14 astuces pour le télétravail afin de booster votre productivité

L'environnement de travail traditionnel a considérablement évolué depuis la pandémie, de nombreuses entreprises ayant adopté le modèle hybride ou le télétravail à temps plein. Le télétravail augmente la productivité, aide à maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et permet de gagner du temps.

Pas étonnant que 98 % des travailleurs déclarent vouloir travailler à distance, au moins une partie du temps. Mais le télétravail comporte aussi ses défis. Il peut entraîner un épuisement professionnel, rendre difficile la connexion avec les collègues et même avoir un impact sur vos limites.

C'est pourquoi nous avons rassemblé dans cet article les meilleures astuces pour le télétravail. Ces astuces vous aideront à surmonter les difficultés liées au télétravail et à tirer le meilleur parti de votre temps.

Les défis du télétravail

Avant d'aborder les meilleures astuces pour le télétravail qui vous aideront à maintenir votre niveau de productivité, examinons rapidement quelques défis courants liés au télétravail. 🏠

Épuisement professionnel

Selon un rapport de sondage de Forbes Advisor, 69 % des télétravailleurs ont déclaré se sentir épuisés par les outils de communication numériques. Le flot incessant de notifications Slack, d'e-mails, d'appels Zoom et d'appels téléphoniques peut nuire à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et entraîner une fatigue mentale lors du télétravail.

Difficulté à fixer des limites

Il est difficile de séparer vie professionnelle et vie privée lorsque l'on travaille à domicile, car il n'y a pas de séparation physique entre l'environnement de travail et l'espace de vie. De nombreux télétravailleurs sont également surchargés de travail et se sentent obligés d'être joignables en permanence en raison d'un manque de routine et d'horaires de travail bien définis.

Manque de connexion avec les collègues

Le manque d'interactions en face à face rend difficile la connexion avec vos collègues. À long terme, cela conduit souvent à un sentiment d'isolement, de solitude et à une détérioration de la santé mentale, car les télétravailleurs sont privés des aspects sociaux d'un environnement de bureau.

Plus de distractions

La maison peut parfois être un lieu très animé, avec de nombreuses distractions. Il se peut que d'autres membres de votre famille travaillent à vos côtés, que des amis ou des proches passent vous voir, et que vous ayez des tâches ménagères à accomplir ou des enfants à surveiller. Tout cela peut nuire à votre productivité et vous empêcher de vous concentrer sur votre travail.

Astuces pour le télétravail afin de booster votre productivité à distance

Voici les meilleures astuces pour le télétravail afin de booster votre productivité et de surmonter ces défis :

1. Aménagez un environnement de travail

via : Unsplash

Travailler depuis votre canapé ou votre lit peut sembler tentant. Mais n'oubliez pas que ces endroits sont les ennemis de votre productivité, car votre esprit les associe à la détente et au plaisir. Vous avez besoin d'un environnement de travail séparé pour établir une frontière physique entre le travail et la maison.

Aménagez un environnement de travail dédié qui vous mette dans un état d'esprit propice au travail, qu'il s'agisse d'une pièce libre ou d'un petit coin dans votre salon. Voici quelques conseils pour votre bureau à domicile:

Aménagez votre environnement de travail près d'une fenêtre pour profiter de l'air frais et de la lumière du soleil☀️

Si vous êtes facilement distrait, installez votre environnement de travail loin de la cuisine, du salon ou d'une fenêtre donnant sur une rue très fréquentée.

Faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas de pièce libre, installez une chaise et un bureau dans un coin de votre chambre

Équipez votre bureau à domicile de mobilier ergonomique (y compris des claviers ergonomiques) si vous ressentez une gêne après être resté assis pendant de longues périodes

Optez pour un bureau debout si vous avez souvent besoin de changer de rythme

2. Optimisez votre environnement de travail

Vous disposez déjà d'un environnement de travail dédié. Parfait ! Mais est-il vraiment adapté à vos besoins ? Il est essentiel de créer un environnement de travail propice au travail et à la productivité. La première chose à faire est de le garder propre et bien rangé. Vous pouvez également suivre les conseils suivants pour l'optimiser davantage :

Ajoutez une touche de verdure à votre espace avec des plantes purificatrices d'air qui augmentent la production d'oxygène🪴

Gardez une grande bouteille d'eau à portée de main pour ne pas oublier de boire régulièrement

Égayez votre intérieur avec vos objets favoris. Ajoutez une œuvre d'art, une touche de couleur ou tout ce qui vous donne de l'énergie

Prévoyez un lecteur de musique et un tableau effaçable à sec si nécessaire

Ça m'aide d'avoir un bureau dédié 🙂 J'ai des amis qui ont juste un bureau dans leur salon et qui se plaignent de leur manque de productivité ! Je vais devoir écouter la playlist Brain Food sur Spotify!

