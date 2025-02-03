Nous avons testé les 10 meilleurs outils d'IA pour les chefs de produit en 2025

La croissance explosive de l'industrie de l'IA a pris d'assaut la majeure partie du monde. Les outils qui ont été créés perturbent déjà les industries existantes, augmentent l'efficacité des chefs de produit et promettent de créer de nouvelles carrières à partir de rien. Mais avec des milliers d'outils disponibles, et d'autres qui apparaissent chaque semaine, il est difficile de ne pas se sentir dépassé.

C'est pourquoi nous avons passé des heures à trouver les 10 outils IA les plus efficaces que tout chef de produit devrait essayer de mettre en œuvre dans son flux de travail quotidien !

Nous avons fait des recherches et trouvé les outils IA pour les chefs de produit que vous pouvez adopter pour augmenter votre productivité, communiquer plus efficacement avec votre équipe et expédier de meilleurs produits.

Que vous travailliez à l'amélioration de votre processus de développement de produits si vous êtes un chef de produit, que vous rédigez des documents sur les exigences d'un produit pour une nouvelle fonctionnalité ou que vous travaillez simplement à améliorer vos compétences en tant que chef de produit, ces outils vous assisteront et amélioreront vos processus à chaque étape du processus !

10 meilleurs outils d'IA pour les chefs de produit en 2024

1. ClickUp - Le meilleur pour la gestion de projet, la collaboration d'équipe et la productivité

ClickUp est un logiciel tout-en-un de outil de gestion de projet conçu pour aider les individus et les équipes de toutes tailles dans différents secteurs d'activité à rationaliser leur flux de travail, à améliorer la collaboration au sein de l'équipe et à accroître l'efficacité générale au travail.

Ce qui fait de ClickUp l'un des outils de gestion de produits les plus performants et les mieux évalués, c'est sa personnalisation et ses fonctionnalités conviviales pour le développement de produits, la planification et bien d'autres choses encore.

Il offre un forfait entièrement personnalisable ainsi que des centaines de fonctionnalités avancées et de modèles pour la planification de produits, les feuilles de route de produits, les lancements de fonctionnalités de produits et autres modèles essentiels pour les équipes de produits . Ce type de flexibilité et de ressources utiles permet à toute équipe de configurer ClickUp de la meilleure façon qui soit pour assister son flux de travail complexe et ses préférences uniques.

À présent, comment ClickUp se fait-il une place dans ce tour d'horizon des solutions de Outils d'IA ?

En plus de sa liste exhaustive de fonctionnalités, ClickUp intègre des fonctions IA et offre de multiples fonctionnalités pour automatiser votre travail, notamment :

L'automatisation du flux de travail : Gagnez un temps précieux en automatisant les actions de routine en fonction de déclencheurs et de conditions spécifiques. Utilisez l'automatisation prédéfinie ou créez la vôtre pour réduire les processus manuels et accélérer votre flux de travail et vos processus de développement de produits

: Gagnez un temps précieux en automatisant les actions de routine en fonction de déclencheurs et de conditions spécifiques. Utilisez l'automatisation prédéfinie ou créez la vôtre pour réduire les processus manuels et accélérer votre flux de travail et vos processus de développement de produits Smart/recherche universelle : Recherche universelle apprend constamment à mieux vous connaître pour vous fournir des résultats de recherche plus personnalisés et plus pertinents en un clin d'œil. Trouvez rapidement n'importe quel fichier, qu'il se trouve dans ClickUp, dans une application connectée ou sur votre disque local, le tout à partir d'un seul endroit

: Recherche universelle apprend constamment à mieux vous connaître pour vous fournir des résultats de recherche plus personnalisés et plus pertinents en un clin d'œil. Trouvez rapidement n'importe quel fichier, qu'il se trouve dans ClickUp, dans une application connectée ou sur votre disque local, le tout à partir d'un seul endroit ClickUp IA : Rédigez de meilleurs textes, améliorez votre écriture, résumez un long texte, et bien plus encore avec ClickUp AI . Native de la plateforme ClickUp, ClickUp AI offre une expérience spécialement conçue pour ne plus avoir à se poser de questions sur l'exploitation de l'IA pour le travail dans tous les rôles. Cette fonction comprend 100+ outils IA optimisés pour chaque rôle et cas d'utilisation, y compris pour les managers et les équipes de produits Découvrez ClickUp AI en action ici :

Mieux encore, ClickUp s'intègre à plus de 1 000 outils, tels que Github, Slack et Google Agenda, ce qui en fait une évidence pour les chefs de produit à utiliser.

