11 alternatives à Dall-E pour créer des images IA (gratuites et payantes)

L'IA a révolutionné la création de contenu. Et nous ne parlons pas seulement de l'écriture.
Les outils d'intelligence artificielle d'aujourd'hui peuvent faire tout ce qui est à faire, de la rédaction d'articles de blog à la création d'œuvres d'art époustouflantes dans divers styles. 🎨
Que vous soyez amateur d'art ou que vous l'utilisiez dans le cadre de votre travail, vous connaissez sans doute les générateurs d'art basés sur l'IA. L'un des outils les plus en vogue est Dall-E, un générateur d'images à partir de texte développé par OpenAI, la même entreprise à l'origine de ChatGPT.
Bien qu'il s'agisse d'un outil très en vogue, Dall-E n'est pas le seul générateur d'art disponible sur le marché. Si vous recherchez des outils d'apprentissage automatique et de traitement du langage naturel pour créer de l'art, cette liste est faite pour vous.
Nous allons vous en dire un peu plus sur Dall-E et sur les critères à prendre en compte lorsque vous évaluez d'autres générateurs d'art basés sur l'IA. Nous partagerons ensuite 11 des meilleures alternatives à Dall-E et d'autres Outils d'IA pour votre processus de création de contenu artistique.
⏰ Résumé en 60 secondes
- Les générateurs d'art IA transforment la création de contenu : des outils comme Dall-E utilisent des invites de texte pour créer des œuvres d'art visuel variées et époustouflantes, répondant à divers besoins, des amateurs aux professionnels.
- Dall-E est une IA de conversion texte-image très en vue, mais il existe de nombreuses alternatives : Bien que Dall-E soit très connu, les utilisateurs doivent tenir compte de facteurs tels que l'interface utilisateur, les capacités de modification en cours, la personnalisation, la vitesse, les droits d'utilisation et la variété des styles artistiques lorsqu'ils choisissent un générateur d'art IA.
- Il existe toute une gamme d'alternatives à Dall-E offrant des fonctionnalités variées : Cet article met en avant 11 alternatives, dont ClickUp, Midjourney, Fotor et bien d'autres, chacune présentant des atouts uniques en matière de génération et de modification en cours d'images, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires telles que la création de vidéos ou des outils de collaboration.
- ClickUp se distingue par sa fonctionnalité intégrée de génération d'images par IA : ClickUp permet aux utilisateurs de créer des images générées par l'IA directement dans leur environnement de travail, ce qui améliore la collaboration et rationalise les flux de travail
- Chaque alternative a ses propres atouts et limites : cette analyse présente les principales fonctionnalités, les limites, les tarifs et les avis des utilisateurs pour chaque outil, afin d'aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées en fonction de leurs besoins spécifiques.
- Les générateurs d'art basés sur l'IA offrent de nombreux avantages pour diverses applications : Ces outils permettent de gagner du temps, stimulent la créativité et fournissent des solutions polyvalentes pour l'image de marque, le marketing et la création de contenu en général, permettant ainsi aux utilisateurs de tirer parti de l'IA dans leurs flux de travail.
Qu'est-ce que Dall-E ?
Dall-E est un générateur d'art basé sur l'IA qui prend en compte des invitations écrites et crée une image à partir de ce texte. Lancé par OpenAI en 2021, il utilise la technologie ChatGPT3 pour produire des images à partir de mots-clés.
Le nom Dall-E combine des références au célèbre peintre Salvador Dalí et au célèbre robot Wall-E de Disney. Il vise à illustrer la connexion entre la technologie et les nouvelles œuvres d'art inspirées par des talents célèbres. 🤖
Dall-E est un réseau neuronal qui utilise le traitement du langage naturel (NLP) et des modèles linguistiques de grande envergure (LLM). Il se réfère à 12 milliards de paramètres pour analyser les invites et générer des images.
Dall-E 2 est la dernière version de cet outil d'IA. Il permet de créer des images de meilleure qualité et plus photoréalistes que la version initialement lancée. Il utilise deux modèles différents pour créer des images et des représentations plus précises à partir de texte.
Que faut-il rechercher dans les alternatives à Dall-E ?
Si Dall-E est l'un des générateurs d'images IA les plus connus, il n'est pas le seul. Il existe de nombreux autres outils de génération d'images IA performants qui pourraient mieux répondre à vos besoins.
