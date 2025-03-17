plus de 30 invites, instructions DALL·E 3 pour créer des visuels époustouflants

Vous en avez assez de taper des invites et des instructions vagues pour obtenir des créations médiocres de l'IA ? Le problème, ce n'est pas vous, ce sont vos invites.

Les invites, instructions de DALL·E fonctionnent comme un plan. Donnez à l'IA quelque chose de basique avec lequel travailler, et vous obtiendrez un résultat moyen. Mais si vous élaborez bien votre invite, et voilà, vous obtenez un chef-d'œuvre.

L'IA n'est pas là pour remplacer la créativité, c'est un outil puissant qui la renforce. Les artistes et les designers l'utilisent pour explorer des styles, affiner des concepts et donner vie à leurs idées plus rapidement.

Cette liste de plus de 30 invites, instructions vous aidera à pousser DALL·E plus loin, en débloquant des résultats plus nets et plus dynamiques.

C'est parti pour la création. 🖌️

⏰ Résumé en 60 secondes La création d'invites, d'instructions DALL·E 3 efficaces est la clé pour générer des œuvres d'art visuellement époustouflantes grâce à l'IA. La bonne invite fournit une structure et une clarté qui guident l'IA pour produire des images de haute qualité, détaillées et stylistiquement précises. Voici plus de 30 exemples d'invites, d'instructions DALL·E 3 : Styles artistiques : peintures impressionnistes, photographie hyperréaliste et paysages oniriques surréalistes Concepts futuristes et de science-fiction : villes cyberpunk, métropoles alimentées par l'IA et paysages extraterrestres Fantaisie et mythologie : dragons majestueux, dieux grecs et royaumes de sirènes sous-marines Réinventions historiques : détectives londoniens de l'époque victorienne, guerriers samouraïs et ateliers de la Renaissance Thèmes de dessins animés et fantaisistes : Animaux qui parlent, mondes de bonbons et villages de contes de fées vivants Thèmes de la culture pop et du cinéma : Scènes de films noirs, westerns de l'espace et mondes rétro-futuristes Nature et paysages : Toundras gelées, forêts enchantées et éruptions volcaniques Invitations, instructions, thèmes expérimentaux et abstraits : Villes défiant la gravité, montres qui fondent et fusion homme-robot

Comment créer de meilleures invites, instructions DALL·E 3 : Soyez précis : Utilisez des détails descriptifs pour le sujet, les paramètres et le style. Structurez votre invite : Définissez clairement le sujet, l'action, l'environnement et le style artistique. Expérimentez différents styles : Intégrez des références à des mouvements artistiques, des éclairages ou des compositions. Utilisez les outils d'IA pour l'optimisation : ClickUp Brain permet d'affiner et de générer des variations d'invites pour des résultats plus précis

Comprendre DALL·E 3

DALL·E 3 est la dernière avancée d'OpenAI en matière de génération d'images par IA, conçue pour transformer des invites de texte en visuels très détaillés et contextuels. Il améliore la créativité et rationalise le processus de conception pour les artistes, les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu.

Voici ses fonctionnalités clés :

*génération d'images précises : capture les détails avec précision, produisant des visuels qui correspondent étroitement à l'invite, aux instructions

Rendu amélioré du texte : Génère du texte lisible dans les images, améliorant ainsi les conceptions d'affiches, de libellés et de couvertures de livres

Adaptabilité stylistique : s'adapte à des styles artistiques particuliers, des compositions hyperréalistes aux compositions abstraites

Améliorations interactives : Permet aux utilisateurs d'affiner les images, assurant un meilleur contrôle de la composition, de l'esthétique et Permet aux utilisateurs d'affiner les images, assurant un meilleur contrôle de la composition, de l'esthétique et des tendances en matière de conception graphique

Garanties éthiques : Filtre les contenus préjudiciables ou biaisés, en maintenant une utilisation responsable de l'IA

🔍 Le saviez-vous ? La taille du marché mondial des générateurs d'images par IA devrait atteindre 917,175 millions de dollars d'ici 2030. Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,4 %.