Les meilleures fonctionnalités

Plateforme entièrement personnalisable : Personnalisez chaque partie de ClickUp et configurez-le pour répondre à vos besoins avec des champs personnalisés, des statuts personnalisés, des ClickApps, et plus encore

: Personnalisez chaque partie de ClickUp et configurez-le pour répondre à vos besoins avec des champs personnalisés, des statuts personnalisés, des ClickApps, et plus encore Plus de 15 affichages personnalisés : Choisissez parmi plus de 15 façons de visualiser votre travail, y compris l'Échéancier, le Tableau, le Diagramme de Gantt, les Tableaux Blancs, et même un Formulaire à utiliser pour afficher les commentaires des clients

: Choisissez parmi plus de 15 façons de visualiser votre travail, y compris l'Échéancier, le Tableau, le Diagramme de Gantt, les Tableaux Blancs, et même un Formulaire à utiliser pour afficher les commentaires des clients Fonctionnalité de glisser-déposer : Effectuez facilement et rapidement des changements dans votre environnement de travail ClickUp. Il suffit de glisser-déposer les éléments sans aucune compétence technique

: Effectuez facilement et rapidement des changements dans votre environnement de travail ClickUp. Il suffit de glisser-déposer les éléments sans aucune compétence technique Automatisation capacités : Accélérez n'importe quel processus grâce à l'automatisation prédéfinie et mettez en place des paramètres personnalisés grâce à l'automatisation ClickUp - aucun code n'est nécessaire

: Accélérez n'importe quel processus grâce à l'automatisation prédéfinie et mettez en place des paramètres personnalisés grâce à l'automatisation ClickUp - aucun code n'est nécessaire Documentation : Stockez les notes importantes, telles que les études de marché, les clients et les fournisseurs Documents ClickUp Gestion des ressources : Contrôlez vos ressources avec la vue Charge de travail et les tableaux de bord

: Stockez les notes importantes, telles que les études de marché, les clients et les fournisseurs Documents ClickUp Capacités d'intégration : Connectez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail pour consolider vos applications et rationaliser votre flux de travail

: Connectez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail pour consolider vos applications et rationaliser votre flux de travail Disponible sur tous les appareils : Disponible pour les plateformes bureau, mobile (application Android et iOS), vocale et navigateur

: Disponible pour les plateformes bureau, mobile (application Android et iOS), vocale et navigateur Guide du chef de produit : Apprenez à maximiser ClickUp pour la gestion des produits avec ce guide ultime

: Apprenez à maximiser ClickUp pour la gestion des produits avec ce guide ultime Bibliothèque de modèles : Choisissez parmi plus de 1 000 modèles pour tous les cas d'utilisation et toutes les équipes, notamment pour les études de marché, le développement de produits, les développeurs de logiciels, les commentaires des clients, etcmodèles de marketing produit Limites

Il faut parfois un peu de temps pour s'habituer au large intervalle de fonctionnalités

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application

Prix

Ajoutez facilement ClickUp IA à n'importe quel environnement travail payant pour seulement 5$ par membre, par mois.

Free Forever : Forfait Free riche en fonctionnalités

: Forfait Free riche en fonctionnalités Unlimited : 7 $ par mois/utilisateur

: 7 $ par mois/utilisateur Business : 12 $ par mois/utilisateur

: 12 $ par mois/utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7 sur 5 (6 954+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (6 954+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (3 676+ commentaires)

2. Jam - Meilleur assistant de débogage de l'IA

Identifiez le bug, recevez le code pour le corriger et partagez avec votre équipe en un seul lien avec JamGPT JamGPT a lancé JamGPT, l'un des derniers outils IA en date qui peut aider les chefs de produit à comprendre la signification des bugs qu'ils ont trouvés et même à fournir des solutions qu'ils peuvent partager avec leurs équipes d'ingénieurs. De cette façon, leur efficacité est accrue et ils peuvent également participer aux discussions techniques.

