Los 10 mejores CRM para agencias de marketing para impulsar el crecimiento en 2026

¿Pierde clientes potenciales porque los datos de los clientes están ocultos en hojas de cálculo? ¿Le cuesta trabajo hacer el seguimiento de las campañas? Un buen software CRM para agencias puede solucionar eso.

Un informe de Bain & Company sugiere que las agencias de marketing que implementan un CRM específico registran una mayor retención de clientes en el plazo de un año.

¿Por qué? Un buen sistema de gestión de relaciones con los clientes actúa como tu centro de comandos: automatiza los seguimientos, optimiza los flujos de trabajo y te ofrece una vista de 360 grados de las interacciones con los clientes.

¿La buena noticia? No tienes que revisar innumerables opciones de CRM a la hora de elegir uno para tu agencia. Esta guía analiza las mejores soluciones de CRM para agencias de marketing para que puedas encontrar la herramienta perfecta para impulsar el crecimiento, simplificar los procesos y centrarte en lo que mejor sabes hacer: ofrecer resultados.

👀 ¿Sabías que...? Uno de los precursores más famosos del CRM moderno fue « The Farley File», un archivo meticulosamente mantenido por James Farley, director de campaña de Franklin D. Roosevelt. Contenía datos personales detallados y afiliaciones políticas de las personas con las que se reunía FDR.

Los mejores CRM para agencias de marketing de un vistazo

CRM Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Agencias de todos los tamaños que necesitan gestión de proyectos y automatización de flujos de trabajo integradas Plataforma todo en uno que unifica la gestión de proyectos, el CRM y la colaboración Plan Free disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones HubSpot CRM Agencias de marketing de pequeño a gran tamaño centradas en generar y nutrir clientes potenciales a través de contenido, correo electrónico y redes sociales Generador de automatización de flujos de trabajo que te permite automatizar tareas sin necesidad de escribir código Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 20 $ por usuario al mes. Salesforce Marketing Cloud Grandes agencias de marketing digital que requieren automatización y análisis avanzados de marketing Personalización basada en IA y coordinación de campañas multicanal Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 1250 $ al mes Zoho CRM Automatización multicanal dentro de un ecosistema integrado para agencias medianas y grandes Sólidas integraciones nativas + puntuación avanzada de clientes potenciales a un precio competitivo Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 14 $ por usuario al mes. ActiveCampaign Personalización basada en IA y automatización avanzada del marketing por correo electrónico para agencias Potentes flujos de trabajo de correo electrónico con lógica condicional y seguimiento del comportamiento Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 29 $ al mes Creatio Agencias que necesitan un CRM personalizable con una sólida automatización de procesos Plataforma sin código con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar Versión de prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 25 $ al mes por usuario. Apptivo CRM modular con gestión de proyectos para agencias pequeñas Compatibilidad con la función «paga a medida que creces» Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 10 $ al mes por usuario. Salesmate Automatización del proceso de ventas sobre la marcha para agencias medianas y grandes Secuencias de ventas inteligentes y automatización de llamadas y mensajes de texto Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes por usuario. Pipedrive Gestión visual del proceso de ventas para agencias de todos los tamaños Canales de ventas con recordatorios de actividades y previsiones Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 14 $ al mes por usuario. Freshsales Priorización de clientes potenciales basada en IA para grandes agencias Seguimiento simplificado de operaciones y fidelización de clientes Plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 15 $ al mes por usuario.

¿Qué debe buscar en un CRM para agencias de marketing?

Elegir el CRM adecuado para tu agencia de marketing depende de lo que estés tratando de solucionar o mejorar, ya sea mantenerte al día de las interacciones con los clientes, gestionar los proyectos con mayor fluidez o simplemente organizar mejor a tu equipo.

Lo ideal es que tu CRM te facilite las cosas, no que las complique. Busca algo que te ayude a trabajar de forma más inteligente, mantenga a tus clientes satisfechos y le dé a tu equipo más tiempo para centrarse en lo que mejor saben hacer.

Esto es lo que debes priorizar:

Gestión de clientes potenciales : capta, nutre y realiza el seguimiento de los clientes potenciales a lo largo de tu embudo de ventas con seguimientos automatizados y puntuación

Comunicación centralizada con los clientes : Mantén los correos electrónicos, las llamadas y los mensajes en un solo lugar para evitar conversaciones perdidas y oportunidades perdidas

Gestión de proyectos y campañas : Asigna tareas, supervisa el progreso y colabora sin problemas en las campañas de marketing

Flujos de trabajo personalizables : adapta el CRM a los procesos específicos de tu agencia y a las necesidades de tus clientes

Automatización del marketing : automatiza las secuencias de correo electrónico, los seguimientos y el cultivo de clientes potenciales para ahorrar tiempo y aumentar las conversiones

Integraciones perfectas : conéctate con plataformas de correo electrónico, programadores de redes sociales, herramientas de análisis y gestores de anuncios para lograr un flujo de trabajo unificado

Escalabilidad : Asegúrate de que el CRM pueda crecer al ritmo de tu agencia, gestionando más clientes, usuarios y datos sin ralentizarse.

Informes y análisis detallados : Realiza el seguimiento del rendimiento : Realiza el seguimiento del rendimiento de las campañas de CRM , mide el ROI y demuestra el impacto de tu agencia con información en tiempo real.