Pourquoi maîtriser les invites, instructions est crucial

La création de la bonne invite, instructions, fait toute la différence dans la génération de réponses de haute qualité. Une invite, des instructions bien structurées guident le modèle, garantissant des résultats précis, pertinents et créatifs.

Les raisons clés pour affiner les invites, instructions de l'IA sont les suivantes :

Plus grande précision : Des invites claires réduisent les malentendus et conduisent à des résultats conformes aux attentes

Plus de créativité : des formulations spécifiques encouragent des réponses plus imaginatives et dynamiques

Résultats cohérents : Les invites, instructions structurées améliorent la fiabilité du Les invites, instructions structurées améliorent la fiabilité du générateur d'art IA , ce qui facilite la reproduction de résultats de haute qualité

Contrôle renforcé : Des instructions bien définies forment le résultat, minimisant le caractère aléatoire et l'incohérence des résultats

Itérations plus rapides : des invites, instructions précises réduisent les essais et les erreurs, ce qui permet de gagner du temps sur les ajustements

*résolution de problèmes améliorée : une ingénierie réfléchie des invites, instructions aide l'IA à décomposer des idées complexes en informations exploitables

🧠 Anecdote : Le nom « DALL·E » vient de la combinaison du nom de l'artiste Salvador Dali et du robot WALL-E de Pixar. Il fusionne essentiellement le concept de l'art surréaliste avec l'idée d'une machine créative et imaginative capable de générer des images à partir de descriptions textuelles.

Exemples d'invites, d'instructions DALL·E 3

DALL·E 3 vous permet de générer des visuels époustouflants à partir de simples descriptions textuelles. Sa polyvalence s'étend des campagnes marketing et des projets de conception à la narration d'histoires, et bien plus encore.

Explorons plus de 30 invites, instructions et concepts DALLE 3 pour vous aider à utiliser l'outil d'IA destiné aux designers.

Styles artistiques

1. Photographie hyperréaliste : Gros plan sur le visage d'un homme âgé, montrant des rides profondes, des yeux bleus perçants et un sourire chaleureux, avec un éclairage naturel doux mettant en valeur la texture de sa peau

2. Peinture impressionniste : Une scène de parc vibrante peinte dans le style de Claude Monet, avec des coups de pinceau doux, des rayons de soleil tachetés et des gens profitant d'un après-midi de printemps

3. Paysage onirique surréaliste : Un château flottant fait de livres, suspendu dans un ciel rempli de méduses lumineuses, avec une palette de couleurs bleues et violettes éthérées

Un château de livres flottant généré par DALL·E 3

🧠 Fait amusant : L'un des premiers systèmes d'IA artistiques est AARON, créé en 1973 par Harold Cohen. AARON utilisait une approche symbolique de l'IA pour créer des dessins en noir et blanc.

Concepts futuristes et de science-fiction

4. Métropole cyberpunk : Une ville éclairée par des néons la nuit, remplie de voitures volantes, de panneaux d'affichage holographiques et d'un chasseur de primes solitaire en imperméable debout sur un toit

5. Monde extraterrestre : Un paysage avec des plantes géantes bioluminescentes, un ciel avec trois soleils et d'étranges créatures errant sur une rive lumineuse

6. Ville alimentée par l'IA : Une ville utopique où les robots et les humains coexistent, avec des gratte-ciel à énergie propre, des transports autonomes et une ligne d'horizon futuriste se reflétant sur une rivière vitreuse

Une ville utopique photoréaliste

Fantaisie et mythologie

7. Dragon majestueux : Un dragon doré imposant perché sur une falaise, crachant du feu sur un royaume médiéval au crépuscule

