vidéo collaboratif

Recherchez des transcriptions pour accéder rapidement au contenu clé

Enregistrez automatiquement vos enregistrements grâce à la fonctionnalité de collection

Limites de BlueDot

Le forfait Free limite la durée d'enregistrement et le stockage

Certaines fonctionnalités avancées de modification et d'organisation nécessitent un forfait payant

Tarifs BlueDot

Free

Basique : 18 $ par membre et par mois

Pro : 25 $ par membre et par mois

Business : 39 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur BlueDot

Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de BlueDot ?

Un avis G2 dit :

BlueDot a totalement changé notre façon de gérer les réunions externes et internes. Les e-mails et les résumés de réunion générés automatiquement sont fantastiques. Désormais, nous pouvons nous concentrer sur notre présentation au lieu de prendre des notes. Cependant, ce serait encore mieux avec davantage d'intégrations CRM.

BlueDot a totalement changé notre façon de gérer les réunions externes et internes. Les e-mails et les résumés de réunion générés automatiquement sont fantastiques. Désormais, nous pouvons nous concentrer sur notre présentation au lieu de prendre des notes. Cependant, ce serait encore mieux avec davantage d'intégrations CRM.

5. Awesome Screenshot (idéal pour ceux qui recherchent un outil simple)

via Awesome Screenshot

Awesome Screenshot est un outil simple mais efficace de cette liste. Bien qu'il n'offre pas beaucoup de fonctionnalités avancées, il couvre tous les éléments essentiels pour l'enregistrement et la capture d'écran.

Il permet un partage instantané et s'intègre à des outils de productivité tels que Trello, Slack, Asana et Jira. L'extension comprend également un éditeur de captures d'écran avec des options d'annotation. Awesome Screenshot est idéal pour les personnes qui ont besoin d'un enregistreur d'écran Chrome sans être submergées par d'autres fonctionnalités.

Les meilleures fonctionnalités d'Awesome Screenshot

Intégrez Trello, Slack, Asana, Jira et bien d'autres encore

Capturez des captures d'écran de pages entières ou de zones sélectionnées

Annoter des captures d'écran avec des outils de flou, de texte et de dessin

Limitations de Awesome Screenshot

La version gratuite limite la durée d'enregistrement

Certaines intégrations et fonctionnalités nécessitent un abonnement payant

Tarifs Awesome Screenshot

Free

Basique : 6 $ par mois

Professionnel : 8 $ par mois

Évaluations et avis sur Awesome Screenshot

Pas assez d'avis

6. Scre. io (Idéal pour l'enregistrement d'écran hors ligne)

via Scre

Scre. io est un enregistreur d'écran et de caméra gratuit et facile à utiliser qui fonctionne aussi bien en ligne que hors ligne. Que vous ayez besoin de capturer un onglet de navigateur, une fenêtre ou l'ensemble de votre bureau, Scre. io est là pour vous, sans aucune limite de temps d'enregistrement !

Vous pouvez choisir d'enregistrer uniquement votre écran, uniquement votre webcam ou les deux, avec plusieurs options d'entrée audio pour obtenir la configuration idéale. De plus, vos enregistrements sont stockés en toute sécurité hors ligne, vous gardez ainsi le contrôle de vos fichiers.

Les meilleures fonctionnalités

Choisissez parmi quatre options d'enregistrement audio : microphone, audio système avec microphone, système uniquement ou pas d'audio pour un contrôle total de votre installation audio

Utilisez une webcam ou une caméra frontale pour enregistrer en même temps que l'écran afin de créer des présentations et des tutoriels

Travaillez hors ligne sans connexion Internet, pour un enregistrement sécurisé et ininterrompu à tout moment

Limites de Scre

Aucun outil de modification intégré

Nécessite une gestion manuelle des fichiers pour le stockage

Tarifs Scre

Free

Évaluations et avis sur Scre

Pas assez d'avis

7. ScreenPal (idéal pour ceux qui souhaitent enregistrer leur écran en supprimant l'arrière-plan)

via ScreenPal

ScreenPal est un outil polyvalent d'enregistrement d'écran et de modification de vidéos destiné aux professionnels, aux enseignants et aux créateurs de contenu. Il vous permet d'enregistrer votre écran entier, une fenêtre spécifique ou une zone personnalisée, avec la possibilité d'inclure votre webcam. L'enregistrement audio est flexible, permettant l'entrée microphone, l'audio système, les deux ou aucun des deux.

