les 12 meilleurs générateurs d'images IA en 2025

La génération d'images par IA transforme la manière dont nous créons des visuels, en particulier pour les supports marketing, le design et le divertissement.

Ces outils permettent à tout un chacun, professionnel ou amateur, de transformer rapidement des idées fragmentaires en images de haute qualité.

Vous souhaitez utiliser l'intelligence artificielle pour créer des publications sur les réseaux sociaux, des images pour des campagnes publicitaires, des conceptions de produits en 3D ou des illustrations pour des livres ? Il vous suffit d'une invite détaillée ou d'une simple image de référence pour obtenir un résultat excellent.

Dans cet article, je vais partager les 12 meilleurs générateurs d'images IA pour créer des images visuellement époustouflantes.

Que faut-il rechercher dans les générateurs d'images IA ?

Le facteur le plus important à prendre en compte lors du choix d'un générateur d'images IA est la fidélité entre l'invite et l'image, ou l'alignement de l'invite. Il s'agit de la précision avec laquelle l'outil IA interprète votre texte et le traduit en résultat visuel souhaité.

Évaluez donc plusieurs outils pour voir lequel est capable de traiter des descriptions complexes et de créer les meilleures images générées par IA.

Au-delà de l'alignement des invites, plusieurs autres facteurs cruciaux doivent être pris en compte lors de la sélection de l'outil approprié pour générer des images IA.

Parmi ceux-ci, on trouve : 🖼️ Haute résolution des images : Assurez-vous que les générateurs IA créent des images claires et de haute qualité que vous pouvez facilement imprimer ou redimensionner

🎨 Styles artistiques variés : Optez pour des outils capables de concevoir une grande variété d'images, telles que des designs abstraits, des images réalistes ou artistiques, des illustrations, des storyboards et des bandes dessinées

✏️ Personnalisation et branding faciles : L'outil doit vous permettre de modifier les visuels générés par l'IA et d'ajouter des logos, des filigranes ou d'autres éléments de branding.

🧠 Affinement des invites, instructions : Recherchez des générateurs d'images IA qui prennent en charge l'affinement facile des invites ou la pièce jointe d'images de référence pour obtenir les meilleurs visuels

🛠️ Fonctionnalités de conception avancées : Le meilleur générateur d'images IA doit également offrir des fonctionnalités de conception supplémentaires telles que la conception 3D, la création de plusieurs variantes d'une même image et l'application du style d'une image à une autre

💰 Coût et accessibilité : L'outil doit proposer des versions gratuites ou d'essai afin que les utilisateurs puissent le tester avant de valider un abonnement payant

Les 12 meilleurs générateurs d'images IA

Après des tests et des recherches approfondis, l'équipe ClickUp et moi-même avons trouvé les meilleurs générateurs d'images IA pour 2025. Ces outils sont comme avoir un artiste personnel à portée de main.

Que vous soyez un professionnel ou un débutant, ils vous permettent de créer rapidement, facilement et de manière ludique des images impressionnantes !

Générer des images avec ClickUp Convertissez du texte en tâches directement à partir de tableaux blancs avec ClickUp Brain

ClickUp Whiteboards crée des images IA à l'aide de ClickUp Brain, le puissant assistant IA. J'ai simplement ajouté une invite détaillée et mon image était prête en quelques secondes. Cela permet de mieux visualiser les idées et de les mettre en œuvre plus rapidement.

Essayez ClickUp Brain Visualisez vos idées de projet dans les tableaux blancs ClickUp à l'aide de ClickUp Brain

Avec les tableaux blancs, vous pouvez collaborer avec d'autres personnes en temps réel, attribuer des tâches à des personnes pour une meilleure responsabilisation, ajouter des notes autocollantes et joindre des fichiers et des documents.