8. Dieux de la Grèce antique : Zeus debout sur le mont Olympe, entouré de nuages d'orage, tenant un éclair crépitant

9. Royaume sous-marin des sirènes : Un grand palais au plus profond de l'océan, avec des sirènes nageant parmi les récifs coralliens et des poissons lumineux

Un royaume sous-marin peuplé de sirènes

Réinventions historiques

10. Londres à l'époque victorienne : Une rue brumeuse éclairée par des lampes à gaz, avec un détective en long manteau et chapeau haut de forme enquêtant sur une affaire mystérieuse

11. Guerrier samouraï : Un samouraï féroce debout sur un champ de bataille, brandissant un katana, portant une armure détaillée, avec des fleurs de cerisier dans le vent

12. Atelier d'artiste de la Renaissance : Léonard de Vinci peignant la Joconde dans un atelier faiblement éclairé rempli de croquis, de sculptures inachevées et de chandelles

Léonard de Vinci peignant la Joconde

Thèmes fantaisistes et caricaturaux

13. Animal café : Un café confortable entièrement géré par des chats, où les chatons servent du café aux autres animaux assis à de minuscules tableaux

14. Village de conte de fées vivant : Un petit village où les champignons servent de maisons, les fées volent entre les pétales de fleurs et les animaux qui parlent se saluent dans les rues pavées

15. Un monde de bonbons animé : Un paysage où tout est comestible, avec des rivières de chocolat, des montagnes de bonbons et des arbres à sucettes

Un monde de bonbons fantaisiste

🧠 Fait amusant : Le prix le plus élevé payé aux enchères pour une œuvre d'art générée par IA est de 432 000 $ pour le Portrait d'Edmond de Belamy le 25 octobre 2018. Le portrait du personnage imaginaire a été créé par un réseau antagoniste génératif (GAN) mis en place par des membres du collectif d'art français Obvious Art.

Thèmes de la culture pop et du cinéma

16. Film noir classique : Une scène policière en noir et blanc, avec une femme mystérieuse en robe rouge debout sous un réverbère, observée par un détective tapi dans l'ombre

17. Western de l'espace : Un cow-boy robuste chevauchant un cheval robotique sur une planète extraterrestre poussiéreuse, avec deux soleils se couchant derrière lui

18. Rétrofuturisme : Une vision du futur dans le style des années 1950, où des personnes équipées de jetpacks volent entre des gratte-ciel chromés élégants

Une ville rétro-futuriste

Nature et paysages

19. Forêt enchantée : Un bois magique avec des arbres bioluminescents, des lanternes flottantes et une maisonnette de fées cachée

20. Éruption volcanique : Un moment dramatique où la lave jaillit d'un volcan imposant, illuminant le ciel nocturne de teintes rouges et oranges

21. Toundra gelée : Un ours polaire solitaire marchant à travers un paysage glacé sans fin, avec les aurores boréales dansant au-dessus de sa tête

Un ours polaire solitaire qui marche

🔍 Le saviez-vous ? Environ 71 % des images partagées sur les réseaux sociaux sont générées par l'IA. Alors que l'art généré par l'IA se répand, il est plus important que jamais de distinguer la réalité de la fiction !

Des moments du quotidien avec une touche artistique

22. Rue de ville pluvieuse : Une rue réfléchissante qui brille sous les néons, avec des gens qui marchent sous des parapluies alors que les gouttes de pluie créent des ondulations dans les flaques

23. Librairie chaleureuse : Une charmante librairie remplie d'étagères en bois, d'une cheminée crépitante et d'un chat endormi lové sur une chaise

24. Coucher de soleil sur l'océan : Une plage paisible avec des vagues qui déferlent doucement sur le rivage, le ciel peint d'oranges et de violets profonds

Un coucher de soleil photoréaliste sur l'océan

Invitations, instructions expérimentales et abstraites

25. Fusion homme-robot : Un portrait numérique d'un visage mi-humain, mi-androïde avec des lignes de circuit lumineuses traversant leur peau

