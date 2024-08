10 Meilleures intégrations Clockify pour le suivi du temps en 2024

Consultez n'importe quelle liste des meilleurs outils de gestion du temps et vous trouverez probablement Clockify en tête de liste ou à proximité. Il s'agit d'un outil de suivi du temps simple mais élégant, qui fonctionne bien pour suivre chaque tâche, liste et projet sur lequel vous travaillez.

L'une des raisons pour lesquelles tant de gens trouvent Clockify précieux est l'intervalle d'intégrations Clockify. Ces intégrations permettent à votre équipe de connecter leur chronomètre Clockify à des plateformes de gestion de projet, des logiciels de comptabilité, et d'autres applications et outils.

De suivi du temps de l'agence à la simple tentative de gagner du temps sur votre liste personnelle de choses à faire, ces outils peuvent devenir des bouées de sauvetage. Si vous cherchez à connecter Clockify à vos applications favorites, voici quelques-unes des meilleures intégrations qui vous mettront rapidement sur la bonne voie. 🤩

Que faut-il rechercher dans une intégration Clockify ?

Naturellement, vous pouvez connecter plein d'applications et de plateformes avec les entrées de temps Clockify. Mais seules les meilleures intégrations ont tendance à partager ces fonctionnalités communes pour vous aider à optimiser votre travail et votre productivité :

Intégration naturelle: Les nouvelles entrées de temps Clockify et l'affichage des suivis existants doivent être faciles à réaliser à partir de l'application que vous utilisez, comme la possibilité de suivre le temps directement dans vos projets

Les nouvelles entrées de temps Clockify et l'affichage des suivis existants doivent être faciles à réaliser à partir de l'application que vous utilisez, comme la possibilité de suivre le temps directement dans vos projets Facilité d'utilisation: Vos équipes doivent pouvoir utiliser facilement le client Clockify dès le départ, de sorte que tout utilisateur puisse créer une nouvelle entrée de temps chaque fois qu'il a besoin de suivre sa productivité sur un projet ou une tâche

Vos équipes doivent pouvoir utiliser facilement le client Clockify dès le départ, de sorte que tout utilisateur puisse créer une nouvelle entrée de temps chaque fois qu'il a besoin de suivre sa productivité sur un projet ou une tâche Capacités d'automatisation: Plutôt que d'avoir à cliquer manuellement sur le chronomètre Clockify, les utilisateurs devraient pouvoir automatiser la création d'un chronomètre en cours et le suivi du temps dans n'importe quel projet ou tâche

Plutôt que d'avoir à cliquer manuellement sur le chronomètre Clockify, les utilisateurs devraient pouvoir automatiser la création d'un chronomètre en cours et le suivi du temps dans n'importe quel projet ou tâche Possibilités d'analyse: Les nouvelles entrées de temps devraient pouvoir être suivies et disponibles par le biais d'une recherche, permettant aux utilisateurs de mieux comprendre le temps passé sur une nouvelle tâche ou un nouveau projet

Prenez rapidement des notes, suivez le temps et transformez vos entrées en tâches suivies auxquelles vous pouvez accéder de n'importe où grâce à l'extension ClickUp Chrome

Avant tout, une bonne intégration de Clockify devrait vous aider à éviter les problèmes suivants le changement de contexte autant que possible. Une fois que vous pourrez utiliser et analyser plus efficacement vos applications favorites, vous pourrez mieux répartir votre temps pour faire du travail terminé.

Les 10 meilleures intégrations Clockify à utiliser en 2024

Il est temps de passer aux entreprises. Chaque intégration ci-dessous peut vous aider à mieux suivre votre travail, à enregistrer le temps que vous passez sur vos apps de productivité les plus importantes et à stimuler votre productivité sur tous les projets que vous attaquez.

Surveillez le temps que vous consacrez à vos projets dans ClickUp, où vous pouvez gérer des projets dans plusieurs affichages et garder le contrôle de vos tâches Intégration de Clockify dans ClickUp est à la fois simple et élégante. Le travail via Google Chrome permet aux utilisateurs de tous les niveaux de forfait de suivre le temps qu'ils passent sur chaque nouveau projet ou évènement dans un seul espace. Une fois suivi, vous pouvez ajouter une nouvelle étiquette ou rechercher dans chaque entrée de temps directement dans Clockify.

Mais la raison pour laquelle cette outil de gestion de projet le sommet de cette liste va plus loin : il s'accompagne de ses propres capacités de suivi. Avec Gestion du temps ClickUp avec ClickUp, les utilisateurs peuvent créer un suivi du temps entièrement interne. Vous pouvez à la fois estimer et suivre du temps réel pour tout évènement dans votre espace de travail.

