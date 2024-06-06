Maîtrisez le canevas IA : exemples d'invites Midjourney essentiels pour les artistes et les designers

Créer des visuels époustouflants n'a jamais été aussi simple. Grâce à des générateurs d'art IA tels que Midjourney, pratiquement tout le monde peut créer des œuvres numériques époustouflantes en quelques secondes. En tant qu'artiste, vous avez probablement remarqué le potentiel de l'IA pour améliorer votre travail.

Mais pour vraiment tirer le meilleur parti du potentiel de ces outils d'IA, vous devez maîtriser un autre art : celui de créer l'invite, les instructions parfaites.

Midjourney (et d'autres créateurs d'art IA) fonctionne à l'aide d'invitations, de courtes phrases de texte qui guident l'IA dans la génération de l'image souhaitée. Ces invitations Midjourney font office d'instructions, alimentant la vaste base de données d'informations visuelles de l'IA afin de traduire vos mots en une illustration détaillée.

En maîtrisant l'art de créer une invite d'image, vous pouvez créer un vaste tableau visuel, allant de paysages photoréalistes extrêmement détaillés à des créatures fantastiques ultra-réalistes.

Ce guide vous aidera à vous lancer dans l'art numérique alimenté par l'IA grâce aux meilleures invites, instructions et conseils de Midjourney.

Les bases des invites Midjourney

L'IA générative, la technologie qui alimente Midjourney, excelle dans la création de contenus novateurs à partir de données existantes. Lorsque vous fournissez une invite, l'IA analyse les mots qui la composent, passe au crible une vaste bibliothèque de styles artistiques, de formes, de couleurs et de textures, puis assemble ces éléments pour créer une image cohérente qui correspond à votre vision créative.

Plus vos invites, instructions sont précises, plus la recherche de l'IA sera ciblée, ce qui se traduira par une image finale qui reflète véritablement votre intention artistique.

Comment créer des invites de haute qualité ? Notre liste de 35 exemples d'invites peut vous servir d'inspiration.

35 exemples d'invites Midjourney

via Midjourney

Vous apprendrez à rédiger et à affiner les invites Midjourney grâce à cette sélection variée d'exemples classés par styles artistiques. Découvrons-les ensemble :

Cubisme : exploration des formes géométriques

Le cubisme est un style artistique caractérisé par des formes abstraites et fragmentées.

Cette approche révolutionnaire a été introduite par Pablo Picasso et Georges Braque en 1907-1908 et est particulièrement bien représentée dans leurs œuvres Les Demoiselles d'Avignon, La Fille à la mandoline, La Bouteille et les poissons et L'Homme à la guitare.

Les exemples d'invites Midjourney suivants peuvent vous aider à créer votre propre œuvre d'art numérique cubiste :

Un salon moderne rendu dans le style fragmenté du cubisme, avec des formes géométriques et des plans superposés aux couleurs vives Une nature morte cubiste monochrome représentant un bol de fruits, mettant l'accent sur les perspectives déformées et la précision des détails aux lignes plates Un paysage urbain majestueux représenté dans le style cubiste, capturant le dynamisme de la vie urbaine dans un environnement brumeux et mélancolique

via Midjourney

Représentez le portrait d'une femme dans un style cubiste, sous un éclairage dramatique, inspiré du travail de Georges Braque Nature morte hyperréaliste d'un instrument de musique, décomposée en formes géométriques aux couleurs vives, rappelant le cubisme synthétique

Art déco : capturer le glamour du passé

En contraste frappant avec les formes fragmentées du cubisme, l'Art déco a adopté une esthétique glamour et épurée. Ce style artistique influent est apparu dans les années 1920, a connu son apogée dans les années 1930 et a célébré la modernité.

L'Art déco n'avait pas peur du luxe et adoptait des textures riches et des motifs inspirés des cultures anciennes comme l'Égypte et des zigzags de l'ère industrielle. Il s'agissait essentiellement d'un mouvement dans les styles d'art décoratif et d'un concept architectural en Europe et aux États-Unis.

Voici quelques invites d'art IA que vous pouvez utiliser pour générer des œuvres d'art numérique inspirées d'une peinture Art déco :

Une affiche Art déco glamour pour un spectacle fictif de Broadway, mettant en scène une belle jeune femme vêtue d'une robe fluide

via Midjourney

Une peinture Art déco photoréaliste d'un gratte-ciel baigné par la lumière dorée du coucher de soleil, avec des accents géométriques et des détails complexes

via Midjourney

Une luxueuse pièce minimaliste Art déco blanche avec un mobilier élégant, des accents chromés et un tapis géométrique photoréaliste Créez une illustration de mode représentant une femme vêtue d'une robe Art déco fluide, ornée de motifs géométriques audacieux et de détails complexes, sous un éclairage spectaculaire

3. Jeux rétro : jouer avec les pixels

Contrairement aux graphismes ultramodernes des jeux actuels, les jeux rétro ont un certain charme dans leur simplicité pixélisée. Ils évoquent la nostalgie en nous rappelant l'âge d'or des bornes d'arcade et des consoles de salon des années 80 et de l'ère 16 bits.