📮ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et la conceptualisation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, qui vous aide à transformer instantanément les idées issues d'une session de brainstorming en tâches. Et si vous n'arrivez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de vos invites, instructions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, visualiser et exécuter plus rapidement !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Améliorez instantanément vos écrits grâce à des invites, des instructions et des suggestions basées sur l'IA pour un contenu clair et professionnel

Créez automatiquement des résumés et des éléments d'action pour rester organisé et concentré

Traduisez des textes et vérifiez facilement la grammaire, l'orthographe et la ponctuation

Collaborez en temps réel ou de manière asynchrone à l'aide de tableaux blancs numériques

Rationalisez votre processus grâce à des flux de travail et des modèles personnalisables

Limites de ClickUp

La génération d'images IA sur Tableau blanc n'est pas encore disponible sur mobile

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

ClickUp a rendu l'alignement asynchrone beaucoup plus simple et efficace. En créant un cadre permettant de définir et de structurer les objectifs et les résultats, les équipes à distance sont en mesure de comprendre les attentes et de fournir des mises à jour de statut de manière fluide. Le brainstorming avec des tableaux blancs est facile, la réorganisation des priorités est facile, et l'ajout d'images de référence, etc. est très fluide.

2. Adobe Firefly (idéal pour créer des images photoréalistes)

via Adobe Firefly

Adobe Firefly est un outil d'IA générative intégré à Adobe Creative Cloud, qui comprend des applications telles que Photoshop et Illustrator. Il peut convertir des invites textuelles en images de différents styles, notamment abstrait, portrait et paysage.

Je peux fournir une référence pour le style de l'image, et il appliquera des effets de texte et des textures uniques à n'importe quelle image, à partir d'une simple invite de texte. Sa fonctionnalité Generative Fill m'aide à supprimer ou ajouter des objets à un visuel existant, pour un résultat photoréaliste. Firefly permet également d'enregistrer les designs IA sous forme de modèles modifiables, ce qui facilite la gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Firefly

Obtenez des illustrations de haute qualité générées par IA avec une résolution allant jusqu'à 2K pour des crédits supplémentaires

Générez des dessins vectoriels (composés de formes géométriques) avec de multiples variations de couleurs

Redimensionnez les images et remplissez naturellement l'espace supplémentaire grâce à la fonctionnalité Generative Extend

Créez des vidéos à partir d'invites textuelles (actuellement en mode bêta)

Limites d'Adobe Firefly

La qualité peut diminuer après plusieurs essais, et les images peuvent parfois apparaître déformées ou incohérentes

Tarifs Adobe Firefly

Free

4,99 $/mois pour 100 crédits

Évaluations et avis sur Adobe Firefly

G2 : 4,6/5 (plus de 50 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Adobe Firefly ?

Ma fonctionnalité préférée est la possibilité de charger des images de référence pour créer des effets ou des éléments destinés à une composition composite afin de créer des illustrations nouvelles et originales ! L'intégration de la plateforme dans mon flux de travail est très simple.

3. DALL-E 3 (le meilleur pour créer des images avec du texte)

DALL-E 3 est un générateur de texte en image développé par OpenAI. Il est intégré à ChatGPT et fonctionne efficacement pour les utilisateurs familiarisés avec ChatGPT. J'aime la façon dont il ajoute des textures vives, des éclairages et des détails complexes pour créer des visuels plus raffinés et plus nets.

L'une des meilleures fonctionnalités de DALL-E 3 est qu'il génère du texte précis et lisible dans les images. Vous pouvez également l'utiliser pour modifier certaines parties d'une image existante. Il permet d'affiner, de remplacer ou d'ajouter des éléments à une scène tout en conservant la cohérence avec le design original. Cependant, vous ne pouvez créer que deux images par jour avec le forfait Free de ChatGPT.

Les 3 meilleures fonctionnalités de DALL-E

Créez des affiches, des bannières, des mèmes ou d'autres designs nécessitant du texte

Spécifiez des styles artistiques allant du photoréalisme à l'impressionnisme, en passant par les dessins animés ou l'esthétique futuriste

Concevez des images avec des scènes très complexes, plusieurs personnages, des arrière-plans détaillés et des relations complexes

Limites de DALL-E 3

Génère une image à la fois avec des proportions limitées et des détails humains imparfaits

Tarifs de DALL-E 3

Free

ChatGPT Plus : 20 $/mois

Évaluations et avis sur DALL-E 3

Pas assez d'avis

✨ Anecdote : le nom Dall-E est une combinaison de Salvador Dalí, un artiste espagnol de renom, et WALL-E, le célèbre robot de Pixar. Il représente la fusion entre créativité et technologie.