Prenez ClickUp Suivi du temps du projet à titre d'exemple. Pour chaque tâche, vous pouvez créer une entrée de temps qui note exactement le temps que vous y avez consacré. Grâce à la gestion des étiquettes, vous pouvez même préciser à quoi vous consacrez votre temps dans une tâche donnée.

En outre, l'accès à modèles de gestion du temps les modèles de gestion du temps sont des outils spécialement conçus pour vous aider à optimiser et à automatiser votre productivité au sein d'un environnement de travail plus vaste. Une fois créés, vous pouvez dupliquer vos modèles dans l'ensemble de l'environnement de travail afin de vous assurer que tout le travail que vous effectuez pour chaque client est bien utilisé.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Intégration naturelle de Clockify qui porte chaque entrée de temps directement dans vos tâches

Des environnements de suivi du temps améliorés qui vous permettent de créer des entrées directement dans votre espace de travail

Bibliothèque de modèles étendue, y comprismodèles de saisie de temps,modèles de blocages de tempsetFeuille de gestion du temps personnel de ClickUp* Assistance pour tous les types d'appareils, vous permettant de suivre, de rechercher et d'exécuter des rapports sur votre suivi du temps à partir d'un ordinateur de bureau et d'un appareil mobile

Limites de ClickUp

Il ne s'agit pas d'un logiciel de suivi du temps dédié, ce qui peut rendre l'intégration à un environnement de travail ClickUp complexe pour certains utilisateurs

Les entrées de temps créées par le biais de l'intégration Clockify ne sont pas disponibles au sein de la plateforme ClickUp

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ commentaires)

2. Notion

Via Notion Notion est conçu pour organiser votre travail. L'outil application de planification quotidienne aide les équipes de toutes tailles à créer des documents, à gérer les tâches, à prendre des notes et à s'organiser autour d'objectifs centraux. Son intégration de suivi du temps garantit que vous pouvez utiliser le client Clockify pour suivre le temps que vous passez sur chaque note et exécuter des rapports sur votre timing et les tendances de productivité.

Notion meilleures fonctionnalités

Le suivi du temps est possible à l'aide d'un seul bouton, ce qui réduit le nombre de clics nécessaires pour étiqueter vos notes avec des suivis du temps

L'interface simple de Notion s'étend à son intégration Clockify, ce qui rend l'onboarding facile et convivial

Des fonctionnalités de collaboration avancées qui permettent d'intégrer n'importe qui, d'un nouveau membre de l'équipe à un nouveau client

Les limites de Notion

Clockify n'est pas disponible sur toutes les fonctionnalités de Notion, comme les tâches et les documents

Les fonctions de l'application mobile sont limitées, tant pour Notion que pour l'intégration de Clockify

Prix de Notion

Free

Plus: 8$ par utilisateur et par mois facturé annuellement

8$ par utilisateur et par mois facturé annuellement Business: $15 par utilisateur et par mois facturé annuellement

$15 par utilisateur et par mois facturé annuellement Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.8/5 (1,900+ reviews)

4.8/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,800+ reviews)

3. Asana

Via Asana L'un des outils les plus populaires gestion des tâches peut se targuer d'avoir sa propre intégration Clockify. Installez l'extension Clockify pour navigateur, et vous pourrez plus facilement suivre tout votre travail dans Asana afin d'aider votre équipe à mieux planifier sa charge de travail et ses capacités.

Meilleures fonctionnalités d'Asana

Intégration complète de Clockify aux versions bureau et application d'Asana

Intégration naturelle au niveau du projet : Clockify repère automatiquement le projet auquel appartient une tâche et affecte le temps suivi à ce projet

Une intégration en un clic qui facilite le démarrage

Limites d'Asana

Suivi basé sur les tâches uniquement : les nouveaux projets Asana peuvent être difficiles à suivre jusqu'à ce que les tâches de ces projets soient construites

Confusion potentielle avec les fonctionnalités de suivi du temps internes, qui apparaissent à côté de l'intégration Clockify dans l'interface utilisateur

Prix d'Asana

Basic

Premium: 10,99 $/mois par utilisateur

10,99 $/mois par utilisateur Business: $24.99/mois par utilisateur

$24.99/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (9,500+ reviews)

4.3/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (12 000+ avis)

4. Google Agenda

Via Google Agenda De plus en plus, les professionnels de tous les secteurs utilisent Google Agenda non seulement pour les réunions, mais aussi pour forfaiter leur productivité. Grâce à cette intégration dans Shopify, vous pouvez passer à l'étape suivante de ce processus, en vous assurant que le temps réellement consacré à votre travail quotidien correspond au temps prévu.

