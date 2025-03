10 meilleures alternatives de diffusion stable pour la production d'œuvres d'art en 2025

Au cours de l'année écoulée, vous avez probablement vu beaucoup de nouvelles concernant ChatGPT et d'autres générateurs de texte à base d'intelligence artificielle (IA) . Mais les mots sur une page (ou un écran) sont loin d'être la seule façon dont les organisations et les concepteurs modernes utilisent l'IA. Des outils tels que Stable Diffusion vous aident à créer des images IA époustouflantes à des fins personnelles et professionnelles.

Mais aucun outil de génération d'images n'est parfait, loin s'en faut. Pour une raison ou une autre, vous pouvez avoir besoin d'un autre outil pour créer des images réalistes.

Peut-être est-ce à cause de la complexité du générateur d'images IA de Stable Diffusion, qui peut prendre beaucoup de temps. Ou peut-être avez-vous eu du mal à affiner les paramètres nécessaires à la création d'images de haute qualité.

Quoi qu'il en soit, vous cherchez un autre moyen de créer des œuvres d'art générées par l'IA. Nous sommes venus à votre rescousse avec ce guide des meilleures alternatives à Stable Diffusion.

Qu'est-ce qu'un générateur d'images IA ?

Un générateur d'images IA est une application qui crée des images à partir d'invites textuelles de l'utilisateur.

Un modèle IA utilisant l'apprentissage profond rend possible ce processus de génération de texte en image. Le modèle s'entraîne sur tous les types de visuels et de styles artistiques et n'a besoin que de quelques mots pour créer un visuel original basé sur ces connaissances. Il apprend également au fil du temps, améliorant sa capacité à générer des images de haute qualité avec une utilisation continue et répétée. Générateurs d'art IA utilisent un modèle de diffusion, un type d'IA capable de décomposer la structure d'une image qu'elle évalue. Ce modèle leur permet de créer des images uniques avec des structures similaires sur la base d'invitations textuelles.

Les modèles de génération d'images par diffusion ont rapidement gagné en popularité au cours de l'année écoulée. Leur capacité à créer des œuvres d'art ou des graphiques fonctionnels et à modifier des images existantes fait qu'il est plus important que jamais de trouver un système de génération d'images qui corresponde à vos besoins, qu'il s'agisse de la diffusion stable ou d'une autre solution.

Que faut-il rechercher dans les solutions de remplacement de Stable Diffusion ?

Avant de plonger dans la liste complète des alternatives à Stable Diffusion, examinons les facteurs clés à prendre en compte lors du choix d'un générateur d'images :

Facilité d'utilisation: Tout Outil IA pour les designers doit être facile à apprendre. Même les capacités de création d'images les plus extraordinaires n'ont aucune importance si l'application est impossible à utiliser

Des droits d'utilisation effacés : Même les images les plus étonnantes n'ont pas d'importance si le logiciel n'offre pas la possibilité d'utiliser l'art numérique une fois qu'il a été créé

Une communauté forte: Stable Diffusion s'enorgueillit d'une grande communauté sur des réseaux tels que Reddit et Discord, de sorte que toute alternative devrait offrir des opportunités similaires pour l'aide à la création d'images et la modification en cours d'image par l'IA

Les meilleures alternatives à Stable Diffusion à utiliser en 2024

Voici nos meilleures alternatives à Stable Diffusion, qui tirent parti de la technologie IA en constante amélioration pour créer des images époustouflantes basées sur vos invitations en langage naturel.

1. Voyage à mi-parcours

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Using-Midjourney-through-its-Discord-page-to-generate-images-of-flowers.png Utilisation de Midjourney via sa page Discord pour générer des images de fleurs /$$$img/

Via Voyage à mi-parcours En tant qu'outil de génération de texte à l'image le plus connu, Midjourney est l'une des alternatives les plus populaires de Stable Diffusion. Il génère des images par le biais de discussions Discord, permettant une curation d'art IA facile sans nécessiter d'expérience ou d'expertise en matière de code.