Voici ce qu'il faut rechercher dans votre prochain outil d'art IA :
- Interface conviviale : choisissez un outil facile à utiliser, que vous soyez un utilisateur expert ou un utilisateur débutant dans la création d'images /IA
- Fonctionnalités de modification en cours : même si l'outil permet de créer une superbe image, c'est encore mieux s'il dispose de fonctionnalités de modification en cours pour apporter des retouches et améliorer le design
- Invites personnalisables : lorsque vous créez des invitations de conversion texte-image, recherchez des options qui vous permettent d'ajouter des paramètres pour obtenir exactement ce que vous voulez
- Génération rapide d'images : vous n'avez pas le temps de rester assis toute la journée à attendre qu'un outil crée une image. Recherchez-en un qui, à partir de votre texte, génère une image en quelques secondes, et non en quelques minutes.
- Droits d'utilisation : si vous prévoyez d'utiliser ces images à des fins commerciales, assurez-vous de vérifier les droits d'utilisation afin d'éviter tout problème juridique.
- Différents styles artistiques : recherchez des générateurs de texte-image qui permettent de personnaliser les thèmes et proposent différents styles artistiques pour créer des images réalistes
Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp
Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être assuré que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits.
Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.
Les 11 meilleures alternatives à Dall-E à utiliser en 2025
Vous recherchez les meilleurs générateurs d'images IA ? Ces 11 alternatives à Dall-E constituent un excellent moyen de créer des images et des œuvres d'art numérique de haute qualité. Que vous ayez besoin de visuels à partager sur les réseaux sociaux, d'infographies pour votre blog ou de photos de type portrait, vous trouverez un outil adapté à vos objectifs. ✨
1. ClickUp
Que vous planifiiez un projet, conceviez des maquettes fonctionnelles ou visualisiez des concepts marketing, ClickUp permet aux équipes de transformer des idées abstraites en visuels clairs. C'est l'outil idéal pour améliorer la communication, stimuler la créativité et rationaliser les flux de travail, le tout sur une seule plateforme collaborative.
ClickUp Brain permet aux équipes de générer des images alimentées par l'IA directement dans leur environnement de travail ClickUp. Il suffit de saisir des invites textuelles pour que les utilisateurs puissent donner vie à leurs idées de manière visuelle — idéal pour le brainstorming, la planification de projets et la collaboration créative. C'est un moyen simple de transformer des concepts en visuels sans quitter la plateforme.
Une anecdote amusante ?
Alors que DALL·E crée des images, votre assistant IA de bureau, ClickUp Brain MAX, va encore plus loin en associant les visuels au contexte. Vous pouvez décrire une idée avec Talk to Text au lieu de taper une longue instruction, laisser Brain MAX rechercher de l'inspiration dans votre environnement de travail ClickUp, vos applications connectées et sur le Web, et générer des ressources créatives directement liées à votre projet. Ainsi, vos créations ne sont pas seulement esthétiques, elles s'intègrent pleinement à votre flux de travail.
Et voici pourquoi Brain MAX est capable de faire cela : ce n'est pas un générateur d'images autonome. C'est une super-application IA intégrée à l'ensemble de votre environnement de travail ClickUp et aux applications connectées, ce qui lui permet de prendre en compte les tâches, les briefs et les retours d'information qui guident votre travail créatif.
Grâce à l'assistance de plusieurs modèles d'IA (comme ChatGPT, Gemini, Claude et bien d'autres), cet outil ne se contente pas de produire des visuels, mais interprète également le contexte qui les entoure, transformant ainsi des idées brutes en ressources qui correspondent à vos objectifs réels.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :
- Transformez vos textes en quelques secondes pour leur donner un ton plus professionnel, direct ou captivant
- Créez rapidement du contenu de haute qualité à l'aide de suggestions alimentées par l'IA
- Sélectionnez n'importe quel texte et laissez la barre d'outils IA l'optimiser
- Générez instantanément des résumés et des listes d’éléments pour rationaliser vos tâches administratives
- Traduisez des textes et vérifiez l'orthographe et la grammaire directement depuis la plateforme ClickUp
- Donnez vie à vos idées en quelques minutes grâce aux tableaux blancs numériques pour une collaboration en temps réel ou asynchrone
- Brainstorming visuel : transformez vos idées en images pour une communication plus claire
- Collaboration intégrée : générez et partagez des visuels directement sur des Tableaux blancs
- Flux de travail fluide : enregistrez, exportez ou liez des images générées par l'IA à des tâches
Limites de ClickUp
- Les nouveaux utilisateurs pourraient avoir du mal à s'y retrouver parmi les nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation de ClickUp
- Les tableaux blancs avec génération d'images par IA ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile
Tarifs de ClickUp
Évaluations et avis sur ClickUp
- G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)
2. Midjourney
Dès que vous arrivez sur le site web, Midjourney vous captive. Des lignes de code scintillent sous vos yeux, vous invitant à créer de superbes œuvres d'art numérique en quelques secondes. Saisissez des invitations ou des instructions et, en quelques secondes, vous obtiendrez un chef-d'œuvre numérique. 🖼️
Les meilleures fonctionnalités de Midjourney
- Les paramètres de stylisation vous permettent d'affiner vos créations pour que les images générées correspondent exactement à ce que vous souhaitez.