26. Une ville défiant la gravité : Une métropole où les gratte-ciel flottent à l'envers, connectés par des ponts lumineux dans un ciel onirique

27. Montres qui fondent : Un monde surréaliste où les horloges s'étirent et fondent sur des paysages tordus, inspiré par l'art de Salvador Dalí

Un monde surréaliste avec des horloges qui fondent

Des idées amusantes et originales

28. Un chat habillé en chevalier médiéval : Un félin à l'air sérieux, vêtu d'une armure complète, se tenant courageusement debout avec une petite épée et un bouclier

29. Un chien pilotant un vaisseau spatial : Un golden retriever dans une combinaison d'astronaute futuriste, pilotant avec confiance un vaisseau spatial high-tech à travers la galaxie

30. Une girafe en imperméable de détective : Une girafe grande et sérieuse portant une tenue de détective classique, tenant une loupe tout en enquêtant sur une affaire

Une girafe détective sérieuse en trench-coat

Invitations, instructions personnalisées et conceptuelles

31. Un autoportrait en créature mythique : Une peinture numérique inspirée de l'imaginaire où le sujet apparaît comme un être mi-humain, mi-dragon avec une vue plongeante

32. Un paysage inspiré d'un rêve : Un paysage onirique visuellement époustouflant basé sur un souvenir personnel, mêlant des éléments réels et imaginaires

Une réinterprétation de l'alunissage inspirée du steampunk

33. Un évènement historique alternatif : Un moment historiquement significatif réimaginé avec une touche futuriste, comme l'alunissage dans un monde steampunk

34. Une pochette d'album surréaliste : Une pochette d'album surréaliste fonctionnant avec un paysage urbain éclairé au néon à minuit, avec un personnage solitaire vêtu d'un costume futuriste debout au sommet d'un gratte-ciel, regardant un ciel rempli de galaxies tourbillonnantes et de notes de musique flottantes

🔍 Le saviez-vous ? Un réseau antagoniste génératif (GAN) est un modèle d'IA utilisé dans l'art généré par IA, composé de deux réseaux de neurones - le générateur et le discriminateur - qui travaillent en concurrence. Le modèle Générateur crée de nouvelles images à partir d'un bruit aléatoire, en essayant de produire des résultats qui ressemblent le plus possible à des images réelles. Le Discriminateur évalue si une image est réelle (à partir de données réelles) ou fausse (générée par le Générateur).

Création de vos invites, instructions DALL·E 3

Une invite, des instructions DALL·E bien conçues peuvent transformer une idée nébuleuse en une image détaillée et visuellement saisissante. Le défi consiste à fournir des instructions claires qui guident l'IA sans limiter sa créativité.

Alors, comment affiner et structurer les invites, instructions DALL·E, pour qu'elles soient claires, créatives et optimisées pour obtenir les meilleurs résultats possibles ?

Décomposons les étapes clés. ⚒️

Étape n° 1 : Commencez par une idée claire

Des invites vagues produisent des résultats incohérents. Avant même de taper un mot, soyez précis sur ce que vous voulez.

Définissez votre concept : Imaginez-vous un paysage urbain futuriste ? Un pays des rêves surréaliste ? Un portrait hyperréaliste ? Soyez clair sur ce que vous voulez voir.

Identifiez les éléments clés : Tenez compte du sujet, des paramètres, de l'ambiance et du style. Plus vous inclurez de détails, plus l'IA sera à même de capturer votre vision

📌 Exemple : Supposons que l'objectif soit de générer l'image d'un chat. Une invite vague telle que « un chat assis sur une chaise » génère ce type d'image : Chat sur une chaise

Vous pouvez l'affiner pour :

« Un chat persan blanc et duveteux se prélasse élégamment sur un fauteuil en velours bordeaux foncé, ses yeux vert émeraude brillant à la faible lueur des bougies. La pièce de style victorien est ornée de sculptures en bois complexes, d'un riche papier peint émeraude et or et de lourds rideaux de velours. Peinte dans un style de chef-d'œuvre à l'huile du XIXe siècle, la scène fonctionne avec des coups de pinceau doux, un éclairage chaleureux et une atmosphère riche et texturée. »

Voici le résultat raffiné :

Image améliorée d'un chat assis

Vous voyez la différence ? Ces détails permettent à DALL·E de comprendre l'esthétique recherchée.