Funciones de colaboración : Mantén a tu equipo coordinado con calendarios compartidos, almacenamiento de archivos y actualizaciones en tiempo real

Portales de clientes y opciones de autoservicio: Ofrece a los clientes acceso a actualizaciones de proyectos, informes y aprobaciones para una colaboración más fluida

📖 Lee también: Ejemplos de los mejores programas de CRM y sus casos de uso para aumentar la productividad

Los 10 mejores CRM para agencias de marketing

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Los componentes fundamentales de un CRM incluyen la gestión de clientes potenciales, la gestión del proceso de ventas, la automatización de los flujos de trabajo de marketing, el soporte al cliente, las campañas de marketing, la elaboración de informes empresariales y las capacidades de integración.

Descubramos los mejores CRM para agencias que destacan en estas áreas clave.

🧠 Dato curioso: Se prevé que el gasto medio por empleado en el mercado del software de gestión de relaciones con los clientes sea de 26,36 $. Esto indica la disposición de las organizaciones a invertir en software CRM.

1. ClickUp (Ideal para agencias que necesitan un CRM con gestión de proyectos y automatización de flujos de trabajo integradas)

Prueba ClickUp ahora Integra tu CRM con tus procesos de gestión de proyectos utilizando ClickUp

ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, es una potente herramienta de gestión de proyectos, diseñada para ayudarte a gestionar clientes y campañas sin caos, todo en un solo lugar. Es tu plataforma de referencia para gestionar y mantener las relaciones con los clientes, impulsar las campañas y garantizar que tu agencia funcione a la perfección.

Veamos algunos flujos de trabajo prácticos de ClickUp para marketing que te ayudarán a mejorar el rendimiento de tu agencia:

Flujo de trabajo fluido para la incorporación de clientes y el inicio de proyectos

Dile a ClickUp AI lo que quieres automatizar en un lenguaje sencillo, y te configurará al instante un flujo de trabajo en cualquier espacio, carpeta o lista.

Imagina un mundo en el que captar nuevos clientes sea pan comido, en lugar de un obstáculo. Así es como ClickUp optimiza tu proceso de CRM:

📌 Flujo de trabajo: Captación de nuevos clientes potenciales → Recopilación de datos → Automatización de la incorporación → Análisis del alcance → Propuesta

De cliente potencial a cierre en un instante: Con Con ClickUp Forms , puedes crear formularios de registro con la imagen de tu marca para captar nuevos clientes potenciales o solicitudes de clientes. Estos se añaden automáticamente a una lista específica, pasando por estados personalizados como «Cliente potencial», «Cualificado», «Propuesta enviada» y «Firmado».

Conoce a tus clientes a la perfección: utiliza utiliza los campos personalizados de ClickUp para hacer el seguimiento de todos los datos esenciales de los clientes (presupuesto, sector, contacto principal, tipo de contrato) y asegurarte de que todos los miembros de tu equipo tengan una visión completa del cliente al alcance de la mano.

Automatiza el proceso de bienvenida: una vez que un cliente pasa al estado «Firmado», una vez que un cliente pasa al estado «Firmado», ClickUp Automatizaciones puede asignar automáticamente tareas de incorporación a tu equipo, notificar al gestor de cuentas e incluso enviar un correo electrónico de bienvenida personalizado a través de integraciones con Gmail o Outlook. ¡Se acabaron los pasos olvidados y los seguimientos manuales!

Propuestas y incorporación simplificadas: Aprovecha Aprovecha ClickUp Docs para redactar propuestas profesionales, descripciones detalladas del alcance del trabajo y paquetes completos de incorporación. Incluso puedes reutilizar tus plantillas de propuestas más eficaces para ahorrar tiempo y mantener la coherencia.

Flujo de trabajo ágil de SEO y optimización de contenidos

Siempre que necesites comunicar comentarios sobre un archivo, solo tienes que utilizar las herramientas de revisión de ClickUp para ello.

El SEO nunca «está terminado»: es un ciclo continuo de investigación, creación y optimización. Así es como ClickUp te ayuda a mantenerte a la vanguardia:

📌 Flujo de trabajo: Datos de palabras clave → Briefing estructurado → Asignación de tareas → Perfeccionamiento del contenido → Revisión del contenido

Resumen de contenido para palabras clave en cuestión de minutos: Solo tienes que pegar los datos de tus palabras clave en un documento de ClickUp y, a continuación, pedirle a Solo tienes que pegar los datos de tus palabras clave en un documento de ClickUp y, a continuación, pedirle a ClickUp Brain que «genere un resumen de contenido para este conjunto de palabras clave, incluyendo el público objetivo, los temas clave, la competencia y los títulos sugeridos». El asistente de IA se pone manos a la obra y crea al instante un resumen estructurado.

Genera grupos de palabras clave, resúmenes de contenido, esquemas e incluso publicaciones completas con ClickUp Brain

Asignación y plazos de contenido automatizados: Una vez aprobado el briefing de contenido, se puede activar una automatización de ClickUp. Cuando el estado del documento cambie a «Briefing aprobado», se creará automáticamente una nueva Una vez aprobado el briefing de contenido, se puede activar una automatización de ClickUp. Cuando el estado del documento cambie a «Briefing aprobado», se creará automáticamente una nueva tarea de ClickUp para el redactor de contenido, se le asignará, se establecerá una fecha límite y se vinculará al documento original de ClickUp.

