En tant que chef de projet, vous avez probablement déjà utilisé toute une gamme d'outils complexes, chacun offrant plus de fonctionnalités que vous n'en avez besoin.

En réalité, vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune dans un outil de gestion de projet sophistiqué doté de fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais. Les outils de base, y compris les outils de gestion de projet gratuits, peuvent souvent répondre aux besoins de votre entreprise.

Par exemple, si vous utilisez déjà Slack pour la communication au sein de votre équipe, vous pouvez également vous en servir pour la gestion de projet. C'est vrai. La même plateforme que vous utilisez pour vos échanges quotidiens et vos GIF peut également vous aider à organiser vos projets et à les mener à bien.

Ce blog vous montrera comment tirer parti de Slack pour la gestion de projet. De plus, nous vous expliquerons comment faire encore mieux !

Utilisation de Slack pour la gestion de projet : guide rapide

Slack est une application de messagerie professionnelle qui, bien qu'elle ne soit pas un outil de gestion de projet à part entière, peut grandement simplifier vos tâches de gestion de projet.

Voici comment utiliser Slack pour la gestion de projet :

1. Gérez les tâches grâce à des canaux dédiés aux projets

Slack est un logiciel de gestion de tâches dynamique qui vous permet de créer des canaux de communication distincts pour différents projets. Chaque projet peut disposer de son propre canal dédié où les membres de l'équipe peuvent partager et stocker des fichiers, communiquer des tâches importantes et mettre à jour les statuts.

Cette installation garantit que toutes les informations relatives au projet sont conservées au même endroit, ce qui permet aux membres de l'équipe de trouver plus facilement les tâches spécifiques et de collaborer plus facilement.

Voici comment créer des canaux Slack spécifiques à vos projets à l'aide du menu des raccourcis :

via Slack

Ouvrez Slack : plongez dans votre environnement de travail

Créer un canal : Cliquez sur le signe plus à côté de « Canaux » dans votre barre latérale.

Nommez votre canal : donnez-lui un nom spécifique au projet afin que son objectif soit clair.

Invitez les membres de l'équipe : ajoutez toutes les personnes impliquées dans le projet afin de centraliser toutes les communications. Cette installation vous aide à organiser toutes les discussions, tous les fichiers et toutes les mises à jour, comme vous le feriez pour ranger vos outils dans une boîte à outils.

2. Définissez des statuts de projet personnels pour plus de transparence

Slack permet aux utilisateurs de définir leur statut personnel afin d'informer les membres de leur équipe de leur disponibilité.

via Slack

Bien que Slack ne propose pas de statuts de projet spécifiques, la mise à jour de votre statut personnel permet à toute l'équipe de savoir qui travaille sur quoi. Ainsi, chacun reste informé des rôles et de la progression des autres.

Voici comment procéder :

Ouvrez Slack et cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit.

Sélectionnez « Définir un statut » dans le menu déroulant.

Choisissez un statut prédéfini ou saisissez un statut personnalisé, tel que « Travaille sur la tâche X ».

Ajoutez un emoji pour représenter visuellement votre statut.

Vous pouvez également définir une durée d'expiration pour votre statut.

Cliquez sur « Enregistrer » pour mettre à jour votre statut et tenir votre équipe informée de votre disponibilité actuelle.

3. Collaborez en temps réel grâce aux canaux et aux appels

via Slack

En tant qu'application de communication, Slack permet aux équipes de mener des discussions fluides et organisées.

Les membres de l'équipe peuvent facilement partager des fichiers, organiser des réunions quotidiennes, passer des visioconférences et collaborer grâce au système de publication natif de Slack. Cette interaction en temps réel permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde, favorisant une communication efficace et une prise de décision rapide.

4. Utilisez la fonction de recherche de Slack pour trouver des informations

La fonctionnalité de recherche de Slack vous aide à déterminer rapidement l'emplacement de messages et de fichiers à l'aide de modificateurs et de commandes slash. Cela est particulièrement utile pour récupérer des informations spécifiques issues de discussions passées, garantissant ainsi que les détails importants ne soient jamais perdus.