Le meilleur dans tout ça ? Elles sont fournies avec des outils basés sur l'IA, tels que des sous-titres automatiques, des traductions et même des éléments interactifs pour stimuler l'engagement.

Vous avez besoin de nettoyer votre vidéo ? L'éditeur intégré vous aide à créer des légendes générées par IA, des chapitres automatiques et à supprimer l'arrière-plan pour un résultat professionnel. Le partage est fluide : exportez dans plusieurs formats, générez un lien partageable ou créez des GIF.

Meilleures fonctionnalités de ScreenPal

Utilisez la fonctionnalité de transcription IA et la traduction automatique pour générer des sous-titres dans plus de 150 langues

Supprimez automatiquement l'arrière-plan des vidéos sans avoir besoin d'un fond vert, pour des enregistrements plus professionnels

Générez des résumés, des légendes et des chapitres vidéo basés sur l'IA pour rationaliser la création de contenu

Créez des évaluations interactives avec des quiz et des sondages générés par l'IA qui testent l'engagement des spectateurs

Découpez, coupez et améliorez vos vidéos avec des chapitres automatiques, un flou d'arrière-plan et une bibliothèque musicale gratuite

Limites de ScreenPal

Certaines fonctionnalités basées sur l'IA nécessitent un forfait payant

La modification en cours sur le cloud peut nécessiter une connexion Internet pour bénéficier de toutes les fonctionnalités

Tarifs ScreenPal

FreeDeluxe : 4 $/mois, facturé annuellement

Max : 10 $/mois, facturé annuellement

Team Business : 8 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Évaluations et avis sur ScreenPal

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ScreenPal ?

Un avis G2 dit :

ScreenPal est convivial et offre d'excellentes fonctionnalités de modification en cours. J'adore ajouter des questions pour maintenir l'intérêt des élèves et utiliser leur banque de ressources pour la musique, les images et les vidéos. Il y a une légère courbe d'apprentissage et les coupes précises peuvent être délicates, mais dans l'ensemble, c'est facile à utiliser et cela répond bien à mes besoins !

ScreenPal est convivial et offre d'excellentes fonctionnalités de modification en cours. J'adore ajouter des questions pour maintenir l'intérêt des élèves et utiliser leur banque de ressources pour la musique, les images et les vidéos. Il y a une légère courbe d'apprentissage et les coupes précises peuvent être délicates, mais dans l'ensemble, c'est facile à utiliser et cela fonctionne bien pour mes besoins !

8. Fluvid (idéal pour le streaming en direct et la messagerie vidéo)

via Fluvid

Fluvid est un logiciel d'enregistrement d'écran qui combine la capture d'écran, la diffusion en direct et la messagerie vidéo dans un seul outil. Il permet aux utilisateurs d'enregistrer leur écran, leur webcam ou les deux, avec des fonctionnalités interactives telles que l'analyse des spectateurs, les contrôles de confidentialité et la gestion des vidéos dans le cloud.

Grâce à une intégration transparente entre les différentes plateformes, Fluvid prend en charge l'enregistrement audio du système, la personnalisation de la marque et la publication directe sur YouTube, Twitch et Facebook. Des outils d'engagement intégrés, tels que des boutons CTA, des formulaires de capture de prospects et des analyses des spectateurs, vous aident à maximiser votre impact.

Fluvid prend également en charge la diffusion en direct, ce qui le rend utile pour les webinaires, les démonstrations de produits et la collaboration en équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Fluvid

Diffusez en direct directement depuis l'extension, ce qui facilite l'organisation de webinaires, de sessions de questions-réponses et de lancements de produits

Organisez vos vidéos grâce à un tableau de bord basé sur le cloud qui comprend des options de gestion des dossiers et de partage pour les équipes

Personnalisez les paramètres de confidentialité, notamment la protection des vidéos par mot de passe et le partage à accès limité pour une distribution contrôlée

Ajoutez des fonctionnalités interactives telles que le suivi des affichages, les commentaires et les analyses d'engagement pour mesurer les performances de vos vidéos

Limites de Fluvid

Les options de modification sont basiques par rapport aux éditeurs vidéo autonomes

Nécessite une connexion Internet stable pour la diffusion en direct et la gestion dans le cloud

Tarifs Fluvid

Free

Évaluations et avis sur Fluvid

Pas assez d'avis

9. Vmaker (Idéal pour la création et la modification en cours de vidéos grâce à l'IA)

via Vmaker

Vmaker est un logiciel d'enregistrement d'écran facile à utiliser qui vous permet de capturer un nombre illimité de vidéos sans filigrane. Créez des tutoriels, des démonstrations de produits, des vidéos de formation ou des présentations pour vos clients grâce aux fonctionnalités intégrées de modification en cours, aux arrière-plans virtuels alimentés par l'IA, aux effets de flou et aux fonctionnalités de collaboration avancées de Vmaker.

