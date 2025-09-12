11 alternatives à Dall-E pour créer des images IA (gratuites et payantes)

L'IA a révolutionné la création de contenu. Et nous ne parlons pas seulement de l'écriture.

Les outils d'intelligence artificielle d'aujourd'hui peuvent faire tout ce qui est à faire, de la rédaction d'articles de blog à la création d'œuvres d'art époustouflantes dans divers styles. 🎨

Que vous soyez amateur d'art ou que vous l'utilisiez dans le cadre de votre travail, vous connaissez sans doute les générateurs d'art basés sur l'IA. L'un des outils les plus en vogue est Dall-E, un générateur d'images à partir de texte développé par OpenAI, la même entreprise à l'origine de ChatGPT.

Bien qu'il s'agisse d'un outil très en vogue, Dall-E n'est pas le seul générateur d'art disponible sur le marché. Si vous recherchez des outils d'apprentissage automatique et de traitement du langage naturel pour créer de l'art, cette liste est faite pour vous.

Nous allons vous en dire un peu plus sur Dall-E et sur les critères à prendre en compte lorsque vous évaluez d'autres générateurs d'art basés sur l'IA. Nous partagerons ensuite 11 des meilleures alternatives à Dall-E et d'autres Outils d'IA pour votre processus de création de contenu artistique.

⏰ Résumé en 60 secondes Les générateurs d'art IA transforment la création de contenu : des outils comme des outils comme Dall-E utilisent des invites de texte pour créer des œuvres d'art visuel variées et époustouflantes, répondant à divers besoins, des amateurs aux professionnels.

Dall-E est une IA de conversion texte-image très en vue, mais il existe de nombreuses alternatives : Bien que Dall-E soit très connu, les utilisateurs doivent tenir compte de facteurs tels que l'interface utilisateur, les capacités de modification en cours, la personnalisation, la vitesse, les droits d'utilisation et la variété des styles artistiques lorsqu'ils choisissent un générateur d'art IA.

Il existe toute une gamme d'alternatives à Dall-E offrant des fonctionnalités variées : Cet article met en avant 11 alternatives, dont ClickUp, Midjourney, Fotor et bien d'autres, chacune présentant des atouts uniques en matière de Cet article met en avant 11 alternatives, dont ClickUp, Midjourney, Fotor et bien d'autres, chacune présentant des atouts uniques en matière de génération et de modification en cours d'images , ainsi que des fonctionnalités supplémentaires telles que la création de vidéos ou des outils de collaboration.

ClickUp se distingue par sa fonctionnalité intégrée de génération d'images par IA : ClickUp permet aux utilisateurs de créer des images générées par l'IA directement dans leur environnement de travail, ce qui améliore la collaboration et rationalise les flux de travail

Chaque alternative a ses propres atouts et limites : cette analyse présente les principales fonctionnalités, les limites, les tarifs et les avis des utilisateurs pour chaque outil, afin d'aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées en fonction de leurs besoins spécifiques.

Les générateurs d'art basés sur l'IA offrent de nombreux avantages pour diverses applications : Ces outils permettent de gagner du temps, stimulent la créativité et fournissent des solutions polyvalentes pour l'image de marque, le marketing et la création de contenu en général, permettant ainsi aux utilisateurs de tirer parti de l'IA dans leurs flux de travail.

Qu'est-ce que Dall-E ?

Dall-E est un générateur d'art basé sur l'IA qui prend en compte des invitations écrites et crée une image à partir de ce texte. Lancé par OpenAI en 2021, il utilise la technologie ChatGPT3 pour produire des images à partir de mots-clés.

Le nom Dall-E combine des références au célèbre peintre Salvador Dalí et au célèbre robot Wall-E de Disney. Il vise à illustrer la connexion entre la technologie et les nouvelles œuvres d'art inspirées par des talents célèbres. 🤖

Dall-E est un réseau neuronal qui utilise le traitement du langage naturel (NLP) et des modèles linguistiques de grande envergure (LLM). Il se réfère à 12 milliards de paramètres pour analyser les invites et générer des images.

Dall-E 2 est la dernière version de cet outil d'IA. Il permet de créer des images de meilleure qualité et plus photoréalistes que la version initialement lancée. Il utilise deux modèles différents pour créer des images et des représentations plus précises à partir de texte.

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Dall-E ?

Si Dall-E est l'un des générateurs d'images IA les plus connus, il n'est pas le seul. Il existe de nombreux autres outils de génération d'images IA performants qui pourraient mieux répondre à vos besoins.