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Un bot intégré fournit des conseils pour aider les utilisateurs à générer des œuvres d'art numériques en quelques minutes

Son existence au sein de Discord offre aux utilisateurs une communauté solide avec laquelle ils peuvent s'engager dès le départ

Une galerie de favoris permet de suivre et de sauvegarder les meilleures images générées

Les niveaux de prix permettent aux utilisateurs de créer des images illimitées pour un prix unique

Limites de Midjourney

Midjourney n'est disponible que pour les utilisateurs disposant d'un compte Discord actif

Midjourney est relativement cher par rapport aux autres modèles de diffusion de cette liste

Prix de Midjourney

Forfait de base : 10 $/mois

Forfait standard : 30 $/mois

Forfait Pro : 60 $/mois

Mega forfait : 120 $/mois

Midjourney évaluations et critiques

G2 : 4.4/5 (70+ commentaires)

Capterra : pas d'avis à ce jour

2. Craiyon

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Step-by-step-process-for-creating-an-AI-animation-in-Craiyon-a-Stable-Diffusion-alternative.png Processus étape par étape pour la création d'une animation IA dans Craiyon, une alternative à la diffusion stable /$$$img/

Via Craiyon Crayon est un créateur d'images IA convivial, parfait pour les débutants. Son invite simple de génération de texte à l'image vous permet de choisir de créer de l'art, des dessins et des photos. Contrairement à de nombreuses alternatives à Stable Diffusion, il dispose d'un niveau de prix gratuit qui vous permet de tester le créateur d'images sans aucune validation initiale.

Craiyon meilleures fonctionnalités

Les invitations négatives vous permettent d'être plus précis lors de la création d'images, par exemple en spécifiant qu'une image existante ne doit pas inclure de technologie

"L'invite suivante utilise ChatGPT pour suggérer une nouvelle requête en langage naturel basée sur vos entrées précédentes

Des maquettes intégrées vous permettent de voir à quoi ressemblent vos créations générées par l'IA sur des t-shirts et d'autres articles

Il n'y a pas de limite au nombre d'images que vous pouvez générer dans le cadre de votre palier de tarification

Limites de Craiyon

La vitesse limitée du serveur peut rendre la génération d'images peu fiable lors des pics de trafic

Sa génération de texte à l'image uniquement sur bureau ne fait pas l'objet d'une application mobile d'assistance

Prix de Craiyon

Free

Assistance : 5 $/mois

Professionnel : 20$/mois

Enterprise : contacter pour les tarifs

G2 : 4.3/5 (3+ reviews)

Capterra : aucun avis à ce jour

3. ArtSmart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-AI-art-created-in-ArtSmart-AI-a-Stable-Diffusion-alternative-1400x735.png Exemple d'art IA créé dans ArtSmart IA, une alternative à la diffusion stable /$$img/

Via ArtSmart IA ArtSmart IA est un générateur d'images innovant grâce à des modèles de diffusion qui ajoutent une couche de complexité supplémentaire. En plus des invitations texte, vous pouvez télécharger vos propres graphiques pour aider le moteur à apprendre et à améliorer son rendement au fil du temps. Mieux encore, ce modèle de génération d'art accomplit cet exploit tout en restant l'une des options de génération d'images basées sur l'IA les plus conviviales qui soient.

ArtSmart meilleures fonctionnalités

Le téléchargement d'images avec vos invitations textuelles permet de créer des images plus réalistes

La modification en cours des images par l'IA optimise votre œuvre d'art après sa création initiale

Les préréglages assistés facilitent la création d'images réalistes sans trop d'installation

La possibilité d'organiser les images générées en collections permet de les retrouver plus facilement par la suite

Limites d'ArtSmart

Certaines des images générées peuvent manquer de couleur, ce qui entraîne une perte de temps et de crédits

L'abonnement mensuel est assorti de crédits limités que vous risquez d'épuiser rapidement, en particulier dans la version de base

Prix d'ArtSmart

Base : 16 $/mois

Standard : 24,50 $/mois

Business : 32,50 $/mois

G2 : 4.7/5 (10+ commentaires)

Capterra : 5/5 (1 avis)

4. Dall-E 2

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Initial-screen-for-generating-AI-images-in-DALL-E-1400x828.png Écran initial pour la génération d'images IA dans DALL-E 2 /$$img/

Via OpenAI Dall-E 2 est un candidat de premier plan parmi les meilleures alternatives à la diffusion stable. Les fondateurs de ChatGPT chez OpenAI ont utilisé une prémisse simple pour le créer : Saisissez votre invite texte, et vous obtiendrez quatre images qui offrent des interprétations différentes mais uniques de votre invite.

