Les 25 meilleures idées d'inspiration artistique basées sur l'IA pour stimuler votre créativité

Dans la terminologie de l'IA, l'entrée correspond à l'invite, et la sortie au résultat généré. Aujourd'hui, les artistes et les designers, professionnels comme amateurs, utilisent les invites d'art générées par l'IA pour créer des œuvres d'art visuel époustouflantes.

Les générateurs d'œuvres d'art alimentés par l'IA ont ouvert de nouvelles voies d'expression artistique. L'art généré par l'IA devenant de plus en plus populaire dans le monde entier, il est temps pour vous de prendre le train en marche.

Des outils tels que Midjourney, Stable Diffusion et DALL-E 2 permettent à tout un chacun d'expérimenter facilement les générateurs d'art IA. Ils produisent des résultats impressionnants, et ce beaucoup plus rapidement que la plupart des applications informatiques destinées aux artistes.

Que sont les invites artistiques basées sur l'IA ?

Les invites artistiques générées par l'IA sont des instructions fournies à un générateur artistique alimenté par l'IA, qui lui permettent de créer des œuvres d'art et des images. Imaginez que vous donnez des instructions à un artiste, sauf que dans ce cas, l'artiste est un programme informatique sophistiqué.

Pourquoi avez-vous besoin d'une bonne suggestion d'IA ?

Pour créer du contenu (texte ou images), les générateurs de contenu IA s'appuient sur leur compréhension de l'invite, des instructions. Ils comparent ensuite les spécificités de l'invite aux instructions aux spécificités de l'ensemble de données sur lequel ils ont été formés. L'entrée ou l'invite, des instructions joue donc un rôle essentiel dans le processus.

Bien sûr, il n'existe pas de processus standard pour rédiger une bonne invite. Vous devrez peut-être faire plusieurs essais avant que le modèle ne crée une image qui corresponde parfaitement à ce que vous avez en tête. Ce processus d'essais et d'erreurs vous aide à comprendre comment les différents éléments de l'invite influencent l'œuvre d'art générée.

25 meilleurs exemples d'invites IA pour la génération d'images

Nous avons sélectionné une série d'invites, d'instructions qui vous permettront de créer des images captivantes sur pratiquement n'importe quel générateur d'art basé sur l'IA.

1. Paysages urbains futuristes

« Générez une image de paysage urbain fonctionnant avec une fonctionnalité de métropole futuriste et animée, avec des gratte-ciel imposants aux designs uniques et complexes. Capturez un environnement urbain dynamique et high-tech avec des panneaux d'affichage holographiques illuminant la ligne d'horizon de la ville et les rues en contrebas. »

2. Couleurs vives et dégradés

« Générez une image débordant de couleurs vives et de dégradés, formant une composition abstraite et visuellement saisissante. Les couleurs doivent se mélanger, transmettant une sensation de mouvement et d'énergie. »

3. Paysages surréalistes

« Générez une image de paysage surréaliste fonctionnant avec des îles flottantes, des montagnes à l'envers et une flore non conventionnelle. Ajoutez une touche onirique qui repousse les limites de la réalité. Créez une scène qui comporte des éléments imaginatifs et surnaturels. »

4. Portraits

« Générez un portrait mettant en valeur les expressions, les fonctionnalités et les émotions d'une personne dans un gros plan. Gardez l'arrière-plan neutre afin de mettre l'accent sur la présence de l'individu. Faites ressortir la profondeur et la personnalité du sujet en créant un portrait captivant et bien composé. »

5. Corps célestes

« Générez une image fonctionnant avec des corps célestes dans l'immensité de l'espace. Incluez des planètes, des étoiles et des galaxies pour créer une scène cosmique captivante. »

6. Forêts profondes et sombres

« Générez une image d'une forêt profonde et sombre avec des arbres anciens et imposants. Capturez l'atmosphère mystérieuse avec des branches tordues projetant des ombres inquiétantes sur le sol de la forêt. Évoquez un sentiment de solitude et d'intrigue. »