Perfeccionamiento de contenidos con IA: Los redactores pueden aprovechar ClickUp Brain para mejorar sus textos. Si necesitas reformular rápidamente algo para darle un tono diferente, utiliza ClickUp Brain para «Reescribir esta frase con un tono más persuasivo».

Bucle de retroalimentación con revisión integrada: Los clientes o las partes interesadas internas pueden proporcionar comentarios precisos directamente sobre imágenes, archivos PDF o incluso archivos de vídeo subidos a las tareas de ClickUp utilizando Los clientes o las partes interesadas internas pueden proporcionar comentarios precisos directamente sobre imágenes, archivos PDF o incluso archivos de vídeo subidos a las tareas de ClickUp utilizando la herramienta de Revisión de ClickUp . Se acabaron los comentarios vagos por correo electrónico: obtienes anotaciones visuales con marca de tiempo.

Informes sencillos para clientes y flujo de trabajo para la elaboración de informes y la gestión de anticipos

Optimiza el seguimiento de las campañas con flujos de trabajo conectados, documentos y paneles de control en tiempo real en ClickUp

Mantén el control de tus contratos de retención y demuestra tu valor a través de la elaboración de informes transparentes y basados en datos.

📌 Flujo de trabajo: Crea paneles de control → Realiza el seguimiento de las horas facturables → Crea informes → Comprueba el estado de los anticipos

Paneles de control que dan resultados: Crea Crea paneles de control de ClickUp personalizados y específicos para cada cliente que ofrezcan una panorámica en tiempo real de las tareas completadas, el control de tiempo y las métricas clave de la campaña extraídas directamente de integraciones como Google Analytics o Hojas de cálculo de Google.

Control preciso del tiempo: Registra el tiempo directamente en las tareas utilizando Registra el tiempo directamente en las tareas utilizando el control de tiempo nativo de ClickUp para facturar con precisión a los clientes las horas dedicadas a entregables o proyectos específicos.

Documentos de elaboración de informes dinámicos: Crea informes impresionantes con ClickUp Docs que incorporan tus paneles en tiempo real, gráficos y resúmenes de campañas. Puedes compartirlos con los clientes en tiempo real o exportarlos como archivos PDF profesionales.

No te pierdas ni un detalle: utiliza utiliza las vistas 15+ de ClickUp para visualizar los datos por cliente, tipo de entrega o prioridad, lo que te garantiza estar siempre al tanto del estado de tu contrato de retención y poder gestionar las expectativas de forma proactiva.

Si estás listo para optimizar el trabajo con los clientes desde el primer día, echa un vistazo a las plantillas de CRM gratuitas de ClickUp, diseñadas para profesionales del marketing.

La plantilla CRM de ClickUp te ayuda a realizar el seguimiento de los clientes potenciales, gestionar las fases de venta y centralizar la información de los clientes, desde los datos de contacto hasta los archivos de las campañas. Los procesos visuales y los documentos enlazados facilitan la organización y permiten la previsión de los acuerdos con confianza.

Consigue una plantilla gratuita Mejora los esfuerzos de ventas y marketing mediante la automatización de las tareas repetitivas y obtén información útil con la plantilla de CRM de ClickUp.

Utiliza tu CRM de ClickUp para:

Realice el seguimiento de los clientes potenciales y las oportunidades de venta con procesos personalizables y actualizaciones de estado claras, como «Cualificado» o «Cerrada».

Guarda toda la información de tus clientes en un solo lugar —desde los datos de contacto hasta los títulos— para que tu equipo nunca más tenga que rebuscar en hojas de cálculo.

Prioriza y gestiona las tareas por fase de ventas utilizando vistas y campos personalizados adaptados al flujo de trabajo de tu equipo

Automatiza las tareas rutinarias y descubre información valiosa con recordatorios integrados, automatizaciones y herramientas de análisis de datos que te ayudarán a centrarte en lo que realmente importa.

Al centralizar y unificar la gestión de proyectos y de las relaciones con los clientes en una única plataforma, los equipos de marketing pueden centrarse en lo que realmente importa: establecer relaciones y generar resultados.

Las mejores funciones de ClickUp

Mantén todos los datos de los clientes y las campañas en un solo lugar: se acabó el tener que cambiar constantemente de herramienta

Visualiza el progreso con las vistas Lista, Tablero o Gantt en ClickUp para detectar qué avanza y qué se estanca.

Personaliza los procesos de ventas con campos y estados que se adapten al flujo de trabajo de tu agencia

Colabora en los activos con las funciones integradas de Revisión y documentos para agilizar los comentarios

Utiliza plantillas para campañas, calendarios de contenido y seguimiento de clientes potenciales para acelerar el lanzamiento

Intégralo con las herramientas que ya utilizas para mantenerlo todo sincronizado con más de 1000 integraciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

El número de funciones y opciones de personalización puede resultar abrumador para los nuevos usuarios

Dominar las funciones más avanzadas requiere una curva de aprendizaje pronunciada

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de G2 dice:

Me encanta la versatilidad de ClickUp y que nuestro equipo pueda personalizarlo para adaptarlo a cualquier situación: no es solo una herramienta de gestión de proyectos, ¡es todo un hub operativo para nosotros! Gestionamos todo, desde el trabajo con los clientes hasta nuestro CRM, y nos encanta la flexibilidad de las opciones y las automatizaciones integradas. ¡También nos encanta que ClickUp esté en constante evolución y que escuchen a sus clientes!

