Les 10 meilleurs outils de communication asynchrone pour 2024

Au cours des dernières années, notre façon de travailler a considérablement évolué. Nous apprécions de plus en plus la flexibilité qui nous permet de travailler depuis n'importe quel endroit de notre choix. 💻

Cependant, une culture de travail hybride signifie que les équipes doivent être en mesure de collaborer efficacement de n'importe où. Elles doivent également rationaliser les processus d'examen et d'approbation et assurer le suivi des comptes.

Les équipes à distance doivent également pouvoir se réunir dans le cadre de réunions virtuelles pour une idéation et un brainstorming productifs.

La solution ?

Les outils de communication asynchrones. De nombreuses options sont disponibles aujourd'hui, mais choisir les bons outils pour votre pile technologique peut s'avérer délicat, notamment en raison de la grande variété de paramètres de fonctionnalité, d'intégrations et de forfaits. Cependant, les avantages de la communication asynchrone en valent la peine.

Pour vous faciliter la tâche, mon équipe et moi-même avons effectué des recherches approfondies et testé certains des meilleurs outils de communication asynchrone afin de mieux comprendre leurs fonctions.

Si vous cherchez à ajouter des outils de communication asynchrone à votre pile de productivité, lisez la suite pour découvrir certaines des meilleures options disponibles. 👇

Que faut-il rechercher dans un outil de communication asynchrone ?

Les bons outils de communication asynchrone peuvent aider les travailleurs à distance à collaborer de manière transparente, même lorsqu'ils sont situés dans des fuseaux horaires différents. Ils peuvent améliorer la productivité et l'efficacité de l'équipe sans qu'il soit nécessaire d'organiser des réunions en personne ou des appels téléphoniques. Les plateformes de communication asynchrones permettent aux employés de travailler en fonction de leur emploi du temps et à leur rythme, ce qui permet un travail plus ciblé. Elles sont également plus flexibles et s'adaptent aux différents styles de communication.

Si vous avez l'intention de choisir un outil de communication asynchrone pour votre entreprise, voici quelques fonctionnalités à prendre en compte.

Collaboration documentaire : Mon travail doit permettre la modification en cours de documents essentiels, en temps réel et de manière asynchrone, afin que les équipes puissent travailler ensemble sans conflit

: Mon travail doit permettre la modification en cours de documents essentiels, en temps réel et de manière asynchrone, afin que les équipes puissent travailler ensemble sans conflit Gestion des tâches : L'outil que vous choisissez doit vous permettre de créer et d'assigner des tâches avec des dates d'échéance afin d'assurer une responsabilité et une visibilité claires sur ce qui doit être fait

: L'outil que vous choisissez doit vous permettre de créer et d'assigner des tâches avec des dates d'échéance afin d'assurer une responsabilité et une visibilité claires sur ce qui doit être fait Partage de fichiers : Choisissez une solution qui permet aux équipes de partager facilement des fichiers et des documents afin que les employés aient facilement accès aux informations importantes

: Choisissez une solution qui permet aux équipes de partager facilement des fichiers et des documents afin que les employés aient facilement accès aux informations importantes Commentaires et retour d'information : Le logiciel devrait permettre aux équipes de laisser des commentaires et des critiques sur les tâches afin qu'il n'y ait pas besoin de réunions constantes pour discuter des changements

: Le logiciel devrait permettre aux équipes de laisser des commentaires et des critiques sur les tâches afin qu'il n'y ait pas besoin de réunions constantes pour discuter des changements Tableaux de bord personnalisables : L'outil de communication asynchrone idéal fournira également des indications sur les indicateurs qui vous importent afin que vous sachiez comment un projet et les tâches connexes progressent

Après avoir passé beaucoup de temps à expérimenter et à faire des recherches avec mon équipe, j'ai dressé une liste des meilleurs outils de communication asynchrone disponibles sur le marché. Je vous présenterai les fonctionnalités, les prix, les avantages et les inconvénients de chaque outil afin que vous puissiez les comprendre en profondeur et prendre une décision éclairée lorsque vous en choisirez un pour votre équipe.