Le design et le style artistique se caractérisent par des arrière-plans colorés, des personnages emblématiques comme Mario, des bandes sonores simples mais entraînantes et d'autres éléments nostalgiques. Ils véhiculent la valeur sentimentale des souvenirs d'enfance et représentent une époque plus simple dans le domaine du jeu vidéo.

Pour générer des images dans ce style artistique, jouez avec les invites de Midjourney telles que :

Scène d'un jeu de plateforme en pixel art mettant en scène un héros courageux combattant un dragon cracheur de feu Un jeu de course au style rétro mettant en scène des voitures pixélisées qui foncent à travers un paysage urbain éclairé par des néons

via Midjourney

Portrait pixel art coloré d'un personnage de jeu vidéo classique portant une armure finement détaillée Un portrait pixélisé d'un personnage emblématique d'un jeu rétro comme Mario ou Pac-Man, avec un niveau de détail incroyable Affiche de jeu de sport de style rétro avec un athlète pixélisé dans une pose dynamique sur un terrain rocheux et sablonneux

via Midjourney

représentation en 8 bits d'un monument célèbre, comme la tour Eiffel ou la Grande Muraille de Chine, avec un papillon aux couleurs de l'arc-en-ciel qui s'envole

Cyberpunk : imaginer un avenir dominé par la technologie

Le cyberpunk est un sous-genre de la science-fiction qui plonge dans un futur sombre, marqué par les progrès technologiques et le déclin de la société.

C'est un genre riche en thèmes. Il explore le coût humain de la progression, la lutte pour l'identité dans un monde obsédé par la modification et le combat pour conserver une once d'humanité dans une société au bord du gouffre.

Imaginez les frontières floues entre l'humain et la machine lorsque vous créez des invites Midjourney sur ce thème :

Un marché cyberpunk animé, illuminé par des publicités holographiques et des enseignes au néon clignotantes Un guerrier cyborg solitaire surplombant un vaste paysage urbain cyberpunk enveloppé de smog et de lumière artificielle dans un environnement détaillé et complexe Portrait high-tech d'un hacker cyberpunk avec des implants lumineux et une interface numérique projetée dans ses yeux, observant un papillon aux couleurs de l'arc-en-ciel en plein vol Un vendeur de rue amélioré cybernétiquement vendant des aliments et des boissons lumineux sculptés dans un métal filigrané complexe et exposés à la lumière naturelle

via Midjourney

Gratte-ciel géométrique ultra-détaillé dans le style du Chrysler Building, avec une peinture acrylique élaborée à la bombe sur chrome et des accents métalliques

Surréalisme : défier la réalité avec des paysages oniriques

Le surréalisme est un mouvement artistique et culturel né des cendres de la Première Guerre mondiale. Contrairement aux cubistes qui fragmentaient la réalité, les surréalistes cherchaient à débloquer le pouvoir de l'inconscient.

Imaginez des horloges en fusion drapées sur des paysages arides, comme les a représentées Salvador Dalí, ou des personnages coiffés de chapeaux melons dissimulant des visages énigmatiques, créés par René Magritte.

Leurs œuvres mélangent l'illogique et le familier, plaçant souvent des objets du quotidien dans des paramètres fantastiques. Pensez à un piano à queue couvert de plumes ou à un homard perché sur un téléphone : ces juxtapositions remettent en question notre perception de la réalité et alimentent notre imagination.

Utilisez ces invites Midjourney comme base pour vos idées:

Une horloge en train de fondre, drapée sur une branche d'arbre nue, se détache sur un ciel bleu clair, avec un magnifique papillon fantastique à l'horizon, dans un environnement détaillé et complexe Un échiquier où les pièces sont des créatures fantastiques engagées dans une bataille épique contre des fleurs en verre hyper réalistes dans un espace élégant et moderne Un piano à queue ultra-détaillé dont les touches ont été remplacées par des cascades qui se jettent dans un vaste océan, dans un monde miniature spectaculaire Créez une scène inspirée de René Magritte, mettant en scène un personnage au visage caché, coiffé d'un chapeau melon, debout devant la façade incurvée d'un bâtiment Dans le style de Salvador Dalí, peignez un paysage onirique avec des horloges fondantes drapées sur un paysage désertique aux détails ultra-fins

via Midjourney

Steampunk : imaginer un monde fait d'engrenages et de vapeur

Ce sous-genre de la science-fiction n'est pas votre vision habituelle de l'avenir. Le steampunk réinvente le passé, en particulier l'époque victorienne et le Far West américain, mais avec une touche fantastique. Il intègre une esthétique rétro-futuriste inspirée des machines industrielles à vapeur du XIXe siècle.