Me encanta la versatilidad de ClickUp y que nuestro equipo pueda personalizarlo para adaptarlo a cualquier situación: no es solo una herramienta de gestión de proyectos, ¡es todo un hub operativo para nosotros! Gestionamos todo, desde el trabajo con los clientes hasta nuestro CRM, y nos encanta la flexibilidad de las opciones y las automatizaciones integradas. ¡También nos encanta que ClickUp esté en constante evolución y que escuchen a sus clientes!

💡 Consejo profesional: Para agilizar las revisiones creativas, utiliza ClickUp Clips para grabar y narrar comentarios en pantalla. Esto hace que la comunicación sea clara y reduce las interminables idas y venidas.

Descubre cómo ClickUp ayuda a combinar el CRM y la gestión de proyectos en una potente herramienta:

2. HubSpot CRM (Ideal para agencias de marketing centradas en generar y nutrir clientes potenciales a través de contenido, correo electrónico y redes sociales)

a través de HubSpot

HubSpot CRM ayuda a las agencias a gestionar relaciones complejas con los clientes gracias a una vista clara y en tiempo real de todos los puntos de contacto (correos electrónicos, llamadas, oportunidades y soporte), todo ello organizado en un único cronograma.

Lo que lo distingue es su generador de automatización de flujos de trabajo, que permite a los equipos automatizar acciones como seguimientos, asignación de tareas, captación de clientes potenciales y transiciones entre fases de las operaciones, sin necesidad de escribir una sola línea de código.

Además, la puntuación predictiva de clientes potenciales de HubSpot utiliza la IA para analizar datos de conversión anteriores y clasificar a los clientes potenciales en función de su probabilidad de cierre, lo que ayuda a las agencias a priorizar a los clientes potenciales más prometedores. El resultado: menos oportunidades perdidas, tiempos de respuesta más rápidos y una visión común entre los equipos de marketing, ventas y soporte.

Las mejores funciones de HubSpot CRM

Personaliza las interacciones con los clientes gracias a una amplia información sobre los contactos y su historial

Resuelve los problemas más rápido con los sistemas integrados de gestión de incidencias y soporte técnico

Consulte gráficos que muestran quién está listo para comprar y en qué fase del proceso se encuentra

Utiliza plantillas para crear rápidamente correos electrónicos y documentos con un acabado impecable

Recibe recordatorios de tareas para que nunca te olvides de hacer un seguimiento con un cliente

Amplía tus capacidades, desde herramientas básicas gratuitas hasta funciones avanzadas, sin interrumpir los flujos de trabajo ni necesidad de volver a formar a los equipos

Limitaciones de HubSpot CRM

Interfaz fácil de usar, pero la automatización requiere un tiempo de aprendizaje

Las herramientas premium, como la automatización avanzada y la elaboración de informes, pueden resultar costosas

Precios de HubSpot CRM

Starter: 20 $ al mes por usuario

Professional: 100 $ al mes por usuario

Corporación: 150 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre HubSpot CRM

G2: No disponible

Capterra: 4,5/5 (más de 4300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot CRM?

Una reseña de Capterra dice:

HubSpot CRM nos ha proporcionado una ventaja significativa. Invertir en este CRM no solo ha optimizado nuestra gestión de proyectos, sino que también ha mejorado la comunicación con nuestros clientes y los procesos de ventas.

HubSpot CRM nos ha proporcionado una ventaja significativa. Invertir en este CRM no solo ha optimizado nuestra gestión de proyectos, sino que también ha mejorado la comunicación con nuestros clientes y los procesos de ventas.

3. Salesforce Marketing Cloud (Ideal para la personalización basada en IA a escala Enterprise)

a través de Salesforce

Salesforce Marketing Cloud utiliza la IA de Einstein para ayudar a las grandes agencias y corporaciones a personalizar las campañas basándose en el comportamiento de los clientes en tiempo real.

Por ejemplo, su herramienta Einstein Content Selection analiza las interacciones y preferencias pasadas de cada cliente para realizar automáticamente la selección de la imagen, el asunto o la oferta con mejor rendimiento, sin necesidad de pruebas manuales. De este modo, una campaña minorista puede mostrar dinámicamente el Producto A a los clientes que más gastan y el Producto B a los que buscan descuentos, todo ello desde la misma plantilla de correo electrónico.

Otras capacidades de IA incluyen Einstein Engagement Scoring, que predice qué contactos son más propensos a abrir, hacer clic o darse de baja. También selecciona el mejor momento para cada destinatario individual, lo que aumenta las tasas de apertura.