Lire la suite: Comment le travail asynchrone modifie la collaboration

1. ClickUp (le meilleur pour la communication asynchrone, la collaboration et la gestion de projet)

Si vous recherchez un outil tout-en-un pour la communication asynchrone et la gestion de projet, ClickUp est votre meilleur choix. ClickUp aide les équipes à distance à organiser et à attribuer des projets et des tâches.

Mon équipe et moi-même utilisons L'affiche de discussion de ClickUp pour contacter les membres de l'équipe, ClickUp Clips pour un travail asynchrone, Documents ClickUp pour la collaboration en matière de contenu, Révision pour le partage et la révision de fichiers multimédias, et Tableaux blancs ClickUp pour la planification à distance, le brainstorming et les réunions. La plateforme offre d'excellentes fonctionnalités pour la collaboration, le travail télétravail et la gestion des tâches et est également facile et super intuitive à utiliser.

Nous pouvons établir des protocoles de communication précis pour les équipes qui collaborent à travers les fuseaux horaires. Cela permet aux équipes à distance de rester synchronisées en s'assurant que tout le monde est sur la même page lorsqu'il s'agit de partager des informations, de gérer des problèmes et de transmettre des changements.

Les protocoles de communication peuvent être paramétrés en fonction du type de canal à utiliser et de la fréquence des réunions. Par exemple, nous pouvons envoyer par e-mail les mises à jour officielles, les annonces et les rapports, dans un délai de 24 heures.

Les protocoles de communication peuvent être établis en fonction du type de canal à utiliser et de la fréquence des réunions Modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe ClickUp est très utile pour créer et gérer un forfait de communication productif pour notre équipe.

Modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp

L'affichage du calendrier des réunions de ce modèle nous permet de forfaiter les réunions, tandis que l'affichage du statut des réunions fournit des informations sur le statut des réunions prévues. Cela nous aide à établir un échéancier de communication et de réunion efficace pour notre équipe.

De même, ClickUp Tableau blanc permet à nos équipes à distance de générer des idées et d'expliquer des sujets de manière visuelle. Nous pouvons esquisser des idées, planifier des flux de travail et connecter des idées, ce qui rend chaque session de brainstorming fructueuse et percutante. Il nous aide également à normaliser les forfaits et les protocoles de communication sans avoir à créer des cadres à partir de zéro.

Par exemple, nous pouvons utiliser Le modèle de tableau blanc du plan de communication de ClickUp pour transmettre efficacement des informations aux clients ou aux parties prenantes.

ClickUp Plan de communication Modèle de tableau blanc

Ce modèle nous aide à définir nos objectifs de communication, notre cible et le bon support pour transmettre notre message.

Afin de tirer le meilleur parti de ClickUp pour le travail asynchrone, examinons ses principales fonctionnalités :

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Une IA puissante : UtilisationClickUp Brain pour vous aider dans des tâches triviales (mais qui prennent du temps) telles que résumer des notes de réunion et des mises à jour de projets, rédiger des réponses à des e-mails et créer des modèles. Vous pouvez même utiliser cette fonctionnalité astucieuse pour obtenir des réponses instantanées à vos questions liées au travail. L'algorithme IA trie votre espace de travail pour extraire les informations pertinentes de vos tâches, documents et discussions afin de répondre à vos requêtes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF de résumé de fil dans ClickUp AI /$$img/

Résumez instantanément de longs fils de commentaires en cliquant sur un bouton grâce à ClickUp AI

Mettez en place des objectifs pour une meilleure responsabilisation : Faites en sorte que tous les membres de votre équipe soient comptables de leurs tâches grâce à l'outilObjectifs ClickUpindépendamment de leur emplacement géographique, en paramétrant des cibles mesurables. Commencez par créer des objectifs individuels et d'équipe, puis décomposez-les en objectifs monétaires, numériques ou de type tâche afin de suivre le chemin parcouru par chacun pour atteindre un objectif