7. Fonctionnalités géographiques

« Générez une image représentant diverses fonctionnalités géographiques, notamment des montagnes imposantes, des rivières sinueuses, des déserts immenses et des vallées luxuriantes. Le terrain sur lequel créer les images est varié, mettant en valeur la beauté naturelle de la Terre sous toutes ses formes. »

8. Paysage marin sous-marin

« Générez une image sous-marine capturant la beauté des profondeurs océaniques. Incluez des récifs coralliens, des poissons exotiques et des plantes aquatiques, avec la lumière du soleil filtrant à travers l'eau pour créer un éclairage spectaculaire et un jeu de couleur. »

9. Événements sportifs

« Générez une image capturant l'atmosphère d'un évènement sportif dans un stade bondé. Mettez en valeur l'énergie, l'excitation et la compétition qui règnent lorsque les athlètes s'adonnent à leurs sports respectifs. La scène est animée par l'action et capture l'essence même d'un évènement sportif palpitant. »

10. Entreprise et commerce

« Générez une image représentant la scène commerciale et professionnelle d'une ville moderne. Mettez en avant les gratte-ciel imposants, les rues animées remplies de professionnels et l'activité dynamique d'un quartier d'affaires florissant. Montrez des personnes participant à des réunions, s'affairant dans les quartiers financiers et des téléscripteurs électroniques affichant les dernières informations boursières. »

11. Événements historiques

« Générez une image représentant l'alunissage, avec la fonctionnalité d'un astronaute solitaire debout sur la surface lunaire. Montrez le module Eagle d'Apollo 11 posé à proximité. »

12. Visualisez des notes de musique

« Générez une image visualisant des notes de musique dans une composition abstraite et dynamique. Laissez les notes de musique danser dans les airs, formant une symphonie de formes et de symboles qui transmettent l'essence du son. Montrez les notes flottant et s'entremêlant dans les airs, créant une composition visuellement harmonieuse. »

13. Nations et monuments

« Générez une image qui résume l'essence de l'Ouzbékistan. Mettez en valeur l'architecture complexe des villes historiques telles que Samarcande et Boukhara, en soulignant la richesse culturelle de la région. Placez l'image dans le contexte de la beauté aride du désert de Kyzylkum, avec pour paramètre la couleur grise. »

14. Fleurs et jardins

« Générez l'image d'un jardin pittoresque orné de fleurs variées et éclatantes en pleine floraison. Capturez la sérénité de la scène, avec ses fonctionnalités de parterres de fleurs méticuleusement agencés et ses allées sinueuses. La scène doit respirer la tranquillité : une combinaison de parterres de fleurs méticuleusement agencés et d'allées sinueuses. »

15. Jardins abstraits et mécaniques

« Générez une image surréaliste d'un jardin abstrait et mécanique, où des fleurs métalliques ornées d'engrenages servent de pétales et où des vignes robotiques grimpent sur des structures imaginaires. »

16. Paysages sereins

« Générez une image capturant les paysages époustouflants des Alpes. Mettez en valeur les sommets enneigés, les prairies verdoyantes et les lacs alpins cristallins. Incluez des villages pittoresques nichés dans les vallées. »

17. Événements mondiaux

« Générez une image représentant une assemblée des Nations Unies, avec des représentants de nations du monde entier réunis pour discuter et traiter des problèmes mondiaux urgents. Capturez la diversité des cultures, des langues et des perspectives dans la salle, symbolisant l'effort collectif visant à promouvoir la paix, la coopération et la compréhension à l'échelle mondiale. »

18. Photographies réalistes

« Générez une série de photographies réalistes qui capturent des moments quotidiens de manière authentique et accessible. Imaginez des scènes de personnes vaquant à leurs occupations quotidiennes, des expressions spontanées et la beauté qui se cache dans les détails ordinaires. »