Las mejores funciones de Salesforce Marketing Cloud en la nube

Supervisa y analiza las conversaciones en redes sociales para conocer mejor a los clientes y a la competencia

Llega a los clientes a través de SMS, MMS, notificaciones push y mensajes grupales en los momentos clave

Aplica la personalización 1:1 a millones de usuarios, reduciendo las conjeturas y mejorando el rendimiento de las campañas multicanal

Combina los datos de correo electrónico, redes sociales, web y dispositivos móviles para optimizar la sincronización de las campañas

Limitaciones de Salesforce Marketing Cloud

A los nuevos usuarios les puede resultar difícil el aprendizaje

Aunque potente, la estructura de costes puede suponer un reto para las agencias más pequeñas o las startups

Precios de Salesforce Marketing Cloud en la nube

Paquete Starter: 25 $ al mes por usuario

Professional: 1500 $ al mes por organización (facturación anual)

Empresas: 3250 $ al mes por organización (facturación anual)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Salesforce Marketing Cloud

G2: 4,0/5 (más de 4600 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 523 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesforce Marketing Cloud?

Una reseña de Capterra señala:

La capacidad de la plataforma para segmentar audiencias y realizar la automatización de los flujos de trabajo de marketing es muy potente, lo que permite una segmentación precisa y una interacción eficaz a través del correo electrónico, las redes sociales y los SMS.

La capacidad de la plataforma para segmentar audiencias y realizar la automatización de los flujos de trabajo de marketing es muy potente, lo que permite una segmentación precisa y una interacción eficaz a través del correo electrónico, las redes sociales y los SMS.

📖 Lee también: El mejor CRM para agencias de marketing

4. Zoho CRM (Ideal para la automatización multicanal dentro de un ecosistema integrado)

a través de Zoho

Zoho CRM destaca por automatizar la interacción con los clientes en todos los canales —correo electrónico, chat en vivo, redes sociales y más— dentro de una suite empresarial perfectamente integrada.

Imaginemos que un cliente potencial descarga un libro electrónico del sitio web de su agencia. Zoho CRM crea automáticamente un nuevo registro de contacto, envía un correo electrónico personalizado a través de Zoho Campaigns, programa una indicación de chat en vivo si el cliente potencial vuelve a visitar el sitio, y registra todas las interacciones y puntúa al cliente potencial en función de su interacción.

Este tipo de automatización integral ayuda a las agencias a optimizar sus flujos de trabajo de marketing y ventas sin tener que cambiar constantemente de herramienta. Como parte del amplio ecosistema de Zoho —que incluye Zoho Campaigns, Desk y Projects—, el CRM ofrece conexiones nativas que simplifican los flujos de trabajo complejos a un precio competitivo para equipos en crecimiento.

Las mejores funciones de Zoho CRM

Personaliza tu panel para destacar las métricas y los informes clave

Recibe alertas cuando los clientes realicen acciones específicas, como el envío de formularios o la apertura de correos electrónicos

Supervisa el progreso de las ventas con tablas y gráficos visuales

Limitaciones de Zoho CRM

Para empezar, se requiere un grado considerable de personalización personalizada

La interfaz de usuario puede parecer menos moderna que la de los sistemas CRM más nuevos y elegantes

Precios de Zoho CRM

Free

Estándar: 20 $ al mes por usuario

Professional: 35 $ al mes por usuario

Enterprise: 50 $ al mes por usuario

Ultimate: 65 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Zoho CRM

G2: 4,1/5 (más de 2700 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 6900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho CRM?

Una reseña de Capterra dice:

Zoho CRM es un buen sistema de CRM, pero solo cuando realmente quieres aprovechar al máximo sus posibilidades necesitas desarrolladores para asegurarte de que puedes conseguir lo que quieres en los procesos de automatización.

Zoho CRM es un buen sistema de CRM, pero solo cuando realmente quieres aprovechar al máximo sus posibilidades necesitas desarrolladores para asegurarte de que puedes conseguir lo que quieres en los procesos de automatización.

5. ActiveCampaign (Ideal para la personalización basada en IA y la automatización avanzada del marketing por correo electrónico)

a través de ActiveCampaign

ActiveCampaign destaca por su capacidad para ajustar automáticamente cuándo se envían los correos electrónicos en función del comportamiento de cada contacto. Utiliza la IA para identificar los intervalos de tiempo en los que es más probable que los usuarios individuales interactúen.

Este nivel de precisión en la sincronización ayuda a las pequeñas y medianas empresas a mejorar las tasas de apertura y los clics sin depender de calendarios de envío estáticos. También reduce las conjeturas en la ejecución de las campañas, lo que aumenta las probabilidades de que cada mensaje llegue a su público en el momento adecuado.

Tanto si estás llevando a cabo campañas de goteo, puntuando clientes potenciales o llevando a cabo la automatización de los seguimientos, esta plataforma garantiza que tus mensajes lleguen exactamente cuando deben.

Las mejores funciones de ActiveCampaign

Crea flujos de trabajo de automatización complejos y campañas de correo electrónico con un editor visual de arrastrar y soltar

Supervisa y ajusta las campañas en tiempo real con análisis detallados

Envía mensajes SMS personalizados como parte de los recorridos de automatización de los clientes

Gestiona las oportunidades de venta y las tareas con un proceso de ventas CRM integrado

Limitaciones de ActiveCampaign

Los costes aumentan a medida que crece tu lista de suscriptores

Herramientas limitadas para gestionar un proceso de ventas completo

Precios de ActiveCampaign

Starter: Desde 15 $ al mes por usuario

Además: Desde 49 $ al mes por usuario

Pro: Desde 79 $ al mes por usuario

Enterprise: Desde 145 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (más de 14 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ActiveCampaign?