4. Canva (idéal pour visualiser des produits ou des croquis)

via Canva

Le générateur d'images IA en ligne de Canva est un outil convivial pour les débutants qui permet de visualiser vos croquis et vos idées de produits. Il vous suffit d'ajouter votre texte et de choisir un style tel que « Aquarelle », « Cinématographique », « Néon », « Crayon de couleur » ou « Retrowave », et Canva créera une image pour vous.

L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est la recommandation de combinaisons de polices de caractères et de palettes de couleurs basée sur l'IA, qui vous suggère automatiquement des combinaisons en fonction de votre thème de conception, ce qui facilite le processus créatif.

Ce que j'aime le plus chez Canva, c'est qu'il intègre différents générateurs d'art IA dans l'application. Pour stimuler votre créativité, explorez Magic Media de Canva, Dream Lab de Leonardo.AI, Dall-E d'OpenAI ou Imagen de Google Cloud.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Générez des modèles entièrement personnalisés à partir de vos invites, instructions et descriptions avec Magic Design

Créez des images à partir de descriptions textuelles en sélectionnant des styles artistiques à l'aide de l'outil IA Texte vers image

Générez rapidement du contenu court généré par IA, comme des titres et des légendes pour des images, avec Magic Write

Peaufinez facilement les images générées par IA à l'aide d'icônes et d'illustrations pour perfectionner votre design au sein de la plateforme

Limites de Canva

Il offre moins de variations de style et de fonctionnalités que certains autres générateurs d'images IA

Tarifs Canva

Gratuit (jusqu'à 50 générations d'images)

Pro : 15 $ par mois

Teams : 10 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur Canva

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 000 avis)

G2 : 4,7/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Canva ?

Canva est mon application préférée pour tout ce qui touche au design. Je l'ai utilisée pour créer des logos, des cartes de visite, des miniatures YouTube et même pour fusionner des vidéos. J'adore le fait qu'elle soit accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau. Elle ne nécessite pas beaucoup de compétences techniques. Son intégration avec différents outils d'IA la rend désormais encore plus intéressante, et c'est comme un guichet unique pour tout. J'adore Canva et je continuerai à l'utiliser et à le recommander autour de moi.

5. Midjourney (le meilleur pour créer des variations d'images)

via Midjourney

Midjourney est un autre générateur d'images IA très apprécié des artistes et des graphistes pour créer des images photoréalistes à partir d'instructions textuelles. Il fonctionne via Discord, où vous pouvez ajuster vos instructions et obtenir plusieurs variantes du résultat.

Le plus intéressant, c'est que je peux définir des paramètres par défaut pour toutes les invites Midjourney afin d'ajuster le format, le style, la variété des images ou la vitesse de génération. Bien que MidJourney soit en train de passer à une interface web, il est encore en version alpha et n'est disponible que pour certains utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Choisissez parmi différents modèles d'IA, notamment V6 et Niji, pour créer divers styles artistiques

Générez des images haute résolution avec des paramètres réglables pour la luminosité, le contraste et la saturation

Téléchargez, organisez et filtrez vos images à l'aide de l'onglet Archive

Accédez à des droits d'utilisation commerciale, à des fonctionnalités de création privées et à des ressources communautaires pour trouver l'inspiration

Limites de Midjourney

L'interface Discord est difficile à utiliser pour les débutants, et les canaux publics peuvent affecter la confidentialité

Tarifs Midjourney

Basique : 10 $/mois

Standard : 30 $/mois

Pro : 60 $/mois

Mega : 120 $/mois

Évaluations et avis sur Midjourney

G2 : 4,4/5 (plus de 80 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Midjourney ?

