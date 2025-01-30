Les 10 meilleurs outils d'automatisation des navigateurs pour automatiser les processus en 2025

Tester manuellement des applications web peut être une activité chronophage et source d'erreurs, d'autant plus si vous avez affaire à un logiciel complexe et riche en fonctions.

C'est là que l'automatisation des navigateurs entre en jeu. Les outils d'automatisation des navigateurs aident les développeurs, les non-développeurs et les professionnels de l'assurance qualité (QA) à accélérer et à affiner les tests d'applications.

Ils accomplissent cette tâche en prenant en charge les tâches répétitives et fastidieuses telles que le remplissage de formulaires, l'extraction de données ou la réalisation de tests d'interface utilisateur, ce qui vous libère du temps et vous permet de vous concentrer sur du travail créatif et stratégique.

Grâce à des outils d'automatisation des navigateurs intelligents, vos applications web fonctionnent de manière fluide et avec dépendance. Vous pouvez également accélérer votre cycle de publication et répondre facilement aux attentes de vos clients, ce qui constitue un avantage commercial indéniable à mesure que la demande de flux de travail rationalisés augmente.

Si vous recherchez les meilleurs outils pour automatiser votre navigateur, voici 10 alternatives à explorer cette année.

Qu'est-ce qu'un outil d'automatisation des navigateurs ?

Un outil d'automatisation du navigateur est un logiciel capable de contrôler et d'automatiser les actions d'un navigateur web, telles que la visite d'URL, le remplissage de formulaires, le clic sur des boutons, l'extraction de données et l'exécution de tâches web répétitives sans intervention manuelle de l'utilisateur. Il utilise un logiciel d'automatisation pour imiter les interactions humaines avec les sites web ou les applications web. L'objectif est de simplifier les processus d'automatisation web et d'éliminer les tâches manuelles répétitives.

De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors du choix d'un outil d'automatisation des navigateurs, tels que la prise en charge des plateformes, les langages de programmation et le budget. Voici une checklist pratique pour vous aider à prendre votre décision.

Compatibilité : vérifiez tout d'abord si votre outil bénéficie de l'assistance de votre système d'exploitation et de vos navigateurs Web préférés. Votre outil doit travailler dans votre environnement technologique

langage de programmation* : vérifiez si l'outil offre l'assistance aux langages de programmation que vous utilisez

Efficacité : optez pour des outils capables de suivre le rythme de vos tâches urgentes. L'efficacité est la clé. Ici, les interfaces conviviales l'emportent sur les logiciels complexes et peu pratiques

Flexibilité : assurez-vous de pouvoir configurer l'outil en fonction de vos besoins spécifiques et de vos cas d'utilisation

Coût : tenez compte du coût global, y compris les frais de licence et les dépenses cachées. L'outil idéal ne doit pas seulement répondre à vos besoins, il doit également correspondre à votre budget

Parlons maintenant des outils d'automatisation des navigateurs qui obtiennent de bons résultats dans les domaines susmentionnés.

Grâce à notre liste rigoureuse des meilleurs outils d'automatisation des navigateurs, vous serez en mesure d'automatiser vos flux de travail en un rien de temps et sans aucun stress.

1. ClickUp

Automatisez mieux avec ClickUp Automatisations Créez des tâches, enregistrez du contenu Web et automatisez les flux de travail sur le navigateur grâce à l'extension Chrome et aux fonctionnalités d'automatisation de ClickUp

ClickUp est l'outil multitâche ultime pour tous les environnements de travail. Ses fonctionnalités permettant d'automatiser la productivité et les flux de travail directement depuis votre navigateur sont le rêve de tout hacker de la productivité.

Vous pouvez automatiser les flux de travail dans ClickUp en configurant des dépendances entre les tâches, des actions personnalisées, des déclencheurs, des rappels automatiques, etc. En exemple, lorsqu'une tâche préalable est marquée comme achevée, vous pouvez déclencher des tâches séquentielles.

Les fonctions d'automatisation de ClickUp, achevées par des alertes d'utilisation et une documentation détaillée, prennent en charge votre travail fastidieux et vous permettent de vous concentrer sur du travail plus important, que vous travailliez en équipe ou en tant que utilisateur solo.