En effectuant des recherches dans tous les messages et fichiers, les membres de l'équipe peuvent trouver efficacement les informations dont ils ont besoin, ce qui rationalise le flux de travail et permet de maintenir les projets sur la bonne voie.

via Slack

Voici comment effectuer des recherches efficaces :

Ouvrez Slack et cliquez sur la barre de recherche en haut.

Utilisez le modificateur « from: » pour trouver les messages provenant d'une personne spécifique.

Utilisez le modificateur « in: » pour effectuer une recherche dans un canal particulier.

Combinez des modificateurs tels que « avant : » et « après : » pour affiner les résultats par date.

Saisissez des mots-clés ou des expressions pertinents en rapport avec les informations que vous recherchez.

Appuyez sur Entrée pour afficher les résultats de la recherche et trouver rapidement les messages ou les fichiers dont vous avez besoin à l’emplacement où ils se trouvent.

5. Automatisez les rappels pour respecter les délais

Slack vous permet de définir des rappels automatiques pour les réunions, les échéances et les tâches importantes, afin que rien ne passe entre les mailles du filet. Cette fonctionnalité aide tout le monde à rester sur la bonne voie et à être conscient des responsabilités à venir.

Grâce aux rappels de Slack, vous pouvez maintenir un flux de travail fluide et vous assurer que votre équipe respecte ses délais et ses tâches.

via Slack

Voici comment réaliser l’automatisation des rappels sur votre compte Slack :

Ouvrez Slack : accédez à votre environnement de travail.

Définir un rappel : tapez /remind dans la zone de message.

Ajoutez des détails : précisez à qui vous envoyez le rappel, la tâche et l'heure.

Confirmer : appuyez sur Entrée et Slack planifiera le rappel.

Slack vous permet de connecter vos outils préférés, tels que ClickUp, Zoom, Google Drive ou autres, afin de recevoir des mises à jour, gérer des tâches et effectuer des actions au sein de votre hub de communication. Cette intégration vous fait gagner du temps et garantit la fluidité et la centralisation de vos flux de travail.

Voici comment intégrer vos outils à Slack :

Trouvez le répertoire des applications Slack dans votre environnement de travail.

Saisissez le nom de l'outil que vous utilisez, comme Asana ou Trello.

Sélectionnez l'outil et cliquez sur « Ajouter à Slack » pour l'intégrer.

Suivez les invitations pour lier votre compte de gestion de projet à Slack. Cette intégration place vos outils directement dans votre espace de discussion, ce qui vous permet de tout gérer facilement sans quitter Slack.

7. Épinglez les messages et fichiers importants pour y accéder rapidement

Vous pouvez garder les informations cruciales à portée de main en épinglant les messages et fichiers essentiels dans vos canaux Slack.

L'épinglage garantit que les documents et notes importants sont facilement accessibles à tous les membres du canal, afin que personne n'ait à passer au crible d'innombrables messages pour trouver ce dont il a besoin. Cette fonctionnalité améliore l'efficacité et aide votre équipe à consulter rapidement les documents importants.

Voici ce que vous devez faire pour épingler des messages et des fichiers :

Trouvez le message ou le fichier : localisez l'élément dans votre canal Slack.

Épingler : cliquez sur les trois points à côté du message ou du fichier.

Sélectionnez « épingler au canal » : cette action permettra d'épingler l'élément au canal.

Épingles d'accès : cliquez sur l'icône en forme d'épingle en haut du canal pour afficher tous les éléments épinglés.

Vous n'êtes pas sûr que Slack répondra à vos besoins en matière de gestion de projet ? Découvrez quelques alternatives à Slack pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins.

À lire également : Outils de collaboration pour la gestion de projet en équipe

Limites de l'utilisation de Slack pour la gestion de projet

Slack est un outil de communication efficace doté de fonctionnalités de gestion des tâches de base, mais ses limites le rendent inadapté à la gestion complète de la gestion de projet.