L'exploitation des journaux des développeurs déjà capturés par l'extension au moment où un bug est trouvé en fait l'un des plus précieux outils de test et JamGPT peuvent fournir un contexte même aux gestionnaires de produits non techniques, soit par le biais d'explications détaillées, soit par de brèves phrases, ce qui permet d'assister les lancements de fonctionnalités à chaque étape.

Il facilite le partage et la collaboration sur l'amélioration de votre produit en intégrant à la fois un assistant IA compétent et les précieuses données capturées par la fonctionnalité principale de rapports de bug en s'intégrant avec gestion de projet des outils tels que ClickUp, Slack ou GitHub.

Meilleures fonctionnalités

Suggestions de l'IA ou TLDRs rapides pour la plupart des bugs

Enregistrements d'écran avec annotations détaillées

Intégrations de base avec des outils de gestion de produits tels que ClickUp

Capture automatique des logs de la console et des requêtes réseau

Partage des Teams instantanés avec votre équipe technique

Limites

Pour certains chefs de produit peu techniques, les réponses de l'IA ne sont pas familières

Prix

Individuel : Forfait Free

: Forfait Free Teams : 10 $ par mois par utilisateur

: 10 $ par mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour une tarification personnalisée

Chasse aux produits : 4.7 sur 5 (3.4k votes positifs)

3. ChatGPT - Le meilleur pour optimiser le processus de développement de produits

Saisissez une invite, par exemple pour obtenir une réponse détaillée avec ChatGPT ChatGPT est devenu l'un des outils de traitement du langage naturel (NLP) les plus utilisés par les gestionnaires de produits en fournissant des réponses pertinentes à la plupart des questions posées par les utilisateurs, ce qui constitue une expérience bien meilleure qu'une requête moyenne sur un moteur de recherche. Bien entendu, l'art de donner les bonnes réponses n'est pas une mince affaire, et les chefs de produit qui s'y essaient se rendent compte que les résultats varient en fonction de la qualité de leurs invitations.

Vous pouvez utiliser ChatGPT pour de nombreux cas d'utilisation différents. Il vous suffit de saisir des invites uniques pour améliorer votre processus de développement de produits, obtenir des informations sur la manière dont vous pouvez améliorer les interactions avec vos clients, et bien plus encore. Il peut même être utilisé pour identifier les besoins et les points douloureux de vos clients à partir des commentaires recueillis, inspirer les idées de votre prochaine feuille de route, et même faire une analyse des sentiments en fonction des données que vous partagez avec lui, ce qui le rend très utile pour des tâches souvent laborieuses dans le flux de travail quotidien des gestionnaires de produits.

Meilleures fonctionnalités

Analyse des données clients ou des données d'utilisation des produits pour automatiser les interactions avec les clients

Capable de fournir des informations précieuses à partir de sa base de connaissances

S'intègre à des plugins tiers

Peut prendre un rôle assigné pour répondre aux questions

Assiste la rédaction de documents sur les produits,tels que les PRD Limites

La qualité des réponses dépend de la capacité de l'utilisateur à rédiger des invites, instructions

Prix

Forfait Free : Disponible

: Disponible ChatGPT Plus : 20 $ par mois

G2 : 4.6 sur 5 (209+ commentaires)

: 4.6 sur 5 (209+ commentaires) Product Hunt : 4.4 sur 5 (585 upvotes)

4. Canva - Le meilleur pour la conception graphique générée par l'IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Canva-AI-image-generator.png Canva générateur d'images IA /$$$img/

Créez des images instantanément avec la fonctionnalité de générateur d'images IA de Canva Canva propose un générateur d'images gratuit, ce qui permet d'observer à quel point il peut être précieux dans les tâches quotidiennes d'un chef de produit. Il a toujours été délicat de trouver les bonnes images pour vos présentations et decks lors de réunions avec les parties prenantes, de lancements de produits, etc. Vous avez souvent une idée de ce que vous voulez, mais les banques d'images ne correspondent pas à votre vision.