De plus, automatisez facilement les flux de données entre ClickUp et les autres outils que vous utilisez. Il vous suffit d'activer l'intégration Zapier de ClickUp pour établir la connexion entre les flux de travail ClickUp et plus de 1 000 autres applications. L'extension Chrome de ClickUp permet de créer des tâches directement depuis votre navigateur. Vous pouvez surligner du texte sur une page web et créer une tâche ou l'ajouter à une liste existante dans ClickUp. Vous pouvez également enregistrer des pages web, des images, des liens, etc. directement dans les tâches ClickUp pour référence.

En intégrant vos activités de navigateur à son flux de travail de gestion des tâches, ClickUp évite les changements de contexte et vous assure une productivité accrue.

📮 ClickUp Insight : 64 % des employés travaillent occasionnellement ou fréquemment en dehors de leurs heures de travail prévues, et 24 % d'entre eux font des heures supplémentaires presque tous les jours ! Ce n'est pas de la flexibilité, c'est du travail sans fin. 😵‍💫 ClickUp Tâches vous aide à diviser vos grands objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer, afin que vous sachiez toujours quoi faire ensuite, sans vous sentir dépassé. Il suffit de demander à ClickUp AI de générer des sous-tâches, d'ajouter des checklists et de mapper les dépendances pour rester organisé et garder le contrôle. Parallèlement, ClickUp Automatisations rationalise le travail routinier en gérant les mises à jour, les affectations et les rappels, ce qui vous permet de consacrer moins de temps aux tâches fastidieuses et plus de temps à ce qui compte vraiment. 🚀💫 Résultats concrets : Pigment a amélioré l'efficacité de la communication au sein de ses équipes de 20 % grâce à ClickUp, ce qui a permis de mieux connecter et aligner ses équipes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Personnalisez ClickUp pour l'adapter à vos processus de travail uniques

Automatisez les tâches répétitives grâce à des déclencheurs et des actions personnalisés

Appliquez plusieurs modèles d'automatisation prédéfinis, gérez vos tâches et organisez vos projets, ou créez vos propres modèles

Créez automatiquement des tâches à partir des e-mail envoyés à une adresse particulière

Connectez ClickUp à des applications populaires telles que Bugsnag, Calendly, e-mail, GitHub, Twilio et HubSpot pour une gestion fluide du flux de travail

Obtenez un accès API pour gérer les tâches, les listes, les entrées de temps, etc. de manière programmatique

ClickUp limitations

Moins d'intégrations par rapport à certains concurrents

Les nouveaux utilisateurs doivent passer par une phase d'apprentissage.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 900 avis)

2. Puppeteer

via Puppeteer

Puppeteer est une bibliothèque Node.js utilisée pour automatiser des tâches dans un navigateur. Son argument clé de vente est qu'il peut contrôler les navigateurs en arrière-plan de manière très discrète.

Contrairement à d'autres outils d'automatisation de navigateur tels que Selenium, Puppeteer contrôle directement le navigateur Chrome sans le lancer de manière visible à l'écran. Toutes les interactions avec le navigateur se déroulent en arrière-plan.

Cela confère à Puppeteer certains avantages :

Il est très rapide et léger, car il n'a pas besoin de rendre l'interface utilisateur du navigateur, ce qui consomme des ressources.

Les tests/automatisations ne présentent pas de visibilité pour un observateur, ce qui permet une automatisation discrète.

Cela ressemble davantage à contrôler le comportement réel d'un utilisateur qu'à contrôler un robot.

Cependant, vous devez toujours fournir des instructions claires et écrire du code pour qu'il effectue les actions que vous souhaitez de manière automatisée.

Les meilleures fonctionnalités de Puppeteer

Profitez d'une API simple et intuitive, facile à prendre en main et à utiliser.

Exécutez des flux de travail flexibles grâce à sa compatibilité avec plusieurs langages de programmation tels que JavaScript, Python et C#.

Utilisez-les en toute transparence sur différents systèmes d'exploitation, notamment Windows, Mac et Linux.

Limites de Puppeteer

Fonctionne uniquement sur les navigateurs Chrome ou Chromium.