Midjourney produit systématiquement des images haute résolution visuellement époustouflantes qui dépassent souvent les attentes en termes de détails et de qualité. Sa capacité à interpréter les invites de manière créative en fait un outil fantastique pour le concept art, les tableaux d'ambiance et les designs expérimentaux. La plus grande limite de Midjourney est son manque d'intégration avec d'autres logiciels de conception, ce qui peut ralentir les flux de travail. Des étapes supplémentaires sont nécessaires pour exporter et importer des images dans des outils tels que Photoshop pour des modifications supplémentaires, ce qui peut perturber le flux créatif.

6. Ideogram (idéal pour créer des images personnalisées)

via Ideogram

Ideogram est un autre générateur d'images IA convivial pour les débutants qui crée des photos de haute qualité à partir des données fournies par l'utilisateur. Vous pouvez sélectionner une palette de couleurs personnalisée pour vous assurer que tous les designs IA sont conformes aux directives de votre marque.

Il vous permet également d'ajouter vos propres images pour les affiner ou comme référence pour créer une nouvelle image. La fonctionnalité Tile d'Ideogram vous aide à créer des œuvres d'art numériques sans aucune limite, en garantissant que vos images ont des arrière-plans, des motifs ou des textures homogènes.

Les meilleures fonctionnalités d'Ideogram

Générez des images de haute qualité avec une résolution 2K nette et des options de rendu rapide, notamment les modes turbo, standard et haute définition

Peaufinez vos images à l'aide des fonctions Magic Fill et Extend

Préservez la confidentialité grâce à la génération d'images confidentielles, même après la fin de votre abonnement

Créez des images en masse grâce à la fonctionnalité pro

Limites de l'idéogramme

La plupart de ses fonctionnalités, notamment Tile et le téléchargement d'images, sont disponibles dans les forfaits payants

Tarifs Ideogram

Free

Basique : 8 $/mois

Plus : 20 $/mois

Pro : 60 $/mois

Évaluations et avis sur Ideogram

Pas assez d'avis

✨ Fait amusant : plus de 34 millions d'images IA sont créées chaque jour. Cela montre que les outils d'IA jouent désormais un rôle crucial dans la démocratisation de la créativité, en permettant à chacun de générer des visuels personnalisés de haute qualité à grande échelle.

7. WOMBO Dream (idéal pour créer des images abstraites)

via WOMBO Dream

Wombo Dream est un générateur d'images IA couramment utilisé pour créer des objets, des designs abstraits et des NFT. Il fournit une base pour créer des œuvres d'art générées par IA et est destiné aussi bien aux artistes qu'aux novices.

Malgré sa facilité d'utilisation, il convient mieux aux personnes qui recherchent des idées rapides et expérimentales plutôt qu'un travail complexe ou sophistiqué. J'ai aimé créer des images avec ses styles uniques, notamment l'argile, l'anime, la peinture à l'huile et le pop rétro.

Les meilleures fonctionnalités de WOMBO Dream

Personnalisez vos designs grâce à des invites et des paramètres personnalisés pour une créativité sans limites

Profitez d'une expérience rapide et conviviale qui produit des résultats professionnels en quelques minutes

Achetez des impressions d'images générées par IA et participez à des concours artistiques sur Discord

Limites de WOMBO Dream

Cela peut ne pas bien fonctionner pour des projets traditionnels ou réalistes

Tarification WOMBO Dream

Forfait Free

9,99 $/mois

169,99 $ en paiement unique

Évaluations et avis sur WOMBO Dream

Pas assez d'avis

💡Conseil de pro : Utilisez des contrastes et des combinaisons inattendues dans vos invites, instructions pour débloquer de nouvelles possibilités créatives. Par exemple, au lieu de demander simplement une « station spatiale », essayez quelque chose comme « un château médiéval flottant dans l'espace, avec des chevaliers en combinaison spatiale gardant l'entrée » Ces invites poussent l'IA à mélanger des époques, des styles ou des thèmes radicalement différents, ce qui donne des images visuellement captivantes et imaginatives.

