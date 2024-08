10 Meilleures alternatives à ProofHub pour une gestion de projet et d'équipe transparente

ProofHub est un excellent outil conçu pour rationaliser les différents aspects de la gestion de projet et d'équipe. Il est doté de nombreuses fonctionnalités qui facilitent la collaboration, la gestion des tâches et le suivi des progrès.

Cependant, comme tout logiciel, ProofHub n'est pas sans inconvénients. Son interface est un peu désuète et ses capacités d'intégration et d'automatisation laissent à désirer.

Heureusement, il existe de nombreux logiciels de gestion d'équipe et de projet remarquables qui pourraient mieux répondre à vos besoins. Mais avec autant d'options et chacune d'entre elles prétendant être la meilleure, faire le bon choix n'est pas une promenade de santé.

C'est pourquoi nous avons fait le gros du travail pour vous et exploré des douzaines de logiciels de gestion d'équipe et de projet outils de gestion de projet en mettant l'accent sur leurs principales fonctionnalités, les avis des utilisateurs et les options tarifaires. Le résultat : cette liste pratique des 10 meilleures alternatives à ProofHub pour prendre le contrôle de vos projets !

Qu'est-ce que ProofHub ?

Via : Preuve de l'existence d'un lien ProofHub permet aux équipes de collaborer, communiquer et gérer projets et tâches efficacement-tout au sein d'un hub centralisé.

La plateforme dispose d'un large éventail d'outils, depuis les vues de projets multiples et les agendas quotidiens pour assurer le suivi des tâches récurrentes jusqu'aux options natives de suivi du temps, en passant par les modèles prêts à l'emploi et un système pratique de gestion des fichiers. 🛠️

Comme toute plateforme de gestion de projet de qualité, ProofHub facilite la collaboration en temps réel avec diverses options telles que des discussions en fil rouge, des outils de vérification et d'approbation, des annonces et une fonctionnalité de chat native.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à ProofHub ?

Les intégrations, les automatisations et la convivialité semblent être les points faibles de ProofHub. Par conséquent, assurez-vous que votre alternative excelle dans ces domaines tout en égalant au moins les fonctionnalités de ProofHub dans d'autres départements tels que la gestion des tâches l'optimisation du flux de travail et le partage de fichiers.

Voici quelques-unes des qualités et des caractéristiques à garder à l'esprit :

Interface intuitive: Il serait bon que l'application soit facile à utiliser sans formation approfondie ou expérience préalable avec des outils similaires Intégrations: Votre solution ProofHub doit pouvoir se connecter, soit de manière native, soit par le biais d'une API, à pratiquement toutes les autres applications que vous utilisez régulièrement. Accordez une attention particulière aux intégrations avec la communication,le suivi du tempsetOutils de CRM3. Automatisation: L'outil doit être capable de rationaliser les tâches répétitives ou routinières grâce à l'automatisation, libérant ainsi du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée Gestion efficace des tâches : Assurez-vous que la plateforme vous permet d'attribuer, d'organiser, de suivre et de collaborer sur les tâches afin de rationaliser les flux de travail Modèles prêts à l'emploi : l'application doit être équipée de modèles préconçus pour accélérer la mise en place et la planification des projets Collaboration : donnez la priorité aux outils qui améliorent la collaboration au sein de l'équipe, en favorisant une communication transparente et le partage d'idées Fonctionnalités d'intelligence artificielle: L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la gestion de projet n'est pas le point fort de ProofHub, il faut donc veiller à ce que l'alternative offre des fonctionnalités d'intelligence artificielleAssistance assistée par l'IA ## Top 10 des alternatives ProofHub à utiliser en 2024 et au-delà

Nous avons parcouru le marché pour sélectionner les meilleures alternatives à ProofHub, en nous assurant qu'elles répondent non seulement aux qualités décrites ci-dessus, mais qu'elles offrent également quelques caractéristiques uniques.

Prêt à améliorer votre gestion de projet ? Plongeons dans l'aventure ! 🥳

Améliorez votre productivité en rationalisant les tâches et en utilisant les ClickUp Views adaptables pour organiser et contrôler tous les types de travail

ClickUp est un plateforme de gestion de projet tout-en-un conçue pour rationaliser la gestion des tâches, le suivi de l'avancement et la gestion des projets collaboration d'équipe . Il va au-delà des solutions traditionnelles et offre des fonctionnalités avancées d'automatisation et d'IA pour optimiser les flux de travail et stimuler la productivité globale des équipes de toutes tailles. 💥

ClickUp est très performant grâce à son système de gestion de l'information Gestion de projet la suite de fonctionnalités de gestion de projet /%href/ comprend des solutions de pointe pour l'organisation, la hiérarchisation et le suivi du travail à la perfection. Parmi ces solutions, citons 15+ vues pour afficher vos tâches et projets comme vous le souhaitez.