Esta es la opinión de un usuario de Capterra sobre la herramienta:

Utilicé ActiveCampaign de forma intensiva durante mucho tiempo y dependí en gran medida de sus automatizaciones avanzadas, su sistema de taxonomía dual y su API versátil. Era una herramienta potente que ofrecía una gran flexibilidad y ayudaba a gestionar flujos de trabajo complejos de forma eficaz. Sin embargo, con el tiempo, el precio se volvió elevado y la plataforma parecía más lenta y complicada de navegar.

Utilicé ActiveCampaign de forma intensiva durante mucho tiempo y dependí en gran medida de sus automatizaciones avanzadas, su sistema de taxonomía dual y su API versátil. Era una herramienta potente que ofrecía una gran flexibilidad y ayudaba a gestionar flujos de trabajo complejos de forma eficaz. Sin embargo, con el tiempo, el precio se volvió elevado y la plataforma parecía más lenta y complicada de navegar.

6. Creatio (Ideal para agencias que necesitan un CRM personalizable con una sólida automatización de procesos)

a través de Creatio

Como agencia de marketing, necesitas un CRM que se adapte al ritmo de tus ideas, no uno que te frene con una tecnología compleja. Ahí es donde entra en juego Creatio.

Es una plataforma de bajo código y sin código que te permite diseñar y realizar la automatización de los procesos únicos de tu agencia y personalizar los flujos de trabajo mediante un generador de arrastrar y soltar.

Imaginemos que está lanzando una nueva campaña de generación de clientes potenciales y necesita un proceso personalizado para calificar a los clientes potenciales. Con Creatio, sus estrategas de marketing pueden configurar desencadenantes automatizados para pasar a los clientes potenciales de «nueva consulta» a «calificado» tan pronto como se cumplan ciertos criterios. Esto permite a su equipo lanzar campañas de marketing multicanal a una velocidad increíble, configurando secuencias de correo electrónico, desencadenantes de eventos y recorridos del cliente sin escribir una sola línea de código. Puedes pasar del concepto a la puesta en marcha en cuestión de horas, no de semanas.

Las mejores funciones de Creatio

Consolida los datos de los clientes en una vista de 360 grados al agregar las interacciones, el historial de compras y la actividad en redes sociales en un perfil unificado

Visualiza análisis en tiempo real a través de paneles personalizables, lo que te permite obtener información inmediata sobre el rendimiento de las campañas y la productividad del equipo.

Segmente a los clientes de forma dinámica utilizando criterios avanzados, como los niveles de interacción y los comportamientos previstos, para mejorar la segmentación.

Utiliza el análisis de IA para comprender a los clientes y orientar las decisiones

Gestiona los clientes potenciales, segmenta los contactos y analiza el rendimiento de las campañas, todo desde un único entorno de trabajo centralizado

Limitaciones de Creatio

La flexibilidad de personalización implica una curva de aprendizaje más larga, especialmente durante la configuración inicial

Las funciones avanzadas tienen un coste adicional, lo que lo hace menos adecuado para las empresas emergentes

Creatio tiene integraciones con terceros con un límite en comparación con la competencia

Precios de Creatio

Growth: 25 $ al mes por usuario

Corporación: 55 $ al mes por usuario

Ilimitado: 85 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Creatio

G2: 4,7/5 (más de 280 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 120 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Creatio?

Una reseña de G2 dice:

Creatio es el CRM más fácil de adoptar [sic] que he visto nunca. Me resulta muy complicado familiarizarme con la mayoría de los sistemas CRM, ya que cuentan con funciones muy completas; sin embargo, con Creatio fue muy sencillo, ya que permite la personalización sin código. Utilizaba Creatio a diario y fue una experiencia fantástica.

Creatio es el CRM más fácil de adoptar [sic] que he visto nunca. Me resulta muy complicado familiarizarme con la mayoría de los sistemas CRM, ya que cuentan con funciones muy completas; sin embargo, con Creatio fue muy sencillo, ya que permite la personalización sin código. Utilizaba Creatio a diario y fue una experiencia fantástica.

📮 ClickUp Insight: Solo el 7 % de los profesionales recurre a la IA principalmente para la gestión y organización de tareas. Esto podría deberse a que las herramientas se limitan a aplicaciones específicas, como calendarios, listas de tareas o aplicaciones de correo electrónico. Con ClickUp, la misma IA potencia tus flujos de trabajo de correo electrónico u otras comunicaciones, tu calendario, tus tareas y tu documentación. Solo tienes que preguntar: «¿Cuáles son mis prioridades hoy?». ClickUp Brain buscará en todo tu entorno de trabajo y te dirá exactamente qué tienes entre manos según la urgencia y la importancia. ¡Así de sencillo, ClickUp consolida más de 5 aplicaciones en una sola superapp!

7. Apptivo (La mejor opción de CRM modular con gestión de proyectos para agencias pequeñas)

a través de Apptivo

Apptivo destaca por su diseño modular, que permite a las agencias seleccionar y combinar exactamente las herramientas que necesitan, como CRM, facturación, servicio de asistencia y gestión de proyectos, en una sola interfaz.

Por ejemplo, una agencia creativa puede gestionar los clientes potenciales de ventas mediante la aplicación de CRM, realizar el seguimiento de los entregables de los clientes en la aplicación de Proyectos y generar facturas desde la misma plataforma, sin necesidad de cambiar de herramienta ni integrar software de terceros.