8. DreamStudio (idéal pour créer des visuels de haute qualité)

via DreamStudio

DreamStudio, créé par Stability AI, est un outil alimenté par l'IA permettant de créer des images à partir de texte. Il prend en charge un large intervalle de styles artistiques, ce qui le rend idéal pour divers projets créatifs, tels que le concept art, la conception de jeux et les visuels marketing. La plateforme comprend également une fonctionnalité d'amélioration de la qualité pour garantir une qualité d'image constante, quelle que soit l'utilisation.

L'interface conviviale de DreamStudio le rend accessible aux débutants comme aux professionnels. C'est un moyen simple de convertir vos idées en visuels de haute qualité, avec la flexibilité nécessaire pour répondre à un large intervalle d'exigences en matière de conception.

Les meilleures fonctionnalités de DreamStudio

Suivez toutes vos créations générées

Supprimez les éléments superflus de votre image grâce à la fonction de retouche

Ajoutez de la profondeur et de la dimension à vos images grâce à l'outil Depth-to-Image

Limites de DreamStudio

Il offre des options de personnalisation d'images limitées

Tarifs DreamStudio

10 $ pour 1 000 crédits

Évaluations et avis sur DreamStudio

Pas assez d'avis

🧠 Le saviez-vous ? De nombreux concepteurs de jeux et créateurs d'univers utilisent des générateurs d'images IA pour visualiser des mondes fantastiques ou de science-fiction complexes qui prendraient des semaines à dessiner à la main.

9. Meta AI (le meilleur pour générer des photos d'archives)

via Meta AI

À partir d'une immense base de données de 1,1 milliard de photos provenant de Facebook et Instagram, le nouveau générateur d'images IA de Meta, alimenté par le modèle Emu, adopte une approche novatrice de la création d'images. Comparé à d'autres outils tels que DALL-E ou Midjourney, il offre une expérience plus simple et plus conviviale.

L'outil génère quatre options d'images à partir d'un texte que les utilisateurs saisissent simplement. Malgré l'absence de fonctionnalités sophistiquées telles que le contrôle du rapport d'aspect et les invites négatives, il excelle dans la production rapide d'images de haute qualité telles que des photos d'archives, des visuels pour blogs et du contenu pour les réseaux sociaux .

Les meilleures fonctionnalités de Meta AI

Générez instantanément des images de haute qualité grâce à des démos IA en direct

Modifiez et personnalisez vos photos sans effort à l'aide de commandes simples

Animez des images statiques et enregistrez-les dans plusieurs formats pour une utilisation ultérieure

Limites de Meta IA

Nécessite une connexion Facebook ou Instagram et offre des options de style et de modification limitées

Tarifs Meta IA

Free

Évaluations et avis sur Meta IA

Pas assez d'avis

🧠 Le saviez-vous ? Meta AI utilise un modèle d'IA Make-A-Scene pour créer des images. Il s'agit d'un concept qui combine des croquis approximatifs et la saisie de texte pour créer des images plus détaillées et plus réalistes.

10. Stable Diffusion (idéal pour générer des images dans différents styles)

via Stable Diffusion

Stable Diffusion est un générateur d'images IA open source qui produit des images de haute qualité pouvant atteindre un mégapixel. Il est disponible sur plusieurs plateformes, telles que Playground AI et Google Colab, avec des crédits gratuits.

La version la plus récente, Stable Diffusion 3. 5, offre un photoréalisme amélioré et une mise au point plus précise sur les invites de l'utilisateur. Elle prend également en charge l'inpainting (correction ou modification de parties d'une image) et l'outpainting (extension de l'image au-delà de ses limites d'origine). Bien que puissant, cet outil peut nécessiter un certain temps d'apprentissage pour les utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Stable Diffusion

Traduisez des instructions complexes en résultats visuels précis et personnalisés

Générez du texte clair et lisible dans des images, idéal pour l'image de marque et le marketing

Remixez les images générées pour plus de créativité

Ajustez les paramètres tels que l'éclairage, les émotions et la palette de couleurs pour créer des images détaillées

Limites de Stable Diffusion

La personnalisation peut être complexe et nécessite de solides connaissances techniques

Tarifs Stable Diffusion

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Stable Diffusion

Pas assez d'avis

🧠 Le saviez-vous ? Le modèle Stable Diffusion Large 3. 5 dispose de plus de 8 milliards de paramètres qui permettent de créer des images de haute qualité.