Voici quelques domaines dans lesquels Slack pourrait présenter des lacunes :

Absence de fonctionnalités avancées de gestion de projet : Slack ne prend pas en charge de manière native les fonctionnalités essentielles à la gestion de projet telles que les diagrammes de Gantt, les dépendances entre tâches et la gestion des ressources. Ces fonctionnalités sont indispensables pour planifier et suivre en détail les projets, en particulier les projets complexes.

Conception non spécialisée dans la gestion de projet : Slack est principalement conçu pour la communication, et non pour la gestion de projet. Vous ne pouvez pas attribuer ou suivre des tâches, gérer les échéances et produire des rapports sur l'avancement des projets. Sans ces fonctionnalités, les équipes risquent d'être désorganisées et de manquer des échéances importantes.

Rapports et analyses limités : Slack n'offre pas de fonctionnalités étendues de rapports ou d'analyses pour la gestion de projet, ce qui rend difficile la génération de rapports détaillés sur les projets ou le suivi des indicateurs de performance au fil du temps. Cela peut constituer un inconvénient majeur pour les chefs de projet qui doivent fournir aux parties prenantes des informations complètes sur les projets.

Pas de suivi du temps intégré : Slack ne dispose pas de fonctionnalités intégrées de suivi du temps, qui sont essentielles pour contrôler le temps passé sur des tâches ou des projets spécifiques. Les équipes doivent souvent recourir à des intégrations tierces, qui ne s'intègrent pas toujours parfaitement au flux de travail de Slack.

Gestion fragmentée des fichiers : Slack permet le partage de fichiers, mais ne fournit pas de système complet de gestion des fichiers. Les fichiers peuvent se retrouver dispersés dans divers messages et canaux, ce qui rend difficile l'emplacement de documents spécifiques sans un effort de recherche important, même avec l'IA de Slack.

Manque de visualisation des tâches : les aides visuelles sont essentielles pour permettre aux équipes de comprendre rapidement l'avancement des tâches et le statut du flux de travail. Slack ne propose pas d'outils visuels tels que des tableaux Kanban ou des tableaux de bord de projet.

Paramétrage minimal des priorités : la plateforme ne dispose pas d'options avancées pour définir les priorités des tâches dans le contexte d'un projet. Cette limitation peut rendre difficile la gestion des tâches en fonction de leur urgence et de leur importance.

Vous pouvez pallier ces limites (et bien d'autres) grâce à ClickUp, une alternative puissante. Il offre une gamme de fonctionnalités avancées de gestion de projet qui comblent spécifiquement les lacunes de Slack. Conçu dès le départ comme un outil dédié à la gestion de projet, ClickUp garantit un suivi et une gestion précis et efficaces des projets.

Comment ClickUp améliore-t-il les choses ?

Contrairement à Slack, qui est principalement axé sur la communication, ClickUp est spécialement conçu comme une application de gestion de projet. Cela fait de ClickUp un excellent choix pour les équipes qui souhaitent rationaliser leurs opérations de projet.

Grâce à ses nombreuses options de personnalisation, ClickUp s'adapte à divers flux de travail, que vous gériez des projets pour une petite équipe ou que vous coordonniez des projets d'entreprise à grande échelle.

ClickUp intègre la gestion des tâches, la documentation, la collaboration, le suivi du temps et la création de rapports dans une seule plateforme, ce qui réduit le besoin de jongler entre plusieurs outils. Contrairement à Slack, il offre des fonctionnalités complètes de gestion de projet.

Voici un aperçu détaillé de la manière dont ClickUp remédie à certaines limites courantes de Slack en matière de gestion de projet :

1. Fonctionnalités de collaboration avancées

ClickUp est l'outil de communication et de collaboration le plus efficace pour améliorer la productivité et la communication des équipes sur une seule et même plateforme.

Du chat en temps réel aux tableaux blancs dynamiques, ClickUp facilite la collaboration entre les équipes, garantissant ainsi la prise en charge de tous les aspects du projet, de sa conception à son achèvement. Son environnement intégré répond à divers besoins de collaboration, que vous souhaitiez partager des mises à jour rapides avec vos clients ou réfléchir à des projets complexes.