- Affinez vos créations grâce à des personnalisations personnalisées pour que vos images générées correspondent exactement à ce que vous souhaitez.
- Ce modèle d'IA propose une fonctionnalité de remix qui vous permet de combiner deux images en un seul motif
- Le poids de l'image, le format et les paramètres de mosaïque vous permettent de contrôler vos images
Limites de Midjourney
- L'outil ne parvient pas à générer des images à partir de mots qui ont du sens : tout le texte finit par être un mélange aléatoire de lettres.
- Certains utilisateurs ont remarqué que les mains et les dents ont tendance à être déformées dans les images générées
Tarifs de Midjourney
- Basic : 10 $/mois
- Standard : 30 $/mois
- Pro : 60 $/mois
- Mega : 120 $/mois
Évaluations et avis sur Midjourney
- G2 : 4,4/5 (plus de 70 avis)
- Capterra : N/A
3. Fotor
Fotor est un générateur et éditeur d'images basé sur l'IA, conçu pour faciliter le nettoyage et l'amélioration des photos. Utilisez la fonctionnalité de génération d'images à partir de texte pour créer un nouveau design à partir de zéro ou téléchargez une image existante pour l'améliorer instantanément. Utilisez les outils intégrés pour modifier l'arrière-plan, supprimer des objets ou ajouter des filtres. 👀
Les meilleures fonctionnalités de Fotor
- Les filtres et les effets permettent de créer facilement des images dans des styles particuliers, comme des clichés vintage ou des ambiances anime.
- Utilisez le générateur de polices de caractère pour ajouter du texte qui s'harmonise avec le style de votre image
- Grâce à des dizaines de modèles, créez des collages, colorisez des photos et réalisez des designs élégants à partager sur diverses plateformes
- Utilisez des raccourcis pour améliorer une photo ou supprimer l'arrière-plan en un seul clic
Limites de Fotor
- Certains utilisateurs ont remarqué que des fonctionnalités telles que l'historique des modifications et les calques font défaut
- L'interface utilisateur n'est pas très intuitive et peut présenter des bugs, avec des temps de chargement lents.
Tarifs de Fotor
- Basic : Gratuit
- Pro : 8,99 $/mois
- Pro+ : 19,99 $/mois
Évaluations et avis sur Fotor
- G2 : 4,2/5 (plus de 200 avis)
- Capterra : 4,3/5 (plus de 80 avis)
4. Artguru IA
Artguru prend en charge la saisie de texte et crée des images en quelques secondes. Téléchargez une photo et choisissez un style, comme le punk ou l'art classique, pour générer une image stylisée. Vous cherchez l'inspiration ? Parcourez le catalogue d'images en cliquant sur les sections « Explorer » ou « Tendances ».
Les meilleures fonctionnalités d'Artguru
- Le générateur d'avatars et de portraits IA prend un selfie et génère des images réalistes à partir de différents filtres stylistiques
- Rejoignez la communauté Discord pour discuter avec d'autres créateurs, échanger sur l'art et trouver l'inspiration
- L'outil de suppression d'arrière-plan vous permet d'améliorer une image existante en quelques secondes sans trop d'efforts
- Utilisez Photo Enhancer pour ajuster instantanément la lumière, la couleur et le style et apporter des retouches rapides
Limites d'Artguru
- Il n'existe pas de version hors ligne d'Artguru, vous devrez donc avoir une connexion pour l'utiliser.
- Vous n'avez pas autant de contrôle sur les détails fins qu'avec la photographie réelle
Tarifs d'Artguru
- Mini : 1,99 $/semaine
- Pro : 3,99 $/semaine
Évaluations et avis sur Artguru
- G2 : N/A
- Capterra : N/A
5. Simplified
Simplified est un outil de création de contenu IA tout-en-un. Il comporte les fonctionnalités de création artistique générée par l'IA, de rédaction de contenu et de gestion des réseaux sociaux. En un clic, générez des images IA et accédez à des millions de modèles et d'images gratuits.