: Faites en sorte que tous les membres de votre équipe soient comptables de leurs tâches grâce à l'outilObjectifs ClickUpindépendamment de leur emplacement géographique, en paramétrant des cibles mesurables. Commencez par créer des objectifs individuels et d'équipe, puis décomposez-les en objectifs monétaires, numériques ou de type tâche afin de suivre le chemin parcouru par chacun pour atteindre un objectif Suivez les progrès de l'équipe: Affichez une vue claire et concise de votre travail, de votre progression et de vos performances en un seul emplacement grâce àTableaux de bord ClickUp. Partagez les tableaux de bord avec les membres de l'équipe afin que chacun reste concentré et aligné sur son travail. Réduisez le besoin de réunions et de mises à jour constantes

Suivez les indicateurs critiques du projet et des performances grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables

Assignez le travail en toute simplicité : UtilisezTâches ClickUp pour assigner aux membres de votre équipe des éléments d'action pour n'importe quel projet. Ajoutez des dates d'échéance, des descriptions de tâches, des niveaux de priorité et des statuts de tâches pour suivre la progression du travail de votre équipe

UtilisezTâches ClickUp pour assigner aux membres de votre équipe des éléments d'action pour n'importe quel projet. Ajoutez des dates d'échéance, des descriptions de tâches, des niveaux de priorité et des statuts de tâches pour suivre la progression du travail de votre équipe Collaborez à la documentation : Compilez les informations dans des documents mis en forme de manière soignée à l'aide deClickUp Documents. Invitez les membres de l'équipe à travailler en collaboration et à modifier le document en cours. Créez une source unique de vérité pour les mises à jour critiques afin d'éviter les malentendus et les erreurs de communication

: Compilez les informations dans des documents mis en forme de manière soignée à l'aide deClickUp Documents. Invitez les membres de l'équipe à travailler en collaboration et à modifier le document en cours. Créez une source unique de vérité pour les mises à jour critiques afin d'éviter les malentendus et les erreurs de communication Partagez les mises à jour sur le chat : Partagez les mises à jour, collaborez et rationalisez la communication au sein de l'équipe grâce au chat Affichage ClickUp Chat. Permettre aux membres de l'équipe de passer d'une communication asynchrone à des discussions en temps réel à leur convenance

: Partagez les mises à jour, collaborez et rationalisez la communication au sein de l'équipe grâce au chat Affichage ClickUp Chat. Permettre aux membres de l'équipe de passer d'une communication asynchrone à des discussions en temps réel à leur convenance Expliquer les concepts avec clarté : Expliquez clairement n'importe quel concept en enregistrant votre écran à l'aide de la fonctionClickUp Clips. Créez des clips pour n'importe quelle discussion et ajoutez-les au ClickUp Hub pour que vous et votre équipe puissiez y accéder plus tard

Limites de ClickUp

Il y a une légère courbe d'apprentissage pour comprendre et paramétrer les fonctionnalités personnalisées

Prix de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par personne et par mois

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

💡Pro Tip : utilisez la fonction d'alerte de l'appareil modèles de plans de communication pour paramétrer un processus et définir les objectifs de communication avec les parties prenantes internes et externes.

2. Slack (le meilleur pour la communication d'équipe)

via Miro Le prochain sur cette liste d'outils de communication asynchrone est Miro, un espace de travail alimenté par l'IA qui permet aux équipes de collaborer visuellement et de faire du travail rapidement.

L'outil offre une toile intelligente pour créer et organiser du contenu, planifier des flux de travail, ajouter des notes autocollantes et esquisser des idées. L'outil de travail intuitif de Mon travail à l'Accueil assiste le travail asynchrone et sont accessibles depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion internet.

Miro meilleures fonctionnalités

Canvas intelligent : Débloquez une vue unique du travail de votre équipe à travers les tâches, le contenu, les documents et les données. Partagez le canevas avec vos coéquipiers afin qu'ils soient au courant de tout ce sur quoi ils doivent travailler et qu'ils puissent traiter les informations de manière efficace

: Débloquez une vue unique du travail de votre équipe à travers les tâches, le contenu, les documents et les données. Partagez le canevas avec vos coéquipiers afin qu'ils soient au courant de tout ce sur quoi ils doivent travailler et qu'ils puissent traiter les informations de manière efficace Outils de cartographie du parcours client : Concevez des parcours clients complets et planifiez les points de contact critiques pour construire des expériences utilisateurs exceptionnelles. Créez des parcours du processus en enregistrant votre Tableau Miro. Les autres collaborateurs peuvent revenir au Tableau à leur convenance et se référer à ces enregistrements pour le contexte