Créez des éléments et attribuez-les à un membre spécifique de l'équipe avec ClickUp Assign Comments.

Voici quelques-unes de ses principales fonctionnalités :

2. Gestion de projet intelligente

ClickUp rationalise chaque phase de vos projets grâce à une suite d'outils robustes conçus pour améliorer l'efficacité et la transparence.

La plateforme permet aux équipes de planifier, d'exécuter et de suivre les projets avec précision, en intégrant les tâches, les échéanciers et la collaboration dans un espace unifié.

Grâce à des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt, les statuts personnalisés et le suivi du temps, ClickUp garantit que les jalons du projet sont respectés, que les ressources sont gérées efficacement et que les membres de l'équipe restent alignés sur les objectifs et les délais.

Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus remarquables :

Établissez des relations entre deux tâches à l'aide de la vue Gantt de ClickUp

Créez des modèles IA en quelques secondes à l'aide de ClickUp Brain

Bénéficiez d'un hub centralisé pour les informations, effectuez l'automatisation des flux de travail et obtenez des réponses instantanées à vos requêtes professionnelles grâce à ClickUp Brain , l'assistant IA. Il peut considérablement améliorer la productivité et les capacités décisionnelles de votre équipe.

3. Communication interne rationalisée

ClickUp garantit une communication claire et efficace afin que tous les membres de l'équipe restent informés et alignés. Cela réduit les risques de malentendus et améliore la coordination globale du projet.

Discutez avec votre équipe et partagez des ressources précieuses à l'aide de ClickUp Chat View

Voici quelques exemples concrets de la manière dont ClickUp facilite la communication au sein des équipes :

Tenez toutes les parties prenantes informées grâce aux commentaires sur les tâches, en les ajoutant comme observateurs, en les mentionnant avec @ et en leur attribuant des tâches sous forme de commentaires.

Trouvez et partagez rapidement des fichiers importants, des tâches et bien plus encore depuis n'importe où dans ClickUp et les applications connectées grâce à l'expérience de recherche connectée

Rédigez des e-mails et autres communications internes sans erreur, dans le ton et le style de votre choix, grâce à ClickUp Brain.

Participez à des discussions en temps réel pour améliorer la clarté et la continuité à l'aide de ClickUp Chat View

Enregistrez et partagez des captures d'écran à l'aide de ClickUp Clips pour transmettre vos idées de manière visuelle et clarifier les points complexes.

Télécharger ce modèle Définissez des objectifs de communication clairs à l'aide du modèle de stratégie de communication interne et de plan d'action de ClickUp.

Le modèle de stratégie de communication interne et de plan d'action de ClickUp contribue à améliorer la clarté et la cohérence au sein de votre organisation. Il assure la connexion entre différents niveaux hiérarchiques et services, garantissant ainsi la cohérence entre la direction et le personnel.

Ce modèle de plan de communication est utile pour définir des objectifs de communication clairs, rationaliser les stratégies et évaluer leur efficacité, afin de créer une main-d'œuvre mieux informée et plus engagée.

Voici comment cela peut vous aider :

Identifiez les objectifs de communication afin d'harmoniser les efforts de l'équipe.

Élaborez des plans d'action mesurables pour suivre la progression et les résultats.

Organisez et visualisez les tâches et la progression dans un emplacement centralisé.

Assurez l'alignement stratégique avec la vision et les objectifs opérationnels de l'entreprise.

Créez un environnement ouvert aux commentaires afin d'améliorer les pratiques de communication.

Passer de Slack à ClickUp

Passer de Slack à ClickUp est plus facile que vous ne le pensez. L'intégration de ClickUp à Slack garantit que les tâches, les documents, les objectifs et les discussions restent interconnectés, ce qui facilite la transition pour les équipes familiarisées avec l'environnement de communication de Slack.

Voici comment effectuer la transition en toute simplicité :

Entrez votre adresse e-mail professionnelle : Commencez par vous inscrire avec votre adresse e-mail professionnelle sur la plateforme ClickUp pour accéder à sa large gamme d'outils de productivité.