💡 Conseil de pro : Utilisez des adjectifs descriptifs mettant en valeur la texture, la qualité de l'image, les couleurs vives, le matériau et l'atmosphère dans votre invite, vos instructions. Des mots comme « chatoyant », « rustique » ou « chaotique » ajoutent de la profondeur à l'image.

Étape n° 2 : Structurer les invites pour de meilleurs résultats

Diviser une invite, des instructions en sections claires améliore la précision. Une mise en forme utile comprend :

Sujet : Qui ou quoi se trouve sur l'image ? Soyez précis ! Au lieu d'écrire des invites comme « un renard », vous pouvez élaborer, « un renard roux aux yeux verts perçants »

Action : Que se passe-t-il ? Ajouter du mouvement rend l'image dynamique. * « Un chevalier tirant son épée » est plus attrayant que simplement « un chevalier »

Paramètres : Où cela se passe-t-il ? Décrivez l'arrière-plan pour créer l'ambiance. Une « forêt enchantée brumeuse » est très différente d'un « gratte-ciel moderne et élégant »

Style : À quoi doit-il ressembler ? Que vous souhaitiez une « peinture à l'huile vintage » ou une « illustration cyberpunk dynamique », définir le style aide l'intelligence artificielle à trouver le look parfait

📌 Exemple : Un vieux hibou sage aux yeux dorés perçants (sujet) perché sur une branche tordue, regardant la lune (action) dans une forêt brumeuse avec des lucioles lumineuses (paramètres). Faites-en une peinture numérique de fantasy sombre avec des textures riches (style). Voici l'image générée : Un hibou dans des paramètres mystiques

Étape n°3 : expérimentez différents styles

DALL·E 3 se nourrit de la variété, alors n'ayez pas peur de mélanger les choses !

Explorez les styles artistiques : Essayez des expressions telles que « peinture à l'huile », « concept art numérique » ou « croquis au fusain »

Combinez des idées inattendues : Que se passe-t-il lorsque vous mélangez un monde cyberpunk futuriste avec l'architecture de l'Égypte ancienne ? Essayez et vous verrez !

Utilisez des actions dynamiques : Au lieu de « un chevalier en armure », essayez « un chevalier en armure brillante chevauchant un dragon mécanique dans un ciel orageux ». » Cela ajoute du mouvement et de la profondeur à l'image

📌 Exemple : « Une ancienne cité égyptienne éclairée au néon avec des pyramides lumineuses et des sphinx robotiques. Un pharaon futuriste vêtu d'une robe high-tech se tient à l'entrée d'un temple sous un ciel orageux rempli de drones. Concept art numérique avec une touche cinématographique. » Voici le résultat : Une ancienne cité égyptienne

💡 Conseil de pro : L'ajout de références à des artistes, techniques ou périodes spécifiques affine le résultat. Essayez les invites DALLE 3 telles que « une photo de film noir des années 1940 d'un détective dans un club de jazz enfumé » pour un effet cinématographique.

Étape n°4 : Utiliser l'assistance de l'IA pour la génération d'invites, d'instructions

Vous êtes bloqué pour perfectionner votre invite, vos instructions ? Si vous passez trop de temps à peaufiner votre invite, il y a de fortes chances que vous ne tiriez pas vraiment parti des capacités de gain de temps de l'IA 😅

Et si nous vous disions qu'il existe une application gratuite capable de générer pour vous les invites, instructions, les plus spécifiques, détaillées et pertinentes de l'IA ?