: Concevez des parcours clients complets et planifiez les points de contact critiques pour construire des expériences utilisateurs exceptionnelles. Créez des parcours du processus en enregistrant votre Tableau Miro. Les autres collaborateurs peuvent revenir au Tableau à leur convenance et se référer à ces enregistrements pour le contexte Kit d'outils Wireframe: Créez des wireframes pour votre dernière application mobile ou votre dernier site web avec l'outil de wireframing de Miro

Créez des wireframes pour votre dernière application mobile ou votre dernier site web avec l'outil de wireframing de Miro Miro IA: Créez des diagrammes, des organigrammes et des wireframes en un rien de temps en utilisant l'IA pour générer des idées. Résumez des rapports, créez des mises à jour de projet approfondies et obtenez des commentaires sur votre stratégie à l'aide de l'intelligence artificielle de Miro

Créez des diagrammes, des organigrammes et des wireframes en un rien de temps en utilisant l'IA pour générer des idées. Résumez des rapports, créez des mises à jour de projet approfondies et obtenez des commentaires sur votre stratégie à l'aide de l'intelligence artificielle de Miro Garde d'entreprise : Ajoutez une couche de sécurité pour gérer le contenu dans Miro. Cela s'applique particulièrement aux grandes entreprises et aux entreprises

Limites de Miro

Le site web peut parfois manquer de réactivité, en particulier avec les grands tableaux

Les concepteurs ont souvent du mal à trouver les bonnes formes et les bonnes images lorsqu'ils conçoivent des parcours utilisateurs, des processus et des wireframes

Prix de Miro

Free Forever pour toujours

Débutant : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Business : 20$/mois par utilisateur

: 20$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.8/5 (6 000+ commentaires)

: 4.8/5 (6 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

Lire la suite: Comment utiliser la communication vidéo asynchrone pour améliorer le travail télétravail

6. Jira (le meilleur pour la gestion de projet agile et le suivi du développement de logiciels)

via GitHub GitHub est une plateforme alimentée par l'IA destinée aux développeurs de logiciels pour créer, partager et gérer du code.

La plateforme offre des fonctions de collaboration de base qui permettent aux développeurs de travailler ensemble sur des projets, d'examiner le code et de laisser des commentaires.

Les meilleures fonctionnalités de GitHub

Développement et tests : Créez et testez vos codes en toute sécurité dans l'environnement de développement complet de GitHub. Partagez l'espace avec d'autres codeurs pour obtenir leur avis et leurs commentaires

: Créez et testez vos codes en toute sécurité dans l'environnement de développement complet de GitHub. Partagez l'espace avec d'autres codeurs pour obtenir leur avis et leurs commentaires Évaluation des vulnérabilités : Évaluez votre code à la recherche de vulnérabilités et corrigez-les en un rien de temps avec Dependabot. Soyez averti dès qu'une nouvelle vulnérabilité est détectée afin que votre code fonctionne sans interruption

: Évaluez votre code à la recherche de vulnérabilités et corrigez-les en un rien de temps avec Dependabot. Soyez averti dès qu'une nouvelle vulnérabilité est détectée afin que votre code fonctionne sans interruption Collaboration : Favorisez les discussions productives entre les membres de l'équipe au sein d'un espace de travail collaboratif. Posez des questions, hébergez des discussions et évaluez l'intérêt pour les fonctionnalités à l'aide de sondages

: Favorisez les discussions productives entre les membres de l'équipe au sein d'un espace de travail collaboratif. Posez des questions, hébergez des discussions et évaluez l'intérêt pour les fonctionnalités à l'aide de sondages Intelligence artificielle : Créez un meilleur code avec l'aide d'un assistant de codage alimenté par l'IA. Demandez à Copilot d'intervenir avec des suggestions chaque fois que vous êtes bloqué dans l'écriture d'un code

: Créez un meilleur code avec l'aide d'un assistant de codage alimenté par l'IA. Demandez à Copilot d'intervenir avec des suggestions chaque fois que vous êtes bloqué dans l'écriture d'un code Sécurité : Examinez votre code et identifiez les problèmes plus rapidement grâce à des contrôles de sécurité alimentés par l'IA

