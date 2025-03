les 10 meilleurs outils d'IA générateurs d'art pour les designers en 2025

La technologie IA a pris d'assaut le monde de la création et du marketing. Partout où vous regardez, il y a un nouvel outil pour vous aider à créer des chatbots, des images générées par l'IA ou des articles de blog à partir d'invitations textuelles.

Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'un des domaines les plus passionnants de l'espace de l'intelligence artificielle : les générateurs d'art IA.

Il n'a jamais été aussi facile de créer ses propres œuvres d'art. Que vous aimiez les images photoréalistes ou que vous souhaitiez créer un anime ou une peinture à l'huile, les outils d'art IA peuvent vous aider à réaliser un chef-d'œuvre. Mais comment faire pour savoir quelle application d'IA art est la meilleure alors qu'il y en a tant sur le marché ?

Examinez de plus près ce que vous devriez attendre d'un outil générateur d'art IA et découvrez ceux qui ont fait notre liste du "meilleur des meilleurs" pour cette année.

Qu'est-ce qu'un générateur d'art IA ?

Un générateur d'art IA est un programme informatique qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour créer des œuvres d'art originales ou manipuler des images existantes. Ces outils utilisent des techniques d'apprentissage profond pour analyser des schémas dans les données, telles que des images ou du texte, puis générer un nouveau contenu basé sur ces schémas.

Que faut-il rechercher dans les générateurs d'art par IA ?

Un nouvel art IA ou une nouvelle génération d'images IA semble apparaître presque tous les jours. Chacun promet quelque chose de nouveau et d'excitant, ou des résultats meilleurs, plus rapides ou plus abordables. Alors, comment faire pour savoir quel générateur d'art est fait pour vous ?

Lorsque vous vous demandez quel générateur d'images d'IA utiliser, réfléchissez bien à ce qui suit :

Prix: À faire : un générateur d'art IA gratuit, un générateur basé sur des crédits, ou un générateur basé sur un abonnement ?

À faire : un générateur d'art IA gratuit, un générateur basé sur des crédits, ou un générateur basé sur un abonnement ? Accessibilité: Faites-vous une application web autonome ou une application de bureau ?

Faites-vous une application web autonome ou une application de bureau ? **Vitesse de production : À faire pour créer des images le plus rapidement possible ou à attendre un peu plus longtemps ?

Style d'image: Peut-il produire des images IA de haute qualité dans le style que vous avez choisi ?

Peut-il produire des images IA de haute qualité dans le style que vous avez choisi ? **Algorithme IA : À faire : DALL-E 2 ou Stable Diffusion ? Ou êtes-vous ouvert à n'importe quel algorithme de génération d'art IA ?

Assistance: Comment se passe l'assistance pour le générateur d'art ? Est-il personnalisé ?

Comment se passe l'assistance pour le générateur d'art ? Est-il personnalisé ? Communauté:Faites-vous des échanges avec d'autres utilisateurs et partagez-vous des astuces, ou voulez-vous simplement utiliser l'application en solo ?

La plupart des générateurs d'art IA et les Outils d'IA de création de contenu vous aideront à obtenir des résultats impressionnants, de sorte que votre choix final dépendra probablement de l'un des domaines ci-dessus. Réfléchissez à ce que vous voulez et à ce dont vous avez besoin de votre générateur d'art et d'images IA, établissez une liste restreinte, puis testez-en quelques-uns pour trouver votre outil idéal avec vos styles d'art préférés.

Les 10 meilleurs générateurs d'art IA à utiliser en 2024

Prêt à découvrir l'application qui vous aidera à concevoir la couverture de livre parfaite ou à créer des images attrayantes pour votre prochain article de blog ? Voici les 10 meilleurs générateurs d'art IA disponibles aujourd'hui.

1. Voyage à mi-parcours

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Midjourney.jpeg Générateur d'art IA : Midjourney /$$$img/

via Voyage à mi-parcours Midjourney est un générateur d'images IA qui donne à n'importe qui la possibilité de créer de l'art dans un large intervalle de styles artistiques différents. Ce générateur d'art prend vos invitations texte et utilise un bot Discord pour les transformer en graphiques impressionnants pour un usage personnel et professionnel.