Oui, vous avez bien entendu.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la discussion, le tout optimisé par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Développez et affinez les invites, instructions avec ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, améliore la productivité à travers différents flux de travail. Il aide à générer, affiner et optimiser les invites, instructions pour DALL·E, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer les résultats.

Supposons qu'une invite, instructions approximative se lise « une ville futuriste ». ClickUp Brain peut la développer en « une ville futuriste tentaculaire avec des voitures volantes, des gratte-ciel de verre imposants et un ciel rempli de panneaux d'affichage holographiques, d'un éclairage cinématographique ». Ce niveau de détail améliore le résultat de l'IA.

ClickUp Brain génère également plusieurs variantes d'une invite, d'instructions, beaucoup plus rapidement que vous ne le feriez manuellement.

📌 Exemple : Disons que l'objectif est de créer des paysages fantastiques. La saisie de « une forêt magique » peut renvoyer des versions telles que :

Générez plusieurs variantes d'invites, d'instructions à l'aide de ClickUp Brain

💡 Conseil de pro : Utilisez des modèles d'invites, d'instructions d'IA pour accélérer le processus de génération de contenu ou d'images et maintenir la cohérence. Commencez par un modèle, puis ajustez les détails clés pour qu'ils correspondent à votre vision. Si un modèle indique « un château majestueux », affinez-le pour obtenir « un ancien château de pierre perché sur une falaise, des bannières flottant au vent, un coucher de soleil doré, une illustration fantastique »

Si vous pensez que les capacités de ClickUp sont limitées à la génération d'invites, d'instructions par IA, détrompez-vous.

Les projets de conception sont souvent chaotiques : des fichiers partout, des commentaires éparpillés dans des e-mails et des révisions sans fin.

Le logiciel de gestion de projet ClickUp Design y remédie. 🤩

ClickUp centralise les fichiers de conception, les commentaires et les approbations en un seul endroit grâce à ses outils intégrés de documents, de tableaux blancs et de révision. 🎨✨

Étiquetez vos coéquipiers dans les commentaires filés directement sur les tâches créatives pour partager les commentaires et les mises à jour, éliminant ainsi les e-mails éparpillés et les malentendus. Automatisez le suivi des révisions et les notifications, pour que rien ne passe entre les mailles du filet, même pendant les sprints de conception les plus chargés. 🔄 ✅

Tout reste au même endroit : les idées, les tâches, les délais et les outils basés sur l'IA pour accélérer les choses. Plus besoin de perdre des heures à passer d'une application à l'autre. Juste un environnement de travail propre et organisé où les équipes peuvent se concentrer sur la création au lieu de courir après les mises à jour.

Voyons comment ses fonctionnalités ont un impact sur l'IA dans la conception graphique et la gestion de la créativité. 🎨

Donnez vie à vos idées avec un canevas interactif

Organisez vos idées de design à l'aide des Tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp sont des espaces de brainstorming numériques où les équipes peuvent organiser visuellement des concepts de design et créer des tableaux d'ambiance.

Contrairement aux tableaux blancs statiques, ceux-ci permettent aux utilisateurs d'ajouter des notes autocollantes, d'établir des connexions entre les idées et même de convertir directement les idées issues du brainstorming en tâches ClickUp exploitables. Tout est mis à jour en temps réel, ce qui rend la collaboration transparente.

Par exemple, une équipe de branding travaillant sur la refonte d'un site web peut utiliser les Tableaux blancs pour mettre en page les couleurs, les choix typographiques et les croquis d'interface utilisateur dans le tableau d'idées. Au lieu de passer d'une application à l'autre, ils peuvent tout épingler au même endroit, en affinant les concepts au fur et à mesure.

ClickUp a joué un rôle essentiel dans l'évolution de nos opérations de conception. Les nouveaux designers sont plus rapides que jamais, et notre équipe de direction a une meilleure vision de notre charge de travail et de nos objectifs.