19. Caractères réels ou historiques

« Générez une photographie réaliste de Malcolm X, l'influent leader des droits civiques. Capturez son charisme, sa détermination et son engagement en faveur de la justice et de l'égalité. Imaginez un moment qui reflète son charisme, sa détermination et son engagement en faveur de la justice et de l'égalité. »

20. Recréez des œuvres d'art

« Créez une peinture à l'huile de style impressionniste représentant un étang paisible. Utilisez des coups de pinceau pour mélanger les couleurs, capturer les jeux de lumière et de couleur, et ajouter la lueur chaleureuse des rayons du soleil. »

21. Les saisons

« Capturez la beauté de la saison hivernale en une seule scène, en essayant des éléments saisonniers et des palettes de couleurs pour transmettre l'harmonie des cycles de la nature. »

22. Diagrammes linéaires

« Générez un graphique linéaire illustrant la croissance de l'adoption des énergies propres au cours des cinq dernières années. Veillez à générer deux axes et des points de données dotés d'un libellé afin de communiquer la tendance à la hausse de l'utilisation des énergies propres. »

23. Diapositives pour une présentation

Générez une présentation PowerPoint sur les opportunités commerciales dans une zone géographique donnée. Incluez un mapper mettant en évidence les régions clés et des points concis décrivant le potentiel du marché, les données démographiques cibles et les zones de croissance potentielles.

24. Représentez les émotions visuellement

« Créez une visualisation représentant une joie immense. Utilisez des couleurs vives, telles que le jaune et l'orange, associées à des formes dynamiques pour transmettre la joie et la célébration. Essayez de capturer la joie à travers la couleur et la forme. »

25. Créez des logos et des emblèmes

« Générez des options d'emblèmes pour une université prestigieuse, avec des symboles tels qu'un bouclier, un livre ouvert et un stylo. Disposez ces éléments dans une palette de couleurs harmonieuse, afin de créer une impression de savoir, de tradition et d'éclaircissement. »

Utilisation des suggestions artistiques basées sur l'IA

Voici quelques-uns des avantages liés à l'utilisation des invites d'IA.

Gain de temps

Avec une bonne invite, vous pouvez générer une image en quelques secondes au lieu des heures nécessaires pour créer une image originale manuellement. Il vous faudra tout au plus quelques minutes supplémentaires pour obtenir un résultat personnalisé en modifiant l'invite.

Rentabilité

Le temps, c'est de l'argent, et grâce à des outils d'IA peu coûteux et sans code, les entreprises peuvent augmenter considérablement leur production de contenu tout en réduisant leurs coûts de production. Les invites donnent aux artistes une longueur d'avance en leur fournissant des idées et des orientations initiales, au lieu de les obliger à expérimenter sans fin pour trouver l'étincelle créative, ce qui permet d'économiser de l'argent en matériaux et en temps gaspillés.

Cohérence

L'utilisation d'invites pour les générateurs d'images IA vous permet d'obtenir une certaine cohérence. Étant donné que les générateurs d'images utilisent des instructions textuelles et l'apprentissage automatique, vous pouvez créer de nombreux designs originaux sans compromettre les directives de marque ou les styles préférés.

Accessibilité

Polyvalence

L'utilisation d'invites pour l'art IA vous offre également une polyvalence inégalée : l'IA est très douée pour comprendre et imiter divers styles artistiques. Cela peut encourager les artistes à expérimenter différents styles et techniques.

Innovation

Les générateurs d'images encouragent également les artistes à sortir des sentiers battus. Vous pouvez explorer des territoires inconnus et créer des œuvres d'art époustouflantes et inédites en utilisant des idées et des combinaisons non conventionnelles. Les outils artistiques basés sur l'IA permettent également de générer des invites pour vous aider à réfléchir et à créer des œuvres d'art innovantes.