Les meilleures fonctionnalités en bref
- De nombreux outils de conception graphique, notamment des kits de marque, vous permettent de créer des images qui correspondent à votre style pour un rendu cohérent
- Les outils de suppression d'arrière-plan vous font gagner du temps lors de la modification en cours de photos
- Des modèles professionnels, notamment des outils de création d'animations, élargissent vos possibilités en matière de conception personnalisée
- L'outil Magic Resizer vous permet de recadrer et d'ajuster instantanément la taille de vos images pour les partager sur différentes plateformes
Limitations simplifiées
- Il y a une courbe d'apprentissage à franchir, car il y a tellement de fonctionnalités et de modèles
- L'interface peut être encombrée, ce qui rend difficile de trouver immédiatement l'outil adéquat
Tarification simplifiée
- Design Gratuit : 0 $
- Design Pro : 9 $/mois
- Design entreprise : 15 $/mois
Évaluations et avis simplifiés
- G2 : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)
📮ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent l'IA principalement pour le brainstorming et la génération d'idées. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là qu'un Tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, s'avère indispensable : il vous aide à transformer instantanément les idées issues de la session de brainstorming en tâches.
Et si vous ne parvenez pas tout à fait à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de vos instructions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, de visualiser et d'exécuter plus rapidement !
6. Starryai
Cet outil utilise des descriptions textuelles ainsi que des modèles et des algorithmes d'apprentissage profond pour créer de magnifiques œuvres d'art. Créez gratuitement jusqu'à cinq images par jour et devenez propriétaire à part entière de vos créations. Personnalisez les styles et les formats d'image pour les utiliser sur diverses plateformes.
Les meilleures fonctionnalités de StarryAI
- Avec plus de 1 000 styles, vous pouvez créer des chefs-d'œuvre, que vous aimiez les anime, les images réalistes ou quelque chose de différent.
- Utilisez la fonction « Création groupée » pour générer plusieurs images dans des styles similaires en un seul clic
- Utilisez l'application mobile sur iOS ou Android pour réaliser des créations où que vous soyez
- Bénéficiez de tous les droits de propriété pour partager vos créations comme vous le souhaitez
Limites de StarryAI
- Les possibilités de personnalisation sont nombreuses lors de l'invite, mais les fonctions de modification en cours sont limitées.
- Les crédits limitent le nombre d'images que vous pouvez créer par jour
Tarifs de StarryAI
- Gratuit : sans frais, mais avec une limite de cinq images par jour
Évaluations et avis sur StarryAI
- G2 : N/A
- Capterra : N/A
7. Hotpot. IA
Hotpot propose une collection d'outils d'IA générative pour créer des chefs-d'œuvre. Supprimez des objets, personnalisez des œuvres d'art et découvrez-vous sous la forme d'un avatar IA. Parmi les autres fonctionnalités, citons la possibilité de mettre à jour des images existantes en colorisant de vieilles photos et en restaurant des images endommagées. 📸
Les meilleures fonctionnalités de Hotpot
- Des modèles adaptés à différents types d'images, classés par plateforme, vous permettent de créer les images dont vous avez besoin pour divers objectifs marketing
- Une base de données de photos d'archives générées par l'IA facilite le partage d'images à des fins commerciales
- Des dizaines d'outils simplifient la création d'images pour vous permettre d'apporter les modifications que vous souhaitez
- Les outils Device MockUps et Graphics sont parfaits pour les développeurs qui souhaitent ajouter des designs artistiques à leurs produits
Limites de Hotpot
- Les possibilités de personnalisation sont limitées par rapport à d'autres outils de création artistique
- Une fois l'image créée, vous ne pouvez plus effectuer de modifications en cours.
Tarifs de Hotpot
- En fonction des crédits : les différentes fonctionnalités et paramètres nécessitent des quantités de crédits variables ; le prix dépend donc de l'usage précis que vous faites de l'outil.
Évaluations et avis sur Hotpot
- G2 : N/A
- Capterra : N/A
8. Synthesia
Synthesia se distingue de la plupart des outils de cette liste, car il transforme le texte en vidéos, et pas seulement en images. Grâce à des voix générées par IA dans plus de 120 langues, il est facile d'atteindre votre public, où qu'il se trouve. Les outils d'édition faciles à utiliser ne nécessitent ni expérience ni compétences particulières, ce qui permet même aux membres débutants de l'équipe d'intervenir pour apporter des modifications. 🤩
Les meilleures fonctionnalités de Synthesia
- Choisissez parmi plus de 140 avatars pour représenter votre marque ou votre voix dans les vidéos
- Cet outil remplace les présentations et les textes ennuyeux pour offrir une approche plus captivante et informative.
- Créez un script, personnalisez la vidéo, collaborez en temps réel et téléchargez le tout depuis un seul et même espace
- Grâce à un éditeur de diaporamas simple d'utilisation, pas besoin d'être un professionnel pour utiliser cet outil.