Ça m'aide d'avoir un bureau dédié 🙂 J'ai des amis qui ont juste un bureau dans leur salon et qui se plaignent de leur manque de productivité ! Je vais devoir écouter la playlist Brain Food sur Spotify!

3. Mettez en place une routine

L'un des principaux avantages du télétravail est la flexibilité qui vous permet de définir vos horaires et de travailler quand vous le souhaitez. Cependant, cet avantage peut rapidement devenir un défi si vous ne parvenez pas à établir une routine régulière. Une bonne routine est la clé pour assurer la productivité de votre journée.

Définissez vos horaires de travail et utilisez une application de gestion des horaires pour établir votre emploi du temps quotidien. Avoir un emploi du temps vous apporte de la prévisibilité tout en garantissant que votre journée est bien structurée.

Créez votre emploi du temps quotidien et ajoutez rapidement des tâches imprévues à votre calendrier grâce à ClickUp

Commencez par un rituel matinal qui marque le début de votre journée de travail. Il peut s'agir de préparer un café ou même de faire une petite promenade. Pour terminer la journée, passez en revue tout ce que vous avez accompli et planifiez la journée suivante.

Enfin, n'oubliez pas de bien dormir. Un cerveau bien reposé vous aide à rester concentré et à passer une journée plus agréable.

4. Faites régulièrement des pauses

Le télétravail implique que vous passiez la majeure partie de votre temps assis à votre bureau à travailler. Cependant, rester assis toute la journée est néfaste pour votre corps et votre productivité.

Il est donc essentiel de faire des pauses régulières. Étirez-vous, faites du yoga, marchez, reposez vos yeux, arrosez vos plantes et déconnectez-vous du travail. Même une pause de 10 minutes vous permet de vous ressourcer. Vous pouvez également faire une petite sieste pendant la journée pour recharger vos batteries si nécessaire.

L'activité physique est l'une des meilleures astuces pour le télétravail : elle prévient l'épuisement professionnel, améliore votre concentration et fait des merveilles pour votre productivité. Intégrez donc des pauses régulières à votre emploi du temps. Et si vous avez besoin de rappels, utilisez un outil de télétravail pour programmer des notifications vous invitant à faire des pauses fréquentes.

5. Utilisez un outil de productivité

Affichez votre progression et votre travail en attente en un clin d'œil grâce au tableau de bord ClickUp

L'une des meilleures astuces pour le télétravail consiste à utiliser un outil dédié pour organiser et gérer votre journée de travail. Utilisez des applications d'organisation, des services de communication, des systèmes de gestion des tâches et des modèles de productivité.

De nombreux outils de collaboration à distance permettent aux équipes de travailler de manière autonome tout en restant bien connectées. Cependant, si l'utilisation de différentes applications pour différents usages vous semble fastidieuse, envisagez d'utiliser un outil de productivité tout-en-un comme ClickUp. Voici comment utiliser ClickUp pour les équipes à distance afin de transformer votre expérience de travail à domicile :

Écrivez plus vite, obtenez des résumés rapides et trouvez des réponses à vos questions avec ClickUp Brain

Travaillez en toute fluidité avec Docs : créez, organisez et partagez des documents de projet avec créez, organisez et partagez des documents de projet avec ClickUp Docs , l'espace centralisé pour tous vos documents et autres tâches dans ClickUp. Ajoutez des pages et des sous-pages, mettez-les en forme et personnalisez-les à votre guise, définissez des permissions pour contrôler l'accès et ajoutez des collaborateurs. Vous pouvez également convertir les documents fréquemment utilisés en modèles. Ajoutez des fichiers et liez vos documents à des flux de travail

Tirez parti de la puissance de l'IA : ClickUp Brain est l'assistant IA par excellence. Posez des questions sur votre travail n'importe où dans ClickUp, effectuez l'automatisation des tâches et des mises à jour de progression, créez rapidement divers contenus, et bien plus encore

Réfléchissez ensemble : collaborez à distance avec votre équipe pour trouver de nouvelles idées à l'aide des tableaux blancs et des cartes mentales de ClickUp . Cela permet d'impliquer tout le monde dans la réflexion, quel que soit l'emplacement où chacun se trouve.