C'est dans le domaine de la collaboration en temps réel que ClickUp brille vraiment, avec diverses options conçues pour apporter équipes interfonctionnelles plus près de la réalisation de leurs objectifs du projet .

Avec Tableaux blancs ClickUp avec les tableaux blancs ClickUp, vous pouvez faire du brainstorming, définir des priorités et assigner des tâches sur un canevas collaboratif infini. Si vous ne souhaitez pas créer un tableau blanc à partir de zéro, prenez une longueur d'avance en utilisant certains des outils suivants Les plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi de ClickUp pour tous les cas d'utilisation imaginables.

Utilisez ClickUp Whiteboards pour assigner des tâches, marquer les assignés, et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochaine collaboration

Que vous travailliez sur un briefing de projet, un SOP ou un projet d'entreprise, ClickUp Whiteboards vous permet d'assigner des tâches à vos collaborateurs feuille de route d'un produit , Docs ClickUp est la voie à suivre ! L'éditeur de texte collaboratif et le système de gestion de documents de la plateforme vous permettent de garder toute l'équipe sur la même page, et ce, littéralement. 📃

Le Commentaires de ClickUp va encore plus loin en permettant des discussions et un retour d'information en temps réel au sein même des tâches. Vous ne manquerez plus jamais de mises à jour importantes, ce qui vous permettra de prendre de meilleures décisions tout en accomplissant vos tâches objectifs de communication .

Formatez et collaborez facilement sur des documents avec l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

Enfin, Tableaux de bord ClickUp servent de centres de commandement pour les opérations de votre équipe. Il vous suffit de naviguer dans les cartes personnalisables et voilà ! Vous pouvez suivre les tâches, surveiller les progrès et évaluer les performances de l'équipe sans effort, ce qui simplifie la collaboration et améliore l'efficacité de l'équipe.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Gestion des tâches de premier ordre avec des champs personnalisés et des statuts

plus de 15 vues ClickUp pour aborder le travail sous tous les angles

Automatisations ClickUp etClickUp AI pour optimiser les flux de travail et stimuler la productivité

Outils de collaboration en temps réel comme les tableaux blancs, les documents, les cartes mentales, etc.

Fixation d'objectifs et suivi pour que les équipes restent concentrées et motivées

Tableaux de bord ClickUp pour surveiller chaque aspect du flux de travail de votre équipe

Intégrations avec plus de 1 000 applications tierces et des outils de productivité

plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi

Application mobile pour un accès hors ligne et en déplacement aux projets et aux tâches

Limites de ClickUp

En raison de la pléthore de fonctionnalités, les nouveaux utilisateurs ont besoin de temps pour apprendre à utiliser l'application

Les modifications apportées à une vue ne sont pas toujours répercutées dans les autres vues

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez lel'équipe de vente pour un plan tarifaire adapté à vos besoins

: Contactez lel'équipe de vente pour un plan tarifaire adapté à vos besoins ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuel

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 900+ commentaires)

2. Lundi.com

Via : Lundi.com Apprécié pour son interface conviviale et ses solides options de personnalisation, Monday.com est une excellente solution de gestion de projet centrée sur le client, avec des fonctionnalités qui améliorent la collaboration et la productivité de l'équipe.

Les flux de travail et tableaux de bord personnalisables font partie de ses points forts et offrent aux équipes des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Sa feuille de route trimestrielle assure un suivi en temps réel de l'avancement des travaux, tandis que les vues Kanban et Gantt offrent une grande flexibilité dans l'organisation et la visualisation des tâches.

Enfin, l'environnement sandbox de la plateforme offre aux équipes un espace unique d'expérimentation et de créativité. Il est également fusionné avec des modèles de code couleur pour améliorer la clarté visuelle et la simplicité.