Eh bien, grâce à l'outil de Canva alimenté par l'intelligence artificielle, vous pouvez désormais générer des idées et modifier les résultats jusqu'à ce que vous trouviez l'image parfaite, en vous basant uniquement sur vos entrées pour toujours avoir une image de haute qualité calendrier de contenu de haute qualité .

Les meilleures fonctionnalités

Génération de texte à partir d'une image

Gomme magique pour éliminer les distractions indésirables des images

Collaborez en temps réel avec votre équipe

Importez facilement des images dans un planificateur de contenu

Traduire automatiquement les dessins que vous créez

Limites

Les droits d'auteur font encore l'objet d'un débat houleux, il convient donc d'être prudent en ce qui concerne les ressources destinées au public

Prix

Disponible sur un forfait gratuit

G2 : 4.7 sur 5 (4 092+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (4 092+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (11 209+ commentaires)

Utilisation de TLDV, un logiciel de réunion alimenté par GPT, pour enregistrer vidéo, transcrire, mettre en évidence et partager vos réunions en ligne

Ne nous voilons pas la face : dans le domaine de la gestion des produits, une grande partie du temps est consacrée aux réunions. Que vous essayiez de présenter vos idées aux parties prenantes ou d'obtenir l'approbation de votre équipe d'ingénieurs pour une nouvelle fonctionnalité. TLDV est un logiciel d'IA qui améliore considérablement votre productivité en prenant des notes de votre réunion et en la résumant en points faciles à lire.

Il est extrêmement important de pouvoir accorder toute votre attention aux utilisateurs lors de vos entretiens, et avec TLDV, vous pouvez vous concentrer sur la manière de tirer le meilleur parti de chaque discussion pendant que l'IA fait tout le lourd travail de prise de notes à votre place.

Meilleures fonctionnalités

Enregistrement automatique des réunions Zoom ou Google Meet

Notes de réunion transcrites par l'IA

Libellé automatique des intervenants et des noms

Intégrations avec HubSpot et Salesforce

Fonction clip et partage facile à utiliser

Limites

Les vidéos plus longues peuvent ne pas être correctement transcrites

Prix

Forfait Free : Disponible

: Disponible Forfait Pro : 25 $ par utilisateur d'enregistrement/mois

G2 : 4.9 sur 5 (33+ commentaires)

: 4.9 sur 5 (33+ commentaires) Product Hunt : 4.7 sur 5 (3.7k upvotes)

6. Notion - Le meilleur pour résumer des notes et créer des éléments d'action

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Notion-AI.png Résumez les éléments d'action et les points clés à retenir avec Notion IA /$$$img/

Résumer les éléments d'action et les conclusions clés avec Notion IA Notion est l'un des outils de prise de notes les plus utilisés et il a ajouté quelques fonctionnalités IA très utiles pour améliorer l'expérience précédente.

Dans les flux de travail quotidiens de la gestion des produits, cela signifie qu'ils peuvent profiter de la création de feuilles de route de produits, et de wikis d'entreprise, et obtenir l'assistance d'une IA capable de mieux communiquer et de réduire le temps passé sur des tâches répétitives, telles que les résumés.