Restez sur la même longueur d'onde : le télétravail ne signifie pas nécessairement un manque de coordination. Les équipes utilisent le télétravail ne signifie pas nécessairement un manque de coordination. Les équipes utilisent ClickUp Goals pour définir et suivre les objectifs individuels et collectifs, et renforcer la responsabilisation. Les chefs d'équipe peuvent utiliser le modèle de plan de télétravail pour suivre l'avancement des projets des télétravailleurs où qu'ils se trouvent, et définir les attentes et les rôles.

Télécharger ce modèle Élaborez un plan de transition complet pour vos employés à l'aide du modèle de plan de télétravail

Organisez-vous : rationalisez votre travail grâce rationalisez votre travail grâce aux tâches ClickUp ; créez des tâches et des sous-tâches à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos commentaires, puis suivez-les à l'aide de différentes vues personnalisables

Visualisez votre progression : suivez votre progression et celle de votre équipe, et passez en revue les tâches en attente, le tout en un seul coup d'œil grâce : suivez votre progression et celle de votre équipe, et passez en revue les tâches en attente, le tout en un seul coup d'œil grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables et partageables

Réduisez les changements de contexte : intégrez ClickUp à plus de 1 000 applications, dont Zoom, Slack, Google Agenda, Google Drive, Dropbox et Loom, pour ne plus avoir à activer/désactiver sans cesse un écran : intégrez ClickUp à plus de 1 000 applications, dont Zoom, Slack, Google Agenda, Google Drive, Dropbox et Loom, pour ne plus avoir à activer/désactiver sans cesse un écran

Gagnez du temps : accédez à une vaste bibliothèque de accédez à une vaste bibliothèque de modèles prêts à l'emploi pour la productivité et la gestion de projet afin de vous lancer rapidement

6. Réservez-vous du temps pour vous concentrer

Le « time blocking » est l'une de nos astuces préférées pour le télétravail. Des études ont démontré que consacrer toute son attention à une tâche spécifique permet d'obtenir les meilleurs résultats. Par conséquent, réservez des plages horaires dans votre Calendrier pour vous concentrer sur les tâches qui demandent de l'énergie et de la concentration. Intégrez cette pratique de manière permanente à votre emploi du temps, au même titre que les pauses.

Vous pouvez accomplir énormément de choses dès lors que vous consacrez du temps sans interruption à une tâche spécifique. Veillez donc à ce qu'il n'y ait aucune interruption, pas même pour un message. Pour mieux gérer votre temps, utilisez le modèle de gestion du temps de ClickUp.

Télécharger ce modèle Suivez vos activités passées, actuelles et à venir grâce au modèle de gestion du temps

Ce modèle vous permet de suivre vos réunions, de réserver du temps pour vous concentrer, de comprendre les dépendances entre les tâches et d'éviter de surcharger votre emploi du temps. Vous pouvez également l'utiliser pour prévoir du temps pour vous reposer et recharger vos batteries.

7. Trouvez un équilibre entre travail et vie privée

Trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée peut s'avérer difficile lorsque votre environnement de travail est votre domicile. Il est toutefois essentiel de fixer certaines règles et limites. Voici ce qu'il faut faire :

Fixez des horaires de travail fixes, par exemple de 9 h à 17 h ou de 10 h à 18 h. Arrêtez de travailler lorsque votre journée de travail est terminée

Créez votre emploi du temps quotidien à l'aide de la vue Calendrier dans ClickUp et configurez des rappels récurrents avec Reminders

Indiquez vos horaires de travail à votre famille et demandez-leur de ne pas vous déranger pendant cette période-là

Si vous avez des enfants qui vivent avec vous, essayez d'organiser votre travail en fonction de leurs horaires

Communiquez avec les membres de votre équipe lorsque vous n'êtes pas disponible pour discuter. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de définir votre statut sur « occupé » dans l'outil de communication de l'équipe ou de désactiver les notifications pendant cette durée.

Respectez ces limites également pendant votre temps libre. Ne répondez pas aux notifications ou aux messages liés au travail en dehors de vos heures de travail, sauf en cas d'urgence réelle.