Esta estructura permite a los equipos pequeños mantener una estructura ágil, reducir los costes de software y escalar gradualmente añadiendo aplicaciones solo cuando se necesitan nuevas funciones. Es un sistema flexible y todo en uno, adaptado a las necesidades operativas en crecimiento.

Las mejores funciones de Apptivo

Asigna tareas, comparte actualizaciones y colabora con tu equipo en tiempo real

Mantén la información de los clientes centralizada para evitar datos dispersos y confusiones

Personaliza el CRM según tus flujos de trabajo sin necesidad de conocimientos técnicos

Dirige automáticamente los clientes potenciales al equipo de ventas adecuado

Utiliza las herramientas integradas para presupuestos, facturación y seguimiento financiero

Limitaciones de Apptivo

Aunque es funcional, carece del diseño elegante de los CRM más recientes.

Las personalizaciones suelen requerir la ayuda de un programador

Apptivo no ofrece un plan Free

Precios de Apptivo

Lite: 20 $ al mes por usuario

Premium: 30 $ al mes por usuario

Ultimate: 50 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Apptivo

G2: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Apptivo?

Una reseña de G2 dice:

Pudimos personalizar la nomenclatura y la estructura de los módulos individuales para que se adaptaran mejor a nuestro entorno de trabajo y a nuestro sector. Dispone de vistas tanto web como móviles para facilitar el uso del producto sobre la marcha

Pudimos personalizar la nomenclatura y la estructura de los módulos individuales para que se adaptaran mejor a nuestro entorno de trabajo y a nuestro sector. Dispone de vistas tanto web como móviles para facilitar el uso del producto sobre la marcha

8. Salesmate (Ideal para la automatización del proceso de ventas sobre la marcha)

a través de Salesmate

Salesmate optimiza la gestión de oportunidades para equipos de ventas pequeños con un proceso intuitivo que realiza el seguimiento del progreso y automatiza los seguimientos sin comprometer la facilidad de uso.

Desde el registro de llamadas hasta la programación de recordatorios, el sistema mantiene los flujos de trabajo en marcha, sin distraer de las ventas activas.

La aplicación móvil lleva esa simplicidad al trabajo de campo, permitiendo a los representantes actualizar acuerdos, enviar correos electrónicos y acceder a los datos de los clientes entre reuniones.

Las mejores funciones de Salesmate

Reduce la entrada manual de datos mediante la automatización de los flujos de trabajo, las secuencias de ventas y la captura de clientes potenciales

Realice llamadas directamente desde el CRM con funciones de llamada integradas

Realiza el seguimiento de los clientes potenciales con un proceso de ventas visual y de arrastrar y soltar

Crea secuencias de ventas personalizadas para automatizar las campañas de captación

Genera informes detallados sobre el rendimiento de las ventas y el estado del canal de ventas

Sincronízalo con herramientas como el correo electrónico, los calendarios y las aplicaciones de marketing

Limitaciones de Salesmate

La funcionalidad de la aplicación móvil no ofrece toda la gama de funciones disponibles en la versión de escritorio.

No ofrece un plan Free

Precios de Salesmate

Básico: 29 $ al mes por usuario

Pro: 49 $ al mes por usuario

Empresa: 79 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Salesmate

G2: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesmate?

Una reseña de G2 dice:

La interfaz intuitiva y el sólido conjunto de funciones de Salesmate hacen que la gestión de nuestro proceso de ventas sea muy sencilla. Las funciones de automatización nos ahorran mucho tiempo, lo que nos permite centrarnos más en cerrar acuerdos. La integración con otras herramientas que utilizamos es perfecta, lo que mejora nuestra productividad general.

La interfaz intuitiva y el sólido conjunto de funciones de Salesmate hacen que la gestión de nuestro proceso de ventas sea muy sencilla. Las funciones de automatización nos ahorran mucho tiempo, lo que nos permite centrarnos más en cerrar acuerdos. La integración con otras herramientas que utilizamos es perfecta, lo que mejora nuestra productividad general.

9. Pipedrive (Ideal para la gestión visual del proceso de ventas)

a través de Pipedrive

Pipedrive se basa en un proceso de ventas claro y visual que ayuda a los equipos a gestionar los acuerdos sin perderse en la complejidad. Cada fase es personalizable, lo que facilita la adaptación del proceso a la estrategia de ventas de tu agencia.

Todo está organizado en una sola vista, desde el seguimiento del progreso hasta la configuración de recordatorios para los seguimientos, para que tu equipo pueda centrarse en hacer avanzar los acuerdos en lugar de tener que hacer malabarismos con los sistemas.

Gracias a una automatización sencilla y a las útiles sugerencias de IA, Pipedrive reduce las fricciones en el flujo de trabajo de ventas. Es especialmente eficaz para agencias que buscan estructura sin la carga que supone un CRM pesado.