Les meilleures fonctionnalités

Éléments d'action et aperçus générés par l'IA

Intégration avec des outils de gestion de produits tels que ClickUp

Espaces privés pour les équipes

Contrôles de sécurité avancés

Historique des modifications en cours des pages jusqu'à 90 jours

Limites

Le composant d'intelligence artificielle ne fait pas partie de l'offre de base et doit être payé séparément

Tarifs

Forfait Free : Disponible

: Disponible Plus : 10 $ par utilisateur/mois

: 10 $ par utilisateur/mois Business : 18 $ par utilisateur/mois

: 18 $ par utilisateur/mois Enterprise : Demander une démonstration

: Demander une démonstration IA : 8 $ par utilisateur supplémentaire/mois

G2 : 4.7 sur 5 (4 532+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (4 532+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (1,663+ commentaires)

7. Otter.IA - Le meilleur pour les notes de réunion vocales et la transcription en temps réel

Assistant de réunion qui enregistre l'audio, rédige des notes, capture automatiquement des diapositives et génère des résumés. IA améliore la qualité de vos réunions d'un cran en fournissant un assistant IA qui enregistrera votre audio, transformera ces longues notes en résumés utiles et capturera même les diapositives des présentations partagées.

Les managers de productivité et leurs équipes peuvent rester alignés sur la vision du produit grâce à l'IA qui est capable de créer automatiquement un échéancier réel à partir de ce qui est discuté dans n'importe quelle réunion.

Meilleures fonctionnalités

Transcription des notes de réunion par l'IA

Fournit des points à retenir et des schémas automatisés

Fonctions avancées de recherche, d'exportation et de lecture

L'assistant IA se joint à la réunion même en cas de triple réservation

Limites

L'anglais est la seule langue pouvant être transcrite

Prix

Forfait Free : Disponible

: Disponible Pro : 17 $ par mois

: 17 $ par mois Business : 30 $ par utilisateur et par mois

: 30 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.1 sur 5 (111+ commentaires)

: 4.1 sur 5 (111+ commentaires) Capterra : 4.5 sur 5 (63+ commentaires)

8. Collato - Le meilleur pour un moteur de recherche alimenté par l'IA

Connectez vos informations éparses en un seul endroit et rendez la documentation plus accessible avec Collato

Vous avez du mal à trouver des informations sur un produit parmi les centaines de documents créés par votre équipe ? Collato utilise l'apprentissage automatique pour agir comme le cerveau collectif de votre équipe pour tout ce qui doit être facilement accessible et à portée de clic.

En tant que chefs de produit, vous pouvez synchroniser et intégrer plusieurs outils dans un plan visuel et éliminer les informations qui sont généralement mises en silo. Cela vous permet de gagner du temps en fournissant chaque fichier pertinent à votre disposition au lieu de passer 30 min à chaque fois qu'un document important pour votre feuille de route produit est égaré.

Meilleures fonctionnalités

Recherche d'informations à partir de n'importe quelle plateforme connectée

S'intègre à des outils tels que Google Docs ou Confluence

Cartes visuelles faciles à parcourir

Moteur de recherche sémantique d'informations pertinentes

Données entièrement cryptées

Limites

Nombre limité d'intégrations pour l'instant

Prix

Bêta gratuite

G2 : 4.8 sur 5 (5+ commentaires)

: 4.8 sur 5 (5+ commentaires) Product Hunt : 4.7 sur 5 (1.7k upvotes)

9. Midjourney IA - Meilleure application pour IA ART Generator

Créer des vidéos IA en tapant simplement du texte avec Midjourney IA Midjourney IA est devenu l'un des logiciels alimentés par l'IA les plus utilisés, juste après ChatGPT, en raison des images extraordinaires et, dans certains cas, presque réalistes qu'il peut générer. Il est capable de prendre n'importe quelle invite, instructions que vous pouvez imaginer et de générer des résultats étonnants.

S'il y a une chose dont nous sommes certains, c'est que vous ferez une excellente impression avec vos présentations et les visuels qu'elles contiennent, qui deviennent à la fois beaucoup moins chers à créer et plus attrayants que ce que fournit une banque d'images moyenne. Vos présentations auront toujours l'air professionnelles et toute vision de produit sera définitivement plus inspirante pour les spectateurs.