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney :

Facile et amusant à utiliser

Amélioration continue de la qualité graphique des pièces générées par l'IA conception de sites web Fort sentiment de communauté grâce à l'existence au sein de Discord



Limites à mi-parcours :

Inviter l'outil à mettre à l'échelle les images peut modifier légèrement le design de la sortie

Peut être déroutant au début, en particulier pour les utilisateurs qui ne connaissent pas Discord

Prix de Midjourney :

Essai gratuit disponible

Forfait de base: 10$/mois

10$/mois **Forfait standard : 30 $/mois

**Forfait Pro : 60 $/mois

Midjourney évaluations et critiques :

G2: 4.5/5 (5 commentaires)

4.5/5 (5 commentaires) Capterra: N/A

2. Canva IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Canva-AI-image-generator.png Générateur d'images Canva IA /$$$img/

via CanvaCanva a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité dans sa boîte à outils : son générateur d'images Text to Image IA. Cette application native d'art IA vous permet d'écrire une invite textuelle, et l'outil d'intelligence artificielle de Canva génère alors quatre images qui correspondent étroitement à ce que vous recherchez. Pour les designers, c'est un ajout bienvenu à leur bibliothèque de modèles et à leurs fonctionnalités graphiques.

Les meilleures fonctionnalités de Canva IA :

Fait partie de Canva, idéal pour les utilisateurs existants

Créez des illustrations adaptées à votre ratio d'aspect spécifique

Choix de styles utiles pour les utilisateurs novices en matière de générateurs d'art IA

Limites de l'IA de Canva :

Le générateur d'art IA n'est disponible qu'au sein de l'écosystème Canva

Peut sembler trop "basique" pour certains outils d'IA en raison de sa nature conviviale

Prix de Canva IA :

Vous pouvez accéder à l'application Texte à l'image de Canva dans le cadre de l'un de ses forfaits.

Free

Pro: 12,99 $/mois

Canva IA évaluations et critiques :

Bien qu'il n'y ait pas d'évaluations autonomes pour le produit IA de Canva, il existe des évaluations pour Canva.

G2: 4.7/5 (4,000+ reviews)

4.7/5 (4,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (11 000+ commentaires)

3. DALL-E 2

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/DALL-E-2.jpg Générateur d'art IA : DALL-E 2 /$$img/

via DALL-E 2 DALL-E 2 est le générateur d'images et le modèle d'art IA du populaire créateur d'outils, OpenAI. Cet outil de génération d'art aide les utilisateurs à créer des images réalistes à partir d'invitations texte.

Une fonctionnalité intéressante de DALL-E 2 est la possibilité d'étendre une image au-delà de sa toile d'origine, connue sous le nom d'Outpainting. Il s'agit d'une manière amusante de créer des paysages époustouflants ou une image plus large pour une image sur les médias sociaux ou un article de blog. Choisissez parmi plusieurs images d'œuvres d'art réalistes, une peinture à l'huile ou une illustration.

DALL-E 2 meilleures fonctionnalités :

Idéal pour créer des œuvres d'art surréalistes et d'un autre monde générées par l'IA

Interface conviviale et facilite la génération d'images

Possibilité de mélanger différents modèles artistiques, styles et concepts pour créer des images cohérentes et de haute qualité

Limites de DALL-E 2 :

Certaines sorties produisent des images floues ou pixellisées

Temps de traitement longs pour les œuvres d'art complexes de l'IA

Prix de DALL-E 2 :

DALL-E 2 travaille sur la base d'un modèle de crédit. Vous pouvez acheter des crédits par blocs de 115 et utiliser ces crédits pour générer des images. Chaque invite texte vous coûtera un crédit, mais générera quatre images uniques basées sur votre requête.

Gratuit

115 crédits : $15

DALL-E 2 évaluations et critiques :

G2: 4.2/5 (15 critiques)

4.2/5 (15 critiques) Capterra: N/A

4. Jasper Art

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Jasper-Art.jpg Jasper Art /$$img/

via Jasper Jasper Art est le générateur d'art IA de l'équipe à l'origine du populaire logiciel Outil d'écriture IA jasper. Cet outil vous permet d'utiliser des invites, instructions de génération d'art IA pour créer des images à partir de différents styles d'art et d'ambiances à utiliser à côté de votre contenu marketing .