Limites de Synthesia
- Certains forfaits limitent le nombre de vidéos que vous êtes autorisé à créer
- Certains utilisateurs ont trouvé que le niveau de qualité n'était pas assez professionnel, ce qui rend l'outil utile uniquement dans certaines situations
Tarifs de Synthesia
- Personnel : 30 $/mois
- Enterprise : Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Synthesia
- G2 : 4,8/5 (plus de 900 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 60 avis)
Découvrez ces alternatives à Synthesia!
9. Gencraft
Prenez quelques mots et transformez-les en images et en vidéos à l'aide de Gencraft. Générez de nouvelles idées en ajoutant quelques mots-clés et découvrez ce que le générateur d'images donne vie. Créez des images de marque cohérentes en invitant l'outil à intégrer la voix et le style de votre marque dans les visuels.
Les meilleures fonctionnalités de Gencraft
- Des styles tels que streetwear, cosmique et luxe vous permettent de générer des images avec l'ambiance que vous souhaitez
- La création d'images prend 30 secondes ou moins
- Si vous ne savez pas exactement ce que vous souhaitez créer, saisissez quelques mots-clés et l'outil vous proposera des idées
Limites de Gencraft
- Les abonnés non payants ne peuvent pas utiliser les images à des fins commerciales
- Les images ne sont conservées que pendant 30 jours pour les utilisateurs de comptes gratuits
Tarifs de Gencraft
- Formule Starter : 3,99 $/semaine
- Pro : 9,99 $/semaine
Évaluations et avis sur Gencraft
- G2 : N/A
- Capterra : N/A
10. Visme
Visme est un outil de création de contenu basé sur l'IA qui génère tout type de contenu, des présentations aux diagrammes de données en passant par les images. Utilisez-le pour créer rapidement des images à l'image de votre marque, telles que des visuels pour les réseaux sociaux et des vidéos. Exploitez-le comme un outil marketing basé sur l'IA pour ajouter des visuels à vos présentations marketing ou à vos documents internes destinés à votre équipe. 🙌
Les meilleures fonctionnalités de Visme
- La bibliothèque d'images contient des millions de graphiques et de photos uniques
- Effectuez une recherche par cas d'utilisation pour affiner la bibliothèque d'images en fonction de vos besoins
- Collaborez en temps réel avec votre équipe de conception pour obtenir des retours et trouver des idées de nouveaux graphismes
- L'outil propose également un calendrier de contenu intégré et des designs interactifs
Limites de Visme
- Les utilisateurs ont constaté que les erreurs de disposition étaient difficiles à corriger
- La courbe d'apprentissage est raide, notamment pour ce qui est de la maîtrise de l'interface
Tarifs de Visme
- Basic : Gratuit
- Formule Starter : 29 $/mois
- Pro : 59 $/mois
- Pour les Teams : tarifs personnalisés
Évaluations et avis sur Visme
- G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 600 avis)
11. DeepAI
DeepAI propose une suite d'outils pour créer des images et stimuler votre créativité, que vous soyez chef de produit, artiste ou professionnel du marketing. Explorez la bibliothèque d'images générées par l'IA pour trouver l'inspiration ou téléchargez votre propre création et effectuez des modifications à l'aide des fonctionnalités d'IA.
Les meilleures fonctionnalités de DeepAI
- Créez rapidement une image en saisissant une invite de texte, en choisissant un style et en cliquant sur le bouton « Générer ».
- Utilisez l'éditeur d'images pour apporter des retouches rapides à une photo
- Utilisez les fonctionnalités de super-résolution et de diffusion stable pour créer des images personnalisées
- Parcourez la communauté pour trouver de l'inspiration et des créations réalisées par d'autres utilisateurs
Limites de DeepAI
- Certains utilisateurs ont constaté que l'outil générait souvent des images floues
- Il peut être buggé et lent
Tarifs de DeepAI
- Paiement à l'utilisation : Achetez des crédits de 5 $ à 1 000 $
- Devenez un pro de DeepAI : 4,99 $/mois avec des limites de crédit
Évaluations et avis sur DeepAI
- G2 : N/A
- Capterra : N/A
Tirez parti de l'IA pour optimiser vos processus
Grâce à ces alternatives à Dall-E, il n'a jamais été aussi facile de générer des images à partir de texte. Gagnez du temps et stimulez votre créativité en utilisant l'un de ces outils pour votre image de marque, votre communication et votre marketing.
Et si vous avez besoin d'un outil plus complet, rien ne vaut ClickUp. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et commencez à utiliser l'IA pour rationaliser tous vos processus et vous sentir comme un artiste au travail. 🙌