Les scripts peuvent ralentir lors d'interactions d'extension avec le navigateur.

Tarifs Puppeteer

Free

Évaluations et avis sur Puppeteer

Pas assez d'évaluations

3. Bardeen

via Bardeen

Bardeen est la solution idéale pour simplifier les flux de travail complexes. Grâce à son interface utilisateur intuitive et conviviale, Bardeen IA permet aux utilisateurs d'intégrer l'IA dans leurs flux de travail quotidiens, leur libérant ainsi du temps pour se consacrer à des tâches stratégiques à forte valeur ajoutée.

En quelques lignes d'instructions seulement, vous pouvez déléguer les tâches répétitives à Bardeen et créer un environnement de travail plus efficace et rationalisé.

Les meilleures fonctionnalités de Bardeen

Créez et gérez des flux de travail sans compétences en code.

Assurez la sécurité de vos données, car elles sont traitées localement dans votre navigateur.

Recevez des suggestions concernant les tâches à automatiser.

Limites de Bardeen

Ne propose pas de forfaits pour les équipes et est principalement conçu pour une utilisation individuelle.

Tarifs Bardeen

Starter : Gratuit

Professionnel : 10 $ par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Bardeen

G2 : 4,9/5 (plus de 20 avis)

4. Cypress

via Cypress

Cypress est un framework de test front-end conçu pour le web moderne. Avec Cypress, vous êtes prêt à créer, déboguer et exécuter automatiquement des tests dans vos builds d'intégration continue.

Le service Cypress Tableau de bord est un fournisseur de tests, de captures d'écran des échecs et d'enregistrements de vidéo sur plusieurs machines. Il dispose d'une API facile à comprendre et vous permet de regarder vos tests de bout en bout et vos tests de composants s'exécuter en temps réel pendant que vous développez vos applications.

Son débogueur permettant de voyager dans le temps vous permet de revenir en arrière pour rejouer le test, ce qui facilite le débogage des applications. Le débogage des échecs devient encore plus simple grâce à l'utilisation d'outils de développement intégrés au navigateur que vous utilisez peut-être déjà.

Les meilleures fonctionnalités de Cypress

Utilisez l'API simple et chaînable pour décrire les interactions de l'navigateur de manière lisible

Arrêtez les tests à tout moment pour vérifier comment l'application se comporte

Évitez tout travail supplémentaire, car toutes les bibliothèques et dépendances existent déjà

Capturez des captures d'écran pendant l'exécution des tests

Limites de Cypress

Cypress ne fournit pas d'assistance pour plusieurs langages de programmation, seulement JavaScript

Il ne peut pas contrôler deux navigateurs simultanément

Tarifs Cypress

Gratuit : pour les petites équipes

Équipe : À partir de 75 $/mois

Entreprise : à partir de 300 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cypress

G2 : 4,8/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 60 avis)

5. Testsigma

via Testsigma

Testsigma automatise les tests Web, mobiles et API sur une seule plateforme pratique. L'outil d'automatisation des tests offre un laboratoire de test intégré avec une large gamme d'appareils et de navigateurs réels sur un cloud à haute disponibilité, permettant des tests simultanés sur plusieurs appareils.

Testsigma utilise un algorithme intelligent pour détecter et corriger les éléments de page, garantissant ainsi une exécution fluide des tests, même lorsque des modifications sont apportées à l'application testée.

La plateforme est un fournisseur de rapports de test complets avec des informations détaillées sur les résultats, le temps d'exécution, les détails des appareils et d'autres indicateurs essentiels.

Les meilleures fonctionnalités de Testsigma

Ajustez les éléments de la page pour des tests fluides, même si l'application change

Effectuez une connexion facile à des outils courants tels que Jira, Jenkins, GitHub et Slack pour améliorer le travail d'équipe et apporter des améliorations continues

Élargissez rapidement la couverture des tests grâce aux tests intégrés basés sur les données

Limites de Testsigma

Certains utilisateurs trouvent fastidieux le processus d'ajout d'étapes dans Testsigma

Identifier le bon élément HTML peut s'avérer difficile

Tarifs Testsigma

Avantage : tarification personnalisée

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Testsigma

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

6. QA Wolf

via QA Wolf

QA Wolf simplifie et accélère les tests d'applications web et vous aide à obtenir une couverture de test automatisée de bout en bout en quelques semaines. Avec des exécutions parallèles illimitées et une garantie « Zero Flake », QA Wolf réduit considérablement les dépenses liées à l'assurance qualité tout en augmentant la couverture des tests.