Jasper Art meilleures fonctionnalités :

Choisissez parmi différents styles et médiums d'options d'art générées par l'IA

Différents modes pour s'adapter à vos capacités, de Basic à Freeform

À utiliser avec les fonctionnalités de voix de marque de Jasper pour concevoir des œuvres d'art générées par l'IA en fonction de vos besoins stratégie de gestion de la marque Limites de Jasper Art :

Pas d'essai gratuit ni de version non payée - les utilisateurs doivent disposer d'un abonnement actif à Jasper

L'application de génération d'art IA travaille bien pour les images créatives, mais offre moins d'options pour les graphiques plus professionnels ou formels

Prix de Jasper Art :

Pour utiliser Jasper Art, vous devez disposer d'un abonnement Jasper actif. Jasper Art est inclus sans frais supplémentaires.

Créateur: 49 $/mois

49 $/mois Teams: 125 $/mois

125 $/mois Business: Contacter Jasper pour connaître les tarifs

Jasper Art évaluations et critiques :

Comme pour Canva, il n'y a pas de commentaires dédiés au générateur d'art IA de Jasper. En revanche, voici à quoi ressemblent les évaluations générales de Jasper :

G2: 4.7/5 (plus de 1 000 commentaires)

4.7/5 (plus de 1 000 commentaires) Capterra: 4,8/5 (1 500+ avis)

5. Rêve de WOMBO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Dream-by-WOMBO.jpg Générateur d'art IA : Rêve par WOMBO /$$$img/

via Rêve Dream by WOMBO est une application mobile de génération d'art IA qui vous permet de transformer des mots et des photos en art généré par l'IA. Cette application est conçue pour les créatifs et les artistes qui veulent des images passionnantes et de l'art IA. De plus, avec une communauté intégrée, vous pouvez apprendre à créer de l'art généré par l'IA qui correspond à vos besoins ou obtenir des conseils généraux sur le générateur d'art.

Avec cet outil, l'art généré par l'IA s'oriente vers des styles colorés et fantaisistes.

Dream by WOMBO meilleures fonctionnalités :

L'art généré par l'IA est facile à générer sur les appareils mobiles

Choisissez un style d'art IA

Communauté intégrée d'amateurs d'art IA

Dream by WOMBO limitations :

Uniquement disponible en tant qu'application mobile pour les appareils iOS et Android et sur Discord

Meilleur pour les images créatives, futuristes et artistiques que pour les graphiques professionnels

Prix de Dream by WOMBO :

Téléchargement gratuit: Achats optionnels dans l'application, comme les forfaits Free, et l'option de faire imprimer votre art IA.

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. NightCafe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/NightCafe.jpg Générateur d'art IA : NightCafe /$$img/

via NightCafe NightCafe est un générateur d'art IA conçu pour les créatifs. L'outil est centré sur la communauté, avec un grand groupe d'utilisateurs réguliers et des défis artistiques fréquents. Une fonctionnalité intéressante de NightCafe est que vous pouvez accéder à plusieurs algorithmes IA différents, de sorte que vous pouvez expérimenter avec DALL-E 2, Stable Diffusion, et d'autres avec facilité en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de NightCafe :

Le créateur d'art IA vous permet de sélectionner votre propre style d'art (peinture à l'huile, pixel art, illustration, etc.)

Choisissez parmi un intervalle d'algorithmes d'apprentissage automatique d'art IA les plus populaires

Les défis artistiques quotidiens de l'IA renforcent le sentiment d'appartenance à la communauté

Limites du NightCafe :

Pas toujours facile d'accéder à l'assistance ou au service client par rapport à d'autres outils générateurs d'art IA

Certains utilisateurs signalent que les filtres peuvent être trop sensibles pour générer de l'art IA

Prix de NightCafe :

Free: 5 crédits/jour plus des bonus pour la participation aux évènements de la communauté

5 crédits/jour plus des bonus pour la participation aux évènements de la communauté IA Débutant : 5,99 $ pour 100 crédits/mois

5,99 $ pour 100 crédits/mois IA Hobbyist: 9,99$ pour 200 crédits/mois

9,99$ pour 200 crédits/mois **Enthousiaste de l'IA : 19,99 $ pour 500 crédits/mois

Artiste IA: 49,99$ pour 1400 crédits/mois

Les utilisateurs peuvent également acheter des packs de crédits en dehors des abonnements, à partir de 7,99 $/100 crédits.