Le steampunk n'est pas seulement une question d'esthétique. C'est un monde débordant d'aventure et d'innovation, où le passé et le futur s'entrechoquent dans un spectacle grandiose mêlant cuivre, vapeur et imagination sans limites.

Les invites, instructions et suggestions de Midjourney pour l'art numérique Steampunk peuvent imiter :

Un magnifique dirigeable steampunk volant dans les clouds, propulsé par des pistons en cuivre ultra-détaillés et des moteurs à vapeur aux détails précis et plats Un marché steampunk animé rempli d'engins et d'inventions alimentés par des engrenages et de la vapeur Portrait stoïque d'un inventeur steampunk avec un bras mécanique et des lunettes de protection, contemplant sa dernière création

via Midjourney

Imaginez un tramway colossal à vapeur traversant un paysage urbain victorien enfumé Concevez une scène de rue steampunk animée avec des automates à rouages, des voitures sans chevaux et un éclairage au gaz Créez une scène photographique représentant un explorateur en haut-de-forme et lunettes de protection s'aventurant dans une ville perdue à bord d'un gigantesque engin à vapeur

Papier superposé : expérimenter avec les textures

L'art du papier superposé est une technique créative captivante qui donne vie à des dessins en deux dimensions. Elle crée de la profondeur et de la dimension, transformant du papier plat en œuvres d'art captivantes.

En découpant stratégiquement des formes et en les superposant de manière légèrement décalée, les artistes peuvent créer des effets de lumière et d'ombre époustouflants. Pensez à un papillon délicat dont les ailes semblent battre dans la brise, obtenu en superposant des découpes de plus en plus petites.

Inspiré par ce style artistique et artisanal accessible aux débutants, vous pouvez inviter Midjourney à créer des images numériques telles que :

Un portrait vibrant composé de découpes de papier superposées dans des couleurs et des textures contrastées sur la façade incurvée d'un bâtiment Une scène de paysage fantaisiste créée à partir de morceaux de papier texturé, avec des collines ondulantes et une rivière qui coule

via Midjourney

Une œuvre d'art en papier superposé représentant une fleur, dont chaque pétale est d'une nuance de rouge différente, placée dans une maison de style menuiserie Une majestueuse chaîne de montagnes réalisée à l'aide de papiers texturés pour représenter la roche rugueuse et la neige lisse, idéale pour un espace moderne

Créer des invites efficaces pour Midjourney

La clé pour créer des invites Midjourney efficaces réside dans l'utilisation de ses fonctionnalités avancées :

URL de référence

Vous pouvez intégrer des URL dans vos invites, instructions ou messages pour faire référence à des images spécifiques qui vous inspirent. Cela aide à orienter l'IA vers un style, une composition ou un sujet spécifique.

Imaginons que vous souhaitiez obtenir une image avec l'aspect onirique d'un tableau de Salvador Dali. Dans votre invite, vous pouvez inclure l'URL d'un chef-d'œuvre de Dali.

Midjourney analysera ensuite les couleurs, les formes et l'ambiance surréaliste générale de l'œuvre de Dali et s'en servira comme base pour générer votre image.

Paramètres

Les paramètres vous permettent d'ajuster des aspects tels que le style, la palette de couleurs et la composition de votre image.

Ajoutés à la fin de votre invite, les paramètres vous permettent de spécifier des aspects tels que le format (par exemple, « –ar 16:9 » pour un écran large) ou le style artistique (par exemple, « –style anime »).

Style : Ce paramètre vous permet de spécifier directement un style artistique par son nom. Par exemple, –style baroque indiquera à Midjourney de générer une image dans le style baroque. Vous trouverez une liste des styles artistiques compatibles ici

Rapport d'aspect : Le paramètre -ar ou -aspect vous permet de contrôler les proportions de votre image. Une valeur de 1:1 produira une image carrée, tandis que 2:1 créera une image paysage

via Midjourney

La clé pour créer des invites Midjourney efficaces réside dans l'utilisation d'un langage précis. Plus vous êtes précis, mieux l'IA peut comprendre et traduire votre vision en image.