La plateforme offre un aperçu complet des dépenses en assurance qualité, de la couverture des tests, de la fréquence des mises à jour et de la capacité de développement.

Sa fonctionnalité Wolf-O-Vision permet d'effectuer des tests en parallèle, ce qui réduit les cycles d'assurance qualité et élimine le processus d'assemblage traditionnel.

Les meilleures fonctionnalités de QA-Wolf

Éliminez tout besoin d'installation ou de configuration, pour un résultat sans tracas

Gagnez en liberté pour vous concentrer sur d'autres tâches sans avoir à vous soucier des tests

Permettez à vos équipes d'exécuter des tests de navigateur en parallèle, de manière efficace et rapide

Limites de QA-Wolf

Certains utilisateurs font rapport que les tests automatisés sont coûteux

Tarifs QA-Wolf

Paiement par test

Évaluations et avis QA-Wolf

G2 : 4,8/5 (plus de 60 avis)

7. Watir

via Watir

Watir, abréviation de « Web Application Testing in Ruby » (et prononcé « Water »), est une bibliothèque open source facile à utiliser, conçue en Ruby pour automatiser les applications web.

Watir vous permet de capturer des captures d'écran pendant les tests chaque fois que cela est nécessaire et surveille la progression des tests intermédiaires. Il exécute les instructions comme le ferait un humain et prend en charge divers navigateurs, notamment Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari et Edge.

En général, il est particulièrement compatible avec les frameworks de test tels que RSpec et Cucumber.

Les meilleures fonctionnalités de Watir

Capturez automatiquement des captures d'écran une fois les tests achevés

Mesurez facilement les performances de vos pages

Bénéficiez de l'assistance d'une communauté open source active qui ajoute de nouvelles fonctionnalités et assure la maintenance de l'intégration avec les derniers navigateurs

Limites de Watir

Non compatible avec les frameworks de test autres que Ruby

Manque d'optimisation des tests mobiles

Tarifs Watir

Free

Évaluations et avis sur Watir

Pas assez d'avis

8. Appium

via Appium

Appium est un projet open source et un écosystème autonome de logiciels associés. Il permet d'automatiser les applications web natives, hybrides et mobiles sur les plateformes iOS, Android et Windows.

Il utilise le protocole WebDriver pour piloter les applications natives comme le ferait un utilisateur. Il peut appuyer, balayer, saisir du texte et effectuer d'autres interactions afin de rationaliser l'automatisation des tâches de l'interface utilisateur sur diverses plateformes d'application.

La page Écosystème propose une gamme de pilotes et de plugins pour améliorer votre expérience d'automatisation du navigateur. L'accent est mis sur les tests de type « boîte noire » du point de vue de l'utilisateur final plutôt que sur la qualité du code interne.

Appium vous permet également de naviguer dans la référence CLI pour l'utilisation de la ligne de commande et d'explorer la référence des commandes pour obtenir une liste complète des commandes.

Les meilleures fonctionnalités d'Appium

Intégrez Appium de manière transparente à divers logiciels de développement et de test, notamment Perfecto, Bamboo, Jenkins et bien d'autres encore

Créez des tests pour plusieurs plateformes mobiles à l'aide d'une base de code unifiée

Écrivez des tests dans plusieurs langages tels que Java, Python, JavaScript, C#, etc.

Limites d'Appium

Offre une assistance limitée pour les applications Web et les applications de bureau

L'installation et la configuration d'Appium peuvent s'avérer complexes

Tarifs Appium

Free

Évaluations et avis sur Appium

G2 : 4,4/5 (plus de 50 avis)

9. Katalon

via Katalon

Katalon offre aux utilisateurs une plateforme puissante pour l'automatisation des tests. Il intègre de manière transparente des outils d'IA avancés pour améliorer les tests de régression.