Voici ce qu'il faut rechercher dans votre prochain outil d'art IA :

Interface conviviale : choisissez un outil facile à utiliser, que vous soyez un utilisateur expert ou un utilisateur débutant dans la création d'images /IA

Fonctionnalités de modification en cours : même si l'outil permet de créer une superbe image, c'est encore mieux s'il dispose de fonctionnalités de modification en cours pour apporter des retouches et améliorer le design

Invites personnalisables : lorsque vous créez des invitations de conversion texte-image, recherchez des options qui vous permettent d'ajouter des paramètres pour obtenir exactement ce que vous voulez

Génération rapide d'images : vous n'avez pas le temps de rester assis toute la journée à attendre qu'un outil crée une image. Recherchez-en un qui, à partir de votre texte, génère une image en quelques secondes, et non en quelques minutes.

Droits d'utilisation : si vous prévoyez d'utiliser ces images à des fins commerciales, assurez-vous de vérifier les droits d'utilisation afin d'éviter tout problème juridique.

Différents styles artistiques : recherchez des générateurs de texte-image qui permettent de personnaliser les thèmes et proposent différents styles artistiques pour créer des images réalistes

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être assuré que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les 11 meilleures alternatives à Dall-E à utiliser en 2025

Vous recherchez les meilleurs générateurs d'images IA ? Ces 11 alternatives à Dall-E constituent un excellent moyen de créer des images et des œuvres d'art numérique de haute qualité. Que vous ayez besoin de visuels à partager sur les réseaux sociaux, d'infographies pour votre blog ou de photos de type portrait, vous trouverez un outil adapté à vos objectifs. ✨

Générez des images avec ClickUp Convertissez du texte en images directement avec ClickUp Brain

Que vous planifiiez un projet, conceviez des maquettes fonctionnelles ou visualisiez des concepts marketing, ClickUp permet aux équipes de transformer des idées abstraites en visuels clairs. C'est l'outil idéal pour améliorer la communication, stimuler la créativité et rationaliser les flux de travail, le tout sur une seule plateforme collaborative.

ClickUp Brain permet aux équipes de générer des images alimentées par l'IA directement dans leur environnement de travail ClickUp. Il suffit de saisir des invites textuelles pour que les utilisateurs puissent donner vie à leurs idées de manière visuelle — idéal pour le brainstorming, la planification de projets et la collaboration créative. C'est un moyen simple de transformer des concepts en visuels sans quitter la plateforme.

Générez des images percutantes à l'aide de simples instructions dans ClickUp Brain

Une anecdote amusante ?

Alors que DALL·E crée des images, votre assistant IA de bureau, ClickUp Brain MAX, va encore plus loin en associant les visuels au contexte. Vous pouvez décrire une idée avec Talk to Text au lieu de taper une longue instruction, laisser Brain MAX rechercher de l'inspiration dans votre environnement de travail ClickUp, vos applications connectées et sur le Web, et générer des ressources créatives directement liées à votre projet. Ainsi, vos créations ne sont pas seulement esthétiques, elles s'intègrent pleinement à votre flux de travail.

Créez des images générées par l'IA qui intègrent tout le contexte de votre environnement de travail et des applications connectées, grâce à ClickUp Brain MAX

Et voici pourquoi Brain MAX est capable de faire cela : ce n'est pas un générateur d'images autonome. C'est une super-application IA intégrée à l'ensemble de votre environnement de travail ClickUp et aux applications connectées, ce qui lui permet de prendre en compte les tâches, les briefs et les retours d'information qui guident votre travail créatif.

Grâce à l'assistance de plusieurs modèles d'IA (comme ChatGPT, Gemini, Claude et bien d'autres), cet outil ne se contente pas de produire des visuels, mais interprète également le contexte qui les entoure, transformant ainsi des idées brutes en ressources qui correspondent à vos objectifs réels.

Passez d'un modèle d'IA à l'autre depuis ClickUp grâce à Brain MAX

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Transformez vos textes en quelques secondes pour leur donner un ton plus professionnel, direct ou captivant

Créez rapidement du contenu de haute qualité à l'aide de suggestions alimentées par l'IA

Sélectionnez n'importe quel texte et laissez la barre d'outils IA l'optimiser

Générez instantanément des résumés et des listes d’éléments pour rationaliser vos tâches administratives

Traduisez des textes et vérifiez l'orthographe et la grammaire directement depuis la plateforme ClickUp

Donnez vie à vos idées en quelques minutes grâce aux tableaux blancs numériques pour une collaboration en temps réel ou asynchrone

Brainstorming visuel : transformez vos idées en images pour une communication plus claire

Collaboration intégrée : générez et partagez des visuels directement sur des Tableaux blancs