ClickUp a joué un rôle essentiel dans l'évolution de nos opérations de conception. Les nouveaux designers sont plus rapidement opérationnels qu'auparavant, et notre équipe de direction dispose d'un niveau d'information plus élevé sur notre charge de travail et nos objectifs.

🔍 Le saviez-vous ? L'art généré par l'IA se nourrit de la conception générative, où les artistes définissent des paramètres spécifiques et l'IA prend le relais pour créer des visuels uniques dans ces limites. Ce mélange de créativité humaine et d'intelligence artificielle a donné naissance à des styles artistiques entièrement nouveaux tout en réinventant l'art traditionnel à travers le prisme de l'IA.

La génération de concepts par IA là où vous en avez besoin

Générez des concepts de design basés sur l'IA dans les Tableaux blancs ClickUp

Avec ClickUp Brain, les tableaux blancs deviennent bien plus qu'un espace d'idées : ils deviennent un terrain de jeu créatif. Besoin d'images artistiques générées par IA pour un projet ? Il suffit de saisir une invite textuelle et Brain génère des images alimentées par IA dans votre environnement de travail.

Par exemple, une équipe créative travaillant sur une campagne publicitaire peut élaborer des idées de concepts de produits, puis utiliser Brain pour donner vie à ces idées grâce à des visuels générés par l'IA. Les modèles de brainstorming intégrés aident à structurer leurs pensées avant de se lancer dans la création d'images.

Et si le premier résultat n'est pas tout à fait satisfaisant ? Aucun problème : ils peuvent modifier l'invite, explorer des variantes et affiner la vision, le tout sans quitter ClickUp.

📮 Insight ClickUp : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une assistance à la rédaction basée sur l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris pour les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

Si vous souhaitez découvrir d'autres cas d'utilisation de l'IA pour améliorer la productivité personnelle, nous avons la vidéo qu'il vous faut 👇🏽

Conservez toutes les invites, instructions et notes de feedback au même endroit

Collaborez sur des invites de conception à l'aide de ClickUp Docs

Les documents ClickUp font office de centre de commande pour votre équipe, et sont parfaits pour stocker les invites de conception, les détails des projets et les commentaires de l'équipe. Tout reste connecté à votre flux de travail, ce qui vous permet de lier des tâches, d'étiqueter des coéquipiers et de suivre les révisions en temps réel.

Supposons que votre équipe chargée des réseaux sociaux soit en train de planifier une campagne saisonnière. Vous pouvez documenter les invites de conception, les techniques créatives et les notes directement dans les documents. L'année suivante, au lieu de partir de zéro, vous disposez d'une référence parfaitement organisée des conceptions passées, ce qui vous permet de maintenir facilement la cohérence de votre marque d'une campagne à l'autre.

📖 Lire aussi : Alternatives à Dall E

🧠 Fait amusant : En 202 3, une image générée par IA d'une fausse explosion près du Pentagone est devenue virale, provoquant une brève agitation sur le marché boursier avant d'être rapidement démentie.

Restez créatif et utilisez les invites de ClickUp

Une invite, des instructions simples et efficaces sont la clé pour transformer des images finales générées par IA de moyennes en extraordinaires. Que vous visiez le photoréalisme ou un paysage onirique surréaliste, les bons détails aident DALL·E 3 à donner vie à vos idées.

Mais créer des visuels époustouflants n'est qu'un début : la gestion des projets, le perfectionnement des idées et le suivi des révisions peuvent rapidement devenir compliqués.

ClickUp, l'application Tout-en-un pour le travail, centralise toutes vos données et vous offre plus de liberté avec les Tableaux blancs pour le brainstorming, ClickUp Brain pour affiner les invites, instructions et ClickUp Docs pour organiser les commentaires.

Un grand art mérite un excellent flux de travail. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