Les meilleures caractéristiques de Monday.com

Flux de travail et tableaux de bord personnalisables

Suivi transparent des tâches

Gestion de projet de type Kanban et diagramme de Gantt

Modèles avec code couleur pour une meilleure visibilité et une plus grande simplicité

Environnement de type "bac à sable" pour favoriser la collaboration au sein de l'équipe

Limitations de Monday.com

Certaines intégrations et automatisations peuvent être difficiles à naviguer

Peu d'options de personnalisation du tableau de bord

Prix de Monday.com

**Gratuit

Basique: $9/mois par utilisateur

$9/mois par utilisateur Standard: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Pro: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

3. Confluence

Via : Atlassian Confluence d'Atlassian est une puissante application de gestion de projet qui rationalise la communication et améliore la productivité de l'équipe et la gestion du flux de travail. Elle permet aux utilisateurs de créer, d'éditer et de collaborer sur des documents en temps réel et de partager et d'affiner rapidement leurs idées. C'est pourquoi il est souvent surnommé le Wikipedia de la gestion d'entreprise.

Les modèles personnalisables et la fonctionnalité de recherche avancée de la plateforme permettent de passer rapidement au crible l'information, ce qui garantit que tout le monde reste informé et aligné sur les points suivants les objectifs de la gestion de projet . 🎯

Bien que Confluence ne puisse pas rivaliser avec l'étendue des solutions dédiées de outils de gestion de projet comme ClickUp et Monday.com, son intégration avec d'autres produits Atlassian comme Jira et Trello garantit une expérience de gestion de projet cohérente, ce qui en fait une solution complète pour les équipes de toute taille.

Les meilleures caractéristiques de Confluence

Efficace dans la gestion d'un grand volume de documentation

Création et édition de documents en temps réel et collaboration entre les membres de l'équipe

Intégration avec d'autres produits Atlassian comme Jira et Suite

Contrôle des permissions pour la confidentialité des données de l'équipe

Réorganisation facile et création d'une hiérarchie de pages

Limitations de Confluence

Le suivi des espaces créés peut être difficile

Faible intégration avec des outils tiers

Prix de Confluence

**Gratuit

Standard: $6.05/mois par utilisateur

$6.05/mois par utilisateur Premium: 11,55 $/mois par utilisateur

11,55 $/mois par utilisateur Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.1/5 (3,000+ reviews)

4.1/5 (3,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

4. Basecamp

Via : Basecamp Employé par plus de 75 000 organisations et agences de marketing basecamp possède tous les outils dont vous avez besoin pour rationaliser vos flux de travail en matière de gestion de projet. Il propose des fonctionnalités telles que des listes de tâches, le partage de fichiers et des outils d'aide à la décision la collaboration sur les documents qui aident les équipes à rester organisées et sur la bonne voie. ✅

Basecamp offre un tableau de bord centralisé où les membres de l'équipe peuvent facilement accéder aux mises à jour du projet et aux échéances. Grâce à sa fonction de chat de groupe, les membres de l'équipe peuvent communiquer en temps réel et discuter des détails du projet sans avoir besoin de plateformes de messagerie externes.

En outre, les utilisateurs de Basecamp peuvent configurer des vérifications automatiques et des rapports d'avancement pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et responsable de ses tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Communication efficace au sein de l'équipe

Contrôles et rapports d'avancement automatiques

Tableau de bord centralisé pour faciliter la coordination de l'équipe

Interface intuitive

Outils de collaboration intégrés pour le partage de fichiers et la gestion de documents

Limites de Basecamp

Intégrations limitées avec des applications tierces

Le chatbot ou le tableau de messagerie se fige parfois

Prix de Basecamp

Basique: 15 $/mois par utilisateur

15 $/mois par utilisateur Pro illimité: $299/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs (facturé annuellement)

G2: 4.1/5 (5,000+ reviews)

4.1/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (14,000+ avis)

5. Nuclino

Via : Nuclino Nuclino est un autre outil de gestion de projet intuitif qui sert de cerveau collectif à votre organisation. Il rationalise le flux de travail de votre équipe en organisant les documents et les connaissances, en gérant les tâches et en visualisant et manipulant les données. 🧠

Une caractéristique distinctive de Nuclino est sa capacité à visualiser les structures du projet à travers différents modes tels que les modes graphiques, les tableaux, les listes ou les tableaux généraux. Cela permet aux équipes de choisir le format le plus approprié pour comprendre et présenter la hiérarchie de leur projet.