Optez pour des adjectifs et des détails spécifiques afin d'orienter l'IA dans la direction souhaitée. Par exemple, au lieu de « un chat », essayez « un chat roux tout doux recroquevillé sur le rebord d'une fenêtre »

via Midjourney

via Midjourney

Modèle de diffusion

Midjourney utilise également un modèle de diffusion, une technique d'IA puissante qui sert à générer de nouvelles données, souvent sous forme d'images ou de texte, qui ressemblent étroitement aux données du monde réel.

Voici un bref aperçu de son fonctionnement :

Imaginez que vous ayez une image claire. Un modèle de diffusion fonctionne en ajoutant progressivement du bruit à cette image jusqu'à ce qu'elle devienne indiscernable du bruit statique. Ensuite, le modèle apprend à inverser ce processus, en prenant l'image bruyante et en la transformant à nouveau en une image claire, étape par étape.

Vous pouvez expérimenter différentes formulations et différents détails pour orienter le modèle de diffusion vers le résultat souhaité.

Commencez par un concept général, puis introduisez des détails dans les invites suivantes.

Par exemple, vous pourriez commencer par « une aquarelle représentant un paysage », puis suivre les invites telles que « avec des montagnes enneigées en arrière-plan » et « une rivière sinueuse qui coule dans une vallée luxuriante dans un environnement brumeux et mélancolique »

Retour d'information et itérations

Ne vous contentez pas du premier résultat. Affinez vos invites en fonction des images générées, afin de guider le modèle vers votre vision. Midjourney permet de varier vos invites, alors expérimentez et amusez-vous !

Pendant le processus de génération, utilisez les boutons de Midjourney pour indiquer les variations que vous aimez ou n'aimez pas. Cela guide le modèle vers le résultat souhaité

Les invites, instructions et suggestions de Midjourney permettent aux designers d'explorer d'innombrables pistes créatives, de générer rapidement des itérations de conception et de surmonter les blocages créatifs.

La polyvalence et les fonctionnalités des invites de Midjourney sont vraiment remarquables. Que vous soyez un designer chevronné ou un novice complet, Midjourney offre une plateforme unique pour jouer avec votre créativité et donner vie à vos idées visuelles.

Au-delà de Midjourney, les outils de conception IA tels que ClickUp Brain peuvent encore améliorer votre flux de travail et vous libérer pour vous concentrer sur les aspects stratégiques du processus créatif.

Voici quelques conseils pour améliorer votre flux de travail de conception à l'aide de ClickUp :

Utilisez ClickUp Brain comme assistant de conception personnel . Vous avez besoin d'une vérification orthographique rapide dans vos notes de conception ? Il s'en charge. Vous souhaitez rédiger l'e-mail parfait pour un client ? Son IA rédige des messages rapides qui trouvent toujours le ton juste

Remplacez les guides de style fastidieux et les descriptions de composants par l'analyse des ressources de conception de ClickUp Brain, qui génère une documentation complète en un clin d'œil. Assurez la cohérence de la conception entre les projets et collaborez de manière transparente avec les développeurs

Générez des personas, des composants, des parcours utilisateurs, des briefs créatifs et bien plus encore avec ClickUp Brain

Collaborez, organisez et gérez vos projets de conception sur les tableaux blancs ClickUp

remplacez les fils d'e-mails interminables par des commentaires en temps réel . Utilisez Éliminez la surcharge d'applications et. Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour esquisser des designs de manière collaborative, les annoter directement, rationaliser les boucles de feedback et garder tout le monde sur la même page. Cela facilite également les révisions de conception

Attribuez des tâches, partagez des fichiers et étiquetez les membres de l'équipe en toute simplicité. Les mises à jour en temps réel permettent à tout le monde de rester informé, favorisant ainsi une culture de propriété et de responsabilité partagées

Décomposez des projets de conception complexes en tâches gérables à attribuer à votre équipe sur la plateforme de gestion de projet ClickUp Design

Gérez vos projets à votre façon . Que vous soyez un inconditionnel des listes ou un penseur visuel qui raffole des tableaux Kanban, ClickUp s'adapte à votre processus

Utilisez des modèles de tableaux d'ambiance pour organiser vos idées et accélérer le processus créatif pour organiser vos idées et accélérer le processus créatif

Maîtriser l'art des invites, des instructions

En maîtrisant l'art de la création d'invitations, vous pouvez entrer dans un monde d'exploration artistique et transformer vos projets de conception pour les rendre exceptionnels.

N'oubliez pas que l'expérimentation est la clé !

N'hésitez pas à jouer avec différents exemples d'invites, paramètres et images de référence de Midjourney. Avec de la pratique, vous développerez votre propre style d'invite, ce qui vous permettra d'utiliser l'IA comme un outil puissant pour donner vie à vos visions créatives.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui et améliorez vos œuvres et vos designs à l'aide de l'IA.