Dall-E 2 meilleures fonctionnalités

Outpainting vous permet d'agrandir votre image grâce au défilement horizontal et vertical

La création simultanée de quatre options facilite la génération d'images artistiques correspondant à votre vision

Des mises à jour fréquentes garantissent que votre capacité à générer des images continue de s'étendre grâce à des modèles de diffusion vivants

Il utilise des photos libres de droits, ce qui vous permet d'utiliser tous les résultats à des fins commerciales, selon vos besoins

Limites de Dall-E 2

Il lui arrive de confondre ou d'ignorer de longues invitations lors de la création d'images

Les temps de traitement peuvent être plus longs que ceux de Stable Diffusion et de certaines de ses alternatives

Prix de Dall-E 2

image de 1024×1024 pixels : 0,02 $ par demande d'image

image de 512×512 pixels : 0,018 $ par image demandée

image de 256×256 pixels : 0,016 $ par image demandée

G2 : 3.7/5 (20+ critiques)

Capterra : 5/5 (3+ avis)

5. Invoquer l'IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-an-AI-image-generated-in-Invoke-AI.png Exemple d'une image IA générée dans Invoke IA /$$$img/

Via Invoquer l'IA Invoke IA est un créateur d'images unique en son genre destiné aux professionnels de la création. En plus d'utiliser des invitations texte, il combine les capacités de génération IA avec les flux de travail existants pour générer des images qui correspondent à votre vision et à vos besoins professionnels.

Meilleures fonctionnalités de Invoke IA

Il offre des fonctionnalités avancées de génération d'images, notamment la possibilité pour les utilisateurs de dessiner, de modifier et d'itérer sur vos créations

L'interface de canevas intégrée permet aux équipes de travailler ensemble à la création d'images

Il s'intègre directement aux outils de conception, tels que Photoshop et Illustrator

Des fonctionnalités de sécurité avancées protègent votre base de données et l'historique des invitations

Limites de Invoke IA

Certaines invitations uniquement textuelles peuvent être imprécises, ce qui rend ce créateur d'images plus adapté à un travail plus avancé

Les modèles de diffusion comportent moins de filtres contre les contenus potentiels ou négatifs que d'autres solutions telles que Dall-E 2

Prix de Invoke IA

Édition communautaire : gratuite

Indépendant : 13 $/mois

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : aucun avis à ce jour

Capterra : aucun avis à ce jour

6. DreamStudio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Images-being-generated-in-DreamStudio-a-Stable-Diffusion-alternative-that-uses-the-Stable-Diffusion-engine-1400x1116.png Images générées dans DreamStudio, une alternative à Stable Diffusion qui utilise le moteur de Stable Diffusion /$$$img/

Via DreamStudio DreamStudio utilise le moteur Stable Diffusion, mais il reste une alternative viable pour générer des images par IA. Il s'agit d'un outil open-source très convivial qui permet de mettre en forme des images dans n'importe quel format à l'aide d'instructions de téléchargement de textes et d'images.

Le géant de l'industrie Stability IA possède DreamStudio (anciennement Stable Diffusion). Cet outil d'IA permet de créer des œuvres d'art de haute qualité pour n'importe quel usage, y compris des illustrations et des images photoréalistes. 🖼️

Saisissez votre invite, ou téléchargez une photo, puis sélectionnez le style et la taille souhaités. DreamStudio travaillera dans les plus brefs délais, instructions à l'appui, en générant plusieurs variantes de votre vision. L'outil mémorise votre historique afin que vous puissiez garder une trace de toutes vos créations et y revenir plus tard.

Si vous devez apporter des modifications à une image, tournez-vous vers l'éditeur. Il s'agit d'un environnement de travail infini avec des calques, qui vous permet d'ajouter, de supprimer et de modifier des éléments individuels de votre chef-d'œuvre. Vous pouvez également améliorer la résolution de vos images en quelques secondes !