Las mejores funciones de Pipedrive

Visualiza y gestiona los acuerdos con un proceso de ventas sencillo de arrastrar y soltar

Personaliza los flujos de trabajo y los informes para adaptarlos a los procesos de tu agencia

Interactúa con los clientes potenciales mediante herramientas integradas de correo electrónico y comunicación

Automatiza los seguimientos para mantener los acuerdos en marcha

Conéctate con herramientas como el correo electrónico, el chat y las aplicaciones de contabilidad

Prioriza los acuerdos en una sola vista para que nada se te escape

Limitaciones de Pipedrive

No ofrece una opción gratuita

Las opciones de personalización son limitadas para empresas con necesidades o flujos de trabajo complejos

Los análisis avanzados y los datos basados en IA solo están disponibles en las suscripciones de nivel superior

Precios de Pipedrive

Essential: 19 $ al mes por usuario

Avanzado: 34 $ al mes por usuario

Professional: 64 $ al mes por usuario

Power: 74 $ al mes por usuario

Enterprise: 99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

G2: 4,3/5 (más de 2500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipedrive?

Esta es la opinión de un usuario de G2:

La interfaz de usuario es extremadamente sencilla y permite tener una vista rápida de tu cartera de ventas. También puedes personalizar la barra lateral para eliminar cualquier elemento irrelevante, lo que proporciona una interfaz muy limpia en comparación con otros CRM

La interfaz de usuario es extremadamente sencilla y permite tener una vista rápida de tu cartera de ventas. También puedes personalizar la barra lateral para eliminar cualquier elemento irrelevante, lo que proporciona una interfaz muy limpia en comparación con otros CRM

10. Freshsales (Ideal para la priorización de clientes potenciales basada en IA)

a través de Freshworks

Freshsales se centra en lo que más necesitan los equipos de ventas: una vista clara de qué clientes potenciales merece la pena perseguir. Su sistema de puntuación de clientes potenciales, impulsado por IA, analiza las señales de interacción y los datos históricos para identificar a los clientes potenciales de alto potencial, lo que ayuda a los comerciales a centrar su tiempo en lo que realmente importa.

En lugar de realizar un seguimiento manual de las interacciones o adivinar los niveles de interés, los usuarios pueden confiar en los datos predictivos del sistema para orientar los seguimientos y distribuir los esfuerzos de forma más eficaz. El resultado es un proceso de ventas más eficiente que minimiza los contactos inútiles y mejora las tasas de conversión.

Las mejores funciones de Freshsales

Utiliza la aplicación móvil para acceder a tu CRM desde cualquier lugar

Automatiza tareas rutinarias como seguimientos y recordatorios

Interactúa con los clientes potenciales a través de múltiples canales, como el teléfono, el correo electrónico, el chat y los SMS.

Supervisa todas las interacciones con los clientes (correos electrónicos, llamadas, chats) en un solo lugar

Utiliza los datos de la IA para personalizar los mensajes y potenciar la interacción

Realice un seguimiento del rendimiento de las ventas con informes y paneles en tiempo real

Limitaciones de Freshsales

La configuración de flujos de trabajo complejos puede requerir un periodo de aprendizaje

Aunque tiene una conexión con aplicaciones populares, no cuenta con un mercado amplio.

Es posible que Freshsales no ofrezca tantas opciones de personalización como otros CRM

Precios de Freshsales

Free

Growth: 9 $ al mes por usuario

Pro: 39 $ al mes por usuario

Corporación: 59 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Freshsales

G2: 4,5/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Freshsales?

Una reseña de G2 dice:

La gestión del proceso de ventas y de los contactos de la plataforma ha mejorado la forma en que gestionamos nuestras relaciones con los clientes. Sobre todo, me gusta que Freshsales me ofrezca las herramientas que necesito sin abrumarme con demasiadas funciones. Por ejemplo, otro CRM que barajé tenía más de 45 aplicaciones, pero era imposible que las utilizara todas. En cierto modo, me parecía que intentar aprender a usarlas sería una distracción, así que elegí Freshsales porque me ofrece todo lo que necesito.

La gestión del proceso de ventas y de los contactos de la plataforma ha mejorado la forma en que gestionamos nuestras relaciones con los clientes. Sobre todo, me gusta que Freshsales me ofrezca las herramientas que necesito sin abrumarme con demasiadas funciones. Por ejemplo, otro CRM que barajé tenía más de 45 aplicaciones, pero era imposible que las utilizara todas. En cierto modo, me parecía que intentar aprender a usarlas sería una distracción, así que elegí Freshsales porque me ofrece todo lo que necesito.

No te limites a gestionar tu base de clientes. Fíjate y hazla crecer con ClickUp

Hay muchos CRM excelentes en el mercado —algunos repletos de funciones de automatización, otros con un gran enfoque en el análisis—, pero todos tienen como objetivo facilitar tu trabajo y fortalecer las relaciones con tus clientes.

Si buscas uno que dé la talla en todos los aspectos, vale la pena que le eches un vistazo a ClickUp. Es tu centro de comandos todo en uno para la comunicación con los clientes, el seguimiento de campañas y la colaboración del equipo. Puedes mantener todo (y a todos) en sintonía sin tener que saltar de una pestaña a otra.

¿Paneles personalizados? Sí. ¿Automatizaciones? Por supuesto. Tanto si gestionas clientes potenciales como si lanzas una campaña, ClickUp lo mantiene todo sincronizado. Deshazte de los sistemas anticuados. Prueba ClickUp gratis y descubre cómo un entorno de trabajo unificado puede ayudar a tu agencia a funcionar de forma más inteligente.