NightCafe évaluations et critiques :

G2: N/A

N/A Capterra: 4.2/5 (5 critiques)

7. AutoDraw

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AutoDraw.jpg Générateur d'art IA : AutoDraw /$$$img/

via AutoDraw AutoDraw est l'une des expériences les plus créatives de Google en matière d'IA. Cet outil rapide et facile à utiliser vous permet de transformer vos gribouillis en images plus impressionnantes. Au fur et à mesure que vous dessinez, l'outil en ligne Outils d'IA vous suggérera des formes et des images potentielles. Vous pouvez alors transformer votre simple gribouillis en l'une d'entre elles en un seul clic.

Les meilleures fonctionnalités d'AutoDraw :

Transformez rapidement un gribouillis en une image au trait plus définie

Application web extrêmement rapide

Ajoutez du texte et de la couleur à vos images dessinées au trait

Limites d'AutoDraw :

Mon travail ne comporte pas les fonctionnalités nécessaires à un outil de travail professionnel

N'est pas un véritable générateur d'art IA et ne crée que des formes et des dessins de base

Prix d'AutoDraw :

Gratuit

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Designs.IA

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Designs.ai ClickUp AI_.jpg Dessins.ai /$$$img/

via Designs.IA Designs.ai est une plateforme conçue pour aider les spécialistes du marketing et les agences à créer de superbes graphiques à l'échelle. La plateforme d'art générée par l'IA propose différentes fonctionnalités pour faciliter la vie des spécialistes du marketing, notamment un outil de correspondance des couleurs par l'IA, un créateur de logos et un créateur de vidéos.

Les meilleures fonctionnalités de Designs.ai :

Plusieurs outils graphiques pilotés par l'IA dans une plateforme de génération d'art IA

Fonctionnalités de synthèse vocale et de vidéo que les autres générateurs de graphiques IA n'ont pas

Intégré Médias sociaux IA outil de calendrier des vacances

Limites de Designs.ai :

Pas d'application mobile disponible

Avec autant de fonctionnalités, le générateur d'art peut être écrasant pour certains utilisateurs

Prix de Designs.ai :

Essai gratuit disponible

Basic: $29/mois

$29/mois Pro: 69$/mois

69$/mois Enterprise: Contactez Designs.ai pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de Designs.IA :

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. CP Spark Art

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/CP-Spark-Art.jpg Générateur d'art IA : CP Spark Art /$$img/

via Étincelle CP CP Spark Art fait partie de la boîte à outils de Creative Fabrica qui prend en charge l'IA. Ce générateur d'art IA vous aide à concevoir des images créatives dans un intervalle de styles et de rapports d'aspect à partir d'une invite texte. Faisant partie de l'écosystème de Creative Fabrica, c'est un excellent outil de génération d'art pour les créatifs, les artistes et les concepteurs qui utilisent déjà la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de CP Spark Art :

Accessible pour les débutants qui cherchent à créer des œuvres d'art générées par l'IA

Le générateur d'art est intégré à l'écosystème Creative Fabrica

Le générateur d'invitations offre un moyen convivial de créer des invitations détaillées

Limites de CP Spark Art :

Des crédits gratuits sont disponibles, mais la vitesse de création est lente pour le générateur d'art

Les images et les invites sont automatiquement partagées et ne peuvent être cachées que si vous effectuez une mise à niveau

Prix de CP Spark Art :

Free

Spark: 9$/mois

CP Spark Art évaluations et critiques :

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. DreamStudio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/DreamStudio.png DreamStudio /$$$img/

Via DreamStudio DreamStudio est une percée dans la technologie de l'intelligence artificielle fournissant un outil de génération d'images unique et innovant. Alimenté par des modèles d'apprentissage automatique avancés, il permet aux utilisateurs de créer des images originales et époustouflantes à l'aide de descriptions en langage naturel ou en peaufinant les paramètres de modèles préexistants. Que vous soyez un artiste en quête d'inspiration ou un créateur de contenu à la recherche de graphiques uniques, DreamStudio est votre ressource de référence.