Flux de travail fluide : enregistrez, exportez ou liez des images générées par l'IA à des tâches

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs pourraient avoir du mal à s'y retrouver parmi les nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation de ClickUp

Les tableaux blancs avec génération d'images par IA ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. Midjourney

via Midjourney

Dès que vous arrivez sur le site web, Midjourney vous captive. Des lignes de code scintillent sous vos yeux, vous invitant à créer de superbes œuvres d'art numérique en quelques secondes. Saisissez des invitations ou des instructions et, en quelques secondes, vous obtiendrez un chef-d'œuvre numérique. 🖼️

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Les paramètres de stylisation vous permettent d'affiner vos créations pour que les images générées correspondent exactement à ce que vous souhaitez.

Affinez vos créations grâce à des personnalisations personnalisées pour que vos images générées correspondent exactement à ce que vous souhaitez.

Ce modèle d'IA propose une fonctionnalité de remix qui vous permet de combiner deux images en un seul motif

Le poids de l'image, le format et les paramètres de mosaïque vous permettent de contrôler vos images

Limites de Midjourney

L'outil ne parvient pas à générer des images à partir de mots qui ont du sens : tout le texte finit par être un mélange aléatoire de lettres.

Certains utilisateurs ont remarqué que les mains et les dents ont tendance à être déformées dans les images générées

Tarifs de Midjourney

Basic : 10 $/mois

Standard : 30 $/mois

Pro : 60 $/mois

Mega : 120 $/mois

Évaluations et avis sur Midjourney

G2 : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Capterra : N/A

📌En savoir plus : Exemples d’invites Midjourney indispensables pour les artistes et les designers

3. Fotor

via Fotor

Fotor est un générateur et éditeur d'images basé sur l'IA, conçu pour faciliter le nettoyage et l'amélioration des photos. Utilisez la fonctionnalité de génération d'images à partir de texte pour créer un nouveau design à partir de zéro ou téléchargez une image existante pour l'améliorer instantanément. Utilisez les outils intégrés pour modifier l'arrière-plan, supprimer des objets ou ajouter des filtres. 👀

Les meilleures fonctionnalités de Fotor

Les filtres et les effets permettent de créer facilement des images dans des styles particuliers, comme des clichés vintage ou des ambiances anime.

Utilisez le générateur de polices de caractère pour ajouter du texte qui s'harmonise avec le style de votre image

Grâce à des dizaines de modèles, créez des collages, colorisez des photos et réalisez des designs élégants à partager sur diverses plateformes

Utilisez des raccourcis pour améliorer une photo ou supprimer l'arrière-plan en un seul clic

Limites de Fotor

Certains utilisateurs ont remarqué que des fonctionnalités telles que l'historique des modifications et les calques font défaut

L'interface utilisateur n'est pas très intuitive et peut présenter des bugs, avec des temps de chargement lents.

Tarifs de Fotor

Basic : Gratuit

Pro : 8,99 $/mois

Pro+ : 19,99 $/mois

Évaluations et avis sur Fotor

G2 : 4,2/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 80 avis)

4. Artguru IA

via Artguru

Artguru prend en charge la saisie de texte et crée des images en quelques secondes. Téléchargez une photo et choisissez un style, comme le punk ou l'art classique, pour générer une image stylisée. Vous cherchez l'inspiration ? Parcourez le catalogue d'images en cliquant sur les sections « Explorer » ou « Tendances ».

Les meilleures fonctionnalités d'Artguru

Le générateur d'avatars et de portraits IA prend un selfie et génère des images réalistes à partir de différents filtres stylistiques

Rejoignez la communauté Discord pour discuter avec d'autres créateurs, échanger sur l'art et trouver l'inspiration

L'outil de suppression d'arrière-plan vous permet d'améliorer une image existante en quelques secondes sans trop d'efforts

Utilisez Photo Enhancer pour ajuster instantanément la lumière, la couleur et le style et apporter des retouches rapides

Limites d'Artguru

Il n'existe pas de version hors ligne d'Artguru, vous devrez donc avoir une connexion pour l'utiliser.

Vous n'avez pas autant de contrôle sur les détails fins qu'avec la photographie réelle

Tarifs d'Artguru

Mini : 1,99 $/semaine

Pro : 3,99 $/semaine

Évaluations et avis sur Artguru

G2 : N/A

Capterra : N/A

5. Simplified

via Simplified

Simplified est un outil de création de contenu IA tout-en-un. Il comporte les fonctionnalités de création artistique générée par l'IA, de rédaction de contenu et de gestion des réseaux sociaux. En un clic, générez des images IA et accédez à des millions de modèles et d'images gratuits.