DreamStudio meilleures fonctionnalités

Des fonctionnalités de modification étendues vous permettent d'améliorer, d'étendre ou de modifier vos images

La mémoire des invitations vous permet de revenir aux invitations précédentes et de les améliorer pour créer des images

L'intégration de l'API permet d'intégrer ses modèles de diffusion à vos outils et à votre environnement de travail existants

Il peut générer jusqu'à 10 images à partir d'une seule invite, instructions

Limites de DreamStudio

La connexion après l'utilisation de la version gratuite réinitialise la mémoire des invites, ce qui vous oblige à repartir de zéro

Il offre moins de paramètres que la plupart des solutions de diffusion stable de cette liste, ce qui nécessite une configuration plus complète

Prix de DreamStudio

1,18 $ pour 100 crédits de génération

G2 : aucune critique à ce jour

Capterra : aucune évaluation à ce jour

7. CLIP

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/CLIP-1400x692.png

/$$$img/

via CLIP OpenAI a combiné le meilleur de ChatGPT et de Dall-E 2 pour créer CLIP. Contrairement aux autres outils de cette liste, CLIP peut apprendre à partir du langage naturel pour créer des images de meilleure qualité et plus complètes. En d'autres termes, il ne s'agit pas simplement d'un générateur d'images IA comme Stable Diffusion ; c'est un outil qui permet aux ordinateurs de véritablement "voir" l'internet et de créer de meilleures œuvres d'art en conséquence.

CLIP meilleures fonctionnalités

Son réseau neuronal complet crée une base de données plus achevée que les autres options

L'intégration avec ChatGPT et Dall-E 2 permet de tirer parti de la technologie de pointe existante

Il offre une base de données d'images exponentiellement plus grande, avec environ 400 millions d'images

Les limites de CLIP

CLIP n'est pas un véritable générateur d'images, ce qui le rend beaucoup plus complexe que la plupart des options de cette liste

L'utilisation n'est accessible qu'à des utilisateurs sélectionnés, OpenAI affinant le modèle

Prix de CLIP

OpenAI n'a pas encore fourni de prix

G2 : aucun avis à ce jour

Capterra : aucune évaluation à ce jour

8. Playground IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Creating-an-illustration-in-Playground-AI-1400x844.jpg Création d'une illustration dans Playground IA /$$$img/

Via L'IA du terrain de jeu Stable Diffusion est excellent pour créer des images, tandis que Playground IA excelle en tant qu'éditeur d'images automatisé. À l'inverse, Playground AI excelle en tant qu'éditeur d'images automatisé. À l'heure actuelle, il est possible de créer des œuvres originales, mais les fonctionnalités qui font de Playground AI l'une des meilleures alternatives à Stable Diffusion se concentrent sur la modification des œuvres existantes.

Les meilleures fonctionnalités de Playground IA

L'application offre la possibilité d'utiliser des invites de modification en cours, en mettant en surbrillance une partie de l'image, puis en écrivant comment vous souhaitez que l'application modifie cette partie

Les invites d'exclusion vous permettent de supprimer tout élément indésirable de l'image

La modification en cours d'images mixtes vous permet de combiner plusieurs images existantes en une nouvelle création originale

La fonctionnalité Moodboard facilite la collaboration avec votre équipe lors de la création d'un canevas visuel plus vaste

Limites de l'IA du terrain de jeu

Les possibilités de création d'images originales sont limitées par rapport à d'autres options

La version gratuite présente des temps d'attente aux heures de pointe et des limites en termes de qualité et de résolution

Prix de Playground IA

Free

Pro : 12 $/mois

Turbo : 36 $/mois

Playground IA évaluations et critiques

G2 : 4.8/5 (2+ avis)

Capterra : aucun avis à ce jour

9. Synthesia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-creating-an-AI-video-in-Synthesia.png Exemple de création d'une vidéo IA dans Synthesia /$$$img/

Via Synthèse Tous les visuels ne sont pas statiques. Synthesia mérite sa place sur la liste des alternatives à Stable Diffusion en étant le meilleur générateur de vidéo IA disponible sur le marché. Il suffit d'écrire du texte, de choisir vos visuels et de regarder le logiciel créer une vidéo attrayante pour votre public.