Meilleures fonctionnalités

Vivantgénération de texte à partir d'images Possibilité de modifier les moindres détails de vos images finales

Emulation de styles connus d'illustration artistique

Contrôle technique des invites, instructions de texte

Limites

La précision des résultats dépend de la capacité de l'utilisateur à comprendre les invitations créatives et techniques

Prix

Essai gratuit : Disponible

: Disponible Forfait de base : 10 $ par mois

: 10 $ par mois Forfait standard : 30 $ par mois

: 30 $ par mois Forfait Pro : 60 $ par mois

G2 : 4.6 sur 5 (4+ commentaires)

: 4.6 sur 5 (4+ commentaires) Product Hunt : 4.6 sur 5 (1.1k upvotes)

10. H2O.IA - Meilleur pour l'utilisation de l'automatisation pour comprendre le comportement des clients

Construire des modèles prédictifs et obtenir des informations sur le comportement des clients, les études de marché et d'autres données rapidement et facilement avec H2O IA H2O offre un accès facile à toutes les entreprises pour créer leurs propres modèles de langage et outils d'IA tout en leur offrant la possibilité de conserver la confidentialité de leurs données, un problème longtemps débattu autour des technologies d'IA.

Surtout si vous disposez de nombreuses données clients personnalisées et sur les tendances du marché, avec H2O.IA il devient vraiment facile de brancher ses données et de créer ses propres outils d'IA, ce qui prenait auparavant peut-être des mois à réaliser.

En rationalisant les processus de traitement du langage naturel, vous pouvez vous concentrer sur l'idéation de fonctionnalités et la création de solutions pour l'utilisateur final qui sont alimentées par les données que vous avez accumulées au fil du temps, ce qui rend le travail de gestion des produits un jeu d'enfant.

Meilleures fonctionnalités

Créez des modèles IA en quelques minutes

Obtenez des informations sur le comportement des utilisateurs et analysez les commentaires des clients en tirant parti de l'apprentissage automatique

Préservez la confidentialité des données de votre entreprise tout en exploitant l'apprentissage automatique

Créez des modèles prédictifs pour l'analyse du marché et détectez les anomalies dans vos bases de données

Limites

L'utilité est plus élevée pour les entreprises plus fermées ou à l'étape de l'entreprise

Prix

Demander une démo

G2 : 4.5 sur 5 (24+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (24+ commentaires) Capterra : 4.6 sur 5 (10+ commentaires)

Automatisation de la gestion des produits avec les outils d'IA sur les produits

Nous pensons que l'ère des outils d'IA commence à peine et que nous n'avons même pas effleuré la surface de ce qui est possible dans l'année à venir ou à quel point les outils d'IA sont précieux pour.. la gestion des ressources . Ces outils peuvent vous aider dans presque toutes les parties de votre travail. Qu'il s'agisse d'études de marché, d'obtenir des données sur le comportement des clients, d'affiner votre messagerie pour attirer votre marché cible et vos clients potentiels, les outils alimentés par l'IA peuvent améliorer vos processus et vous aider à prendre de meilleures décisions fondées sur des données.

Qu'il s'agisse d'améliorer la rapidité de vos tâches récurrentes de gestion de produits avec ClickUp, d'obtenir une place à la table avec l'équipe d'ingénieurs avec Jam, ou même de créer des illustrations étonnantes comme vos designers avaient l'habitude de le faire avec Midjourney AI, nous pouvons certainement dire que vous êtes sur le point de devenir incroyablement productif une fois que vous aurez utilisé au moins une, ou plusieurs de ces équipes d'AI.

Et que vous soyez le seul à diriger la documentation produit dans votre entreprise ou que vous fassiez partie d'une équipe plus importante, ClickUp vous aidera à garder une trace de ce qui est important dans votre processus de développement de produits, à garder vos équipes alignées et à améliorer votre productivité globale au travail. Bien sûr, ce n'est qu'un début, alors essayez-le vous-même et profitez pleinement de toutes les fonctionnalités géniales qu'il offre.

Rédacteur invité:*

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Michael-Stroe.jpeg

/$$$img/

_Michael Stroe est manager d'expansion chez Teams, une entreprise qui aide des milliers d'équipes à livrer plus rapidement des logiciels de haute qualité. Pendant son temps libre, il aime manger de bons hamburgers et gagner des parties amicales de UNO