Les meilleures fonctionnalités en bref

De nombreux outils de conception graphique , notamment des kits de marque, vous permettent de créer des images qui correspondent à votre style pour un rendu cohérent

Les outils de suppression d'arrière-plan vous font gagner du temps lors de la modification en cours de photos

Des modèles professionnels, notamment des outils de création d'animations, élargissent vos possibilités en matière de conception personnalisée

L'outil Magic Resizer vous permet de recadrer et d'ajuster instantanément la taille de vos images pour les partager sur différentes plateformes

Limitations simplifiées

Il y a une courbe d'apprentissage à franchir, car il y a tellement de fonctionnalités et de modèles

L'interface peut être encombrée, ce qui rend difficile de trouver immédiatement l'outil adéquat

Tarification simplifiée

Design Gratuit : 0 $

Design Pro : 9 $/mois

Design entreprise : 15 $/mois

Évaluations et avis simplifiés

G2 : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

📮ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent l'IA principalement pour le brainstorming et la génération d'idées. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là qu'un Tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, s'avère indispensable : il vous aide à transformer instantanément les idées issues de la session de brainstorming en tâches. Et si vous ne parvenez pas tout à fait à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de vos instructions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, de visualiser et d'exécuter plus rapidement !

6. Starryai

via starryai

Cet outil utilise des descriptions textuelles ainsi que des modèles et des algorithmes d'apprentissage profond pour créer de magnifiques œuvres d'art. Créez gratuitement jusqu'à cinq images par jour et devenez propriétaire à part entière de vos créations. Personnalisez les styles et les formats d'image pour les utiliser sur diverses plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de StarryAI

Avec plus de 1 000 styles, vous pouvez créer des chefs-d'œuvre, que vous aimiez les anime, les images réalistes ou quelque chose de différent.

Utilisez la fonction « Création groupée » pour générer plusieurs images dans des styles similaires en un seul clic

Utilisez l'application mobile sur iOS ou Android pour réaliser des créations où que vous soyez

Bénéficiez de tous les droits de propriété pour partager vos créations comme vous le souhaitez

Limites de StarryAI

Les possibilités de personnalisation sont nombreuses lors de l'invite, mais les fonctions de modification en cours sont limitées.

Les crédits limitent le nombre d'images que vous pouvez créer par jour

Tarifs de StarryAI

Gratuit : sans frais, mais avec une limite de cinq images par jour

Évaluations et avis sur StarryAI

G2 : N/A

Capterra : N/A

7. Hotpot. IA

Hotpot propose une collection d'outils d'IA générative pour créer des chefs-d'œuvre. Supprimez des objets, personnalisez des œuvres d'art et découvrez-vous sous la forme d'un avatar IA. Parmi les autres fonctionnalités, citons la possibilité de mettre à jour des images existantes en colorisant de vieilles photos et en restaurant des images endommagées. 📸

Les meilleures fonctionnalités de Hotpot

Des modèles adaptés à différents types d'images, classés par plateforme, vous permettent de créer les images dont vous avez besoin pour divers objectifs marketing

Une base de données de photos d'archives générées par l'IA facilite le partage d'images à des fins commerciales

Des dizaines d'outils simplifient la création d'images pour vous permettre d'apporter les modifications que vous souhaitez

Les outils Device MockUps et Graphics sont parfaits pour les développeurs qui souhaitent ajouter des designs artistiques à leurs produits

Limites de Hotpot

Les possibilités de personnalisation sont limitées par rapport à d'autres outils de création artistique

Une fois l'image créée, vous ne pouvez plus effectuer de modifications en cours.

Tarifs de Hotpot

En fonction des crédits : les différentes fonctionnalités et paramètres nécessitent des quantités de crédits variables ; le prix dépend donc de l'usage précis que vous faites de l'outil.

Évaluations et avis sur Hotpot

G2 : N/A

Capterra : N/A

8. Synthesia

via Synthesia

Synthesia se distingue de la plupart des outils de cette liste, car il transforme le texte en vidéos, et pas seulement en images. Grâce à des voix générées par IA dans plus de 120 langues, il est facile d'atteindre votre public, où qu'il se trouve. Les outils d'édition faciles à utiliser ne nécessitent ni expérience ni compétences particulières, ce qui permet même aux membres débutants de l'équipe d'intervenir pour apporter des modifications. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

Choisissez parmi plus de 140 avatars pour représenter votre marque ou votre voix dans les vidéos

Cet outil remplace les présentations et les textes ennuyeux pour offrir une approche plus captivante et informative.