Les meilleures fonctionnalités de DreamStudio :

Utilise des GAN (Generative Adversarial Networks) de pointe pour créer des images de haute qualité à partir de descriptions de texte

Fournit une grande variété de styles d'images, du réaliste à l'abstrait, pour répondre à différents besoins créatifs

L'interface conviviale rend le logiciel simple et intuitif pour les utilisateurs sans connaissances techniques

Les limites de DreamStudio :

Les images générées par l'IA, bien qu'uniques, ne répondent pas toujours aux attentes de l'utilisateur ou à ses besoins spécifiques

La qualité des images peut varier, nécessitant parfois plusieurs tentatives pour générer une image souhaitée

Prix de DreamStudio :

10 $ pour 1 000 crédits (~5 000 images)

Chasse aux produits : 4.7/5 (20+ commentaires)

: 4.7/5 (20+ commentaires) G2: 4.3/5 (2 commentaires)

Le monde de la création ne se limite pas aux générateurs d'art IA. Complétez vos créations d'art IA avec ces autres outils d'IA créatifs.

ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc /$$img/

Libérez plus de temps et trouvez l'inspiration créative avec ClickUp AI

Chez ClickUp, nous avons l'intention de devenir l'application qui les remplacera toutes. L'IA occupant une place centrale dans nos vies, nous vous proposons de nouvelles fonctionnalités passionnantes alimentées par l'IA pour vous aider à travailler mieux et plus vite.

Pensez à ClickUp AI comme votre assistant alimenté par l'IA. Grâce à notre expertise en matière de productivité, nous avons créé un outil qui peut vous aider à.. gagner du temps et créez de nouvelles idées, de nouveaux concepts et de nouveaux contenus attrayants en un rien de temps.

ClickUp IA vous apporte un immense intervalle de nouvelles fonctionnalités passionnantes, notamment :

Génération automatique de éléments d'action à partir de vos documents et de vos tâches

Résumés des notes en un clic, notes de conception , stratégies de communication et des contenus plus longs

Rédaction assistée par l'IA avec des invitations intégrées et personnalisées

Modification en cours et mise en forme sans effort

Brainstorming d'idées pour campagnes de marketing des évènements, etc

ClickUp a tant à offrir - ces fonctionnalités d'écriture IA et de outils de réflexion sur la conception ne sont qu'un début. Que vous soyez à la recherche d'un outil de collaboration en matière de conception pour votre équipe ou simplement pour trouver rapidement de nouvelles idées, il y a tant de choses à explorer avec ClickUp AI.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp AI :

Trouvez des idées et donnez-leur vie en quelques minutes

Utilisez des invitations, des instructions pour générer rapidement un contenu de haute qualité

Modifiez votre copie pour qu'elle ait l'air plus professionnelle, plus directe ou plus engageante

Limites de ClickUp AI :

ClickUp AI est nouveau, attendez-vous donc à ce qu'il se développe et s'améliore au fil du temps

La fonctionnalité IA n'est pas incluse dans le forfait Free Forever

Prix de ClickUp AI :

Procédez à un essai gratuit pour tester ClickUp AI sur n'importe quel forfait (y compris le forfait Free Forever), et ajoutez facilement ClickUp AI à n'importe quel environnement de travail payant pour seulement 5$ par membre, par mois.

Free Forever

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (6,900+ reviews)

4.7/5 (6,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,500+ commentaires)

IA Art Generation : L'avenir des équipes créatives

Même si vous aimeriez passer des heures chaque semaine à tester tous les générateurs d'art IA qui existent, nous savons qu'il y a d'autres tâches sur votre liste de choses à faire. Utilisez cette liste des meilleurs générateurs d'art IA pour vous aider à établir une liste restreinte en fonction de vos fonctionnalités incontournables et utilisez votre temps plus judicieusement avec l'aide de l'apprentissage automatique.

Une fois que vous avez découvert à quel point l'IA peut être amusante et gratifiante, cherchez d'autres moyens de l'ajouter à votre flux de travail. Avec ClickUp IA, vous pouvez économiser encore plus d'heures de temps sur les tâches de productivité, de marketing et de rédaction créative. S'inscrire gratuitement pour en savoir plus.