Limites de GitHub

La liste des fonctionnalités de la plateforme est très longue et les débutants peuvent avoir du mal à s'y habituer

L'accès à des fonctionnalités supplémentaires peut s'avérer coûteux pour les grandes équipes

Les problèmes soulevés au cours d'une période donnée ne peuvent pas être filtrés

Ce n'est pas un outil convivial pour les équipes non techniques

Prix de GitHub

Free Forever pour toujours

Teams : 4$/mois par utilisateur

: 4$/mois par utilisateur Entreprise : 21$/mois par utilisateur

GitHub évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (6 000+ commentaires)

9. HubSpot (le meilleur pour le marketing entrant et l'engagement des clients)

via Figma Figma est un outil de conception d'interfaces utilisé par les équipes de conception et de développement pour créer des prototypes de sites web, d'applications mobiles et d'interfaces de produits.

Les utilisateurs peuvent partager un fichier Figma avec plusieurs membres de l'équipe pour collaborer et affiner les maquettes de conception à l'échelle. Une fois finalisées, les conceptions sont facilement traduites en code à l'aide de flux de travail construits spécifiquement pour les développeurs.

Figma meilleures fonctionnalités

Conception : Créez des prototypes réalistes d'interfaces utilisateurs à l'aide d'outils de conception étendus

: Créez des prototypes réalistes d'interfaces utilisateurs à l'aide d'outils de conception étendus Collaboration : Permettez à vos équipes distribuées de collaborer sur les conceptions, de construire de meilleurs produits et de laisser des commentaires sur le tableau blanc interactif FigJam

: Permettez à vos équipes distribuées de collaborer sur les conceptions, de construire de meilleurs produits et de laisser des commentaires sur le tableau blanc interactif FigJam Développement : Convertissez vos idées en prototypes testables à l'aide de puissantes fonctionnalités de développement

: Convertissez vos idées en prototypes testables à l'aide de puissantes fonctionnalités de développement Intelligence artificielle : Transformez des maquettes de conception statiques en éléments interactifs avec l'aide de l'IA de Figma. Générez du contenu pertinent pour l'intégrer à votre prototype et visualisez des concepts complexes avec des diagrammes simples

: Transformez des maquettes de conception statiques en éléments interactifs avec l'aide de l'IA de Figma. Générez du contenu pertinent pour l'intégrer à votre prototype et visualisez des concepts complexes avec des diagrammes simples Présentations interactives : Co-créez des présentations avec les membres de votre équipe pour illustrer des idées et des concepts avec des modèles, des thèmes et des fonctionnalités d'écriture IA

Limites de Figma

Figma peut mettre un certain temps à se charger sur les navigateurs, en particulier pour les conceptions complexes comportant de nombreux éléments

Les fonctionnalités supplémentaires fournies dans les forfaits les plus élevés ne font pas toujours l'objet d'une justification

Il est difficile d'afficher des prototypes sur l'application mobile de Figma

Prix de Figma

Free

Teams professionnels : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Organisation : 45$/mois par utilisateur

: 45$/mois par utilisateur Enterprise : 75$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (1,000+ commentaires)

4.7/5 (1,000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (700+ avis)

Gérer les communications asynchrones avec ClickUp

Avec un nombre croissant d'entreprises qui adoptent le travail télétravail, il est important de disposer d'une combinaison d'outils de communication synchrones et asynchrones pour répondre aux besoins des employés qui se trouvent dans des fuseaux horaires et des emplacements géographiques différents.

Bien que les débuts puissent être difficiles, l'utilisation d'outils de communication asynchrones appropriés peut aider les équipes à collaborer efficacement sur des tâches et des projets.

Un logiciel de gestion de projet comme ClickUp est le complément idéal de votre suite de productivité. Avec ses fonctionnalités puissantes qui rationalisent la communication, la gestion des tâches, le suivi de la progression et plus encore, c'est l'un des meilleurs outils de communication et de collaboration asynchrones disponibles aujourd'hui. Obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et améliorez l'efficacité de votre équipe tout en gardant vos projets organisés et sur la bonne voie.