Alliant la simplicité du low-code à la flexibilité du full-code, Katalon Studio facilite la création rapide de tests grâce à des fonctionnalités telles que l'enregistrement et la lecture, ainsi que la capture automatique d'objets de test.

La polyvalence de la plateforme s'étend aux tests Web, mobiles, API et de bureau, offrant une approche moderne de l'assurance qualité.

Les meilleures fonctionnalités de Katalon

Effectuez des tests sans avoir besoin d'extension supplémentaire

Générez des analyses pertinentes avec Katalon grâce à des rapports intégrés pouvant être exportés en PDF, HTML, Excel ou CSV

Limites de Katalon

Peut être difficile pour les personnes plus enclines à utiliser des langages de programmation fonctionnels tels que Python et JavaScript

Tarifs Katalon

Gratuit : Pour les petites équipes

Premium : 167 $/mois

Ultimate : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Katalon

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 700 avis)

10. Selenium

via Selenium

Selenium est un outil puissant qui automatise les tests de navigateur en simulant le comportement humain, soit localement, soit sur une machine distante à l'aide du serveur Selenium. Les utilisateurs peuvent l'adapter à leurs besoins spécifiques grâce à trois outils différents.

Selenium WebDriver fournit des outils d'automatisation API pour contrôler les opérations du navigateur telles que la navigation, la recherche d'éléments, l'exécution de Javascript, etc. Il permet de créer des tests automatisés robustes pour les sites web afin de garantir qu'ils fonctionnent parfaitement. Vous pouvez l'utiliser pour les tests fonctionnels, d'acceptation et de régression des applications web.

Selenium IDE est disponible sous forme de module complémentaire pour Chrome, Firefox et Edge, permettant d'enregistrer et de reproduire facilement les interactions du navigateur. Les utilisateurs peuvent enregistrer des tests sous forme d'une série d'étapes/actions sur le navigateur, qui peuvent être exportées sous forme de scripts.

Enfin, Selenium Grid aide les utilisateurs à étendre leur effort d'automatisation en assurant la distribution et l'exécution des tests sur plusieurs machines. Il est utile pour exécuter de grandes suites de tests sur différents navigateurs, versions et systèmes d'exploitation.

Les meilleures fonctionnalités de Selenium

Testez les fonctions de votre site web sur différents navigateurs

Développez des suites d'automatisation et des tests flexibles pour les applications basées sur un navigateur

Déployez et effectuez la distribution de scripts dans divers environnements

Limites de Selenium

Il ne remplace pas les outils traditionnels d'analyse de sites web, car il ne dispose pas de rapports de résultat intégrés

Les scripts sont susceptibles de ne plus fonctionner lorsque des modifications sont apportées au site web testé

Il existe des rapports selon lesquels les utilisateurs ont signalé l'indisponibilité d'une assistance technique fiable

Tarifs Selenium

Free

Évaluations et avis sur Selenium

G2 : 4,5/5 (plus de 80 avis)

Naviguer dans le paysage de l'automatisation des navigateurs

Les outils d'automatisation des navigateurs tels que Puppeteer, Watir et Selenium vous permettent de piloter les navigateurs à des fins de test, d'automatisation et bien plus encore de manière programmatique. Cependant, chaque outil présente des avantages et des inconvénients en termes de prise en charge des langages, de capacités et de cas d'utilisation.

Bien que lucrative et puissante, l'automatisation du navigateur comporte des risques si elle n'est pas mise en œuvre avec soin. À l'aide de techniques de web scraping, les bots peuvent submerger les serveurs de requêtes ou extraire des données de manière contraire à l'éthique. Soyez vigilant et utilisez l'automatisation à bon escient pour éviter la suspension de vos comptes d'application.

Associez ces outils à une plateforme telle que ClickUp pour automatiser les tâches et les flux de travail afin de maximiser les avantages de l'automatisation des navigateurs tout en minimisant les maux de tête.

ClickUp vous permet de planifier et d'orchestrer des actions automatisées dans votre navigateur pour une gestion plus large de vos flux de travail. De plus, vous pouvez l'essayer gratuitement et passer à une version supérieure à un prix très abordable. Que vous soyez développeur, professionnel de l'assurance qualité ou passionné d'efficacité, inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp pour constater immédiatement un gain de productivité.