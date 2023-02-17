<strong>Comment les entreprises maintiennent l'engagement et la productivité des employés à distance</strong>

Le travail télétravail est là pour durer. En fait, une étude réalisée par Zippia en 2022 a révélé que 26 % des salariés américains travaillaient à distance à temps plein ou à temps partiel.

La pandémie de COVID-19 a peut-être été le catalyseur de l'augmentation du nombre d'Américains travaillant à l'Accueil, mais la tendance s'est largement répandue. Avant la pandémie, seuls 5,7 % des travailleurs américains travaillaient à domicile occupaient principalement des positions télétravail ou travail à domicile, selon le Census Bureau. Mon travail estime que d'ici 2025, 36,2 millions d'Américains travailleront à distance. ClickUp a étudié les façons dont les organisations stimulent la productivité des employés à distance, en s'appuyant sur des informations provenant de McKinsey , Harvard Business Review , PwC , Gallup et la couverture médiatique.

Le même rapport Zippia a révélé que plus de 90 % des travailleurs à distance déclarent que leur productivité au travail est restée la même ou a augmenté depuis qu'elle a quitté les limites d'un bureau traditionnel. Avec un majorité écrasante des salariés américains préférant le travail télétravail, les entreprises trouvent de nouveaux moyens de maintenir l'engagement et la concentration de leurs employés.

À cette fin, elles modifient la manière dont les employés à distance sont recrutés, formés, promus et reçoivent un retour d'information.

Poursuivez votre lecture pour découvrir ce que les employeurs font pour garder leurs employés heureux et efficaces alors que le travail télétravail continue de se développer aux États-Unis.

Restructurer le recrutement et l'embauche

via Ground Picture // Shutterstock

La sélection des candidats peut être l'une des parties les plus chronophages du travail d'un recruteur.

Un tiers des organisations ont achevé la refonte de leurs processus d'embauche pour mieux s'équiper en vue de l'embauche de travailleurs à distance. Les est encore plus élevé pour les entreprises qui ont connu davantage de gains de productivité.

Bon nombre de ces remaniements ont consisté à utiliser la technologie d'une nouvelle manière, notamment en organisant des entretiens virtuels plutôt que des réunions en personne. Les entreprises ont également élargi l'intervalle géographique de leurs offres d'emploi, car le télétravail leur permet d'élargir leur vivier de candidats à des personnes hautement qualifiées qui répondent à toutes leurs exigences, mais qui vivent ailleurs.

Un rapport de $$$a Accenture et Harvard Business School ont constaté que la majorité des entreprises (90 %) ont essayé l'automatisation de l'examen des CV des candidats. Cependant, 85% des recruteurs ont déclaré que cela n'aidait pas à trouver les meilleurs candidats et rendait la recherche plus difficile.

Les entreprises peuvent affiner leurs paramètres d'automatisation afin d'éviter que des candidats hautement qualifiés soient exclus lorsque leur CV ne correspond pas précisément à la description du poste.

Encourager la communication

via Canva

Le rapport Zippia mentionné précédemment a montré qu'un télétravailleur sur cinq affirme que l'isolement est le plus grand inconvénient du travail à distance.

Encourager la communication entre les travailleurs à distance est essentielle pour les entreprises afin de maintenir la productivité et la satisfaction des employés à un niveau élevé. Les entreprises qui adoptent des plateformes de messagerie instantanée telles que Slack permettent de aux travailleurs à distance de collaborer en temps réel et un retour d'information.

La communication est une voie à double sens ; les entreprises doivent veiller à ce que les travailleurs à distance se sentent autorisés à s'exprimer. Certains travailleurs à distance préfèrent les discussions téléphoniques, tandis que d'autres préfèrent les visioconférences ou la messagerie instantanée. Prendre le temps de déterminer le mode de communication qui convient le mieux à chaque employé peut aider la direction à maintenir des niveaux de productivité élevés.

Communiquer les victoires et les réalisations des employés de manière créative, par exemple en faisant livrer une pizza ou un gâteau, est un autre moyen pour les responsables de montrer leur reconnaissance aux employés à distance.

Former les managers au leadership à distance

via Andrey_Popov // Shutterstock

Une étude réalisée en 2020 à Harvard a révélé que 40 % des managers ne se sentaient pas préparés à gérer une équipe à distance, et un plus grand nombre encore avaient du mal à maintenir l'engagement des membres de leur équipe lorsqu'ils travaillaient à distance.

" La formation des gestionnaires est clé pour aider les gens à rester engagés, motivés et productifs" en 2023, a déclaré David Hassell, PDG de la plateforme technologique de gestion de la performance 15Five, à la Society for Gestion des ressources humaines .

Les managers doivent apprendre à communiquer avec les employés de fixer des paramètres clairs et de traduire la culture de l'entreprise lorsque l'interaction en personne n'est pas possible.

La microgestion peut en fait réduire la productivité et le moral des travailleurs à distance. Formation au management apprend aux dirigeants à identifier les tendances à la microgestion avant qu'elles ne deviennent un problème.

Les managers à distance doivent se concentrer moins sur le fait d'être dans le même espace que leurs employés et plus sur les résultats souhaités, le directeur des opérations de HubSpot, une entreprise largement mon travail est hybride a déclaré à Employee Benefit News HubSpot.

Promotion de l'autodirection

via Canva

Encourager l'autonomie des travailleurs à distance augmente la responsabilité et l'efficacité .

Les employés qui possèdent les compétences nécessaires pour se gérer eux-mêmes sur le lieu de travail et dans leur vie privée sont souvent plus productifs que ceux qui ont besoin de plus d'aide.

Les managers doivent encourager les travailleurs à distance à développer une forte conscience de soi afin qu'ils puissent identifier comment ils pensent, se sentent et agissent dans différentes situations.

" La conscience de soi est un superpouvoir ...Quels sont mes points forts et quels sont ceux que je ne maîtrise pas ? ... Je reconnais que j'ai des lacunes et que je devrais les combler plutôt que de recruter davantage de personnes ayant la même expérience et la même formation", a déclaré Heidi Hauver, vice-présidente de l'expérience des personnes à la société de gestion de données ShinyDocs, à l'entreprise de collaboration Fellow.

Donner aux employés l'autonomie nécessaire pour prendre des décisions et d'assumer des responsabilités de leur réussite est une autre stratégie utilisée par les entreprises pour promouvoir l'autodirection chez les travailleurs à distance.

Fournir et solliciter un retour d'information fréquent

Vadym Pastukh // Shutterstock

Tout le monde veut se sentir apprécié pour un travail bien fait. Les travailleurs à distance ne font pas exception.

Les employés doivent sentir que leurs idées et leurs opinions comptent. Les responsables doivent encourager les discussions bilatérales avec les travailleurs à distance en écoutant activement leurs préoccupations et leurs idées. Fournir régulièrement un retour d'information est tout aussi important que de permettre aux employés de donner leur avis à la direction.

Les travailleurs à distance déclarent moins souffrir d'épuisement professionnel et trouvent qu'il n'y a pas de problème plus de sens dans leur travail lorsque la direction les encourage à poser des questions réfléchies et à demander fréquemment un retour d'information. Le simple fait de demander régulièrement "comment ça va ?" est un moyen facile d'améliorer les performances des travailleurs à distance.

Rédacteur invité: Aubrey Jane McClaine