Synthesia meilleures fonctionnalités

Personnalisez votre vidéo avec une liste étendue de modèles de style et 140+ avatars virtuels

Son interface intuitive est similaire aux applications de présentation telles que PowerPoint pour faciliter la transition vers l'utilisation du générateur

Ses fonctionnalités de collaboration intégrées vous permettent, à vous et à votre équipe, de travailler ensemble de manière efficace

C'est une application basée sur un navigateur, ce qui vous permet de créer des vidéos de manière dynamique depuis n'importe quel appareil

Limites de Synthesia

Les voix IA peuvent sembler synthétiques et ne sont pas aussi authentiques qu'une voix off réelle

Il peut être difficile d'entraîner la voix IA à prononcer avec précision certains mots peu courants

Prix de Synthesia

Particulier : 22,50 $/mois

Entreprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (1,000+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (100+ avis)

Autres Outils d'IA

Les outils ci-dessus peuvent être excellents pour générer des images IA, mais ils ne sont pas le seul terrain de jeu du traitement du langage naturel. L'IA a fait son entrée dans le monde des la gestion de projet de conception avec de nombreuses plates-formes de Outils de gestion de projet IA disponibles pour les organisations modernes.

Ces outils, avec ClickUp à l'avant-garde, ont le potentiel de transformer votre.. l'efficacité de vos processus et de créer dynamiquement des textes marketing convaincants, etc.

ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif exemple d'organisation de projets et de tâches dans ClickUp /$$$img/

Gérez tous les aspects de l'idéation, de la création et de l'utilisation des médias générés par l'IA grâce aux outils, modèles et fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp

Ne considérez pas ClickUp uniquement comme un outil de gestion de projet. Il s'agit plutôt d'une suite de productivité complète, achevée avec les outils de gestion de projet de ClickUp Outils d'IA dont vous avez besoin pour changer votre façon de travailler en quelques clics. ClickUp IA peut optimiser votre flux de travail à bien des égards. Il peut vous aider à

Créer du contenu et du texte pour n'importe quel sujet, y compris des e-mails, des posts sur les médias sociaux et d'autres supports marketing

Résumer et générer dynamiquement des étapes d'action à partir de n'importe quel document de n'importe quelle taille

Transformer les étapes d'action en tâches qui s'intègrent dans vos projets plus vastes forfait du projet Vérifiez l'orthographe et la grammaire pour vous assurer que tout ce que vous envoyez est correct



En bref, c'est l'un des meilleurs outils de gestion de projet Outils d'IA pour le marketing que vous pouvez trouver. Grâce à de simples entrées en langage naturel, le modèle affiné de ClickUp vous permet, à vous et à votre équipe, de travailler mieux, plus intelligemment et plus efficacement.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Il offre une génération de contenu rapide comme l'éclair grâce à des modèles IA pré-entraînés au sein de la plateforme

Il vous permet de transformer les textes marketing existants pour qu'ils soient plus directs, succincts et axés sur l'audience

Vous pouvez générer des résumés et des éléments d'action sur la base de longs documents pour des réunions, des projets, etc

Les fonctionnalités de gestion de projet intégrées vous permettent de passer directement de l'outil IA à votre flux de travail quotidien

Limites de ClickUp

Il ne s'agit pas d'un générateur d'images IA ; il utilise ses modèles IA uniquement pour les fonctions basées sur le texte

La version gratuite n'inclut pas les fonctionnalités IA du logiciel

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : $7/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp AI est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement de travail et invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (8,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (3,000+ avis)

Transformez votre génération d'images avec les bons outils

Stable Diffusion est peut-être une option populaire, mais ce n'est pas la seule possibilité de générer de l'art IA. De nombreuses alternatives à Stable Diffusion peuvent vous aider à ajouter l'IA à votre processus créatif, en exploitant les derniers modèles artistiques d'IA pour créer des images que votre public adorera.

Et cela avant même d'aborder les opportunités que vous découvrirez en poussant vos intégrations d'IA au-delà de l'IA de texte à image.

ClickUp n'est pas un créateur d'images ; c'est un outil de gestion de projet et d'aide à la décision de nouvelle génération de productivité qui pourrait bien être le complément idéal pour votre équipe. Mieux encore, les forfaits d'introduction sont entièrement gratuits, ce qui vous permet d'essayer l'outil en même temps que vos alternatives préférées à Stable Diffusion.

Alors, qu'attendez-vous ? Créez votre compte ClickUp gratuit pour commencer dès aujourd'hui !