11. Leonardo AI (le meilleur pour la conception de portraits)

via Leonardo IA

Leonardo AI est un outil de génération artistique qui permet aux utilisateurs de créer des concepts artistiques, des designs numériques, des portraits, des animations 3D et des illustrations de haute qualité à partir de textes ou de dessins. Il aide les utilisateurs à rester informés des dernières tendances en matière de design graphique.

La plateforme utilise des modèles Stable Diffusion pour générer des images, des jeux vidéo et des designs graphiques. Le principal avantage de cet outil est qu'il convertit une simple idée en une invite complexe afin de créer des images plus précises.

Les meilleures fonctionnalités de Leonardo AI

Fournit des visuels époustouflants et de haute qualité à partir d'invites détaillées et complexes

Sélectionnez le nombre d'images que vous souhaitez créer à partir d'une seule invite

Créez des designs de caractères générés par IA en téléchargeant des images de référence

Limites de Leonardo AI

Il offre des options limitées pour modifier les images générées par IA

Certains utilisateurs signalent que l'interface utilisateur n'est pas fluide

Tarifs de Leonardo AI

Free

Apprentice : 12 $/mois

Artisan Unlimited : 30 $/mois

Maestro Unlimited : 60 $/mois

Leonardo for Teams : 24 $/place

Évaluations et avis sur Leonardo IA

Pas assez d'avis

12. Craiyon (idéal pour créer des illustrations simples)

via Craiyon

Craiyon, anciennement connu sous le nom de DALL-E Mini, est un générateur d'images IA gratuit qui permet de créer des photos, des dessins ou des illustrations vectorielles. Vous pouvez ajouter une image de référence, sélectionner le format de l'image et mentionner ce que vous souhaitez exclure des résultats générés.

L'outil comprend une variété de modèles, tels que des animaux, des personnes et des arrière-plans, pour vous aider à démarrer. Bien que Craiyon soit simple à utiliser et gratuit, ses images peuvent parfois sembler similaires et moins uniques.

Il s'agit tout de même d'un moyen simple d'expérimenter les invites d'art IA sans inscription.

Les meilleures fonctionnalités de Craiyon

Créez jusqu'à neuf images de haute qualité en moins d'une minute

Téléchargez des images sans filigrane

Supprimez l'arrière-plan des images grâce au générateur d'arrière-plan

Limites de Craiyon

La version gratuite offre des fonctionnalités limitées et connaît un trafic important

Tarifs Craiyon

Free

Supporter : 12 $ par mois

Professionnel : 24 $ par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Craiyon

Pas assez d'avis

Créez des images époustouflantes et visualisez vos projets avec ClickUp

Les générateurs d'images IA ont évolué, passant d'outils novateurs à des ressources essentielles pour les créatifs de tous les secteurs. Avec des outils tels qu'Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney et Canva, la frontière entre imagination et réalité s'est estompée.

Tout le monde, quel que soit son niveau de compétence, peut créer des images qui étaient autrefois réservées aux artistes professionnels. Ces plateformes ne se limitent pas à l'automatisation ; elles visent à améliorer la créativité humaine, en offrant des possibilités infinies d'expérimentation et d'innovation.

Cependant, si vous recherchez un créateur d'images IA pour stimuler votre créativité et vous aider à mieux visualiser votre travail, essayez ClickUp. Vous pouvez créer des images et réfléchir à des idées avec votre équipe en temps réel.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et visualisez vos objectifs et la progression de votre travail.