Les meilleures caractéristiques de Nuclino

Fonctionnalités de collaboration, de gestion des documents et des tâches

Visualisation des structures de projet

Facilité d'ajout et d'organisation des tableaux de bord avec des modèles uniques

Permet aux utilisateurs de suivre les modifications, de revenir aux versions précédentes et d'améliorer les versions existantes

Intégrations avecoutils de productivité comme Airtable

Limites de Nuclino

Intégrations et widgets limités

Les options de formatage ne sont pas très bonnes

Prix de Nuclino

**Gratuit

Standard: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Premium: 10$/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (20+ reviews)

4.7/5 (20+ reviews) Capterra: 4.8/5 (70+ avis)

6. Asana

Via : Asana De la création et de l'attribution de tâches à la fixation de délais et à l'élaboration d'un plan d'action les calendriers des projets asana fournit une plateforme complète pour une gestion de projet efficace. Compte tenu de sa polyvalence, il n'est pas surprenant qu'il soit devenu un outil de choix pour plus de 135 000 utilisateurs mondiaux. 🌎

Au-delà de la facilitation de la gestion des tâches, Asana améliore la collaboration au sein de l'équipe grâce au chat et au partage de fichiers pour assurer une communication transparente. Il fournit également des modèles de projet personnalisables et des campagnes automatisées, permettant aux équipes de rationaliser les flux de travail et d'augmenter la productivité.

Cependant, ce qui différencie vraiment Asana de ses concurrents sont ses fonctions personnalisées. Le suivi granulaire des tâches permet aux équipes de disposer d'informations détaillées, tandis que les étiquettes de couleur fournissent des repères visuels pour une organisation et une priorisation sans effort, améliorant ainsi l'expérience de la gestion de projet pour les petites équipes.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Campagnes automatisées pour un flux de travail plus rationnel

Suivi granulaire pour s'assurer que les tâches sont terminées à temps

Listes de tâches avec dates d'échéance et rappels

Tags et étiquettes de couleur

Intégration transparente avec des outils populaires tels que Google Drive et Slack

Limites d'Asana

Hiérarchie des tâches limitée

Configuration complexe pour l'automatisation haut de gamme

Prix d'Asana

**Gratuit

Débutant: 10,99 $/mois par utilisateur

10,99 $/mois par utilisateur Avancé: 24,99 $/mois par utilisateur

24,99 $/mois par utilisateur Enterprise et Enterprise+: Contacter pour les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.3/5 (9 000+ avis)

4.3/5 (9 000+ avis) Capterra: 4.8/5 (12 000+ avis)

7. Zoho Projects

Via : Zoho Zoho Projects rationalise la gestion de projet grâce à des fonctions de gestion des tâches telles que Graphiques de Gantt qui permettent de visualiser les calendriers des projets et les dépendances entre les tâches. Il permet également une communication en temps réel entre les membres de l'équipe via le chat et le partage de documents.

Les principaux arguments de vente de la plateforme sont ses modèles préconstruits qui permettent aux utilisateurs de créer des structures et des flux de travail standardisés pour différentes tâches et différents projets. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de garantir la cohérence et l'efficacité dans la poursuite des objectifs de l'équipe.

Les meilleures caractéristiques de Zoho Projects

Modèles de projets et de tâches personnalisables

Délégation pratique des tâches et affectations de l'équipe

Analyses et rapports puissants

Outils de collaboration comme le clavardage, les forums et le partage de documents

Intégration avec d'autres applications Zoho pour optimiser les flux de travail

Limites de Zoho Projects

Intégrations limitées avec des applications tierces

La configuration des modèles de projet est fastidieuse

Prix de Zoho Projects

**Gratuit

Premium: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Entreprise: $9/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Zoho Projects ratings and reviews

G2: 4.3/5 (300+ commentaires)

4.3/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (400+ avis)

8. Travail d'équipe.com

Via : Travail d'équipe.com Teamwork.com reste fidèle à son nom en favorisant une collaboration en temps réel sans friction. Grâce à des fonctions telles que le partage de fichiers et les chats en temps réel, les membres de l'équipe peuvent travailler efficacement ensemble, quel que soit le lieu ou le fuseau horaire.

La fonctionnalité milestone de la plateforme permet aux équipes de fixer des objectifs, de suivre les progrès et de partager des mises à jour en temps réel. Cette fonctionnalité crée un environnement dynamique où chacun, y compris les clients, peut fournir des commentaires, des suggestions et des informations spécifiques exigences du projet par le biais de formulaires d'admission.