Intégrez Slack à ClickUp : connectez votre compte Slack à ClickUp pour maintenir des canaux de communication fluides. Cette intégration vous permet de gérer des tâches et de collaborer directement depuis Slack.

Créez des tâches à partir de Slack : utilisez la nouvelle commande /ClickUp dans n'importe quel canal Slack pour créer rapidement de nouvelles tâches sans quitter Slack.

Déployez les tâches sur Slack : activez les liens vers les tâches publiés dans Slack pour afficher automatiquement des détails riches, donner du contexte et permettre un accès direct aux actions liées aux tâches, améliorant ainsi la clarté du flux de travail.

Gérez efficacement vos tâches : utilisez les actions du menu déroulant dans Slack pour ajuster les dates d'échéance, les priorités, les statuts et plus encore, en gérant directement vos tâches ClickUp dans les canaux Slack.

Convertissez les messages Slack en tâches et commentaires ClickUp : rationalisez la création de tâches en transformant les messages Slack en tâches ou commentaires avec ClickUp en sélectionnant l'option « Plus d'actions » dans n'importe quel message.

Configurez les notifications : configurez ClickUp pour envoyer des notifications en temps réel à vos canaux Slack pour les mises à jour telles que les nouvelles tâches, les commentaires et les changements de statut.

À lire également : ClickUp vs Slack : quel est le meilleur outil de communication pour les équipes ?

Gérer des projets et des processus avec ClickUp

ClickUp regroupe tous les outils essentiels en un seul, ce qui facilite la gestion et le suivi des processus de projet.

La solution de gestion de projet ClickUp établit la connexion entre tous les éléments de votre projet (tâches, documents, discussions et tableaux de bord) au sein d'une plateforme facile à utiliser, aidant ainsi les équipes à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Avec plus de 1 000 modèles et de nombreuses fonctionnalités qui favorisent l'efficacité, ClickUp rationalise le suivi des tâches, la création de rapports et la collaboration entre les équipes, ce qui permet à ces dernières de planifier, d'exécuter et de surveiller plus facilement et efficacement leurs projets.

Télécharger ce modèle Attribuez, gérez, visualisez et suivez les ressources de vos projets à l'aide du modèle de gestion de projet de ClickUp.

Le modèle de gestion de projet de ClickUp vous aide à relever efficacement les défis liés à la planification de projet grâce à son cadre bien organisé. Conçu pour gérer le travail à travers différentes phases de projet, ce modèle offre une approche structurée grâce à des espaces et des dossiers dédiés.

Même si vous êtes novice en matière de gestion de projet, cette ressource simplifie les tâches complexes afin que vous puissiez :

Bénéficiez d'un aperçu clair des ressources de votre projet afin de les gérer efficacement.

Utilisez plusieurs vues de flux de travail pour attribuer, gérer et hiérarchiser efficacement les tâches.

Collaborez en toute transparence avec votre équipe et tenez les parties prenantes informées sans difficulté.

Facilitez-vous la vie avec ClickUp pour la gestion de projet

Slack est une application de communication d'équipe qui facilite la collaboration en temps réel, ce qui la rend utile pour garder tout le monde connecté et informé.

Cependant, si vous souhaitez suivre les échéances, gérer des flux de travail complexes, créer des bases de connaissances et coordonner plusieurs projets, vous avez besoin d'outils de gestion de projet. Les fonctionnalités actuelles de Slack ne peuvent pas vous aider dans ce domaine.

ClickUp comble ces lacunes en offrant une plateforme de gestion de projet robuste qui s'intègre parfaitement à Slack. Il fournit des outils avancés pour gérer les tâches, suivre l'avancement des projets et améliorer la communication au sein des équipes, le tout dans un système unifié.

Que vous ayez besoin de rationaliser vos flux de travail, de faciliter la collaboration ou de gérer vos projets plus efficacement, ClickUp vous offre les outils et la flexibilité dont les équipes modernes ont besoin.

Commencez à utiliser ClickUp dès aujourd'hui pour un flux de travail plus organisé, plus productif et plus collaboratif. Inscrivez-vous dès maintenant !