Meilleures fonctionnalités de Google Agenda

Suivez l'heure de chaque évènement dans Google Agenda afin d'établir des rapports complets sur votre travail quotidien et vos réunions

Créez des rapports sur vos réunions dans Clockify, avec notamment la possibilité de classer les types de réunions dans l'application

Gérez simultanément plusieurs projets de Calendrier via l'application Web de Spotify

Les limites de Google Agenda

Le client Web de Clockify est limité à un rapport linéaire lors du suivi du temps du calendrier, ce qui peut rendre plus difficile les aperçus approfondis

Le suivi du temps peut devenir déroutant pour les utilisateurs de Google Calendarles calendriers partagés avec des évènements simultanés

prix de l'environnement de travail de Google

Personnel: Gratuit

Gratuit Business Starter: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Business Standard: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business Plus: 18 $/mois par utilisateur

18 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (40,000+ reviews)

4.6/5 (40,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (15 000+ avis)

5. Trello

Via Trello Ce n'est pas seulement un candidat de choix pour les meilleur logiciel d'échéancier de projet . Grâce à son intégration à Shopify, Trello se transforme également en un outil de suivi de la productivité en temps réel qui s'assure que vous et votre équipe consacrez le temps nécessaire à tous vos travaux quotidiens.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Créez un suivi du temps simple sur chaque carte Trello avec le simple bouton de démarrage/arrêt du chronomètre

Codez chaque entrée de temps que vous créez dans Clockify pour exécuter des rapports plus approfondis sur les types de projets, les clients, etc.

Ajoutez du temps manuellement si nécessaire pour vous assurer que chaque rapport créé reste exact lorsque vous recherchez des informations spécifiques ultérieurement

Les limites de Trello

L'intégration complète au niveau du projet nécessite un processus Zapier tiers

Plus complexe que la plupart des outils de gestion de projet, ce qui peut rendre l'onboarding difficile

Prix de Trello

Gratuit

Standard: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Premium: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (13,300+ reviews)

4.4/5 (13,300+ reviews) Capterra: 4.5/5 (22,600+ reviews)

6. Google Sheets

Via Google Sheets Tout comme Google Agenda, Sheets est une application populaire de Google outil de productivité de Google équivalent aux éditeurs de feuilles de calcul hérités. De plus, comme Calendrier, il dispose d'une intégration Clockify qui vaut largement son entrée sur cette liste, vous permettant de créer des rapports plus approfondis à partir de vos données Clockify.

Les meilleures fonctionnalités de Google Sheets

Exportez les données Clockify dans la forme souhaitée pour créer des rapports détaillés dans Sheets

Les fonctions d'automatisation réduisent les charges de travail manuelles liées à l'importation et à l'exportation des données Clockify

L'API ouverte de Clockify permet aux utilisateurs avancés de créer n'importe quel modèle d'exportation et de rapport imaginable

Les limites de Google Sheets

Pour pouvoir effectuer des recherches sur les entrées de temps Clockify, il faut comprendre comment les colonnes de données exportées sont construites dans Sheets

Une grande expérience avecles logiciels d'automatisation comme Zapier ou Automatisation.io est nécessaire pour construire entièrement le transfert de données

Prix de l'environnement de travail de Google

Personnel: Gratuit

Gratuit Business Starter: 6$/mois par utilisateur

6$/mois par utilisateur Business Standard: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business Plus: 18 $/mois par utilisateur

18 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (40,000+ reviews)

4.6/5 (40,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (15 000+ avis)

7. Slack

Via Slack Et si nous vous disions que grâce à Zapier, vous pouvez utiliser Clockify pour rendre l'une des applications de communication d'entreprise les plus populaires au monde encore plus utile ? C'est exactement ce que cette intégration peut accomplir.

Slack meilleures fonctionnalités

Changez automatiquement votre statut Slack à chaque fois que vous commencez à suivre du temps avec Clockify

Postez de nouvelles entrées de temps Clockify dans un canal Slack spécifique ou dans un message privé

Créez de nouveaux canaux Slack pour chaque nouveau projet que vous démarrez dans Clockify

Limites de Slack

Pas de suivi du temps natif dans Slack qui pourrait vous aider à mieux forfaiter votre productivité

La possibilité de rechercher les entrées de temps publiées dans les canaux Slack est limitée à la fonction de recherche de Slack

Prix de Slack

Free

Pro: 7,25 $/mois

7,25 $/mois Business+: 12,50 $/mois

12,50 $/mois Enterprise Grid: Contact pour les tarifs

G2: 4.5/5 (32 000+ commentaires)

4.5/5 (32 000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (23 000+ avis)

8. Airtable

Via Airtable À la base, Airtable aide ses utilisateurs à mieux partager les données et les informations dans le cadre de leur travail de création d'applications, d'opérationnalisation des flux de travail, et plus encore. Avec son intégration Clockify, vous pouvez boucler la boucle de ce processus en vous assurant que tout le temps que votre équipe consacre à ces objectifs est productif et efficace.