Les meilleures caractéristiques de Teamwork.com

Liste simple, tableau et vues Kanban pour une gestion flexible des tâches

Modèles d'enregistrement du temps pour un suivi et des rapports précis

Intégration de Dropbox pour un partage efficace des fichiers et la gestion des documents

Jalons pour fixer les objectifs de l'équipe et suivre les progrès réalisés

Formulaires d'accueil pour recueillir les demandes, les commentaires et les informations des clients et des membres de l'équipe

Limitations de Teamwork.com

Interface complexe pour les nouveaux utilisateurs

Contrôles de l'administrateur regroupés

Prix de Teamwork.com

**Gratuit

Démarrage: 5,99 $/mois par utilisateur

5,99 $/mois par utilisateur Livraison: 9,99 $/mois par utilisateur

9,99 $/mois par utilisateur Croissance: $19.99/mois par utilisateur

$19.99/mois par utilisateur Échelle: Contacter pour la tarification

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ commentaires)

9. Trello

Via : Trello Trello d'Atlassian est l'un des outils de gestion de projet les plus populaires et les plus conviviaux qui donne la priorité à l'organisation et simplifie la gestion des tâches. Cette plateforme utilise des fonctionnalités telles que les commentaires, les pièces jointes et les listes de contrôle pour améliorer la communication et la coordination entre les membres de l'équipe.

La force de Trello réside dans son interface intuitive basée sur des tableaux Kanban, qui fournissent une représentation visuelle des tâches et de leur avancement. Les membres de l'équipe peuvent facilement suivre et modifier le statut de chaque tâche à l'aide d'un éditeur simple de type glisser-déposer

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Interface conviviale

Utilise des tableaux Kanban avec un éditeur par glisser-déposer pour simplifier et organiser les projets

Les commentaires, les pièces jointes et les dates d'échéance simplifient la collaboration au sein de l'équipe

Modèles intégrés pour accélérer la mise en place des projets pour les nouveaux utilisateurs

plus de 100 intégrations avec d'autres outils de productivité

Limitations de Trello

Capacités de suivi de projet limitées par rapport à d'autres outils de productivitéAlternatives à Trello* Pas de fonctionnalités intégrées comme les diagrammes de Gantt ou la gestion des ressources

Prix de Trello

**Gratuit

Standard: 5 $/mois par utilisateur

5 $/mois par utilisateur Premium: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Entreprise: 17,50 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.4/5 (13 000+ commentaires)

4.4/5 (13 000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (14,000+ commentaires)

10. Wrike

Via : Wrike Wrike est une application de gestion des tâches et de planification qui aide les équipes à collaborer et à rester organisées. Elle est dotée d'une robuste Tableau de bord du projet pour suivre l'avancement du projet, allouer les ressources et rassembler toutes les informations pertinentes en un seul endroit.

La plateforme Modèle OKR facilite l'enregistrement des objectifs et la formulation de stratégies optimales de réussite, tandis que son organigramme vous permet de visualiser vos flux de travail et de repérer les points à améliorer.

Les meilleures caractéristiques de Wrike

Fonctions robustes de gestion des tâches et de planification

Tableaux de bord de projet pour visualiser les flux de travail et les indicateurs de performance

Affichage d'organigrammes pour une visualisation facile du flux de travail

Modèle de liste de tâches hebdomadaires

Modèle OKR pour l'enregistrement des objectifs

Limites de Wrike

Options de personnalisation limitées pour les flux de travail des projets

Manque de fonctionnalités avancées de reporting et d'analyse

Prix de Wrike

**Gratuit

Équipe: $9.80/mois par utilisateur

$9.80/mois par utilisateur Entreprise: $24.80/mois par utilisateur

$24.80/mois par utilisateur Entreprise et Pinnacle: Contacter pour les tarifs

G2: 4.2/5 (3,500+ reviews)

4.2/5 (3,500+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,500+ commentaires)

Conquérir vos projets et booster votre productivité avec la meilleure alternative à ProofHub

ClickUp est plus qu'un simple outil, c'est une puissance de gestion de projet qui permet à des équipes entières de travailler ensemble et d'en faire plus en moins de temps, le tout au sein d'une seule et même plateforme. De la gestion des tâches et du suivi du temps à l'allocation des ressources et la collaboration des équipes, ClickUp offre une solution complète pour tous les aspects de la gestion de projet.

Avec cette plateforme, vous ne vous contentez pas de gérer des projets, mais vous transformez le flux de travail de votre équipe et vous stimulez la productivité à tous les niveaux. Alors, pourquoi ne pas essayer ClickUp dès aujourd'hui ? ⏭️