Faites preuve de souplesse. Même s'il est essentiel de mettre en place une routine, restez suffisamment flexible pour la modifier si nécessaire.

💡 À la une : Chris Cunningham, notre responsable du marketing social, nous livre un point de vue intéressant sur l'équilibre entre travail et vie privée

8. Habillez-vous pour la réussite

L'un des principaux avantages du télétravail est qu'il vous permet de travailler en pyjama. Mais que diriez-vous si nous vous disions que c'est aussi ce qu'il y a de pire pour votre productivité ?

Travailler en pyjama, depuis votre lit ou votre canapé, c'est à proscrire. En effet, votre cerveau associe ces éléments à la détente et au sommeil. Alors, habillez-vous pour la réussite, même si vous n'avez aucune réunion virtuelle prévue.

Intégrez cela à votre routine. Enfiler vos vêtements de travail et achever votre rituel matinal vous signalent que votre journée de travail a commencé. Et à la fin de la journée, remettez votre pyjama confortable et détendez-vous.

Cela vous aide également à vous déconnecter mentalement du travail. Encore une fois, cela ne signifie pas que vous devez porter des vêtements de travail tous les jours. Accordez-vous une pause dès que vous en ressentez le besoin.

9. Mangez sainement

Le télétravail conduit souvent à sauter le déjeuner, soit parce que vos collègues ne sont pas là pour vous rappeler que c'est l'heure de manger, soit parce que vous avez grignoté des en-cas malsains tout au long de la journée pendant que vous travailliez.

Prévoyez plutôt une pause déjeuner pour vous ressourcer et faire une pause dans votre travail. Mangez des repas sains qui vous donneront de l'énergie. Pour les faims aléatoires, gardez à portée de main une collation saine (fruits, noix, houmous, yaourt grec, etc.). Et n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement. 🥤

Réservez vos heures de déjeuner et assurez-vous qu'elles n'affectent pas votre planning de travail grâce à l'intégration Google Agenda – ClickUp

10. Prévoyez un plan B

Pour travailler efficacement à domicile, il faut pouvoir compter sur la technologie. Malheureusement, celle-ci et les outils peuvent s'avérer peu fiables en raison de coupures soudaines, de problèmes de connexion Wi-Fi, etc. Prévoyez donc un plan B pour faire face à ces situations inévitables.

Voici quelques étapes que vous pourriez inclure dans ce plan de sauvegarde :

Préparez un plan d'action pour chaque scénario envisageable à faire

Si une coupure de courant est prévue, préparez-vous à mettre en place une solution de sauvegarde pour vos appareils et votre connexion Internet.

Souscrivez à un forfait de données mobiles en cas de problèmes de Wi-Fi

Préparez un ordinateur ou une tablette de sauvegarde au cas où votre appareil habituel tomberait en panne

Utilisez des services et des outils en ligne pour effectuer la sauvegarde de vos données et vous assurer de ne pas perdre vos documents ou fichiers en cas de panne

Repérez quelques espaces de coworking ou cafés où vous pourrez travailler au cas où vous ne pourriez pas travailler chez vous pour une raison quelconque

11. Changez d'espace de temps en temps

Changez votre environnement de travail de temps en temps pour rompre la monotonie. Rendez-vous dans un café du quartier, trouvez un espace de coworking ou allez à la bibliothèque. Vous pouvez également travailler avec un ami ou dans un parc. À vous de choisir !

Changer l'environnement de travail fait des merveilles pour votre créativité et votre concentration. Cela améliore également votre humeur et vous permet de communiquer avec des personnes en dehors de votre famille.

12. Restez en connexion avec vos collègues

Organisez des réunions et collaborez efficacement, où que vous soyez, à votre emplacement, avec ClickUp

Le télétravail limite vos interactions avec vos collègues, ce qui entraîne souvent un sentiment d'isolement et de solitude. Il est donc essentiel de rester en contact avec vos collègues et vos amis. De nombreuses entreprises encouragent aujourd'hui cette pratique afin de garantir le bien-être et l'engagement de leurs télétravailleurs.

Réservez du temps dans votre calendrier pour des interactions personnelles avec votre équipe. Participez à des activités de cohésion d'équipe en ligne et profitez de pauses café virtuelles. Partagez des histoires, des expériences, des anecdotes personnelles et des sujets aléatoires pour créer des connexions avec les autres. Vous pouvez utiliser des outils de collaboration virtuelle comme ClickUp pour communiquer avec vos collègues en temps réel.