Meilleures fonctionnalités d'Airtable

Une fois que le chronomètre démarre sur un élément, vous pouvez l'arrêter depuis n'importe quel environnement - web ou application, mobile ou bureau

Une grande communauté qui peut aider à optimiser les flux de travail et les fonctionnalités, y compris le suivi du temps

L'intégration de Clockify semble être une pièce manquante essentielle dans Airtable, qui n'offre pas de suivi du temps en natif

Les limites d'Airtable

Clockify n'est disponible que dans Chrome et Firefox

L'interface utilisateur complexe d'Airtable peut empêcher les nouveaux utilisateurs de tirer le meilleur parti de Clockify

Prix d'Airtable

Free

Teams: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Business: $45/mois par utilisateur

$45/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (2,100+ reviews)

4.6/5 (2,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,900+ reviews)

9. Todoist

Via Todoist Grâce à Clockify, l'une des applications de liste à faire les plus populaires du marché bénéficie d'une mise à jour. L'intégration du suivi du temps permet aux utilisateurs de suivre leur productivité directement depuis l'écran d'aperçu de la liste, ce qui facilite le calcul exact du temps consacré à chaque élément.

Meilleures fonctionnalités de Todoist

Le suivi du temps depuis l'écran d'aperçu réduit les clics nécessaires pour démarrer et arrêter le chronomètre

L'intégration fonctionne sur tous les appareils et s'intègre parfaitement à l'interface de Todoist

Les projets se synchronisent entre Todoist et Clockify pour faciliter l'exécution des rapports

Limites de Todoist

Les rapports sont uniquement disponibles via le client web Clockify

Pas de fonction hors ligne pour Todoist ou l'intégration

Prix de Todoist

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Business: 6$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (700+ avis)

4.4/5 (700+ avis) Capterra: 4.6/5 (2,200+ avis)

10. Quickbooks

Via Quickbooks Peut-être le logiciel de comptabilité le plus populaire sur le marché, Quickbooks permet aux utilisateurs d'améliorer encore plus ses fonctions grâce à sa connexion avec Clockify. Une fois l'intégration installée, vous pouvez facilement suivre le temps consacré à votre travail, remplir des feuilles de temps et améliorer votre comptabilité.

Meilleures fonctionnalités de Quickbooks

L'ajout d'utilisateurs à Clockify permet à chacun d'entre eux de remplir automatiquement ses feuilles de temps grâce au suivi du temps

Une option de synchronisation automatique vous permet de faire correspondre vos utilisateurs Clockify avec vos utilisateurs Quickbook

Les taux horaires se synchronisent avec les entrées de temps pour faciliter la création des feuilles de temps

Limites de Quickbooks

Certains conflits et des fonctions limitées par rapport à Quickbook Time (la propre solution de suivi du temps de Quickbook)

Une interface complexe avec un suivi du temps basé sur l'utilisateur peut nécessiter beaucoup de temps d'intégration et de ressources pour les grandes équipes

Prix de Quickbooks

Simple Start: $15/mois

$15/mois Essentiels: 30 $/mois

30 $/mois Plus: 45 $/mois

45 $/mois Avancé: 100$/mois

G2: 4.0/5 (3,100+ reviews)

4.0/5 (3,100+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,300+ reviews)

Améliorez ou remplacez vos projets Clockify avec ClickUp

Soyons clairs : ClickUp n'est pas seulement une intégration de pointe pour Clockify, il fonctionne également comme le meilleure alternative à Clockify sur le marché.

Oui, vous pouvez utiliser l'intégration en tant qu'utilisateur existant pour améliorer votre gestion de projet dans ClickUp. Mais si vous cherchez simplement à démarrer... le suivi des tâches et du temps consacré aux projets, pourquoi ne pas utiliser la fonctionnalité intégrée ?

Avec ClickUp, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités offertes par Clockify, ainsi que d'un service complet, plateforme de gestion de projet complète et gratuite . Cela signifie l'automatisation non seulement pour chaque nouvelle entrée dans le temps, mais aussi pour chaque partie du projet.

C'est une excellente solution tout-en-un pour combiner et automatiser votre gestion de projet et votre suivi du temps dans un seul et même environnement de travail.

Alors, qu'attendez-vous ? Créez votre Compte ClickUp et commencez à optimiser votre productivité dès aujourd'hui.