Compatible avec Windows, Mac et Chromebook, Vmaker vous permet d'enregistrer votre écran, votre webcam ou les deux simultanément tout en capturant un son interne et un son provenant du microphone de haute qualité.

Les meilleures fonctionnalités de Vmaker

Utilisez la suppression des bruits de fond alimentée par l'IA (plus de 70 modèles de bruit de fond) pour améliorer la qualité audio de vos enregistrements

Générez automatiquement des sous-titres et des légendes grâce à la reconnaissance vocale basée sur l'IA pour une meilleure accessibilité

Dessinez et annotez directement sur l'écran pendant l'enregistrement pour mettre en évidence les détails importants

Ajoutez des logos et les couleurs de votre marque, et personnalisez votre lien d'enregistrement pour une touche professionnelle

Partagez des vidéos instantanément en un seul clic, et simplifiez ainsi le processus de collaboration

Limites de Vmaker

Les outils de modification en cours avancés peuvent nécessiter la création d'un compte

Les modèles de tarification peuvent prêter à confusion

Tarifs Vmaker

Free

Starter : 24 $ par mois

Teams : 39 $ par mois

Évaluations et avis sur Vmaker

G2 : 4,7/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Vmaker ?

Un avis G2 dit :

Enregistrer et partager des vidéos est très facile, ce qui est idéal pour les questions ou les problèmes liés au travail. L'expérience utilisateur et l'interface utilisateur sont fluides et bien conçues. Mon seul reproche est de devoir me connecter souvent, mais à part cela, je n'ai rien à redire !

L'enregistrement et le partage de vidéos sont très faciles, ce qui est idéal pour les questions ou les problèmes liés au travail. L'expérience utilisateur et l'interface utilisateur sont fluides et bien conçues. Mon seul reproche est de devoir me connecter souvent, mais à part cela, je n'ai rien à redire !

10. Screenity (Idéal pour l'enregistrement d'écran open source et axé sur la confidentialité)

via Screenity

Screenity est un enregistreur d'écran gratuit et open source qui offre aux utilisateurs un contrôle total sur leurs enregistrements, sans aucune restriction. Il permet la capture d'écran, les annotations en temps réel et la modification facile des vidéos. Screenity met en avant sa confidentialité, car il ne collecte aucune donnée. Pour encore plus de contrôle, les utilisateurs ont la possibilité d'héberger eux-mêmes l'outil.

Les meilleures fonctionnalités de Screenity

Annoter des vidéos en temps réel en dessinant sur l'écran, en ajoutant du texte et en appliquant des effets pour souligner les points clés

Conservez vos enregistrements en toute confidentialité sans collecte de données, ou hébergez-les vous-même avec Screenity pour une propriété totale des vidéos stockées

Modifiez vos enregistrements grâce aux outils intégrés de découpe, recadrage et amélioration, sans avoir besoin d'un logiciel tiers

Limites de Screenity

Pas de fonctionnalités IA avancées telles que les légendes automatiques ou la suppression de l'arrière-plan

Intégration limitée avec les applications tierces par rapport à d'autres enregistreurs d'écran

Tarifs Screenity

Free

Évaluations et avis sur Screenity

Pas assez d'avis

Enregistrez vos écrans sans effort avec ClickUp

Alors que de plus en plus de personnes se tournent vers la messagerie vidéo, vous avez besoin d'un enregistreur d'écran qui vous aide à rester organisé tout en envoyant votre message. Pas quelque chose qui transforme un simple message en chaos.

Avec ClickUp Clips, vous pouvez partager des mises à jour, donner votre avis ou expliquer des processus sans avoir à changer d'outil. Enregistrez, envoyez et suivez tout en un seul endroit, de manière claire, simple et organisée.

Ne laissez pas des enregistrements d'écran désordonnés et désorganisés vous ralentir. Vous recherchez un moyen plus clair et plus efficace de communiquer avec votre équipe et vos clients ?