Réunissez votre équipe lors d'une visio-conférence (vous pouvez lancer des appels Zoom depuis ClickUp ) pour une pause-café, jouez à des jeux sympas et envoyez des messages via ClickUp Chat.

Vous pouvez également communiquer de manière asynchrone dans les documents, les fichiers et les tâches à l'aide de commentaires et de mentions @.

13. Évitez la procrastination et les distractions

Le mode Concentration de ClickUp Docs vous aide à vous concentrer sur une partie d'une tâche à la fois et vous permet de maintenir votre niveau de productivité

Il est très facile de se laisser aller à la procrastination dans le confort de son domicile, notamment parce que les distractions sont nombreuses. Voici quelques choses à faire pour éviter de se laisser distraire :

Décomposez les tâches qui vous semblent insurmontables en petites étapes faciles à gérer

Réduisez au minimum les distractions telles que la télévision et les réseaux sociaux. Si vous avez l'habitude de répondre aux textes en quelques minutes, activez le mode concentration de votre téléphone

Vous pouvez également utiliser le mode Focus lorsque vous travaillez dans Docs dans ClickUp pour éviter les distractions

Informez les membres de votre famille ou vos colocataires de vos horaires de travail

Utilisez la musique pour couvrir les bruits de fond

Si vous n'êtes pas fan de musique, utilisez un casque à réduction de bruit pour rester concentré

Fixez des horaires précis pour consulter vos e-mails et vos textes

Utilisez des applications comme Forest ou BlockSite pour éviter les sites web qui vous distraient

14. Récompensez-vous après une semaine de productivité

Les êtres humains s'épanouissent grâce à la reconnaissance et au renforcement positif. Récompensez-vous donc avec quelque chose qui vous fait plaisir après une semaine de réussite et de productivité. Rendez-vous dans votre endroit préféré, retrouvez vos amis ou faites tout ce qui vous fait plaisir.

Cela vous renforcera et vous motivera à effectuer du travail la semaine prochaine. Cela vous aidera également à recharger vos batteries et à améliorer vos interactions sociales.

Voici un résumé de votre liste d'astuces pour le télétravail :

Aménagez un environnement de travail dédié

Optimisez-la pour gagner en productivité

Mettez en place une routine régulière

Prévoyez des pauses pour recharger vos batteries

Utilisez des outils pour mieux vous organiser

Le blocage de temps est utile

Établissez une frontière claire entre votre travail et votre vie privée

Soignez votre apparence

Mangez sainement et hydratez-vous

Prévoyez une sauvegarde en cas de problèmes techniques

Essayez différents paramètres de travail

Restez en contact avec vos collègues

Réduisez les distractions

Récompensez-vous et motivez-vous

Votre chemin vers la productivité dans le monde du télétravail

Le télétravail est une tendance qui semble prendre de l'ampleur partout dans le monde. Les employés apprécient ses nombreux avantages, notamment le gain de temps et d'argent, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et bien plus encore. Il comporte certes son lot de défis, mais ceux-ci peuvent être relevés avec intelligence.

Les astuces de télétravail présentées dans cet article vous aideront à tirer le meilleur parti de votre journée de travail. Aménager un environnement de travail, établir une routine, prendre soin de votre santé, fixer des limites et rester en contact avec vos collègues peut rendre le télétravail plus agréable et plus productif.

Un outil de gestion du travail comme ClickUp peut être votre partenaire idéal. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et augmentez la productivité de votre journée de télétravail.

FAQ

Quelle est votre meilleure astuce personnelle pour le télétravail ?

Prendre régulièrement des pauses est l'une des meilleures astuces pour le télétravail. Cela permet à votre cerveau de se détendre et de se ressourcer. Vous pouvez également profiter de ce moment pour bouger et changer de position.

Comment passer le temps en télétravail ?

Il est préférable d'établir un emploi du temps lorsque vous travaillez à domicile. Un emploi du temps vous aide à structurer votre journée, vous apporte de la prévisibilité et vous évite d'oublier des tâches et du travail essentiels.

Comment rendre le travail à domicile agréable ?

Rendez votre expérience de télétravail agréable en prenant soin de votre corps, en profitant du soleil et en ajoutant des plantes et une décoration sympa à votre environnement de travail. Vous pouvez également créer une playlist « temps de travail » et prévoir du temps pour les activités que vous aimez, comme aller vous promener.