Enfin, les générateurs de suggestions artistiques basés sur l'IA peuvent inciter les artistes à repousser leurs limites. En s'engageant dans des projets nouveaux et stimulants, les artistes affinent leurs techniques et élargissent leurs compétences.

Défis et obstacles courants liés à l'utilisation des suggestions d'IA pour l'art

L'émergence de l'IA dans la création de contenu a suscité des discussions et des débats parmi les artistes et les designers. Outre les préoccupations liées à la violation des droits d'auteur, à la propriété et au scraping de données, la dévalorisation de l'art humain reste une source d'inquiétude pour les artistes chevronnés.

L'un des inconvénients courants des suggestions d'IA est qu'elles sont restrictives. Les générateurs d'art IA fonctionnant uniquement à partir de ces invitations, il n'y a aucune place pour l'expérimentation d'éléments et de styles en dehors de celles-ci. Par conséquent, les générateurs d'images IA peuvent ne pas réussir à capturer les nuances et les subtilités qui caractérisent un bon travail artistique. L'art généré par l'IA a également tendance à être en formule, manquant de touche personnelle.

La dépendance excessive aux invites, instructions générées par l'IA constitue un autre défi. Les artistes pourraient avoir du mal à trouver le juste équilibre entre volume de production et qualité.

Conserver sa voix créative unique au premier plan tout en s'appuyant sur les invitations de l'IA est un autre obstacle. Malgré ces défis, les générateurs d'images deviennent peu à peu des outils fantastiques pour la création de contenu.

Découvrons comment faire cela.

Comment rédiger des invites d'art basées sur l'IA pour la génération d'images

Pour rédiger une invite qui fonctionne, veillez à inclure les détails suivants : la mise en forme de l'image, le sujet central, les détails associés au sujet, les fonctionnalités stylistiques ou les références, et les détails associés à la composition achevée.

Voici une explication détaillée, étape par étape.

Commencez par détailler le type d'œuvre que vous souhaitez créer. Décidez s'il s'agit d'une photographie, d'un dessin, d'une esquisse, d'une peinture à l'huile ou d'un rendu 3D. Ensuite, définissez clairement le sujet principal de l'œuvre. Il peut s'agir d'une personne, d'un animal, d'un objet ou d'un concept abstrait.

Ensuite, décrivez les spécificités des principaux éléments de votre image. Incluez des informations sur les couleurs, les formes, les tailles et les textures afin de guider l'outil dans la génération de détails précis. Fournissez des détails sur la forme et le style artistiques que vous avez en tête en utilisant des mots-clés tels que « abstrait », « minimaliste », « expressionniste » ou « surréaliste » pour décrire l'esthétique.

Enfin, définissez la composition de manière aussi détaillée que possible. Précisez le style artistique, le type d'éclairage, le format, les proportions et les angles de caméra. Sinon, vous pouvez vous concentrer sur l'arrière-plan et le contexte.

Imaginons que vous ayez besoin d'une image représentant un Viking sur un fond moderne. Voyons les étapes à suivre pour rédiger la bonne invite, instructions dans cet exemple :

Spécifiez la mise en forme : Générer une photographie... Décrivez le sujet : générez une photographie d'un chef de guerre viking... Ajouter des détails : générez une photographie d'un chef de guerre viking tenant une hache... Décrivez le style : générez une photographie de style pop art représentant un chef de guerre viking tenant une hache dans un plan long monochrome... Ajoutez des détails supplémentaires : Générez une photographie de style pop art représentant un chef de guerre viking brandissant une hache dans un plan large monochrome, debout devant Times Square, à New York.

Vous pouvez ensuite ajouter des détails et des nuances, tels que des descriptions détaillées, pour générer des œuvres d'art et des repères de conception, y compris des éléments tels que des styles artistiques spécifiques comme le pop art, des écoles ou des genres, des références à des icônes de la culture pop ou des éléments textuels.

Plus vos invites, instructions seront claires et précises, plus l'image sera détaillée et nuancée.