Créez un script, personnalisez la vidéo, collaborez en temps réel et téléchargez le tout depuis un seul et même espace

Grâce à un éditeur de diaporamas simple d'utilisation, pas besoin d'être un professionnel pour utiliser cet outil.

Limites de Synthesia

Certains forfaits limitent le nombre de vidéos que vous êtes autorisé à créer

Certains utilisateurs ont trouvé que le niveau de qualité n'était pas assez professionnel, ce qui rend l'outil utile uniquement dans certaines situations

Tarifs de Synthesia

Personnel : 30 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Synthesia

G2 : 4,8/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 60 avis)

Découvrez ces alternatives à Synthesia!

9. Gencraft

via Gencraft

Prenez quelques mots et transformez-les en images et en vidéos à l'aide de Gencraft. Générez de nouvelles idées en ajoutant quelques mots-clés et découvrez ce que le générateur d'images donne vie. Créez des images de marque cohérentes en invitant l'outil à intégrer la voix et le style de votre marque dans les visuels.

Les meilleures fonctionnalités de Gencraft

Des styles tels que streetwear, cosmique et luxe vous permettent de générer des images avec l'ambiance que vous souhaitez

La création d'images prend 30 secondes ou moins

Si vous ne savez pas exactement ce que vous souhaitez créer, saisissez quelques mots-clés et l'outil vous proposera des idées

Limites de Gencraft

Les abonnés non payants ne peuvent pas utiliser les images à des fins commerciales

Les images ne sont conservées que pendant 30 jours pour les utilisateurs de comptes gratuits

Tarifs de Gencraft

Formule Starter : 3,99 $/semaine

Pro : 9,99 $/semaine

Évaluations et avis sur Gencraft

G2 : N/A

Capterra : N/A

10. Visme

via Visme

Visme est un outil de création de contenu basé sur l'IA qui génère tout type de contenu, des présentations aux diagrammes de données en passant par les images. Utilisez-le pour créer rapidement des images à l'image de votre marque, telles que des visuels pour les réseaux sociaux et des vidéos. Exploitez-le comme un outil marketing basé sur l'IA pour ajouter des visuels à vos présentations marketing ou à vos documents internes destinés à votre équipe. 🙌

Les meilleures fonctionnalités de Visme

La bibliothèque d'images contient des millions de graphiques et de photos uniques

Effectuez une recherche par cas d'utilisation pour affiner la bibliothèque d'images en fonction de vos besoins

Collaborez en temps réel avec votre équipe de conception pour obtenir des retours et trouver des idées de nouveaux graphismes

L'outil propose également un calendrier de contenu intégré et des designs interactifs

Limites de Visme

Les utilisateurs ont constaté que les erreurs de disposition étaient difficiles à corriger

La courbe d'apprentissage est raide, notamment pour ce qui est de la maîtrise de l'interface

Tarifs de Visme

Basic : Gratuit

Formule Starter : 29 $/mois

Pro : 59 $/mois

Pour les Teams : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Visme

G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 600 avis)

11. DeepAI

via DeepAI

DeepAI propose une suite d'outils pour créer des images et stimuler votre créativité, que vous soyez chef de produit, artiste ou professionnel du marketing. Explorez la bibliothèque d'images générées par l'IA pour trouver l'inspiration ou téléchargez votre propre création et effectuez des modifications à l'aide des fonctionnalités d'IA.

Les meilleures fonctionnalités de DeepAI

Créez rapidement une image en saisissant une invite de texte, en choisissant un style et en cliquant sur le bouton « Générer ».

Utilisez l'éditeur d'images pour apporter des retouches rapides à une photo

Utilisez les fonctionnalités de super-résolution et de diffusion stable pour créer des images personnalisées

Parcourez la communauté pour trouver de l'inspiration et des créations réalisées par d'autres utilisateurs

Limites de DeepAI

Certains utilisateurs ont constaté que l'outil générait souvent des images floues

Il peut être buggé et lent

Tarifs de DeepAI

Paiement à l'utilisation : Achetez des crédits de 5 $ à 1 000 $

Devenez un pro de DeepAI : 4,99 $/mois avec des limites de crédit

Évaluations et avis sur DeepAI

G2 : N/A

Capterra : N/A

Tirez parti de l'IA pour optimiser vos processus

Grâce à ces alternatives à Dall-E, il n'a jamais été aussi facile de générer des images à partir de texte. Gagnez du temps et stimulez votre créativité en utilisant l'un de ces outils pour votre image de marque, votre communication et votre marketing.

Et si vous avez besoin d'un outil plus complet, rien ne vaut ClickUp. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et commencez à utiliser l'IA pour rationaliser tous vos processus et vous sentir comme un artiste au travail. 🙌